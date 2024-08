Mohammed Ben Sulayem quer punições severas quando pilotos e equipas critiquem Comissários

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, sublinhou a necessidade de uma aplicação mais rigorosa do Código Desportivo Internacional contra os comentários negativos a elementos da entidade federativa.

O presidente da FIA pede aos comissários desportivos que utilizem os poderes recentemente concedidos para penalizar os concorrentes que se envolvam em tais comportamentos, que poderão levar a ameaças nas redes sociais.

A declaração de Ben Sulayem, partilhada no Instagram, realça a influência que os comentários negativos dos protagonistas do automobilismo podem ter nas redes sociais, levando frequentemente a um aumento dos abusos dirigidos a funcionários.

A FIA respondeu com novas revisões aos regulamentos do Código Desportivo Internacional, refletindo o compromisso contínuo daquela entidade em abordar esta questão.

A mais recente alteração ao Código Desportivo Internacional tenta reduzir o impacto do comportamento ‘online’ nocivo para os envolvidos no desporto.

Comunicado completo de Mohammed Ben Sulayem:

“No âmbito da nossa luta contínua contra os abusos ‘online’, estudos recentes mostraram que existe uma ligação direta entre os comentários negativos dos pilotos e dos membros das equipas e o aumento do ódio dirigido aos dirigentes nas redes sociais.

No último Conselho Mundial do Desporto Automóvel, os membros aprovaram uma alteração à definição de conduta imprópria no âmbito do ISC [Código Desportivo Internacional], na sequência de incidentes em que membros de alto nível do nosso desporto fizeram declarações contra dirigentes que incitavam ao abuso.

Esta alteração garantirá um maior apoio aos Comissários e Voluntários da FIA que dedicam o seu tempo a melhorar o nosso desporto, mantendo-o seguro e justo.

Os nossos Comissários Desportivos devem estar preparados para mostrar força no combate a esta forma de abuso e têm todo o meu apoio, bem como o apoio do nosso Código Desportivo Internacional, quando tomam as suas decisões.

Encorajo-os a mostrar que a FIA não permitirá abusos de qualquer tipo no nosso desporto”.

Foto: Philippe NANCHINO/MPSA