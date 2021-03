Mohammed ben Sulayem, candidato a suceder a Jean Todt na FIA

O antigo piloto e pluri campeão de ralis do Médio Oriente, e que já participou várias vezes no Rali de Portugal, no início dos anos 90, Mohammed Ben Sulayem, candidatou-se à presidência da FIA, já que Jean Todt, não pode voltar a ocupar o cargo, devido a ter atingido o máximo de mandatos.

Já em 2013, Ben Sulayem planeou desafiar Todt nas eleições, mas retirou a candidatura, mas agora avançou de novo e é para já o único candidato.

Fala-se em David Richards, líder da Prodrive e do Motorsport UK, e também do fundador da Fórmula E, Alejandro Agag, mas até aqui não há qualquer outra formalização de candidatura ou mesmo processo de intenções: apenas rumores.

Ben Sulayem nomeou Robert Reid, co-piloto vencedor do Mundial de Ralis de 2001 ao lado de Richard Burns, como seu vice-presidente para o desporto motorizado. Reid é também o presidente dos Comissários Desportivos do WRC.

As eleições são em dezembro. 12 anos depois, Jean Todt, que cumpre três mandatos, terá de sair do cargo: “Quero retribuir muito à FIA e à sua incrível comunidade, e espero que a minha experiência tanto na mobilidade como no desporto, como vice-presidente, concorrente, mas também como homem de negócios e entusiasta dos automóveis possa acrescentar valor.

Orgulho-me de liderar uma equipa experiente e apaixonada, que está concentrada em oferecer o que os membros querem e precisam”, disse ben Sulayem, que está perfeitamente inteirado do trabalho que pode ter pela frente na FIA, devido aos cargos que ocupou, tanto no desporto como na mobilidade.