Mikko Hirvonen vai abrilhantar o Leiria Sobre Rodas

O piloto finlandês que foi figura assídua do Campeonato do Mundo de Ralis e conta com presenças no Dakar Rally é a grande surpresa da organização para a 11.ª edição do evento.

Se a 11.ª edição do Leiria Sobre Rodas já prometia ser animada, com o anúncio oficial de Mikko Hirvonen como figura de proa, o evento leiriense ganha todo outro encanto. O finlandês competirá no Leiria Gold Challenge ao volante do novíssimo Toyota GR Yaris Rally2, representando em pista a Travocar / Castrol, e prometendo desafiar todos os adversários que, em breve, serão anunciados.

Conhecido por todos os amantes do desporto motorizado, Mikko Hirvonen destaca-se pela sua impressionante carreira no Campeonato Mundial de Rali (WRC). Nascido a 31 de julho de 1980, o piloto Travocar / Castrol começou a competir nesta disciplina em 2002 e rapidamente se destacou no panorama internacional, competindo ao volante de viaturas icónicas com o Subaru Impreza WRC, Ford Focus WRC, Skoda Fabia WRC e Citroën DS3 WRC. Ao longo da carreira, Hirvonen conquistou 15 vitórias em provas do Mundial de Ralis, ao qual somou vários pódios, solidificando a sua reputação como um dos melhores pilotos de rali da sua geração. Apesar de não ter conquistado o título mundial, Hirvonen foi vice-campeão por quatro vezes.

Já depois de uma carreira de sucesso no WRC, Mikko Hirvonen participou no Dakar de 2016, ao volante de um MINI ALL4 Racing da equipa alemã X-Raid, que também marcará presença no Leiria Sobre Rodas. Na estreia na mais dura maratona motorizada do Mundo, o piloto que representará a Travocar / Castrol foi quarto, sendo o melhor estreante, vencedor de uma etapa e lutando até ao final por um lugar no pódio.

Este ano, o evento organizado pelo Município de Leiria celebra a sua 11.ª edição e será realizado entre os dias 27 de setembro e 29 de setembro (sexta-feira a domingo). Em breve serão anunciadas mais novidades sobre a edição de 2024 do Leiria Sobre Rodas. Visite o site oficial do evento, com todas as informações, em www.leiriasobrerodas.com.