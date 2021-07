Miguel Correia vence Guarda Racing Days | AutoSport

Com muito espetáculo que fez o público a aderir de acordo com todas as medidas de segurança e distanciamento, as duas semi-finais e a final da segunda edição do Guarda Racing Days disputaram-se praticamente ao segundo. O traçado do evento foi elogiado por todos os pilotos que deram o melhor mesmo até ao corte final da linha de meta. Miguel Correia, o vencedor da categoria SSV, acabou por se consagrar como vencedor absoluto da segunda edição do Guarda Racing Days com o tempo de 4:19.485, o melhor de todo o fim-de-semana.

Com a competição do Guarda Racing Days a todo o gás no traçado citadino desenhado na cidade da Guarda, os quatro vencedores foram apurados com destaque para a luta na categoria de Ralis entre Gil Antunes e Fernando Teotónio, com este último a ser 1,5s mais rápido em Mitsubishi Evo, com o tempo de 4:24:411. Gil Antunes, aos comandos do único Dacia Sandero R4 a competir a nível mundial fez o tempo de 4:25.919. Passava pouco das 14 horas quando se deu início à 1ª manga de corridas da edição 2021 do Guarda Racing Days que, até ao fim da tarde, garantiu espetáculo e emoção!

Na categoria Off Road, que agrupa os carros de Autocross e Ralicross, o piloto da Guarda António Matias foi o vencedor ao volante do seu Mitsubishi Lancer EVO com o tempo de 4:48.072. Na competição reservada para os veículos do campeonato de todo-o-terreno, Manuel Correia foi o mais rápido com o seu protótipo Mitsubishi face à pick-up Isuzu do ex-campeão nacional Rui Sousa. O piloto da Socicorreia fez o tempo de 4:32.747.

Os espetaculares SSV, que são uma presença cada vez mais comum nos campeonatos de todo-o-terreno, foram presença no evento, com os Can-Am a levarem a melhor face aos Rage. Miguel Correia, da equipa Socicorreia foi o mais rápido com o Can-Am 1000 e ganhou a categoria com o tempo de 4:23.317, depois de já ter sido o mais rápido na 1ª sessão de treinos livres de sábado.

Desta forma, as semi-finais realizaram-se entre os vencedores das categorias Ralis e Off-Road, ou seja, Fernando Teotónio vs António Matias e, Todo-o-Terreno contra SSV. Foi nesta que o destino tratou de colocar em pista pai contra filho. Manuel Correia, o vencedor da classe Todo-o-Terreno, discutiu o acesso à final com o filho Miguel Correia, com este a levar a melhor com o tempo de 4:21.548.

A final do Guarda Racing Days disputou-se entre os vencedores das categorias Ralis e SSV, com Miguel Correia em Can-Am a derrotar Fernando Teotónio em Mitsubishi que vinha sendo o melhor da categoria Ralis ao longo de todo o dia. O piloto da equipa Socicorreia consagrou-se assim como o vencedor absoluto do mais recente e inovador evento de competição automóvel organizado pelo Clube Escape Livre, em parceria com a Câmara Municipal da Guarda.

Para Luis Celinio: “A confiança da Câmara Municipal da Guarda, o respeito pelas normas sanitárias com a presença do público conforme autorizado a par de uma equipa magnifica que tenho a honra de integrar permitiu a concretização e o êxito do Guarda Racing Days, maior ainda pelo nível dos pilotos presentes e do espetáculo proporcionado”.