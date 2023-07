Miguel Barbosa venceu Guarda Racing Days: espetáculo não faltou | AutoSport

O Guarda Racing Days terminou a edição 2023 com a vitória de Miguel Barbosa que ao volante do CanAm SSV com as cores da BP Ultimate, ganhou a SuperFinal face a um aguerrido Carlos Fernandes, ao volante do Toyota Yaris GR.



O segundo dia de prova do Guarda Racing Days ficou reservado para as sessões de Warm Up, as duas mangas de competição, mais as finais que deram acesso à SuperFInal que decidiu o grande vencedor.

Carlos Fernandes e o seu Toyota Yaris GR ganhou o Classe A na frente de João Araújo (Mitsubishi Lancer Evo VIII) e de Francisco Carvalho (Mitsubishi Lancer Evo IX). Na Classe B, Giorgino Pedroso esteve sozinho com a sua Isuzu D-Max T2, enquanto na Classe C foi José Silva (JRS Demo) o melhor na frente de António Marias (Fiat Punto). Finalmente, na Classe D, Miguel Barbosa superiorizou-se a Luís Portela de Morais e a Nuno Rodrigues, todos aos comandos do Can-Am Maverick SSV.

Entre os pilotos da Guarda, Francisco Carvalho (Mitsubishi Lancer Evo IX) foi o mais rápido seguido de Diogo Caramelo (BMW E30), Fábio Cruz (BMW E30) e António Matias (Fiat Punto).

Como já é tradição no Guarda Racing Days, os vencedores de cada categoria encontraram-se para duas finais que apuraram os dois pilotos que discutiram a vitória absoluta no evento do Clube Escape Livre.

Miguel Barbosa acabou por vencer o duelo final com Carlos Fernandes e sagrou-se o grande vencedor da edição 2023 do Guarda Racing Days.

No final, Miguel Barbosa estava muito satisfeito por ganhar na estreia.“Foram dois dias de competição, mas sobretudo de grande convívio entre os pilotos e comunhão com o muito público e é este tipo de provas que levam a competição automóvel aos espetadores que sãomuito importantes para nós pilotos e para as equipas. Foi um gosto estar aqui, diverti-me com as lutas ao longo das mangas e satisfeito por levar o troféu de vencedor para casa.”