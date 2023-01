Mick Schumacher: “O que fazemos nos circuitos é muito diferente disto” | AutoSport

Mick Schumacher teve alguma sorte nos confrontos que teve na Corrida dos Campeões, mas andou em muito bom nível. Ninguém chega à final de uma competição onde estão Sebastian Vettel, Thierry Neuville, Johan Kristoffersson, Valtteri Bottas, Sébastien Loeb, Oliver Solberg, Petter Solberg, entre outros, de competições como a Formula 1, Formula 2, IndyCar, Le Mans, W Series, World Rally, World Rallycross, Nitro Rallycross e X-Games, sem pilotar bem: “Parabéns ao Mattias e obrigado pelas suas amáveis palavras.

Ele é um pilotos excecional e isto prova-o. Ele fez um trabalho espantoso durante todo o fim-de-semana. Estava a dar o meu melhor, mas não foi suficiente.

O que fazemos nas corridas em circuito é muito diferente disto, do que o Mattias faz, e concordo com o que Seb disse na sexta-feira: chegamos a uma curva e temos uma chave de fendas e um martelo, enquanto que eles têm uma caixa de ferramentas completa.

A quantidade de conhecimento que podem trazer para este evento, desde sentir o carro e saber exatamente o que fazer em cada momento, é algo que eu ainda não tenho.

Portanto, é uma questão de aprender e a tentar melhorar.

Esperemos que no próximo ano possa dar-lhe mais trabalho.

No início do dia, gostei especialmente da minha batalha com o Seb. Também em 2019 o derrotei no asfalto no México, por isso agora foi bastante divertido voltar a fazê-lo.

É sempre bom falar com Seb neste evento e ouvir as suas sensações quando está a guiar. Fomos sempre bastante abertos a trocar as informações que reunimos, e também falei com o Mattias algumas vezes, tentando obter algumas dicas da sua ‘caixa de ferramentas’.

Não foi suficiente, mas este foi um fim-de-semana fantástico, por isso, muito obrigado a todos os envolvidos na Race Of Champions”.