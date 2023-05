Michal Žďárský e Jakub Nabelek vencem o Oeiras EcoRally Portugal 2023 | AutoSport

A equipa Michal Žďárský/Jakub Nabelek, em Hyundai, venceu a edição 2023 do “Oeiras EcoRally – Portugal”, a prova portuguesa do Campeonato FIA de Novas Energias – “Bridgestone FIA ecoRally Cup” – e primeira etapa do “Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio”.

Numa prova extremamente disputada e competitiva só nos últimos troços, percorridos na zona da Arrábida/Palmela, e no somatório dos pontos obtidos da conjugação entre as componentes regularidade e eficiência energética, é que a equipa Chéquia assumiu a liderança.

Os restantes lugares do pódio foram ocupados pelos portugueses Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em Hyundai e, em terceiro lugar ficou mais uma equipa portuguesa, a dupla Nuno Serrano/Alexandre Berardo, em Kia.

Para além do brilhante segundo lugar alcançado pela equipa Pedro Morais/Sílvia Coutinho, destaque também para a classificação de Nuno Serrano/Alexandre Berardo, em Kia, que se classificaram em 3º. Lugar e João Gonçalves/Pedro Condessa, em BMW, que terminaram em sétimo lugar a classificação geral combinada e para Ana Patrícia Faria/Ana Rita Nepomuceno, em Hyundai, que venceram a competição feminina.

Na sub-classificação de regularidade, a que corresponde o BYRD TROPHY, os vencedores foram a dupla Eneko Conde/Lukas Sergnese, seguidos por Pedro Morais/Sílvia Coutinho e Michal Žďárský/Jakub Nabelek.

Uma vez que o Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio, contempla exclusivamente a componente regularidade, estas equipas assumem simultaneamente os três primeiros lugares do Campeonato de Portugal de Novas Energias – Prio.

Quanto à “Energy Performance” – ENLITEN TROPHY (Bridgestone), os três primeiros lugares foram ocupados por Michal Žďárský/Jakub Nabelek, em Hyundai, João Gonçalves/Pedro Condessa, em BMW, e Luís Teixeira/Natércia Costa, em Kia.

Com um percurso que ultrapassou os 400 km, dos quais mais de 200 km em especiais de regularidade, o Oeiras Eco Rally terminou esta segunda-feira, dia 1 de maio, com uma prova extracampeonato, a “Prio Street Stage”, disputada na marginal de Oeiras, entre Sto. Amaro e Paço de Arcos, e que teve como vencedores a dupla Michal Žďárský/Jakub Nabelek, em Hyundai, seguidos pelos franceses Didier Malga/Anne Bonnell, em Kia e Pedro Morais/Sílvia Coutinho, em Hyundai.

Recorde-se que esta 6ª. edição do Oeiras EcoRally para além de ter sido disputada já nos novos moldes emanados pela FIA para o Campeonato de 2023, e que dão especial ênfase à eficiência energética, contou também com a atribuição de novos troféus. Para além dos habituais prémios a distinguir os três primeiros classificados, tanto masculino, como femininos, e aos vencedores da “Prio Street Stage”, foi atribuído também o BYRD TROPHY para a melhor equipa em Regularidade e o ENLITEN TROPHY (Bridgestone) para a dupla melhor classificada na competição em “Energy Performance”.

A próxima prova do “Campeonato Nacional de Novas Energias- Prio 2023” será o Gaia Eco Rally, a disputar nas estradas do Concelho de Vila Nova de Gaia, de 9 a 11 de junho.

Todas as classificações podem ser encontradas em http://www.portugalecorally.com/oficial-notice-board/

FOTOS Bernardo Lúcio