Mex Machado sorteia lugar de co-piloto em ação solidária | AutoSport

A equipa Live the Moment, de Mex Machado, vai sortear o lugar de co-piloto no Volkswagen Polo GTi R5 no Sprint Rally Show deste fim de semana, em Oliveira de Frades, numa ação de angariação de apoios para a “Por Ti”, movimento que apoia crianças desfavorecidas.

A ideia do piloto de ralis Mex Machado foi prontamente apoiada por um conjunto de empresas, que vão entregar um donativo à Por Ti tendo, em troca, a sua imagem no Polo GTi R5 que estará em ação no Sprint Rally Show. A Wisem, a EMAC, o Grande Hotel das Thermas, a Guud Snacks, a Tippy Taps e o Atelier do Caractere associaram-se ao projeto solidário, que pretende beneficiar as crianças e jovens apoiados pela Por Ti.

Paralelamente, a Live the Moment e Mex Machado lançaram um passatempo no Facebook que vai proporcionar a qualquer aficionado a hipótese de navegar o Volkswagen no Sprint Rally Show deste fim de semana. O passatempo está disponível nesta ligação e vigora até às 23h59 desta quarta-feira, com o vencedor a ter depois uma mini-formação com um navegador experiente, em preparação para a experiência ao lado de Mex Machado, cujo Volkswagen é preparado pela espanhola AR Vidal.

Uma iniciativa solidária e uma experiência para mais tarde recordar…