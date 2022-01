Max Verstappen é uma das estrelas das 24h Le Mans Virtual | AutoSport

Max Verstappen está de regresso às pistas entre os dias 15 e 16 deste mês, mas neste caso no mundo virtual. O campeão do mundo de Fórmula 1 é cabeça de cartaz das 24 horas de Le Mans Virtual e defenderá as cores da equipa Redline aos comandos do carro #123 ao lado do piloto da IndyCar e vencedor da ronda de Spa, Felix Rosenqvist, Maximilian Benecke e Atze Kerkhof.

Outros grandes nomes do panorama do automobilismo vão estar ao volante dos 50 carros que estarão presentes no evento, 29 na categoria LMP e 21 na GTE. Cada equipa tem quatro pilotos por carro, sendo dois do mundo dos desportos motorizados e dois do ESports. Juan Pablo Montoya e Sebastian Montoya, o campeão de 2021 da IndyCar Series Álex Palou (que vai conduzir o mesmo carro que o simracer português Nuno Pinto), Oliver Rowland, Matt Campbell, Sérgio Sette Câmara, Sage Karam, Beitske Visse, Néstor Girolami são alguns dos outros pilotos do real que estarão em competição nas 24 horas virtuais. A corrida pode ser vista ao vivo nos canais YouTube, Facebook e Twitch da Traxion a partir das 13 horas de Portugal Continental no sábado, 15 de janeiro. A qualificação é no dia anterior.