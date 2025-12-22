Max Verstappen defende simulador como ferramenta de treino mais eficaz que o Karting

Numa conversa recente com o podcast “Pelas Pistas”, Max Verstappen defendeu de forma clara que, para treinar um piloto moderno, o simulador é mais eficaz do que o karting, sobretudo a partir do momento em que se progride para os carros de competição.

Simulador vs Karting: a visão de Max Verstappen

Questionado sobre o que escolheria se tivesse de treinar 300 dias em karting ou 300 dias em simulador, Verstappen foi taxativo: “Esquece o kart. Quando passas para os carros, o kart já não é o mesmo”. O tricampeão explicou que, ao contrário de desportos como o futebol — em que a “bola é sempre a mesma” desde a infância —, o kart não replica o comportamento de um carro de competição moderno.

O neerlandês sublinhou que o karting é importante para aprender bases como arranques, defesa de posição e ultrapassagens, mas que a posição de condução e sobretudo, a dinâmica de aderência são radicalmente diferentes. No kart, é obrigatório deslizar o eixo traseiro para ser rápido, enquanto num carro de competição, defende, a traseira “tem de estar presa”, privilegiando um comportamento estável e previsível.

O papel do simulador na preparação para a Fórmula 1

Verstappen revelou que não compete em karting “a sério” desde 2016, altura em que entrou na Fórmula 1, preferindo hoje testar GT, correr em provas de resistência virtuais e treinar no simulador em casa para preparar fins de semana de Grande Prémio.

​O piloto destacou ainda o trabalho extensivo em iRacing, onde privilegia corridas de Endurance e, em particular, as 24 Horas de Nürburgring Nordschleife, à noite, que descreve como uma experiência altamente imersiva que gostaria de replicar no mundo real.

Nordschleife e Suzuka: quando o virtual encurta a aprendizagem

O neerlandês contou que, na primeira experiência real em Nordschleife, apenas precisou de algumas voltas para se adaptar ao nível de aderência e às ondulações do asfalto, já que toda a parte de traçado e posicionamento do carro estava praticamente automatizada pelo trabalho no simulador. Na sua avaliação, a primeira volta foi feita a cerca de 90% do limite, subindo rapidamente para 95%, com confiança suficiente para atacar os tempos logo na segundo volta cronometrada.

Verstappen referiu ainda um caso semelhante em Suzuka, pista onde nunca tinha rodado antes da Fórmula 1, mas onde se sentiu “como se já lá tivesse estado” graças às muitas voltas virtuais em diferentes carros — de GT3 a protótipos — acumuladas ao longo dos anos. Ao comparar os seus primeiros tempos em pista com os dos colegas de equipa e outros pilotos, concluiu que a curva de aprendizagem real foi significativamente encurtada pelo treino no simulador.

A mudança de paradigma no treino dos pilotos

Na parte final da conversa, Verstappen comparou a realidade atual com a de gerações anteriores, em que não existia trabalho estruturado em simulador e a adaptação a novos circuitos era feita em pista, com caminhadas de reconhecimento e poucas voltas de treino.​

Para o tricampeão, o simulador é hoje uma extensão natural do trabalho em pista, tanto na vertente profissional — em contexto de equipa — como na vertente pessoal, em casa, onde pode explorar limites, testar ideias e preparar-se com maior detalhe para os desafios do calendário.

A mensagem central de Verstappen é clara: karting continua a ser uma escola importante na infância, mas, a partir de certo ponto da carreira, o simulador é a ferramenta de treino mais completa e adaptada à realidade da alta competição moderna

FOTO Rob Smalley / Red Bull Content Pool