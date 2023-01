Mattias Ekstrom vence a Corrida dos Campeões… pela quarta vez! | AutoSport

Há um novo membro do clube dos quatro na Race of Champions, Corrida dos Campeões. O sueco, que agora correr no TT com a Audi! Numa final equilibrada e também emocional com Mick Schumacher, o sueco foi ultrapassando todos os adversários, em alguns casos por margens mínimas, mas foi o mais forte e desta forma, com o seu quarto triunfo, junta-se a Sébastien Loeb e a Didier Auriol nos livros de história da competição.

Logo após a final da Corrida dos Campeões, Mattias Ekstrom falou do momento em que deflagrou um princípio de incêndio na consola do seu carro: “havia muito fumo, o meu ‘pendura’ queria parar, mas eu não estava muito interessando em parar, desliguei o desembaciador e correu bem. Foi fantástico, e este é uma vitória muito especial para mim, pois tive duas finais com o Michael e agora com o Mick. É muito emocional para mim”, disse o sueco. Já Mick Schumacher, que teve alguma sorte nas suas eliminatórias, na final não teve a mesma sorte: “dei o meu melhor, mas o Mattias é um fantástico piloto”.

Mattias Ekström venceu a ROC Race of Champions em 2006, 2007, 2009 e agora em 2023. Triunfou também na Taça das Nações ROC 2005.

Depois de Petter e Oliver Solberg terem vencido a Taça das Nações, hoje foi dia dos companheiros de equipa se tornarem rivais!

O dia começou com David Coulthard a bater Adrien Tambay. Depois duma vantagem de 6 segundos a meio do percurso, bateu numa barreira e ainda assim bateu Tambay.

Na segunda manga cometeu um erro, Tambay empatou, mas o melhor tempo global era od escocês que passou à fase seguinte

Mick Schumacher bateu Felix Rosenqvist por 2-0, e avançou para os quartos-de-final!

Mika Häkkinen foi derrotado por Felipe Drugovich e Mick Schumacher não teve grandes dificuldades em se desenvencilhar de Adrien Tambay.

Tom Kristensen não teve vida fácil face a Valtteri Bottas nas semifinais, mesmo depois de um pequeno erro, Mr Le Mans seguir em frente. Jamie Chadwick defrontou Sebastian Vettel e o alemão ganhou, passando aos quartos-de-final.

Grande duelo entre Thierry Neuville e Sebastien Loeb com o belga a estrear-se na ROC.

Aos comandos dos FC1-X, um erro de Neuville dá a primeira vitória a Loeb, mas na segunda manga Neuville não só cruzou a linha de chegada primeiro, como acabou por ser suficientemente rápido para vencer o francês.

No esperado duelo Pai contra filho, Oliver Solberg contra o seu pai Petter Solberg, ambos cometeram erros na sua primeira manga e no final, Oliver Solberg levou a melhor, e nos Polaris RZR da segunda manga, Oliver voltou a vencer. É oficial, o filho já é mais rápido que o pai.

Na luta Tanner Foust e Johan Kristoffersson, o norte-americano cometeu demasiados erros e perdeu a eliminatória com o sueco a dominar durante todo o duelo.

Travis Pastrana fez a vida negra a Mattias Ekstrom na primeira manga que o sueco venceu por apenas meio segundo, mas na segunda, Pastrana cometeu vários erros e Ekström venceu.

Num duelo de Campeões da Fórmula 2, Mick Schumacher e Felipe Drugovich, Schumacher vence a primeira manga, depois de Drugovich ter tocado nas barreiras, mas na manga seguinte o alemão saiu de pista após o salto, e quase perdia a contenda.

em mais um duelo dos quartos de final, Sebastian Vettel bateu Tom Kristensen, e na luta de pilotos de rali, Oliver Solberg saiu de pista e foi batido por Thierry Neuville, o primeiro a conseguir quebrar a série de triunfos do jovem sueco/norueguês. Solberg terminou a sua manga com um cartaz publicitário presa numa roda. Oliver Solberg ganhou a segunda manga, mas a diferença era enorme e Neuville seguiu em frente, para as meias finais.

Ainda nos quartos de final, Mattias Ekstrom e Johan Kristoffersson, 2 a 0 para Ekstrom.

Depois foi a vez de se defrontarem Mick Schumacher e Sebastian Vettel, que abriram as meias finais. Vettel ‘entrou’ num banco de neve e Schumacher ficou com uma vantagem de 10 segundos, ficando apurado para a final.

Na outra meia final, Mattias Ekstrom e Thierry Neuville também travaram um duelo super emocionante com o sueco a vencer a primeira manga por três centésimos.

Na segunda manga, Mattias Ekström parecia perdido, mas voltou a ir buscar o tempo que precisava e bateu o belga.

Na final, Mick Schumacher e Mattias Ekstrom. A meio da primeira volta, Ekstrom tinha uma pequena vantagem e bateu Schumacher por três décimos. Na manga decisiva, nos Supercars Lite, fumo a meio da volta no carro de Ekström. Pensava-se que era o fim, mas não o sueco desligou o desembaçador e voou para a vitória, relegando mais uma vez um Schumacher para o segundo lugar numa final da Race of Champions.