Mattias Ekström nomeado diretor desportivo do WorldRX | AutoSport

O antigo Campeão do Mundo de Rallycross, Mattias Ekström, foi nomeado diretor desportivo pelo Rallycross Promoter (RXP) para a época de 2023.

O novo papel de Ekström irá permitir-lhe trabalhar em estreita colaboração com o director executivo Arne Dirks e o resto da equipa do RXP, bem como com todos os principais interessados, para desenvolver e fazer crescer o World RX em todas as áreas, à medida que a série se prepara para embarcar na segunda temporada da era elétrica.

Bem conhecido pelas várias conquistas nas competições por onde passou, desde o DTM ao World RX, Ekström diz que na sua nova função vai representar “o Rallycross Promoter em todos os assuntos desportivos relacionados com o campeonato do Mundo, desde o formato até aos assuntos comerciais e de patrocínio e, em termos mais gerais, o produto global. Estou ansioso por trazer o benefício da minha experiência para realmente fortalecer a série nesta importante fase da sua história. Isso significa que vou trabalhar em estreita colaboração com os pilotos, equipas, circuitos, parceiros e a FIA, bem como obviamente com o Arne [Dirks] e o resto da equipa”.

Com alguns desafios pela frente, muito diferentes daqueles que estava acostumado, Ekström garante que “o World RX já mostrou o seu potencial para captar a imaginação dos fãs de uma forma que poucas outras disciplinas são capazes de fazer. Não há como negar que, por várias razões, foram uns anos difíceis, mas tudo o que vi desde que o Rallycross Promoter assumiu o controlo e o início da era elétrica convence-me de que o melhor ainda está para vir”.