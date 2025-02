Materiais compostos mais sustentáveis: um novo caminho para o automobilismo?

A indústria automóvel, em geral, o desporto automóvel em particular têm pela frente um desafio enorme: o da sustentabilidade. Mas recentes descobertas, vão ajudar a manter alguns dos problemas afastados…

Não é novidade para ninguém que o uso de materiais compósitos na indústria automobilística, especialmente no automobilismo, apresenta um desafio enorme em termos de sustentabilidade, devido aos processos e materiais tradicionalmente utilizados.

Contudo, recentes descobertas, como o Ru-bix Halo-S, pode ajudar a dar a volta ao texto.

Muito resumidamente, a Ru-bix desenvolveu uma ‘tooling board’ revolucionária, a Halo-S, que utiliza química à base de vegetais, abordando não só os problemas de saúde, uso de combustíveis fósseis e alto consumo de energia associados às resinas epóxi tradicionais.

A Ru-bix Halo-S é uma ‘tooling board’ inovadora e sustentável desenvolvida pela empresa Ru-bix Advanced Materials. Esta ‘placa’ representa um avanço significativo na engenharia sustentável e oferece várias características que a tornar bastante mais sustentável para a utilização no ‘motorsport’ como alternativa à fibra de carbono.

O Halo-S é derivado de uma resina contendo mais de 60% de conteúdo sustentável. A versão mais recente do produto incorpora altos níveis de conteúdo de biocarbono e plástico reciclado, demonstrando o assumido compromisso da Ru-bix com a sustentabilidade.

Apesar da sua composição mais ecológica, o Halo-S mantém as propriedades mecânicas e térmicas do seu predecessor, o Halo original, incluindo baixo coeficiente de expansão térmica (CTE), alta temperatura de transição vítrea (Tg) e muito importante para o ‘motorsport’: compatibilidade com pré-impregnados de fibra de carbono

Quanto ao tipo de aplicações, o Halo-S é utilizado em diversas indústrias que requerem propriedades de alto desempenho, incluindo a aeroespacial, automóvel, e claro o ‘motorsport’, com a Fórmula 1 à cabeça.

Ainda por cima, tem vantagens, pois o custo-benefício do Halo-S é aproximadamente 40% mais barato que as placas de epóxi líderes do mercado.

Para além disso, o material leva a um menor desgaste das ferramentas de corte, e tudo junto contribui para a redução da pegada de carbono na indústria de compósitos.

Esta inovação do Halo-S, que pode ser muito importante para o desporto automóvel, foi reconhecida com o Prémio William Kimberley Green Tech no Simpósio Mundial de Automobilismo de 2024, destacando-se pelo seu papel na promoção de soluções sustentáveis na engenharia.

A Ru-bix Halo-S representa um avanço significativo na fabricação sustentável, combinando alto desempenho com responsabilidade ambiental, e continua a evoluir.

Isto são excelentes notícias, pois a pressão ‘sustentável’ cresce a olhos vistos na indústria, e por isso, encontrar maneiras de fazer o mundo pular e avançar para um lugar melhor é de extrema importância, e como sempre o desporto automóvel é o perfeito ‘acelerador’ para esse desenvolvimento, porque, ao mesmo tempo que entretém pessoas com espetáculo e emoção, ajuda a desenvolver mais rapidamente materiais que rapidamente se podem estender a toda a indústria automóvel com as vantagens que daí advêm…

NOTA: Abaixo é apresentado um exemplo da forma como a ‘tooling board’ (placa de ferramentas) Halo-S é atualmente utilizada na indústria de compósitos. Para além dos métodos normais de pré-impregnação epoxídica, as placas Halo-S podem ser utilizadas para aplicações de ferramentas diretas, como a apresentada no caso do Aston Martin Vanquish (CALLUM) personalizado.