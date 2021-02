Martini Racing Lancia: O ‘wishful thinking’ do WRC 2022

Nunca os homens do Marketing da Martini imaginariam o impacto e o sucesso que o seu esquema de cores iria ter na história do automobilismo. Para o perceber, basta olhar para a foto e imaginar o mesmo exercício sem as listas azuis e vermelhas. O designer italiano Sebastiano Ciarcia realizou este excelente exercício, aproveitando a ligação dos adeptos à marca, que se tornou tão forte ‘via’ desportos motorizados, que ainda há quem mantenha ‘viva’ a ligação com desenhos deste estilo. Precisasse a Martini hoje em dia e ‘mais’ Marketing, que já sabia por onde começar. Mas não, vivem dos ‘louros’…

Relembre o essencial da história da Martini Racing

O esquema de cores da Martini Racing é um dos mais conhecidos na história do automobilismo. Em cinco décadas de competição, conquistou vitórias nas mais importantes disciplinas desportivas do mundo. Eis um pouco da sua história

Endurance

Foi em 1968 que a Comissão Desportiva Internacional da FIA permitiu a entrada de patrocinadores externos para o desporto automóvel. A Martini & Rossi foi das primeiras a explorar esta nova possibilidade de divulgar a sua marca, e os primeiros logótipos da Martini aparecerem logo nesse ano, com um pequeno apoio a algumas das equipas Porsche, uma maneira de pôr os dedos na água.

Então, em 1969, a Martini entrou a sério, apoiando oficialmente os dois Porsche 907 da German BG Racing Team, para no ano seguinte criar o nome Martini Racing, inscrevendo dois 908 e conquistando várias vitórias à classe no Campeonato do Mundo de Endurance, vencendo também Coupe du Salon, uma prova extra-campeonato na pista de Montlhéry, nos arredores de Paris. Em 1971, a Martini Racing mudou para os mais velozes Porsche 917 e não tardou muito a conquistar a sua primeira grande vitória à geral, nas 12 Horas de Sebring, seguindo-se alguns meses depois a consagração nas 24 Horas de Le Mans e o título de Marcas no Campeonato do Mundo.

Satisfeita com a sua ligação à marca alemã, as faixas azuis, pretas e encarnadas da Martini Racing Team continuaram a adornar os carros da Porsche por muitos anos, acumulando cada vez mais triunfos. Primeiro foi a vez do 911 RSR e do RSR Turbo, em 1973 e 1974 seguindo-se as várias encarnações do 935 (um carro que explorava todos os buracos nos regulamentos para ser mais competitivo que a concorrência) e o protótipo 936, que venceu Le Mans em 1976 e 1977.

Tudo eventualmente tem um fim, e em 1981 a Martini Racing virou os olhos para mais perto de casa, passando a patrocinar os Lancia Beta Montecarlo. Depois de vários triunfos entre os melhores GT até 2 litros, a primeira vitória à geral foi nas 6 Horas de Watkins Glen. No ano seguinte, a Lancia construiu um novo protótipo, o LC1, com o qual a Martini Racing venceu três provas do Mundial de Marcas. Infelizmente, o seu sucessor LC2 não teve sucesso e a Martini abandonou as provas de endurance no final de 1986. O seu derradeiro triunfo foi nos 1000 km de Spa de 1985.

Fórmula 1

Nos anos em que a Porsche baixou dos protótipos para os GT para se reinventar como uma força a ser temida nas corridas de endurance, a Martini resolveu experimentar pela primeira vez o gosto da Fórmula 1. A primeira equipa a usar o famoso cinturão colorido da Martini Racing foi a Tecno, uma estrutura italiana dirigida pelos irmãos Gianfranco e Luciano Pederzani, que tinha no seu palmarés a vitória no Campeonato Europeu de Fórmula 2, em 1970. A Martini patrocinou a Tecno na F1 em 1972 e 1973, mas sem grandes resultados, devido a problemas internos da equipa.

A Martini regressou em 1975 como patrocinadora da Brabham, equipa que na altura era dirigida por Bernie Ecclestone. A ligação da Martini Racing a uma estrutura técnica mais experiente e competitiva deu resultado, com o argentino Carlos Reutemann e o brasileiro Carlos Pace a levarem o Brabham BT44B a uma vitória cada um e ao segundo lugar na classificação de Construtores. No ano seguinte, o novo BT45 recebeu um motor Alfa Romeo e a Martini Racing acabou por perder competitividade, deixando a Brabham no final de 1977. Em 1979, regressou com a equipa campeã Lotus, mas novamente sem grandes resultados.

Insatisfeita com a F1, a Martini regressou em 2006, para uma parceria com a Ferrari. Embora sem estatuto de patrocinador principal, a Martini Racing regressou às vitórias, conquistando o vice-campeonato nesse ano com Michael Schumacher e o título de campeão no ano seguinte com Kimi Raikkonen. Em 2008, festejou o seu 40º aniversário de envolvimento no desporto automóvel, com o segundo lugar de Felipe Massa.

Ralis

A primeira presença da Martini nos ralis ocorreu num evento pontual. Aproveitando a ligação histórica à Porsche, a Martini Racing patrocinou a participação de dois 911 SC no Rali Safari. Vic Preston Jr. foi segundo e Björn Waldegaard quarto, mas o projecto não teve continuação para além desta prova.

Foi em 1981 que a Martini Racing passou a apostar a sério nos ralis, com a sua ligação à Lancia. A primeira grande vitória foi no Giro d’Italia, uma prova mista de ralis e circuito para GT e carros de turismo, onde a Lancia ocupou os dois primeiros lugares com o Beta Montecarlo. No ano seguinte, o 037 Rally, um derivado do Beta Montecarlo, foi desenvolvido para Grupo B e estreou-se no Campeonato do Mundo, no Rali da Córsega. A primeira vitória ocorreu no ano seguinte, com Walter Rohrl a vencer o Rali de Monte Carlo, um triunfo que abriu caminho para ganhar o título de Marcas.

A chegada dos carros de quatro rodas motrizes levou à criação do Delta S4, mas foi com a passagem para Grupo A e as várias encarnações do Lancia Delta Integrale que a Martini Racing conheceu mais sucessos, vencendo quatro títulos de pilotos com Juha Kankkunen e Miki Biasion e sagrando-se campeã de marcas por seis anos consecutivos, entre 1987 e 1992, após o qual o afastamento da Lancia do Mundial de Ralis levou ao fim da aliança.

Depois de se concentrar alguns anos no Campeonato Italiano, onde foi três vezes campeã, a Martini regressou ao Mundial de Ralis em 1999, ligada à Ford. Colin McRae ganhou duas provas no ano de estreia, e a presença do piloto escocês, de Carlos Sainz e de François Delecour permitiu à Martini Racing Ford vencer várias provas até ao final da parceria em 2002, com McRae a sagrar-se vice-campeão em 2001 e a Ford a sagrar-se vice-campeã entre 2000 e 2002.

Turismos

Embora tenha estado geralmente afastada das corridas de turismo nas décadas de 70 e 80, a Martini aproveitou a sua ligação ao Grupo Fiat (através da Lancia), para patrocinar o Alfa Romeo 155 GTA no Campeonato Italiano de Turismo. Nicola Larini sagrou-se campeão depois da marca italiana dominar facilmente a competição.

Entretanto, a equipa oficial da Alfa Romeo mudou-se para o DTM, e quando esta competição alemã se internacionalizou em 1995, a Martini Racing passou a patrocinar os carros de Nicola Larini e Alessandro Nannini, com o melhor resultado da parceria a ser o terceiro lugar de Nannini no campeonato em 1996, após sete vitórias (com mais duas de Larini).

Haveria muito mais para contar, mas aqui fica o essencial…