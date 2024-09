Mais segurança, conforto e dinâmica de condução: Bosch e Pirelli assinam acordo de cooperação para tecnologia de pneus inteligentes

A colaboração irá combinar o ‘know-how’ da Bosch nos ramos de ‘hardware’ ao nível dos sistemas e ‘software’ com sensores MEMS, e as tecnologias, algoritmos, modelação e sensores integrados nos pneus Pirelli.

A Pirelli e a Bosch assinaram um acordo de desenvolvimento com o objetivo de criar soluções inovadoras baseadas em ‘software’ e funções de condução, graças à integração de sensores nos pneus, também conhecidos como “in-tyre sensors”. Para os condutores, esta inovação traduz-se em maiores níveis de segurança, conforto, sustentabilidade e uma melhoria na dinâmica de condução. A Bosch e a Pirelli partilham uma visão de cooperação a longo prazo, com a intenção de explorar em conjunto lógicas de computação e processamento otimizadas dos sinais emitidos pelos pneus, como potenciais ‘inputs’ para sistemas de controlo dinâmico de veículos mais avançados.

O “Pirelli Cyber Tyre” é o primeiro sistema no mundo baseado em pneus com sensores integrados que recolhem dados e os transmitem para o veículo, para serem processados em tempo real. A Bosch já desenvolveu uma aplicação ESP especificamente adaptada aos pneus da Pirelli, num projeto inicial desenvolvido em conjunto com o fabricante de hipercarros Pagani Automobili.

A tecnologia “Pirelli Cyber Tyre”, presente no Pagani Utopia Roadster, transmite informações cruciais sobre o estado dos pneus para a unidade de controlo do ESP. Isto permite uma utilização otimizada das características individuais e do desempenho dos pneus, proporcionando maior segurança e condições de condução personalizadas.

Enquanto fornecedor global de tecnologia e serviços, a Bosch contribui com o seu ‘know-how’ em ‘hardware’ e ‘software’ a nível de sistemas para esta colaboração. A Bosch é também líder em tecnologia de sensores MEMS (Sistemas Microeletromecânicos) e desenvolve e fabrica sensores de pressão de pneus utilizando o padrão “Bluetooth Low Energy” (BLE). Ao combinar esta experiência com as tecnologias da Pirelli em dispositivos integrados nos pneus – tanto em ‘hardware’ como ‘software’, algoritmos e modelação de pneus – será possível recolher, processar e transmitir em tempo real dados recolhidos através dos pneus, fornecendo parâmetros para o sistema eletrónico de controlo do veículo, usando BLE com um consumo de energia muito reduzido. A Pirelli e a Bosch pretendem agora explorar o potencial da tecnologia MEMS da Bosch para aplicações nos pneus.