Mais mudanças na FIA: agora foi a vez de Andrew Wheatley…

Andrew Wheatley deixou o seu cargo de diretor do desporto de estrada da FIA e será substituído pela sua adjunta Emelia Abel. Wheatley assumiu o departamento em março de 2022, tendo anteriormente desempenhado o cargo de diretor do WRC desde 2019. É mais uma ‘vítima’ da desenfreada sangria da FIA. Agora, só o futuro permitirá tirar conclusões quando à ‘validade’ das trocas. Tantas saídas em pouco tempo não significam que algo errado se está

a passar na FIA, mas só mesmo esperando para ver o que as novas ‘aquisições’ farão melhor…

A FIA anunciou uma importante reorganização e uma nova visão estratégica para o Departamento de Desportos de Estrada. De acordo com esta reorganização, a equipa será liderada por Emilia Abel como Diretora Júnior do Desporto de Estrada, orientada e tutelada por Dieter Rencken, que abandona as suas atividades na Fórmula 1.

Tanto Abel como Rencken, que se tornará Conselheiro Executivo do Departamento de Desporto de Estrada, responderão perante Alberto Villarreal, Diretor-Geral da FIA.

A nova direção estará alinhada com as inovações técnicas que serão introduzidas no Campeonato do Mundo de Ralis da FIA (WRC), no Campeonato do Mundo de Rallycross da FIA (World RX) e no Campeonato do Mundo de Rally-Raid da FIA (W2RC). Para além de se centrar nos Campeonatos do Mundo, o departamento irá dar uma maior ênfase à visão da FIA de duplicar a participação no desporto motorizado através de iniciativas de base nas categorias de apoio dos ralis e nas competições de carros de cross acessíveis, em colaboração com o Departamento de Desenvolvimento Desportivo.

No Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, todos os departamentos estão a trabalhar em conjunto para tornar a disciplina mais atrativa. O principal objetivo é aumentar o número de carros de categoria superior nos eventos do WRC e, simultaneamente, desenvolver a participação das bases. Os esforços estão alinhados para aumentar o perfil do desporto através de um melhor marketing e promoção, proporcionando maior valor a todas as partes interessadas.

Através dos grupos de trabalho desportivos e técnicos, é realizado um trabalho substancial para desenvolver os regulamentos e tornar o campeonato mais atrativo para os concorrentes e para os fãs. Na frente técnica, o recente anúncio da eliminação da potência híbrida a partir de 2025 alinha-se com a direção definida para 2027, que se centra no fornecimento de automóveis acessíveis e versáteis com um conceito de chassis baseado na tecnologia ICE, combinada com combustível 100% sustentável, que também pode acomodar soluções híbridas ICE e elétricas de bateria para o futuro. Os princípios fundamentais destes regulamentos para 2027 serão apresentados ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel a 11 de dezembro – um passo que faz parte de uma estratégia mais ampla para modernizar o campeonato e garantir a sua sustentabilidade a longo prazo.

No Campeonato do Mundo de Rallycross da FIA, a “batalha da tecnologia” entre os veículos a combustão interna e os veículos elétricos continuará a estar no centro da competição para 2025-2026, com aperfeiçoamentos técnicos para melhorar o desempenho. O objetivo para o futuro é propor um chassis construído com base nos regulamentos do WRC27 que responda às exigências específicas deste campeonato: carros espetaculares, económicos e acessíveis.

No que respeita à promoção, a recém-lançada manifestação de interesse visa atrair um novo promotor para levar a categoria mais longe, expandindo o seu alcance e envolvendo os fabricantes de automóveis e a próxima geração de fãs.

A FIA continua a colocar uma forte ênfase no apoio ao desporto motorizado de base em todas as disciplinas do desporto de estrada, incluindo o cross-country, a montanha e o autocross. Os esforços em curso continuarão a desenvolver estes desportos, centrando-se na formação de jovens talentos e no aumento da participação, ajudando a criar novas oportunidades para as futuras gerações de concorrentes.

Comentando a nomeação de Abel, o Diretor-Geral da FIA, Alberto Villarreal, afirmou “Estou muito satisfeito por Emilia assumir o cargo de Diretora do Desporto de Estrada Júnior. Estamos num momento crucial no desenvolvimento do nosso desporto e, com a vasta experiência da Emilia em ralis e competições todo-o-terreno, ela será um enorme trunfo na construção de um futuro melhor. Ela terá todo o meu apoio para atingir os objetivos que estabelecemos para o Campeonato do Mundo de Ralis da FIA, em particular.”

Já Emilia Abel diz que está entusiasmada por assumir o cargo de Diretora do Desporto de Estrada Júnior da FIA: “numa altura em que o nosso desporto está pronto para crescer e transformar-se. Esta é uma oportunidade única para melhorar o auge da competição e, ao mesmo tempo, alargar o seu apelo através de iniciativas de base. Os ralis e as corridas todo-o-terreno sempre estiveram no centro da minha paixão pelo desporto automóvel e estou ansiosa por trabalhar com a equipa da FIA e os nossos parceiros para apresentar soluções inovadoras, inclusivas e sustentáveis que definirão o futuro do nosso desporto”.

Por fim, Andrew Wheatley despede-se e a FIA perde um elemento de enorme valor e conhecimento dos ralis, ficando por se saber se a substituta conseguirá fazer o que Wheatley não conseguiu: “Foi um privilégio e uma educação trabalhar como parte da equipa da FIA e testemunhar o trabalho árduo e a dedicação não só dos meus colegas, mas também a inovação, o engenho e a coragem dos concorrentes e o incrível empenho dos promotores.

Quero também prestar homenagem aos organizadores de eventos e às centenas de milhares de voluntários que trabalham incansavelmente para apoiar eventos, gerir desafios e tornar o desporto acessível aos fãs de todo o mundo, semana após semana. Estou confiante de que o trabalho que está a ser feito agora nos ambientes dos ralis e do todo-o-terreno criará uma base muito forte para o futuro e temos todos os motivos para sermos positivos no futuro”.