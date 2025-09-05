Mais de 170 automóveis alinham na Rampa Histórica do Caramulo
A edição de 2025 da Rampa Histórica do Caramulo, integrada no Caramulo Motorfestival que decorre entre os dias 5 e 7 de Setembro, volta a apresentar-se como um dos grandes atrativos do evento, reunindo cerca de 170 equipas nacionais e internacionais distribuídas entre as categorias Speedmasters (velocidade) e Chronomasters (regularidade).
A XX edição do maior festival motorizado será marcada pela presença de nomes de relevo como John Watson, antigo piloto de Fórmula 1, a par de consagrados pilotos portugueses como Carlos Palma, Carlos Tavares, Fernando Peres e Nuno Rodrigues da Silva. Também Edgar Fortes regressa à serra do Caramulo com o Renault 5 GT Turbo com que conquistou o título nacional de Velocidade Grupo N em 1985. A lista de pilotos convidados conta ainda com Pedro Salvador, a celebrar os 30 anos de carreira, Vítor Pascoal – que acabou de conquistar, em Julho, a 1.ª Taça de Portugal de Montanha –, e ainda Nuno Caetano, o piloto que das duas às quatro rodas tem coleccionado triunfos sobre todas as superfícies.
Entre os automóveis em destaque encontram-se ícones como o FIAT 131 Abarth Rally Grupo 4, o lendário Lancia Stratos HF, o Mercedes-Benz 300 SL “asas de gaivota”, o Ford Fiesta WRC de 2011, o raríssimo nacional Felcom e ainda novidades absolutas como o Lamborghini Revuelto, primeiro híbrido plug-in V12 da marca, bem como o LaFerrari, verdadeiro epíteto da casa de Maranello.
O evento conta ainda em 2025 com a estreia dinâmica do Adamastor Furia, o novo supercarro português, bem como a exposição dos UMM Dakar que participaram nas edições de 1982 a 1984, num leque de joias sobre rodas que podem ser contempladas nos vários paddocks, com particular destaque para o Paddock #4 by Plenergy, onde se encontrarão reunidos verdadeiros marcos históricos da indústria automóvel portuguesa, como o Alba, de 1952, resultado da visão de António Augusto Martins Pereira, industrial e grande entusiasta do desporto automóvel.
A este alinhamento juntam-se ainda automóveis históricos como o Bentley 3 Litre Speed, o Ford GT40, o Renault 5 Turbo 2 Tour de Corse e, claro, o Jaguar XJR-5 – que marcou a história das corridas de resistência nos anos 80. Exemplos de verdadeiras joias sobre rodas que deliciarão os entusiastas ao longo de todo o fim-de-semana no traçado da prova.
A Rampa Histórica do Caramulo mantém-se como palco privilegiado para os automóveis clássicos, históricos e de competição, reunindo desde os pré-guerra aos superdesportivos contemporâneos, num encontro singular que reforça, ano após ano, o estatuto do Caramulo Motorfestival como o maior evento motorizado em Portugal.
FOTO Caramulo Motorfestival
