Mais de 10.000€ angariados em doações na Friends Fund Race

A iniciativa Friends Fund Race by AFC13 & TM18 teve lugar na 5ª feira passada e ficou marcada por um enorme sucesso. Mas do que os resultados desportivos desta corrida virtual em simuladores, a grande vitória foram mesmo os 10.285€ angariados pelas quase quinhentas pessoas que doaram dinheiro para o combate ao COVID-19, através do apoio ao movimento SOS.COVID19.PORTUGAL e www.soscovid.pt

A corrida virtual Friends Fundrace foi organizada pelos pilotos António Félix da Costa e Tiago Monteiro, que juntaram grandes nomes do automobilismo Internacional, todos eles em prol da mesma causa, o combate ao COVID-19. Uma verdadeira corrida de campeões, com pilotos como Félix da Costa, Tiago Monteiro, Filipe Albuquerque, João Barbosa, Dudu Barrichello, Stoffel Vandoorne, Felipe Nasr, Andy Priaulx, Jose Maria Lopez, Pietro Fittipaldi, Nestor Girolami, Yann Ehrlacher, Attila Tassi, Benjamin Lessennes, Bruno Correia, além de alguns jovens pilotos promissores Nacionais, como Guilherme Oliveira, Mariano Pires, Rafael Lobato, Cesar Machado e Lourenço Monteiro.

De facto o sucesso foi a palavra de ordem desta iniciativa e os números não enganam. 10.285€ angariados, num total de 422 pessoas que efetuaram doações. Foram quase 15.000 as pessoas que visualizaram a prova no canal de youtube de António Félix da Costa, prova que está disponível para todos os que quiserem rever através do link CLIQUE AQUI

Ainda no que diz respeito a números e para se perceber a projeção desta prova, foi obtido um alcance nas redes sociais de 662.858 pessoas, isto entre todos os pilotos envolvidos, facto que mostra bem a força que a comunidade do motorsport tem no apoio a uma causa tão importante, nesta fase difícil de batalha contra o COVID-19.

Anda que o mais importante tenha sido obviamente a causa de angariar fundos para o combate ao COVID 19, no plano desportivo as batalhas em pista foram uma constante, com todos os pilotos ao volante do protótipo DPi (Daytona Prototype International) no mítico circuito de Daytona Beach. Na primeira corrida a vitória acabou por sorrir ao Argentino José Maria Lopez, seguido de Félix da Costa e Yann Ehrlacher. Na segunda corrida, com duração superior e apesar de um problema técnico no servidor que baralhou as contas, o triunfo foi para Ricardo Castro Ledo, SIMRacer, que levou a melhor sobre Ulysse de Pauw, com André Martins3 a fechar o pódio. Recorde-se que estiveram presentes um total de 30 pilotos, maioritariamente pilotos profissionais, mas também alguns jovens pilotos promissores e ainda seis SIM Racers, que se juntaram.

O valor angariado será doado na integra para o combate ao COVID 19, estando destinado ao movimento SOS.COVID19.PORTUGAL e também o www.soscovid.pt, para apoiar e ajudar hospitais, doentes, médicos e todos os envolvidos na linha da frente desta batalha contra o vírus COVID 19.