Madeira Estreia-se no Campeonato Mundial de Eco Rally

Primeira prova FIA de regularidade na ilha integra Bridgestone FIA Eco Rally Cup

A Madeira prepara-se para fazer história no desporto motorizado mundial. O Eco Rally Madeira, primeira prova FIA de regularidade a realizar-se na região autónoma, foi oficialmente apresentado no Funchal, marcando a entrada da ilha no mapa internacional das competições sustentáveis.

Agendado para 3 e 4 de outubro de 2025, o evento representa um marco na evolução do automobilismo, demonstrando que a mobilidade descarbonizada pode integrar harmoniosamente o desporto motorizado, contribuindo para um futuro energeticamente eficiente.

Salto para o palco mundial

Para Gonçalo Pereira, presidente da Comissão Organizadora, esta evolução transcende as origens do projeto. “Esta prova deixou de ser da New Wave; é uma prova da Madeira”, sublinha. “Há um facto incontestável: é através do Eco Rally Madeira que, pela primeira vez, estamos inscritos num campeonato FIA de regularidade, que vamos participar num campeonato do mundo.”

A integração na Bridgestone FIA Eco Rally Cup – considerado o campeonato mundial da modalidade – eleva significativamente o estatuto da prova, dedicada exclusivamente a veículos elétricos em competições de regularidade.

Aposta municipal na sustentabilidade

O apoio institucional revela-se determinante para o sucesso da iniciativa. Duarte Oliveira, representante da Câmara Municipal do Funchal, destaca o compromisso estratégico da autarquia: “A Câmara Municipal do Funchal tem um compromisso estratégico e político com o desenvolvimento sustentável, nomeadamente nas áreas da mobilidade e do ambiente.”

O autarca enfatiza os objetivos práticos da participação municipal: “O retorno que nos importa mais é o da perceção dos nossos munícipes de que um veículo elétrico percorre os quilómetros suficientes para fazer o dia a dia sem grandes custos e, obviamente, com menos poluição.”

Consciência ambiental em movimento

Ricardo Franco, presidente da Câmara Municipal do Machico, reforça a dimensão ecológica do projeto. O município associou-se “desde a primeira hora a este projeto que acicata a consciência ambiental das pessoas e a necessidade que temos de ajudar o nosso planeta”, afirma.

“É com gestos e ações deste género que se conseguem estes objetivos e contribuímos para reduzir a pegada ecológica e para reduzir a emissão de CO2”, acrescenta o autarca.

Projeção internacional da Madeira

Emanuel Câmara, presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, sublinha a importância estratégica do evento para a região. A autarquia “abraçou este projeto porque faz parte da nossa dinâmica autárquica tudo aquilo que é bom para o município e para a região”, explica. “Este é um investimento que projeta a Madeira para o espaço internacional e é isso o que se pretende”, conclui o responsável municipal.

Certificação sustentável em curso

Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, contextualiza o evento no panorama mais amplo da sustentabilidade regional. “A questão ambiental é transversal na nossa vida, nós lidamos com o ambiente em todos os nossos atos”, observa.

O governante destaca o processo de certificação em curso: “A Madeira está num processo de certificação da sustentabilidade enquanto destino e esse caminho tem sido feito com sucesso, tanto que já estamos ao nível prata, o que revela uma progressão muito grande.”

Percurso pelos quatro cantos da ilha

O Eco Rally Madeira arrancará no dia 3 de outubro, pelas 13h00, no Funchal, percorrendo posteriormente os concelhos de Calheta e Porto Moniz. A competição culminará numa Power Stage agendada para as 14h45 do dia 4 de outubro, no Machico. Esta configuração permite aos participantes e espetadores descobrirem a diversidade paisagística da Madeira, aliando o espetáculo desportivo à promoção turística sustentável da região.