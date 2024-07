Lousada recebe maior festival de Drift do país

O Eurocircuito da Costilha em Lousada será palco no final do mês da 11ª edição do Encontro Nacional de Drifters

É já no final deste mês de julho, nos dias 27 e 28, que se realizará o 11º Encontro Nacional de Drifters no Eurocircuito de Lousada, local que recebeu já no passado a edição de 2019.

O Encontro Nacional de Drifters, ou END como é mais conhecido, é um evento dedicado à modalidade de Drift não competitivo, sendo o ponto de encontro de todos os amantes e adeptos deste deporto, que se juntam num ambiente de puro convívio e onde podem praticar a modalidade em toda a segurança.

Dos pilotos e viaturas que competem no Campeonato de Portugal de Drift, a iniciantes da modalidade com viaturas mais modestas, é possível ver de tudo neste que é considerado como o maior festival de drift de Portugal.

O END nasceu em 2015 no Kartódromo de Oiã, tendo passado nos últimos anos pelo Circuito de Sever do Vouga, Kartódromo de Vila Nova de Paiva, Circuito Motorizado de Pombal, regressando agora novamente a Lousada, tendo registado um crescimento constante ao longo dos anos. Para esta 11ª edição estão inscritos neste momento 50 participantes, que segundo Luis Lamego “não é a maior lista de sempre mas o espetáculo e a qualidade estão garantidos”, referiu o representante da organização.

A ação em pista iniciará no sábado pelas 14.30h e só terminará pela meia-noite, com várias sessões de Drift ao longo do dia. No início da noite será realizado um desfile das viaturas participantes pelas ruas de Lousada, que contará com um espetáculo circense na sua chegada ao circuito. No domingo as sessões de Drift terão o seu início pelas 10h e o evento encerrará pelas 18h com o show final. Ao longo do evento haverão ainda outras atividades, entre elas uma exposição de viaturas clássicas e icónicas por parte do clube STACHE.

Os bilhetes de público variam entre os 7€ para um dia e os 10€ para os dois dias, preços em vigor para a bilheteira online disponível no site da organização em www.aveiroeliteclub.com, sendo os preços no local de 10€ para um dia e 15€ os ingressos para ambos os dias.

FOTOS: Foto 100Limites