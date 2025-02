Logan Sargeant coloca futuro no automobilismo em dúvida: Indycar, NASCAR ou ‘reforma’?

Logan Sargeant, que perdeu o seu lugar na Fórmula 1, pode agora estar perto de encerrar a sua carreira no automobilismo.

Apesar de ter planos para continuar a competir na série European Le Mans em 2025, na categoria LMP2 com a equipa francesa IDEC, Sargeant decidiu desistir da sua participação. A notícia foi confirmada pela própria equipa, que divulgou um comunicado oficial: “Na sequência da decisão de Logan Sargeant de se afastar do desporto para perseguir outros interesses, a IDEC e a Genesis Magma Racing estão a tomar nota da sua decisão e anunciarão o seu substituto nos próximos dias. Desejamos a Logan as maiores felicidades nos seus projetos futuros.” Tudo isto levou

a especulação sobre o seu futuro.

A decisão tardia alimenta rumores de que pode estar de olho numa vaga na IndyCar, especialmente na Juncos Hollinger Racing, caso Conor Daly perca o seu patrocínio.

Outra possibilidade é a NASCAR, onde poderia competir através do programa ProjectT91 da Trackhouse Racing ou até mesmo numa categoria inferior, contando com o apoio do seu irmão Dalton Sargeant, ex-piloto da NASCAR.

Apesar das várias opções e de ter recursos financeiros para escolher o seu caminho, Sargeant ainda não falou publicamente sobre a sua saída da ELMS, deixando o seu futuro incerto.

Se não competir em 2025, pode enfrentar dificuldades para retornar em 2026, ecoando o destino do seu irmão, que também abandonou as corridas precocemente.

Tudo isto, como é óbvio, levanta questões sobre o futuro de Sargeant, que não apenas abandonou os planos de correr na LMP2, mas também indicou que poderá nunca mais voltar às pistas. Aos 24 anos, a escolha de se afastar do automobilismo é incomum e gera especulação sobre quais serão os novos caminhos que o piloto americano irá seguir.