Leiria Sobre Rodas/Super Especial/Leiria R2 Gold Challenge: veja em direto | AutoSport

O Leiria Rally2 Gold Challenge realiza-se numa pista construída no interior do Parque e Zona envolvente do Estádio, Dani Sordo, um piloto que integra a equipa da Hyundai desde 2014, veio a Portugal guiar um Hyundai i20 N Rally2, batendo-se no Leiria Motorshow com alguns dos melhores pilotos da história dos ralis portugueses: Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes, Bernardo Sousa, Pedro Meireles, Paulo Caldeira, Pedro Leal, Valter Gomes e António Monteiro, num evento que mistura a competição pelo Prize Money, com um espetáculo para as multidões!