Leiria Sobre Rodas/R2 Gold Challenge: vitória de Ricardo Teodósio/José Teixeira | AutoSport

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) venceram o Rally2 Gold Challenge do Leiria Sobre Rodas, batendo Bernardo Sousa (Citroën C3 Rally2) por 0,185s. Grande espetáculo dado pelos melhores pilotos do Campeonato de Portugal de Ralis, perante uma enorme multidão que como sempre, coloriu da melhor forma o Leiria Sobre Rodas.

Terceiro lugar para Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo), cerca de oito décimos mais atrás do piloto madeirense. Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2) foram quartos na frente de José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2), Pedro Leal (Skoda Fabia R5 evo), Valter Gomes (Skoda Fabia R5 evo), António Cruz Monteiro/Ana Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16) e Paulo Caldeira/Ana Gonçalves (Citroen C3 R5).