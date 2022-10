Leiria Sobre Rodas/R2 Gold Challenge: Ricardo Teodósio na frente | AutoSport

Depois de terminada a segunda série de passagens do Leiria MotorShow/Rally2 Gold Challenge, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) lidera com 2m31.923s na frente de Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo), que tem como melhor tempo 2m33.021s, estando portanto a 1,098s, com Bernardo Sousa (Citroën C3 Rally2) em terceiro com a 1,301s e José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2) em quarto a 3,091s. Foi na sua derradeira passagem que o algarvio do Team Hyundai Portugal pulverizou os tempos da concorrência,