Leiria Sobre Rodas: Motorshow é cereja no topo do bolo

Com cada vez mais preponderância no evento, o Motorshow volta a ser o grande destaque do Leiria Sobre Rodas.

O Leiria Gold Challenge (Rally2 + Rally4 + Rally5) será o grande chamariz para o público, com vários nomes confirmados a anunciar em breve e que se juntam a Bruno Magalhães nesta prova.

O Leiria Sobre Rodas E-Challenge promete trazer a modernidade das viaturas elétricas à pista do Leiria Sobre Rodas, mas as aventuras em pista não se ficam por aqui, uma vez que, este ano, em pista, vão estar também viaturas da classe Open, para corridas Sprindt dedicadas às viaturas do Campeonato Start e Promo de Ralis. O LSR Motorshow by NDML em Regularidade Sport Plus volta a abrilhantar o evento que contará também com uma categoria Legends, onde serão exibidas viaturas que fizeram história no Campeonato do Mundo de Ralis, como é o caso do Alpine A110, o Hyundai WRC, o Lancia Delta Integrale, o Ford Escort MKI, o SierraCosworth, entre outros.

Este ano, o evento organizado pelo Município de Leiria celebra a sua 11.ª edição e será realizado entre os dias 27 de setembro e 29 de setembro (sexta-feira a domingo). Em breve serão anunciadas mais novidades sobre a edição de 2024 do Leiria Sobre Rodas. Visite o site oficial do evento, com todas as informações, em www.leiriasobrerodas.com.