Leiria Sobre Rodas ‘interrompe’ em 2025… regressa em 2026

A organização do Leiria Sobre Rodas anunciou que a próxima edição do evento acontecerá apenas nos dias 25, 26 e 27 de setembro de… 2026. Reconhecido como um dos maiores eventos motorizados de Portugal, a iniciativa pretende consolidar-se como uma referência europeia e mundial. Em 2025, serão realizados pequenos eventos promocionais para manter o público ligado ao universo dos desportos motorizados.

Com o objetivo de fazer crescer o evento, a organização do Leiria Sobre Rodas decidiu que a próxima edição do evento se realiza nos dias 25, 26 e 27 de setembro de 2026. A marca Leiria Sobre Rodas, tornou-se dos maiores eventos motorizados de Portugal e tem vindo a consolidar a sua notoriedade e importância ao longo dos últimos anos. Nos dias que correm, é uma referência incontornável para os amantes do desporto automóvel, dos automóveis e dos motociclos clássicos e desportivos. O recorde de assistência alcançado em 2024, com 80.000 visitantes, atesta o sucesso desta iniciativa.

Com um panorama cada vez mais vasto e completo de eventos de promoção do desporto automóvel e clássicos em Portugal, incluindo competições oficiais de cariz Europeu e Mundial, o investimento para incrementar a qualidade e a exclusividade do evento tornaram-se fundamentais. Esta alteração, que trará a prova apenas em 2026, visa elevar a qualidade do evento a um novo patamar, tornando-o não apenas uma referência nacional, mas também um evento ainda mais reconhecido a nível europeu e mundial.

Comprometendo-se a proporcionar um Leiria Sobre Rodas 2026 ímpar e especial, a organização garante ainda que, durante o ano de 2025, serão criados pequenos eventos de promoção, associados à marca Leiria Sobre Rodas, que serão anunciadas em breve, e que, vão permitir ao público continuar a contactar de perto com a adrenalina dos desportos motorizados.