Leiria Sobre Rodas: Horário/Programa/Mapa | AutoSport

Sexta-Feira, 29 de Setembro

Pista de Karting Infantil (Eléctrico) Rally Kids Automodelismo (Modelis), 15h00 às 22h00

Mostra de Veículos Clássicos E desportivos, Motos E Bicicletas, 15h00 às 24h00

Leiria Expo Auto E Moto [Veículos Novos E Test-Drives], 15h00 às 24h00 (Supercarros)

Automobilia, 15h00 às 23h00

Leiria Motorshow Track Day Drift Show, 21h00 às 24h00

Sábado, 30 de Setembro

Automobilia, 10h00 às 24h00

Pista de Karting Infantil (E) Rally Kids Espaço de Automodelismo, 10h00 às 22h00 (Parque de Estacionamento Do Mercado de Leiria)

Mostra de Veículos Clássicos E desportivos, Motos E Bicicletas, 10h00 À 01h00

Leiria Expo Auto E Moto [Veículos Novos E Test-Drives], 10h00 À 01h00

(Supercarros)

179º Concentração Mg Clube Portugal, 11h45 (Chegada Ao Parque Do Nerlei)

Passeio Porsche Club Portugal, 12h00 (Chegada Nerlei)

Concentração & desfile Caribbean Mini Club (Chegada Jardim Jorcar)

Passeio Nthusiastspt – Clube Hyundai N Portugal, 11h00 – Chegada Nerlei

Passeio Mustang Clube Portugal, 10h00 – Chegada Entrada Mvh

Passeio de Bicicletas Antigas, 16h00

(Concentração Exposição de Bicicletas Antigas, Bicicletas No Leiria Sobre Rodas, Entrada Gratuita No Evento (Exposição) Para Quem Se deslocar Em Bicicleta Antiga)

Passeio de Mini Hondas, 09h30 (Local Concentração Largo Do Papa)

Passeio de Vespas, 10h00 (Recinto) E 15h30 (Local Concentração Largo Do Papa)

Leiria Motorshow Leiria Rally 245 Gold Challenge Pilotos Internacionais Lsr Co-Drive Experience, 10h00 às 24h00

Lsr Electric Challenge, 11h45 às 12h15 E 17h30 às 18h00

Pilotos Gold Em Pista, 11h30 às 12h30 15h00 às 18h00

Gerard de Rooy, Pedro Lamy, Adruzilo Lopes, François delecour E Kris Meeke

Espaço Lsr – Entrevistas, Tertúlias E Sessões de Autógrafos

11h 14h30 17h00 21h30

11h00 – Tertúlia Pilotos Rally 2 Gold Challenge

14h30 – Entrevista Pilotos Lsr Gold

17h00 – Tertúlia

21h30 – Sessão de Autógrafos, Pilotos Lsr Gold; Pilotos Rally 2 Gold Challenge

Domingo, 1 de Outubro

Passeio de Clássicos, 10h00 15h00 18h00 às 20h00

10h00 – Passeio Turístico (Parque de Estacionamento Da Almuinha Grande Av. 22 de Maio)

15h00 – Gincana (Largo 5 de Outubro)

18h00 às 20h00 – desfile (Aberto A Todos Com A Presença Do Sinaleiro)

Passeio de Motorizadas Antigas, 10h00 (Concentração Mercado Municipal de Leiria)

Passeio de Harley-Davidson, 10h00 (Concentração Jardim Almuinha Grande)

Automobilia, 10h00 às 19h00 (Pista de Karting Infantil (E) Rally Kids Automodelismo), 10h00 às 19h00 (Parque de Estacionamento Do Mercado de Leiria)

Mostra de Veículos Clássicos E desportivos, Motos E Bicicletas, 10h00 às 19h00

Leiria Expo Auto E Moto [Veículos Novos E Test-Drives], 10h00 às 19h00 (Supercarros)

Leiria Motorshow Leiria Rally 245 Gold Challenge Pilotos Internacionais Lsr Co-Drive Experience, 10h00 às 19h00

Lsr Electric Challenge, 14h00 às 14h30

Pilotos Gold Em Pista, 11h30 às 12h30 15h00 às 18h00 (Gerard de Rooy, Pedro Lamy, Adruzilo Lopes, François delecour E Kris Meeke)

Espaço Lsr – Entrevistas, Tertúlias E Sessões de Autógrafos

11h 14h30 15h30

11h00 – Tertúlia Todo-O-Terreno Gerard de Rooy, João Ferreira, João, Miguel Barbosa (Team Bp Ultimate) E Armindo Araújo

14h30 – Sessão de Autógrafos Todo-O-Terreno

15h30 – Sessão de Autógrafos, Pilotos LSR Gold E Pilotos Rally 2 Gold Challenge