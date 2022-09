Leiria Sobre Rodas: falta mês e meio | AutoSport

Fala mês e meio para a realização de um dos eventos ‘motorizados’ mais interessantes do ano. O ano de 2022 marca o regresso do Leiria Sobre Rodas ao formato que o popularizou. Realiza-se de 13 a 16 de outubro, como sempre, em Leiria.

Contudo, ainda este mês, realiza-se a 2.ª edição da Avenida Elétrica no dia 18 de setembro no dia da Base Aberta da BA5 – Monte Real, que faz parte do mesmo âmbito.

Este ano, a maior alteração, passa pela nova localização da Mostra de Veículos Clássicos e Desportivos, que será feita no relvado do Jardim da Almoinha Grande, na outra margem do rio Liz. A Mostra contará com as seguintes exposições temáticas: 50 anos do Renault 5, 50 anos da Divisão ‘M’ da BMW, Aston Martin, os 50 anos dos Porsche RS em Portugal e a reedição da exposição de Micro Carros de 2017. Na Mostra de Motociclos e Bicicletas Clássicas poderá os mais belos exemplares da indústria portuguesa com especial destaque para a Casal e a FameL.

O Supercars Paddock volta a contar com todas as marcas premium representadas em Portugal num espaço que contará um lounge para receber da melhor forma os clientes e participantes nos Passeios dos Clubes das marcas. Num espaço contíguo poderá ficar a par de todas as novidades do mundo automóvel no Leiria Expo Auto com todas as marcas presentes representadas em Leiria.

Nos dias 15 e 16 de outubro a cidade volta a colorir-se com os Passeios de Vespas, Motorizadas Antigas, Mini-Hondas e de Clássicos sob a orientação do Polícia Sinaleiro.

O Motorshow regressa com a festa do ‘Nacional de Ralis’ para a consagração do campeão nacional no Leiria Rally 2 Gold Challenge, a competição de Clássicos Desportivos terá um prize money, premiando os pilotos locais e o Piloto Internacional convidado dará espetáculo num novo traçado. O Drift Show contará pela primeira vez com um piloto internacional.

Até lá, contamos dar toda a informação relevante à realização do evento.