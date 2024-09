Leiria Sobre Rodas é no fim de semana

Depois de em 2023, o público não ter faltado à chamada, com mais de 70.000 pessoas a não perder a oportunidade de viver de perto a atmosfera da prova organizada pelo Câmara Municipal de Leiria, a edição de 2024 promete ser ainda mais interessante.

A aposta de sucesso no Leiria Gold Challenge é repetida e foi reforçada na edição deste ano, com a presença de um plantel de luxo, com o cabeça de cartaz a ser este ano o ex-piloto do WRC, Mikko Hirvonen.

A 11.ª edição do Leiria Sobre Rodas, que se realiza na zona circundante ao Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, está prestes a tornar-se num verdadeiro paddock onde os fãs, os pilotos e as máquinas mais poderosas do mundo se vão cruzar de forma natural e próxima. Este ano, Bruno Magalhães foi o primeiro nome confirmado no Leiria Sobre Rodas. Com um vasto palmarés do qual se destacam os três títulos de Campeão Nacional de Ralis, o piloto lisboeta foi a primeira grande confirmação da edição deste ano, ao qual se seguiram os leirienses João Ferreira e Ricardo Porém, habituais presenças nas maiores maratonas de todo-o-terreno do Mundo, com destaque para o Rali Dakar.

E muito mais foi anunciado, desde a atividades e exposições temáticas com destaque para a passagem da sempre mítica “Corrida dos Fundadores” pelo traçado desenhado por Pedro Matos Chaves, ou as exposições dos 100 anos da Morris Garage (MG), os 60 anos do mítico Mustang, os 125 anos da Renault, os 50 anos do Volkswagen Golf, a comemoração dos 90 anos Citroën Traction Avant (vulgo arrastadeira), entre tantas outras que poderá conhecer no site e redes sociais do evento.

No que toca aos passeios, o programa do Leiria Sobre Rodas terá também uma agenda recheada, onde se destacam: Passeio Moto4, Passeio Motorizadas Antigas, o Passeio Harley Davidson, o Passeio de Clássicos, o Passeio de Mini Honda, Passeio de Vespas e o Passeio de Bicicletas Antigas, entre outros.

E claro, o Motorshow com o Leiria Gold Challenge (Rally2 + Rally4 + Rally5) a ser o grande chamariz para o público, com vários nomes confirmados, a começar logo por Mikko Hirvonen. O piloto finlandês que foi figura assídua do Campeonato do Mundo de Ralis e conta com presenças no Dakar Rally é a grande surpresa da organização para a 11.ª edição do evento. O finlandês competirá no Leiria Gold Challenge ao volante do novíssimo Toyota GR Yaris Rally2, representando em pista a Travocar / Castrol, e prometendo desafiar todos os adversários.

Mikko Hirvonen e Bruno Magalhães vão competir ao volante de um Toyota GR Yaris Rally2, Kris Meeke (Hyundai i20 N Rally2) vencedor do evento em 2023 volta a Leiria para defender o título que havia conquistado ao atual campeão nacional de ralis, Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) que também marcará presença na edição deste ano Leiria Gold Challenge.

Ao volante de um Citroen C3 Rally2, Diego Ruiloba é um dos nomes sonantes que se estreiam no Leiria Sobre Rodas. O vencedor da Taça de Portugal de Ralis 2024 promete lutar pelo triunfo no Leiria Gold Challenge. Quem também vai conduzir uma viatura da marca francesa é o jovem piloto português, Hugo Lopes, que estreia aos comandos de uma viatura da categoria Rally2 evento leiriense. O piloto de Viseu que já este ano venceu a Peugeot Rally Cup Portugal mostrará o seu talento na pista desenhada por Pedro Matos Chaves já no próximo fim de semana.

Numa lista muito bem recheada, o antigo campeão nacional de Ralis, Pedro Meireles, volta a participar no evento ao longo do seu Hyundai i20 N Rally2. Ao volante de viaturas da marca checa Skoda (Fabia Rally2 EVO), surgem os bem conhecidos Ernesto Cunha e Paulo Caldeira.

Aos comandos de viaturas Rally2 de primeira geração, António Cruz Monteiro (Peugeot 208 T16 R5), Paulo Peres (Citroen DS3 R5) e António Dias (Volkswagen Polo GTI R5) completam uma lista brilhante que em muito orgulha a organização da competição.

Neste plantel de luxo estão representadas a grande maioria das marcas e viaturas desenvolvidas para a categoria Rally2, desde a sua criação, o que comprova o interesse e compromisso da organização com o Leiria Gold Challenge.

No sábado dia 28 de setembro, os fãs de ralis vão poder assistir aos treinos da categoria Rally2 pelas 16h00 e 18h00, estando agendada para as 22h30 a primeira ronda contra o cronómetro. Já no domingo, dia 29 de setembro, as viaturas Rally2 voltam à pista para a segunda e terceira série, pelas 14h30 e 17h00, respetivamente.

O Leiria Sobre Rodas E-Challenge promete trazer a modernidade das viaturas elétricas à pista do Leiria Sobre Rodas, mas as aventuras em pista não se ficam por aqui, uma vez que, este ano, em pista, vão estar também viaturas da classe Open, para corridas Sprindt dedicadas às viaturas do Campeonato Start e Promo de Ralis. O LSR Motorshow by NDML em Regularidade Sport Plus volta a abrilhantar o evento que contará também com uma categoria Legends, onde serão exibidas viaturas que fizeram história no Campeonato do Mundo de Ralis, como é o caso do Alpine A110, o Hyundai WRC, o Lancia Delta Integrale, o Ford Escort MKI, o SierraCosworth, entre outros.

Este ano, o evento organizado pelo Município de Leiria celebra a sua 11.ª edição e será realizado entre os dias 27 de setembro e 29 de setembro (sexta-feira a domingo). Em breve serão anunciadas mais novidades sobre a edição de 2024 do Leiria Sobre Rodas. Visite o site oficial do evento, com todas as informações, em www.leiriasobrerodas.com.

Programa

26 de Setembro

Conferência “Leiria Motorsport” 18h00

Auditório Da Escola Superior De Tecnologia E Gestão (Ipl). Entrada Gratuita.

18:15 | Fstudent Lart – Apresentação Do Projeto

18:45 | “Drhyve” – Hydrogen Refuelling For Motorsports | Dakar 2024

19:15 | Mesa-Redonda – Pilotos De Leiria No Dakar 24 Moderador: João Carlos Costa

27 de Setembro

Pista De Karting Infantil (Eléctrico) | Rally Kids | Automodelismo (Modelis) Teste 15h00 Às 22h00

Mostra De Veículos Clássicos E Desportivos, Motos E Bicicletas 15h00 Às 24h00

Leiria Expo Auto E Moto [Veículos Novos E Test-Drives] 15h00 Às 24h00

Supercarros

Automobilia 15h00 Às 23h00

Leiriamotorshow | Rally De Portugal Histórico | Series By Ndml | Drift Show | 21h00 Às 24h00

28 de Setembro

Passeio De Mini Hondas 09h30 Local Concentração | Largo Do Papa

Passeio De Vespas 10h00 E 15h30 Local Concentração | Largo Do Papa

Automobilia 10h00 Às 24h00

Pista De Karting Infantil (E) | Rally Kids 10h00 Às 22h00 Parque De Estacionamento Do Mercado De Leiria

Mostra De Veículos Clássicos E Desportivos, Motos E Bicicletas 10h00 À 01h00

Leiria Expo Auto E Moto [Veículos Novos E Test-Drives] 10h00 À 01h00

Supercarros

Leiria Motorshow | Lsr Co-Drive Experience | Pilotos Internacionais | 10h00 Às 24h00

Leiria Rally 2 /4/5 Gold Challenge | Lsr Echallenge Open Challenge Legends Series By Ndml

Espaço Lsr – Entrevistas, Tertúlias E Sessões De Autógrafos

Passeios E Concentrações

Passeio Abarth Club Portugal Concentração & Desfile Caribbean Mini Club Passeio Nthusiastspt – Clube Hyundai N Portugal Passeio Mustang Clube Portugal Concentração Leonclubpt Encontro Vulcan Riders Portugal

29 de Setembro

Passeio De Bicicletas Antigas 9h00 Concentração Exposição De Bicicletas Antigas

Passeio De Motorizadas Antigas 10h00 Concentração Mercado Municipal De Leiria

Passeio De Harley-Davidson 10h00 Concentração Jardim Almuinha Grande

Passeio De Moto 4´s E Ssv´s 9h00

Desfile De Clássicos 18h00 Às 20h00 Presença Do Sinaleiro

Automobilia 10h00 Às 19h00

Pista De Karting Infantil (E) | Rally Kids | 10h00 Às 19h00 Parque De Estacionamento Do Mercado De Leiria

Mostra De Veículos Clássicos E Desportivos, Motos E Bicicletas 10h00 Às 19h00

Leiria Expo Auto E Moto [Veículos Novos E Test-Drives] 10h00 Às 19h00 Supercarros

Leiria Motorshow | Lsr Co-Drive Experience | Pilotos Internacionais | 10h00 Às 24h00

Leiria Rally 2 /4/5 Gold Challenge | Lsr Echallenge Open Challenge Legends Series By Ndml

Espaço Lsr – Entrevistas, Tertúlias E Sessões De Autógrafos