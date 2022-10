Leiria Sobre Rodas: as melhores imagens (vídeo) | AutoSport

Durante quatro dias, de 13 a 16 de outubro, Leiria é a capital ‘motorizada’ em Portugal, com os adeptos dos ‘motores’ a juntarem-se para um festival das duas e quatro rodas. Mais uma vez, Leiria vai ‘correr’ Sobre Rodas…

Já arrancou a 9ª edição do Leiria Sobre Rodas, evento que este ano conta com uma novidade de peso: a participação do espanhol Dani Sordo, piloto oficial da Hyundai no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC). Com Programa de quatro dias, de 13 a 16 de outubro, promete um evento único em torno da cultura automóvel e da moto.

Tal como tem vindo a suceder todos os anos, a edição de 2022 promete ser uma das maiores da história do evento promovido pelo Município de Leiria, que já chegou a atrair mais de 55 mil visitantes antes da pandemia.

Este ano, esperam-se ainda mais. De 13 e 16 de outubro, 5ª Feira a domingo, as imediações do Estádio Municipal de Leiria/Dr. Magalhães Pessoa, voltam a ‘vestir-se de gala’ num palco recheado de bons programas de atividades ligadas ao universo automóvel e da moto, com vários motivos de interesse para miúdos e graúdos.

Veja algumas das melhores imagens dos eventos já realizados.