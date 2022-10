Leiria Sobre Rodas: algumas das melhores imagens do evento (fotogaleria) | AutoSport

FOTOS GO Agency/Pedro Monserrate

Continua ‘sobre Rodas’ a 9.ª edição do Leiria Sobre Rodas, num evento que se prepara para bater recordes de assistência tantas têm sido as pessoas que marcaram presença no evento nos seus dois primeiros dias. Hoje, domingo, ainda pode ver o Passeio Motorizadas Antigas, Mostra de Veículos Clássicos, a Feira de Automobilia, o Passeio de Harley-Davidson e o Passeio Bicicletas antigas no Leiria Sobre Rodas, sem esquecer a Super Especial/Leiria R2 Gold Challenge que decorre entre as 10h00 e 18h00. Por fim, o Passeio de Clássicos a partir das 18h00

Para trás já ficaram dois dias de muita animação e hoje vai ficar a saber-se quem vence a Super Especial/Leiria R2 Gold Challenge.

Como se sabe, o Leiria Rally2 Gold Challenge realiza-se numa pista construída no interior do Parque e Zona envolvente do Estádio, Dani Sordo, um piloto que integra a equipa da Hyundai desde 2014, veio a Portugal guiar um Hyundai i20 N Rally2, batendo-se no Leiria Motorshow com alguns dos melhores pilotos da história dos ralis portugueses: Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes, Bernardo Sousa, Pedro Meireles, Paulo Caldeira, Pedro Leal, Valter Gomes e António Monteiro, num evento que mistura a competição pelo Prize Money, com um espetáculo para as multidões!

Outra atração é ainda o fantástico Citroen ZX Rallye-Raid, guiado por Pierre Lartigue, piloto que venceu três Dakar, entre 1994 e 1996.

Domingo, 16 de outubro

Passeio Motorizadas Antigas 08h00

Mostra de Veículos Clássicos 10h00-19h00

Feira de Automobilia 10h00-19h00

Super Especial/Leiria R2 Gold Challenge 10h00-18h00

Passeio de Harley-Davidson 10h00

Passeio Bicicletas antigas no Leiria Sobre Rodas 10h00

Passeio de Clássicos 18h00