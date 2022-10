Leiria Rally2 Gold Challenge: Mini Rali, grand ‘Prize Money’… | AutoSport

O Leiria Rally2 Gold Challenge realiza-se numa pista construída no interior do Parque e Zona envolvente do Estádio, traçado construído anualmente com diferentes configurações, para albergar o Track Day, o Drift Show, a Competição de Clássicos Desportivos e o Leiria R2 Gold Challenge. Neste último caso, o traçado de 3,6 km do Estádio Municipal de Leiria será o desafio de contra relógio para os maiores pilotos de ralis portugueses.

Dani Sordo, um piloto que integra a equipa da Hyundai desde 2014, veio a Portugal guiar um Hyundai i20 N Rally2, batendo-se no Leiria Motorshow com alguns dos melhores pilotos da história dos ralis portugueses: Armindo Araújo, Ricardo Teodósio, José Pedro Fontes, Bernardo Sousa, Pedro Meireles, Paulo Caldeira, Pedro Leal, Valter Gomes e António Monteiro, num evento que mistura a competição pelo Prize Money, com um espetáculo para as multidões!

Por fim, e não menos importante, outra atração será o fantástico Citroen ZX Rallye-Raid, guiado por Pierre Lartigue, piloto que venceu três Dakar, entre 1994 e 1996 com este mesmo carro. Espetáculo garantido!

Programa

Sábado, 15 de outubro

Passeio Mini-Hondas 10h00

Mostra de Veículos Clássicos 10h00-01h00

Feira de Automobilia 10h00-01h00

Super Especial/Leiria Rally 2 Gold Challenge 10h00-23h00

Passeio de Vespas 15h00

Bicicletas no Leiria Sobre Rodas 15h00

Domingo, 16 de outubro

Passeio Motorizadas Antigas 08h00

Mostra de Veículos Clássicos 10h00-19h00

Feira de Automobilia 10h00-19h00

Super Especial/Leiria R2 Gold Challenge 10h00-18h00

Passeio de Harley-Davidson 10h00

Passeio Bicicletas antigas no Leiria Sobre Rodas 10h00

Passeio de Clássicos 18h00