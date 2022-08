Leiria Motorshow confirma Pedro Matos Chaves | AutoSport

O popular festival Leiria Sobre Rodas estará de regresso, entre os dias 13 e 16 de outubro, e a vertente competitiva do evento organizado pelo Município leiriense já confirmou o primeiro nome para o seu Motorshow: o bicampeão nacional de ralis, Pedro Matos Chaves.

O piloto do Porto entra em ação no dia 15 de outubro (sábado), a convite do Grupo MCoutinho e numa máquina surpresa… Será um regresso ao asfalto de Matos Chaves, que depois de passar pela Fórmula 1, ganhou o CPR por duas vezes e foi campeão de Espanha de GT, antes de ser coach do Team Portugal no A1 GP. No passado mês de fevereiro, Pedro Matos Chaves embarcou na aventura de realizar o Rali Safari Histórico, no Quénia, ao volante de uma Renault 4L, navegada por Marco Barbosa.

Novidades na 9.ª edição do Leiria Sobre Rodas

Tal como nos últimos anos, o charme de outras eras volta a ser um elemento central do Leiria Sobre Rodas, com exposições e passeios de automóveis e motos clássicos, verdadeiros ícones de duas e quatro rodas. O passeio de Vespas, motos antigas e bicicletas antigas promete tornar-se um carismático desfile de história sobre rodas.

A nata dos ralis nacionais (e não só) volta a reunir-se no já incontornável Leiria Motorshow, tentando conquistar o título – e o sempre apetecível prize money – do Rally2 Gold Challenge, um ‘shootout’ onde o talento dos pilotos se junta às mais espetaculares máquinas de ralis em Portugal. Este ano, os duelos de campeões serão também alargados aos pilotos da competição de Clássicos desportivos.

A tradicional Feira de Automobilia é mais um motivo de interesse para aficionados e colecionadores, sempre em busca de relíquias preciosas ou simples recordações.

Novidade na edição de 2021, a Avenida Elétrica reedita este ano uma área totalmente dedicada ao futuro da mobilidade e à tecnologia de ponta. É aqui que os visitantes do LSR podem conhecer e até experimentar novidades da indústria, protótipos, trotinetes, bicicletas, motos e automóveis de várias marcas, entre modelos elétricos, híbridos e a hidrogénio. A Avenida Elétrica irá realizar-se em parceria com a Base Aérea N.º 5 de Monte Real num ‘open day’ a 18 de setembro.