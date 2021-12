Leiria Festival Rallye: Hoje, na estrada… | AutoSport

Realiza-se hoje e amanhã o Leiria Festival Rallye, uma prova ao estilo ‘Legend’, organizada pelo Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria (NDML) que reúne carros e pilotos mais míticos de todas as gerações, em ambiente de festa. Esta segunda edição do Leiria Festival Rallye será realizada na zona de Leiria, com um total de 211,80 km, dos quais 64 km serão distribuídos por 7 Provas Especiais (PE), com estradas fechadas ao trânsito.

O Leiria Festival Rallye 2021 visa o espetáculo, oferecendo a possibilidade aos participantes de poderem repetir alguns trajetos especiais com Zonas Espetáculo (ZE).

Serão criadas 14 Zonas Espetáculo para que os espectadores possam assistir ao rali em comodidade e segurança. Os prémios serão atribuídos através duma votação online (Facebook), realizada pelo público para a categoria “Piloto mais espetacular”. Os prémios de “Carro mais original”, “Réplica mais bonita”, e eventualmente outros, serão escolhidos por um Júri nomeado pela Organização.

Estão inscritas 62 equipas.

O vencedor do troféu da ‘Equipa Mais Espectacular’ será encontrado por votação do público na página do Facebook dedicada ao Leiria Festival Rallye 2021 a ocorrer entre as 15:00h de sábado até às 14:00h de domingo.

Está providenciado no Estádio Municipal de Leiria (porta 2) um Serviço de Refeições durante sábado (almoço e jantar) e domingo (almoço) onde os fãs e público em geral poderão também conviver com as equipas participantes.

Dentro das normas sanitárias rigorosas em vigor, uso de máscara, distanciamento físico, higienização das mãos, não deixe de assistir a esta festa do automobilismo.

Programa

4 Dezembro (sábado):

PEC 1+2 – Bidoeira / PEC 3 – Super Especial de Leiria Kartódromo Internacional de Leiria

5 Dezembro (domingo)

PEC 4+6 – Leiria / PEC 5+7 – Milagres

FOTO: Zé Miguel MotorSport Photography