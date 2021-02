Leilão de Grupos B com valores astronómicos

A herança que os Grupos B deixaram na mente dos adeptos foi tão forte que 35 anos depois continuam a ‘bater’ bastante forte no imaginário da maioria. De tal forma, que se chegou ao ponto dum leilão ter redundado em vendas absolutamente estrondosas. A pricura por aqueles carros sempre foi grande, há muito que o seu valor – lei da oferta e da procura oblige – tem vindo a subir e agora temos o que vai ler nas próximas linhas.

A coleção de carros era Michel Hommel e Olivier Quesnel, agora os novos donos estão mais felizes, mas com a carteira bem mais ‘aliviada’.

O MG Metro 6R4 de 1985 com que Didier Auriol foi Campeão Francês de Ralis em 1986, teve como licitação final 240.000 euros.

O Ford RS200 de 1986, pilotado por Kalle Grundel e Stig Blomqvist, chegou aos 320.000 euros.

Um dos Lancia 037 Rally Evo2 com que a marca italiana venceu Mundial de Ralis de 1983, carro recuperado em 1990, chegou aos 460.000 euros. Já para lá do meio milhão de euros ficou o Renault 5 Maxi Turbo guiado por Carlos Sainz me várias provas do Campeonato Espanhol de Ralis de Asfalto em 1985. Valor final: 560.000 euros

A partir daqui os valores sobem em flecha. Segue-se um Lancia Delta S4, utilizado por Bruno Saby no Memorial Bettega de 1986, que chegou a competir nas 24 Horas de Chamonix e Rallycross, custou 680.000 euros.

Passando para o carro campeão de 1986, o Peugeot 205 T16 Evo2, que correu no Rali da Córsega de 1986, o fatídico rali que tirou a vida a Henri Toivonen e Sergio Cresto, e que foi guiado nessa prova por Timo Salonen: 820.000 euros

Finalmente, o Audi S1 Quattro, que curiosamente não fez ralis, mas sim a Corrida dos Campeões de 1988, e que foi vendido diretamente pela Audi AG a Olivier Quesnel. Chegou a uns estrondosos 1.725,000 euros. Viu bem, um milhão, 725 mil euros…

Mas se acha que os carros de rali são caríssimos, fique a saber que o carro mais valioso deste leilão foi o Matra MS 670 vencedor das 24 Horas de Le Mans de 1972, com Pescarolo e Hill. Custou ‘só’ cinco milhões de euros…