Le Mans Virtual: Max Verstappen alvo de críticas | AutoSport

A edição 2023 das 24h de Le Mans virtuais continuam a dar que falar. Depois vários problemas nos servidores da prova, que motivaram a desconexão de várias equipas, incluindo o carro #1 da Team Redline onde competia Max Verstappen. O campeão do mundo de F1 não escondeu o seu desagrado e num vídeo que se tornou viral, teceu fortes críticas ao evento. Romain Grosjean não gostou do que ouviu.

O piloto francês defendeu o evento e apontou o dedo a Verstappen e à sua atitude depois de desistir da prova:

“E quando se tem uma falha de motor ou mecânica na vida real, não é a mesma coisa…? O Sim Racing é super competitivo e ver uma das maiores corridas do mundo a ser feita em Sim Racing é espetacular. Sim, há coisas a melhorar, mas não será como em qualquer outra competição?”

Os comentários de Verstappen foram ainda mais criticados pelo comentador Ben Constanduros:

“Se é um espetáculo de palhaços, isso faz de mim e dos meus amigos dedicados, palhaços, que trabalham arduamente. Normalmente depois de uma corrida de 24 horas, estou cansado, mas hoje foi uma exibição feia e exaustiva do lado tóxico do Sim Racing e das redes sociais”, disse ele. “Estou orgulhoso do que a Equipa Virtual de Le Mans conseguiu. Tanto hoje como as incríveis conquistas dos 2 primeiros eventos. Sim, hoje não correu à maneira de Max, ele teve o azar de ser desconectado como alguns outros pilotos. Os restantes continuaram, um dos quais ganhou na classe GTE. Isto é corrida.Mas alimentar a comunidade com negatividade quando numa posição tão influente não foi sensato e apenas alimenta a toxicidade na comunidade que só prejudica o mundo do Sim Racing”.

No entanto, outros tomaram o lado de Verstappen, como Jimmy Broadbent, conhecido sim racer que concorda com as acusações feitas pelo neerlandês. Broadbent afirmou que o jogo apresenta várias falhas deste género e que se torna frustrante, mais ainda quando há uma inscrição de 2000 euros e meses de trabalho por trás. Os problemas são aparentemente recorrentes e Broadbent referiu que abandou o jogo há alguns anos devido a esses problemas que não foram resolvidos entretanto.