Le Mans: Edição virtual das 24h começa hoje com portugueses em pista | AutoSport

Começa hoje (às 12:15) a edição virtual das 24h de Le Mans. Um evento em que os melhores pilotos de simracing se juntam a alguns dos melhores pilotos do real para 24h de ação em La Sarthe. E como não podia deixar de ser, há portugueses em prova.

São duas categorias em prova, LMP2 e GTE, mas a lista de inscritos conta com 45 carros (28 LMP2 e 17 GTE). Estrelas como Max, Verstappen, Felipe Drugovich, Victor Martins (campeões de F1, F2 e F3, respetivamente), Felix Rosenqvist, Bent Viscaal, Romain Grosjean, Andy Priaux, Oliver Caldwell, Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Gustavo Menezes, Malthe Jakobsen, Yifei Ye são alguns dos nomes mais conhecidos da lista de inscritos que conta também com alguns dos melhores simracers do mundo.

A representação portuguesa é de respeito. Diogo Pinto está inserido na Team Redline e será companheiro de equipa de Max Verstappen no carro #1 na classe LMP2. Nos GTE temos dois pilotos habituados a dar espetáculo nas pistas, com Rafael Lobato a correr pela Inspeed Racing (Porsche 911 RSR GTE #31) e Henrique Chaves irá correr com a D’station Racing (Aston Martin Vantage GTE #777).

Boa sorte aos nossos pilotos.

Lista de inscritos aqui:

https://lemansvirtual.com/wp-content/uploads/2023/01/24H-of-Le-Mans-Virtual-Entry-List.pdf

Pode ver a prova aqui: