Lamborghini Urus Performante bate recorde com o primeiro P Zero Trofeo R para SUV’s | AutoSport

O Pirelli P Zero Trofeo R, montado no Lamborghini Urus Performante, alcançou um novo marco com a conquista da lendária prova Pikes Peak International Hill Climb, registando um tempo recorde. Este mesmo pneu foi escolhido pela Lamborghini como equipamento original para a mais nova versão do seu super SUV.

O Urus homologou já seis variantes de pneus Pirelli: pneus P Zero de 21, 22 e 23 polegadas, projetados para garantir altos níveis de desempenho em estrada; pneus P Zero Corsa de 22 polegadas, indicados para os track days; o Scorpion Zero All Season de 21 polegadas e o Scorpion Winter de 22 polegadas para conduzir com segurança em todas as condições de estrada e a baixas temperaturas. A estes junta-se agora o P Zero Trofeo R de 22 polegadas: o pneu Pirelli mais focado no desempenho, especificamente destinado para os circuitos, mas também aprovado para uma utilização em estrada.

O novo pneu representa a primeira vez que a Pirelli adaptou um P Zero Trofeo R para as necessidades de um SUV. Este pneu de última geração para o Lamborghini Urus Performante é capaz de oferecer altos níveis de desempenho perante várias condições e temperaturas (a um nível superior em comparação com o P Zero padrão Troféu R). Mas o novo pneu é também capaz de conquistar algumas das estradas e provas mais famosas do automobilismo, como a épica Pikes Peak Hill Climb, no Colorado. Com Simone Faggioli ao volante, piloto piloto de testes da Pirelli que soma múltiplos títulos no hill climb, o Performante registou um tempo de 10m32.064s, batendo o recorde anterior da classe de 10m49.902s, estabelecido em 2018.

Como todos os pneus dedicados à Lamborghini, este P Zero Trofeo R nasceu da estreita e particular colaboração entre a Pirelli e a Lamborghini, que remonta a 1963. A parceria tecnológica que une as duas empresas é baseada na filosofia “Perfect Fit”, uma estratégia através da qual a Pirelli desenvolve pneus fabricados à medida de cada carro produzido pelos fabricantes Premium e Prestige com os quais colabora. Todos os Lamborghinis podem ser montados com pneus Pirelli desenvolvidos especificamente para as características que marcam cada modelo. Os pneus estão disponíveis como equipamento original e também no mercado de reposição.

A Pirelli e a Lamborghini também possuem uma história em comum na competição que já conta com mais de 30 anos: desde a estreia do Scorpion para o LM002, que disputou o Rali Paris-Dakar, em 1988, até ao atual GT World Challenge Europe: que conta com a Pirelli como fornecedor exclusivo de pneus, com a Lamborghini entre as equipas líderes.