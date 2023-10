Kris Meeke venceu Leiria Rally2 Gold Challenge | AutoSport

Depois de um fim-de-semana de muita animação no evento organizado pela Câmara Municipal de Leiria, foi o britânico Kris Meeke quem se superiorizou e levou o Hyundai i20 N Rally2 ao triunfo no Leiria Rally2 Gold Challenge. Gonçalo Henriques venceu a competição dedicada às viaturas de categoria Rally4.

O 10.º aniversário do Leiria Sobre Rodas não podia ter sido melhor. Com a meteorologia a colaborar e com o público a dizer “sim” à convocatória feita pelos organizadores, a competição desportiva foi um verdadeiro sucesso, sempre com muitos apaixonados pelo desporto motorizado a marcarem presença no evento. Kris Meeke, que chegava a Leiria com créditos firmados de piloto do WRC, fez de tudo para deixar a sua marca em Terras de El Rei D. Dinis, conquistando o trono em luta direta com o vencedor da última edição, o seu colega de equipa no Team Hyundai Portugal, Ricardo Teodósio. Navegado pela marinhense Ana Gonçalves, Meeke registou três tempos imbatíveis por todos os adversários, terminando com 2m26s826m como melhor registo. Ricardo Teodósio e José Teixeira subiram ao segundo degrau de um pódio repleto de pilotos ao volante de viaturas Hyundai i20N Rally2, uma vez que, na derradeira passagem, Pedro Meireles se superiorizou a Miguel Campos na luta pelo Top3.

“Continuo a ficar impressionado com o entusiasmo desta multidão pelos desportos motorizados. Quero expressar a minha gratidão a todos os que me têm apoiado desde a minha vitória na prova do Campeonato do Mundo, em 2016. Tem sido sempre uma experiência especial para mim. Fico feliz sempre que venho a Portugal e consigo participar num evento como este, capaz de proporcionar um grande espetáculo. Eventos deste tipo são verdadeiramente importantes para promover o nosso desporto. Normalmente, nos ralis, estamos no meio das montanhas, e nem todos querem passar o dia todo por lá, no pó, a assistir a carros de rali. Às vezes, precisamos de eventos como este e trazê-los ao centro da cidade. Não há lugar melhor do que acidade de Leiria para o fazer”, afirmou o britânico logo após o triunfo.

No Leiria Rally4 Gold Challenge a luta foi até ao último milímetro. Gonçalo Henriques, que em 2022 venceu o FPAK Júnior Team, registou a sua melhor passagem já ao final da tarde deste domingo, sagrando-se o vencedor da competição dedicada a viaturas da categoria Rally4, ao volante de um Renault Clio. O piloto de Poiares foi apenas 0.142s mais rápido do que o experiente Paulo Antunes (Peugeot 208 Rally4). Hugo Lopes, já consagrado em 2023 Campeão Nacional Júnior de Ralis, ficoua cerca de meio segundo do triunfo, o que comprova o equilíbrio desta categoria.

No que toca ao 7.º CIR S Leiria Motorshow, Jorge Batista em Peugeot 205 foi quem levou a melhor nos Clássicos. Pedro Serrador (Ford Escort MKI) e José Denis (BMW 320i – E36) ocuparam os restantes lugares do pódio.

Nos desportivos, (foi) Gustavo Gama dominou por inteiro nos Desportivos com o seu Mazda MX 5, já no que concerne aos protótipos, o Suzuki Kartcross de José Lopes travou uma batalha titânica com Tiago Capela para chegar à vitória. Na componente Novas Energias, e ao volante de um Peugeot e-208, Paulo Grosso e Filipe Menezes triunfaram, sendo seguidos de perto por José Grosso-João Sismeiro (Fiat 500 Abarth). A luta pelo último lugar do pódio só ficou definida na última passagem pelo circuito, onde Valter Gomes-António Pinto (Opel Mokka) se superiorizam às duplas Bernardo Sousa-José Teixeira (Opel Corsa-e) e Ana Cruz Monteiro-Ana Gonçalves (Jeep Avenger).