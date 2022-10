Ken Block Electrikhana: ‘Playground em Las Vegas, no ‘novo’ Audi S1 (vídeo) | AutoSport

Após um total de mil milhões de visitas em 10 filmes Gymkhana, Ken Block está de volta com um novo parceiro para lançar o futuro da Gymkhana. Conduzindo uma máquina desenvolvida e construída pela Audi, Ken Block ‘electrificou’ a Gincana na primeira Electrikhana de sempre! Para o cenário ser perfeito eis o bi-motor, da AWD Audi S1 Hoonitron com a Hoonigan Media Machine a fechar uma das cidades mais movimentadas do mundo: Las Vegas.