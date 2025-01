O duplo campeão mundial de ralis Kalle Rovanperä enfrentou uma emocionante subida ao icónico Monte Iwaki, no Japão, com 69 curvas de arrepiar. Com a potência bruta do seu carro de rali e as conhecidas habilidades no drift, Rovanpera enfrenta três desafios enquanto sobe esta pista lendária. Mas o derradeiro confronto aguarda-o no cume, onde o finlandês se encontra com ninguém menos que o lendário drifter Manga Initial D.

Kalle Rovanpera vs Drift Mountain Challenge