Kalle Rovanperä soma e segue: agora ganhou no Drift, no Japão | AutoSport

Kalle Rovanperä não para e depois de vencer o Rali de Portugal, rumou ao Japão e triunfou este fim de semana na vence na sua estreia na Fórmula Drift Japão, que se realizou no Circuito de Ebisu.

Trocou o seu Toyota GR Yaris Rally1 por um Toyota GR Corolla Drift, que nunca tinha conduzido, realizando séries de drift quase perfeitas, aproveitando os erros dos adversários para vencer.

Agora, vêm aí quatro provas do Drift Masters European Championship, começando na Suécia na semana a seguir ao Rali da Sardenha, que se realiza no início de junho.