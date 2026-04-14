Kalle Rovanperä regressou ao volante, para fazer dirft
Kalle Rovanperä dá sinais de recuperação ao regressar ao volante do seu Toyota Supra de drift, na Finlândia. O piloto retirou-se da Super Formula japonesa em março devido a problemas de saúde.
O bicampeão mundial de ralis começou a ser afetado por vertigem posicional paroxística benigna — um distúrbio do ouvido interno que causa tonturas e problemas de equilíbrio — já em dezembro de 2025, quando foi forçado a interromper um teste de pré-época da Super Formula em Suzuka. Apesar de ter conseguido competir na Formula Regional na Nova Zelândia em janeiro e completar os testes de fevereiro em Suzuka, os problemas agravaram-se e levaram a Toyota e o próprio piloto, com o envolvimento direto do presidente Akio Toyoda, a tomar a decisão de abandonar a temporada. Rovanperä não tem qualquer programa competitivo confirmado para 2026, sendo a recuperação total a sua prioridade declarada.
O regresso ao Supra de drift, surge como um sinal positivo. O piloto, que fez uma publicação nas redes sociais ao volante do seu carro, tem cultivado uma ligação especial à modalidade ao longo da carreira, tendo competido na Drift Masters e na Formula Drift Japan, e participado em várias edições do Festival de Velocidade de Goodwood.
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