Jost Capito inicia funções em competição norte-americana de ralicross | AutoSport

Jost Capito está de regresso à competição automóvel, depois de ser indicado como consultor sénior da competição norte-americana de ralicross, o Nitrocross.

No final do ano de 2022, a Williams anunciou a surpreendente saída de Jost Capito, que ocupava as funções de diretor executivo e chefe de equipa em Grove desde 2020. Com Capito, saiu também o então diretor técnico, François-Xavier Demaison.

Os donos da equipa britânico decidiram colocar o antigo responsável pela estratégia da Mercedes, James Vowles, no lugar ocupado anteriormente por Capito. Rumores deram conta que a escolha de Demaison e os fracos resultados da equipa sustentaram a decisão da saída de Capito, mas o antigo responsável da equipa de Grove afirmou que foi uma decisão acertada entre si e os proprietários e que seria uma boa altura para encontrar alguém para o substituir para um projeto a longo prazo.

A partir de agora, Jost Capito passa a desempenhar funções de consultor na série de ralicross criada por Travis Pastrana, afirmando que “a minha forte crença no ralicross e no seu futuro, agora com veículos elétricos potentes e emocionantes, motiva-me a contribuir para o Nitrocross”.