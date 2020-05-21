Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar
Por José Luis Abreu a 21 Maio 2020 09:00
Depois de mais de dois meses, o AutoSport regressa a partir de hoje, quarta-feira, 20 de maio, às bancas, em formato papel. Foram dois meses de interrupção, em que o jornal continuou a ser feito normalmente, publicado em edição digital, mas agora já o vai poder voltar a encontrar nas bancas. E para que saiba exatamente quais, aqui fica a lista de localidades e locais em que pode adquirir o seu AutoSport.
|Morada
|Localidade
|Código Postal
|Distrito
|Concelho
|S JOAO VER
|SÃO JOÃO DE VER
|4520-603
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R 62 113 ; TABACARIA MI
|ESPINHO
|4500-364
|Aveiro
|Espinho
|R. SAO MIGUEL N 8
|VILA NOVA DE FOZ CÔA
|5150-630
|Guarda
|Vila Nova de Foz Côa
|LG MERCADO ; TAB DO MERCADO
|AVEIRO
|3800-223
|Aveiro
|Aveiro
|MALAPOSTA AGENTE JORNAIS ; PAP FONTINHA
|ANADIA
|3780-294
|Aveiro
|Anadia
|R. DR. JOSE CERVEIRA LEBRE, 4 ; PAP PENINHA
|MEALHADA
|3050-340
|Aveiro
|Mealhada
|R. REPUBLICA
|PAMPILHOSA
|3050-428
|Aveiro
|Mealhada
|R. CRUZEIRO, 7
|AVEIRO
|3800-300
|Aveiro
|Aveiro
|R DR MILHEIRO 20
|ARCOZELO VNG
|4410-325
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|AV CAMILO MATOS 3730
|VALE CAMBRA
|3730-240
|Aveiro
|Vale de Cambra
|R 23 380 ; TAB MERCADO
|ESPINHO
|4500-141
|Aveiro
|Espinho
|LG CRUZEIRO ; PAP OLIVEIRA
|OIÃ
|3770-059
|Aveiro
|Oliveira do Bairro
|R 19 825 ; LIV PAP AZUL
|ESPINHO
|4500-254
|Aveiro
|Espinho
|R PRINCIPAL 2145
|LOBÃO
|4505-515
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R. DO COMERCIO 714
|SANGALHOS
|3780-124
|Aveiro
|Anadia
|R VASCO GAMA ; CASA DOS JORNAIS
|ÁGUEDA
|3750-168
|Aveiro
|Águeda
|LG DO CHAFARIZ, Nº 1
|MEALHADA
|3050-333
|Aveiro
|Mealhada
|AV 25 ABRIL ; QUIOSQ JARDIM
|ÍLHAVO
|3830-044
|Aveiro
|Ílhavo
|R JOAO BAPTISTA S/N
|TRAVASSÔ
|3750-755
|Aveiro
|Águeda
|GAV AV. JOSE ESTEVAO/ AL PRIOR ; SARDO
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-554
|Aveiro
|Ílhavo
|VARIANTE CACIA ASV GALP ; CACIA
|CACIA
|3800-533
|Aveiro
|Aveiro
|CC AVEIRO CENTER LJ 8-9 ; PQ ESGUEIRA
|AVEIRO
|3800-055
|Aveiro
|Aveiro
|R JOAO MENDONCA 23 LJ H ; GALERIA ROSSIO
|AVEIRO
|3800-200
|Aveiro
|Aveiro
|R J JOAQUIM LOPES LIMA BL4D ; R/C ESQ ; O CAVALETE
|AVEIRO
|3810-182
|Aveiro
|Aveiro
|AV 25 ABRIL ; QUIOSQUE FERNANDA
|ÁGUEDA
|3750-101
|Aveiro
|Águeda
|R N SENHORA NECESSIDADES 3
|AVEIRO
|3800-317
|Aveiro
|Aveiro
|R DR ALFREDO COELHO MAGALHAES 6 ; LA SALETE
|EIXO
|3800-762
|Aveiro
|Aveiro
|R 19 182
|ESPINHO
|4500-255
|Aveiro
|Espinho
|PC LIBERDADE ; QUIOSQ PINHEIRO
|CESAR
|3700-611
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|R. STO. ANTÓNIO, 46
|ÍLHAVO
|3830-153
|Aveiro
|Ílhavo
|BARROSINHAS
|SEGADÃES
|3750-740
|Aveiro
|Águeda
|R. DO COMERCIO
|SANGALHOS
|3780-124
|Aveiro
|Anadia
|AV DAS LARANJEIRAS R/C LJ B ; PAP CESARIO
|ANADIA
|3780-202
|Aveiro
|Anadia
|R. DO CARMO 24
|AVEIRO
|3800-127
|Aveiro
|Aveiro
|EN 235 - KM 13, 4
|OIÃ
|3770-059
|Aveiro
|Oliveira do Bairro
|AE- DO NORTE AREA SERVIÇO ANTUÃ-S/N ; LJ 130 B
|ANTUA
|3850-001
|Aveiro
|Albergaria-a-Velha
|AE-AREA SERVIÇO ANTUA-NORTE/SUL ; LJ 129 A
|ANTUA
|3850-000
|Aveiro
|Albergaria-a-Velha
|ESTAÇÃO CP AVEIRO ; GALERIA COMERCIAL, LJ5
|AVEIRO
|3800-179
|Aveiro
|Aveiro
|R DR MARIO SACRAMENTO ; QUIOSQUE DO TO
|AVEIRO
|3810-105
|Aveiro
|Aveiro
|VALE DO SENHOR
|RECARDÃES
|3750-727
|Aveiro
|Águeda
|E.N.109 Nº 64 ; CAFÉ ABREU
|FERMELÃ
|3865-127
|Aveiro
|Estarreja
|A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO ; AS AVEIRO (A/V) NASCENTE
|AVEIRO
|3800-008
|Aveiro
|Aveiro
|A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO ; AS AVEIRO (V/A) POENTE
|AVEIRO
|3800-006
|Aveiro
|Aveiro
|CIRCULAR ESGUEIRA AGRAS NORTE ; AVEIRO-ESGUEIRA
|AVEIRO
|3800-305
|Aveiro
|Aveiro
|EN 335- Nº 123 KM 5.55 KM
|QUINTAS
|3810-839
|Aveiro
|Aveiro
|EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO ; POSTO BP OESTE/ESTE
|AVEIRO
|3810-138
|Aveiro
|Aveiro
|AS REPSOL A17 VAGOS - SUL ; LJ 156 ; VAGOS A
|VAGOS
|3840-553
|Aveiro
|Vagos
|AS REPSOL A17 VAGOS- NORTE ; LJ 158 ; VAGOS B
|VAGOS
|3840-553
|Aveiro
|Vagos
|PCT MOLHO SUL
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-556
|Aveiro
|Ílhavo
|EN 333 AV DR LUCIO VIDAL ; PA VAGOS
|VAGOS
|3840-001
|Aveiro
|Vagos
|LG DO GRANDAL
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-195
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|AV TABUEIRA - JORNAIS ; CONTINENTE AVEIRO
|SÃO JACINTO
|3800-901
|Aveiro
|Aveiro
|AV BACALHOEIROS ; PA GAFANHA DA NAZARE
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-565
|Aveiro
|Ílhavo
|R VISCONDE VALDEMOURO 13 ; PA ESTARREJA
|ESTARREJA
|3860-389
|Aveiro
|Estarreja
|QTA DA ALAGOA - INP ; MODELO ÁGUEDA
|ÁGUEDA
|3750-301
|Aveiro
|Águeda
|EN1 - MALAPOSTA
|ANADIA
|3780-294
|Aveiro
|Anadia
|R CALOUSTE GULBENKIAN 53 R/C
|AVEIRO
|3810-074
|Aveiro
|Aveiro
|EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO ; POSTO BP ESTE/OESTE
|AVEIRO
|3810-138
|Aveiro
|Aveiro
|CC GLICINIAS LJ 1.3 D ; R D MANUEL BARBUDA E VASCONCELOS
|AVEIRO
|3810-498
|Aveiro
|Aveiro
|CIMO DA VILA S SALVADOR ; MODELO ILHAVO - JORNAIS
|ÍLHAVO
|3830-159
|Aveiro
|Ílhavo
|CC PINGO DOCE LJ17 ; EN109
|AVEIRO
|3800-042
|Aveiro
|Aveiro
|AV 25 DE ABRIL 10 R/C
|ÍLHAVO
|3830-044
|Aveiro
|Ílhavo
|AV DR FRANCISCO SA CARNEIRO ; POSTO BP
|AVEIRO
|3810-265
|Aveiro
|Aveiro
|EN1 KM 234,5 ASV BP ; ALAGOA
|ÁGUEDA
|3750-301
|Aveiro
|Águeda
|EN109 KM77.30 ; POSTO GALP
|CALVÃO VGS
|3840-053
|Aveiro
|Vagos
|CAVADA NOVA SUL- NORTE
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-165
|Aveiro
|Albergaria-a-Velha
|CAVADA NOVA NORTE- SUL
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-165
|Aveiro
|Albergaria-a-Velha
|EN1 KM249,250 ; PA ALBERGARIA (NASCENTE)
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-200
|Aveiro
|Albergaria-a-Velha
|EN1 KM249,250 ; PA ALBERGARIA (POENTE)
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-200
|Aveiro
|Albergaria-a-Velha
|AV FORCA AEREA PORTUGUESA 36
|AVEIRO
|3800-355
|Aveiro
|Aveiro
|PC MUNICIPIO ED AGATHA BL 5 LJ ; RC5 E RC6
|ÁGUEDA
|3750-111
|Aveiro
|Águeda
|R CEGA 204 ; POSTO PRIO
|AVEIRO
|3810-232
|Aveiro
|Aveiro
|R CAPITAO LEBRE 53 ; CAPITAO LIVRO
|AVEIRO
|3810-384
|Aveiro
|Aveiro
|R DA REPUBLICA 31 ; CAFE SNACK-BAR VALE DA CEREJEIRA
|AVEIRO
|3810-160
|Aveiro
|Aveiro
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE DO MERCADO
|ÍLHAVO
|3830-044
|Aveiro
|Ílhavo
|RUA MARIA DA LUZ ROCHA ITMI
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-793
|Aveiro
|Ílhavo
|HORTA ESTRADA PRINCIPAL
|EIXO
|3800-721
|Aveiro
|Aveiro
|R ANTONIO BERNARDO 130 ; ASV BP
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-301
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|AV JOSE ESTEVAO N 139 QUIOSQUE ; CIDADE
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-555
|Aveiro
|Ílhavo
|AUTOESTRADA A 25 KM4+500 ; PRAIAS - AVEIRO
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-751
|Aveiro
|Ílhavo
|AUTOESTRADA A25 KM 4+500 ; AVEIRO-PRAIAS
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-751
|Aveiro
|Ílhavo
|AV CORTE REAL ED MOLHE SUL 95 B ; PRAIA DA BARRA
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-751
|Aveiro
|Ílhavo
|RUA D DINIS LG VALE GRAMA ; ALTO ASSILHO
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-226
|Aveiro
|Albergaria-a-Velha
|R SOBREIRO 30
|BUSTOS
|3770-017
|Aveiro
|Oliveira do Bairro
|AVENIDA DA UNIVERSIDADE NO/SUL ; SENTIDO NORTE/SUL
|AVEIRO
|3810-006
|Aveiro
|Aveiro
|EN 109/16 VARIANTE ESGUEIRA ; SENTIDO NORTE/SUL
|AVEIRO
|3800-228
|Aveiro
|Aveiro
|ZONA INDUSTRIAL TABUEIRA
|AVEIRO
|3800-055
|Aveiro
|Aveiro
|AV 25 DE ABRIL
|AROUCA
|4540-122
|Aveiro
|Arouca
|GAVETO DA ANTIGA EST NAC 109 ; C/RUA CONSELHEIRO QUEIROS ARADAS ; VERDEMILHO
|AVEIRO
|3810-414
|Aveiro
|Aveiro
|EN 1 KM 226 81 POSTO ESTE ; AGUADA DE CIMA
|AGUADA DE CIMA
|3750-064
|Aveiro
|Águeda
|EN 1 KM 226 81 POSTO OESTE ; AGUADA DE CIMA
|AGUADA DE CIMA
|3750-064
|Aveiro
|Águeda
|RUA DO SOBREIRO 17
|MAMARROSA
|3770-037
|Aveiro
|Oliveira do Bairro
|RUA EMIDIO NAVARRO EDF OASIS LJ 17
|LUSO
|3050-224
|Aveiro
|Mealhada
|AV DR LUCIO VIDAL QUIOSQUE ; VAGOS
|VAGOS
|3840-401
|Aveiro
|Vagos
|PRACA HUMBERTO DELGADO Nº10 E 12 SL ; 1º ANDAR
|AVEIRO
|3810-177
|Aveiro
|Aveiro
|ZONA INDUSTRIAL-INTERMARCHE
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-222
|Aveiro
|Oliveira do Bairro
|IC2 S/N - POSTO BP ; MALAPOSTA
|ANADIA
|3780-294
|Aveiro
|Anadia
|EN1 - IC2 KM204,050 ; MALAPOSTA DO CARQUEIJO
|CASAL COMBA
|3050-131
|Aveiro
|Mealhada
|EN234 KM28 ; POSTO BP
|CASAL COMBA
|3050-131
|Aveiro
|Mealhada
|RUA DO FAROL 103
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-218
|Aveiro
|Oliveira do Bairro
|AV. D JOAO IV, CC VILLA, LJ 53 ; PAP ASTERIX
|GUIMARAES
|4810-532
|Braga
|Guimarães
|AL RESISTENCIA 78
|GUIMARÃES
|4810-286
|Braga
|Guimarães
|AV. PORTELA 29 - 41
|DELÃES
|4765-650
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|MIRADOURO DE BAIXO CREIXOMIL ; POSTO CREIXOAUTO
|GUIMARÃES
|4835-079
|Braga
|Guimarães
|LG DA ESTACAO
|NINE
|4775-446
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R S MARTINHO ; POSTO BP
|BRAGA
|4700-442
|Braga
|Braga
|AV. DA PRAIA,19 APULIA
|APÚLIA
|4740-031
|Braga
|Esposende
|C COM SOTTO MAYOR - LJ 2 R/C
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|AV CIRCULAR SUL PISCINAS 1
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|LG RODRIGUES SAMPAIO, 16
|ESPOSENDE
|4740-218
|Braga
|Esposende
|PC FRANCISCO INACIO-PEVIDEM
|GUIMARAES
|4835-321
|Braga
|Guimarães
|AV 25 ABRIL 124 ; PIPE`S BAZAR
|V N FAMALICAO
|4760-101
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|AGRINHA - CELEIROS ; POSTO GALP
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|EXTREMO - SEQUEIRA
|SEQUEIRA
|4705-629
|Braga
|Braga
|A3 AUTO EST VALENCA PORTO N/S ; SUB BALANCO BRAGA/EN201 ; APT 600
|ALHEIRA
|4750-058
|Braga
|Barcelos
|A3 PORTO VALENCA S/N ; SUB BALANCO BRAGA/EN201 ; APT 600
|ALHEIRA
|4750-058
|Braga
|Barcelos
|R. LUIS BARROSO
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-066
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R. D CONSTANCA DE NORONHA
|GUIMARAES
|4810-245
|Braga
|Guimarães
|PERELHAL POSTO ESSO
|BARCELOS
|4750-001
|Braga
|Barcelos
|R DO CAIS 21 ; POSTO DE COMBUSTIVEIS
|FONTE ARCADA PVL
|4830-345
|Braga
|Póvoa de Lanhoso
|R. NOVA STA CRUZ-ROTUNDA PEOES
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|PC REPUBLICA 13 ; ARCADA
|BRAGA
|4710-305
|Braga
|Braga
|R. N S CONCEICAO - POSTO CEPSA/ELF
|GUIMARAES
|4800-001
|Braga
|Guimarães
|SOUTO-EST NAC 101 -GEME
|VILA VERDE
|4730-180
|Braga
|Vila Verde
|RECTA DE LAGO
|LAGO
|4720-525
|Braga
|Amares
|R. JOSE RIBEIRO VIEIRA CASTRO, 162
|FAFE
|4820-273
|Braga
|Fafe
|R. CRUZ D ARGOLA-MESAO FRIO
|GUIMARAES
|4810-225
|Braga
|Guimarães
|R. NOSSA SENHORA PENHA, 780
|GUIMARAES
|4810-233
|Braga
|Guimarães
|R ARCO DE BAULHE ; PAP CENTRAL
|ARCO DE BAÚLHE
|4860-045
|Braga
|Cabeceiras de Basto
|R IRMAOS S JOAO DEUS LT 64 ; CX685
|BARCELOS
|4750-169
|Braga
|Barcelos
|AV. JOAO XXI
|BRAGA
|4715-035
|Braga
|Braga
|LUG DA PENA - GAMIL ; BOMBAS DA GALP
|BARCELOS
|4755-226
|Braga
|Barcelos
|VIA CIRCULAR SUL- PISCINAS 2
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|R. DE CRASTO, N 100
|SERZEDELO
|4765-582
|Braga
|Guimarães
|LG BARJONA FREITAS,95-97 ; APT 6
|BARCELOS
|4750-265
|Braga
|Barcelos
|LUG TELHADO - JOANE ; VILA NOVA DE FAMALICAO
|JOANE
|4770-260
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|ESTRADA NAC 101 ; NOGUEIRA
|BRAGA
|4715-213
|Braga
|Braga
|LUG PINHEIRO
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-359
|Braga
|Cabeceiras de Basto
|AV DAS PONTES
|TAMEL (SÃO VERÍSSIMO)
|4750-754
|Braga
|Barcelos
|R GIL VICENTE 67 R/C
|GUIMARÃES
|4800-151
|Braga
|Guimarães
|R. S DAMASO - C C S.FRANCISCO LJ 34
|GUIMARÃES
|4800-444
|Braga
|Guimarães
|R. DA SAUDADE, 1º BLOCO 1 R/C ; ATOUGUIA - CREIXOMIL
|GUIMARÃES
|4835-109
|Braga
|Guimarães
|R. CENTRAL 327
|PEVIDEM
|4835-314
|Braga
|Guimarães
|R. ADRIANO PINTO BASTO, 25
|V N FAMALICAO
|4760-114
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|PC D MARIA II
|V N FAMALICAO
|4760-111
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|PARQUE BRACALANDIA
|BRAGA
|4710-042
|Braga
|Braga
|AL. S DAMASO
|GUIMARAES
|4810-286
|Braga
|Guimarães
|PC CONDE AGROLOGO ; FRENTE RESTAURANTE PIMENTA ; QUIOSQUE OLGA
|BRAGA
|4700-312
|Braga
|Braga
|QTA LAMEIRA CREIXOMIL ; CONTINENTE GUIMARÃES - JORNAIS
|GUIMARÃES
|4835-075
|Braga
|Guimarães
|R. DO QUINTÃO , 41
|BRAGA
|4700-153
|Braga
|Braga
|ESTRADA NACIONAL 205
|BARQUEIROS BCL
|4740-683
|Braga
|Barcelos
|LUGAR TORNEIROS - STO. ESTEVAO PENS
|BRAGA
|4700-155
|Braga
|Braga
|R. RODRIGO SOUSA CASTRO
|GÉMEOS CBT
|4890-377
|Braga
|Celorico de Basto
|R. 25 ABRIL
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-089
|Braga
|Guimarães
|LUGAR BARBOSA CASTRO
|PÓVOA DE LANHOSO
|4830-517
|Braga
|Póvoa de Lanhoso
|AV. CONDE MARGARIDE CREIXOMIL
|GUIMARÃES
|4835-072
|Braga
|Guimarães
|CIRCULAR GUIMARAES AZUREM SUL
|GUIMARAES
|4800-001
|Braga
|Guimarães
|PCT GEN HUMBERTO DELGADO 47
|BRAGA
|4715-115
|Braga
|Braga
|LARGO SR. AFLITOS
|BRAGA
|4700-024
|Braga
|Braga
|VARIANTE Á EN 14 -PORTO-BRAGA
|BRAGA
|4700-005
|Braga
|Braga
|VARIANTE EN 14 BRAGA PORTO ; MAXIMINOS
|BRAGA
|4700-004
|Braga
|Braga
|LOTEAMENTO DAS CAVADAS- QUINCHÃES
|CAVADAS
|4820-587
|Braga
|Fafe
|R. DOS CUTILEIROS- N PAV HOSP OLIV
|CREIXOMIL
|4810-005
|Braga
|Guimarães
|C COMERCIAL CASTELO, LJ 22
|GUIMARAES
|4800-001
|Braga
|Guimarães
|A7 KM5.15 FAMALICAO-GUIMARAES ; AS CEIDE (F/G)
|VILA NOVA DE FAMALIÇÃO
|4760-001
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|A7 KM5.15 GUIMARAES-FAMALICAO ; AS CEIDE (G/F)
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-001
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|AV. CIDADE ABREU E LIMA 2
|RIBA D`AVE
|4765-181
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|PRAÇA ALEXANDRE HERCULANO Nº46
|BRAGA
|4710-292
|Braga
|Braga
|CC ELECLERC LJ 2 ; R. MIDE
|LORDELO GMR
|4815-169
|Braga
|Guimarães
|R ANTONIO GOMES MARINHO 1892 ; PAP UNIVERSUS
|GUIMARÃES
|4800-132
|Braga
|Guimarães
|R DOS ALIADOS, 208 (POSTO GALP)
|FAFE
|4820-248
|Braga
|Fafe
|CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH ; CONTINENTE BRAGA - JORNAIS
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|AV BRASIL- POSTO BP
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-010
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|SHOPPING VILA NOVA E.LECLERC BRAGA
|BRAGA
|4705-265
|Braga
|Braga
|PC CONDE AGROLOGO
|BRAGA
|4700-002
|Braga
|Braga
|AV DESCOBRIMENTOS
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-011
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R PINHEIRO MANSO, 443- INTERMARCHE
|URGESES
|4810-007
|Braga
|Guimarães
|CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH ; LJ 30
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|ED STOCK CAR-LUG CABANAS- DUME
|BRAGA
|4700-048
|Braga
|Braga
|CAMPO DO LAMEIRO
|FAFE
|4820-178
|Braga
|Fafe
|AV COMENDADOR A TEIXEIRA MELO,99 ; CAFE AVENIDA
|RONFE
|4805-359
|Braga
|Guimarães
|VARIANTE DO FOJO ESTE S PEDRO ; PA BRAGA
|BRAGA
|4715-570
|Braga
|Braga
|AV DA REPUBLICA - QUIOSQ JARDIM ; CALDELAS
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-155
|Braga
|Guimarães
|LG VALENTIM MOREIRA DE SÁ, 98
|GUIMARAES
|4810-452
|Braga
|Guimarães
|R. DR. JUSTINO CRUZ 149
|BRAGA
|4700-314
|Braga
|Braga
|PC 25 ABRIL ; QUIOSQ ARCADA
|FAFE
|4820-142
|Braga
|Fafe
|LG GUALDIM PAIS 20 RC-AP 21
|AMARES
|4720-013
|Braga
|Amares
|R. 25 DE ABRIL
|BRAGA
|4715-001
|Braga
|Braga
|LG ANTONIO GONCALVES
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-080
|Braga
|Guimarães
|PC GOMES E AZURARA ; CC SALGUEIRAL LJ 46
|GUIMARÃES
|4835-055
|Braga
|Guimarães
|AV ENG PINHEIRO BRAGA 1392 LJ391 ; POSTO REPSOL
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-089
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R CINTURA 72 ; PA AMARES
|FERREIROS AMR
|4720-342
|Braga
|Amares
|R CRUZ CAIDA 103 ; QUIOSQUE CRUZ CAIDA
|VIZELA
|4815-408
|Braga
|Vizela
|LG JOAO PENHA S/N ; QUIOSQ ESTRELA DA SORTE
|BRAGA
|4710-245
|Braga
|Braga
|AV FRANCA S/N ; QUIOSQUE AVENIDA
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-282
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R DAS TEIXUGUEIRAS ; POSTO GALP
|VIZELA
|4815-490
|Braga
|Vizela
|EN 105 KM44.183 ; POSTO GALP
|GUIMARÃES
|4810-565
|Braga
|Guimarães
|EN106 236 - POSTO BP
|ÍNFIAS VIZ
|4815-071
|Braga
|Vizela
|R DR ALBERTO SAMPAIO
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-476
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R JOAO AMANDIO 35 ; LAGOA CAFE
|ESPOSENDE
|4740-200
|Braga
|Esposende
|R N SRA DE FATIMA 873 R/C
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-137
|Braga
|Guimarães
|AV CENTRAL 172 ; LUG MONTE AFURADA ; CAFE BOMBA
|MARRANCOS
|4730-282
|Braga
|Vila Verde
|AV DO PACO VELHO - JORNAIS ; BOOK IT BARCELOS
|V FRESCAINHA (S PEDRO)
|4750-844
|Braga
|Barcelos
|EN13 KM43,150 ; POSTO GALP ; GANDRA
|ESPOSENDE
|4740-475
|Braga
|Esposende
|AV ENG LOSA FARIA 102 LJ 4
|ESPOSENDE
|4740-268
|Braga
|Esposende
|R DAS ESPONJEIRAS 3
|LIJÓ
|4750-543
|Braga
|Barcelos
|CC GUIMARAES SHOPPING LJ 248 ; AL DR MARIANO FELGUEIRAS
|GUIMARÃES
|4835-075
|Braga
|Guimarães
|R CIDADE DO PORTO EDF OLIMPUS ; LJ 5
|BRAGA
|4705-084
|Braga
|Braga
|CC BRAGA PARQUE LJ211 ; QTA DOS CONGREGADOS
|BRAGA
|4710-427
|Braga
|Braga
|EN 206 104 ; QUIOSQUE AVE
|BRITO
|4805-026
|Braga
|Guimarães
|R. CAIRES 38 ; C COM MAXIMINOS LJ 4 ; TAB PAP SORTEL
|BRAGA
|4700-207
|Braga
|Braga
|R FONTE S JOAO
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-148
|Braga
|Cabeceiras de Basto
|R DR JOSE ARAUJO CARNEIRO 466 ; POSTO REPSOL
|CAVALÕES
|4760-450
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|AV 31 JANEIRO - POSTO BP
|BRAGA
|4715-117
|Braga
|Braga
|LG DE S GUALTER ; PA GUIMARAES
|GUIMARÃES
|4810-438
|Braga
|Guimarães
|EN 13 KM 40,600 ; PA FAO
|FÃO
|4740-321
|Braga
|Esposende
|R TALVAI SN CC ELECLERC LJ6
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4764-503
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|PC DA REPUBLICA LJ 4 E 6 FR I J
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-355
|Braga
|Cabeceiras de Basto
|R DA IGREJA 10
|DELÃES
|4765-623
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R D ELVIRA GOMES BARROSO 2295 ; POSTO BP
|GILMONDE
|4755-230
|Braga
|Barcelos
|PC 25 DE ABRIL 40
|FAFE
|4820-142
|Braga
|Fafe
|R S JOAO BATISTA 2097 ; MERCEARIA SAOZINHA
|PONTE GMR
|4805-319
|Braga
|Guimarães
|HOSPITAL DISTRITAL BRAGA ; SETE FONTES ; PAP DO HOSPITAL
|BRAGA
|4710-348
|Braga
|Braga
|PC REPUBLICA 128 ; QUIOSQUE DAS CHAVES
|VIZELA
|4815-475
|Braga
|Vizela
|PC MUNICIPIO 90 R/C ; QUIOSQUE RECREIO
|VILA VERDE
|4730-733
|Braga
|Vila Verde
|AV IMACULADA CONCEICAO ; POSTO BP
|BRAGA
|4700-034
|Braga
|Braga
|CC NOVA ARCADA LJ 00.01 ; CNT BRAGA N ARCADA - JORNAIS
|BRAGA
|4700-038
|Braga
|Braga
|CC ESPACO GUIMARAES LJ0.18 ; R 25 DE ABRIL
|GUIMARÃES
|4835-400
|Braga
|Guimarães
|AV DOS COMBATENTES GRANDE GUERRA ; 17 A 19 ; PORTA NOVA II
|BARCELOS
|4750-279
|Braga
|Barcelos
|AV REBELO MESQUITA
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-013
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R ABREU MESQUITA LT75 ; EDF VENUS LJ1
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-119
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|R ANTONIO MARIZ 48 R/C
|BRAGA
|4715-279
|Braga
|Braga
|R CIDADE DE GUIMARAES ; VIA CIRCULAR STO OVIDIO
|FAFE
|4820-178
|Braga
|Fafe
|LUGAR DE S SEBASTIAO
|VILA DE PRADO
|4730-470
|Braga
|Vila Verde
|AV RODRIGUES FARIA 314
|FORJÃES
|4740-438
|Braga
|Esposende
|R NARCISO FERREIRA 43
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-105
|Braga
|Vila Nova de Famalicão
|VINHAS MOREIRA CONEGOS
|MOREIRA DE CÓNEGOS
|4815-270
|Braga
|Guimarães
|LUGAR DA PORTELA
|ATÃES VVD
|4730-031
|Braga
|Vila Verde
|AV CIDADE GUIMARAES ASV BP
|FAFE
|4820-178
|Braga
|Fafe
|AV DA REPUBLICA ; ASV BP
|PÓVOA DE LANHOSO
|4830-513
|Braga
|Póvoa de Lanhoso
|LUGAR DO PINHEIRO ; ASV BP
|FERREIROS PVL
|4830-165
|Braga
|Póvoa de Lanhoso
|RUA DE GOMERIZ Nº 7
|SEQUEIRÓ
|4780-600
|Porto
|Santo Tirso
|R CARLOS MALHEIRO DIAS 571
|GUIMARÃES
|4810-258
|Braga
|Guimarães
|RUA DE STA EULALIA 1579
|NEGREIROS
|4775-193
|Braga
|Barcelos
|R PROF MACHADO VILELA 120 LJ 1
|BRAGA
|4715-045
|Braga
|Braga
|RUA CUSTODIO JOSE GOMES VILAS ; BOAS 2
|BARCELOS
|4755-059
|Braga
|Barcelos
|R INFANTE D HENRIQUE 53 55
|BRAGA
|4710-092
|Braga
|Braga
|RUA VILA DE GANDARELA 284
|RIBAS
|4890-510
|Braga
|Celorico de Basto
|POÇO DO LINHO LAGE ; ITMI
|ÂNCORA
|4910-011
|Viana do Castelo
|Caminha
|LUGAR FUZELHA ; VILA PRADO
|VILA DE PRADO
|4730-461
|Braga
|Vila Verde
|R TEIXEIRA PASCOAIS EDF BOM VOL ; GUIMARAES S/N FR J
|GUIMARÃES
|4800-073
|Braga
|Guimarães
|RUA 19 ABRIL GANDARELA
|BASTO (SÃO CLEMENTE)
|4890-542
|Braga
|Celorico de Basto
|AV ROBERT SMITH NOTE BR MINHO ; CENTER JORNAIS
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|RUA DA ESTRADA 621
|BARCELOS
|4750-786
|Braga
|Barcelos
|PRACA CONDE AGROLONGO 75
|BRAGA
|4700-312
|Braga
|Braga
|EN 105 KM 42 + 230, LE SUL/NORTE ; LUGAR DA VALINHA ; POLVOREIRA A
|GUIMARÃES
|4835-164
|Braga
|Guimarães
|EN 105 KM 42 + 200 LD NORTE/SUL ; LUGAR DAS POCINHAS ; POLVOREIRA B
|GUIMARAES
|4835-164
|Braga
|Guimarães
|ESTRADA NACIONAL 106 925 ; ÍNFIAS VIZ
|ÍNFIAS VIZ
|4815-071
|Braga
|Vizela
|AV LIBERDADE 491 ; BRAGA
|BRAGA
|4710-251
|Braga
|Braga
|AV S CRISTOVAO EN 13 KM 40.50 ; POSTO BP ; FÃO
|FÃO
|4740-321
|Braga
|Esposende
|PCT JOAO XXI,10 A-GAL HOTEL TURISMO
|BRAGA
|4715-036
|Braga
|Braga
|PC SE
|BRAGANÇA
|5300-265
|Bragança
|Bragança
|R. REPUBLICA, 29
|MIRANDELA
|5370-347
|Bragança
|Mirandela
|R LUIS CAMOES 1144 ; PAP TAB NUNES
|CARRAZEDA DE ANSIÃES
|5140-081
|Bragança
|Carrazeda de Ansiães
|R. MERCADO
|MEDA
|6430-193
|Guarda
|Meda
|AV GAGO COUTINHO ; STO. ANTONIO LT ; PAP A DESPORTIVA
|MEDA
|6430-148
|Guarda
|Meda
|R. ALEXANDRE HERCULANO
|BRAGANÇA
|5300-074
|Bragança
|Bragança
|AV. GAGO C SACADURA CABRAL Nº1183 R ; R/C
|MEDA
|6430-183
|Guarda
|Meda
|AV 25 DE ABRIL - O
|MIRANDELA
|5370-202
|Bragança
|Mirandela
|R DR PROF MOTA PINTO- 47 R/C
|BRAGANÇA
|5300-437
|Bragança
|Bragança
|CC PINGO DOCE LJ 7 ; QTA DOS TELHEIROS
|MIRANDELA
|5370-203
|Bragança
|Mirandela
|AV SA CARNEIRO LJ44 JORNAIS ; FORUM THEATRUM ; BOOK IT BRAGANCA
|BRAGANÇA
|5300-252
|Bragança
|Bragança
|R MANUEL SEIXAS 17-19 ; LIV CLASSICA
|TORRE DE MONCORVO
|5160-290
|Bragança
|Torre de Moncorvo
|LARGO DA MISERICORDIA 3A
|MIRANDA DO DOURO
|5210-182
|Bragança
|Miranda do Douro
|A4 ASV LAMARES NORTE ; BRAGANCA/ VILA REAL
|LAMARES
|5000-132
|Vila Real
|Vila Real
|A4 ASV LAMARES SUL ; VILA REAL/ BRAGANCA
|LAMARES
|5000-132
|Vila Real
|Vila Real
|LG GENERAL CLAUDINO 14
|TORRE DE MONCORVO
|5160-243
|Bragança
|Torre de Moncorvo
|EN 102 - POSTO BP ; (EM FRENTE QTA DA TERRINHA)
|ADEGANHA
|5160-021
|Bragança
|Torre de Moncorvo
|R ENG DUARTE PACHECO LIV IDEAL
|MOGADOURO
|5200-212
|Bragança
|Mogadouro
|ZONA INDUSTRIAL NO N15/A4/IP2
|MACEDO DE CAVALEIROS
|5340-296
|Bragança
|Macedo de Cavaleiros
|LG MANUEL PINTO AZEVEDO S/N ; KIOSKE KA TE ESPERO
|MACEDO DE CAVALEIROS
|5340-219
|Bragança
|Macedo de Cavaleiros
|LG DA FEIRA
|TORRE DE DONA CHAMA
|5385-091
|Bragança
|Mirandela
|LUGAR DE CASEIROES ; ITMI
|VILA FLOR
|5360-310
|Bragança
|Vila Flor
|RUA DA FORCA AEREA MIRANDELA ; NOTE JORNAIS
|MIRANDELA
|5370-408
|Bragança
|Mirandela
|RUA CAMILO CASTELO BRANCO ; LUGAR DO PRADO ; MACEDO DE CAVALEIROS
|MACEDO DE CAVALEIROS
|5340-211
|Bragança
|Macedo de Cavaleiros
|R. LORETO, 180
|BRAGANÇA
|5300-198
|Bragança
|Bragança
|LG FREI ANTONIO CHAGAS ASV CEPSA
|VIDIGUEIRA
|7960-220
|Beja
|Vidigueira
|ESTRADA CIRCUNVALAÇAO 12
|ODEMIRA
|7630-132
|Beja
|Odemira
|AUTO EST 2 KM 193 NORTE SUL
|ALMODÔVAR
|7700-016
|Beja
|Almodôvar
|EST NACI 2 ASV GALP
|ALMODÔVAR
|7700-016
|Beja
|Almodôvar
|R OLIVENÇA ASV GALP
|ALJUSTREL
|7600-077
|Beja
|Aljustrel
|R SEARA 30
|CASTRO VERDE
|7780-163
|Beja
|Castro Verde
|LARGO RELOGIO 10 11
|ALVITO
|7920-022
|Beja
|Alvito
|EN 390 ASV GALP
|VILA NOVA DE MILFONTES
|7645-023
|Beja
|Odemira
|EN 120 KM 115 GALP S TEOTONIO
|ODEMIRA
|7630-130
|Beja
|Odemira
|AE 2 KM 148 NORTE SUL ASV GALP ; M24 ALJUSTREL NORTE ASUL
|ALJUSTREL
|7600-010
|Beja
|Aljustrel
|AE 2 KM 148 SUL NORTE ASV GALP ; M24 ALGUSTREL SUL NORTE
|ALJUSTREL
|7600-010
|Beja
|Aljustrel
|AV SALUQUIA 2
|MOURA
|7860-002
|Beja
|Moura
|R LISBOA ESTR NACIONAL 121
|BEJA
|7800-346
|Beja
|Beja
|AV FIALHO ALMEIDA 72 ASV 2
|BEJA
|7800-395
|Beja
|Beja
|R NOVA FEIRA FARJAIS CASTRO LJ 1 ; INTERMARCHE
|CASTRO VERDE
|7780-201
|Beja
|Castro Verde
|PC ANT RAPOSO TAVARES QIOSQUE
|BEJA
|7800-426
|Beja
|Beja
|GAVETO EST APOLINARIAS C/ EN ; NOTE BEJA RETAIL JORNAIS
|BEJA
|7800-050
|Beja
|Beja
|RAMAL DE BEJA S/N
|ALJUSTREL
|7600-073
|Beja
|Aljustrel
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 33
|FERREIRA DO ALENTEJO
|7900-555
|Beja
|Ferreira do Alentejo
|AV ANTONIO SARDINHA ASV BP
|BEJA
|7800-403
|Beja
|Beja
|PC REPUBLICA 1 E 2
|SERPA
|7830-389
|Beja
|Serpa
|ESTRADA DAS APOLINARIAS
|BEJA
|7800-146
|Beja
|Beja
|PRAÇA REPUBLICA 9
|CASTRO VERDE
|7780-135
|Beja
|Castro Verde
|R MOINHO VENTO 5 B PAP ALMEIDA
|VILA NOVA DE MILFONTES
|7645-282
|Beja
|Odemira
|R DR ANTONIO PONCES CARVALHO
|VILA DE REI
|6110-217
|Castelo Branco
|Vila de Rei
|AV 1 MAIO N 19 R/C
|CASTELO BRANCO
|6000-086
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|A23 KM 127 SUB LANÇO CASTELO ; BRANCO APT86 A23 CASTELO BRANCO ; (ABR/CBR) GARDETE
|ALCAINS
|6005-999
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ROTUNDA GRANJA LT 161 RC DTO
|CASTELO BRANCO
|6000-762
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R PINHEIROS LT 1
|CERNACHE DO BONJARDIM
|6100-266
|Castelo Branco
|Sertã
|A23 KM127 SUB LANÇO CASTELO BRAN ; APT86 A23 CASTELO BRANCO ; (CBR/ABR)
|ALCAINS
|6005-999
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV INFANTE SAGRES SN ASV GALP
|CASTELO BRANCO
|6000-082
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|A23 LANÇO KM 162,3 TEIXOSO ; ALCARIA APT 370 A23 FUNDÃO ; (FND/CBR) BELMONTE FUNDAO
|ALCARIA FND
|6230-022
|Castelo Branco
|Fundão
|A23 LANÇO KM 162,3 TEIXOSO ; ALCARIA APT370 A23 FUNDAO ; (CBR/FND) BELMONTE-FUNDÃO
|ALCARIA FND
|6230-022
|Castelo Branco
|Fundão
|AL LIBERDADE
|CASTELO BRANCO
|6000-074
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|HIPERMERCADO MONTEVERDE LJ 35
|COVILHÃ
|6200-251
|Castelo Branco
|Covilhã
|PRAÇA DR EDUARDO SIMOES ; CC ESTAÇAO LJ 9
|COVILHÃ
|6200-084
|Castelo Branco
|Covilhã
|AV NUNO ALVARES LT 8D LJ 8E
|CASTELO BRANCO
|6000-083
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV VIRIATO 70 SONYPAL TORTOSENDO
|TORTOSENDO
|6200-721
|Castelo Branco
|Covilhã
|HIPERMERCADO MODELO LJ 2/3
|CASTELO BRANCO
|6000-459
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R SRA MERCULES 8 B PAP FIGUEIRA
|CASTELO BRANCO
|6000-280
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|TV SAO SEBASTIAO
|BELMONTE
|6250-023
|Castelo Branco
|Belmonte
|AV LIBERDADE QUIOSQUE AV FUNDAO
|TELHADO FND
|6230-772
|Castelo Branco
|Fundão
|A23 KM80 NASCENTE SUL/NORTE FRATEL ; M24 VILA VELHA RODAO SUL NORTE
|VILA VELHA DE RÓDÃO
|6030-245
|Castelo Branco
|Vila Velha de Ródão
|AV FREI HEITOR PINTO JARDIM PUBLICO
|COVILHÃ
|6200-113
|Castelo Branco
|Covilhã
|R TRES LAGARES QUIOSQ GARDUNHA
|FUNDÃO
|6230-421
|Castelo Branco
|Fundão
|ACESSO VARIANTE QTA OLIVOSA REPSOL
|COVILHÃ
|6200-506
|Castelo Branco
|Covilhã
|URB GRANJA PARK R DR VITOR S ; PINTO LT A88 LJ 1
|CASTELO BRANCO
|6000-478
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R MANUEL ALÇADA PADEZ 11 R/C ; CANHOSO
|COVILHÃ
|6200-017
|Castelo Branco
|Covilhã
|QTA ALVITO CENT HOSP COVA BEIRA ; HOSPITAL PERO COVILHA
|COVILHÃ
|6200-251
|Castelo Branco
|Covilhã
|AV PEDRO A CABRAL HOSPITAL DIST ; AMATO LUSITANO
|CASTELO BRANCO
|6000-178
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|VARANDA PILATOS ; Intermarché - Belmonte
|BELMONTE
|6250-020
|Castelo Branco
|Belmonte
|AV EUROPA LT 7 LJ 0 45 ; CC SERRA SHOPPING
|COVILHÃ
|6200-546
|Castelo Branco
|Covilhã
|ZONA NOVA EXPANSAO INTERMARCHE
|IDANHA-A-NOVA
|6060-101
|Castelo Branco
|Idanha-a-Nova
|EN 109 KM 145 400 GUIA
|GUIA PBL
|3105-099
|Leiria
|Pombal
|R DAS LAGES EDF PAO AÇUCAR 1
|PENAMACOR
|6090-800
|Castelo Branco
|Penamacor
|EST STO ANTONIO 19 R/C
|ALCAINS
|6005-006
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R PEDRO ALVARES CABRAL 172 A
|BELMONTE
|6250-087
|Castelo Branco
|Belmonte
|R 3 LAGARES QUIOSQUE BRINDARTE
|FUNDÃO
|6230-421
|Castelo Branco
|Fundão
|LUGAR DE S BARTOLOMEU ECOMARCHE
|PROENÇA-A-NOVA
|6150-503
|Castelo Branco
|Proença-a-Nova
|EN 18 ROTUNDA MONTALVAO REPSOL
|CASTELO BRANCO
|6000-050
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV INF D HENRIQUE INTERMARCHELJ7
|COVILHÃ
|6200-506
|Castelo Branco
|Covilhã
|R MINA APARTADO 45 ASV BP
|CASTELO BRANCO
|6000-170
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|AV PEDRO ALVARES CABRAL CC ; S TIAGO LJ 39
|CASTELO BRANCO
|6000-031
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|CENTRAL CAMIONAGEM COVILHA ; ALAMEDA EUROPA
|COVILHÃ
|6200-546
|Castelo Branco
|Covilhã
|R 1 DEZEMBRO 30 ASV GALP TRADE
|SERTÃ
|6100-743
|Castelo Branco
|Sertã
|R POETA JOAO RUIZ 10 B R/C
|CASTELO BRANCO
|6000-290
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R RUIVO GODINHO 35 LJ ESQ
|CASTELO BRANCO
|6000-275
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|BAIRO DA HORTA CASTANHEIRO S/N
|SÃO MIGUEL DE ACHA
|6060-511
|Castelo Branco
|Idanha-a-Nova
|ALAMEDA PERO DA COVILHA QTA DA ; OLIVOSA
|COVILHÃ
|6200-507
|Castelo Branco
|Covilhã
|R GEN HUMBERTO DELGADO ; QUIOSQUE CANHOSO
|COVILHÃ
|6200-014
|Castelo Branco
|Covilhã
|ZONA IND CASTELO BRANCO LT P6 C ; EDF INTERMARCHE
|CASTELO BRANCO
|6000-991
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R PROF DR FARIA DE VASCONCELOS Nº4 ; CASTELO BRANCO
|CASTELO BRANCO
|6000-266
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|R FIGUEIRA FOZ 42
|PAIÃO
|3090-495
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R. CONSELHEIRO DR. ALBINO FIGUEIRED
|COJA
|3305-143
|Coimbra
|Arganil
|PC FAUSTO CORREIA ; QUIOSQUE
|COIMBRA
|3000-253
|Coimbra
|Coimbra
|LG DAS AMEIAS EST NOVA ; QUIOSQUE
|COIMBRA
|3000-024
|Coimbra
|Coimbra
|AV. FERNAO MAGALHAES-RODOV BEIRA LI
|COIMBRA
|3000-178
|Coimbra
|Coimbra
|AV VALE FLORES SN NA ASV GALP
|COIMBRA
|3030-486
|Coimbra
|Coimbra
|R DOMINGUES PEREIRA 33
|MARINHA DAS ONDAS
|3090-005
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R. 25 DE ABRIL, 16
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-147
|Coimbra
|Condeixa-a-Nova
|GUARDA INGLESA COIMBRA I
|COIMBRA
|3040-193
|Coimbra
|Coimbra
|AV EMIDIO NAVARRO 81
|COIMBRA
|3000-151
|Coimbra
|Coimbra
|AV BRASIL 198 A ; PAP SATELITE II
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-323
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R DA LVARIZ 7 ASV GALP
|CARAPINHEIRA
|3140-099
|Coimbra
|Montemor-o-Velho
|R DAS CHAVES LT 5 LJ 3
|COIMBRA
|3020-169
|Coimbra
|Coimbra
|R 25 ABRIL 1
|BRASFEMES
|3020-575
|Coimbra
|Coimbra
|C COM GIRASSOLUM LJ 17 ; R JOAO DEUS RAMOS
|COIMBRA
|3030-328
|Coimbra
|Coimbra
|R ADRIANO LUCAS MS MIGUELIC2N/SU ; ASV BP
|COIMBRA
|3020-430
|Coimbra
|Coimbra
|R. CALVARIO, 2 - CAFE BIZARRO
|SOUSELAS
|3020-844
|Coimbra
|Coimbra
|PC 8 MAIO ; QUIOSQUE PRACA 8 MAIO
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-054
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R. ENTRE VINHAS-EDF MEMORANDUM ; APT 20027 EIRAS
|EIRAS
|3020-171
|Coimbra
|Coimbra
|R. 5 OUTUBRO 50 ; BUARCOS
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-271
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R DR MANUEL RODRIGUES 9
|COIMBRA
|3000-258
|Coimbra
|Coimbra
|Area Serv Mealhada A1 ; NASCENTE SUL/NORTE
|ENXOFAES
|3060-115
|Coimbra
|Cantanhede
|AREA SERV MEALHADA A1-POENTE N/SUL
|ENXOFAES
|3060-115
|Coimbra
|Cantanhede
|R. REPUBLICA, 151
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-036
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R DR ABILIO MAGALHAES MEXIA 6
|PEREIRA
|3140-311
|Coimbra
|Montemor-o-Velho
|R DR JOAO MATOS 36 ; POSTO GALP
|VILAMAR
|3060-780
|Coimbra
|Cantanhede
|R. PROF ANTONIO GARCIA VASCONCELOS
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-132
|Coimbra
|Oliveira do Hospital
|R. SOFIA, 46
|COIMBRA
|3000-389
|Coimbra
|Coimbra
|PSO INFANTE D HENRIQUE, S/N
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-154
|Coimbra
|Figueira da Foz
|AV. SARAIVA DE CARVALHO, 16
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-055
|Coimbra
|Figueira da Foz
|AV. DR MENDES SILVA, 211/251 ; CONTINENTE COIMBRA - JORNAIS - ; CC COIMBRA SHOPPING
|COIMBRA
|3030-193
|Coimbra
|Coimbra
|AV BISSAIA BARRETO HOSPITAL NOVO
|COIMBRA
|3000-076
|Coimbra
|Coimbra
|LG DOS 4 CAMINHOS LJ 1 ; C C E LECLERC
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-011
|Coimbra
|Figueira da Foz
|CC FORUM COIMBRA, LJ 24 ; AV JOSE BONIFACIO ANDRADE SILVA ; QTA VALE GEMIL
|COIMBRA
|3040-389
|Coimbra
|Coimbra
|COVA DO BARRO
|TÁBUA
|3420-303
|Coimbra
|Tábua
|LARGO DA PORTAGEM
|COIMBRA
|3000-337
|Coimbra
|Coimbra
|R DR ANTONIO JOSE ALMEIDA 22
|CANTANHEDE
|3060-142
|Coimbra
|Cantanhede
|LG ARTUR BARRETO, 9
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-124
|Coimbra
|Condeixa-a-Nova
|LARGO DR ANTONIO JOSE ALMEIDA ; N 36
|TOCHA
|3060-705
|Coimbra
|Cantanhede
|R DR MANUEL SANTOS SILVA 46 ; PAP TUTTI
|TOCHA
|3060-715
|Coimbra
|Cantanhede
|R DO AMEAL RC LJ D
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-101
|Coimbra
|Oliveira do Hospital
|R SAO SEBASTIAO
|PAMPILHOSA DA SERRA
|3320-232
|Coimbra
|Pampilhosa da Serra
|PONTE EIRAS ; AS ADEMIA
|COIMBRA
|3020-324
|Coimbra
|Coimbra
|AV DR DANIEL DE MATOS ; POIARES (S. ANDRE)
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-153
|Coimbra
|Vila Nova de Poiares
|R 5 DE OUTUBRO ; CIMO DE FALA ; S MARTINHO DO BISPO
|COIMBRA
|3045-043
|Coimbra
|Coimbra
|R. BERNARDO ALBUQUERQUE,6 B
|COIMBRA
|3000-070
|Coimbra
|Coimbra
|AV. BRASIL, 370
|COIMBRA
|3030-175
|Coimbra
|Coimbra
|R. BRASIL, 233 RC
|COIMBRA
|3030-175
|Coimbra
|Coimbra
|R. CAP LUIS GONZAGA,5
|STO ANTONIO
|3030-095
|Coimbra
|Coimbra
|AV. DIAS SILVA,140
|COIMBRA
|3000-135
|Coimbra
|Coimbra
|EN 1 - PEDRULHA
|COIMBRA
|3025-010
|Coimbra
|Coimbra
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ; COIMBRA-SOLUM
|COIMBRA
|3030-327
|Coimbra
|Coimbra
|QTA S.PEDRO
|LOUSÃ
|3200-261
|Coimbra
|Lousã
|R DE COSELHAS ; VIA CIRCULAR EXTERNA ; EIRAS
|COIMBRA
|3000-604
|Coimbra
|Coimbra
|CC FORUM COIMBRA ; CONTINENTE FORUM COIMBRA JORNAIS ; QTA VALE GEMIL
|COIMBRA
|3040-389
|Coimbra
|Coimbra
|A 17 KM 62 - SUL LJ 602 - A- A S ; FIGUEIRA DA FOZ -REPSOL
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-513
|Coimbra
|Figueira da Foz
|A17 KM 62 NORTE-LJ 603 B -A S ; FIGUEIRA DA FOZ -POSTO REPSOL
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-513
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R DR MANUEL ALMEIDA E SOUSA ; POSTO GALP
|COIMBRA
|3025-046
|Coimbra
|Coimbra
|LUGAR VALE OU PRESA E TELHOES ; (JUNTO AO RETAIL PARK TAVEIRO) ; PA COIMBRA TAVEIRO
|TAVEIRO
|3045-478
|Coimbra
|Coimbra
|CC PRIMAVERA LJ 12
|COIMBRA
|3000-092
|Coimbra
|Coimbra
|RUA OLIVEIRA MATOS N 1
|ARGANIL
|3300-062
|Coimbra
|Arganil
|AV REMIGIO FALCAO BARRETO N 184
|FIGUEIRA DA FOZ
|3090-698
|Coimbra
|Figueira da Foz
|PC FLORINDO JOSE FROTA ; EDF COSTA PEREIRA R/C FC A
|FEBRES
|3060-318
|Coimbra
|Cantanhede
|R VASCO DA GAMA 54
|COIMBRA
|3030-074
|Coimbra
|Coimbra
|R GENERAL HUMBERTO DELGADO ; QUINTA DA VILA
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-160
|Coimbra
|Vila Nova de Poiares
|R VISCONDE SANCHES FRIAS R/C
|ARGANIL
|3300-064
|Coimbra
|Arganil
|IC2 KM 175,5 TRAVAZ ; CONDEIXA A NOVA (POR/LIS) N/S
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-193
|Coimbra
|Condeixa-a-Nova
|IC2 KM 175,5 TRAVAZ ; CONDEIXA A NOVA (LIS/POR) S/N
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-193
|Coimbra
|Condeixa-a-Nova
|R DR DANIEL MATOS 148
|COIMBRA
|3030-049
|Coimbra
|Coimbra
|R DR FRANCISCO FERNANDES COSTA ; LJ 5
|LOUSÃ
|3200-265
|Coimbra
|Lousã
|R BRASIL 336
|COIMBRA
|3030-775
|Coimbra
|Coimbra
|CC FOZ PLAZA LJ 251/252 ; R DOS CONDADOS
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-220
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R DR ANTONIO DIAS - AMOL - LJ3
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-160
|Coimbra
|Oliveira do Hospital
|LG DA PRACA 15
|CERNACHE
|3040-778
|Coimbra
|Coimbra
|LG MARTIR SANTO S/N
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-256
|Coimbra
|Figueira da Foz
|AV 25 ABRIL 53 ; QUIOSQUE MIRENSE
|MIRA
|3070-301
|Coimbra
|Mira
|LUGAR DA BARREIRA
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-110
|Coimbra
|Condeixa-a-Nova
|AV DR CARLOS CAMPOS 3 ASV
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-058
|Coimbra
|Oliveira do Hospital
|AV LOUSA 98 ; PA COIMBRA PARQUE VERDE
|COIMBRA
|3000-243
|Coimbra
|Coimbra
|R DR JOSE CARLOS PEREIRA ; CARVALHO 68
|MIRANDA DO CORVO
|3220-203
|Coimbra
|Miranda do Corvo
|LG DO CORREIO S/N
|PENELA
|3230-250
|Coimbra
|Penela
|RETAIL PARK EIRAS - JORNAIS ; RIBEIRA DE EIRAS
|COIMBRA
|3020-487
|Coimbra
|Coimbra
|CC COIMBRA SHOPPING P0 ; AV DR MENDES SILVA
|COIMBRA
|3030-193
|Coimbra
|Coimbra
|EN109 CHA-TAVAREDE
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-847
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R ARMENIO C SIMOES ASV REPSOL
|MIRANDA DO CORVO
|3220-186
|Coimbra
|Miranda do Corvo
|AV INF D HENRIQUE 9312 ; QUIOSQUE JARDIM
|PRAIA DE MIRA
|3070-794
|Coimbra
|Mira
|CC ATRIUM SOLUM ; AV ELISIO MOURA
|COIMBRA
|3030-183
|Coimbra
|Coimbra
|R DA MATIÔA
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-847
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R DOS TROVISCAIS ; POSTO CEPSA
|SOUSELAS
|3020-886
|Coimbra
|Coimbra
|R CASAL DOS BARREIROS S/N
|EGA
|3150-256
|Coimbra
|Condeixa-a-Nova
|EN234-1 ROT DO FREIXIAL
|CANTANHEDE
|3060-228
|Coimbra
|Cantanhede
|R CIDADE POITIERS 155 R/C ; BR MONTE FORMOSO
|COIMBRA
|3000-108
|Coimbra
|Coimbra
|RUA PROF FERNANDO SERRA OLIVEIRA ; 111
|FEBRES
|3060-318
|Coimbra
|Cantanhede
|R O CONIMBRICENSE 22 24
|COIMBRA
|3030-504
|Coimbra
|Coimbra
|R SOFIA 171 GAL PINGO DOCE
|COIMBRA
|3000-229
|Coimbra
|Coimbra
|PC DO MAR PORTUGUES 4 PRICECOFFE
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-288
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R BERNARDO LOPES 115 R/C ESQ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-395
|Coimbra
|Figueira da Foz
|RUA RIBEIRO DO AMARAL 14 A
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-070
|Coimbra
|Oliveira do Hospital
|ZONA IND VILA VERDE LT20
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-308
|Aveiro
|Oliveira do Bairro
|EN 234 MURTEDE
|FEBRES
|3060-323
|Coimbra
|Cantanhede
|R JOAQUIM SOTTO MAYOR 139 ; QUIOSQUE ESTADIO
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-209
|Coimbra
|Figueira da Foz
|R MOEDA 61 R/C
|COIMBRA
|3000-283
|Coimbra
|Coimbra
|AV JOAO REGRAS 98
|COIMBRA
|3040-256
|Coimbra
|Coimbra
|RUA TRAS DAS CASAS MEAS ; MIRANDA DO CORVO
|MIRANDA DO CORVO
|3220-115
|Coimbra
|Miranda do Corvo
|AV PROF DR BISSAYA BARRETO ; NOTE JORNAIS ; FIGUEIRA DA FOZ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-897
|Coimbra
|Figueira da Foz
|BAIRRO DO PRAZO
|ARGANIL
|3300-017
|Coimbra
|Arganil
|RUA BOMBEIROS 4
|TÁBUA
|3420-322
|Coimbra
|Tábua
|ESTRADA DA BEIRA ,674 ALTO S JOAO
|COIMBRA
|3030-173
|Coimbra
|Coimbra
|VARIANTE ZONA IND SENT EVORA/BEJA ; ASV GALP
|ÉVORA
|7000-171
|Évora
|Évora
|R PROF ALFREDO REIS LT 2 E
|ÉVORA
|7005-585
|Évora
|Évora
|AREA SERVICO A6 V NOVAS NORTE B
|VENDAS NOVAS
|7080-011
|Évora
|Vendas Novas
|R REPUBLICA 19
|ÉVORA
|7000-656
|Évora
|Évora
|E N 18 ASV GALP
|PORTEL
|7220-390
|Évora
|Portel
|R SAO JOAO DEUS 9
|BORBA
|7150-142
|Évora
|Borba
|PC SERTORIO 25 A AG70271
|ÉVORA
|7000-509
|Évora
|Évora
|LG CALOUSTE GULBENKIEN 4
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-192
|Évora
|Montemor-o-Novo
|AV GAGO COUTINHO 27 A
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-047
|Évora
|Montemor-o-Novo
|R IGREJA 1
|REGUENGOS DE MONSARAZ
|7200-373
|Évora
|Reguengos de Monsaraz
|A6 SUBLANÇO EVORA KM 23 APR 247 ; A6 ESTREMOZ (LIS/ELV) ; NORTE SUL
|ESTREMOZ
|7100-108
|Évora
|Estremoz
|ZONA INDUSTRIAL CEMITERIO GALP
|MOURÃO
|7240-999
|Évora
|Mourão
|LG CHAFARIZ DEL REI POSTO
|ÉVORA
|7005-224
|Évora
|Évora
|AV. GAGO COUTINHO N 25 - ASV GALP
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-097
|Évora
|Montemor-o-Novo
|AV TULIO ESPANCA P RAIMUNDO GALP ; M24 PORTAS RAIMUNDO
|ÉVORA
|7005-840
|Évora
|Évora
|R ANT COELHO OLIVEIRA 29RC LJESQ
|VENDAS NOVAS
|7080-084
|Évora
|Vendas Novas
|ESTRADA EVORA ASV GALP
|REGUENGOS DE MONSARAZ
|7200-399
|Évora
|Reguengos de Monsaraz
|ZONA IND LT 122 123 E 124 ; ASV REPSOL
|ESTREMOZ
|7100-513
|Évora
|Estremoz
|PC ZECA AFONSO 7B BAIRRO MALAGUEIRA
|MALAGUEIRA
|7000-706
|Évora
|Évora
|VARIANTE ZONA IND SENT BEJA EVORA
|ÉVORA
|7005-444
|Évora
|Évora
|EST NAC 114 KM 182 3 ASV GALP
|ÉVORA
|7005-863
|Évora
|Évora
|R COOPERATIVA 4
|MORA
|7490-324
|Évora
|Mora
|R 31 JANEIRO 26 A
|ESTREMOZ
|7100-114
|Évora
|Estremoz
|ZONA IND LT10 INTERMARCHE LJ 1
|ESTREMOZ
|7100-147
|Évora
|Estremoz
|A6 SUB LANÇO SUL NORTE ASV ; SENTIDO MARETECA CAIA ; M24 MONTEMOR A6 SUL
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-349
|Évora
|Montemor-o-Novo
|ZONA INDUSTRIAL QUINTA MONIZ ; JORNAIS
|ÉVORA
|7005-834
|Évora
|Évora
|R 5 OUTUBRO 16
|ESTREMOZ
|7100-516
|Évora
|Estremoz
|PRACETA HORTA DO BISPO 5
|ÉVORA
|7005-259
|Évora
|Évora
|BR CRUZ PICADA LT 13 RC
|ÉVORA
|7000-772
|Évora
|Évora
|EST SERV BP PORTAS MACHEDE
|ÉVORA
|7000-153
|Évora
|Évora
|AV GAGO COUTINHO 74 ASV BP
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-100
|Évora
|Montemor-o-Novo
|R CANDIDO REIS 14
|ÉVORA
|7000-888
|Évora
|Évora
|AV REPUBLICA 84 A 86
|VENDAS NOVAS
|7080-100
|Évora
|Vendas Novas
|AV POVO 6
|BORBA
|7150-103
|Évora
|Borba
|R DR BERNARDINO MACHADO 31
|LAVRE
|7050-467
|Évora
|Montemor-o-Novo
|R RAIMUNDO 4
|ÉVORA
|7000-661
|Évora
|Évora
|LARGO REPUBLICA 8
|ESTREMOZ
|7100-505
|Évora
|Estremoz
|R REPUBLICA 59 61
|ÉVORA
|7000-656
|Évora
|Évora
|AV REPUBLICA 112
|OLHÃO
|8700-310
|Faro
|Olhão
|R VASCO DA GAMA 75 A
|LAGOS
|8600-722
|Faro
|Lagos
|SESMARIAS
|SESMARIAS
|8200-385
|Faro
|Albufeira
|R. JULIO DINIS,66
|MONTENEGRO
|8005-258
|Faro
|Faro
|AV OLIVENCA ED OLIVENCA ; PAP ANTEL
|FARO
|8000-081
|Faro
|Faro
|ALPORCHINHOS ; (TABACARIA CORAL)
|ALPORCHINHOS
|8400-450
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|AV 25 ABRIL EDF VILA FLOR LJ B ; TAB CARAVANA
|LOULÉ
|8100-222
|Faro
|Loulé
|AV. COSTA MEALHA 27
|LOULÉ
|8100-238
|Faro
|Loulé
|AV TIVOLI, ALDEIA MAR ; VILAMOURA
|QUARTEIRA
|8125-410
|Faro
|Loulé
|R LIBERDADE 39
|OLHÃO
|8700-398
|Faro
|Olhão
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE ELE ELA
|LOULÉ
|8100-238
|Faro
|Loulé
|AV MARCHAL PACHECO ASV GALP SUL
|LOULÉ
|8100-240
|Faro
|Loulé
|R DUNFERLINE POENTE COMERCIAL ; LJ 3 PAPELARIA MAGICA ; AREIAS S JOAO
|ALBUFEIRA
|8200-278
|Faro
|Albufeira
|QUATRO ESTRADAS ASV BP
|LOULÉ
|8100-221
|Faro
|Loulé
|EST ALDEIA AÇOTEIAS TAB PARQUE
|ALBUFEIRA
|8200-252
|Faro
|Albufeira
|EDF MARINA PLAZA LT 15 A LJ 28 ; VILAMOURA
|QUARTEIRA
|8125-401
|Faro
|Loulé
|R. JOSE AFONSO LT 63 EXP NORDESTE
|LOULÉ
|8100-592
|Faro
|Loulé
|CC CONTINENTE SILVES LJ 2 ; TAB BAIXINHA
|SILVES
|8300-019
|Faro
|Silves
|R VITOR COSTA SILVA 18 C ; EXCENTRICA
|LAGOS
|8600-764
|Faro
|Lagos
|R SANTO ANTONIO 93
|FARO
|8000-282
|Faro
|Faro
|QTA MALATA LJ 113 ; CC CONTINENTE PORTIMAO
|PORTIMÃO
|8500-467
|Faro
|Portimão
|EN 125 ASV GALP LUZ DE TAVIRA
|SANTA LUZIA TVR
|8800-533
|Faro
|Tavira
|R GENERAL HUMBERTO DELGADO 11
|GUIA ABF
|8200-447
|Faro
|Albufeira
|R TELECOMUNICAÇOES 17 LJ B
|ALBUFEIRA
|8200-184
|Faro
|Albufeira
|R D JOAO II EDF VILAMAR I LJ A
|ARMAÇÃO DE PÊRA
|8365-130
|Faro
|Silves
|R DR MANUEL ARRIAGA 6
|ARMAÇÃO DE PÊRA
|8365-140
|Faro
|Silves
|QUIOSQUE MERCADO CALICOS ; LARGO DO MERCADO
|ALBUFEIRA
|8200-073
|Faro
|Albufeira
|LG ESCOLA PRIMARIA
|VILA NOVA DE CACELA
|8900-067
|Faro
|Vila Real de Santo António
|URB MONTES LUZ LT 58 SUP BATISTA ; MONTES DA LUZ
|LUZ LGS
|8600-164
|Faro
|Lagos
|R. VASCO GAMA 1
|FERRAGUDO
|8400-253
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|EST FAROL EDF INTERNACIONAL
|CARVOEIRO LGA
|8400-505
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|EDF HOTEL VILA GALE PRAIA GALE ; LT 33 LJ 3 TAB SNACK BAR JAMAICA
|GUIA ABF
|8200-416
|Faro
|Albufeira
|AV V 6 SITIO MALATA ASV BP
|PORTIMÃO
|8500-510
|Faro
|Portimão
|AV DR ALMEIDA CARRAPATO ; ASV REPSOL
|FARO
|8000-081
|Faro
|Faro
|R. VASCO DA GAMA N 28
|QUARTEIRA
|8125-256
|Faro
|Loulé
|A22 VIA DO INFANTE SAGRES APT328 ; A22 SILVES (FARO/LGS)
|LAGOA
|8400-000
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|R. S SEBASTIAO 66 R7C-EST ALVOR
|PORTIMÃO
|8500-300
|Faro
|Portimão
|A22 VIA DO INFANTE DE SAGRES SUB ; LANÇO OLHÃO-TAVIRA KM 97 APT1026 ; A22 (OLH/VRA) OLHÃO TAVIRA
|OLHÃO
|8700-152
|Faro
|Olhão
|A22 VIA DO INFANTE DE SAGRES SUB ; LANÇO OLHÃO-TAVIRA KM97 APT1026 ; A22 OLHÃO (VRA/OLH) OLHAO-TAVIRA
|OLHÃO
|8700-152
|Faro
|Olhão
|R. 25 ABRIL 19
|LAGOS
|8600-281
|Faro
|Lagos
|SITIO BOLOTA ALBUFEIRA II
|ALBUFEIRA
|8200-314
|Faro
|Albufeira
|MONTE BREJOS ALBUFEIRA I REPSOL ; MONTECHORO
|ALBUFEIRA
|8200-001
|Faro
|Albufeira
|R DO PE DA CRUZ ASV BP
|MONCHIQUE
|8550-201
|Faro
|Monchique
|LG DR FRANCISCO SA CARNEIRO
|FARO
|8000-151
|Faro
|Faro
|R SERPA PINTO ASV BP
|LOULÉ
|8100-714
|Faro
|Loulé
|EN 124 QTA MALATA JORNAL ; CC CONTINENTE PORTIMAO
|PORTIMÃO
|8500-524
|Faro
|Portimão
|CERRO ALAGOAS-VALE MANGUDO LT 32 ; MODELO DE ALBUFEIRA-JORNAIS
|ALBUFEIRA
|8200-391
|Faro
|Albufeira
|AV S JOAO DEUS LJ 16 MERCADO ; MUNICIPAL
|PORTIMÃO
|8500-069
|Faro
|Portimão
|AV FRANCISCO SA CARNEIRO ; EDF SATELITE LJ 6 GOLDEN
|QUARTEIRA
|8125-154
|Faro
|Loulé
|MERCADO MUNICIPAL STO AMARO LJ 5
|LAGOS
|8600-303
|Faro
|Lagos
|EDF NAU BERRIO RC LJ 2 URB TAT
|ARMAÇÃO DE PÊRA
|8365-124
|Faro
|Silves
|R DOS BOMBEIROS ASV GALP
|ALJEZUR
|8670-084
|Faro
|Aljezur
|EDF JARDIM CHORO LOTE 128 ; MONTECHORO
|ALBUFEIRA
|8200-182
|Faro
|Albufeira
|GARE CP FARO TAB EXPRESSO
|FARO
|8000-133
|Faro
|Faro
|CC MODELO LOJA B
|LOULÉ
|8100-238
|Faro
|Loulé
|EST NAC 125 JORNAIS ; CC ALGARVE SHOPPING
|GUIA
|8200-417
|Faro
|Albufeira
|CERRO DAS MOS LT 316 ; MODELO LAGOS - JORNAIS
|LAGOS
|8600-281
|Faro
|Lagos
|URB SILVINO S. CABECINHA ; LOTE 80 LOJA 2
|ALMANCIL
|8135-018
|Faro
|Loulé
|ESTRADA NAC 125 KM 113,1 ; POSTO GALP
|OLHÃO
|8700-176
|Faro
|Olhão
|PRC MARQUES POMBAL 18 A GALERIA
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-231
|Faro
|Vila Real de Santo António
|A 22 KM 270 VIA INFANTE ; NO BOLIQUEIME LOULE FARO ; M24 LOULE (LOULE FARO)
|BOLIQUEIME
|8100-071
|Faro
|Loulé
|A22 KM270 VIA INF NO LOULE BOLIQ ; M24 LOULE (FARO LOULE)
|BOLIQUEIME
|8100-080
|Faro
|Loulé
|VIA INFANTE ASC GALP KM 4 350 ; URBANA CAFETARIA ; M24 LAGOS (PORTIMAO LAGOS)
|LAGOS
|8600-334
|Faro
|Lagos
|AV ENG JOAO MEIRELES ASV GALP ; LJ M 24 ALBUFEIRA VILAMOURA ; M24 VILAMOURA ALB QUARTEIRA
|QUARTEIRA
|8125-406
|Faro
|Loulé
|CABEÇO MOCHO LT 1 CC INTERMARCHE
|PORTIMÃO
|8500-313
|Faro
|Portimão
|R MARQUES POMBAL 2 LJ B
|LAGOA
|8400-391
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|EST MONTECHORO TORRE MOSQUEIRA ; ASV GALP
|ALBUFEIRA
|8200-387
|Faro
|Albufeira
|EN 125 SITIO S PEDRO
|TAVIRA
|8800-405
|Faro
|Tavira
|URBANIZACAO TORRALTA LT 12 LJ A
|LAGOS
|8600-524
|Faro
|Lagos
|URB QUINTAO V 6 ASV GALP
|PORTIMÃO
|8500-078
|Faro
|Portimão
|LARGO S SEBASTIAO QUIOSQ TIN TIN
|FARO
|8000-155
|Faro
|Faro
|LARGO ESTACAO
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-216
|Faro
|Vila Real de Santo António
|R SANTO ANTONIO 135 RC
|FARO
|8000-284
|Faro
|Faro
|ZONA IND LOULE LT 1 ASV CEPSA
|LOULÉ
|8100-272
|Faro
|Loulé
|AV MINISTRO DUARTE PACHECO
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-211
|Faro
|Vila Real de Santo António
|R PORTAS PORTUGAL SN
|LAGOS
|8600-701
|Faro
|Lagos
|CC ALGARVE SHOPPING LJ 0.124
|GUIA ABF
|8200-417
|Faro
|Albufeira
|R S PEDRO 72 LJ 0 21 ; CC AQUA PORTIMAO
|PORTIMÃO
|8500-448
|Faro
|Portimão
|AV MARINA EDF OLYMPUS LJ 29
|VILAMOURA
|8125-401
|Faro
|Loulé
|LG S LUIS 25
|FARO
|8000-144
|Faro
|Faro
|URB VILA ROSAL 1 LOTE B FRACCAO ; N SESMARIAS
|ALBUFEIRA
|8200-385
|Faro
|Albufeira
|R D ANTONIO JOSE ALMEIDA 5
|ALVOR
|8500-017
|Faro
|Portimão
|R MARQUEZ POMBAL 3 A TAB EL REI
|ALVOR
|8500-021
|Faro
|Portimão
|EDF BELLAVISTA LJ 3 NUMEROS ; ANIMADOS
|ALBUFEIRA
|8200-260
|Faro
|Albufeira
|JUNTO EST NACIONAL N 2 ; MODELO FARO II INP
|FARO
|8000-142
|Faro
|Faro
|BALAIA GOLF VILLAGE
|ALBUFEIRA
|8200-594
|Faro
|Albufeira
|R DR GUILHERME CENTAZZI 10
|FARO
|8000-328
|Faro
|Faro
|R CANDIDO REIS CC GRAN PLAZZA ; CONTINENTE JORNAIS
|TAVIRA
|8800-219
|Faro
|Tavira
|AV CIDADE HAYWARD ASV BP
|FARO
|8000-343
|Faro
|Faro
|EN 125 10 MARCHILE ASV
|FARO
|8005-146
|Faro
|Faro
|AV LIBERDADE 9
|SÃO BRÁS DE ALPORTEL
|8150-101
|Faro
|São Brás de Alportel
|LG 1 DEZEMBRO TUNES GARE BAR
|TUNES
|8365-235
|Faro
|Silves
|VALE SERVES FERREIRAS ; INTERMARCHE LJ 2
|FERREIRAS
|8200-559
|Faro
|Albufeira
|AV DESCOBRIMENTOS VIA RAPIDA BP
|ALBUFEIRA
|8200-260
|Faro
|Albufeira
|SENHORA DA ROCHA ; ALPORCHINHOS
|PORCHES
|8400-450
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|R DAS PAPOILAS CABEÇO MOCHO ; JORNAIS
|PORTIMÃO
|8500-477
|Faro
|Portimão
|R EMILIO CAMPOS COROA LT C RC LJ
|FARO
|8005-218
|Faro
|Faro
|AV DESCOBRIMENTOS ASV REPSOL
|LAGOS
|8600-657
|Faro
|Lagos
|R ALM CANDIDO REIS CC GRAN PLAZA ; 247 LJ 3 15 3 16
|TAVIRA
|8800-318
|Faro
|Tavira
|MARINA LAGOS LJ 14
|LAGOS
|8600-315
|Faro
|Lagos
|R ATAIDE OLIVEIRA 73 A LJ 2
|FARO
|8000-218
|Faro
|Faro
|EN 125 URB LARANJEIRAS LT 6 ASV
|ALTURA
|8950-414
|Faro
|Castro Marim
|EN 120 KM 174 025 ASV GALP
|LAGOS
|8600-334
|Faro
|Lagos
|AV DOS DESCOBRIMENTOS URB BELA ; VISTA PINGO DOCE
|ALBUFEIRA
|8200-127
|Faro
|Albufeira
|SITIO DO MOLEAO PINGO DOCE LJ 2
|LAGOS
|8600-335
|Faro
|Lagos
|R PERNADA AV CEUTA LT 1 CAVACOS ; QUARTEIRA JORNAIS
|QUARTEIRA
|8125-116
|Faro
|Loulé
|URB LAPINHA 3 FASE LT 24 LJ C ; EST PIEDADE
|LAGOS
|8600-620
|Faro
|Lagos
|EN 124 POÇO SECO CARDOSAS ASV
|PORTIMÃO
|8500-835
|Faro
|Portimão
|EN 125 KM 3 2 CORTESOES SUL
|FERREIRAS
|8200-557
|Faro
|Albufeira
|EN 125 KM 3 2 CORTESOES NORTE
|FERREIRAS
|8200-557
|Faro
|Albufeira
|URB GRAMITAL LT2 EN 124 1 ; NEWS & CIGARS
|LAGOA
|8400-428
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|LUGAR DA CAMPINA APARTADO 204 ; INTERMARCHE ITMI
|SÃO BRÁS DE ALPORTEL
|8150-022
|Faro
|São Brás de Alportel
|EN125 107 685 SENTIDO OLHAO FARO ; ASV GALP
|FARO
|8005-528
|Faro
|Faro
|EN 2 KM 729 5 ASV GALP COIRO ; BURRA ESTOI
|ESTOI
|8005-443
|Faro
|Faro
|EN 2 KM 735 8 CAMPINAS A ESPANHA ; ASV REPSOL
|FARO
|8005-429
|Faro
|Faro
|EN 2 KM735 8 CAMPINAS B PORTUGAL ; ASV REPSOL
|FARO
|8000-433
|Faro
|Faro
|EN 125 OLHAO BRANCANESASV REPSOL
|OLHÃO
|8700-207
|Faro
|Olhão
|SITIO VALE DEUS ASV ; LAGOA
|ESTOMBAR
|8400-123
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|EN 12 POÇO SECO CARDOSAS
|PORTIMÃO
|8500-464
|Faro
|Portimão
|LARGO MARQUES POMBAL ASV GALP
|LAGOA
|8400-395
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|AV SAO LOURENÇO BARROSA V 6 ; LT 18 ASV BP
|PORTIMÃO
|8500-510
|Faro
|Portimão
|EST MUNICIPAL 531 1 ASV REPSOL
|ALVOR
|8500-045
|Faro
|Portimão
|ENTREPOSTO SERVA EDF F LJ 5 ; VALE PARAISO FERREIRAS
|ALBUFEIRA
|8200-001
|Faro
|Albufeira
|TORRE MEDRONHEIRA INTERMARCHE
|ALBUFEIRA
|8200-591
|Faro
|Albufeira
|LANKA PARQUE COM IND ALGARVE ; NOTE JORNAIS
|GUIA ABF
|8200-417
|Faro
|Albufeira
|EN 125 ASV BP ALDEIA NOVA
|MONTE GORDO
|8900-401
|Faro
|Vila Real de Santo António
|EN 125 KM 63.1 POSTO GALP
|PÊRA
|8365-204
|Faro
|Silves
|EN 125 KM 98.4 POSTO GALP ; PATACAO
|FARO
|8005-511
|Faro
|Faro
|R ANTERO NOBRE LT 5 LJ B
|OLHÃO
|8700-240
|Faro
|Olhão
|SITIO MATOS PICOTA CRUZAMENTO EN ; 270 EM 1180 ASV BP BOLIQUEIME II
|LOULÉ
|8100-307
|Faro
|Loulé
|EDF OURA ESTRELA LJ C I ; AREIAS SAO JOAO
|ALBUFEIRA
|8200-269
|Faro
|Albufeira
|SITIO SILVEIRA IC1 KM 709 ASV ; GALP
|SÃO MARCOS DA SERRA
|8375-223
|Faro
|Silves
|R QUINTA BISPO 15 RC
|PORTIMÃO
|8500-729
|Faro
|Portimão
|R MANUEL TOME VIEGAS VAZ 19
|OLHÃO
|8700-459
|Faro
|Olhão
|AV ALGARVE 5 ; NOTE IKEA LOULE JORNAIS
|ALMANCIL
|8135-182
|Faro
|Loulé
|AV ENG JOAO MEIRELES ED ATRIUM ; BLOCO A R/C INTERMARCHE
|QUARTEIRA
|8125-406
|Faro
|Loulé
|URB VILA ROSA LT 54 LJ 5 ; ROTUNDA EDP
|PORTIMÃO
|8500-782
|Faro
|Portimão
|EST NAC 125 BP PORCHES
|PORCHES
|8400-489
|Faro
|Lagoa (Algarve)
|R DIOGO CAO EDF VELEIRO LJ 4 R/C
|MONTE GORDO
|8900-440
|Faro
|Vila Real de Santo António
|PC MANUEL TEIXEIRA GOMES 4
|PORTIMÃO
|8500-542
|Faro
|Portimão
|EN 124 KM 35 700 ASV GALP
|S BARTOLOMEU DE MESSINES
|8375-121
|Faro
|Silves
|R FILIPE ALISTAO 65 ; FARO
|8000-343
|Faro
|Faro
|AV DA RIA FORMOSA 76
|CABANAS DE TAVIRA
|8800-591
|Faro
|Tavira
|AV 16 JUNHO 80
|ROGIL
|8670-440
|Faro
|Aljezur
|LARGO 25 ABRIL S/N QUIOSQUE VILA ; MONCARAPACHO
|MONCARAPACHO
|8700-085
|Faro
|Olhão
|ESTRADA NACIONAL 2 SITIO HORTAS ; E MOINHOS
|SÃO BRÁS DE ALPORTEL
|8150-021
|Faro
|São Brás de Alportel
|AVENIDA 25 DE ABRIL ; QUIOSQUE KALUNGA
|PORTIMÃO
|8500-511
|Faro
|Portimão
|LG DAMASO ROCHA 1
|MEXILHOEIRA GRANDE
|8500-132
|Faro
|Portimão
|AV CEUTA ASV BP
|QUARTEIRA
|8125-116
|Faro
|Loulé
|R VIOLETAS BL Q LJB
|FARO
|8000-081
|Faro
|Faro
|AV INF D HENRIQUE 10 CC GUADIANA
|MONTE GORDO
|8900-413
|Faro
|Vila Real de Santo António
|AV SA CARNEIRO LOJA 127 ; MONTECHORO
|ALBUFEIRA
|8200-262
|Faro
|Albufeira
|EDF PONTE LOJA B
|BOLIQUEIME
|8100-073
|Faro
|Loulé
|RUA DO BAIRRO DA ABROTEA ; LAGOS
|LAGOS
|8600-710
|Faro
|Lagos
|LUGAR MARIM QUELFES LT 2 LJ 1 ; INTERMARCHE ; OLHÃO
|OLHÃO
|8700-221
|Faro
|Olhão
|PARQUE CAMPISMO ALBUFEIRA ; MINI MARKET FAMILY ; FERREIRAS
|FERREIRAS
|8200-555
|Faro
|Albufeira
|LG DR F SA CARNEIRO MERCADO OM 23 ; FARO
|FARO
|8000-151
|Faro
|Faro
|AMEIJEIRA VERDE PEDRA ALCADA LT2 ; CC INTERMARCHE ; LAGOS
|LAGOS
|8600-546
|Faro
|Lagos
|EST NAC 125 KM 89 SITIO 4 ESTRADAS ; FARO/PORTIMAO ; LOULÉ
|LOULÉ
|8100-321
|Faro
|Loulé
|R. ALEXANDRE HERCULANO ; QUIOSQUE AV PARQUE
|GUARDA
|6300-659
|Guarda
|Guarda
|JARDIM DA PERGULA ; QUIOSQUE RELOGIO SOLAR
|ALMEIDA
|6350-226
|Guarda
|Almeida
|AV 1 MAIO ED RODOLFO 14-B
|SEIA
|6270-479
|Guarda
|Seia
|LG C JOAQUIM FERNANDES F SIMOES, 1
|SEIA
|6270-457
|Guarda
|Seia
|ESTRADA DO BARRACAO
|GUARDA
|6300-309
|Guarda
|Guarda
|R 1 MAIO 22
|MANTEIGAS
|6260-101
|Guarda
|Manteigas
|A23 KM213.3 ; AS GUARDA A23 (G/T) NORTE/SUL ; POENTE
|ARRIFANA GRD
|6300-035
|Guarda
|Guarda
|A25 KM141 SUL ; AS CELORICO BEIRA (VISEU/GUARDA)
|RATOEIRA
|6360-140
|Guarda
|Celorico da Beira
|TAPADA DO CORGO EST 229
|AGUIAR DA BEIRA
|3570-025
|Guarda
|Aguiar da Beira
|LUG DOS BARREIROS
|GOUVEIA
|6290-320
|Guarda
|Gouveia
|R JOAO SARAIVA Nº 5
|SEIA
|6270-506
|Guarda
|Seia
|LG 25 DE ABRIL, 1974
|VILAR FORMOSO
|6355-270
|Guarda
|Almeida
|LG DE S. DOMINGOS
|TRANCOSO
|6420-008
|Guarda
|Trancoso
|AV DR JOAO PEREIRA
|SABUGAL
|6320-314
|Guarda
|Sabugal
|LG DO PELOURINHO, Nº 2
|GOUVEIA
|6290-653
|Guarda
|Gouveia
|AV S MIGUEL
|GUARDA
|6300-834
|Guarda
|Guarda
|R MOUSINHO ALBURQUEQUE 3
|GUARDA
|6300-734
|Guarda
|Guarda
|EN 16 R CASTELOS VELHOS ; ASV REPSOL
|GUARDA
|6300-373
|Guarda
|Guarda
|AV CIDADE DE BEJAR AS GUARDA
|GUARDA
|6300-541
|Guarda
|Guarda
|R S CRISTO 2
|SÃO ROMÃO SEI
|6270-308
|Guarda
|Seia
|RUA DA CORREDOURA 6
|GUARDA
|6300-825
|Guarda
|Guarda
|LG ESTACAO 7 ; QUIOSQUE "O MANELO"
|VILAR FORMOSO
|6355-262
|Guarda
|Almeida
|R SACADURA CABRAL 157
|CELORICO DA BEIRA
|6360-350
|Guarda
|Celorico da Beira
|EN16 ASV REPSOL
|PORTO DA CARNE
|6300-170
|Guarda
|Guarda
|ITMI SEIA LJ4 ; LUG DO CRESTELO
|SEIA
|6270-427
|Guarda
|Seia
|AV COMBATENTES DO ULTRAMAR 87 ; PAP MONTEIRO
|AGUIAR DA BEIRA
|3570-015
|Guarda
|Aguiar da Beira
|LG SERPA PINTO ; QUIOSQUE
|FIGUEIRA CASTELO RODRIGO
|6440-118
|Guarda
|Figueira de Castelo Rodrigo
|AV DA FRONTEIRA 14 ; PA VILAR FORMOSO
|VILAR FORMOSO
|6355-270
|Guarda
|Almeida
|AV DR FRANCISCO SA CARNEIRO ; CATRAIA ALEGRIA - POSTO BP
|GUARDA
|6300-529
|Guarda
|Guarda
|ESTAÇÃO CP EDF REFER ; LG 1º DEZEMBRO
|GUARDA
|6300-832
|Guarda
|Guarda
|R CIDADE GUARDA 20
|ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO
|6320-360
|Guarda
|Sabugal
|LG PD FRANCISCO FERREIRA 6
|TRANCOSO
|6420-069
|Guarda
|Trancoso
|RUA DA BOA ESPERANÇA S/N
|GUARDA
|6300-522
|Guarda
|Guarda
|LARGO SAO JOAO 19
|GUARDA
|6300-752
|Guarda
|Guarda
|R. FREDERICO ULRICH-QUIOSQ AVENIDA
|PINHEL
|6400-378
|Guarda
|Pinhel
|AV ILHA MADEIRA 48 A
|LISBOA
|1400-205
|Lisboa
|Lisboa
|AV 25 ABRIL 1974 Nº44 LOJA 2
|LINDA A VELHA
|2795-196
|Lisboa
|Oeiras
|AV PORTUGAL 14 B
|CARNAXIDE
|2790-128
|Lisboa
|Oeiras
|R PINHEIRO BORGES LJ 2 ; ALFRAGIDE PV1
|AMADORA
|2610-140
|Lisboa
|Amadora
|ESTR CRCV 11 B BURACA
|AMADORA
|2700-105
|Lisboa
|Amadora
|R REPUBLICA BOLIVIA 67 A
|LISBOA
|1500-544
|Lisboa
|Lisboa
|CALÇADA TOJAL 102 B TAB LOJINHA
|LISBOA
|1500-597
|Lisboa
|Lisboa
|R JERONIMOS 16 D
|LISBOA
|1400-211
|Lisboa
|Lisboa
|LARGO RIO SECO 18 A 20
|LISBOA
|1300-496
|Lisboa
|Lisboa
|R LUIS CAMOES 165 A
|LISBOA
|1300-359
|Lisboa
|Lisboa
|LG FONTAINHAS 23 TAB BRILHANTE
|LISBOA
|1300-255
|Lisboa
|Lisboa
|AV ANT AUGUSTO AGUIAR 27 C
|LISBOA
|1050-012
|Lisboa
|Lisboa
|AV DUQUE AVILA 38 E TAB ASTORIA
|LISBOA
|1050-083
|Lisboa
|Lisboa
|AV PRAIA VITORIA 19 A TAB CELTA
|LISBOA
|1000-245
|Lisboa
|Lisboa
|AV BARBOSA BOCAGE 52 A
|LISBOA
|1000-072
|Lisboa
|Lisboa
|AV. FORCAS ARMADAS 26 C 26 D
|LISBOA
|1600-082
|Lisboa
|Lisboa
|R. BENEFICENCIA Nº197 A-B
|LISBOA
|1600-019
|Lisboa
|Lisboa
|AV BERNA 41 A
|LISBOA
|1050-038
|Lisboa
|Lisboa
|R RODRIGO FONSECA 79 A
|LISBOA
|1250-190
|Lisboa
|Lisboa
|R MARQUES FRONTEIRA 121 A
|LISBOA
|1070-293
|Lisboa
|Lisboa
|AV. SACADURA CABRAL 27 A
|LISBOA
|1000-272
|Lisboa
|Lisboa
|AL D AFONSO HENRIQUES 70 A
|LISBOA
|1000-124
|Lisboa
|Lisboa
|LG CRISTOVAO AIRES 6 A
|LISBOA
|1700-126
|Lisboa
|Lisboa
|AL LINHAS TORRES 99 B TAB DUNA
|LISBOA
|1750-140
|Lisboa
|Lisboa
|R REPUBLICA PARAGUAI 41
|LISBOA
|1750-247
|Lisboa
|Lisboa
|R ALEXANDRE FERREIRA 20 B
|LISBOA
|1750-011
|Lisboa
|Lisboa
|PCT REPUBLICA,12
|PÓVOA DE SANTO ADRIÃO
|2620-162
|Lisboa
|Odivelas
|AV ALMIRANTE REIS 79 C
|LISBOA
|1150-011
|Lisboa
|Lisboa
|PARADA DO ALTO S JOAO 5 A
|LISBOA
|1900-051
|Lisboa
|Lisboa
|AV GEN ROÇADAS 145 A PAP TINA
|LISBOA
|1170-158
|Lisboa
|Lisboa
|LG GRACA 99 105 105 A
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|AV MOSCAVIDE 72
|MOSCAVIDE
|1885-062
|Lisboa
|Loures
|R FIGUEIRINHA 5 LJ B
|OEIRAS
|2780-015
|Lisboa
|Oeiras
|R JOSE PEDRO SILVA 4
|PAÇO DE ARCOS
|2770-107
|Lisboa
|Oeiras
|R CAMPO OURIQUE 24 D
|LISBOA
|1250-061
|Lisboa
|Lisboa
|R. ILHA PORTO SANTO 10 A
|LOURES
|2670-443
|Lisboa
|Loures
|AV MOCAMBIQUE 8 B TAB LITUXA
|OEIRAS
|2780-027
|Lisboa
|Oeiras
|R NUNES SANTOS 17 TAB PAP S PEDRO ; S PEDRO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-546
|Lisboa
|Cascais
|LG 5 OUTUBRO 4 B PAP ALCABIDECHE
|ALCABIDECHE
|2645-040
|Lisboa
|Cascais
|EN 6/5 120 LJ 2 PINGO DOCE
|OEIRAS
|2780-158
|Lisboa
|Oeiras
|R LUANDA 866 C
|PAREDE
|2775-232
|Lisboa
|Cascais
|LG JOSE REGIO 4 F LJ TAB TALUDA
|PAREDE
|2775-221
|Lisboa
|Cascais
|PC CARREIRA LT 30 S JOAO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-482
|Lisboa
|Cascais
|AV FAUSTO FIGUEIREDO 279 HOTEL ; LONDRES
|ESTORIL
|2765-412
|Lisboa
|Cascais
|AV MARGINAL 6 CC CASCAIS LJ 31
|CASCAIS
|2750-427
|Lisboa
|Cascais
|R REGIMENTO 19 INFANTARIA 73 A B
|CASCAIS
|2750-474
|Lisboa
|Cascais
|CC RINCHOA 28 A
|RIO DE MOURO
|2635-001
|Lisboa
|Sintra
|TERREIRO D JOAO V 28
|MAFRA
|2640-492
|Lisboa
|Mafra
|PÇ REPUBLICA 11 PAST HAVANEZA
|TORRES VEDRAS
|2560-288
|Lisboa
|Torres Vedras
|AV CHABY PINHEIRO 24
|MEM MARTINS
|2725-264
|Lisboa
|Sintra
|R ALFREDO KEIL 20 24
|AMADORA
|2700-036
|Lisboa
|Amadora
|R MARQUESA ALORNA 19 A
|LISBOA
|1700-300
|Lisboa
|Lisboa
|EST SERRA MIRA 44 A ; CASAL SAO BRAS
|AMADORA
|2700-788
|Lisboa
|Amadora
|R CASCAIS 887 A CAFE CARACOL ; MALVEIRA SERRA
|ALCABIDECHE
|2755-162
|Lisboa
|Cascais
|LG 1 MAIO QUIOSQUE ; BRANDOA
|AMADORA
|2650-143
|Lisboa
|Amadora
|R GOMES FREIRE 167
|LISBOA
|1150-176
|Lisboa
|Lisboa
|AV ELIAS GARCIA 29 NINHO OURICO
|LISBOA
|1000-148
|Lisboa
|Lisboa
|ESTR BENFICA 271 A
|LISBOA
|1500-072
|Lisboa
|Lisboa
|AV CAROLINA MICHAELIS 31 B
|LINDA A VELHA
|2795-053
|Lisboa
|Oeiras
|R DR GAMA BARROS 3 A
|LISBOA
|1700-143
|Lisboa
|Lisboa
|R RAMALHO ORTIGAO 39 B
|QUEIJAS
|2790-407
|Lisboa
|Oeiras
|AV. D PEDRO V 8 A
|LINDA A VELHA
|2795-150
|Lisboa
|Oeiras
|PCT HENRIQUE POUSAO 7 C
|QUELUZ
|2745-123
|Lisboa
|Sintra
|EST MEM MARTINS 221 B
|MEM MARTINS
|2725-389
|Lisboa
|Sintra
|PRACA DR EUGENIO DIAS 7
|SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
|2590-016
|Lisboa
|Sobral de Monte Agraço
|R DO OUTEIRO 12
|MANIQUE DO INTENDENTE
|2065-344
|Lisboa
|Azambuja
|LG TERRA GRANDE 11
|CARNAXIDE
|2790-157
|Lisboa
|Oeiras
|R DIREITA DAFUNDO 81A PAP V GAMA
|CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO
|1495-718
|Lisboa
|Oeiras
|AL LINHAS TORRES 238 LJ 28 ; CC LUMIAR
|LISBOA
|1750-151
|Lisboa
|Lisboa
|R. PROF FRANCISCO GENTI EDF E1 LJ 2
|LISBOA
|1600-625
|Lisboa
|Lisboa
|C C PALMEIRAS LJ 1 2
|OEIRAS
|2784-514
|Lisboa
|Oeiras
|URB TERPLANA LT 16 LJ 4
|RANA
|2775-001
|Lisboa
|Cascais
|AV AMERICO FERRER LOPES 9 LJ C ; MASSAMA
|QUELUZ
|2745-714
|Lisboa
|Sintra
|AV SR JESUS NAVEGANTES 5 PINGO DOC
|PAÇO DE ARCOS
|2770-161
|Lisboa
|Oeiras
|R GEN HUMBERTO DELGADO 19
|ALGÉS
|1495-068
|Lisboa
|Oeiras
|TRAVESSA PRAÇA QUIOSQUE ROSA ; FT PASTEIS BELEM
|LISBOA
|1300-469
|Lisboa
|Lisboa
|AV QTA GRANDE 4 A ; ALFRAGIDE
|AMADORA
|2610-159
|Lisboa
|Amadora
|R. HUMBERTO DELGADO LT 1
|RANA
|2775-001
|Lisboa
|Cascais
|R GONCALO BRAGA 8 A
|MOSCAVIDE
|1885-038
|Lisboa
|Loures
|R ANT SILVA LT 127 A LJ 1 ; CC ASSUNÇAO
|CASCAIS
|2750-101
|Lisboa
|Cascais
|AV DR CATANHO DE MENESES
|LOURINHÃ
|2530-117
|Lisboa
|Lourinhã
|AV D CARLOS I 53
|LISBOA
|1200-647
|Lisboa
|Lisboa
|R ANTONIO REIS 116 ; LINHO
|SINTRA
|2710-299
|Lisboa
|Sintra
|R CORAÇAO MARIA 1 ; C C SHOPING CACEM LJ 1 3
|AGUALVA-CACÉM
|2735-470
|Lisboa
|Sintra
|R GASPAR CORTE REAL 121 ; CAFE PARISIENSE
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-453
|Lisboa
|Cascais
|R ACTOR ANT SILVA QUIOSQUE ; VERMELHO VENDA NOVA
|AMADORA
|2700-006
|Lisboa
|Amadora
|AV BIARRITZ 10 A
|ESTORIL
|2765-200
|Lisboa
|Cascais
|ALAMEDA SANTO ANT CAPUCHOS FT 6
|LISBOA
|1150-226
|Lisboa
|Lisboa
|R FORNO TIJOLO 16 B
|LISBOA
|1170-135
|Lisboa
|Lisboa
|R ANTERO QUENTAL R BOLHAO PATO
|ODIVELAS
|2675-481
|Lisboa
|Odivelas
|AV MARGINAL EDF HOTEL VILA GALE
|ESTORIL
|2765-270
|Lisboa
|Cascais
|R CARLOS CHARBEL 23 B
|AGUALVA-CACÉM
|2735-019
|Lisboa
|Sintra
|R. SAMPAIO BRUNO 127 A CCOM ; ASTORIA LJ 10 11
|PAREDE
|2775-279
|Lisboa
|Cascais
|C COM COLINA SOL LJ 2
|AMADORA
|2650-191
|Lisboa
|Amadora
|EN 10 KM 115 8 ASV REPSOL GADO ; BRAVO
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-286
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R GIL VICENTE 144 LJ 2 CAFE SOL ; MANHA
|CARCAVELOS
|2775-757
|Lisboa
|Cascais
|R. DR. MANUEL ARRIAGA 5 B LJ19 CCPL
|CARCAVELOS
|2775-602
|Lisboa
|Cascais
|AV BONS AMIGOS ASV BP
|AGUALVA-CACÉM
|2735-074
|Lisboa
|Sintra
|EST BIRRE ASV TOTAL CEPSA
|CASCAIS
|2750-001
|Lisboa
|Cascais
|AV REPUBLICA ASV REPSOL ; BURACA
|AMADORA
|2700-001
|Lisboa
|Amadora
|GAL COM JUMBO LJ 11
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-170
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R MISERICORDIA 73 TAB OLIMPIA
|LISBOA
|1200-271
|Lisboa
|Lisboa
|R LUIS CAMOES FRENTE 2
|LISBOA
|1300-360
|Lisboa
|Lisboa
|R. PADRE AMARO TEIXEIRA AZEVEDO 52
|SINTRA
|2710-633
|Lisboa
|Sintra
|R MARIA ANDRADE 64 B
|LISBOA
|1170-218
|Lisboa
|Lisboa
|AV ALM REIS FRT N103 BANCA JORNAIS
|LISBOA
|1100-001
|Lisboa
|Lisboa
|R PEDRO BANDEIRA LT 13 LJ 4 A
|LISBOA
|1750-217
|Lisboa
|Lisboa
|R LUIS CAMOES EN 250 POSTO GALP ; SENTIDO AMADORA
|CANEÇAS
|1685-525
|Lisboa
|Odivelas
|AV. BOMBEIROS VOLUNTARIOS 19C
|PONTINHA
|1675-108
|Lisboa
|Odivelas
|AV D PEDRO V 26 LJ 5
|LINDA A VELHA
|2795-150
|Lisboa
|Oeiras
|R MURTAS 1 A KIOSKIZE
|RIO DE MOURO
|2635-110
|Lisboa
|Sintra
|AV ANT ENES 25 LJ201 CC D MARIA
|QUELUZ
|2745-068
|Lisboa
|Sintra
|AV MARISTAS ASV REPSOL
|PAREDE
|2775-242
|Lisboa
|Cascais
|R PROJECTADA AZINHAGA ULMEIROS ; LJ 3 GALERIA CC P DOCE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-776
|Lisboa
|Lisboa
|R MOCAMBIQUE 85 B
|PRIOR VELHO
|2685-356
|Lisboa
|Loures
|AV RAINHA D AMELIA 24 B
|LISBOA
|1600-678
|Lisboa
|Lisboa
|R GALVAO 1 A
|LISBOA
|1400-176
|Lisboa
|Lisboa
|AV MISSIONARIOS 47
|AGUALVA-CACÉM
|2735-136
|Lisboa
|Sintra
|PQ URBANO BURACA QUIOSQUE ; BURACA
|AMADORA
|2700-001
|Lisboa
|Amadora
|AV PROF DR AUGUSTO ABREU LOPES 2 A
|ODIVELAS
|2675-296
|Lisboa
|Odivelas
|LG VISCONDE ASSECA 4 CAFE CENTRAL ; JANA
|SINTRA
|2710-253
|Lisboa
|Sintra
|PC CASAS NOVAS 11 A B CAFE MODESTO
|LISBOA
|1800-053
|Lisboa
|Lisboa
|LG INFANTE DOM HENRIQUE QUIOSQUE ; VARZEA COLARES
|COLARES
|2705-351
|Lisboa
|Sintra
|ESTAÇÃO CP
|CASCAIS
|2750-001
|Lisboa
|Cascais
|AV CEUTA NORTE SUL ASV
|LISBOA
|1300-254
|Lisboa
|Lisboa
|SEGUNDA CIRCULAR SUL NORTE
|LISBOA
|1700-284
|Lisboa
|Lisboa
|PRAÇA IGREJA QUIOSQUE
|AMADORA
|2700-458
|Lisboa
|Amadora
|AV ROMA QUIOSQ VIAROMA ENTRE 14 16
|LISBOA
|1000-265
|Lisboa
|Lisboa
|EN 8 ASV GALP VENDA PINHEIRO
|MALVEIRA
|2665-001
|Lisboa
|Mafra
|R ABRANCHES FERRAO 5 A
|LISBOA
|1600-296
|Lisboa
|Lisboa
|R MAJ JOAO L MOURA LT 6 ASV BP
|FAMÕES
|1685-650
|Lisboa
|Odivelas
|LUG CONQUINHA CC MODELO LJ 3
|TORRES VEDRAS
|2560-271
|Lisboa
|Torres Vedras
|AV LIBERDADE 9 A ; BONS DIAS
|RAMADA
|2620-317
|Lisboa
|Odivelas
|SHOPPING CENTER MIRA SERRA LJ 1
|TORRES VEDRAS
|2560-299
|Lisboa
|Torres Vedras
|R REPUBLICA 11 POSTO GALP
|LOURES
|2670-472
|Lisboa
|Loures
|R DR FRANCISCO SA CARNEIRO 12 B
|AMADORA
|2720-197
|Lisboa
|Amadora
|SHOPPING CENTER SERRA NOVA LJ 31 ; CASAL SERRA P STA IRIA
|PÓVOA DE SANTA IRIA
|2625-218
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R GEN FIRMINO MIGUEL 8 B
|LISBOA
|1600-300
|Lisboa
|Lisboa
|LG ESCOLA SEC RAMADA QUIOSQUE RADIA ; BONS DIAS
|ODIVELAS
|2675-439
|Lisboa
|Odivelas
|CC AJUDA 137 B
|LISBOA
|1300-008
|Lisboa
|Lisboa
|AV. NOSSA SR DA ASSUNÇÃO 1100 LJ A
|MALVEIRA SERRA
|2755-139
|Lisboa
|Cascais
|ROT PINAMANIQUE JT ESTADIO CASA PIA
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|R FIRMINO REBELO 16 B
|PORTO SALVO
|2740-062
|Lisboa
|Oeiras
|R JOAQUIM EREIRA 2649
|CASCAIS
|2750-389
|Lisboa
|Cascais
|EST NAC 1 KM 25 5 ASV REPSOL ; POVOS
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-009
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|AV ANT MACEDO OEIRAS PARQUE LJ 105 ; OEIRAS
|PAÇO DE ARCOS
|2770-219
|Lisboa
|Oeiras
|SEGUNDA CIRCULAR NORTE SUL SANTANA
|LISBOA
|1700-284
|Lisboa
|Lisboa
|R F MAGALHAES ASV VISC VALMORLJ
|PAREDE
|2775-366
|Lisboa
|Cascais
|CRUZAT AV CENTRAL VIA PERPEN EXPO98 ; LISBOA EXPO ; SACAVÉM
|LISBOA
|1990-362
|Lisboa
|Lisboa
|R AFONSO ALBUQUERQUE 14 C
|AGUALVA-CACÉM
|2735-045
|Lisboa
|Sintra
|EN 9 LUGAR DA ABUXARDA PAI VENTO ; DRAMATICO CASCAIS
|CASCAIS
|2750-001
|Lisboa
|Cascais
|R. SANTA TERESA 32 B BR. SANTANA
|CASCAIS
|2750-118
|Lisboa
|Cascais
|TERMINAL RODOVIARIO SETE RIOS
|LISBOA
|1070-213
|Lisboa
|Lisboa
|CC PORTELA LJ 13 1 ; PORTELA DE SACAVEM
|PORTELA LRS
|2685-223
|Lisboa
|Loures
|R D AFONSO ALBUQUERQUE 64 A
|SÃO JOÃO DA TALHA
|2695-687
|Lisboa
|Loures
|PRAÇA 7 DE MARÇO DE1843 NR30
|ALHANDRA
|2600-513
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R ALMIRANTE GAGO COUTINHO 70 A ; PONTE DA BICA
|RAMADA
|2620-370
|Lisboa
|Odivelas
|R AVELINO SALGADO OLIVEIRA 16 A ; PAPELARIA MODERNA
|CAMARATE
|2680-104
|Lisboa
|Loures
|PCT 1 MAIO 1 A
|QUELUZ
|2745-316
|Lisboa
|Sintra
|EN 8 KM 44 ASV GALP ; TORRES VEDRAS
|A DOS CUNHADOS
|2560-001
|Lisboa
|Torres Vedras
|R COMERCIO 25 A
|PORTO SALVO
|2740-035
|Lisboa
|Oeiras
|PQ NAÇOES LJ 2081 ; CC VASCO DA GAMA
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|PC CASAS NOVAS-MERCADO ENC.SUL LJ12
|LISBOA
|1800-053
|Lisboa
|Lisboa
|PC MANUEL M ABREU QUIOSQ JARDIM
|CARREGADO
|2580-505
|Lisboa
|Alenquer
|AV. 5 OUTUBRO 25 - 25 A
|TORRES VEDRAS
|2560-270
|Lisboa
|Torres Vedras
|EST TORRE ED DRAM DESP CASCAIS
|CASCAIS
|2750-748
|Lisboa
|Cascais
|AV. 29 AGOSTO 16 18 ASV GALP
|TERRUGEM
|2705-869
|Lisboa
|Sintra
|R ILHA AMORES LT 28 B V EXPO
|LISBOA
|1990-118
|Lisboa
|Lisboa
|R HEROIS MUCABA QUIOSQUE
|PONTINHA
|1675-125
|Lisboa
|Odivelas
|R SAO JOSE LT A LJ ESQ
|CASCAIS
|2750-135
|Lisboa
|Cascais
|AV 29 AGOSTO 167 RC
|TERRUGEM SNT
|2705-869
|Lisboa
|Sintra
|R ACTOR TABORDA QUIOSQUE
|LISBOA
|1000-001
|Lisboa
|Lisboa
|EST GUINCHO ASV REPSOL
|CASCAIS
|2750-642
|Lisboa
|Cascais
|MARINA DE CASCAIS LJ 12
|CASCAIS
|2750-285
|Lisboa
|Cascais
|R ENG VIEIRA SILVA 3 D LJ 1.30 ; SALDANHA RESIDENCE
|LISBOA
|1050-105
|Lisboa
|Lisboa
|R TRIANA 84
|ALENQUER
|2580-373
|Lisboa
|Alenquer
|AV JULIO DINIS 10 A LJ 3
|LISBOA
|1050-131
|Lisboa
|Lisboa
|AV TULIPAS LJ 011 ; CC DOLCE VITA MIRAFLORES
|ALGÉS
|1495-028
|Lisboa
|Oeiras
|AV BOMBEIROS VOL 22 A PAPIS
|AGUALVA-CACÉM
|2735-239
|Lisboa
|Sintra
|LG TRINDADE COELHO QUIOSQ SORTE
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|LUG QUINTANILHO LOURES MARL
|SÃO JULIÃO DO TOJAL
|2660-421
|Lisboa
|Loures
|AV S MIGUEL DAS ENCOSTAS 249 D
|CARCAVELOS
|2775-750
|Lisboa
|Cascais
|TABACARIA HOTEL ESTORIL EDEN AV ; SABOIA 209 MONTE ESTORIL
|ESTORIL
|2769-502
|Lisboa
|Cascais
|R. RECIFE 8 A JARDIM DOS ARCOS
|OEIRAS
|2780-033
|Lisboa
|Oeiras
|R S JOSE 121
|LISBOA
|1150-322
|Lisboa
|Lisboa
|R ALMEIDA E SOUSA 47 D
|LISBOA
|1350-008
|Lisboa
|Lisboa
|AV 9 JULHO 103 RC DT PAP RADICAL
|VENDA DO PINHEIRO
|2665-519
|Lisboa
|Mafra
|AV ILHA MADEIRA BELENENSES RESTELO
|LISBOA
|1400-203
|Lisboa
|Lisboa
|R JOSE JOAQUIM MIRANDA ; LT7 LETRA D SANTA CRUZ
|SILVEIRA
|2560-496
|Lisboa
|Torres Vedras
|AV ROMA 110 A TAB MARTA
|LISBOA
|1700-353
|Lisboa
|Lisboa
|LG 5 OUTUBRO LJ D
|PAREDE
|2775-184
|Lisboa
|Cascais
|EST MATO TORRE ASV REPSOL
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-798
|Lisboa
|Cascais
|R. PROF VIRGILIO MACHADO 17 B
|QUELUZ
|2745-345
|Lisboa
|Sintra
|EST SINTRA LISBOA IC 19 ASV BP
|CACEM
|2735-001
|Lisboa
|Sintra
|R. HENRIQUES NOGUEIRA QUIOSQUE 76
|TORRES VEDRAS
|2560-001
|Lisboa
|Torres Vedras
|R JACINTO ISIDORO SOUSA 18 D LJ
|CARCAVELOS
|2775-711
|Lisboa
|Cascais
|AV D PEDRO I LT 1-2 LJ 1 04/1 05
|CASCAIS
|2754-527
|Lisboa
|Cascais
|R ARMENIO COSTA QUINTA PIEDADE
|PÓVOA DE SANTA IRIA
|2625-160
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R FRANCISCO MARQUES BEATO 1 C
|MOSCAVIDE
|1885-032
|Lisboa
|Loures
|PC D AFONSO V GAL COM PINGO DOCE 1 ; PORTELA SINTRA
|SINTRA
|2710-521
|Lisboa
|Sintra
|R ARCO GRAÇA 57 59
|LISBOA
|1150-050
|Lisboa
|Lisboa
|MERCADO CAMPO OURIQUE LJ 5 E 6
|LISBOA
|1350-077
|Lisboa
|Lisboa
|R JOSE CARLOS SANTOS 3 A
|LISBOA
|1700-256
|Lisboa
|Lisboa
|AV. 19 MAIO- ASV BP
|PERO PINHEIRO
|2715-001
|Lisboa
|Sintra
|CP GRANDE ACESSO NORTON MATOSASV ; CAMPO GRANDE
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|EN 250 CASAL PIPA LJ31 ; CC CONTINENTE LOURES
|LOURES
|2670-339
|Lisboa
|Loures
|AV GASPAR CORTE REAL 198 ; CENT COM RIYADH LJ 40 B ROSARIO
|CASCAIS
|2750-164
|Lisboa
|Cascais
|LG AMALIA RODRIGUES LJ 2 MERCADO
|ESTORIL
|2765-281
|Lisboa
|Cascais
|R. GOMES FREIRE 223 B
|LISBOA
|1150-175
|Lisboa
|Lisboa
|AV INFANTE D HENRIQUE ASV BP
|CASCAIS
|2750-167
|Lisboa
|Cascais
|R PEDRO DEL NEGRO 3 A ; REBOLEIRA
|AMADORA
|2720-449
|Lisboa
|Amadora
|R DUARTE PACHECO PEREIRA QUIOSQUE
|LISBOA
|1400-140
|Lisboa
|Lisboa
|R MARCELINO MESQUITA 21 B
|LINDA A VELHA
|2795-134
|Lisboa
|Oeiras
|AV ENG DUARTE PACHECO AMOREIRAS
|LISBOA
|1070-103
|Lisboa
|Lisboa
|R B ALBERTO F OLIV CC PARQ LJ 12
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-213
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|AV RIO JANEIRO 27 B
|LISBOA
|1700-331
|Lisboa
|Lisboa
|R DR BOSSA VEIGA 6 ; CABEÇO MONTACHIQUE
|LOUSA LRS
|2670-741
|Lisboa
|Loures
|AV CONDE SUCENA ; RAMALHAO
|SINTRA
|2710-459
|Lisboa
|Sintra
|EST PAIA ODIVELAS PARQUE LJ 2 069 ; CC STRADA SHOPPING ODIVELAS
|ODIVELAS
|2675-421
|Lisboa
|Odivelas
|RUA 1 DEZEMBRO LOJA CELEIRO
|LISBOA
|1200-357
|Lisboa
|Lisboa
|AV SAO PEDRO LT R 2 LJ A
|PONTINHA
|1675-171
|Lisboa
|Odivelas
|EN 247 AV NOSSA SRA DO CABO 101 ; CASA DA GUIA CASCAIS
|CASCAIS
|2750-374
|Lisboa
|Cascais
|R PRINCIPAL 126 BICESSE NEWS
|ALCABIDECHE
|2645-361
|Lisboa
|Cascais
|LARGO 7 DEZEMBRO 8
|PAÇO DE ARCOS
|2770-164
|Lisboa
|Oeiras
|PSO JACARANDAS LT4.17.01C LT B-EXPO
|MOSCAVIDE
|1990-374
|Lisboa
|Lisboa
|R HELENA FELIX 145 B
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-504
|Lisboa
|Cascais
|R. AUGUSTA/R. ASSUNCAO
|LISBOA
|1100-042
|Lisboa
|Lisboa
|R CASTILHO 50 LJ 27 TABACARIA
|LISBOA
|1250-075
|Lisboa
|Lisboa
|R MARGARIDA MALHEIROS LT 38 LJ B
|BELAS
|2605-292
|Lisboa
|Sintra
|RUA JOSE LUIS CRESPO 2 A
|ERICEIRA
|2655-347
|Lisboa
|Mafra
|R. BERNARDINO COSTA 46-48
|LISBOA
|1200-053
|Lisboa
|Lisboa
|PRACETA FRATERNIDADE UNIVERSAL 7
|AGUALVA CACEM
|2735-106
|Lisboa
|Sintra
|R ANT FELICIANO CASTILHO 38 A
|QUEIJAS
|2790-307
|Lisboa
|Oeiras
|R OUTEIRO LT 10 LJ 2 CC PINGO DOCE ; CASCAIS
|ALCABIDECHE
|2755-287
|Lisboa
|Cascais
|R GALIZA LJ 3
|ESTORIL
|2765-325
|Lisboa
|Cascais
|EST BENFICA FT IGREJA
|LISBOA
|1500-071
|Lisboa
|Lisboa
|ESTRADA DA LUZ 177 B
|LISBOA
|1600-154
|Lisboa
|Lisboa
|MERCADO MUNICIPAL LJ 67
|RIO DE MOURO
|2635-356
|Lisboa
|Sintra
|R. SEB ACACIO VEIGA 36LJ3 CC PINGO
|AGUALVA-CACÉM
|2735-584
|Lisboa
|Sintra
|QTA DA TORRE DA AGUILHA
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-559
|Lisboa
|Cascais
|R COMB ULTRAMAR 21 ; PINHEIRO LOURES
|LOURES
|2670-506
|Lisboa
|Loures
|AV EDMUNDO LIMA BASTOS 9 D
|CARNAXIDE
|2790-487
|Lisboa
|Oeiras
|AV EDUARDO JORGE 51 A TAB XANDU
|AMADORA
|2700-306
|Lisboa
|Amadora
|EST NAC 249-4 KM 1 2 ASV REPSOL ; ABRUNHEIRA
|SINTRA
|2710-162
|Lisboa
|Sintra
|EST ALGUEIRAO BANCA JT ESTACAO ; ALGUEIRAO
|MEM MARTINS
|2725-150
|Lisboa
|Sintra
|AV. ENG ALVARO ROQUETTE ; POSTO GALP TANGERINA
|OEIRAS
|2780-002
|Lisboa
|Oeiras
|LARGO DO CRESPO 9
|ABRIGADA
|2580-017
|Lisboa
|Alenquer
|AV MOSCAVIDE 14 A
|MOSCAVIDE
|1885-060
|Lisboa
|Loures
|LG ROSSIO 21
|LISBOA
|1100-200
|Lisboa
|Lisboa
|CC OLAIAS LJ 126 PISO 0
|LISBOA
|1900-221
|Lisboa
|Lisboa
|EST NAC 9 JORNAIS ; CC CASCAISHOPPING
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Lisboa
|Cascais
|EST NAC 1 VENTEIRA APARTADO 187 ; CONTINENTE AMADORA JORNAIS
|AMADORA
|2724-510
|Lisboa
|Amadora
|LUGAR VARZEA OUTEIRO AREIAS ; MODELO VILA FRANCA XIRA JORNAIS
|CASTANHEIRA DO RIBATEJO
|2600-723
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|EST NAC 116 SALGADOS ; MODELO MAFRA JORNAIS
|MAFRA
|2640-577
|Lisboa
|Mafra
|AV LUSIADA JORNAIS ; CC COLOMBO
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|AV D JOAO II CONTINENTE JORNAIS ; CC VASCO DA GAMA
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|R DA JUNQUEIRA 34
|LISBOA
|1300-343
|Lisboa
|Lisboa
|R AÇORES 26 A
|OLIVAL BASTO
|2620-032
|Lisboa
|Odivelas
|LG HENRIQUE P COUCEIRO ESTACAO CP
|OEIRAS
|2780-111
|Lisboa
|Oeiras
|R DR CAMARA PESTANA 1
|ODIVELAS
|2675-307
|Lisboa
|Odivelas
|PC NATALIA CORREIA 3 C ; DAMAIA CIMA
|AMADORA
|2720-414
|Lisboa
|Amadora
|ESTRADA STA MARIA 88 ; MAGOITO
|SÃO JOÃO DAS LAMPAS
|2705-691
|Lisboa
|Sintra
|AV NAÇOES UNIDAS LJ 23 ; CC CONTINENTE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-528
|Lisboa
|Lisboa
|AV 25 ABRIL 18 D PAP ESTUDANTE
|PONTINHA
|1675-182
|Lisboa
|Odivelas
|PRAÇA MARQUES DE POMBAL 10
|LOURINHÃ
|2530-127
|Lisboa
|Lourinhã
|R ANGOLA 8 ASV CEPSA
|OLIVAL BASTO
|2620-035
|Lisboa
|Odivelas
|R. D DINIS 68-CC OCEANO LJ 43
|ODIVELAS
|2675-328
|Lisboa
|Odivelas
|CALCADA ESTRELA 243
|LISBOA
|1200-663
|Lisboa
|Lisboa
|R DR ANT PATRICIO GOUVEIA 26
|OEIRAS
|2780-185
|Lisboa
|Oeiras
|R CIDADE BOLAMA 4 LJ 224 ; CC STPACIO SHOPPING
|LISBOA
|1800-079
|Lisboa
|Lisboa
|ROT AEROPORTO
|LISBOA
|1700-007
|Lisboa
|Lisboa
|A8 LOURES MALVEIRA KM13 95 LADOA
|LOUSA LRS
|2670-769
|Lisboa
|Loures
|AV GEN NORTON MATOS BENFICA B ; ESTADIO
|LISBOA
|1500-313
|Lisboa
|Lisboa
|AV SALGADO ZENHA AV C PINHAO OLAIAS
|LISBOA
|1950-444
|Lisboa
|Lisboa
|A9 SUBLANÇO ALVERCA LOURES ; AS REPSOL CREL NORTE A
|BUCELAS
|2670-647
|Lisboa
|Loures
|A9 SUBLANÇO LOURES ALVERCA ; AS REPSOL CREL NORTE B
|BUCELAS
|2670-647
|Lisboa
|Loures
|R URANO 17 LJ 2
|RIO DE MOURO
|2635-580
|Lisboa
|Sintra
|R VASCO DA GAMA 7
|LOURES
|2670-395
|Lisboa
|Loures
|AV 5 OUTUBRO FT 147 ; FARMACIA FATIMA
|LISBOA
|1050-053
|Lisboa
|Lisboa
|R. TOMAS ANUNCIACAO 43 C
|LISBOA
|1350-322
|Lisboa
|Lisboa
|A8 MALVEIRA LOURES KM13 95 LADOB
|LOUSA LRS
|2670-741
|Lisboa
|Loures
|R NUNO GONCALVES 18
|RIO DE MOURO
|2635-438
|Lisboa
|Sintra
|AV D AFONSO HENRIQUES 39
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-232
|Lisboa
|Arruda dos Vinhos
|CC ODIVELAS PARQUE LJ 1138 A
|ODIVELAS
|2675-383
|Lisboa
|Odivelas
|R ARTILHARIA UM 37 A
|LISBOA
|1250-037
|Lisboa
|Lisboa
|AL LINHAS TORRES QUIOSQUE JT241
|LISBOA
|1750-144
|Lisboa
|Lisboa
|C LAZER CAMPO PEQUENO LJ 1 57
|LISBOA
|1000-082
|Lisboa
|Lisboa
|R MANUEL MARTINS HORA 3 A ; AMEIXOEIRA
|LISBOA
|1750-008
|Lisboa
|Lisboa
|R. 13 JANEIRO N 95
|CADAVAL
|2550-121
|Lisboa
|Cadaval
|PRACETA VASCO GAMA 17 B ; COTOVIOS
|SÃO JOÃO DOS MONTES
|2600-817
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R LEOPOLDO ALMEIDA
|MEM MARTINS
|2725-357
|Lisboa
|Sintra
|R 5 OUTUBRO 29 A
|CARCAVELOS
|2775-562
|Lisboa
|Cascais
|QTA INFANTADO LT 257 JORNAIS ; CC LOURES SHOPPING
|LOURES
|2670-443
|Lisboa
|Loures
|R DUARTE GALVAO 541
|LISBOA
|1549-008
|Lisboa
|Lisboa
|R DOS SOEIROS ESQUINA ESTRA DA LUZ
|BENFICA
|1500-580
|Lisboa
|Lisboa
|URB S MARCO CC S MARCOS PISO 1 LJ 4
|AGUALVA-CACÉM
|2735-010
|Lisboa
|Sintra
|C C CASCAIS SHOPPING LJ 069 ; ALCABIDECHE
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Lisboa
|Cascais
|AV PROF EGAS MONIZ HOSP STA MARIA ; LJ PRESS CENTER PISO 1
|LISBOA
|1649-035
|Lisboa
|Lisboa
|AE A 21 TROCO MALVEIRA MAFRA ENTRE ; KM 13 700 E 13 900CLANCO NORTE
|MILHARADO
|2665-300
|Lisboa
|Mafra
|AE A 21 TROCO MAFRA MALVEIRA ENTRE ; KM 13 700 E 13 900 LANCO SUL
|MILHARADO
|2665-300
|Lisboa
|Mafra
|R. CIRCULAR. NORTE QUIOSQUE
|LISBOA
|1800-134
|Lisboa
|Lisboa
|AV AMALIA RODRIGUES 2 LJ 1 ; URB RIBEIRADA
|ODIVELAS
|2675-076
|Lisboa
|Odivelas
|R VALE FORNO R AIRES ORNELAS ; ODIVELAS
|ODIVELAS
|2675-272
|Lisboa
|Odivelas
|QUIOSQUE ESTAÇAO DA CP DE ALGES
|ALGÉS
|1495-089
|Lisboa
|Oeiras
|LG GRACA R DAMASCENO MONTEIRO ; QUIOSQUE
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|R. INACIO NUNES DA COSTA 19
|SILVEIRA
|2560-546
|Lisboa
|Torres Vedras
|R PROF VIRGINIA RAU 5 LJ F
|LISBOA
|1600-673
|Lisboa
|Lisboa
|EN 8 KM 13 ASV STO ANT CAVALEIROS
|PÓVOA DE SANTO ADRIÃO
|2620-540
|Lisboa
|Odivelas
|AV BERLIM ASV GALP JT AKI ; M24 BERLIM
|LISBOA
|1800-001
|Lisboa
|Lisboa
|PC TEOFILO BRAGA EST METRO LJ 1A ; ALFORNELOS
|AMADORA
|2650-074
|Lisboa
|Amadora
|AV. DAS TILIAS LT 136 B LJ B
|PAREDE
|2775-335
|Lisboa
|Cascais
|CASAL AMEAIS CIMA LJ 2003 PISO 2 ; CC ARENA SHOPPING
|TORRES VEDRAS
|2560-256
|Lisboa
|Torres Vedras
|CC CARRICHE 160 ASV GALP ; M24 CALÇADA CARRICHE
|LISBOA
|1750-001
|Lisboa
|Lisboa
|AV CIDADE DO PORTO ASV ; M24 AEROPORTO SUL NORTE
|LISBOA
|1800-111
|Lisboa
|Lisboa
|AV MARCHAL CRAVEIRO LOPES ASV ; M24 AEROPORTO NORTE SUL
|LISBOA
|1800-111
|Lisboa
|Lisboa
|R OLIVEIRA MARTINS 7 LJ A
|AMADORA
|2700-618
|Lisboa
|Amadora
|AV PADUA JT CEMITERIO OLIVAIS ; M24 OLIVAIS
|LISBOA
|1800-001
|Lisboa
|Lisboa
|AV JOSE ELIAS GARCIA 102 B
|QUELUZ
|2745-142
|Lisboa
|Sintra
|AV PADRE CRUZ ASV GALP ; M24 PADRE CRUZ
|LISBOA
|1600-433
|Lisboa
|Lisboa
|AV DUARTE PACHECO ASV GALP ; M24 DUARTE PACHECO LISB CASCAIS
|LISBOA
|1070-113
|Lisboa
|Lisboa
|R. BARATA SALGUEIRO FR. AO 37 QUIOS
|LISBOA
|1250-042
|Lisboa
|Lisboa
|AV ENG ALV ROQUETTE ASV ; M24 OEIRAS PARQUE
|OEIRAS
|2780-002
|Lisboa
|Oeiras
|LARGO JARDIM QUISQUE
|SÃO JOÃO DA TALHA
|2695-646
|Lisboa
|Loures
|A 8 KM 48 ASV T VEDRAS SUL NORTE ; M24 TORRES VEDRAS SUL NORTE
|RAMALHAL
|2565-646
|Lisboa
|Torres Vedras
|A 8 KM 48 ASV TORRES NORTE SUL ; M24 TORRES VEDRAS NORTE SUL
|RAMALHAL
|2565-646
|Lisboa
|Torres Vedras
|EIXO NORTE SUL SENTIDO SUL NORTE ; M24 TELHEIRAS BENFICA
|LISBOA
|1600-209
|Lisboa
|Lisboa
|ESTRADA TORRE ASV GALP ; M24 BIRRE
|CASCAIS
|2750-269
|Lisboa
|Cascais
|AV ENG ADELINO AMARO COSTA ASV ; M24 AA COSTA
|CASCAIS
|2750-279
|Lisboa
|Cascais
|AV 1 MAIO 11 E
|MAFRA
|2640-455
|Lisboa
|Mafra
|PC PAIVA COUCEIRO QUIOSQUE FR AO 4
|LISBOA
|1170-284
|Lisboa
|Lisboa
|ALAMEDA D AFONSO HENRIQUES 41 C
|MONTELAVAR
|2715-665
|Lisboa
|Sintra
|R SANTO ELOY LT 59 POSTO TOTAL
|PONTINHA
|1675-178
|Lisboa
|Odivelas
|PRACA FERNANDO LOPES GRACA 274 B
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-625
|Lisboa
|Cascais
|EST MALVEIRA SERRA 1040 ; ALDEIA JUZO ; ASV REPSOL
|CASCAIS
|2750-834
|Lisboa
|Cascais
|R DR JOSE CUNHA 25 C
|OEIRAS
|2780-187
|Lisboa
|Oeiras
|CALÇADA PAMPULHA 73
|LISBOA
|1200-751
|Lisboa
|Lisboa
|AV HELEN KELLER JT CEMITERIO ; M24 AJUDA
|LISBOA
|1400-198
|Lisboa
|Lisboa
|AV BOMB VOLUNTARIOS 48 A GALP ; M24 ESTORIL
|ESTORIL
|2765-201
|Lisboa
|Cascais
|ROTUNDA CAVALEIRA
|MEM MARTINS
|2710-418
|Lisboa
|Sintra
|EN 117 LISBOA AMADORA ; M24 ALFRAGIDE L A
|AMADORA
|2700-001
|Lisboa
|Amadora
|EN 117 AMADORA LISBOA ; M24 ALFRAGIDE A L
|AMADORA
|2610-283
|Lisboa
|Amadora
|R ENG VQUEIROS QTA DROGAS VERDELHAS
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-213
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R PADRE AMERICO 12 A
|LISBOA
|1600-548
|Lisboa
|Lisboa
|AE A5-SENTIDO LX CASCAIS KM 9.6 ; M24 OEIRAS LISBOA CASCAIS
|OEIRAS
|2760-191
|Lisboa
|Oeiras
|AE A5-SENTIDO CASCAIS LX KM 9.6 ; M24 OEIRAS CASCAIS LISBOA
|OEIRAS
|2760-191
|Lisboa
|Oeiras
|EST NAC 9 KM 7 6 POSTO GALP ; LINHO
|SINTRA
|2710-323
|Lisboa
|Sintra
|PARQUE NACOES ASV LJ 208 ; M24 GARE ORIENTE
|LISBOA
|1990-203
|Lisboa
|Lisboa
|R CASQUILHA ASV TOTAL BENFICA
|LISBOA
|1500-152
|Lisboa
|Lisboa
|EST NAC 6-8 KM 4 2952 E 2952A ; ALCOITAO (EST/SIN)
|ESTORIL
|2765-143
|Lisboa
|Cascais
|PRACETA PEDRO A CABRAL LT 9 RC
|CARREGADO
|2580-494
|Lisboa
|Alenquer
|R REPUBLICA 4 ASV GALP ; M24 LOURES
|LOURES
|2670-472
|Lisboa
|Loures
|EST NAC 6-8 KM 4 2879 ; ALCOITAO (SIN/EST) ; ALCABIDECHE
|2645-143
|Lisboa
|Cascais
|RUA DO CAMPO SANTO GALIZA ; ASV TOTAL GALIZA ; GALIZA-CASCAIS
|ESTORIL
|2765-306
|Lisboa
|Cascais
|R STA JUSTA FT 65
|LISBOA
|1100-483
|Lisboa
|Lisboa
|RT ENTRE CAMPOS FT MODELO QUIOSQUE
|LISBOA
|1700-155
|Lisboa
|Lisboa
|ZONA COM PORTO RECREIO OEIRAS LJ C7
|OEIRAS
|2780-075
|Lisboa
|Oeiras
|AV JOAO XXI FT 10 QUIOSQUE
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|EST MEM MARTINS ASV TOTAL
|MEM MARTINS
|2725-011
|Lisboa
|Sintra
|R BRAAMCAMP FT 20 QUIOSQUE
|LISBOA
|1250-050
|Lisboa
|Lisboa
|RUA DA AREIA 1392
|CASCAIS
|2750-052
|Lisboa
|Cascais
|LARGO IGREJA QUIOSQ S SALVADOR
|BOMBARRAL
|2540-044
|Leiria
|Bombarral
|R ALMIRANTE GAGO COUT 7 INTERMARCHE
|MAFRA
|2640-487
|Lisboa
|Mafra
|AV EGAS MONIZ/AV COMB LG FONSECAS ; ESTADIO UNIVERSITARIO
|LISBOA
|1600-100
|Lisboa
|Lisboa
|QUINTA BACOREIRA ; CONTINENTE MAFRA JORNAIS
|MAFRA
|2640-469
|Lisboa
|Mafra
|E N 250 QTA CASAL PIPA JORNAIS ; CC CONTINENTE S.ANT CAVALEIROS
|LOURES
|2670-339
|Lisboa
|Loures
|R GRAFANIL 9 LJ 2
|LISBOA
|1750-121
|Lisboa
|Lisboa
|AV M BOMBARDA/AV MARQUES TOMAR ; FT MILLENNIUM
|LISBOA
|1050-152
|Lisboa
|Lisboa
|PÇ FRANCISCO SA CARNEIRO FT 7
|LISBOA
|1900-159
|Lisboa
|Lisboa
|AV LIBERDADE 10 CONQUINHA ; ASV REPSOL ; TORRES VEDRAS
|2560-271
|Lisboa
|Torres Vedras
|PÇ LONDRES FT MEXICANA
|LISBOA
|1000-167
|Lisboa
|Lisboa
|AV DUQUE D AVILA FT Nº8 QUIOSQUE
|LISBOA
|1000-140
|Lisboa
|Lisboa
|AV MIGUEL BOMBARDA 136 138
|QUELUZ
|2745-258
|Lisboa
|Sintra
|EN 8 CHOUPAL ASV REPSOL
|TORRES VEDRAS
|2560-300
|Lisboa
|Torres Vedras
|AZINHAGA RIO NOVO 13 R/C ESQ
|MEM MARTINS
|2725-435
|Lisboa
|Sintra
|AV CAP MELEÇAS QUIOSQ 6 JT PÇ TAXIS
|2615-095
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|AV IGREJA FT 32
|LISBOA
|1700-300
|Lisboa
|Lisboa
|R S NICOLAU FT 98 R OURO
|LISBOA
|1100-183
|Lisboa
|Lisboa
|LG CHIADO 8 FT MUNDIAL CONFIANÇA
|LISBOA
|1249-125
|Lisboa
|Lisboa
|CALÇADA COMBRO FT 24
|LISBOA
|1200-110
|Lisboa
|Lisboa
|R ALEXANDRE HERCULANO
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|ESTRADA BENFICA 461 C
|LISBOA
|1500-081
|Lisboa
|Lisboa
|AV GENERAL NORTON MATOS ESTADIO LUZ
|LISBOA
|1500-312
|Lisboa
|Lisboa
|R VIEIRA LUSITANO 6 B
|DAMAIA
|2720-539
|Lisboa
|Amadora
|RUA GILBERTO ROLA 60 JT PAST LIL ; QUIOSQUE
|LISBOA
|1350-154
|Lisboa
|Lisboa
|TV SACRAMENTO HOSP CUF INF SANTO
|LISBOA
|1350-221
|Lisboa
|Lisboa
|R IMPRENSA NAC FT 116 QUIOSQUE
|LISBOA
|1250-127
|Lisboa
|Lisboa
|R AFONSO ALBUQUERQUE QUIOSQ S ANDR
|BARREIRO
|2830-177
|Setúbal
|Barreiro
|PÇ PRINCIPE REAL
|LISBOA
|1250-184
|Lisboa
|Lisboa
|LG FREI HEITOR PINTO FT PASTELARIA
|LISBOA
|1700-336
|Lisboa
|Lisboa
|AV EUA BANCO JUNTO AO 139
|LISBOA
|1700-173
|Lisboa
|Lisboa
|AV D RODRIGO CUNHA FT 8
|LISBOA
|1700-170
|Lisboa
|Lisboa
|GAVETO AV GIL EANES AV DESC RINCHOA
|RIO MOURO
|2635-388
|Lisboa
|Sintra
|R BARTOLOMEU DIAS 166
|LISBOA
|1400-031
|Lisboa
|Lisboa
|AV DUQUE LOULE LT 1 ASV GALP
|LINDA A VELHA
|2795-119
|Lisboa
|Oeiras
|R CANDIDO REIS ASV GALP
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-233
|Lisboa
|Arruda dos Vinhos
|EST NAC 9 CASAL ALCONDE ASV GALP
|TORRES VEDRAS
|2560-258
|Lisboa
|Torres Vedras
|R COMBATENTES ULTRAMAR 6
|PINHEIRO DE LOURES
|2670-506
|Lisboa
|Loures
|EN 1 KM 35
|ALENQUER
|2580-374
|Lisboa
|Alenquer
|EN 247-POSTO GALP KM 6,3
|ALCOITAO
|2645-475
|Lisboa
|Cascais
|LOTEAMENTO CASAL TROCA LT2 ASV GALP
|ODIVELAS
|2675-626
|Lisboa
|Odivelas
|AV MOINHOS ARNEIRO 66 ; ARNEIRO MARINHEIROS
|SÃO JOÃO DAS LAMPAS
|2705-434
|Lisboa
|Sintra
|AV DESCOBERTAS LJ 202 ; CC GALERIAS ALTO DA BARRA
|OEIRAS
|2780-053
|Lisboa
|Oeiras
|AV JOSE GARCES 32 PISO 1 LJ1090B ; CC DOLCE VITA TEJO
|AMADORA
|2650-435
|Lisboa
|Amadora
|R DIREITA MASSAMA BLOCO A LJ B ; MASSAMA
|QUELUZ
|2745-874
|Lisboa
|Sintra
|R POLO NORTE 14 B
|LISBOA
|1990-226
|Lisboa
|Lisboa
|R CONDE ALMOSTER II ASV REPSOL
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|R FRANC GENTIL M CONDE ALMOSTER I ; ASV REPSOL
|LISBOA
|1600-001
|Lisboa
|Lisboa
|AV NACOES UNIDAS JORNAIS ; CC CONTINENTE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-528
|Lisboa
|Lisboa
|R 1 MAIO 144 A
|LISBOA
|1300-475
|Lisboa
|Lisboa
|R AQUILES MACHADO QUIOSQUE FT 1
|LISBOA
|1900-077
|Lisboa
|Lisboa
|LG NOSSA SENHORA ENCARNACAO 10
|OLHALVO
|2580-219
|Lisboa
|Alenquer
|AV LUSIADAS 100 HOSPITAL LUZ
|LISBOA
|1500-611
|Lisboa
|Lisboa
|EN 8 KM 23 9 INTERMARCHE LJ 4
|MALVEIRA
|2665-258
|Lisboa
|Mafra
|ARNEIRO MARINHEIROS ASV GALP
|SÃO JOÃO DAS LAMPAS
|2705-434
|Lisboa
|Sintra
|AV GEN HUMBERTO DELG LT6 ASV REPSOL ; MONTE ABRAO
|QUELUZ
|2745-280
|Lisboa
|Sintra
|R GONCALVES RAMOS ASV BP
|AMADORA
|2700-439
|Lisboa
|Amadora
|AV FORTE ASV BP
|CARNAXIDE
|2790-074
|Lisboa
|Oeiras
|R FIALHO ALMEIDA 21 SAMS
|LISBOA
|1070-128
|Lisboa
|Lisboa
|EFG MORELENA A/C EXPEDIÇAO ND
|PERO PINHEIRO
|2715-028
|Lisboa
|Sintra
|ESTACAO METRO SENHOR ROUBADO
|ODIVELAS
|2675-333
|Lisboa
|Odivelas
|AV 25 ABRIL ASV GALP
|MAFRA
|2640-456
|Lisboa
|Mafra
|ESTRADA SERRA DA MIRA Nº163 ; MOINHOS FUNCHEIRA
|AMADORA
|2650-090
|Lisboa
|Amadora
|EST NAC 249 KM 5 75 ASV GALP
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-033
|Lisboa
|Cascais
|R MANUEL SILVA LEAL 2 B
|LISBOA
|1600-166
|Lisboa
|Lisboa
|R ANT ENES EST CP QUELUZ BELAS
|QUELUZ
|2745-106
|Lisboa
|Sintra
|EST MERCES ALGUEIRAO ASV GALP
|MEM MARTINS
|2725-093
|Lisboa
|Sintra
|R GENERAL ALVES ROCADAS 8 ASV BP
|ODIVELAS
|2675-286
|Lisboa
|Odivelas
|AV PROF DR CAVACO SILVA ED 5 BCP
|PORTO SALVO
|2744-002
|Lisboa
|Oeiras
|EST NAC 10 KM 138 400 ASV BP
|SÃO JOÃO DA TALHA
|2695-715
|Lisboa
|Loures
|PRACA GAMA PINTO LT 36 LJ 3
|AMADORA
|2720-416
|Lisboa
|Amadora
|R DR JOAO BARROS ASV BP
|MEM MARTINS
|2725-487
|Lisboa
|Sintra
|R FRANCISCO SA CARNEIRO 14RC LJ ESQ
|MEM MARTINS
|2725-316
|Lisboa
|Sintra
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUARTEL ; NOVO
|ALGÉS
|1495-023
|Lisboa
|Oeiras
|AV LIBERDADE 27 A
|QUELUZ
|2745-299
|Lisboa
|Sintra
|AV ROMA C COM ROMA 48 B LJ 44
|LISBOA
|1700-348
|Lisboa
|Lisboa
|AV REPUBLICA 63 ASV GALP ; PALMEIRAS
|OEIRAS
|2780-160
|Lisboa
|Oeiras
|AV EUSEBIO DA SILVA FERREIRA FONTE ; LISBOA
|1600-104
|Lisboa
|Lisboa
|EN 10 KM 131 200 ; (ALVERCA)
|FORTE DA CASA
|2625-445
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R COZINHA ECONOMICA 30 E LJ J ; EMP ALCANTARA RIO
|LISBOA
|1300-149
|Lisboa
|Lisboa
|R DR ANTONIO CORREIA SA 55 ; MUCIFAL
|COLARES
|2705-214
|Lisboa
|Sintra
|AV LIBERDADE 180 TIVOLI FORUM ; LJ6 PISO 1
|LISBOA
|1250-146
|Lisboa
|Lisboa
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ASV ; M24 GAGO COUTINHO
|LISBOA
|1700-031
|Lisboa
|Lisboa
|R 13 JANEIRO 1 RC
|CADAVAL
|2550-121
|Lisboa
|Cadaval
|AV BRITO PAIS
|AMADORA
|2720-071
|Lisboa
|Amadora
|AV MARQUES POMBAL 34
|SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
|2590-041
|Lisboa
|Sobral de Monte Agraço
|EN 8 LJ 3 PINGO DOCE LIMITES ; VENDA VALADOR
|MALVEIRA
|2665-291
|Lisboa
|Mafra
|R ALEXANDRE HERCULANO FT 16
|LISBOA
|1250-011
|Lisboa
|Lisboa
|ALTO FORTE LJ 0 44 ; CC FORUM SINTRA
|RIO DE MOURO
|2635-018
|Lisboa
|Sintra
|EN 117 KM 15 250 CASALINHO ; SABUGO
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-455
|Lisboa
|Sintra
|LAGOAS PARK LT 23 LJ 7 PISO 0 ; CENTRO EMPRESARIAL
|PORTO SALVO
|2740-265
|Lisboa
|Oeiras
|R FREI HERMANO CAMARA URB TORRES ; MIRAMAR LT 1 A
|CARCAVELOS
|2775-702
|Lisboa
|Cascais
|PC MARQUES POMBAL FT 15 QUIOSQ
|LISBOA
|1250-163
|Lisboa
|Lisboa
|CALÇADA CARRICHE 137 ASV GALP ; M24 CALÇADA CARRICHE ODI LISBOA
|LISBOA
|1750-054
|Lisboa
|Lisboa
|AV 25 ABRIL 24 B GALP
|LINDA A VELHA
|2795-196
|Lisboa
|Oeiras
|AV CABO B ESPERANCA URB BARRADA
|CARREGADO
|2580-469
|Lisboa
|Alenquer
|AV 25 DE ABRIL ASV ; M24 LINDA A VELHA
|LINDA A VELHA
|2795-226
|Lisboa
|Oeiras
|AV DR FERNANDO P SANTOS 18 B ; MOINHOS FUNCHEIRA
|AMADORA
|2650-292
|Lisboa
|Amadora
|QT COLONIA LT 2 INTERMARCHE ITMI
|CARREGADO
|2580-491
|Lisboa
|Alenquer
|R PASCOAL MELO 13 C
|LISBOA
|1000-230
|Lisboa
|Lisboa
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 70B
|ALGÉS
|1495-023
|Lisboa
|Oeiras
|AV ENG ADELINO AMARO COSTA
|CASCAIS
|2750-280
|Lisboa
|Cascais
|AL LINHAS TORRES 236 A QUIOSQ A ; CC LUMIAR
|LISBOA
|1750-151
|Lisboa
|Lisboa
|AV FITARES 1 LJ 2 RINCHOA
|RIO DE MOURO
|2635-009
|Lisboa
|Sintra
|R DR JOSE JOAQUIM ALMEIDA ASV BP
|CARCAVELOS
|2775-594
|Lisboa
|Cascais
|EN 10 KM 133
|PÓVOA DE SANTA IRIA
|2625-122
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R AGOSTINHO J SILVA 2 ASV REPSOL ; FREIXIAL
|BUCELAS
|2670-676
|Lisboa
|Loures
|ESTAÇAO CP MERCES
|MEM MARTINS
|2725-093
|Lisboa
|Sintra
|CAMINHO MOCHOS APARTADO 21 ; CONTINENTE OEIRAS INP ; CC OEIRAS PARQUE
|PAÇO DE ARCOS
|2770-125
|Lisboa
|Oeiras
|EN 10 KM 129 6 MODELO INP
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-131
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|LUGAR NOVO CONQUILHA ; MODELO TORRES VEDRAS INP
|TORRES VEDRAS
|2560-275
|Lisboa
|Torres Vedras
|LUGAR DE ABRUNHEIRA LT6 ; FREGUESIA S PEDRO PENAFERRIM ; ABRUNHEIRA (ALB/SIN)
|SINTRA
|2710-089
|Lisboa
|Sintra
|AV CARLOS TEIXEIRA 3 HOSPITAL ; BEATRIZ ANGELO
|LOURES
|2670-514
|Lisboa
|Loures
|AV VAGENS MEM MARTINS B
|MEM MARTINS
|2725-001
|Lisboa
|Sintra
|AV JOSE ELIAS GARCIA 119 LJ 320 ; CC D PEDRO III
|QUELUZ
|2745-149
|Lisboa
|Sintra
|R FLORENCIO FREIRE TRES CANTOS
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-663
|Lisboa
|Cascais
|ESQUINA R ALFREDO GAMEIRO R PROF ; EGAS MONIZ
|ODIVELAS
|2675-404
|Lisboa
|Odivelas
|AV INFANTE SANTO FT 347 QUIOSQ
|LISBOA
|1350-289
|Lisboa
|Lisboa
|PRAÇA 5 OUTUBRO 11 LJ ESQ ; CASAL BAROTA
|BELAS
|2605-253
|Lisboa
|Sintra
|AV D AFONSO HENRIQUES ASV GALP ; LJ TANGERINA
|SÃO JOÃO DA TALHA
|2695-691
|Lisboa
|Loures
|AV 10 AGOSTO 165
|SÃO JOÃO DAS LAMPAS
|2705-736
|Lisboa
|Sintra
|AV CARLOS CUMBRE TAVARES PARQUE ; URBANO NEUDEL
|AMADORA
|2720-505
|Lisboa
|Amadora
|ESTRADA VARZEAS ASV QUEIJAS
|QUEIJAS
|2790-444
|Lisboa
|Oeiras
|EST CP PASSAGEM INFERIOR LJ 7
|AMADORA
|2700-349
|Lisboa
|Amadora
|R MARQUES POMBAL 45
|MARINHA GRANDE
|2430-244
|Leiria
|Marinha Grande
|R LEIRIA BL 3 LJ 5
|MACEIRA LRA
|2405-018
|Leiria
|Leiria
|AV VIDREIRO 78 PAP PIERROT
|MARINHA GRANDE
|2430-822
|Leiria
|Marinha Grande
|AV VITOR GALO 51 RC DTO
|MARINHA GRANDE
|2430-171
|Leiria
|Marinha Grande
|AV DR SA CARNEIRO QUIOS AVENIDAS
|PORTO DE MÓS
|2480-305
|Leiria
|Porto de Mós
|VARZEA
|VILA CÃ
|3100-835
|Leiria
|Pombal
|LG 5 OUTUBRO 40
|LEIRIA
|2400-120
|Leiria
|Leiria
|CSL DA AMIEIRA POSTO REPSOL
|BATALHA
|2440-001
|Leiria
|Batalha
|LG ALEXANDRE HERCULANO, 18
|LEIRIA
|2410-083
|Leiria
|Leiria
|PC 25 ABRIL 23 24 TABACARIA ROSSIO
|ALCOBAÇA
|2460-018
|Leiria
|Alcobaça
|LG JOSE MALHOA QUIOSQ BERNARDINO
|CALDAS DA RAINHA
|2500-223
|Leiria
|Caldas da Rainha
|R. DR. MIGUEL BOMBARDA 2 B
|CALDAS DA RAINHA
|2500-238
|Leiria
|Caldas da Rainha
|AV 1 MAIO 10 RC
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Leiria
|Caldas da Rainha
|EST NAC 360 KM 7-LUGAR CHARNECA
|CALDAS DA RAINHA
|2500-272
|Leiria
|Caldas da Rainha
|EN 361 ROT ACESSO IC1 GALP
|BOMBARRAL
|2540-001
|Leiria
|Bombarral
|R MERCADO MUNICIPAL
|POMBAL
|3100-463
|Leiria
|Pombal
|AV. VITOR GALLO 123-AREA SERV GALP
|MARINHA GRANDE
|2430-202
|Leiria
|Marinha Grande
|PC JOAO DEUS RAMOS LT D RC ESQ
|ALCOBAÇA
|2460-055
|Leiria
|Alcobaça
|AV D MANUEL F FREIRE CAMARA 5
|CALDAS DA RAINHA
|2500-184
|Leiria
|Caldas da Rainha
|AV COM G GUERRA CC D DINIS LJ508
|LEIRIA
|2400-122
|Leiria
|Leiria
|ASV GALP ; BOAVISTA
|LEIRIA
|2410-001
|Leiria
|Leiria
|AE A 8-SUB LANÇO GAEIRAS APT 93 ; A8 OBIDOS(LIS/LRA) ; GAEIRAS CALDAS
|ÓBIDOS
|2510-001
|Leiria
|Óbidos
|R LUIS QUARESMA 13 PAP JUVENIL ; VALE DO RIO
|FIGUEIRÓ DOS VINHOS
|3260-355
|Leiria
|Figueiró dos Vinhos
|R. PADRE MANUEL FURTADO , 76
|CHAO DE COUCE
|3240-470
|Leiria
|Ansião
|R. D. AFONSO HENRIQUES 49
|BOMBARRAL
|2540-081
|Leiria
|Bombarral
|EN 247 PENICHE LOURINHA ASV GALP ; ALTO VERISSIMO
|ATOUGUIA DA BALEIA
|2525-028
|Leiria
|Peniche
|A8 SUB LANÇO GAEIRAS APARTADO 93 ; A8 OBIDOS (LRA/LIS) ; CALDAS/GAEIRAS
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Leiria
|Caldas da Rainha
|R ALCOBACA 53
|VESTIARIA
|2460-743
|Leiria
|Alcobaça
|CC JARDINS LIZ LJ 31
|LEIRIA
|2410-367
|Leiria
|Leiria
|R D JOSE ALVES CORREIA SILVA 68 ; CRUZ DA AREIA
|LEIRIA
|2400-118
|Leiria
|Leiria
|EN ALTO VIEIRO JORNAIS ; CC LEIRIA SHOPPING
|LEIRIA
|2400-822
|Leiria
|Leiria
|R JOAQUIM SOUSA1400 EN109 C TOTA
|ORTIGOSA
|2425-737
|Leiria
|Leiria
|CASAL PEDROGAO INTERMARCHE
|GAEIRAS-OBIDOS
|2510-739
|Leiria
|Óbidos
|EN 242 KM 103 EMBRA LOJA 2 GALP
|MARINHA GRANDE
|2430-534
|Leiria
|Marinha Grande
|AV URB ALMOINHA
|LEIRIA
|2415-636
|Leiria
|Leiria
|AV VARGENS-MEM MARTINS A ; ALTO DO FORTE
|MEM MARTINS
|2725-001
|Lisboa
|Sintra
|R DUQUESA CAMINHA 3A
|MARINHA GRANDE
|2430-515
|Leiria
|Marinha Grande
|AV. JOSE GREGORIO
|MARINHA GRANDE
|2430-275
|Leiria
|Marinha Grande
|R. VALE GRANDE LT 2 R/C DT A
|TELHEIRO
|2410-482
|Leiria
|Leiria
|R. PLANALTO URB PLANALTO LT 38 R/C
|LEIRIA
|2415-607
|Leiria
|Leiria
|R. DR. RAFAEL G GRAÇA 53 R/C D
|S MARTINHO DO PORTO
|2460-648
|Leiria
|Alcobaça
|R D JOAO II 1 A
|CALDAS DA RAINHA
|2500-852
|Leiria
|Caldas da Rainha
|QTA COVA DA ONÇA
|ALCOBAÇA
|2460-001
|Leiria
|Alcobaça
|EN1 IC2 COVA FAIAS SUL NORTE ; ASV REPSOL
|LEIRIA
|2420-354
|Leiria
|Leiria
|EST NAC 8/6 JT POSTO GALP QUIOSQUE
|BENEDITA
|2475-149
|Leiria
|Alcobaça
|AV NOSSA SRA FATIMA ASV ; M24 LEIRIA
|LEIRIA
|2410-140
|Leiria
|Leiria
|AE A1 NORTE KM 166 7 SUL NORTE ; M24 POMBAL LISBOA PORTO
|REDINHA
|3105-312
|Leiria
|Pombal
|AE A1 NORTE KM 166 7 NORTE SUL ; M24 POMBAL PORTO LISBOA
|REDINHA
|3105-312
|Leiria
|Pombal
|R CAROLINA FERREIRA RIBEIRO
|OLHALVAS
|2410-095
|Leiria
|Leiria
|EN 109 KM 163 ASV REPSOL ; PONTE DA PEDRA
|REGUEIRA DE PONTES
|2415-180
|Leiria
|Leiria
|EN 1 KM 84 104 CASAL CARVALHO
|BENEDITA
|2475-016
|Leiria
|Alcobaça
|AV HUMBERTO DELGADO GALP S BERNARD
|ALCOBAÇA
|2460-001
|Leiria
|Alcobaça
|ALTO VIEIRO LJ 071 ; CC LEIRIA SHOPPING
|LEIRIA
|2400-441
|Leiria
|Leiria
|AE 8 KM 5,2-S/LANÇO V FRADES-N/SUL
|NAZARÉ
|2450-201
|Leiria
|Nazaré
|AE 8 KM 5,2-S/LANÇO V FRADES-SUL/N
|NAZARÉ
|2450-201
|Leiria
|Nazaré
|A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLANÇO ; MTE REDONDO/GUIA SUL/NORTE
|MONTE REDONDO
|2425-623
|Leiria
|Leiria
|A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLANÇO ; MTE REDONDO/GUIA NORTE/SUL
|MONTE REDONDO
|2425-623
|Leiria
|Leiria
|EST SERRADO 24 EN109 INTERMARCHE
|CARRIÇO
|3105-063
|Leiria
|Pombal
|IC2 ALTO CABACO ASV REPSOL
|POMBAL
|3100-314
|Leiria
|Pombal
|R 5 OUTUBRO PAPELARIA ROSSIO
|PORTO DE MÓS
|2480-326
|Leiria
|Porto de Mós
|R MANUEL MAFRA 71
|CALDAS DA RAINHA
|2500-825
|Leiria
|Caldas da Rainha
|EN 360 NO LIGIC1 ASV REPSOL1090
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Leiria
|Caldas da Rainha
|EN 8 LAVRADIO ASV REPSOL 1015
|CALDAS DA RAINHA
|2500-099
|Leiria
|Caldas da Rainha
|AV INF D HENRIQ 30ASV REPSOL1091
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Leiria
|Caldas da Rainha
|LUGAR ALVA EST NAC 242 ITMI
|PATAIAS
|2445-012
|Leiria
|Alcobaça
|R PROF ARMINDA ALVES LJ 1
|CALDAS DA RAINHA
|2500-066
|Leiria
|Caldas da Rainha
|AV MARQUES POMBAL GA JOSE LJ16
|LEIRIA
|2410-152
|Leiria
|Leiria
|R S FRANCISCO CCOM MARINGA LJ 37 ; TABACARIA MARINGA
|LEIRIA
|2400-118
|Leiria
|Leiria
|EN 242 KM 13 7 ROTUNDA ZONA ; DESPORTIVA ASV REPSOL
|MARINHA GRANDE
|2430-535
|Leiria
|Marinha Grande
|R PEIXEIRAS 25
|MARTINGANÇA
|2445-718
|Leiria
|Alcobaça
|URB PIMENTEIRAS LT 8 LJ B
|LEIRIA
|2415-767
|Leiria
|Leiria
|IC 2 44 OUTEIRO RANHA
|VERMOIL
|3105-405
|Leiria
|Pombal
|R INDIA 26 ORDEM
|MARINHA GRANDE
|2430-370
|Leiria
|Marinha Grande
|R REI MEMORIA 70
|BENEDITA
|2475-149
|Leiria
|Alcobaça
|R PRINCIPAL 39 EN360 ASV REPSOL
|SALIR DE MATOS
|2500-637
|Leiria
|Caldas da Rainha
|PRAÇA DA REPUBLICA 4
|CALDAS DA RAINHA
|2500-798
|Leiria
|Caldas da Rainha
|R OLHALVAS INTERMARCHE
|LEIRIA
|2410-196
|Leiria
|Leiria
|AV PORTO PESCAS ASV AB GALP
|PENICHE
|2520-208
|Leiria
|Peniche
|EN 1 IC2 AO KM 101 NORTE SUL ; CASAIS STA TERESA
|ALJUBARROTA (SÃO VICENTE)
|2460-715
|Leiria
|Alcobaça
|EN 1 IC2 AO KM 101 SUL NORTE ; CASAIS STA TERESA
|ALJUBARROTA (SÃO VICENTE)
|2460-715
|Leiria
|Alcobaça
|AV S PEDRO INTERMARCHE
|PORTO DE MÓS
|2480-303
|Leiria
|Porto de Mós
|AV DR JOSE HENRIQUES VAREDA 8 BP
|MARINHA GRANDE
|2430-307
|Leiria
|Marinha Grande
|LARGO REPUBLICA O QUIOSQUE
|VIEIRA DE LEIRIA
|2430-795
|Leiria
|Marinha Grande
|EST BOAVISTA PATAEIRA
|ALCOBAÇA
|2460-001
|Leiria
|Alcobaça
|EN 8 CUMEIRA CIMA INTERMARCHE
|JUNCAL
|2480-078
|Leiria
|Porto de Mós
|EN 8 QUINTA DA MOTA
|ALFEIZERÃO
|2460-210
|Leiria
|Alcobaça
|RUA CRUZ DAS ALMAS 38
|PENICHE
|2520-305
|Leiria
|Peniche
|AV 1 MAIO 3
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Leiria
|Caldas da Rainha
|EN 247 23 BOAVISTA
|SILVEIRA
|2560-426
|Lisboa
|Torres Vedras
|A1 SUBLANÇO FATIMA/LEIRIA ; CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA ; LRA/LIS NORTE/ SUL
|ARRABAL
|2420-020
|Leiria
|Leiria
|A1 SUBLANÇO FATIMA/LEIRIA ; CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA ; LIS/LRA SUL/NORTE
|ARRABAL
|2420-020
|Leiria
|Leiria
|AV MARGINAL ED NAVEGADOR LT1 LJ2
|SÃO MARTINHO DO PORTO
|2460-096
|Leiria
|Alcobaça
|QUINTA DOS PINHEIROS LOTE 1 ; EDF INTERMARCHE
|CALDAS DA RAINHA
|2500-297
|Leiria
|Caldas da Rainha
|R LEIRIA ASV GALP
|MONTE REAL
|2425-039
|Leiria
|Leiria
|AV DA COMUNIDADE EUROPEIA POSTO ; GALP
|LEIRIA
|2400-448
|Leiria
|Leiria
|AV RAINHA SANTA ISABEL 150
|PATAIAS
|2445-207
|Leiria
|Alcobaça
|AV HEROIS ANGOLA PINGO DOCE LJ2
|LEIRIA
|2400-154
|Leiria
|Leiria
|EST NACIONAL 109 PORTA 40 ; CAFE MARQUES ; MARINHA GUIA
|CARRIÇO
|3105-063
|Leiria
|Pombal
|ESTRADA ESTAÇAO ASV BP
|LEIRIA
|2415-408
|Leiria
|Leiria
|R GEN HUMBERTO DELGADO EN 243 ; ASV CEPSA
|MIRA DE AIRE
|2485-126
|Leiria
|Porto de Mós
|RUA ALVARO PIRES MIRANDA Nº 9009 ; NOTE MARRAZES JORNAIS
|LEIRIA
|2415-370
|Leiria
|Leiria
|R FERNANDO PONTE E SOUSA ; NOTE CALDAS RAINHA JORNAIS
|CALDAS DA RAINHA
|2500-200
|Leiria
|Caldas da Rainha
|EN 356 KM 5.625 ASV REPSOL
|MACEIRA LRA
|2405-026
|Leiria
|Leiria
|R INFANTE D HENRIQUES 1
|CALDAS DA RAINHA
|2500-218
|Leiria
|Caldas da Rainha
|R BELCHIOR MATOS 11 PISO 3 LJ 7 ; CC VIVACI
|CALDAS DA RAINHA
|2500-324
|Leiria
|Caldas da Rainha
|ESTE NAC 356 1 GLA INTERMARCHE LJ 3 ; GANDARA ; MACEIRA LRA
|MACEIRA LRA
|2405-017
|Leiria
|Leiria
|R 25 ABRIL 31 ; ALFEIZERÃO
|ALFEIZERÃO
|2460-162
|Leiria
|Alcobaça
|R D MARIA GRACA LUCIO SILVA ; TABACARIA DO TEATRO ; LEIRIA
|LEIRIA
|2400-181
|Leiria
|Leiria
|CRUZ SAO TOME ESTRADA D MACEIRA POS ; LEIRIA
|LEIRIA
|2400-823
|Leiria
|Leiria
|RUA DR JOAO SOARES 999 PA LEIRIA ; LEIRIA
|LEIRIA
|2400-448
|Leiria
|Leiria
|RUA DE LEIRIA 30
|VIEIRA DE LEIRIA
|2430-773
|Leiria
|Marinha Grande
|R 5 VILAS ; POSTO REPSOL
|AVELAR
|3240-306
|Leiria
|Ansião
|RUA SILVA BERNARDES Nº23 ; CASTANHEIRA DE PÊRA
|CASTANHEIRA DE PÊRA
|3280-044
|Leiria
|Castanheira de Pêra
|LUGAR DE ABRUNHEIRA LT13 FREG ; S PEDRO PENAFERRIM ABRULHEIRA ; (SIN/ALB) SINTRA/ABRUNHEIRA
|SINTRA
|2710-089
|Lisboa
|Sintra
|ALAMEDA OCEANOS LT 3 14 04 LJ B ; PARQUE NAÇOES SUL
|LISBOA
|1990-196
|Lisboa
|Lisboa
|AV FONTES P MELO R P CHAGAS ; QUIOSQUE
|LISBOA
|1050-078
|Lisboa
|Lisboa
|POMAR RIBEIRO BAIXO EN 1 POVO ; INTERMARCHE LJ 1
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-214
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|CRUZAMENTO AV ELIAS GARCIA ; AV MARQUES TOMAR
|LISBOA
|1050-098
|Lisboa
|Lisboa
|AV DESCOBERTAS 90 LJ0 19SHOPING ; LOURES
|LOURES
|2670-443
|Lisboa
|Loures
|EST BENFICA 731 A CC NEVADA LJ14
|LISBOA
|1500-089
|Lisboa
|Lisboa
|R RODRIGO FONSECA 182 A
|LISBOA
|1070-243
|Lisboa
|Lisboa
|A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 ; LX SINTRA sentido Sintra - Norte
|AGUALVA-CACÉM
|2735-001
|Lisboa
|Sintra
|EST FER ROSSIO LG DUQ CADAVAL 17 ; LJ1
|LISBOA
|1200-160
|Lisboa
|Lisboa
|ESTR BENFICA QUIOSQ JUNTO 393 A
|LISBOA
|1500-077
|Lisboa
|Lisboa
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO BP ; AREEIRO
|LISBOA
|1000-016
|Lisboa
|Lisboa
|R FRANCISCO MARQUES BEATO 96 A
|MOSCAVIDE
|1885-031
|Lisboa
|Loures
|AV ARISTIDES S MENDES LJ 0 26
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-740
|Lisboa
|Cascais
|EST BENFICA QUIOSQUE PAST CALIFA ; 463 C
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|R CANDIDO ABREU 8
|AZAMBUJA
|2050-320
|Lisboa
|Azambuja
|AV 25 ABRIL 4 LJ 1 30 CENTRAL ; PARK
|LINDA A VELHA
|2795-195
|Lisboa
|Oeiras
|AV ENG DUARTE PACHECO POSTO ; ABASTECIMENTO LADO SUL
|LISBOA
|1070-100
|Lisboa
|Lisboa
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 21
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-226
|Lisboa
|Sintra
|EST NAC 1 POVOS LJ 4 NOVO HOSP ; VILA FRANCA XIRA
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-009
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R FERREIRA BORGES 82 ; BOOK IT JORNAIS
|LISBOA
|1350-133
|Lisboa
|Lisboa
|HOSPITAL FERNANDO FONSECA IC19
|AMADORA
|2720-276
|Lisboa
|Amadora
|R ANTONIO NUNES SEQUEIRA QUIOSQ ; JT ESCOLA FERREIRA DIAS
|AGUALVA-CACÉM
|2735-055
|Lisboa
|Sintra
|R ALEXANDRE BRAGA 3 A
|ODIVELAS
|2675-274
|Lisboa
|Odivelas
|LARGO SAO DOMINGOS 153 ASV GALP
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-595
|Lisboa
|Cascais
|CASAL EIRA VELHA LOTEAMENTO ; GORCINHOS GALARIAS C PINGO DOCE
|MAFRA
|2640-389
|Lisboa
|Mafra
|ALAMEDA LINHAS TORRES 221 B
|LISBOA
|1750-144
|Lisboa
|Lisboa
|AV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 31
|LISBOA
|1069-413
|Lisboa
|Lisboa
|ALAMEDA ANT SERGIO 69 LJ 24 ; CC TORRES FLORES
|LINDA A VELHA
|2795-024
|Lisboa
|Oeiras
|AV MANUEL REMIGIO EN 242
|NAZARÉ
|2450-106
|Leiria
|Nazaré
|R LAGOA 25 EN 8 KM 21 9 ASV
|MALVEIRA
|2665-258
|Lisboa
|Mafra
|R PARQUE REGIONAL EXPOSIÇOES ; EXPOTORRES FRAÇAO 2
|TORRES VEDRAS
|2560-661
|Lisboa
|Torres Vedras
|PÇ ALVALADE 6 B LJ19 CC ALVALADE
|LISBOA
|1700-035
|Lisboa
|Lisboa
|R ERNESTO MELO ANTUNES 3 LJ B
|AMADORA
|2700-002
|Lisboa
|Amadora
|R PROF DR JOAQUIM FONTES 9
|SINTRA
|2710-654
|Lisboa
|Sintra
|R ELIAS GARCIA QTA S JOAO ; MH AGUALVA CACEM JORNAIS
|AGUALVA-CACÉM
|2735-573
|Lisboa
|Sintra
|A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 - SUL ; SINTRA LX ; MIRA SINTRA
|AGUALVA-CACÉM
|2735-395
|Lisboa
|Sintra
|R BARTOLOMEU D RIVIERA LJ 4 6 ; CC RIVIERA SHOPPING CENTER
|CARCAVELOS
|2775-551
|Lisboa
|Cascais
|R MARGARIDAS LT 9 LJ2 E 3 ; CC BIRRE
|CASCAIS
|2750-249
|Lisboa
|Cascais
|PC FRANCISCO SA CARNEIRO QUIOSQ ; FT CHAVES AREEIRO
|LISBOA
|1000-160
|Lisboa
|Lisboa
|AV LUSIADAS LJ 0 173 CC COLOMBO
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|R FUNCHAL CC PINGO DOCE LJ 4
|LOURES
|2670-364
|Lisboa
|Loures
|EST METRO J ZOOLOGICO AT SUL LJ7
|LISBOA
|1070-067
|Lisboa
|Lisboa
|AV BOMB VOLUNTARIOS 61 ; ASV REPSOL
|ESTORIL
|2765-202
|Lisboa
|Cascais
|EN 250 KM 19 5 ASV BP
|CANEÇAS
|1685-355
|Lisboa
|Odivelas
|AV GUERRAS PENINSULARES ASV BP
|TORRES VEDRAS
|2560-592
|Lisboa
|Torres Vedras
|EN 247 5 FT SANOFI JT AERODROMO ; MANIQUE
|ALCABIDECHE
|2645-011
|Lisboa
|Cascais
|R COUDEL ASV GALP
|MEM MARTINS
|2725-275
|Lisboa
|Sintra
|AV CAPITAES ABRIL LT103 ASV GALP ; ALGUEIRAO
|MEM MARTINS
|2725-039
|Lisboa
|Sintra
|R TOMAS ANUNCIAÇAO 3 B
|LISBOA
|1350-321
|Lisboa
|Lisboa
|R VASCO GAMA BR DA CHASA ASV
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-215
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|AV ALFREDO COELHO QUIOSQUE PRAIA
|COLARES
|2705-329
|Lisboa
|Sintra
|R MUNDIAL DA CRIANÇA 51 A
|PAREDE
|2775-001
|Lisboa
|Cascais
|AV JOAO FREITAS BRANCO 36 A B ; LAVEIRAS
|CAXIAS
|2760-073
|Lisboa
|Oeiras
|RUA SALVADOR ALLENDE 9 A ; ASV GALP
|SACAVÉM
|2685-114
|Lisboa
|Loures
|R LUIS CAMOES EN 250 POSTO GALP ; SENTIDO ODIVELAS
|CANEÇAS
|1685-525
|Lisboa
|Odivelas
|LARGO 25 ABRIL
|ALGÉS
|1495-128
|Lisboa
|Oeiras
|EST BENFICA 503 LJ 77 CC FONTE ; NOVA
|LISBOA
|1500-485
|Lisboa
|Lisboa
|R CENTRO SAUDE 7 LJ 2
|AZAMBUJA
|2050-270
|Lisboa
|Azambuja
|MEDIA LOGISTICS PARK QT GRAJAL ; VENDA SECA
|AGUALVA-CACÉM
|2739-511
|Lisboa
|Sintra
|LARGO OSTENDE 14 A
|ESTORIL
|2765-431
|Lisboa
|Cascais
|CC AREIAS S JOAO LJ 12
|ESTORIL
|2765-533
|Lisboa
|Cascais
|AV ACACIAS R SARA AFONSO LT 10 ; ASV ARROJA
|ODIVELAS
|2675-582
|Lisboa
|Odivelas
|AV TENENTE VALADIM 23 B
|TORRES VEDRAS
|2560-275
|Lisboa
|Torres Vedras
|R ABEL MANTA QTA NOVA QUIOSQUE
|ODIVELAS
|2675-209
|Lisboa
|Odivelas
|AV CAPITAO S MAIA LT 18 15 LJ 4
|MOSCAVIDE
|1885-091
|Lisboa
|Loures
|EN 117 CC ALEGRO ALFRAGIDE LJ 73 ; JUMBO
|CARNAXIDE
|2790-045
|Lisboa
|Oeiras
|VALE ABRANTES TAB NTERMARCHE
|LOURINHÃ
|2530-320
|Lisboa
|Lourinhã
|R SERTORIO MONTE PEREIRA ASV ; GALP
|CARNAXIDE
|2790-180
|Lisboa
|Oeiras
|AV RESSANO GARCIA FT 6 A
|LISBOA
|1070-175
|Lisboa
|Lisboa
|EST CRUZ CAVALINHOS ASV
|BARCARENA
|2730-059
|Lisboa
|Oeiras
|EST NAC 249 1 VENTEIRA ; NOTE! AMADORA JORNAIS
|AMADORA
|2724-510
|Lisboa
|Amadora
|INTERMARCHE SOBREIRO CURVO ; VALE MURTA LJ 5
|A DOS CUNHADOS
|2560-048
|Lisboa
|Torres Vedras
|AV MADAME CURIE 15 B TAB POLANA
|LISBOA
|1070-166
|Lisboa
|Lisboa
|EN 249 KM 7 4 ASV GALP
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-754
|Lisboa
|Cascais
|EN 1 KM 29 000 R DO CARRIL ASV
|CASTANHEIRA DO RIBATEJO
|2600-660
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R FRANCISCO STROMP QTA ALVALADE ; M24 LUMIAR SPORTING ASV GALP
|LISBOA
|1600-410
|Lisboa
|Lisboa
|EN 6 3 KM 0 20 NS ALTO B VIAGEM
|CAXIAS
|2760-059
|Lisboa
|Oeiras
|EN 6 3 KM 0 20SN ALTO B VIAGEM
|CAXIAS
|2760-059
|Lisboa
|Oeiras
|R JOSE MARIA COSTA 28 A ; PAP TAPADA
|MAFRA
|2640-496
|Lisboa
|Mafra
|EST ACESSO A8 SENTIDO NORTE SUL
|TORRES VEDRAS
|2560-585
|Lisboa
|Torres Vedras
|R ALFREDO VITORINO COSTA ASV BP ; VALE FEGUEIRA
|SÃO JOÃO DA TALHA
|2695-772
|Lisboa
|Loures
|R ADELAIDE CABETE 1 A
|LISBOA
|1500-023
|Lisboa
|Lisboa
|R ANTONIO LOURO 675 B
|PAREDE
|2775-311
|Lisboa
|Cascais
|AV ENG ADELINO A COSTA 1210 BP
|CASCAIS
|2750-453
|Lisboa
|Cascais
|AV DR FERNANDO PITEIRA SANTOS 5A ; MOINHOS FUNCHEIRA PINGO DOCE
|AMADORA
|2650-293
|Lisboa
|Amadora
|RETA FRESCA CASAL CRUZ ITMI
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-358
|Lisboa
|Arruda dos Vinhos
|EN 1 VARIANTE ALVARO PEDRO 1 ; CASAL MACHADO MDL CARREGADO ; JORNAIS
|ALENQUER
|2580-351
|Lisboa
|Alenquer
|VIA RAPIDA MEM MARTINS ESTRADA ; EIRINHA CASAIS MEM MARTINS ASV
|MEM MARTINS
|2725-299
|Lisboa
|Sintra
|LARGO RATO FT SEDE PS
|LISBOA
|1250-185
|Lisboa
|Lisboa
|AV RUI L GOMES COLINA SOL GALP
|AMADORA
|2650-125
|Lisboa
|Amadora
|AV D DINIS QUIOSQUE D DINIS
|ODIVELAS
|2675-331
|Lisboa
|Odivelas
|AV D JOAO II LJ G 211 GARE ; ORIENTE ARDINA CAFE
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|AV BRASIL 27 A
|CASAL DE CAMBRA
|2605-729
|Lisboa
|Sintra
|EN 9 KM16 7 ESTE RAL BP LOUREL
|SINTRA
|2710-001
|Lisboa
|Sintra
|EN 9 KM 16 7 OESTE RAL BP LOUREL
|SINTRA
|2710-001
|Lisboa
|Sintra
|AV MARECHAL ANT SPINOLA ASV BP ; BELA VISTA
|LISBOA
|1950-380
|Lisboa
|Lisboa
|AV ALMIRANTE REIS FT 136 QUIOSQ
|LISBOA
|1150-023
|Lisboa
|Lisboa
|AV LUSIADAS CC COLOMBO ; NOTE COLOMBO JORNAIS
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|R CURADO QUIOSQUE PINGO DOCE
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-133
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|AV MARQUES TOMAR 94 C
|LISBOA
|1050-157
|Lisboa
|Lisboa
|MERCADO MUNICIPAL LJ1 PAÇO ARCOS
|PAÇO DE ARCOS
|2770-048
|Lisboa
|Oeiras
|R DOMINGOS SEQUEIRA 20 ASV BP
|LISBOA
|1350-122
|Lisboa
|Lisboa
|R ABRANCHES FERRAO 8 H LJ 5 ; GALERIAS ATLANTA PARK
|LISBOA
|1600-296
|Lisboa
|Lisboa
|ASV AVIA OEIRAS CACILHAS ; LUGAR CACILHAS
|OEIRAS
|2780-117
|Lisboa
|Oeiras
|R D AFONSO ALBUQUERQUE ; INTERMARCHE
|SANTA IRIA DE AZÓIA
|2690-340
|Lisboa
|Loures
|A16 KM9+500LANÇO RANHOLAS/LOUREL ; NASCENTE SENTIDO CREL SINTRA
|SINTRA
|2710-032
|Lisboa
|Sintra
|A16 KM9+500LANÇO LOUREL/RANHOLAS ; POENTE SENTIDO SINTRA CREL
|SINTRA
|2710-032
|Lisboa
|Sintra
|R COMANDANTE SACADURA CABRAL 2 ; ASV BP FLAMENGA
|FRIELAS
|2660-071
|Lisboa
|Loures
|EN9 KM 59 ASV BP CASALINHOS ; ALFAIATA
|SILVEIRA
|2560-393
|Lisboa
|Torres Vedras
|R PENHA FRANÇA 150 B
|LISBOA
|1170-238
|Lisboa
|Lisboa
|INTERMARCHE LOJA 6 FAMOES
|FAMÕES
|1685-755
|Lisboa
|Odivelas
|R PALHA BLANCO 1
|CASTANHEIRA DO RIBATEJO
|2600-669
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|AV CRUZEIRO SEIXAS 5 E 7 LJ 0067 ; CC DOLCE VITA TEJO
|AMADORA
|2650-504
|Lisboa
|Amadora
|AV BONS AMIGOS 87 LJ 5 ; CC FONTE EIRAS
|AGUALVA-CACÉM
|2735-081
|Lisboa
|Sintra
|EST BENFICA 506 LJ 30 CC FONTE ; NOVA NOTE JORNAIS
|LISBOA
|1500-328
|Lisboa
|Lisboa
|AV DAS ACACIAS 53 B
|PAREDE
|2775-342
|Lisboa
|Cascais
|R ARCO CEGO 69 M24
|LISBOA
|1000-020
|Lisboa
|Lisboa
|TRAVESSA DO MIRADOURO 5 A ; PINGO DOCE DE ALFRAGIDE
|AMADORA
|2610-114
|Lisboa
|Amadora
|AV BRASILIA DOCA RECREIO LJ GALP ; TANGERINA
|LISBOA
|1400-038
|Lisboa
|Lisboa
|AV ARAUJO 23 ASV REPSOL
|MARTELEIRA
|2530-339
|Lisboa
|Lourinhã
|AV NF D HENRIQUE 3 P DOCE LJ 838
|LISBOA
|1100-278
|Lisboa
|Lisboa
|R BERNARDIM RIBEIRO 2 B
|CAXIAS
|2760-016
|Lisboa
|Oeiras
|EN 114 KM 1 EDF INTERMARCHE
|ERICEIRA
|2655-139
|Lisboa
|Mafra
|AV FORTE 5 ; NOTE CARNAXIDE JORNAIS
|CARNAXIDE
|2790-071
|Lisboa
|Oeiras
|AV M HELENA VIEIRA SILVA 121 G 6 ; LUMIAR
|LISBOA
|1750-312
|Lisboa
|Lisboa
|ROT NUNO RODRIGUES SANTOS CC ; PORTELA LJ 24
|PORTELA LRS
|2685-223
|Lisboa
|Loures
|R MORAIS SOARES 116 B ; NOTE MORAIS SOARES JORNAIS
|LISBOA
|1900-349
|Lisboa
|Lisboa
|R PRINCIPAL 13 LJ 1 E 2
|AZUEIRA
|2665-015
|Lisboa
|Mafra
|R LUIS CAMOES MERCADO ALGES
|ALGÉS
|1495-091
|Lisboa
|Oeiras
|EST FORTE AMEIXOEIRA LT 29 1 ; URBZ ALTO LUMIAR TRADE
|LISBOA
|1750-114
|Lisboa
|Lisboa
|LG RAINHA STA ISABEL 4 A ; TAB CENTRAL
|ALENQUER
|2580-372
|Lisboa
|Alenquer
|LRG DA REPUBLICA S/N QUIOSQUE
|LOURINHÃ
|2530-120
|Lisboa
|Lourinhã
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ; PARCELA B POSTO BP
|MEM MARTINS
|2725-320
|Lisboa
|Sintra
|EN 116 22 ; SOBREIRO
|MAFRA
|2640-578
|Lisboa
|Mafra
|LG SAO SEBASTIAO 2 CASA GASPAR
|MAFRA
|2640-578
|Lisboa
|Mafra
|R 1 MAIO JUNQUEIRA
|VIALONGA
|2625-717
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|R ANT COMES GALERIAS INTERMARCHE ; SILVEIRA LJ C
|SILVEIRA
|2560-531
|Lisboa
|Torres Vedras
|RUA PRIOR DO CRATO JUNTO AO NOVO ; BANCO
|LISBOA
|1350-260
|Lisboa
|Lisboa
|AV EUGENE LEVY 70 PRAIA MAÇAS
|COLARES
|2705-304
|Lisboa
|Sintra
|R GEN HUMBERTO DELGADO VILA REI ; ASV
|BUCELAS
|2670-678
|Lisboa
|Loures
|AV JAMES GILMAN 6 B
|SACAVÉM
|2685-068
|Lisboa
|Loures
|AV D FRANCISCO ALMEIDA 47 ; ASV BP
|SINTRA
|2710-562
|Lisboa
|Sintra
|SITIO DO MOINHO DA CRUZ
|ALDEIA GALEGA DA MERCEANA
|2580-087
|Lisboa
|Alenquer
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ; REPSOL
|MEM MARTINS
|2725-320
|Lisboa
|Sintra
|RUA 25 DE ABRIL 22 ASV GALP
|IGREJA NOVA MFR
|2640-321
|Lisboa
|Mafra
|RUA CIDADE BOLAMA QUIOSQ OLIVAIS ; CC SPACIO SHOPPING
|LISBOA
|1800-078
|Lisboa
|Lisboa
|AV GENERAL BARNABÉ ANTONIO ; FERREIRA 175 ASV CEPSA NEGRAIS
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-315
|Lisboa
|Sintra
|EN 1 KM 24 7 ASV GALP
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-009
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|VARIANTE 501 QT TROIA ASV GALP
|VIALONGA
|2625-735
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|TAB ASSEMBLEIA REPUBLICA 2 ; PALACIO S. BENTO
|LISBOA
|1249-069
|Lisboa
|Lisboa
|AV ATLANTICO S/N ANTIGA COLONIA ; FERIAS DA CP LOJA AMANHECER
|COLARES
|2705-288
|Lisboa
|Sintra
|ESTRADA DE CALVOS 2 A ; POVOA DA GALEGA
|MILHARADO
|2665-330
|Lisboa
|Mafra
|AV BERLIM ASV BP AEROPORTO
|LISBOA
|1700-100
|Lisboa
|Lisboa
|EN 9 CASCAIS SHOPPING LJ 093
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Lisboa
|Cascais
|R. CARLOS FRANCA LJ 10
|TORRES VEDRAS
|2560-308
|Lisboa
|Torres Vedras
|R JUNQUEIRA 126 HOSP EGAS MONIZ
|LISBOA
|1349-019
|Lisboa
|Lisboa
|R MARIA MACHADO 6 ; ALFORNELOS
|AMADORA
|2650-187
|Lisboa
|Amadora
|LARGO PLATANOS 16 ; ARNEIRO DOS MARINHEIROS
|SÃO JOÃO DAS LAMPAS
|2705-434
|Lisboa
|Sintra
|R CARLOS MOTA PINTO 1 A
|MEM MARTINS
|2725-251
|Lisboa
|Sintra
|R AFONSO ALBUQUERQUE 192 B
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-578
|Lisboa
|Cascais
|EN 116 KM 7 POSTO BP LUGAR CASAL ; MOURAO
|MAFRA
|2640-410
|Lisboa
|Mafra
|R TORRE ES REPSOL FT CEMITEIRO
|CASCAIS
|2750-762
|Lisboa
|Cascais
|AV CARDOSO LOPES QUIOSQUE JT ; EST CP
|AMADORA
|2700-160
|Lisboa
|Amadora
|PC REPUBLICA 45 46 47
|CALDAS DA RAINHA
|2500-798
|Leiria
|Caldas da Rainha
|R ALEX HERCULANO QUIOSQUE ; FT TRANQUILIDADE
|LISBOA
|1150-005
|Lisboa
|Lisboa
|R PRAIA 6
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-233
|Lisboa
|Vila Franca de Xira
|ESTRADA DA PORTELA ; NOTE BELAS JORNAIS
|BELAS
|2605-120
|Lisboa
|Sintra
|AV 25 ABRIL 722 EDIF SOL CASCAIS
|CASCAIS
|2750-512
|Lisboa
|Cascais
|PRAÇA FRANCISCO SA CARNEIRO 7 C
|LISBOA
|1000-159
|Lisboa
|Lisboa
|R JAIME LOPES DIAS 6 LOJA B
|LISBOA
|1750-124
|Lisboa
|Lisboa
|AV CASCAIS 620 POSTO BP
|SINTRA
|2710-329
|Lisboa
|Sintra
|R ALCANTARA 21
|VILAR CDV
|2550-069
|Lisboa
|Cadaval
|ESTRADA NACIONAL 115/15 QTA CRUZ
|SÃO JULIÃO DO TOJAL
|2660-367
|Lisboa
|Loures
|AV PEDRO ALVARES CABRAL POSTO BP
|SINTRA
|2710-144
|Lisboa
|Sintra
|PC DUQUE SALDANHA FRT 19 QUIOSQ
|LISBOA
|1050-094
|Lisboa
|Lisboa
|R MIGUEL JUDICIBUS FERREIRA ; QUIOSQUE MALVEIRA
|MALVEIRA
|2665-251
|Lisboa
|Mafra
|EN 116 KM 7.7 QTA MOUGUETA ; SOBREIRO CURVO
|MAFRA
|2640-410
|Lisboa
|Mafra
|R MARCOS PORTUGAL 18 A
|ALGÉS
|1495-091
|Lisboa
|Oeiras
|RUA DE MATARRAQUE Nº410 R/C B
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-696
|Lisboa
|Cascais
|LARGO DO MERCADO 3
|A DOS CUNHADOS
|2560-036
|Lisboa
|Torres Vedras
|R PULIDO VALENTE ZONA 10 6 R/C ; LOJA 1
|ODIVELAS
|2675-675
|Lisboa
|Odivelas
|R NOSSA SENHORA CONSOLACAO 73 ; ASSAFORA
|SÃO JOÃO DAS LAMPAS
|2705-499
|Lisboa
|Sintra
|R D ISABEL ARAGAO 13
|BELAS
|2605-653
|Lisboa
|Sintra
|C COM PORTELA LJ 33 R/C
|PORTELA LRS
|2685-223
|Lisboa
|Loures
|R PROF JOAO BARREIRA 27 LJ
|LISBOA
|1600-635
|Lisboa
|Lisboa
|LARGO DA QUINTA DO CAMPO
|AZUEIRA
|2665-015
|Lisboa
|Mafra
|PCT EVORA 99 LJ B BR S J REBELVA
|CARCAVELOS
|2775-540
|Lisboa
|Cascais
|R ANT N SEQUEIRA 36 38 LJ B 15 ; AGUALVA-CACÉM
|AGUALVA-CACÉM
|2735-165
|Lisboa
|Sintra
|RUA BARBOSA DO BOCAGE 69 LJ ESQ ; RIO DE MOURO
|RIO DE MOURO
|2635-414
|Lisboa
|Sintra
|LARGO DA IGREJA QUIOSQUE ; DAMAIA ; AMADORA
|AMADORA
|2720-295
|Lisboa
|Amadora
|AV 9 JULHO 31 POSTO BP ; VENDA DO PINHEIRO
|VENDA DO PINHEIRO
|2665-518
|Lisboa
|Mafra
|AV GEN HUMBERTO DELGADO 45 C ; TORRES VEDRAS
|TORRES VEDRAS
|2560-272
|Lisboa
|Torres Vedras
|EST NAC 366 KM 0.5 PALHOCA POSTO BP ; FIGUEIROS
|FIGUEIROS
|2550-306
|Lisboa
|Cadaval
|RUA HERMINIO DE PALMA INACIO ; NOTE ALTA LISBOA JORNAIS ; LISBOA
|LISBOA
|1750-114
|Lisboa
|Lisboa
|EST PACO ARCOS 48 AUCHAN
|PAÇO DE ARCOS
|2770-129
|Lisboa
|Oeiras
|D CARLOTA JOAQUINA 1 ASV GALP ; MASSAMA NORTE
|BELAS
|2605-279
|Lisboa
|Sintra
|AV 25 ABRIL 208 ASV GALP ; MASSAMA SUL
|QUELUZ
|2745-860
|Lisboa
|Sintra
|EST TORNADA FEIRA NOVA LJ5
|CALDAS DA RAINHA
|2500-315
|Leiria
|Caldas da Rainha
|R BARTOLOMEU A DA SANTA N 63
|CASTELO DE VIDE
|7320-117
|Portalegre
|Castelo de Vide
|AV BADAJOZ ASV GALP
|ELVAS
|7350-096
|Portalegre
|Elvas
|R. ALEXANDRE HERCULANO 19FLORIDA
|PONTE DE SOR
|7400-234
|Portalegre
|Ponte de Sor
|PRAÇA D SANCHO II 5 ; CAFE CIDADE NOVA
|ELVAS
|7350-127
|Portalegre
|Elvas
|AV ESTREMADURA ESPANHOLA 106 ; ASV GALP
|PORTALEGRE
|7300-551
|Portalegre
|Portalegre
|R MANUEL PIRES ANTIGO 4
|SOUSEL
|7470-253
|Portalegre
|Sousel
|IP7/A6-ELVAS/CAIA GALP-KM 4,5-SHELL
|CAIA
|7350-443
|Portalegre
|Elvas
|AV ESTREMADURA ESPANHOLA 37 ; ASSENTOS
|PORTALEGRE
|7300-051
|Portalegre
|Portalegre
|R CONDE TORRE 3 RC ESQ
|PONTE DE SOR
|7400-308
|Portalegre
|Ponte de Sor
|AL 25 ABRIL QUIOSQ JT ASV SHEEL
|GAVIÃO
|6040-130
|Portalegre
|Gavião
|EN 246 1 SITIO SRA LUZ ASV GALP
|CASTELO DE VIDE
|7320-202
|Portalegre
|Castelo de Vide
|AV FRANCISCO FINO LT 157 E 158 ; ZONA INDUSTRIAL
|PORTALEGRE
|7300-053
|Portalegre
|Portalegre
|R D NUNO ALVARES PEREIRA 20 ; EST PENHA ASV
|PORTALEGRE
|7300-200
|Portalegre
|Portalegre
|R JOINAL LJ 4 CC E LECLERC
|PORTALEGRE
|7300-526
|Portalegre
|Portalegre
|R OLIVENÇA 21 A
|ARRONCHES
|7340-019
|Portalegre
|Arronches
|BALDIO ALMAGRES INTERMARCHE
|PORTALEGRE
|7300-526
|Portalegre
|Portalegre
|LARGO DA IGREJA 10
|MONTARGIL
|7425-101
|Portalegre
|Ponte de Sor
|PÇ REPUBLICA RC ESQ 115 TAB ; PLATANO
|NISA
|6050-350
|Portalegre
|Nisa
|AV LIBERDADE 14
|PONTE DE SOR
|7400-216
|Portalegre
|Ponte de Sor
|RUA PACO BANDEIRA 4 ; INTERMARCHE
|ELVAS
|7350-310
|Portalegre
|Elvas
|AV HUMBERTO DELGADO POSTO GALP
|CAMPO MAIOR
|7370-106
|Portalegre
|Campo Maior
|RUA DO JOINAL ; NOTE JORNAIS
|PORTALEGRE
|7300-526
|Portalegre
|Portalegre
|AV LIBERDADE 92 ; ASV
|PONTE DE SOR
|7400-219
|Portalegre
|Ponte de Sor
|R. MORGADO MATEUS, 88 ; TAB BELAS ARTES
|PORTO
|4000-333
|Porto
|Porto
|R. CANDIDO REIS 411 ; LIV PAP TULIPA
|AMARANTE
|4600-055
|Porto
|Amarante
|R. AGRA,1288 RC ESQ-AGRA-MILHEIRÓS
|MAIA
|4475-304
|Porto
|Maia
|AV MANUEL PINTO AZEVEDO 579 ; PAP MACHADO
|SENHORA DA HORA
|4460-360
|Porto
|Matosinhos
|R. STA CATARINA, 824
|PORTO
|4000-446
|Porto
|Porto
|R. EUGENIO CASTRO, 230
|PORTO
|4100-225
|Porto
|Porto
|AV. ANTUNES GUIMARAES, 61
|PORTO
|4100-079
|Porto
|Porto
|AV DR ANTUNES GUIMARAES 914 ; TAB WELWITSCHIA
|PORTO
|4100-076
|Porto
|Porto
|R EZEQUIEL CAMPOS 371 ; CAFE CAMPINOS
|PORTO
|4100-233
|Porto
|Porto
|AV BRASIL 179
|PORTO
|4150-151
|Porto
|Porto
|R BRITO CAPELO 772
|MATOSINHOS
|4450-068
|Porto
|Matosinhos
|AV. D AFONSO HENRIQUES,1088
|MATOSINHOS
|4450-011
|Porto
|Matosinhos
|R. AFONSO CORDEIRO,9
|MATOSINHOS
|4450-005
|Porto
|Matosinhos
|PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO, 301
|PORTO
|4200-314
|Porto
|Porto
|R CONSTITUICAO 134 ; TAB SATELITE
|PORTO
|4200-199
|Porto
|Porto
|R FARIA GUIMARAES 469 ; TAB CHAMA
|PORTO
|4000-207
|Porto
|Porto
|R. S BRAS, 445
|PORTO
|4000-496
|Porto
|Porto
|R. BOAVISTA, 822
|PORTO
|4050-106
|Porto
|Porto
|R. 9 JULHO, 2
|PORTO
|4050-433
|Porto
|Porto
|R. BARTOLOMEU DIAS, 295 ; TAB PAULINHA
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-043
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. ESTACAO, 130
|PORTO
|4300-171
|Porto
|Porto
|R S ROQUE LAMEIRA 2382
|PORTO
|4350-306
|Porto
|Porto
|PC ALMADA
|POVOA VARZIM
|4490-438
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R. DR. ALFREDO MAGALHAES,106
|PORTO
|4000-062
|Porto
|Porto
|R RODRIGUES SAMPAIO183 ; META SORTE
|PORTO
|4000-425
|Porto
|Porto
|PC MUNICIPAL 101/103 ; TAB IMPERIAL
|PENAFIEL
|4560-481
|Porto
|Penafiel
|LARGO PADRE AMERICO, S/N
|PENAFIEL
|4560-453
|Porto
|Penafiel
|R CONSTITUICAO 15 ; PAP PAPLAO
|PORTO
|4200-197
|Porto
|Porto
|R D AFONSO HENRIQUES 2906
|MAIA
|4425-591
|Porto
|Maia
|R. COSTA CABRAL, 1748
|PORTO
|4200-216
|Porto
|Porto
|R JULIO DINIZ 754 LJ 36/37
|PORTO
|4050-012
|Porto
|Porto
|AV COM COUTINHO LANHOSO 603 ; BAZAR TRIANGULO
|VILA DO CONDE
|4480-662
|Porto
|Vila do Conde
|PARQUE JOSE GUILHERME
|PAREDES
|4580-130
|Porto
|Paredes
|LG STO. ANTONIO,325-GRIJO
|GRIJÓ VNG
|4415-539
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. CONDE ALTO MEARIM,1185 LJ 2
|MATOSINHOS
|4450-036
|Porto
|Matosinhos
|VIA NORTE
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-001
|Porto
|Matosinhos
|AV. DR LEONARDO COIMBRA - MARGARIDE ; CC ORION LJ 113
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Porto
|Felgueiras
|R. HENRIQUE LOPES MENDONCA,25 LJ 1
|PORTO
|4150-394
|Porto
|Porto
|R JOSE ALMADA NEGREIROS LJ 320 ; TAB ALMADA
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-191
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. MOCAMBIQUE,147 LJ 17
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-145
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. ROSARIO,9
|PORTO
|4050-523
|Porto
|Porto
|R. COSTA CABRAL,806
|PORTO
|4200-212
|Porto
|Porto
|R. TOMAS RIBEIRO,475
|MATOSINHOS
|4450-298
|Porto
|Matosinhos
|AV. 5 OUTUBRO
|VALONGO
|4440-503
|Porto
|Valongo
|R. PEDRO HISPANO JT VIADUTO
|PORTO
|4100-398
|Porto
|Porto
|LUG DE SOUTELO VILAR DO TORNO A L
|LOUSADA
|4620-400
|Porto
|Lousada
|AV. VISCONDE BARREIROS
|MAIA
|4470-151
|Porto
|Maia
|R OURO 58 ASV REPSOL
|PORTO
|4150-001
|Porto
|Porto
|AV. DR RIBEIRO MAGALHAES
|FELGUEIRAS
|4610-108
|Porto
|Felgueiras
|R. DA PRELADA, 111
|PORTO
|4250-376
|Porto
|Porto
|R. RAS, LJ 7 CENTRAL CAMIONAGENS
|SANTO TIRSO
|4780-374
|Porto
|Santo Tirso
|AV. DR FERNANDO AROSO, 176
|MATOSINHOS
|4450-662
|Porto
|Matosinhos
|R. CENTRAL GIESTA, 7
|RIO TINTO
|4435-024
|Porto
|Gondomar
|R S JOAO SOBRADO ASV CEPSA
|SOBRADO
|4440-339
|Porto
|Valongo
|R DA INDUSTRIA - EN14
|TROFA
|4785-624
|Porto
|Trofa
|AV. RODRIGUES FREITAS, 180
|PORTO
|4000-416
|Porto
|Porto
|PC EXERCITO LIBERTADOR,64
|PORTO
|4250-204
|Porto
|Porto
|R. STA OVAIA ; FANZERES
|FÂNZERES
|4510-665
|Porto
|Gondomar
|ESTRADA NOVA, 837 - TERROSO
|POVOA DE VARZIM
|4495-524
|Porto
|Póvoa de Varzim
|SEQUEIROS LODARES
|LOUSADA
|4620-210
|Porto
|Lousada
|R. D AFONSO HENRIQUES, 3965
|MAIA
|4425-057
|Porto
|Maia
|LG 5 OUTUBRO-BAR ESTAÇÃO CP DEVESAS
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-089
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. MACHADO SANTOS 873 COIMBROES
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-209
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|AV BRASIL 803-811 ; BAZAR MOLHE
|PORTO
|4150-154
|Porto
|Porto
|R. DR. CARLOS PINTO FERREIRA, 10
|VILA DO CONDE
|4480-665
|Porto
|Vila do Conde
|R DA LAGOA ; POSTO REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-174
|Porto
|Matosinhos
|AV. TENENTE LEONARDO MEIRELES 166
|PAÇOS DE FERREIRA
|4590-516
|Porto
|Paços de Ferreira
|R. CAMPO ALEGRE, 1618
|PORTO
|4150-176
|Porto
|Porto
|PC MARQUES POMBAL ; LADO SUL JARDIM
|PORTO
|4000-390
|Porto
|Porto
|AV. DR DOMINGUES DOS SANTOS, 50
|SENHORA DA HORA
|4460-236
|Porto
|Matosinhos
|AV. N SRA NEVES, 73 (A VER O MAR)
|POVOA VARZIM
|4490-011
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R GAGO COUTINHO 199 ASV BP
|MARCO CANAVESES
|4630-206
|Porto
|Marco de Canaveses
|R. MONTE GIESTA, 38
|RIO TINTO
|4435-049
|Porto
|Gondomar
|R JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELES
|ERMESINDE
|4445-485
|Porto
|Valongo
|R FONSECA DIAS LUG ESPINHEIRO
|VALONGO
|4440-652
|Porto
|Valongo
|R ALEXANDRE HERCULANO 414
|PORTO
|4000-053
|Porto
|Porto
|R CENTRAL DE VALOS 741 ; BOMBAS GALP
|FIÃES VFR
|4505-257
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|AV. DA REPUBLICA - POSTO GALP
|PAREDES
|4580-193
|Porto
|Paredes
|R AUGUSTO N SILVA EN 14 KM 10 8
|MAIA
|4475-615
|Porto
|Maia
|AV. LIBERDADE, 20 LABRUGE
|VILA CONDE
|4485-301
|Porto
|Vila do Conde
|R. DO CRASTO,53
|FOZ
|4150-245
|Porto
|Porto
|R. NOVA SEIXO, 1184
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-216
|Porto
|Matosinhos
|AV FERNAO MAGALHAES 886
|PORTO
|4350-152
|Porto
|Porto
|R. DR. GERMANO SOUSA VIEIRA, 196
|MAIA
|4475-471
|Porto
|Maia
|R. MARQUES POMBAL-AVELHEIRA
|TROFA
|4785-173
|Porto
|Trofa
|R. DIOGO BOTELHO, 671
|PORTO
|4150-001
|Porto
|Porto
|R DR RENATO ARAUJO ASV REPSOL
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-242
|Aveiro
|São João da Madeira
|AREA DE SERVIÇO REPSOL LJ 1323
|CASTELÕES PNF
|4560-055
|Porto
|Penafiel
|ZONA INDUSTRIAL DO ROLIGO
|S M FEIRA
|4520-115
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|AV INFANTE D HENRIQUE 6 ; POSTO BP
|VALE DE CAMBRA
|3730-241
|Aveiro
|Vale de Cambra
|R. D AFONSO HENRIQUES,3226 ; AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-057
|Porto
|Maia
|PCT S GENS, 213-PADRAO LEGUA
|CUSTÓIAS MTS
|4460-819
|Porto
|Matosinhos
|PC MUNICIPIO 59
|MAIA
|4470-202
|Porto
|Maia
|R. CASA POVEIROS RIO,657 LJ. 4
|POVOA VARZIM
|4490-499
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R JULIO DINIS 9 ; BAZAR TINA
|TROFA
|4785-330
|Porto
|Trofa
|AV. LIBERDADE
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-164
|Aveiro
|São João da Madeira
|AV. CENTRAL BROALHOS.429 BROALHOS
|GONDOMAR
|4515-345
|Porto
|Gondomar
|R. ESTELA 1024 ESTELA
|POVOA VARZIM
|4570-209
|Porto
|Póvoa de Varzim
|CRUZ ALMAS EN 319/3 ASV GALP
|4580-172
|Porto
|Paredes
|ESTRADA,13 POSTO GALP ALTO PEGA
|VILA CONDE
|4480-001
|Porto
|Vila do Conde
|R. 5 OUTUBRO,58 POSTO GALP
|VILA CONDE
|4480-599
|Porto
|Vila do Conde
|R. VISCONDE 2347
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-266
|Aveiro
|São João da Madeira
|R. PARAISO FOZ,48 LJ 143
|PORTO
|4150-565
|Porto
|Porto
|R DA MATA 680 EDF MONTEIRO
|PAÇOS DE BRANDÃO
|4535-296
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|EN 209 KM 9.7
|SÃO PEDRO DA COVA
|4510-429
|Porto
|Gondomar
|EN,13 LUGAR PINHEIRO MINDELO
|VILA CONDE
|4485-629
|Porto
|Vila do Conde
|R. NOVA FOJO POSTO BP NO FOJO
|CANIDELO
|4400-232
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. JOAO PAULO II ESTRELA POSTO BP
|TROFA
|4785-141
|Porto
|Trofa
|PC MARQUES POMBAL 224
|PORTO
|4200-431
|Porto
|Porto
|R D PEDRO V ASV GALP
|MURO
|4745-308
|Porto
|Trofa
|PCT CONCORDIA 25
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-092
|Porto
|Matosinhos
|LG DOMINGOS MOREIRA, 170
|SANTO TIRSO
|4780-371
|Porto
|Santo Tirso
|AV SEQUEIROS 942 ; EST PENAFIEL - VIZELA
|LODARES
|4620-226
|Porto
|Lousada
|ESTRADA NACIONAL 107 - POSTO GALP
|MATOSINHOS
|4460-001
|Porto
|Matosinhos
|PINHEIRO MANSO ; POSTO GALP
|FREIXO DE BAIXO
|4600-612
|Porto
|Amarante
|E N 107 KM 1 - POENTE
|LAVRA
|4455-001
|Porto
|Matosinhos
|R. COMENDADOR. RAINHO ; QUIOSQUE TIVOLI
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-093
|Aveiro
|São João da Madeira
|R. IGREJA, 490
|MODIVAS
|4485-580
|Porto
|Vila do Conde
|R. Nº 18 , 618
|ESPINHO
|4500-245
|Aveiro
|Espinho
|AV. FERNAO MAGALHAES, 1269
|PORTO
|4350-169
|Porto
|Porto
|PC ALMADA
|POVOA VARZIM
|4490-438
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R. GENERAL TORRES, 1220 PISO 0 ; LOJA 59 C COM DOURO
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-164
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. D MANUEL I ; VARZIM QUIOSQUE
|POVOA DE VARZIM
|4490-592
|Porto
|Póvoa de Varzim
|IGREJA, 25 (CAF PONTO ENC)
|RIO MEÃO
|4520-468
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|QTA SARDOAL
|PENAFIEL
|4560-907
|Porto
|Penafiel
|R. DE MELADAS, 915 ; POSTO GALP
|MOZELOS VFR
|4535-186
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R. GOMES DE AMORIN, 3194
|PÓVOA DE VARZIM
|4490-091
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R RAMPA ALTA 556 ; POSTO GALP
|AMARANTE
|4600-275
|Porto
|Amarante
|R. ANTONIO F BRAGA JUNIOR 479
|CANIDELO
|4400-364
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. VARAO, 23 LOJ 1
|PERAFITA
|4455-572
|Porto
|Matosinhos
|CC GAIA JARDIM LJ 25 ; AV ESCULTORES
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-504
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|AV ANTONIO SANTOS LEITE
|MAIA
|4470-142
|Porto
|Maia
|R. JULIO DINIS, 320/348- LJ 1311
|PORTO
|4050-318
|Porto
|Porto
|AV.ENGENHEIRO DUARTE PACHECO 731 ; LJ 1305
|ERMESINDE
|4445-416
|Porto
|Valongo
|R. S MARTINHO, 14
|ARGONCILHE
|4505-164
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R BOMBEIRO MACIEIRA 153
|AMARANTE
|4600-021
|Porto
|Amarante
|PARQUE D JOAO GOMES LARANJO 76
|SENHORA HORA
|4460-330
|Porto
|Matosinhos
|AV. DR ALBINO REIS
|OLIVEIRA AZEMEIS
|3720-241
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|AV COM AUGUSTO M PEREIRA 55
|SEVER DO VOUGA
|3740-254
|Aveiro
|Sever do Vouga
|EN 109-KM 46 ASV BP
|ESTARREJA
|3860-001
|Aveiro
|Estarreja
|R DR SOUTO ALVES 134 APART 21 ; ASV REPSOL
|ESTARREJA
|3864-004
|Aveiro
|Estarreja
|AV. DR FRANCISCO SA CARNEIRO ; ASV BP
|OVAR
|3880-112
|Aveiro
|Ovar
|R. DR. CARLOS BARBOSA 9
|PARDELHAS
|3870-213
|Aveiro
|Murtosa
|R. JARDIM, 69 ; VILAR DO PARAISO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-823
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R DE S JOAO 9 E 11
|CAMINHA
|4910-145
|Viana do Castelo
|Caminha
|CC PINGO DOCE LJ 31
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-210
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|AL D DOMINGOS PINHO BRANDAO 1
|AROUCA
|4540-101
|Aveiro
|Arouca
|AV JOSE JOAQUIM RIBEIRO ; TELES 280 ASV PRIO
|ERMESINDE
|4445-656
|Porto
|Valongo
|AV. DR. MOREIRA SOUSA, 3905 ; NORTE / SUL ASV GALP
|CARVALHOS
|4415-386
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|AV CAVADO 114 116 PALMEIRA ; ASV GALP
|BRAGA
|4700-084
|Braga
|Braga
|AV. DA REPUBLICA, 863 LJ. 19 ; GALERIA PALMEIRA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-201
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|PQ INDUSTRIAL S JOAO DE PONTE ; 1 FASE ASV GALP
|PONTE GMR
|4805-258
|Braga
|Guimarães
|R. BONJARDIM, 706/708
|PORTO
|4000-119
|Porto
|Porto
|A28 (ANTIGO IC1) KM372 VILA NOVA ; ANHA APT52 A28 VIANA CASTELO ; (VNC/POR) VIANA CASTELO-PORTO
|BARROSELAS
|4905-999
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|AV LEONARDO COIMBRA 182 ASV
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Porto
|Felgueiras
|AV. MOUZINHO SILVEIRA, 27 LJ. D R/ ; GUEIFÃES
|MAIA
|4470-090
|Porto
|Maia
|AV DR JOAO CANAVARRO 303 ; CC ALAMEDA LJ12
|VILA DO CONDE
|4480-668
|Porto
|Vila do Conde
|LUGAR DAS NEVES ; POSTO GALP
|MUJAES
|4905-515
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R. ELIAS GARCIA,638 TRAVAGEM
|ERMESINDE
|4445-413
|Porto
|Valongo
|AV. VASCO GAMA
|AVINTES
|4430-755
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R DR JOAQUIM NOGUEIR SANTOS 708
|MAIA
|4475-474
|Porto
|Maia
|AV. 25 ABRIL
|VIANA CASTELO
|4900-496
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R COMENDADOR SA COUTO ; POSTO PRIO
|SÃO PAIO DE OLEIROS
|4535-455
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R. FREI JOSE VILACA FERREIROS
|BRAGA
|4700-236
|Braga
|Braga
|R. ALFERES DIOGO MACALFA LJ 3 A
|AROUCA
|4540-117
|Aveiro
|Arouca
|R. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO 305
|AGUA LONGA
|4825-087
|Porto
|Santo Tirso
|AV BESSA 137
|PORTO
|4100-012
|Porto
|Porto
|R JOAO GRAVE, 186
|PORTO
|4150-427
|Porto
|Porto
|R. CAMPO ALEGRE N 654
|PORTO
|4150-171
|Porto
|Porto
|ESTACAO CP CAMPANHA
|PORTO
|4300-032
|Porto
|Porto
|LUGAR DA ARROTINHA LJ2 ; BEDUIDO
|ESTARREJA
|3860-207
|Aveiro
|Estarreja
|AV. MANUEL PEREIRA SOARES 711
|MARCO CANAVESES
|4630-296
|Porto
|Marco de Canaveses
|LUG DE LEIRIA - SANTA SABINA
|ALPENDURADA
|4575-011
|Porto
|Marco de Canaveses
|GAVETO RUA ANTÓNIO LUÍS GOMES ; COM AV DA REPÚBLICA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-194
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|CC DOLCE VITA PORTO - LJ 17 ; R CAMP EUROPEUS
|PORTO
|4350-414
|Porto
|Porto
|AV. CALOUSTE GULBENKIAN , 1343
|SENHORA DA HORA
|4460-270
|Porto
|Matosinhos
|R. JOAO MENDONCA 505 APT 75- ; CONTINENTE MATOSINHOS-JORNAIS
|SENHORA DA HORA
|4450-001
|Porto
|Matosinhos
|AV DOS DESCOBRIMENTOS ; CONTINENTE V N GAIA JORNAIS ; CC GAIA SHOPPING
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-503
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|CC MODELO CONTINENTE HIPER VCL ; QTA. AMEAL- MEADELA- JORNAIS
|VIANA CASTELO
|4900-549
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ESTRADA NACIONAL 109 ASV BP ; ARCOZELO ; ARCOZELO VNG
|4410-001
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. DA IGREJA, 194
|MAIA
|4475-641
|Porto
|Maia
|FONTE PARADA ASV BP
|SEROA
|4595-434
|Porto
|Paços de Ferreira
|AUTO ESTRADA PORTO LISBOA KM 295 ; B REPSOL
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-129
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. CONSTITUICAO 2570 LJ 1310
|PORTO
|4250-165
|Porto
|Porto
|AV SERPA PINTO 241
|MATOSINHOS
|4450-280
|Porto
|Matosinhos
|R. D ILDEFONSO , 7
|MACIEIRA MAIA - V CONDE
|4485-401
|Porto
|Vila do Conde
|R. SOUSA TREPA , 67 - 69
|SANTO TIRSO
|4780-554
|Porto
|Santo Tirso
|R. CENTRAL DE GANDRA 1050
|GANDRA PRD
|4585-116
|Porto
|Paredes
|AV. RODRIGUES FREITAS , 324
|PORTO
|4000-418
|Porto
|Porto
|E N 105 KM 8 . 4
|ALFENA
|4425-245
|Porto
|Maia
|R. 16 DE MAIO , 978
|TROFA
|4785-608
|Porto
|Trofa
|R. DOS CAMPEÕES EUROPEUS, Nº28/34 ; CONTINENTE ANTAS - JORNAIS ; CC DOLCE VITA
|PORTO
|4300-005
|Porto
|Porto
|R. DE VILAR Nº 234
|PORTO
|4050-625
|Porto
|Porto
|AV. JOAQUIM NEVES SANTOS Nº695
|MATOSINHOS
|4450-394
|Porto
|Matosinhos
|R. COSTA CABRAL Nº 2879
|PORTO
|4200-234
|Porto
|Porto
|R. FONSECA DIAS (POSTO REPSOL) ; N 291
|VALONGO
|4440-652
|Porto
|Valongo
|R S JOAO BOSCO 327
|PORTO
|4100-531
|Porto
|Porto
|EN109 KM 19,5 SILVADE ASV REPSOL
|ESPINHO
|4500-003
|Aveiro
|Espinho
|AV. D. MARIA 1º CC LJ 2
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-300
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|R. DOS BOEIROS Nº 123
|VILARINHO
|4795-819
|Porto
|Santo Tirso
|R. DA BELGICA Nº 2202
|CANIDELO
|4400-046
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R FELIZARDO LIMA 3 (CAFE 3 M)
|PORTO
|4100-238
|Porto
|Porto
|CC PAO DE ACUCAR LJ5 ; R DE RAS
|SANTO TIRSO
|4780-219
|Porto
|Santo Tirso
|AV VALE CAIMA 750 870158 ; PA VALE DE CAMBRA
|VALE DE CAMBRA
|3730-202
|Aveiro
|Vale de Cambra
|BUSTELO S.ROQUE
|S.ROQUE
|3720-011
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|R. DOS PINHEIROS MANSOS
|AMARANTE
|4600-301
|Porto
|Amarante
|AV. AMERICO TEIXEIRA LJ1 Nº900 ; EDF S.JOSÉ
|REBORDÕES
|4795-160
|Porto
|Santo Tirso
|R. S. MIGUEL ANJO 305 POSTO BP
|ARGIVAI
|4490-224
|Porto
|Póvoa de Varzim
|AV CONDE 6253
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-099
|Porto
|Matosinhos
|A 29 VILAR DO PARAISO NORTE SUL ; LJ 1347 ; VILAR DO PARAISO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-853
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|A S VILAR DO PARAISO- SUL- NORTE ; LJ 1351 ; VILAR DO PARAISO
|PEROSINHO
|4415-008
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|AV. ALDEIA NOVA, 461
|FIGUEIRÓ
|4590-226
|Porto
|Paços de Ferreira
|ESTRADA NACIONAL 108, KM 2.3 ; VALBOM - GONDOMAR
|GONDOMAR
|4420-007
|Porto
|Gondomar
|EXTERIOR CIRCUNVALAÇÃO KM 07 ; AS PARQUE REAL
|MATOSINHOS
|4450-097
|Porto
|Matosinhos
|R. DO AMIAL 1116
|PORTO
|4200-058
|Porto
|Porto
|R. CENTRAL DE MOURIZ
|MOURIZ
|4580-007
|Porto
|Paredes
|R. SENHOR DE MATOSINHOS 809 ; LJ1343
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-303
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R. ALBERTO L MOREIRA JUNIOR. Nº281
|LEÇA DA PALMEIRA
|4450-711
|Porto
|Matosinhos
|R JOAO BARROS LJ2
|PORTO
|4150-416
|Porto
|Porto
|PRAÇA DA REPUBLICA 22
|OVAR
|3880-141
|Aveiro
|Ovar
|R FABRICA,274 LJ10 INTERMACHÉ
|VILA NOVA TELHA
|4470-768
|Porto
|Maia
|R MARIA GIL TUIAS-INTERMACHÉ
|MARCO DE CANAVESES
|4630-297
|Porto
|Marco de Canaveses
|A3 KM11 PORTO/BRAGA ; AS STO TIRSO (TROFA) ; LUG VILA LILA
|SÃO MAMEDE CORONADO
|4745-506
|Porto
|Trofa
|A3 KM11 BRAGA/PORTO ; AS STO TIRSO (TROFA) ; LUG VILA LILA
|SÃO MAMEDE CORONADO
|4745-506
|Porto
|Trofa
|TR NOVA GIESTA 541 ; PA MAIA PEDROUCOS
|MAIA
|4425-672
|Porto
|Maia
|A28 KM12 PORTO-VIANA DO CASTELO ; AS VILA DO CONDE S/N MODIVAS
|MODIVAS
|4485-618
|Porto
|Vila do Conde
|A28 KM12 VIANA DO CASTELO-PORTO ; AS VILA DO CONDE N/S MODIVAS
|MODIVAS
|4485-618
|Porto
|Vila do Conde
|R DA RECHOUSA - EN1 KM299 ; AS RECHOUSA
|CANELAS VNG
|4410-222
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|ESTR. EXT CIRCUNVALACAO ; AS CAOLINOS
|SENHORA DA HORA
|4460-280
|Porto
|Matosinhos
|RUA DE ACHAS-POSTO GALP
|VALONGO
|4440-804
|Porto
|Valongo
|R BELCHIOR ROBLES ; AS LECA DA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-626
|Porto
|Matosinhos
|EST EXT CIRCUNVALAÇAO 82-130 ; AS FREIXO
|PORTO
|4300-129
|Porto
|Porto
|A4 KM9.8 AMARANTE-PORTO ; AS AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-547
|Porto
|Maia
|A4 KM9.8 PORTO-AMARANTE ; AS AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-547
|Porto
|Maia
|AV DO MAR ; AS POVOA VARZIM
|PÓVOA DE VARZIM
|4490-406
|Porto
|Póvoa de Varzim
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ; AS GONDOMAR
|GONDOMAR
|4420-155
|Porto
|Gondomar
|R JULIO DINIS Nº 938
|PORTO
|4050-322
|Porto
|Porto
|AV DA BOAVISTA 4663 A 4685 ; AS BOAVISTA
|PORTO
|4100-141
|Porto
|Porto
|R DE RECHOUSA, Nº 655
|CANELAS
|4410-222
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R SALVADOR BRANDAO GULPILHARES ; ASV CEPSA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-702
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|VIA ENG BELMIRO DE AZEVEDO Z I MAIA ; GEMUNDE
|MAIA
|4475-401
|Porto
|Maia
|EN 13- LG PINDELO ; VILA CONDE
|ÁRVORE
|4480-055
|Porto
|Vila do Conde
|EST EXTERIOR CINCUNVALAÇAO ; 7446/7448
|PORTO
|4200-162
|Porto
|Porto
|AV DO CONHECIMENTO, Nº 75 ; CC CONTINENTE VALONGO JORNAIS
|VALONGO
|4440-238
|Porto
|Valongo
|R DIOGO BOTELHO 2049 ; AS UNIVERSIDADE CATOLICA
|PORTO
|4150-268
|Porto
|Porto
|EN1 KM 2.59 NORTE ASV GALP
|PINHEIRO DA BEMPOSTA
|3720-463
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|R CASTANHEIROS 230 ; LAVRA
|4455-089
|Porto
|Matosinhos
|R DR JOAQUIM PIRES DE LIMA 145/147
|PORTO
|4200-350
|Porto
|Porto
|AV HINTZ RIBEIRO Nº 2 - A
|TORREIRA
|3870-323
|Aveiro
|Murtosa
|PCT JOSE FERNANDES CALDAS ; CC ARRABIDA SHOPPING LJ 13 B
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-480
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS ; AS MATOSINHOS SUL/NORTE
|CUSTÓIAS MTS
|4460-739
|Porto
|Matosinhos
|A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS ; AS MATOSINHOS NORTE/SUL
|CUSTÓIAS MTS
|4460-739
|Porto
|Matosinhos
|R LUIS DUARTE 4
|PONTÉVEL
|2070-426
|Santarém
|Cartaxo
|R. DR. MANUEL RODRIGUES,92
|BEMPOSTA
|2205-179
|Santarém
|Abrantes
|BR. NOVO,1 ; SAO MIGUEL RIO TORTO
|TOMAR
|2205-001
|Santarém
|Abrantes
|AE 1,KM 85-SENTIDO SUL-NORTE ASV BP
|SANTARÉM
|2000-005
|Santarém
|Santarém
|BEMPOSTA
|SANTA CATARINA DA SERRA
|2495-186
|Leiria
|Leiria
|R PEDRO SANTAREM 110 RC
|SANTARÉM
|2000-223
|Santarém
|Santarém
|PC DR AGOSTINHO A ALMEIDA 25
|OURÉM
|2490-500
|Santarém
|Ourém
|R CORONEL GARCES TEIXEIRA 14 B
|TOMAR
|2300-460
|Santarém
|Tomar
|R. 17 AGOSTO,3
|ABRANTES
|2200-001
|Santarém
|Abrantes
|R. DE CORUCHE-ZONA INDUSTRIAL
|ALMEIRIM
|2080-221
|Santarém
|Almeirim
|R PRE MANUEL BENTO MOREIRA ; PAP VILARENSE
|VILAR DOS PRAZERES
|2490-763
|Santarém
|Ourém
|R CORUCHE POSTO ABST CEPSA ; ALMEIRIM
|ALMEIRIM
|2080-094
|Santarém
|Almeirim
|BR. DO NICHO-OLHAREIRA
|TORRES NOVAS
|2350-001
|Santarém
|Torres Novas
|VARIANTE EN 114 KM 3,375 POSTO BP
|SANTARÉM
|2005-068
|Santarém
|Santarém
|R JOAO PINTO FIGUEIREDO 170
|MARINHAIS
|2125-181
|Santarém
|Salvaterra de Magos
|R. Ó-POSTO ABASTECIMENTO REPSOL
|SANTARÉM
|2000-005
|Santarém
|Santarém
|R SERPA PINTO 40 LUSOFILA
|TOMAR
|2300-592
|Santarém
|Tomar
|R 25 ABRIL FT RODOVIARIA DO TEJO ; QUIOSQUE ; ALCANENA
|ALCANENA
|2380-042
|Santarém
|Alcanena
|AV ANTONIO FARINHA PEREIRA ; ALFERRAREDE
|ABRANTES
|2200-024
|Santarém
|Abrantes
|RIBEIRO BARATO ASV GALP
|SARDOAL
|2230-146
|Santarém
|Sardoal
|R MAESTRO FERNANDO 13 A ; PAP ISAMAR
|RIO MAIOR
|2040-327
|Santarém
|Rio Maior
|R SANTAREM EST NAC 114 A ASV GALP
|ALMEIRIM
|2080-001
|Santarém
|Almeirim
|LG 5 OUTUBRO QUIOSQUE JARDIM
|GOLEGÃ
|2150-124
|Santarém
|Golegã
|MODELO HIPER SANTAREM LJ 6 ; CC CONTINENTE SANTAREM
|SANTARÉM
|2005-181
|Santarém
|Santarém
|AV. DR JOAO MARTINS AZEVEDO-QUIOSQU
|TORRES NOVAS
|2350-601
|Santarém
|Torres Novas
|AV D JOAO I ASV AB
|ABRANTES
|2200-233
|Santarém
|Abrantes
|R DR GUILHERME NUNES GODINHO
|FAZENDAS DE ALMEIRIM
|2080-562
|Santarém
|Almeirim
|EST NACIONAL 366 KM 20-ASV REPSOL ; SITIO DOS POCOS
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-145
|Lisboa
|Azambuja
|A23 KM44 SUB LANÇO ABRANTES ; MOURISCAS APT70 A23 ABRANTES ; (LIS/ABR) ABRANTES-MOURISCAS
|MOURISCAS
|2200-994
|Santarém
|Abrantes
|A23 KM44 SUB LANÇO ABRANTES - ; MOURISCAS APT 70 A23 ABRANTES ; (ABR/LIS) ABRANTES-MOURISCAS
|MOURISCAS
|2200-994
|Santarém
|Abrantes
|PC PEDRO FERREIRA, LT B
|FERREIRA DO ZÊZERE
|2240-342
|Santarém
|Ferreira do Zêzere
|ZONA INDUSTRIAL-LAMAS
|MAÇÃO
|6120-726
|Santarém
|Mação
|R ENG MARIO COSTA QUIOSQ ZONA VERDE
|ENTRONCAMENTO
|2330-153
|Santarém
|Entroncamento
|AE 1,KM 85-SENTIDO NORTE-SUL ASV BP
|SANTARÉM
|2000-005
|Santarém
|Santarém
|R DO O ASV GALP SUL NORTE
|SANTARÉM
|2000-005
|Santarém
|Santarém
|R DO O ASV GALP NORTE SUL
|SANTARÉM
|2000-005
|Santarém
|Santarém
|URB DAS BALEIAS LJ 4
|CORUCHE
|2100-202
|Santarém
|Coruche
|STO ANTONIO CHASBMODELO HIPER
|TORRES NOVAS
|2350-559
|Santarém
|Torres Novas
|AV 8 JULHO MERCADO MUNICIPAL LJ 4
|TORRES NOVAS
|2350-724
|Santarém
|Torres Novas
|R ALEX HERCULANO QTA S BERNARDO ; CC CONTINENTE SANTAREM JORNAIS
|SANTARÉM
|2005-181
|Santarém
|Santarém
|R CIDADE SANTAREM QUIOSQUE
|ALCANEDE
|2025-034
|Santarém
|Santarém
|R. FRANCISCO SERRANO 31 A
|MAÇÃO
|6120-747
|Santarém
|Mação
|R ANTONIO AMARO DOS SANTOS 73
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Lisboa
|Azambuja
|R. MANUEL MARTINS ALVES
|SANTO ESTEVÃO BNV
|2130-143
|Santarém
|Benavente
|LRG GENERAL HUMERTO DELGADO
|PORTO ALTO
|2135-115
|Santarém
|Benavente
|EST DA SERRA - POSTO REPSOL
|TOMAR
|2300-415
|Santarém
|Tomar
|AV BERNARDO SANTARENO HOSPITAL
|SANTARÉM
|2005-177
|Santarém
|Santarém
|R FORNO DO GRILO 10 B
|ENTRONCAMENTO
|2330-160
|Santarém
|Entroncamento
|AE A1 SENTIDO SUL NORTE ; M24 AVEIRAS SUL NORTE
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Lisboa
|Azambuja
|AE A 1 SENTIDO NORTESUL ; M24 AVEIRAS NORTE SUL
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Lisboa
|Azambuja
|A13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 N/S ; SUB LANÇO ALMEIRIM/SALVATERRA MAGOS ; M24 SALVATERRA MAGOS NORTE SUL
|SALVATERRA DE MAGOS
|2125-125
|Santarém
|Salvaterra de Magos
|A13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 S/N ; SUBLANÇO SALVATERRA MAGOS/ALMEIRIM ; M24 SALVATERRA MAGOS SUL NORTE
|SALVATERRA DE MAGOS
|2125-125
|Santarém
|Salvaterra de Magos
|PCT RAUL ANTONIO LOPES 7/10
|TOMAR
|2300-446
|Santarém
|Tomar
|R DAVID MANUEL FONSECA 2
|RIO MAIOR
|2040-276
|Santarém
|Rio Maior
|AV. 13 JUNHO-MATANA
|FERREIRA DO ZÊZERE
|2240-368
|Santarém
|Ferreira do Zêzere
|AV BERNARDO SANTARENO QUIOSQ AV
|SANTARÉM
|2005-177
|Santarém
|Santarém
|AV ANDRADE CORVO CEREJAL POSTO GALP
|TORRES NOVAS
|2350-599
|Santarém
|Torres Novas
|POSTO GALP GRAVULHA A BELAS EN 238
|ÁGUAS BELAS FZZ
|2240-037
|Santarém
|Ferreira do Zêzere
|R DR BARRAL FILIPE 55 57
|VILA NOVA DA BARQUINHA
|2260-416
|Santarém
|Vila Nova da Barquinha
|EST NAC 118 KM 33 ASV GALP
|SAMORA CORREIA
|2135-206
|Santarém
|Benavente
|EST NAC 119 KM 34 ASV REPSOL
|BISCAÍNHO
|2100-651
|Santarém
|Coruche
|R CIDADE DE LISBOA 10 LJ A
|SANTARÉM
|2005-256
|Santarém
|Santarém
|A E 15 KM 23 4 NORTE SUL ASV BP
|RIO MAIOR
|2040-071
|Santarém
|Rio Maior
|EN 118 QTA ARNEIRO CIMA ; INTERMARCHE
|CHAMUSCA
|2140-011
|Santarém
|Chamusca
|R COIMBRA SN ASV REPSOL
|TOMAR
|2300-347
|Santarém
|Tomar
|EN 3 ASV ANTIGO CAMPO DA FEIRA ; REPSOL
|AZAMBUJA
|2050-306
|Lisboa
|Azambuja
|AV. PAULO VI
|RIO MAIOR
|2040-325
|Santarém
|Rio Maior
|LG VARZEA CANCELA LEAO LT 1 ; INTERMARCHE
|TORRES NOVAS
|2350-433
|Santarém
|Torres Novas
|R 5 OUTUBRO ASV
|ENTRONCAMENTO
|2330-095
|Santarém
|Entroncamento
|R PEDRO SANTAREM 29 LJ 1 33 ; CC W SHOPPING
|SANTARÉM
|2000-223
|Santarém
|Santarém
|AV FORÇAS ARMADAS EDF SOPADEL ; LJ 1 7
|ABRANTES
|2200-300
|Santarém
|Abrantes
|R GIL EANES 1 CC E LECLERC LJ 5
|ENTRONCAMENTO
|2330-271
|Santarém
|Entroncamento
|STO ANTONIO CHAS STA MARIA JORNAIS ; LOJA NOTE
|TORRES NOVAS
|2350-540
|Santarém
|Torres Novas
|LG PALHAVA STA M OLIVAIS ; BOOK IT JORNAIS
|TOMAR
|2300-390
|Santarém
|Tomar
|AV MARQUES POMBAL LUGAR PERAL ; INTERMARCHE QUIOSQUE
|ALCANENA
|2380-180
|Santarém
|Alcanena
|AV MARQUES POMBAL 543 ASV CEPSA
|ALCANENA
|2380-015
|Santarém
|Alcanena
|AV MADRE ANDALUZ 1 A QUIOSQUE
|SANTARÉM
|2000-210
|Santarém
|Santarém
|R NAMORADOS VILA SHOPING LJ 13 ; CORREDOURA
|OURÉM
|2490-339
|Santarém
|Ourém
|R MESTRE CID GALERIA INTERMRCHE ; LJ 8
|CARTAXO
|2070-012
|Santarém
|Cartaxo
|ENCOSTA BARATA GALERIA COMERCIAL ; LOJA 8 PINGO DOCE
|ABRANTES
|2200-183
|Santarém
|Abrantes
|EN 110 JM 101 ASV GALP TANGERINA ; CARVALHOS FIGUEIREDO
|TOMAR
|2300-338
|Santarém
|Tomar
|URB QTA DA CABREIRA LT 63 ASV
|CARTAXO
|2070-001
|Santarém
|Cartaxo
|R FONTE DO RIBEIRO 96
|PEGO
|2205-364
|Santarém
|Abrantes
|FAZENDAS NOVAS EN 118 KM 39 6 ; POENTE ASV
|BENAVENTE
|2130-999
|Santarém
|Benavente
|R LAMEIRAO 18 ; VALE DE FIGUEIRA STR
|2000-737
|Santarém
|Santarém
|EN 243 LJ 4 PINGO DOCE
|RIACHOS
|2350-299
|Santarém
|Torres Novas
|EN 3 ATOUGUIA ASV
|TORRES NOVAS
|2350-471
|Santarém
|Torres Novas
|R ESCOLAS QTA SAO JOSE ; ALFERRAREDE
|ABRANTES
|2200-042
|Santarém
|Abrantes
|AV BEATO NUNO 352 EDF SOL ; NASCENTE
|FÁTIMA
|2495-401
|Santarém
|Ourém
|EN 113 MOINHO AREIA ASV BP
|OURÉM
|2490-444
|Santarém
|Ourém
|EN118 KM31 NASCENTE AV NOSSA SRA ; GUADALUPE ASV BP
|SAMORA CORREIA
|2135-015
|Santarém
|Benavente
|R NORTON DE MATOS 28 A
|TOMAR
|2300-438
|Santarém
|Tomar
|PRAÇA DA REPUBLICA 60
|RIO MAIOR
|2040-320
|Santarém
|Rio Maior
|QTA DAS GORDUCHAS INTERMARCHE
|TOMAR
|2300-394
|Santarém
|Tomar
|EST NAC 110 KM 6766 TOJAL
|AREIAS FZZ
|2240-135
|Santarém
|Ferreira do Zêzere
|QUINTA MARQUESA ; ASV BOMBAS INTERMARCHE
|AZAMBUJA
|2050-276
|Lisboa
|Azambuja
|EN 118 N 158
|MARINHAIS
|2125-115
|Santarém
|Salvaterra de Magos
|R CABINE VALE ESTACAS REGUEIRA ; ESTRADA ROTUNDA HOSPITAL
|SANTARÉM
|2005-264
|Santarém
|Santarém
|AL 1 MARÇO CENT COM TEMPLARIOS ; LJ 153
|TOMAR
|2300-431
|Santarém
|Tomar
|AV D JOAO I 270 LJ 8 RETAIL PARK
|ABRANTES
|2200-233
|Santarém
|Abrantes
|EST LEIRIA LUGAR BARRADAS 148
|FÁTIMA
|2495-407
|Santarém
|Ourém
|R BENCAO DO GADO 5
|RIACHOS
|2350-334
|Santarém
|Torres Novas
|LARGO S JOAO BATISTA QUIOSQUE ; MODERNO
|CARTAXO
|2070-039
|Santarém
|Cartaxo
|LUGAR LAMEIRA GRANDE ; TORRES NOVAS
|ZIBREIRA
|2350-830
|Santarém
|Torres Novas
|QUINTA DA PINHEIROCA ESTRADA ; REGO ITMI
|SALVATERRA DE MAGOS
|2120-064
|Santarém
|Salvaterra de Magos
|ESTRADA NACIONAL 1 KM54,30 ; ESPINHEIRA
|ALCOENTRE
|2065-107
|Lisboa
|Azambuja
|AV FORÇAS ARMADAS ASV GALP
|ABRANTES
|2200-320
|Santarém
|Abrantes
|AV SALGUEIRO MAIA FT ESC SEC ; CORUCHE
|CORUCHE
|2100-153
|Santarém
|Coruche
|R COIMBRA 10 GORDUCHAS ; TOMAR
|TOMAR
|2300-394
|Santarém
|Tomar
|RUA ANTONIO SERGIO LOTE 1 ; ALPIARÇA
|ALPIARÇA
|2090-058
|Santarém
|Alpiarça
|RUA ALMIRANTE CANDIDO DOS REIS Nº54 ; SAMORA CORREIA
|SAMORA CORREIA
|2135-259
|Santarém
|Benavente
|QUINTA DO PERU RETAIL CITY PARK ESP ; TORRES NOVAS
|TORRES NOVAS
|2350-537
|Santarém
|Torres Novas
|EN 3 KM 81 LOTE S1 124 ; ZONA IND ENTRONCAMENTO POSTO BP ; ENTRONCAMENTO
|ENTRONCAMENTO
|2330-250
|Santarém
|Entroncamento
|R ENG MANUEL MERCADO DIARIO LJ 1 ; TRAMAGAL
|TRAMAGAL
|2205-699
|Santarém
|Abrantes
|R ANTONIA MARQUES CARVALHO 16 ; SERRA
|SERRA
|2300-251
|Santarém
|Tomar
|AV 24, 316 ASV REPSOL
|ESPINHO
|4500-204
|Aveiro
|Espinho
|AV FRANÇA EST METRO CASA MUSICA ; PISO -1 ENT NASCENTE
|PORTO
|4250-278
|Porto
|Porto
|AV D MANUEL II 1272
|MAIA
|4470-334
|Porto
|Maia
|AV MANUEL DIAS MACHADO 304
|SÃO MARTINHO CAMPO
|4795-445
|Porto
|Santo Tirso
|R HUMBERTO DELAGO S/N QUIOSQUE
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-254
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|CC ELECLERC-EN106 KM212
|LOUSADA
|4620-121
|Porto
|Lousada
|R DA MARIADEIRA BL9 RC LJ B
|PÓVOA DE VARZIM
|4490-660
|Porto
|Póvoa de Varzim
|PC D AFONSO V 126
|PORTO
|4150-024
|Porto
|Porto
|LG DO ROSSIO ; QUIOSQUE
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-170
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|RUA D ANTONIO FERREIRA GOMES 174
|PENAFIEL
|4560-568
|Porto
|Penafiel
|EST DA CIRCUNVALACAO ; 10783 A 10853
|PORTO
|4250-152
|Porto
|Porto
|RUA DO CORVO 719
|ARCOZELO VNG
|4410-439
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R SANTA MARIA LOJA 5 INTERMARCHE
|SANTA MARIA DE LAMAS
|4535-356
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|VIA DE ARDEGAES Nº255 ; ASV AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-500
|Porto
|Maia
|EST NAC 13 KM 16 ; ASV BP
|MINDELO
|4485-473
|Porto
|Vila do Conde
|R ANTONIO MARIA SILVA PINHO 30
|PARDILHÓ
|3860-431
|Aveiro
|Estarreja
|RUA TOME DE SOUSA 166
|RATES
|4570-417
|Porto
|Póvoa de Varzim
|EN 12 KM 0.710 PARQUE DA CIDADE
|4100-002
|Porto
|Porto
|R MOSTEIRO 925 AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-140
|Porto
|Maia
|AV ENG DUARTE PACHECO 368 ; MERCADO
|MATOSINHOS
|4450-110
|Porto
|Matosinhos
|ASMAIA SUL A41 SUBLANCO ALIPOR ; EN 3
|MAIA
|4470-372
|Porto
|Maia
|ASMAIA NORTE A41 SUBLANCO ALIPOR ; EN 3
|MAIA
|4470-372
|Porto
|Maia
|R DA ALDEIA 138 AGUCADOURA
|PÓVOA DE VARZIM
|4495-020
|Porto
|Póvoa de Varzim
|AV SACADURA CABRAL
|PENAFIEL
|4560-480
|Porto
|Penafiel
|RUA 19 1538 ASV BP ANTA
|ESPINHO
|4500-251
|Aveiro
|Espinho
|PC MUNICIPIO FT TRIBUNAL MAIA
|MAIA
|4470-202
|Porto
|Maia
|RUA SANTOS DIAS 761
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-255
|Porto
|Matosinhos
|MERCADO BOM SUCESSO QUIOSQUE
|PORTO
|4150-145
|Porto
|Porto
|PADRAO SOUTO POSTO GALP
|SOUTO VFR
|4520-709
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|RUA DO MONTE 149
|ARADA
|3885-099
|Aveiro
|Ovar
|R LEVEGADA SEDOUROS 92 ASV ; BUNHEIRO
|BUNHEIRO
|3870-019
|Aveiro
|Murtosa
|R S ROQUE LAMEIRA 476 CASA ARIM
|PORTO
|4350-299
|Porto
|Porto
|ESTRADA NACIONAL 16 Nº3546
|CEDRIM
|3740-015
|Aveiro
|Sever do Vouga
|AV JOAO XXIII 192
|PAÇOS DE FERREIRA
|4590-515
|Porto
|Paços de Ferreira
|VIA DO PODER LOCAL 889
|FERREIRA PFR
|4590-901
|Porto
|Paços de Ferreira
|R GONÇALO SAMPAIO 350 LJ 310 ; SHOPPING CIDADE PORTO
|PORTO
|4150-365
|Porto
|Porto
|R. CAPITAO PRAÇA BARRO ; S OUTEIRO
|CARVALHOSA
|4590-016
|Porto
|Paços de Ferreira
|AV BOMBEIROS VOLUNT PORTO 43. ; FURADOURO
|OVAR
|3880-352
|Aveiro
|Ovar
|AV ALBERTINA FERREIRA AMORIM 642
|MOZELOS VFR
|4535-202
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R VELOSO SALGADO ; ASV CEPSA LEÇA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-801
|Porto
|Matosinhos
|AV HOSPITAL PADRE AMERICO 210
|PENAFIEL
|4564-007
|Porto
|Penafiel
|RUA SANTA MARIA 2207 ; SANTA MARIA DE LAMAS
|SANTA MARIA DE LAMAS
|4535-403
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|RUA DE REBORDOES
|RIO TINTO
|4435-416
|Porto
|Gondomar
|RUA COMANDANTE QUELHAS LIMA 62
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-085
|Porto
|Matosinhos
|AV FRANCISCO SA CARNEIRO 4 B LJ
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-164
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R SAO ROQUE DA LAMEIRA 1749
|PORTO
|4350-307
|Porto
|Porto
|R SIMAO BOLIVAR 83 LOJA 24
|MAIA
|4470-214
|Porto
|Maia
|EST CIRCUNVALACAO 1033 1057 EN12 ; ASV BP
|PORTO
|4250-155
|Porto
|Porto
|R DR EDUARDO TORRES HOSP PEDRO ; HISPANO
|MATOSINHOS
|4454-513
|Porto
|Matosinhos
|R VILA NOVA 8
|BITARÃES
|4580-294
|Porto
|Paredes
|CC FERRARA PLAZA LJ 1.7 A RUA FERRA ; PLAZA 36 ; CARVALHOSA
|CARVALHOSA
|4590-046
|Porto
|Paços de Ferreira
|R DE SAMIL 365 ; SÃO ROQUE
|SÃO ROQUE
|3720-715
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|EN 224 LUGAR DO AREEIRO ; SANTA EULÁLIA ARC
|SANTA EULÁLIA ARC
|4540-515
|Aveiro
|Arouca
|GIESTEIRA S TIAGO RIBA UL APT 3 ; POSTO REPSOL ; SANTIAGO DE RIBA-UL
|SANTIAGO DE RIBA-UL
|3720-502
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|RUA DA CRUZ 168 ; LAVRA
|LAVRA
|4455-112
|Porto
|Matosinhos
|AV DA CARVALHA POSTO BP ; FÂNZERES
|FÂNZERES
|4510-518
|Porto
|Gondomar
|RUA DOS FOGUETEIROS 564 CC PINGO DO ; CUSTÓIAS MTS
|CUSTÓIAS MTS
|4460-723
|Porto
|Matosinhos
|RUA GONCALVES DE CASTRO 61 ; PEDROSO
|PEDROSO
|4415-378
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|AV SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA 15 ; QUIOSQUE PINGO DOCE ; MAIA
|MAIA
|4475-396
|Porto
|Maia
|AV PONTE DE AREIAS S/N ; CETE
|CETE
|4580-311
|Porto
|Paredes
|A 44 KM 6 7 SUL NORTE BP ESTE ; VILA NOVA DE GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-575
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|A 44 KM 6 7 NORTE SUL POSTO BP OES ; VILA NOVA DE GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-575
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R JOAO DE DEUS 368 TAB JOAO DE DEUS ; PORTO
|PORTO
|4100-458
|Porto
|Porto
|R ALFREDO CUNHA 546 ASV CEPSA ; MATOSINHOS
|MATOSINHOS
|4450-022
|Porto
|Matosinhos
|R ESCOLA CENTRAL 910 ; AVINTES
|AVINTES
|4430-822
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|RUA LIBERDADE 213 BP GRANJA ; SÃO FELIX DA MARINHA
|SÃO FELIX DA MARINHA
|4410-153
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R LUCIA LOUSADA 335 LT 20 RC ; LOUSADA
|LOUSADA
|4620-030
|Porto
|Lousada
|R CAMPO ALEGRE 282 ; PORTO
|PORTO
|4150-169
|Porto
|Porto
|EN 1 AREAL KM 283
|SÃO JOÃO DE VER
|4520-605
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|AV DOMINGOS SOUSA ANDRADE ED CRUZEI ; BL A LOJA A
|FONTE ARCADA PNF
|4560-112
|Porto
|Penafiel
|R GODINHO 133 R/C
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-154
|Porto
|Matosinhos
|R BATALHOZ 2 F
|CARTAXO
|2070-071
|Santarém
|Cartaxo
|AV FERREIRA CASTRO-MODELO JORNAIS
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-256
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|R GODINHO FARIA C/ R SA E MELO
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-151
|Porto
|Matosinhos
|EST NACIONAL, KM 8.4, 13
|MOREIRA MAIA
|4470-616
|Porto
|Maia
|R FERNANDO ALMEIDA 65
|MAIA
|4470-288
|Porto
|Maia
|ROTUNDA DO BESSA ; AS FRANCOS
|PORTO
|4100-012
|Porto
|Porto
|R DA CERCA Nº 520
|PORTO
|4150-201
|Porto
|Porto
|AV CORONEL AIRES MARTINS LG AREIA ; VILA DO CONDE
|ÁRVORE
|4480-051
|Porto
|Vila do Conde
|R FERNÃO MAGALHAES, Nº 431
|RIO TINTO
|4435-246
|Porto
|Gondomar
|VIA8 LADO 1 NORTE SUL ASV REPSOL ; CANDAL
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-001
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|AV 24 - POSTO GALP - ESPINHO
|ESPINHO
|4500-002
|Aveiro
|Espinho
|VIA DIAGONAL GONDIM ; PA MAIA VIA DIAGONAL
|MAIA
|4470-400
|Porto
|Maia
|AV 25 ABRIL FRT MODELO ; PA POVOA VARZIM
|PÓVOA DE VARZIM
|4490-004
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R DE TRAVANCA Nº 2274
|TRAVANCA
|4605-467
|Porto
|Amarante
|AV BRASIL , Nº 6
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-068
|Aveiro
|São João da Madeira
|EN 107 KM 19
|AGUAS SANTAS
|4425-419
|Porto
|Maia
|R TENENTE VALADIM - EN 15 ; POSTO GALP
|PENAFIEL
|4560-457
|Porto
|Penafiel
|R MANUEL FRANCISCO CORREIA LT 18 B ; ASV BP
|LAVRA
|4455-237
|Porto
|Matosinhos
|R SANTOS LESSA (POSTO REPSOL)
|LEÇA DO BALIO
|4465-749
|Porto
|Matosinhos
|R PADRE MANUEL DA SILVA 80
|MAIA
|4470-618
|Porto
|Maia
|PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO 143
|PORTO
|4200-312
|Porto
|Porto
|R ELIAS GARCIA Nº460
|ERMESINDE
|4445-413
|Porto
|Valongo
|R AGOSTINHO RIBEIRO -POSTO GALP
|FELGUEIRAS
|4610-102
|Porto
|Felgueiras
|AV REPUBLICA INICIO IP 4 ; ASV REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-001
|Porto
|Matosinhos
|R DR PLACIDO COSTA CC CAMPOS S.JOAO
|PORTO
|4200-450
|Porto
|Porto
|R D AFONSO HENRIQUES, 360 LJ T
|ALFENA
|4445-085
|Porto
|Valongo
|R HEROIS DE FRANCA 630
|MATOSINHOS
|4450-150
|Porto
|Matosinhos
|AV INDUSTRIAL TEXTIL 154 ; PA VILA DAS AVES
|SÃO TOMÉ NEGRELOS
|4795-548
|Porto
|Santo Tirso
|R PRINCIPAL GRANDAL ; PA FIAES
|FIÃES VFR
|4505-375
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|CC VIA CATARINA LJ4.15 ; R STA CATARINA
|PORTO
|4000-443
|Porto
|Porto
|CC GAIA SHOPPING LJ 210 ; AV DOS DESCOBRIMENTOS 549
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-503
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|A 29 KM 26,600- POENTE
|OVAR
|3885-100
|Aveiro
|Ovar
|AV 25 DE ABRIL
|SANTA MARIA FEIRA
|4520-161
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R CENTRAL ARCOS ASV BP ; S PEDRO DE FINS
|MAIA
|4425-321
|Porto
|Maia
|R. ENG DUARTE PACHECO, 661
|MAIA
|4470-282
|Porto
|Maia
|R DA ALEGRIA Nº 1 ( KIOSKE ALEGRIA)
|PORTO
|4000-021
|Porto
|Porto
|R. 1ª JANEIRO 362 ESTADIO BESSA
|PORTO
|4150-365
|Porto
|Porto
|AV AFONSO HENRIQUE 1580/1610 ; ASV REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-001
|Porto
|Matosinhos
|AV JOAO PAULO II
|ARCOZELO VNG
|4410-406
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|PC LUIS DE CAMÕES
|POVOA DE VARZIM
|4490-441
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R ENG FERREIRA DIAS 1104 ; PA PORTO ZI
|PORTO
|4100-247
|Porto
|Porto
|AV ENG DUARTE PACHECO ; RETAILPARK INERMESINDE
|ERMESINDE
|4445-416
|Porto
|Valongo
|GV AV VASCO GAMA R BAIZA1243 ; PA GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-335
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R D PEDRO V LG FINZES ; S MARTINHO BOUGADO
|TROFA
|4785-301
|Porto
|Trofa
|AV FRANCISCO SA CARNEIRO 335
|ALPENDURADA E MATOS
|4575-052
|Porto
|Marco de Canaveses
|R CONCEICAO FERNANDES 27
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-065
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R SAMPAIO BRUNO 8A
|PORTO
|4000-439
|Porto
|Porto
|QT DAS SEDAS LT7 ; AS NORTESHOPPING
|SENHORA DA HORA
|4460-052
|Porto
|Matosinhos
|R MONTE BURGOS 316
|PORTO
|4250-309
|Porto
|Porto
|AV COMBATES GRANDE GUERRA 627
|PORTO
|4200-190
|Porto
|Porto
|FONTINHAS - BALAZAR
|BALAZAR PVZ
|4570-040
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R DO NEGRAL 1
|CAMPO VLG
|4440-115
|Porto
|Valongo
|AV FABRIL NORTE 1345
|SENHORA DA HORA
|4460-315
|Porto
|Matosinhos
|R AGOSTINHO SILVA ROCHA ; MODELO MAIA JARDIM JORNAIS
|MAIA
|4470-007
|Porto
|Maia
|AV DR MACHADO MATOS ; MODELO LIXA JORNAIS
|LIXA
|4615-352
|Porto
|Felgueiras
|AV D MANUEL II POSTO PB
|MAIA
|4470-334
|Porto
|Maia
|AV JOAO DE DEUS LTA
|ERMESINDE
|4445-474
|Porto
|Valongo
|R PRO DR JOAQUIM PIRES DE LIMA
|AREIAS STS
|4780-025
|Porto
|Santo Tirso
|R.PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE ; MODELO FELGUEIRAS ; JORNAIS
|FELGUEIRAS
|4610-211
|Porto
|Felgueiras
|R SOARES DOS REIS 776
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-314
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|LUG PIAS CASTELO DE CEPEDA ; MODELO PAREDES - JORNAIS
|PAREDES
|4580-233
|Porto
|Paredes
|R DOS CASTANHEIROS 46 ; LUGAR DA TORRE
|ESMORIZ
|3885-504
|Aveiro
|Ovar
|R DR CARLOS COSTA 105 ASV BP
|PEROSINHO
|4415-028
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|LUGAR DAS ARCAS- CRISTELOS ; MODELO LOUSADA - JORNAIS
|AVELEDA LSD
|4620-016
|Porto
|Lousada
|LUGAR DAS PATEIRAS
|TROFA
|4785-344
|Porto
|Trofa
|R DOM AFONSO HENRIQUES KM 1,8
|RIO TINTO
|4435-003
|Porto
|Gondomar
|RUA BRITO CAPELO N 951
|MATOSINHOS
|4450-077
|Porto
|Matosinhos
|VIA 8 (LADO SHOPPING) ; AS GAIA V8 SUL
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-698
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R 23 211 ; PAP LIVRALIA
|ESPINHO
|4500-141
|Aveiro
|Espinho
|AV DAS DESCOBERTAS 34 ; AS ALTO DO VALONGO
|VALONGO
|4440-575
|Porto
|Valongo
|VIA 8 (LADO RIO) ; AS GAIA V8 NORTE
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-698
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R S JOAO 424 MINIMERCADO GLORINHA
|SÃO JOÃO OVR
|3880-751
|Aveiro
|Ovar
|R PEDRAS NOVAIS 356 LJB ; LECA DA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-767
|Porto
|Matosinhos
|R CENTRAL VANDOMA 50 ASV BP
|VANDOMA
|4585-766
|Porto
|Paredes
|AV ABADE BACAL BRITEIRO-JORNAIS ; MODELO BRAGANÇA
|BRAGANÇA
|5300-068
|Bragança
|Bragança
|VINHA - INP ; OLIVAL S LAZARO S GONÇALO ; MODELO AMARANTE
|AMARANTE
|4600-279
|Porto
|Amarante
|LUG CASAL MONTE REGUFE JORNAIS ; MODELO VILA CONDE
|VILA DO CONDE
|4480-776
|Porto
|Vila do Conde
|R DA MAINCA-MODELO LECA BALIO ; INP
|LEÇA DO BALIO
|4465-008
|Porto
|Matosinhos
|R DAS LAJES 1165-1195 ; PA CANELAS A29
|CANELAS VNG
|4410-272
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAREDES
|PAREDES
|4580-053
|Porto
|Paredes
|RUA 2 AMIGOS 213 ; TAB CHELAS ; LECA DA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-657
|Porto
|Matosinhos
|R PD ANTONIO VIEIRA 75 ; Gulpilhares (MIRAMAR)
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-679
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|CC MARSHOPPING LJ 0.043 ; R DR OSCAR LOPES
|MATOSINHOS
|4450-337
|Porto
|Matosinhos
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO
|CASTELO DE PAIVA
|4550-151
|Aveiro
|Castelo de Paiva
|R DAS ESTRADAS 662
|VÁLEGA
|3880-508
|Aveiro
|Ovar
|AV DR LEONARDO COIMBRA
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Porto
|Felgueiras
|EN 13 KM 17
|MINDELO
|4485-473
|Porto
|Vila do Conde
|R RETA DE GOMIL 1537 ; PA PACOS DE FERREIRA
|FRAZÃO
|4595-144
|Porto
|Paços de Ferreira
|R D AFONSO HENRIQUES 1608 R/C
|RIO TINTO
|4435-003
|Porto
|Gondomar
|R. DAS RÃS POSTO GALP
|SANTO TIRSO
|4780-536
|Porto
|Santo Tirso
|LUG NAZES QTA RABOLAL - JORNAIS ; MDL LAMEGO
|LAMEGO
|5100-108
|Viseu
|Lamego
|R FONTE VELHA 1260
|CUSTÓIAS MTS
|4460-732
|Porto
|Matosinhos
|AV JOSE INACIO AREIAS ; EDF MINIPRECO
|ESPOSENDE
|4740-574
|Braga
|Esposende
|AV COMENDADOR AUGUSTO MARTINS ; PEREIRA N 117
|SEVER DO VOUGA
|3740-254
|Aveiro
|Sever do Vouga
|R AGRA LONGA ; PA CAXINAS (JM)
|VILA DO CONDE
|4480-744
|Porto
|Vila do Conde
|R BARROS LIMA 911 R/C
|PORTO
|4300-063
|Porto
|Porto
|R COMENDADOR SA COUTO ; MODELO STA M FEIRA JORNAIS
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-192
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R PEDRO ALVARES CABRAL ; LUGAR CHAO VERDE
|RIO TINTO
|4435-386
|Porto
|Gondomar
|R CIMO DA SERRA 213
|GONDOMAR
|4420-068
|Porto
|Gondomar
|R DA LAPA 26 R/C
|PORTO
|4050-332
|Porto
|Porto
|AV PRINCIPAL 550 POSTO CEPSA ; EN1 KM285
|LOUROSA
|4535-013
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|R DO HEROISMO 153
|PORTO
|4300-258
|Porto
|Porto
|R BRITO CAPELO 1417
|MATOSINHOS
|4450-079
|Porto
|Matosinhos
|CC 8A AVENIDA 1067
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-240
|Aveiro
|São João da Madeira
|AV ALTO DA LIXA 4
|BORBA DE GODIM
|4615-229
|Porto
|Felgueiras
|R HINTZE RIBEIRO 643
|MATOSINHOS
|4450-693
|Porto
|Matosinhos
|R CEDOFEITA 551
|PORTO
|4050-306
|Porto
|Porto
|PCT PD FLORO LT25 LJ3
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-476
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|CC PARQUE NASCENTE LJ 537 ; PCT PARQUE NASCENTE
|RIO TINTO
|4435-182
|Porto
|Gondomar
|AV DR RIBEIRO MAGALHAES ASV ; REPSOL
|FELGUEIRAS
|4610-108
|Porto
|Felgueiras
|R ADARIO GONCALVES MOREIRA 1523
|VILAR DE PINHEIRO
|4485-826
|Porto
|Vila do Conde
|R PD BERNARDO COUTINHO 241 R/C
|PINHEIRO DA BEMPOSTA
|3720-469
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|VIA NACIONAL 15 1417 ; BAZAR LOLITA
|FIGUEIRÓ (SANTIAGO)
|4615-191
|Porto
|Amarante
|R DO COMERCIO S/N ; ASV GALP
|LOUSADA
|4620-583
|Porto
|Lousada
|R CONDE DA COVILHA
|PORTO
|4100-187
|Porto
|Porto
|R DAMIAO DE GOIS 452
|PORTO
|4050-224
|Porto
|Porto
|C COM JUMBO MAIA LJ 24
|MAIA
|4470-091
|Porto
|Maia
|R 31 JANEIRO 126
|AMARANTE
|4600-043
|Porto
|Amarante
|AV INFANTE D HENRIQUE ; GALERIAS PINGO DOCE LJ 3 ; VENDA NOVA
|RIO TINTO
|4435-286
|Porto
|Gondomar
|AV COMENDADOR ABILIO SEABRA
|PAREDES
|4580-029
|Porto
|Paredes
|R CAMPEOES EUROPEUS 28 /198 ; LJ 318 DOLCE VITA PORTO
|PORTO
|4350-414
|Porto
|Porto
|R D MERCEDES BARROS S/N ; POSTO CEPSA
|FREAMUNDE
|4590-403
|Porto
|Paços de Ferreira
|R DO COMERCIO S/N ; POSTO GALP
|FREAMUNDE
|4590-344
|Porto
|Paços de Ferreira
|EL CORTE INGLES GAIA ; AV REPUBLICA 1435
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-999
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R DA PRAIA 23
|MINDELO
|4485-495
|Porto
|Vila do Conde
|R CICLO PREPARATORIO ; ITMI LJ2
|ALFENA
|4445-067
|Porto
|Valongo
|R RETA DE GOMIL 152 ASV REPSOL
|FRAZÃO
|4595-144
|Porto
|Paços de Ferreira
|R VISTA ALEGRE S/N ASV BP
|PENAFIEL
|4560-511
|Porto
|Penafiel
|R S GENS 3033 ; PAP ENTRELINHAS
|SENHORA DA HORA
|4460-409
|Porto
|Matosinhos
|AV REPUBLICA 1510 ; POSTO BP
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-193
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R 20 JUNHO 135 ; PAP ESTRELA
|SANTA MARINHA DO ZÊZERE
|4640-475
|Porto
|Baião
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS MCV ; POSTO REPSOL
|MARCO DE CANAVESES
|4630-470
|Porto
|Marco de Canaveses
|R NARCISO JOSE MACHADO GUIMARAES ; ITMI LJ 6
|AVES
|4795-089
|Porto
|Santo Tirso
|AV FERNAO MAGALHAES 2322 ; POSTO GALP
|PORTO
|4350-172
|Porto
|Porto
|R D GONCALO 23 ASV BP
|SÃO ROQUE
|3720-691
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|AV 8 - QUIOSQUE REFFER ; CP DE ESPINHO
|ESPINHO
|4500-002
|Aveiro
|Espinho
|LG DO SOUTO
|GONDOMAR
|4420-307
|Porto
|Gondomar
|R JOAO MENDONCA 509 - JORNAIS ; NOTE MATOSINHOS
|SENHORA DA HORA
|4460-334
|Porto
|Matosinhos
|AV D MARIA PA REPSOL ; JUNTO ROT BOMBEIROS
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-253
|Aveiro
|Oliveira de Azeméis
|LG SERTORIO DE CARVALHO 185 ; EDF MIRANTE
|AMARANTE
|4600-037
|Porto
|Amarante
|AV MARECHAL GOMES DA COSTA 107 ; POSTO REPSOL
|PORTO
|4150-357
|Porto
|Porto
|CC ARRABIDA SHOPPING LJ 0.28 ; NOTE ARRABIDA - JORNAIS
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-346
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|EN12 EST EXT CIRCUNVALACAO 12040
|SENHORA DA HORA
|4460-282
|Porto
|Matosinhos
|LG TOJELA 148
|AVES
|4795-018
|Porto
|Santo Tirso
|R DR PINTO MESQUITA 39 ; PURO FLOW
|LOUSADA
|4620-661
|Porto
|Lousada
|LUG CHAOS CIMA ; NOTE PENAFIEL - JORNAIS
|MILHUNDOS
|4560-232
|Porto
|Penafiel
|R S PEDRO 36
|ANCEDE
|4640-036
|Porto
|Baião
|R DA ARROTEIA 184 FRENTE ; PEDROUCOS
|MAIA
|4425-622
|Porto
|Maia
|RUA TERRA DE SANTA MARIA ; OUTEIRO ASV REPSOL
|ARRIFANA
|3700-393
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|AV BOMB VOLUNTARIOS PORTO 104 ; FURADOURO
|OVAR
|3880-352
|Aveiro
|Ovar
|R MANUEL GONCALVES LAGE ; FRENTE AO 906
|MAIA
|4425-122
|Porto
|Maia
|R DO HEROISMO 201
|PORTO
|4300-258
|Porto
|Porto
|AL MANUEL FRANCISCO CORREIA 111 ; PAP PINHAIS
|LAVRA
|4455-237
|Porto
|Matosinhos
|R STA CATARINA 527
|PORTO
|4000-452
|Porto
|Porto
|AV D JOAO I 10
|RIO TINTO
|4435-208
|Porto
|Gondomar
|PC 5 DE OUTUBRO
|PÓVOA DE VARZIM
|4490-435
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R 5 DE OUTUBRO 574 ; POSTO BP
|PORTO
|4100-173
|Porto
|Porto
|R FERNANDO ALMEIDA 113
|MAIA
|4470-288
|Porto
|Maia
|AV MARGINAL 867 ; CAFE MEANDRO
|RIO MAU PNF
|4575-627
|Porto
|Penafiel
|CC PINGO DOCE BOAVISTA ; AV DA BOAVISTA 1349
|PORTO
|4100-120
|Porto
|Porto
|AV FERNAO MAGALHAES 3352 ; POSTO GALP
|PORTO
|4350-162
|Porto
|Porto
|R 19 1470
|ESPINHO
|4500-251
|Aveiro
|Espinho
|HOSP DA PRELADA ; R SARMENTO BEIRES 153
|PORTO
|4250-449
|Porto
|Porto
|R SANTIAGO 481
|CUSTÓIAS MTS
|4460-809
|Porto
|Matosinhos
|TV OUTEIRO 27
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-224
|Porto
|Matosinhos
|AV DOS COMB ULTRAMAR PORTUGUES ; 493 A 531 - POSTO PRIO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-528
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R DELFIM DE LIMA 1281 ; POSTO RE
|CANELAS VNG
|4410-228
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R ANTONIO COENTRO PINHO 5
|OVAR
|3880-039
|Aveiro
|Ovar
|R NOVA DE FONTES 100 ; PINGO DOCE
|GANDRA PRD
|4585-191
|Porto
|Paredes
|AV FERNAO MAGALHAES 1854/74 ; AS ESTADIO
|PORTO
|4300-187
|Porto
|Porto
|PC MOVIMENTOS FORCAS ARMADAS 2 ; LJ O
|MARCO DE CANAVESES
|4630-224
|Porto
|Marco de Canaveses
|R DE GONDESENDE 1565 ; POSTO GALP
|ESMORIZ
|3885-500
|Aveiro
|Ovar
|R FERREIRA CASTRO 101 R/C
|OVAR
|3880-218
|Aveiro
|Ovar
|AV INFANTE D HENRIQUE 478 R/C ; LJD
|ESMORIZ
|3885-402
|Aveiro
|Ovar
|AV VASCO DA GAMA 1538 ; POSTO GALP
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-249
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|LUG ERMIDA ; POSTO BP
|IRIVO
|4560-173
|Porto
|Penafiel
|R PARTICULAR DE MONSANTO 162-192
|PORTO
|4250-362
|Porto
|Porto
|AV REPUBLICA 872 LJ 2
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-190
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R DR PEDRO SOUSA 738 ; PEREIRO
|PORTO
|4100-389
|Porto
|Porto
|AV PROF ANIBAL CAVACO SILVA 113
|RIO TINTO
|4435-127
|Porto
|Gondomar
|R S DINIS 492
|PORTO
|4250-428
|Porto
|Porto
|R PADRE ANGELO FERREIRA PINTO ; 451 467 ASV BP
|PERAFITA
|4455-559
|Porto
|Matosinhos
|R ALMIRANTE REIS ESTÇAO METRO C1
|PÓVOA DE VARZIM
|4490-463
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R NOSSA SRA DAS NEVES 102
|FIÃES VFR
|4505-364
|Aveiro
|Santa Maria da Feira
|EST NAC 105 CARREIRA ASV
|SANTO TIRSO
|4825-136
|Porto
|Santo Tirso
|AV ABELHEIRA 156 ASV BP
|VIANA DO CASTELO
|4900-926
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|AV DR MOREIRA SOUSA PEDROSO ASV ; CEPSA CARVALHOS
|PEDROSO
|4415-382
|Porto
|Vila Nova de Gaia
|R COCELHEIRO L MAGALHAES LJ 1322 ; MOREIRA MAIA ASV
|MAIA
|4470-616
|Porto
|Maia
|AV REPUBLICA ASV GALP
|LIXA
|4615-676
|Porto
|Felgueiras
|R S MIGUEL ANJO SN QUIOSQUE ; ARGIVAI
|ARGIVAI
|4490-224
|Porto
|Póvoa de Varzim
|R ALMADA 217 A/B
|PORTO
|4050-038
|Porto
|Porto
|R HEROIS E MARTIRES ANGOLA 49 LJ ; 1 059 0NOTE TRINDADE JORNAIS
|PORTO
|4000-285
|Porto
|Porto
|RUA ALDEIAS DE CIMA PINGO DOCE ; Q1
|TROFA
|4785-699
|Porto
|Trofa
|R LUIS CAMOES LT 622 RC DTO
|FERNÃO FERRO
|2865-601
|Setúbal
|Seixal
|EST NAC 262-MIMOSA
|ALVALADE
|7565-101
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|PC JOSE MARIA COSTA 6 C
|COSTA DE CAPARICA
|2825-472
|Setúbal
|Almada
|AV CORAÇAO MARIA LJ 0 012 ; CC ALEGRO
|SETÚBAL
|2910-031
|Setúbal
|Setúbal
|PC MARTIRES LIBERDADE 17
|SEIXAL
|2840-487
|Setúbal
|Seixal
|EN 10 ASV GALP ; CORROIOS
|SEIXAL
|2840-001
|Setúbal
|Seixal
|R DR MANUEL PACHECO NOBRE 109 A
|BARREIRO
|2830-080
|Setúbal
|Barreiro
|R DR MANUEL PACHECO NOBRE LT78 A ; PASTELARIA MODERNA
|BARREIRO
|2830-080
|Setúbal
|Barreiro
|R COMANDANTE ANTONIO FEIO 40 C
|ALMADA
|2800-255
|Setúbal
|Almada
|AV D AFONSO HENRIQUES 30 B
|ALMADA
|2800-010
|Setúbal
|Almada
|LG REPUBLICA 4 A
|TRAFARIA
|2825-886
|Setúbal
|Almada
|PQ RES VERDE ATLANTICO TORRE B 3 ; LJ D F SOBREDA CAPARICA
|SOBREDA
|2815-800
|Setúbal
|Almada
|R CONCEIÇAO S ANTUNES 14 B
|ALMADA
|2805-122
|Setúbal
|Almada
|R CAPITAO LEITAO 81 A LJ 9
|ALMADA
|2800-136
|Setúbal
|Almada
|AV ANT PEREIRA ALMEIDA 46 ; SANTANA
|SESIMBRA
|2970-590
|Setúbal
|Sesimbra
|HOSPITAL N SENHORA ROSARIO BAZAR
|BARREIRO
|2834-003
|Setúbal
|Barreiro
|C FEIRA NOVA LJ 46
|BARREIRO
|2830-138
|Setúbal
|Barreiro
|AV JOSE CARLOS EZEQUIEL 57 A ; ALFARIM
|SESIMBRA
|2970-004
|Setúbal
|Sesimbra
|AV 18 DEZEMBRO 10 A B
|CARVALHAL GDL
|7570-779
|Setúbal
|Grândola
|AV. GEN HUMBERTO DELGADO 113 B
|VALE FIGUEIRA
|2815-849
|Setúbal
|Almada
|LG ARNEIRO 22 CC MODELO LJ 7
|MONTIJO
|2870-152
|Setúbal
|Montijo
|E.N.252 kM 14.8 AIRES. ; ESTÇÃO DE SERVIÇO REPSOL.
|AIRES PALMELA
|2950-011
|Setúbal
|Palmela
|R LUIS CAMOES LT 5 LJ 2
|FERNÃO FERRO
|2865-601
|Setúbal
|Seixal
|R TORCATO JOSE CLAVINE 9 ; PRAGAL
|ALMADA
|2800-710
|Setúbal
|Almada
|PRACETA LIBERDADE LT 47 RC D ; PAP TOP LINE ; ARROTEIAS
|MOITA
|2860-427
|Setúbal
|Moita
|R BOCAGE EDF D AFONSO BL B FRAC I
|GRÂNDOLA
|7570-231
|Setúbal
|Grândola
|AV LIBERDADE LT 1658
|QUINTA DO CONDE
|2975-192
|Setúbal
|Sesimbra
|AV. LIBERDADE 82
|ÁGUAS DE MOURA
|2965-575
|Setúbal
|Palmela
|AV RUI GRACIO STA MARTA PINHAL ; SANTA MARTA CORROIOS
|CORROIOS
|2855-001
|Setúbal
|Seixal
|AV. LUIS CAMOES-QUIOSQUE AMARELO
|CORROIOS
|2855-121
|Setúbal
|Seixal
|AV SINES LT 152 LJ 3 ZAM ; VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|7500-100
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|QTA BATATEIRO-V RAP COSTA/ALMADA-BP
|ALMADA
|2810-001
|Setúbal
|Almada
|QTA BATATEIRO-V RAP ALMADA/COSTA-BP ; NORTE
|ALMADA
|2800-000
|Setúbal
|Almada
|AV 1 MAIO 78 RC PAP TRIC TRIC
|AMORA
|2845-604
|Setúbal
|Seixal
|R DR MANUEL ARRIAGA LT 1343 LJ B
|QUINTA DO CONDE
|2975-329
|Setúbal
|Sesimbra
|R MIGUEL TORGA 45
|COSTA DE CAPARICA
|2825-443
|Setúbal
|Almada
|VALE MOURELOS ALMADA FORUM
|LARANJEIRO
|2810-354
|Setúbal
|Almada
|ESTRADA NACIONAL 10 ASV GALP ; LARANJEIRO
|ALMADA
|2810-292
|Setúbal
|Almada
|AV. ANGOLA 16 A
|SETÚBAL
|2900-053
|Setúbal
|Setúbal
|R NIZA 11 C COM PIERROT LJ 17 ; ALTO MOINHO
|CORROIOS
|2855-421
|Setúbal
|Seixal
|CC FORUM MONTIJO 017
|MONTIJO
|2870-100
|Setúbal
|Montijo
|QUIOSQ FRENTE PORTAO VERDE ALFEITE
|LARANJEIRO
|2810-145
|Setúbal
|Almada
|BR 288 FOGOS BL 17 RC DTO
|VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|7500-200
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|R CIDADE SETUBAL 5
|SANTIAGO DO CACÉM
|7540-150
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|EST DE VILA AMELIA LT 36-POSTO GALP
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Setúbal
|Palmela
|PC INDEPENDENCIA LJ 6 E
|SETÚBAL
|2910-716
|Setúbal
|Setúbal
|PCT D ANTAO DE ALMADA 9 F ; LARANJEIRO
|ALMADA
|2810-050
|Setúbal
|Almada
|AV ENG HENRIQUES MENDIA ASV GALP
|COSTA DE CAPARICA
|2825-333
|Setúbal
|Almada
|R. JOAO VAZ CORTE REAL Nº 7 B
|QUINTA DO ANJO
|2950-752
|Setúbal
|Palmela
|PCT FERNANDO PESSOA 6
|SETÚBAL
|2900-364
|Setúbal
|Setúbal
|EST NAC 10 QTA NOVA JUDEU ; CONTINENTE SEIXAL JORNAIS ; CC RIO SUL SHOPPING
|SEIXAL
|2840-469
|Setúbal
|Seixal
|EST INTERFACE PINHAL NOVO
|PINHAL NOVO
|2955-338
|Setúbal
|Palmela
|AV LUISA TODY-SETUBAL (FERRY)
|SETÚBAL
|2900-001
|Setúbal
|Setúbal
|AV BENTO GONCALVES ALMADA B
|ALMADA
|2805-099
|Setúbal
|Almada
|R ALEXANDRE HERCULANO 4 C ; COVA PIEDADE
|ALMADA
|2805-314
|Setúbal
|Almada
|R MARCOS DE ASSUNÇAO 11 B
|ALMADA
|2805-290
|Setúbal
|Almada
|EST NAC 377 KM 34.400 - POSTO BP ; ALFARIM
|ALFARIM
|2970-866
|Setúbal
|Sesimbra
|AV RESTAURAÇAO LT 47 ASV ; BARRIS
|ALCOCHETE
|2890-080
|Setúbal
|Alcochete
|ATLANTIC PARK-AV MESTRE LIMA FREITA
|SETÚBAL
|2910-001
|Setúbal
|Setúbal
|R MARCO CABAÇO 18 A
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-644
|Setúbal
|Almada
|R VASCO DA GAMA 3
|PORTO COVO
|7520-437
|Setúbal
|Sines
|EN 11 44 LANÇADA
|SARILHOS GRANDES
|2870-507
|Setúbal
|Montijo
|PCT MANUEL FEVEREIRO 11F MARISOL
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-382
|Setúbal
|Almada
|EN 11 CHAO DURO ASV GALP
|MOITA
|2860-606
|Setúbal
|Moita
|A E 2 SENTIDO SUL NORTE ; M24 PALMELA SETUBAL LISBOA
|PALMELA
|2950-786
|Setúbal
|Palmela
|A E 2 SENTIDO NORTE SUL ; M24 PALMELA LISBOA SETUBAL
|PALMELA
|2950-786
|Setúbal
|Palmela
|AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 NS ; M24 ALCACER SAL NORTE SUL
|ALCÁCER DO SAL
|7580-325
|Setúbal
|Alcácer do Sal
|AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 SN ; M24 ALCACER SAL SUL NORTE
|ALCÁCER DO SAL
|7580-325
|Setúbal
|Alcácer do Sal
|A13 KM 73 ; SUB LANÇO S ESTEVAO PEGOES NS ; M24 MONTIJO NORTE SUL
|MONTIJO
|2985-999
|Setúbal
|Montijo
|A13 KM 73 ; SUB LANÇO PEGOES S ESTEVAO ; M24 MONTIJO SUL NORTE
|MONTIJO
|2985-999
|Setúbal
|Montijo
|EST MUNI 501 PONTE V GAMA SN ; M24 ALCOCHETE SUL NORTE
|ALCOCHETE
|2890-001
|Setúbal
|Alcochete
|EST MUNI 501 PONTE V GAMA NORTE SUL ; M24 ALCOCHETE NORTE SUL
|ALCOCHETE
|2890-493
|Setúbal
|Alcochete
|AV 24 JULHO ASV REPSOL ; COVA DA PIEDADE
|ALMADA
|2805-255
|Setúbal
|Almada
|AV OLIVENÇA POSTO 2 REPSOL LADO ESQ
|MONTIJO
|2870-108
|Setúbal
|Montijo
|AV RODRIGUES MANITO BONFIM ; ASV GALP
|SETÚBAL
|2900-065
|Setúbal
|Setúbal
|EN 378 KM 10 450 ASV GALP ; MARCO DO GRILO
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-001
|Setúbal
|Seixal
|PC CONCORDIA 194
|MONTIJO
|2870-471
|Setúbal
|Montijo
|EN 378 KM 23 7 ASV GALP
|SESIMBRA
|2970-001
|Setúbal
|Sesimbra
|R STARA ZAGORA 1 CAMPO CORD LJ0.16 ; CENTRO COM FORUM BARREIRO
|BARREIRO
|2830-364
|Setúbal
|Barreiro
|EN 10 CC BARREIRO RETAIL P LJ25B
|COINA
|2830-411
|Setúbal
|Barreiro
|ZONA IND QUEIMADO R AZINHEIRA ; CC FORUM MONTIJO JORNAIS
|MONTIJO
|2870-454
|Setúbal
|Montijo
|LG ALFREDO DINIS EST FLUVIAL LJ5
|CACILHAS
|2800-252
|Setúbal
|Almada
|EN 252 ASV REPSOL
|AIRES PALMELA
|2950-439
|Setúbal
|Palmela
|AV GEN HUMBERTO DELGADO 2 A
|ALHOS VEDROS
|2860-021
|Setúbal
|Moita
|EST NAC 10 KM 10 7 FOGUETEIRO
|SEIXAL
|2840-745
|Setúbal
|Seixal
|E N 10 POSTO REPSOL
|AZEITÃO
|2925-742
|Setúbal
|Setúbal
|R D JOAO II 2 ASV BP
|BARREIRO
|2830-335
|Setúbal
|Barreiro
|EN 378 KM 18 POSTO BP SANTANA
|SESIMBRA
|2970-001
|Setúbal
|Sesimbra
|EST NAC 10 KM 10,330 ; LUGAR DE RIO JUDEU FOGUETEIRO
|AMORA
|2845-591
|Setúbal
|Seixal
|EST MARGINAL VARIANTE EN378 GALP ; ARRENTELA
|SEIXAL
|2840-268
|Setúbal
|Seixal
|EN 262 KM 39 ASV GALP MIMOSA
|ALVALADE
|7565-101
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|R PAZ LT 4502 A LJ A ; PINHAL FRADES
|SEIXAL
|2840-316
|Setúbal
|Seixal
|FAZENDA COSTA ASV GALP ; CARVALHINHOS
|MOITA
|2860-578
|Setúbal
|Moita
|EST FERROVIARIA DE COINA GALERIA ; COMERCIAL LJ 1
|COINA
|2830-406
|Setúbal
|Barreiro
|EST ALGERUZ GENOVESA ; MODELO INP
|SETÚBAL
|2910-275
|Setúbal
|Setúbal
|AV VISCONDE TOJAL CABANAS
|QUINTA DO ANJO
|2950-601
|Setúbal
|Palmela
|RUA DO PERU 16 A
|AZEITÃO
|2925-206
|Setúbal
|Setúbal
|VARIANTE EN 10 QTA ALEMBRANCA BP ; FEIJO
|ALMADA
|2810-106
|Setúbal
|Almada
|IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) ; KM 9,4 A33 AS LANÇADA ; (MOITA/MONTIJO
|SARILHOS GRANDES
|2870-521
|Setúbal
|Montijo
|IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) ; KM 9,4 ; A33 AS LANÇADA (MONTIJO/MOITA)
|SARILHOS GRANDES
|2870-521
|Setúbal
|Montijo
|AV MARCOS PORTUGAL 110 C/V ESQ
|AMORA
|2845-033
|Setúbal
|Seixal
|EN 11 KM 31 LANÇADA
|SARILHOS GRANDES
|2870-526
|Setúbal
|Montijo
|R LISBOA 306 308
|AZEITÃO
|2925-556
|Setúbal
|Setúbal
|ROTUNDA FREEPORT
|ALCOCHETE
|2890-174
|Setúbal
|Alcochete
|PC REPUBLICA 40 ENTREGA
|AZEITÃO
|2925-585
|Setúbal
|Setúbal
|R BAFATA 11 C COM BELSUL QUIOSQ
|AMORA
|2845-050
|Setúbal
|Seixal
|AV MESTRE SANTOS CABANAS QTA ; GATOS FIDALGUINHOS
|LAVRADIO
|2835-308
|Setúbal
|Barreiro
|AV NACIONALIZACOES
|LAVRADIO
|2835-807
|Setúbal
|Barreiro
|E N 5 HIPERMERCADO LECLERC LJ 10 ; A
|MONTIJO
|2870-803
|Setúbal
|Montijo
|R DAMIAO GOIS LJ 10 70
|MONTIJO
|2870-224
|Setúbal
|Montijo
|AV ESCOLA FUZILEIROS NAVAIS ; QTA LOMBA BARREIRENSE
|BARREIRO
|2830-150
|Setúbal
|Barreiro
|LOT M A NORTE R 52 LT 4 JORNAIS
|SINES
|7520-001
|Setúbal
|Sines
|R GIL VICENTE 49 EDF CEREJEIRA ; LJ 2 A COTOVIA
|SESIMBRA
|2970-035
|Setúbal
|Sesimbra
|AV LUISA TODI 252
|SETÚBAL
|2900-452
|Setúbal
|Setúbal
|EN 378 EST SESIMBRA BP FLOR MATA ; FERNAO FERRO
|SEIXAL
|2840-263
|Setúbal
|Seixal
|AV BELVERDE POSTO ASV BP
|AMORA
|2845-510
|Setúbal
|Seixal
|APEADEIRO SARILHOS
|SARILHOS GRANDES
|2870-502
|Setúbal
|Montijo
|QTA PIRAMIDES VILA AMELIA NORTE
|COINA
|2830-481
|Setúbal
|Barreiro
|R HENRIQUE ANDRADE EVANS SN ; VILA CHA COINA
|SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA
|2835-722
|Setúbal
|Barreiro
|AV BENTO GONÇALVES 21 A
|SETÚBAL
|2910-433
|Setúbal
|Setúbal
|R MARCOS PORTUGAL QTA MEDIDEIRA
|AMORA
|2845-466
|Setúbal
|Seixal
|R ALEXANDRE SEQUEIRA 14 A
|MOITA
|2860-458
|Setúbal
|Moita
|COURELAS BRAVA MARCO GRILO
|SESIMBRA
|2970-001
|Setúbal
|Sesimbra
|R ISIDORO CALDEIRAO 1
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-227
|Setúbal
|Almada
|AV DR ANT RODRIGUES MANITO 56 A
|SETÚBAL
|2900-060
|Setúbal
|Setúbal
|QT CONDE CABEÇOS ENFCARNADO BP
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Setúbal
|Palmela
|EN 510 VILA CHA ASV REPSOL
|SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA
|2835-490
|Setúbal
|Barreiro
|EN 4 KM 30ASV REPSOL ; FAIAS PEGOES VELHOS
|CANHA
|2985-001
|Setúbal
|Montijo
|AV FORÇAS ARMADAS 204 ALDEIA DO ; MECO ; SESIMBRA
|SESIMBRA
|2970-055
|Setúbal
|Sesimbra
|INTERFACE FOGUETEIRO ASV BP ; LAVEIRAS
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-001
|Setúbal
|Seixal
|AV BOCAGE 9 F
|BARREIRO
|2830-003
|Setúbal
|Barreiro
|R LUIS CAMOES 24 LJ ESQ
|SEIXAL
|2840-440
|Setúbal
|Seixal
|AV GEN HUMBERTO DELGADO LETRA O ; ASV REPSOL
|SINES
|7520-105
|Setúbal
|Sines
|EN 10 KM 47 PONTES SUL NORTE ; ASV GALP
|SETÚBAL
|2910-302
|Setúbal
|Setúbal
|AV JOAO PAULO II 58 PAP COTOVIA
|SESIMBRA
|2970-868
|Setúbal
|Sesimbra
|EN 5 KM 31 SENTIDO NORTE SUL ; ENTREGAS NO AGENTE 153351 S N
|ÁGUAS DE MOURA
|2965-589
|Setúbal
|Palmela
|EN 5 KM 31 SENTIDO SUL NORTE ; MARATECA (ALG/SET)
|ÁGUAS DE MOURA
|2965-589
|Setúbal
|Palmela
|R MIGUEL BOMBARDA AV STA MARIA ; QUIOSQUE
|BARREIRO
|2830-035
|Setúbal
|Barreiro
|INTERMARCHE NO RODOVIARIO 120
|SINES
|7520-011
|Setúbal
|Sines
|BAIRRO PETROGAL LT A 1
|VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|7500-120
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|BECO DAS COMPORTAS 1
|COMPORTA
|7580-634
|Setúbal
|Alcácer do Sal
|PRAÇA INDEPENDENCIA ASV ; MONTE BELO
|SETÚBAL
|2910-716
|Setúbal
|Setúbal
|PCTA CUSTODIO CARDOSO BARBOSA 2
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-087
|Setúbal
|Seixal
|QTA TORRE 91 ASV CEPSA
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Setúbal
|Palmela
|R ADRIANO CORREIA OLIVEIRA ; MERCADO MUNC MIRATEJO LJ 9
|CORROIOS
|2855-277
|Setúbal
|Seixal
|A33 KM 2 2 SENTIDO COSTA ; CAPARICA COINA AS A33
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-194
|Setúbal
|Almada
|R DAS PERCEBEIRAS RC 4
|SINES
|7520-191
|Setúbal
|Sines
|R CARLOS SANTOS COSTA POSTO BP ; VILA CHA
|SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA
|2835-625
|Setúbal
|Barreiro
|EST LAGOA DA PALHA EDIF INTERMAR
|PINHAL NOVO
|2955-009
|Setúbal
|Palmela
|EST NAC 261 3 KM 1 4 ZONA LIGEIR
|SANTIAGO DO CACÉM
|7540-235
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|PRAÇA BRASIL 21
|SETÚBAL
|2900-285
|Setúbal
|Setúbal
|PRAÇA DO COMERCIO 6
|SANTIAGO DO CACÉM
|7540-135
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|GARE DA CP LJ 8
|BARREIRO
|2830-303
|Setúbal
|Barreiro
|EN10 KM 15 SENT SETUBAL LISBOA
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-069
|Setúbal
|Seixal
|EN 10 C/ RUA FAMILIA BRONZE ; NOTE BREJOS AZEITAO JORNAIS
|AZEITÃO
|2925-561
|Setúbal
|Setúbal
|R D MANUEL I C C PINGO DOCE LJ A ; PAIVAS
|SEIXAL
|2840-142
|Setúbal
|Seixal
|R DR MANUEL PACHECO NOBRE 96 A
|BARREIRO
|2830-080
|Setúbal
|Barreiro
|R D JOAO II N20
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-111
|Setúbal
|Almada
|A2 KM 12
|SEIXAL
|2840-000
|Setúbal
|Seixal
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO
|SINES
|7520-105
|Setúbal
|Sines
|A2 KM 111,0 SUBLANCO GRANDOLA ; SUL/GRANDOLA NORTE
|GRÂNDOLA
|7570-221
|Setúbal
|Grândola
|A2 KM 111.0 SUBLANÇO NORTE/SUL
|GRÂNDOLA
|7570-221
|Setúbal
|Grândola
|PCT GOMES TEIXEIRA 15 A ; CASQUILHOS
|BARREIRO
|2830-145
|Setúbal
|Barreiro
|LARGO SAO FRANCISCO 22
|TORRÃO
|7595-102
|Setúbal
|Alcácer do Sal
|ESTE NAC 379 KM 35 VOLTA PEDRA ; AREA COMERCIAL SAO JULIAO
|PALMELA
|2950-302
|Setúbal
|Palmela
|R MANUEL FONSECA 40
|ERMIDAS-SADO
|7565-225
|Setúbal
|Santiago do Cacém
|LOTEAMENTO INDUSTRIAL QTA DAS ; REBELAS LT 1 PALHAIS
|BARREIRO
|2830-222
|Setúbal
|Barreiro
|AV LIBERDADE D 341 ; QTA LARANNJEIRAS
|FERNÃO FERRO
|2865-682
|Setúbal
|Seixal
|RUA NATALIA CORREIA 13 B VALE FLORE ; ALMADA
|ALMADA
|2810-418
|Setúbal
|Almada
|PCT TRISTAO VAZ TEIXEIRA 8 ; CAVAQUINHAS ; SEIXAL
|SEIXAL
|2840-252
|Setúbal
|Seixal
|ESTRADA PRINCIPAL DE ALGERUZ ; PALMELA
|PALMELA
|2950-051
|Setúbal
|Palmela
|ESTRADA MUNICIPAL 533 ; POCEIRÃO
|POCEIRÃO
|2965-271
|Setúbal
|Palmela
|EN 120 KM 17 5 ASV BP ; GRÂNDOLA
|GRÂNDOLA
|7570-124
|Setúbal
|Grândola
|AV CENTRAL 1 A ; AMORA
|AMORA
|2845-193
|Setúbal
|Seixal
|AV GEN HUMBERTO DELGADO 11 B
|PINHAL NOVO
|2955-115
|Setúbal
|Palmela
|AV MOVIMENTO F ARMADAS LT 4 ; TORRE MARINHA
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-001
|Setúbal
|Seixal
|FEITOSA
|PONTE DE LIMA
|4990-351
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|ARCOZELO
|PONTE DE LIMA
|4990-150
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|R. GEN PIMENTA DE CASTRO 9
|MONÇÃO
|4950-498
|Viana do Castelo
|Monção
|R. MIGUEL BOMBARDA 8 A
|VILA PRAIA DE ÂNCORA
|4910-524
|Viana do Castelo
|Caminha
|LOTEAMENTO ESC SEC - LJ. 4 ; LT 3 FRACÇAO D
|PONTE DE LIMA
|4990-035
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|AV. COMB GR GUERRA,131
|VIANA DO CASTELO
|4900-563
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|VOLTA DA QUINTA
|PAREDES DE COURA
|4940-574
|Viana do Castelo
|Paredes de Coura
|EST NAC 13 KM 117 - FAVAIS ARAO
|ARÃO
|4930-049
|Viana do Castelo
|Valença
|PC DA REPUBLICA, 33
|VIANA DO CASTELO
|4900-520
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R. CONS MIGUEL DANTAS, 10-LJ 15/16
|PAREDES DE COURA
|4940-529
|Viana do Castelo
|Paredes de Coura
|FALDEJAES ARCOZELO REDIL ; ASV BP
|PONTE DE LIMA
|4990-240
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|ALTO DE FREITAS ; POSTO GALP
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-231
|Viana do Castelo
|Arcos de Valdevez
|R. SÃO JOÃO - STA MARIA MAIOR.
|VIANA CASTELO
|4900-418
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|AV. CAPITAO GASPAR DE CASTRO
|VIANA CASTELO
|4900-462
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R. 5 DE OUTUBRO Nº 21
|MONÇÃO
|4950-428
|Viana do Castelo
|Monção
|CC CONTINENTE LJ 8
|VIANA CASTELO
|4900-204
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R. 31 DE JANEIRO POSTO REPSOL
|VILA PRAIA DE ÂNCORA
|4910-455
|Viana do Castelo
|Caminha
|R. DR NARCISO ALVES CUNHA Nº 8
|PAREDES DE COURA
|4940-538
|Viana do Castelo
|Paredes de Coura
|AV MIGUEL DANTAS ; EDF LEPANTO LJ3
|VALENÇA
|4930-678
|Viana do Castelo
|Valença
|QTA DE SERNADOS ; FEITOSA
|PONTE DE LIMA
|4990-015
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|LUG SOUTO CORRELHA ASV BP
|PONTE DE LIMA
|4990-312
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|R DA CAMINHA, 18
|VIANA DO CASTELO
|4900-468
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO Nº 34
|PONTE DA BARCA
|4980-626
|Viana do Castelo
|Ponte da Barca
|BOUCA DE EMPAIO ; AREOSA
|VIANA DO CASTELO
|4900-036
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R QUEIROS RIBEIRO 18
|VILA NOVA DE CERVEIRA
|4920-289
|Viana do Castelo
|Vila Nova de Cerveira
|QTA S BRAS CC ELECLERC LJ 5
|VIANA DO CASTELO
|4935-052
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|AV CONCHADA CC INTERMARCHE LJ 10
|MAZAREFES
|4935-443
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R MESTRE JOAO LOPES 7
|PONTE DE LIMA
|4990-128
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|RUA DA IGREJA ; MEADELA - POSTO GALP
|VIANA DO CASTELO
|4900-717
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|LUG DO BARREIRO ; PACO
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-236
|Viana do Castelo
|Arcos de Valdevez
|R CAMILO COSTA 321
|VIEIRA DO MINHO
|4850-528
|Braga
|Vieira do Minho
|R AQUILINO RIBEIRO ; ITMI PAREDES DE COURA
|PAREDES DE COURA
|4940-533
|Viana do Castelo
|Paredes de Coura
|R MONSERRATE EN13 ; ASV GALP
|VIANA DO CASTELO
|4900-355
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R PORTAS DO SOL
|MONÇÃO
|4950-500
|Viana do Castelo
|Monção
|R DR JOQUIM MOREIRA DE BARROS
|PONTE DA BARCA
|4980-634
|Viana do Castelo
|Ponte da Barca
|R FORNEIRA 1
|VIANA DO CASTELO
|4925-059
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R JOAO LOPES O VELHO 13-17 E/C ; CABEDELO
|VIANA DO CASTELO
|4935-156
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R PEDRO HOMEM DE MELO 4 ; CAFE ESTACAO
|AFIFE
|4900-012
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|TV DOS ANTUIRIOS 38 R/C ESQ ; CAIS NOVO
|VIANA DO CASTELO
|4935-133
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|EN 101 KM 38.5 LG COTO TALHOS ; POSTO BP
|PAÇO VEDRO DE MAGALHÃES
|4980-552
|Viana do Castelo
|Ponte da Barca
|LUG ESTRADA ASV BP
|MAZEDO
|4950-288
|Viana do Castelo
|Monção
|AV S NICOLAU ; POSTO REPSOL
|VILA FRANCA
|4935-641
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|R ERNESTO ROMA 361 LOJA 9
|VIANA DO CASTELO
|4900-502
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|PRACA CONSELHEIRO S. TORRES N 69
|CAMINHA
|4910-122
|Viana do Castelo
|Caminha
|SÃO BENTO DO COSSOURADO ; ASV PRIO
|COSSOURADO PCR
|4940-132
|Viana do Castelo
|Paredes de Coura
|LARGO DO MOSTEIRO 85
|REFÓIOS DO LIMA
|4990-706
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|QUINTA DAS CARVALHAS LT 18 ; POSTO GALP GUILHADESES
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-195
|Viana do Castelo
|Arcos de Valdevez
|VIA DO FORAL DE D TERESA 1679 ; PONTE DE LIMA
|PONTE DE LIMA
|4990-354
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|VIA DO FORAL DONTA TERESA 987
|PONTE DE LIMA
|4990-009
|Viana do Castelo
|Ponte de Lima
|R. SANTA IRIA, 54
|VILA REAL
|5000-446
|Vila Real
|Vila Real
|ED DA ESTACAO LJ 1-2 ; PEDRAS SALGADAS
|BORNES DE AGUIAR
|5450-156
|Vila Real
|Vila Pouca de Aguiar
|LG ESTAÇAO ; PAVILHAO VASVEDRA
|PESO DA RÉGUA
|5050-237
|Vila Real
|Peso da Régua
|ROT DO RAIO X GALERIAS ELECLERC ; LJ 11 12
|CHAVES
|5400-011
|Vila Real
|Chaves
|ZONA IND CONSTANTIM ASV BP ; VILA REAL
|CONSTANTIM VRL
|5000-081
|Vila Real
|Vila Real
|AV AURELIANO BARRIGAS
|VILA REAL
|5000-413
|Vila Real
|Vila Real
|R. STA SOFIA QUIOSQUE MODELO
|VILA REAL
|5000-680
|Vila Real
|Vila Real
|SARDOEIRA - CAMPEA
|VILA REAL
|5000-742
|Vila Real
|Vila Real
|AV. EUROPA - EDIFICIO DORIO ; LJ 2
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|CC DOLCE VITA DOURO LOJ 211 ; ALAMEDA DE GRASSE
|VILA REAL
|5000-703
|Vila Real
|Vila Real
|AV. 1º DE MAIO Nº25
|SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
|5030-473
|Vila Real
|Santa Marta de Penaguião
|ESTRADA DA BORRALHA ; CONTINENTE VILA REAL-JORNAIS ; CC CONTINENTE VILA REAL
|VILA REAL
|5000-062
|Vila Real
|Vila Real
|AV. EUROPA
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|QUINTA DO ENTRONCAMENTO LT.16
|VILA REAL
|5000-047
|Vila Real
|Vila Real
|AV CARVALHO ARAUJO Nº 48 R/C DTº
|VILA REAL
|5000-657
|Vila Real
|Vila Real
|PR D.ANTONIO VALENTE FONSECA -LJ 2
|SABROSA
|5060-313
|Vila Real
|Sabrosa
|AV DA NORUEGA - POSTO CEPSA
|VILA REAL
|5000-508
|Vila Real
|Vila Real
|QTA DOS MONTES-R LOUSADA ; MODELO JORNAIS
|GODIM
|5050-067
|Vila Real
|Peso da Régua
|AV CIDADE DE ORENSE TORRE SUL ; LJ 211
|VILA REAL
|5000-678
|Vila Real
|Vila Real
|R DA FERREIRINHA
|PESO DA RÉGUA
|5050-261
|Vila Real
|Peso da Régua
|AV RAINHA STA ISABEL LJ 3 LT4
|VILA REAL
|5000-434
|Vila Real
|Vila Real
|ZONA INDUSTRIAL OUTEIRO SECO ; BOOK IT CHAVES- JORNAIS
|CHAVES
|5400-006
|Vila Real
|Chaves
|QT DA LAMEIRAO N SRA CONCEICAO ; ITMI VILA REAL
|VILA REAL
|5000-046
|Vila Real
|Vila Real
|R FERREIRINHA ; POSTO REPSOL
|PESO DA RÉGUA
|5050-261
|Vila Real
|Peso da Régua
|AV EUROPA 4 ASV GALP
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|ITMI VALPACOS LJ 5 ; LUG FREIXO
|VALPAÇOS
|5430-424
|Vila Real
|Valpaços
|AV STO AMARO ; POSTO REPSOL
|CHAVES
|5400-055
|Vila Real
|Chaves
|AV 5 DE OUTUBRO 16 ; POSTO REPSOL
|CHAVES
|5400-017
|Vila Real
|Chaves
|R D PEDRO CASTRO LJ 17 MERCADO ; MUNICIPAL
|VILA REAL
|5000-669
|Vila Real
|Vila Real
|AV IGREJA 3
|MONDIM DE BASTO
|4880-231
|Vila Real
|Mondim de Basto
|RUA DA PAZ RECTA DA SERRA S/N ; ASV Q8
|OUTEIRO SECO
|5400-672
|Vila Real
|Chaves
|LG DA INDEPENDENCIA 101/105
|MESÃO FRIO
|5040-352
|Vila Real
|Mesão Frio
|AV CONS JOSE MARIA ALPOIM 508
|MESÃO FRIO
|5040-310
|Vila Real
|Mesão Frio
|AV JOAQUIM LEITE CARVALHO 16
|AMARANTE
|4600-019
|Porto
|Amarante
|PCT COMENDADOR DELFIM FERREIRA
|PESO DA RÉGUA
|5050-277
|Vila Real
|Peso da Régua
|R STA SOFIA MERC MUNIC VILA RELA LO ; VILA REAL
|VILA REAL
|5000-658
|Vila Real
|Vila Real
|EST NACIONAL 226 2 KM 44.1 ; LUGAR DA SERTA ; TABUAÇO
|TABUAÇO
|5120-373
|Viseu
|Tabuaço
|RUA GASPAR SAMEIRO 920
|VILA REAL
|5000-261
|Vila Real
|Vila Real
|IP5 KM 106 RODA AP, 120 KM 103,4
|MANGUALDE
|3530-254
|Viseu
|Mangualde
|AV. DESCOBRIMENTOS, 8
|OLIVEIRA DE FRADES
|3680-110
|Viseu
|Oliveira de Frades
|ESTR EN,2 KM 178-POSTO GALP
|REPESES
|3500-001
|Viseu
|Viseu
|R DR HILARIO ALMEIDA PEREIRA 59 ; CAFE SATAO
|SÁTÃO
|3560-172
|Viseu
|Sátão
|EN 2-RIBOLHOS
|CASTRO D'AIRE
|3600-623
|Viseu
|Castro Daire
|IP3 LANCO CHAMADORO-RAIVA (ANT E ; KM222,1 (SUL)
|SÃO JOANINHO SCD
|3440-070
|Viseu
|Santa Comba Dão
|IP3 LANCO CHAMADOURO-RAIVA (NORTE) ; KM222,1 NORTE
|SÃO JOANINHO SCD
|3440-070
|Viseu
|Santa Comba Dão
|QTA STA CRUZ
|VÁRZEA SPS
|3660-694
|Viseu
|São Pedro do Sul
|ESTRADA SUL DA VILA ASV PRIO
|CARREGAL DO SAL
|3430-043
|Viseu
|Carregal do Sal
|LG DO ROSSIO, 3
|MANGUALDE
|3530-133
|Viseu
|Mangualde
|R. LUIS CAMOES, 13
|NELAS
|3520-062
|Viseu
|Nelas
|R TENENTE VALADIM 19
|TONDELA
|3460-615
|Viseu
|Tondela
|LG SE 4 8
|LAMEGO
|5100-098
|Viseu
|Lamego
|AV. LIBERDADE 82-84
|MANGUALDE
|3530-183
|Viseu
|Mangualde
|R FORMOSA 80
|VISEU
|3500-134
|Viseu
|Viseu
|R DR LUIS ALBANO N 8 ; PAST ARCADA
|SANTA COMBA DÃO
|3440-325
|Viseu
|Santa Comba Dão
|R DIREITA, 19 ; TAB PINOQUIO
|VISEU
|3500-110
|Viseu
|Viseu
|LG 5 OUTUBRO ; PAP 2000
|TABUAÇO
|5120-390
|Viseu
|Tabuaço
|C C MIRANDA -LG 25 ABRIL
|CINFÃES
|4690-031
|Viseu
|Cinfães
|TRAV BOMBEIROS 23 ED SRº LIVRAÇÃO
|RESENDE
|4660-219
|Viseu
|Resende
|ESTR NACIONAL 226 ASV BP
|DALVARES
|3610-013
|Viseu
|Tarouca
|R CAMILOS 4 ; CASA BORRAJO
|PESO DA RÉGUA
|5050-272
|Vila Real
|Peso da Régua
|QTA DOS PRADOS BAIXO- LUGAR RINA
|LAMEGO
|5100-197
|Viseu
|Lamego
|AV. SACADURA CABRAL - QUI GODIM
|REGUA
|5050-071
|Vila Real
|Peso da Régua
|AV DR ALFREDO SOUSA S/N
|LAMEGO
|5100-066
|Viseu
|Lamego
|QTA PRADOS DE BAIXO ; LUG DE RINA ; E. LECLERC
|LAMEGO
|5100-197
|Viseu
|Lamego
|R ALEXANDRE HERCULANO ; 240/242 R/C
|VISEU
|3510-034
|Viseu
|Viseu
|R. SA CARNEIRO, LT 15
|VOUZELA
|3670-234
|Viseu
|Vouzela
|AV. DA BELGICA ; CC CONTINENTE VISEU - JORNAIS
|VISEU
|3510-159
|Viseu
|Viseu
|AV. REGIMENTO DE INFANTARIA 14
|VISEU
|3510-118
|Viseu
|Viseu
|BR. DA NEGROSA, Nº 2
|SÃO PEDRO DO SUL
|3660-481
|Viseu
|São Pedro do Sul
|R ANTONIO DA SILVA RIBEIRO LJ A ; EDIFICIO CARAMULO
|CAMPO DE BESTEIROS
|3465-055
|Viseu
|Tondela
|CC PALACIO DO GELO LJ 111 ; QTA DA ALAGOA
|VISEU
|3500-606
|Viseu
|Viseu
|R CONSELHEIRO AFONSO MELO 41
|VISEU
|3510-046
|Viseu
|Viseu
|ZONA IND LT 12 APT 17 870157 ; PA OLIVEIRA DE FRADES
|OLIVEIRA DE FRADES
|3680-170
|Viseu
|Oliveira de Frades
|A 25 KM 53.4 LANCO NO IC2 ; AS VOUZELA SUL/NORTE
|CAMPIA
|3670-056
|Viseu
|Vouzela
|A25 KM 53.4 LANCO NO IC2 ; AS VOUZELA NORTE/ SUL
|CAMPIA
|3670-056
|Viseu
|Vouzela
|LG DA FEIRA - FONTELO ; AS VISEU
|VISEU
|3500-856
|Viseu
|Viseu
|AV CAPITAO HOMEM RIBEIRO ; ASV REPSOL
|VISEU
|3514-502
|Viseu
|Viseu
|AS REPSOL A 25 VISEU NORTE ; A25-SUB-LANCO NO DE FAIL/NO DE ; NELAS ENTRE KM 2, 300KM E 2,700
|VISEU
|3510-006
|Viseu
|Viseu
|AS REPSOL A25 VISEU sul -LANCO ; NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE ; KM2,300 E KM 2,700 LJ 1806
|VISEU
|3500-006
|Viseu
|Viseu
|R. DOS PINHEIROS
|GUARDAO
|3475-031
|Viseu
|Tondela
|AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO ; LJ 5 EDIF LINO MOTA
|SANTA COMBA DÃO
|3440-325
|Viseu
|Santa Comba Dão
|R DA RIBEIRA
|POVOA SOBRINHOS
|3505-486
|Viseu
|Viseu
|RECTA DO CACADOR KM3.6
|VISEU
|3505-577
|Viseu
|Viseu
|AV PADRE RAMOS PINTO 63
|ALHAIS
|3650-010
|Viseu
|Vila Nova de Paiva
|PRACA CARLOS LOPES
|VISEU
|3510-058
|Viseu
|Viseu
|PCT 25 ABRIL ; QUIOSQUE JARDIM
|MORTÁGUA
|3450-127
|Viseu
|Mortágua
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS
|MORTÁGUA
|3450-122
|Viseu
|Mortágua
|AV DAS TILIAS 62 R/C
|SERNANCELHE
|3640-290
|Viseu
|Sernancelhe
|AV 25 DE ABRIL 5
|CASTRO DAIRE
|3600-124
|Viseu
|Castro Daire
|AV 25 DE ABRIL 52 ; PAP LAPIS
|MOIMENTA DA BEIRA
|3620-304
|Viseu
|Moimenta da Beira
|R COMBATENTES DO ULTRAMAR ; NOTE TONDELA - JORNAIS
|TONDELA
|3460-551
|Viseu
|Tondela
|EN16 POVOA DE SOBRINHOS ; PA VISEU
|VISEU
|3505-481
|Viseu
|Viseu
|R 25 DE ABRIL 27 ; PAP VOUGA
|SÃO PEDRO DO SUL
|3660-452
|Viseu
|São Pedro do Sul
|VALE SENHORIM ; ITMI
|NELAS
|3520-045
|Viseu
|Nelas
|CC FORUM VISEU LJ 2.33 ; R DR JOSE CRUZ MOREIRA PINTO
|VISEU
|3514-505
|Viseu
|Viseu
|PC MUNICIPIO LJ1 LJ A ; MF ELETRODOMESTICOS
|VILA NOVA DE PAIVA
|3650-193
|Viseu
|Vila Nova de Paiva
|AV N SRA DAS FEBRES ; POSTO REPSOL
|CARREGAL DO SAL
|3430-039
|Viseu
|Carregal do Sal
|CTR HOSP TONDELA-VISEU ; AV REI D DUARTE
|VISEU
|3504-509
|Viseu
|Viseu
|EN 337 CARRIÇA EIRA EM VIL DE ; SOUTO
|VIL DE SOUTO
|3510-899
|Viseu
|Viseu
|R CONEGO ANTONIO BARREIROS ; 270 ASV BP
|VISEU
|3500-093
|Viseu
|Viseu
|EN 16 RIBEIRA DE MIDE ASV BP ; ABRAVEZES
|VISEU
|3515-419
|Viseu
|Viseu
|A25 KM 103.4 SENTIDO MANGUALDE ; VISEU
|MANGUALDE
|3530-254
|Viseu
|Mangualde
|R EDUARDO ANTONIO MATOS COIMBRA ; 400
|TONDELA
|3460-501
|Viseu
|Tondela
|EN 234 POSTO BP
|MORTÁGUA
|3450-124
|Viseu
|Mortágua
|R DR EDUARDO SANTOS LJ 10
|CANAS DE SENHORIM
|3525-072
|Viseu
|Nelas
|EST MUNICIPAL PAREDE GRAVO
|PINHEIRO OFR
|3680-174
|Viseu
|Oliveira de Frades
|RUA CONS MORAIS DE CARVALHO 16 ; VOUZELA
|VOUZELA
|3670-231
|Viseu
|Vouzela
|R ENG EUGENIO ATAIDE CAMARA 10 ; LOTE 290
|PONTA DELGADA
|9500-681
|Ilha de São Miguel
|Ponta Delgada
|R CONS N BETTENCOURT 76
|ANGRA DO HEROÍSMO
|9700-068
|Ilha Terceira
|Angra do Heroísmo
|TABACARIA CLASSIC CENTER ; EST. MONUMENTAL, 188 - LOJA 19
|FUNCHAL
|9000-098
|Ilha da Madeira
|Funchal
|ESTRADA DO GARAJAU, 165 ; (Área de Serviço Gapl - CANCELA)
|CANIÇO
|9125-067
|Ilha da Madeira
|Santa Cruz
|LARGO DA ACHADA
|CAMACHA
|9135-030
|Ilha da Madeira
|Santa Cruz
|ZONA FRANCA CANIÇAL - PLATAF. 24
|CANIÇAL
|9200-047
|Ilha da Madeira
|Machico
|ER. 262, Sitio Tanque ; (Área de Serviço Gapl-Ptº Santo)
|PORTO SANTO
|9400-121
|Ilha de Porto Santo
|Porto Santo
|TABACARIA IMPÉRIO ; LARGO TORNEIRAS, 2 - B
|FUNCHAL
|9060-313
|Ilha da Madeira
|Funchal
|REVISTIMADE ; MADEIRA SHOPPING Loja,19
|SÃO MARTINHO
|9024-501
|Ilha da Madeira
|Funchal
|PA GALP PORTO DA CRUZ ; SÍTIO DA MAIATA
|MACHICO
|9225-200
|Ilha da Madeira
|Machico
|PA REPSOL NAZARÉ ; RUA ESTADOS UNIDOS AMÉRICA, 59
|SÃO MARTINHO
|9000-090
|Ilha da Madeira
|Funchal
|EST. MONUMENTAL, Edf.Miramar ; CC MONUMENTAL LIDO, loja 18
|S. MARTINHO
|9000-098
|Ilha da Madeira
|Funchal
|CABANA DO JARDIM, ; AVENIDA ARRIAGA
|FUNCHAL
|9000-064
|Ilha da Madeira
|Funchal
|TABACARIA RAMA ; RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA, 4 ; CENTRO COMERCIAL DA SÉ
|FUNCHAL
|9000-062
|Ilha da Madeira
|Funchal
|TAB JORNAL & COMPANHIA FÓRUM MAD ; EST. MONUMENTAL, 390 - FÓRUM MAD
|SÃO MARTINHO
|9004-568
|Ilha da Madeira
|Funchal
|TABACARIA PHELPS ; LARGO DO PHELPS, 14
|FUNCHAL
|9050-449
|Ilha da Madeira
|Funchal
|R. Dr. Brito Câmara, 9 - La Vie ; loja K202 - PISO 2
|FUNCHAL
|9000-039
|Ilha da Madeira
|Funchal
|TAB. JORNAL & COMPANHIA S. MART. ; Edf. CONT, Cam. de S.Martinho,12
|SÃO MARTINHO
|9000-273
|Ilha da Madeira
|Funchal
|RUA D. CARLOS I, 3-B
|Stª MARIA MAIOR
|9050-051
|Ilha da Madeira
|Funchal
|RUA RIB. JOÃO GOMES "POSTO GALP"
|FUNCHAL
|9050-563
|Ilha da Madeira
|Funchal
|TABACARIA DRAGOEIRO ; R. DR ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA 17R/C
|FUNCHAL
|9000-062
|Ilha da Madeira
|Funchal
|CENTRO COMERCIAL ANADIA - LOJA 5 ; RUA Visconde ANADIA
|FUNCHAL
|9050-020
|Ilha da Madeira
|Funchal
|PA BP PONTA DO SOL ; RUA DO V CENTENÁRIO, 16 - B
|PONTA DO SOL
|9360-500
|Ilha da Madeira
|Ponta do Sol
|RUA DAS VIRTUDES, nº 14 ; EDF. PEROLA III, loja B
|9000-645
|Ilha da Madeira
|Funchal
|C. C. ZARCO SHOPPING, LOJA 14 ; SÍTIO DO CAMPO DE BAIXO
|PORTO SANTO
|9400-166
|Ilha de Porto Santo
|Porto Santo
|TABACARIA PESTANAS ; CANIÇO SHOPPING - LOJA 1 ; ESTRADA JOÃO GONÇALVES ZARCO
|CANIÇO
|9125-068
|Ilha da Madeira
|Santa Cruz
|PA REPSOL VIA RÁPIDA - SUL ; BOA NOVA
|BOA NOVA
|9060-039
|Ilha da Madeira
|Funchal
|TABACARIA DA ACHADA ; R. ALTO PICO,10-EDIF.COL. ACHADA ; BL G LJ-V
|SÃO PEDRO
|9000-696
|Ilha da Madeira
|Funchal
|Rua de São Francisco, 20 ; "Arcadas São Francisco, loja 9)
|FUNCHAL
|9000-050
|Ilha da Madeira
|Funchal
|"SHOP ARCO VELHO" ; RUA DOM CARLOS I N.40
|FUNCHAL
|9060-051
|Ilha da Madeira
|Funchal
|CAMINHO VELHO DA CHAMORRA, 41-43
|Stº. ANTÓNIO
|9020-128
|Ilha da Madeira
|Funchal
|BR MARQUES ABRANTES LG A BUAL LJ 6
|LISBOA
|1950-362
|Lisboa
|Lisboa
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