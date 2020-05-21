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Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar

Por a 21 Maio 2020 09:00

Depois de mais de dois meses, o AutoSport regressa a partir de hoje, quarta-feira, 20 de maio, às bancas, em formato papel. Foram dois meses de interrupção, em que o jornal continuou a ser feito normalmente, publicado em edição digital, mas agora já o vai poder voltar a encontrar nas bancas. E para que saiba exatamente quais, aqui fica a lista de localidades e locais em que pode adquirir o seu AutoSport.

MoradaLocalidadeCódigo PostalDistritoConcelho
S JOAO VERSÃO JOÃO DE VER4520-603AveiroSanta Maria da Feira
R 62 113 ; TABACARIA MIESPINHO4500-364AveiroEspinho
R. SAO MIGUEL N 8VILA NOVA DE FOZ CÔA5150-630GuardaVila Nova de Foz Côa
LG MERCADO ; TAB DO MERCADOAVEIRO3800-223AveiroAveiro
MALAPOSTA AGENTE JORNAIS ; PAP FONTINHAANADIA3780-294AveiroAnadia
R. DR. JOSE CERVEIRA LEBRE, 4 ; PAP PENINHA MEALHADA3050-340AveiroMealhada
R. REPUBLICAPAMPILHOSA3050-428AveiroMealhada
R. CRUZEIRO, 7 AVEIRO3800-300AveiroAveiro
R DR MILHEIRO 20ARCOZELO VNG4410-325PortoVila Nova de Gaia
AV CAMILO MATOS 3730VALE CAMBRA3730-240AveiroVale de Cambra
R 23 380 ; TAB MERCADOESPINHO4500-141AveiroEspinho
LG CRUZEIRO ; PAP OLIVEIRAOIÃ3770-059AveiroOliveira do Bairro
R 19 825 ; LIV PAP AZULESPINHO4500-254AveiroEspinho
R PRINCIPAL 2145LOBÃO4505-515AveiroSanta Maria da Feira
R. DO COMERCIO 714SANGALHOS3780-124AveiroAnadia
R VASCO GAMA ; CASA DOS JORNAISÁGUEDA3750-168AveiroÁgueda
LG DO CHAFARIZ, Nº 1 MEALHADA3050-333AveiroMealhada
AV 25 ABRIL ; QUIOSQ JARDIMÍLHAVO3830-044AveiroÍlhavo
R JOAO BAPTISTA S/NTRAVASSÔ3750-755AveiroÁgueda
GAV AV. JOSE ESTEVAO/ AL PRIOR ; SARDOGAFANHA DA NAZARÉ3830-554AveiroÍlhavo
VARIANTE CACIA ASV GALP ; CACIACACIA3800-533AveiroAveiro
CC AVEIRO CENTER LJ 8-9 ; PQ ESGUEIRAAVEIRO3800-055AveiroAveiro
R JOAO MENDONCA 23 LJ H ; GALERIA ROSSIOAVEIRO3800-200AveiroAveiro
R J JOAQUIM LOPES LIMA BL4D ; R/C ESQ ; O CAVALETEAVEIRO3810-182AveiroAveiro
AV 25 ABRIL ; QUIOSQUE FERNANDAÁGUEDA3750-101AveiroÁgueda
R N SENHORA NECESSIDADES 3AVEIRO3800-317AveiroAveiro
R DR ALFREDO COELHO MAGALHAES 6 ; LA SALETEEIXO3800-762AveiroAveiro
R 19 182ESPINHO4500-255AveiroEspinho
PC LIBERDADE ; QUIOSQ PINHEIROCESAR3700-611AveiroOliveira de Azeméis
R. STO. ANTÓNIO, 46 ÍLHAVO3830-153AveiroÍlhavo
BARROSINHASSEGADÃES3750-740AveiroÁgueda
R. DO COMERCIOSANGALHOS3780-124AveiroAnadia
AV DAS LARANJEIRAS R/C LJ B ; PAP CESARIOANADIA3780-202AveiroAnadia
R. DO CARMO 24AVEIRO3800-127AveiroAveiro
EN 235 - KM 13, 4 OIÃ3770-059AveiroOliveira do Bairro
AE- DO NORTE AREA SERVIÇO ANTUÃ-S/N ; LJ 130 BANTUA3850-001AveiroAlbergaria-a-Velha
AE-AREA SERVIÇO ANTUA-NORTE/SUL ; LJ 129 AANTUA3850-000AveiroAlbergaria-a-Velha
ESTAÇÃO CP AVEIRO ; GALERIA COMERCIAL, LJ5 AVEIRO3800-179AveiroAveiro
R DR MARIO SACRAMENTO ; QUIOSQUE DO TOAVEIRO3810-105AveiroAveiro
VALE DO SENHORRECARDÃES3750-727AveiroÁgueda
E.N.109 Nº 64 ; CAFÉ ABREUFERMELÃ3865-127AveiroEstarreja
A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO ; AS AVEIRO (A/V) NASCENTEAVEIRO3800-008AveiroAveiro
A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO ; AS AVEIRO (V/A) POENTEAVEIRO3800-006AveiroAveiro
CIRCULAR ESGUEIRA AGRAS NORTE ; AVEIRO-ESGUEIRAAVEIRO3800-305AveiroAveiro
EN 335- Nº 123 KM 5.55 KMQUINTAS3810-839AveiroAveiro
EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO ; POSTO BP OESTE/ESTEAVEIRO3810-138AveiroAveiro
AS REPSOL A17 VAGOS - SUL ; LJ 156 ; VAGOS AVAGOS3840-553AveiroVagos
AS REPSOL A17 VAGOS- NORTE ; LJ 158 ; VAGOS BVAGOS3840-553AveiroVagos
PCT MOLHO SULGAFANHA DA NAZARÉ3830-556AveiroÍlhavo
EN 333 AV DR LUCIO VIDAL ; PA VAGOSVAGOS3840-001AveiroVagos
LG DO GRANDALSANTA MARIA DA FEIRA4520-195AveiroSanta Maria da Feira
AV TABUEIRA - JORNAIS ; CONTINENTE AVEIROSÃO JACINTO3800-901AveiroAveiro
AV BACALHOEIROS ; PA GAFANHA DA NAZAREGAFANHA DA NAZARÉ3830-565AveiroÍlhavo
R VISCONDE VALDEMOURO 13 ; PA ESTARREJAESTARREJA3860-389AveiroEstarreja
QTA DA ALAGOA - INP ; MODELO ÁGUEDAÁGUEDA3750-301AveiroÁgueda
EN1 - MALAPOSTAANADIA3780-294AveiroAnadia
R CALOUSTE GULBENKIAN 53 R/CAVEIRO3810-074AveiroAveiro
EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO ; POSTO BP ESTE/OESTEAVEIRO3810-138AveiroAveiro
CC GLICINIAS LJ 1.3 D ; R D MANUEL BARBUDA E VASCONCELOSAVEIRO3810-498AveiroAveiro
CIMO DA VILA S SALVADOR ; MODELO ILHAVO - JORNAISÍLHAVO3830-159AveiroÍlhavo
CC PINGO DOCE LJ17 ; EN109AVEIRO3800-042AveiroAveiro
AV 25 DE ABRIL 10 R/CÍLHAVO3830-044AveiroÍlhavo
AV DR FRANCISCO SA CARNEIRO ; POSTO BPAVEIRO3810-265AveiroAveiro
EN1 KM 234,5 ASV BP ; ALAGOA ÁGUEDA3750-301AveiroÁgueda
EN109 KM77.30 ; POSTO GALPCALVÃO VGS3840-053AveiroVagos
CAVADA NOVA SUL- NORTEALBERGARIA-A-VELHA3850-165AveiroAlbergaria-a-Velha
CAVADA NOVA NORTE- SULALBERGARIA-A-VELHA3850-165AveiroAlbergaria-a-Velha
EN1 KM249,250 ; PA ALBERGARIA (NASCENTE) ALBERGARIA-A-VELHA3850-200AveiroAlbergaria-a-Velha
EN1 KM249,250 ; PA ALBERGARIA (POENTE) ALBERGARIA-A-VELHA3850-200AveiroAlbergaria-a-Velha
AV FORCA AEREA PORTUGUESA 36AVEIRO3800-355AveiroAveiro
PC MUNICIPIO ED AGATHA BL 5 LJ ; RC5 E RC6ÁGUEDA3750-111AveiroÁgueda
R CEGA 204 ; POSTO PRIOAVEIRO3810-232AveiroAveiro
R CAPITAO LEBRE 53 ; CAPITAO LIVROAVEIRO3810-384AveiroAveiro
R DA REPUBLICA 31 ; CAFE SNACK-BAR VALE DA CEREJEIRAAVEIRO3810-160AveiroAveiro
AV 25 ABRIL QUIOSQUE DO MERCADOÍLHAVO3830-044AveiroÍlhavo
RUA MARIA DA LUZ ROCHA ITMIGAFANHA DA NAZARÉ3830-793AveiroÍlhavo
HORTA ESTRADA PRINCIPALEIXO3800-721AveiroAveiro
R ANTONIO BERNARDO 130 ; ASV BPOLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-301AveiroOliveira de Azeméis
AV JOSE ESTEVAO N 139 QUIOSQUE ; CIDADEGAFANHA DA NAZARÉ3830-555AveiroÍlhavo
AUTOESTRADA A 25 KM4+500 ; PRAIAS - AVEIROGAFANHA DA NAZARÉ3830-751AveiroÍlhavo
AUTOESTRADA A25 KM 4+500 ; AVEIRO-PRAIASGAFANHA DA NAZARÉ3830-751AveiroÍlhavo
AV CORTE REAL ED MOLHE SUL 95 B ; PRAIA DA BARRAGAFANHA DA NAZARÉ3830-751AveiroÍlhavo
RUA D DINIS LG VALE GRAMA ; ALTO ASSILHOALBERGARIA-A-VELHA3850-226AveiroAlbergaria-a-Velha
R SOBREIRO 30BUSTOS3770-017AveiroOliveira do Bairro
AVENIDA DA UNIVERSIDADE NO/SUL ; SENTIDO NORTE/SULAVEIRO3810-006AveiroAveiro
EN 109/16 VARIANTE ESGUEIRA ; SENTIDO NORTE/SULAVEIRO3800-228AveiroAveiro
ZONA INDUSTRIAL TABUEIRAAVEIRO3800-055AveiroAveiro
AV 25 DE ABRILAROUCA4540-122AveiroArouca
GAVETO DA ANTIGA EST NAC 109 ; C/RUA CONSELHEIRO QUEIROS ARADAS ; VERDEMILHOAVEIRO3810-414AveiroAveiro
EN 1 KM 226 81 POSTO ESTE ; AGUADA DE CIMAAGUADA DE CIMA3750-064AveiroÁgueda
EN 1 KM 226 81 POSTO OESTE ; AGUADA DE CIMAAGUADA DE CIMA3750-064AveiroÁgueda
RUA DO SOBREIRO 17MAMARROSA3770-037AveiroOliveira do Bairro
RUA EMIDIO NAVARRO EDF OASIS LJ 17LUSO3050-224AveiroMealhada
AV DR LUCIO VIDAL QUIOSQUE ; VAGOSVAGOS3840-401AveiroVagos
PRACA HUMBERTO DELGADO Nº10 E 12 SL ; 1º ANDARAVEIRO3810-177AveiroAveiro
ZONA INDUSTRIAL-INTERMARCHEOLIVEIRA DO BAIRRO3770-222AveiroOliveira do Bairro
IC2 S/N - POSTO BP ; MALAPOSTAANADIA3780-294AveiroAnadia
EN1 - IC2 KM204,050 ; MALAPOSTA DO CARQUEIJO CASAL COMBA3050-131AveiroMealhada
EN234 KM28 ; POSTO BPCASAL COMBA3050-131AveiroMealhada
RUA DO FAROL 103OLIVEIRA DO BAIRRO3770-218AveiroOliveira do Bairro
AV. D JOAO IV, CC VILLA, LJ 53 ; PAP ASTERIX GUIMARAES4810-532BragaGuimarães
AL RESISTENCIA 78GUIMARÃES4810-286BragaGuimarães
AV. PORTELA 29 - 41DELÃES4765-650BragaVila Nova de Famalicão
MIRADOURO DE BAIXO CREIXOMIL ; POSTO CREIXOAUTOGUIMARÃES4835-079BragaGuimarães
LG DA ESTACAONINE4775-446BragaVila Nova de Famalicão
R S MARTINHO ; POSTO BPBRAGA4700-442BragaBraga
AV. DA PRAIA,19 APULIA APÚLIA4740-031BragaEsposende
C COM SOTTO MAYOR - LJ 2 R/CBRAGA4700-001BragaBraga
AV CIRCULAR SUL PISCINAS 1BRAGA4700-001BragaBraga
LG RODRIGUES SAMPAIO, 16 ESPOSENDE4740-218BragaEsposende
PC FRANCISCO INACIO-PEVIDEMGUIMARAES4835-321BragaGuimarães
AV 25 ABRIL 124 ; PIPE`S BAZARV N FAMALICAO4760-101BragaVila Nova de Famalicão
AGRINHA - CELEIROS ; POSTO GALPBRAGA4700-001BragaBraga
EXTREMO - SEQUEIRASEQUEIRA4705-629BragaBraga
A3 AUTO EST VALENCA PORTO N/S ; SUB BALANCO BRAGA/EN201 ; APT 600ALHEIRA4750-058BragaBarcelos
A3 PORTO VALENCA S/N ; SUB BALANCO BRAGA/EN201 ; APT 600ALHEIRA4750-058BragaBarcelos
R. LUIS BARROSOVILA NOVA DE FAMALICAO4760-066BragaVila Nova de Famalicão
R. D CONSTANCA DE NORONHAGUIMARAES4810-245BragaGuimarães
PERELHAL POSTO ESSOBARCELOS4750-001BragaBarcelos
R DO CAIS 21 ; POSTO DE COMBUSTIVEISFONTE ARCADA PVL4830-345BragaPóvoa de Lanhoso
R. NOVA STA CRUZ-ROTUNDA PEOESBRAGA4700-001BragaBraga
PC REPUBLICA 13 ; ARCADABRAGA4710-305BragaBraga
R. N S CONCEICAO - POSTO CEPSA/ELFGUIMARAES4800-001BragaGuimarães
SOUTO-EST NAC 101 -GEMEVILA VERDE4730-180BragaVila Verde
RECTA DE LAGOLAGO4720-525BragaAmares
R. JOSE RIBEIRO VIEIRA CASTRO, 162 FAFE4820-273BragaFafe
R. CRUZ D ARGOLA-MESAO FRIOGUIMARAES4810-225BragaGuimarães
R. NOSSA SENHORA PENHA, 780 GUIMARAES4810-233BragaGuimarães
R ARCO DE BAULHE ; PAP CENTRALARCO DE BAÚLHE4860-045BragaCabeceiras de Basto
R IRMAOS S JOAO DEUS LT 64 ; CX685BARCELOS4750-169BragaBarcelos
AV. JOAO XXIBRAGA4715-035BragaBraga
LUG DA PENA - GAMIL ; BOMBAS DA GALPBARCELOS4755-226BragaBarcelos
VIA CIRCULAR SUL- PISCINAS 2BRAGA4700-001BragaBraga
R. DE CRASTO, N 100 SERZEDELO4765-582BragaGuimarães
LG BARJONA FREITAS,95-97 ; APT 6 BARCELOS4750-265BragaBarcelos
LUG TELHADO - JOANE ; VILA NOVA DE FAMALICAOJOANE4770-260BragaVila Nova de Famalicão
ESTRADA NAC 101 ; NOGUEIRABRAGA4715-213BragaBraga
LUG PINHEIROCABECEIRAS DE BASTO4860-359BragaCabeceiras de Basto
AV DAS PONTESTAMEL (SÃO VERÍSSIMO)4750-754BragaBarcelos
R GIL VICENTE 67 R/CGUIMARÃES4800-151BragaGuimarães
R. S DAMASO - C C S.FRANCISCO LJ 34GUIMARÃES4800-444BragaGuimarães
R. DA SAUDADE, 1º BLOCO 1 R/C ; ATOUGUIA - CREIXOMIL GUIMARÃES4835-109BragaGuimarães
R. CENTRAL 327PEVIDEM4835-314BragaGuimarães
R. ADRIANO PINTO BASTO, 25 V N FAMALICAO4760-114BragaVila Nova de Famalicão
PC D MARIA IIV N FAMALICAO4760-111BragaVila Nova de Famalicão
PARQUE BRACALANDIABRAGA4710-042BragaBraga
AL. S DAMASOGUIMARAES4810-286BragaGuimarães
PC CONDE AGROLOGO ; FRENTE RESTAURANTE PIMENTA ; QUIOSQUE OLGABRAGA4700-312BragaBraga
QTA LAMEIRA CREIXOMIL ; CONTINENTE GUIMARÃES - JORNAISGUIMARÃES4835-075BragaGuimarães
R. DO QUINTÃO , 41 BRAGA4700-153BragaBraga
ESTRADA NACIONAL 205BARQUEIROS BCL4740-683BragaBarcelos
LUGAR TORNEIROS - STO. ESTEVAO PENSBRAGA4700-155BragaBraga
R. RODRIGO SOUSA CASTROGÉMEOS CBT4890-377BragaCelorico de Basto
R. 25 ABRILCALDAS DAS TAIPAS4805-089BragaGuimarães
LUGAR BARBOSA CASTROPÓVOA DE LANHOSO4830-517BragaPóvoa de Lanhoso
AV. CONDE MARGARIDE CREIXOMILGUIMARÃES4835-072BragaGuimarães
CIRCULAR GUIMARAES AZUREM SULGUIMARAES4800-001BragaGuimarães
PCT GEN HUMBERTO DELGADO 47BRAGA4715-115BragaBraga
LARGO SR. AFLITOSBRAGA4700-024BragaBraga
VARIANTE Á EN 14 -PORTO-BRAGABRAGA4700-005BragaBraga
VARIANTE EN 14 BRAGA PORTO ; MAXIMINOSBRAGA4700-004BragaBraga
LOTEAMENTO DAS CAVADAS- QUINCHÃESCAVADAS4820-587BragaFafe
R. DOS CUTILEIROS- N PAV HOSP OLIVCREIXOMIL4810-005BragaGuimarães
C COMERCIAL CASTELO, LJ 22 GUIMARAES4800-001BragaGuimarães
A7 KM5.15 FAMALICAO-GUIMARAES ; AS CEIDE (F/G)VILA NOVA DE FAMALIÇÃO4760-001BragaVila Nova de Famalicão
A7 KM5.15 GUIMARAES-FAMALICAO ; AS CEIDE (G/F)VILA NOVA DE FAMALICÃO4760-001BragaVila Nova de Famalicão
AV. CIDADE ABREU E LIMA 2RIBA D`AVE4765-181BragaVila Nova de Famalicão
PRAÇA ALEXANDRE HERCULANO Nº46BRAGA4710-292BragaBraga
CC ELECLERC LJ 2 ; R. MIDELORDELO GMR4815-169BragaGuimarães
R ANTONIO GOMES MARINHO 1892 ; PAP UNIVERSUSGUIMARÃES4800-132BragaGuimarães
R DOS ALIADOS, 208 (POSTO GALP) FAFE4820-248BragaFafe
CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH ; CONTINENTE BRAGA - JORNAISBRAGA4715-249BragaBraga
AV BRASIL- POSTO BPVILA NOVA DE FAMALICAO4760-010BragaVila Nova de Famalicão
SHOPPING VILA NOVA E.LECLERC BRAGABRAGA4705-265BragaBraga
PC CONDE AGROLOGOBRAGA4700-002BragaBraga
AV DESCOBRIMENTOSVILA NOVA DE FAMALICAO4760-011BragaVila Nova de Famalicão
R PINHEIRO MANSO, 443- INTERMARCHE URGESES4810-007BragaGuimarães
CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH ; LJ 30BRAGA4715-249BragaBraga
ED STOCK CAR-LUG CABANAS- DUMEBRAGA4700-048BragaBraga
CAMPO DO LAMEIROFAFE4820-178BragaFafe
AV COMENDADOR A TEIXEIRA MELO,99 ; CAFE AVENIDA RONFE4805-359BragaGuimarães
VARIANTE DO FOJO ESTE S PEDRO ; PA BRAGABRAGA4715-570BragaBraga
AV DA REPUBLICA - QUIOSQ JARDIM ; CALDELASCALDAS DAS TAIPAS4805-155BragaGuimarães
LG VALENTIM MOREIRA DE SÁ, 98 GUIMARAES4810-452BragaGuimarães
R. DR. JUSTINO CRUZ 149BRAGA4700-314BragaBraga
PC 25 ABRIL ; QUIOSQ ARCADAFAFE4820-142BragaFafe
LG GUALDIM PAIS 20 RC-AP 21AMARES4720-013BragaAmares
R. 25 DE ABRILBRAGA4715-001BragaBraga
LG ANTONIO GONCALVESCALDAS DAS TAIPAS4805-080BragaGuimarães
PC GOMES E AZURARA ; CC SALGUEIRAL LJ 46GUIMARÃES4835-055BragaGuimarães
AV ENG PINHEIRO BRAGA 1392 LJ391 ; POSTO REPSOLVILA NOVA DE FAMALICÃO4760-089BragaVila Nova de Famalicão
R CINTURA 72 ; PA AMARESFERREIROS AMR4720-342BragaAmares
R CRUZ CAIDA 103 ; QUIOSQUE CRUZ CAIDAVIZELA4815-408BragaVizela
LG JOAO PENHA S/N ; QUIOSQ ESTRELA DA SORTEBRAGA4710-245BragaBraga
AV FRANCA S/N ; QUIOSQUE AVENIDAVILA NOVA DE FAMALICÃO4760-282BragaVila Nova de Famalicão
R DAS TEIXUGUEIRAS ; POSTO GALPVIZELA4815-490BragaVizela
EN 105 KM44.183 ; POSTO GALPGUIMARÃES4810-565BragaGuimarães
EN106 236 - POSTO BPÍNFIAS VIZ4815-071BragaVizela
R DR ALBERTO SAMPAIOVILA NOVA DE FAMALICÃO4760-476BragaVila Nova de Famalicão
R JOAO AMANDIO 35 ; LAGOA CAFEESPOSENDE4740-200BragaEsposende
R N SRA DE FATIMA 873 R/CCALDAS DAS TAIPAS4805-137BragaGuimarães
AV CENTRAL 172 ; LUG MONTE AFURADA ; CAFE BOMBAMARRANCOS4730-282BragaVila Verde
AV DO PACO VELHO - JORNAIS ; BOOK IT BARCELOSV FRESCAINHA (S PEDRO)4750-844BragaBarcelos
EN13 KM43,150 ; POSTO GALP ; GANDRAESPOSENDE4740-475BragaEsposende
AV ENG LOSA FARIA 102 LJ 4ESPOSENDE4740-268BragaEsposende
R DAS ESPONJEIRAS 3LIJÓ4750-543BragaBarcelos
CC GUIMARAES SHOPPING LJ 248 ; AL DR MARIANO FELGUEIRASGUIMARÃES4835-075BragaGuimarães
R CIDADE DO PORTO EDF OLIMPUS ; LJ 5BRAGA4705-084BragaBraga
CC BRAGA PARQUE LJ211 ; QTA DOS CONGREGADOSBRAGA4710-427BragaBraga
EN 206 104 ; QUIOSQUE AVEBRITO4805-026BragaGuimarães
R. CAIRES 38 ; C COM MAXIMINOS LJ 4 ; TAB PAP SORTELBRAGA4700-207BragaBraga
R FONTE S JOAOCABECEIRAS DE BASTO4860-148BragaCabeceiras de Basto
R DR JOSE ARAUJO CARNEIRO 466 ; POSTO REPSOLCAVALÕES4760-450BragaVila Nova de Famalicão
AV 31 JANEIRO - POSTO BPBRAGA4715-117BragaBraga
LG DE S GUALTER ; PA GUIMARAESGUIMARÃES4810-438BragaGuimarães
EN 13 KM 40,600 ; PA FAO FÃO4740-321BragaEsposende
R TALVAI SN CC ELECLERC LJ6VILA NOVA DE FAMALICÃO4764-503BragaVila Nova de Famalicão
PC DA REPUBLICA LJ 4 E 6 FR I JCABECEIRAS DE BASTO4860-355BragaCabeceiras de Basto
R DA IGREJA 10DELÃES4765-623BragaVila Nova de Famalicão
R D ELVIRA GOMES BARROSO 2295 ; POSTO BPGILMONDE4755-230BragaBarcelos
PC 25 DE ABRIL 40FAFE4820-142BragaFafe
R S JOAO BATISTA 2097 ; MERCEARIA SAOZINHAPONTE GMR4805-319BragaGuimarães
HOSPITAL DISTRITAL BRAGA ; SETE FONTES ; PAP DO HOSPITALBRAGA4710-348BragaBraga
PC REPUBLICA 128 ; QUIOSQUE DAS CHAVESVIZELA4815-475BragaVizela
PC MUNICIPIO 90 R/C ; QUIOSQUE RECREIOVILA VERDE4730-733BragaVila Verde
AV IMACULADA CONCEICAO ; POSTO BPBRAGA4700-034BragaBraga
CC NOVA ARCADA LJ 00.01 ; CNT BRAGA N ARCADA - JORNAISBRAGA4700-038BragaBraga
CC ESPACO GUIMARAES LJ0.18 ; R 25 DE ABRILGUIMARÃES4835-400BragaGuimarães
AV DOS COMBATENTES GRANDE GUERRA ; 17 A 19 ; PORTA NOVA IIBARCELOS4750-279BragaBarcelos
AV REBELO MESQUITAVILA NOVA DE FAMALICÃO4760-013BragaVila Nova de Famalicão
R ABREU MESQUITA LT75 ; EDF VENUS LJ1VILA NOVA DE FAMALICÃO4760-119BragaVila Nova de Famalicão
R ANTONIO MARIZ 48 R/CBRAGA4715-279BragaBraga
R CIDADE DE GUIMARAES ; VIA CIRCULAR STO OVIDIOFAFE4820-178BragaFafe
LUGAR DE S SEBASTIAOVILA DE PRADO4730-470BragaVila Verde
AV RODRIGUES FARIA 314FORJÃES4740-438BragaEsposende
R NARCISO FERREIRA 43VILA NOVA DE FAMALICÃO4760-105BragaVila Nova de Famalicão
VINHAS MOREIRA CONEGOSMOREIRA DE CÓNEGOS4815-270BragaGuimarães
LUGAR DA PORTELAATÃES VVD4730-031BragaVila Verde
AV CIDADE GUIMARAES ASV BPFAFE4820-178BragaFafe
AV DA REPUBLICA ; ASV BPPÓVOA DE LANHOSO4830-513BragaPóvoa de Lanhoso
LUGAR DO PINHEIRO ; ASV BPFERREIROS PVL4830-165BragaPóvoa de Lanhoso
RUA DE GOMERIZ Nº 7SEQUEIRÓ4780-600PortoSanto Tirso
R CARLOS MALHEIRO DIAS 571GUIMARÃES4810-258BragaGuimarães
RUA DE STA EULALIA 1579NEGREIROS4775-193BragaBarcelos
R PROF MACHADO VILELA 120 LJ 1BRAGA4715-045BragaBraga
RUA CUSTODIO JOSE GOMES VILAS ; BOAS 2BARCELOS4755-059BragaBarcelos
R INFANTE D HENRIQUE 53 55BRAGA4710-092BragaBraga
RUA VILA DE GANDARELA 284RIBAS4890-510BragaCelorico de Basto
POÇO DO LINHO LAGE ; ITMIÂNCORA4910-011Viana do CasteloCaminha
LUGAR FUZELHA ; VILA PRADOVILA DE PRADO4730-461BragaVila Verde
R TEIXEIRA PASCOAIS EDF BOM VOL ; GUIMARAES S/N FR JGUIMARÃES4800-073BragaGuimarães
RUA 19 ABRIL GANDARELABASTO (SÃO CLEMENTE)4890-542BragaCelorico de Basto
AV ROBERT SMITH NOTE BR MINHO ; CENTER JORNAISBRAGA4715-249BragaBraga
RUA DA ESTRADA 621BARCELOS4750-786BragaBarcelos
PRACA CONDE AGROLONGO 75BRAGA4700-312BragaBraga
EN 105 KM 42 + 230, LE SUL/NORTE ; LUGAR DA VALINHA ; POLVOREIRA AGUIMARÃES4835-164BragaGuimarães
EN 105 KM 42 + 200 LD NORTE/SUL ; LUGAR DAS POCINHAS ; POLVOREIRA BGUIMARAES4835-164BragaGuimarães
ESTRADA NACIONAL 106 925 ; ÍNFIAS VIZÍNFIAS VIZ4815-071BragaVizela
AV LIBERDADE 491 ; BRAGABRAGA4710-251BragaBraga
AV S CRISTOVAO EN 13 KM 40.50 ; POSTO BP ; FÃOFÃO4740-321BragaEsposende
PCT JOAO XXI,10 A-GAL HOTEL TURISMO BRAGA4715-036BragaBraga
PC SEBRAGANÇA5300-265BragançaBragança
R. REPUBLICA, 29 MIRANDELA5370-347BragançaMirandela
R LUIS CAMOES 1144 ; PAP TAB NUNESCARRAZEDA DE ANSIÃES5140-081BragançaCarrazeda de Ansiães
R. MERCADOMEDA6430-193GuardaMeda
AV GAGO COUTINHO ; STO. ANTONIO LT ; PAP A DESPORTIVAMEDA6430-148GuardaMeda
R. ALEXANDRE HERCULANOBRAGANÇA5300-074BragançaBragança
AV. GAGO C SACADURA CABRAL Nº1183 R ; R/CMEDA6430-183GuardaMeda
AV 25 DE ABRIL - OMIRANDELA5370-202BragançaMirandela
R DR PROF MOTA PINTO- 47 R/CBRAGANÇA5300-437BragançaBragança
CC PINGO DOCE LJ 7 ; QTA DOS TELHEIROSMIRANDELA5370-203BragançaMirandela
AV SA CARNEIRO LJ44 JORNAIS ; FORUM THEATRUM ; BOOK IT BRAGANCABRAGANÇA5300-252BragançaBragança
R MANUEL SEIXAS 17-19 ; LIV CLASSICATORRE DE MONCORVO5160-290BragançaTorre de Moncorvo
LARGO DA MISERICORDIA 3AMIRANDA DO DOURO5210-182BragançaMiranda do Douro
A4 ASV LAMARES NORTE ; BRAGANCA/ VILA REALLAMARES5000-132Vila RealVila Real
A4 ASV LAMARES SUL ; VILA REAL/ BRAGANCALAMARES5000-132Vila RealVila Real
LG GENERAL CLAUDINO 14TORRE DE MONCORVO5160-243BragançaTorre de Moncorvo
EN 102 - POSTO BP ; (EM FRENTE QTA DA TERRINHA)ADEGANHA5160-021BragançaTorre de Moncorvo
R ENG DUARTE PACHECO LIV IDEALMOGADOURO5200-212BragançaMogadouro
ZONA INDUSTRIAL NO N15/A4/IP2MACEDO DE CAVALEIROS5340-296BragançaMacedo de Cavaleiros
LG MANUEL PINTO AZEVEDO S/N ; KIOSKE KA TE ESPEROMACEDO DE CAVALEIROS5340-219BragançaMacedo de Cavaleiros
LG DA FEIRATORRE DE DONA CHAMA5385-091BragançaMirandela
LUGAR DE CASEIROES ; ITMIVILA FLOR5360-310BragançaVila Flor
RUA DA FORCA AEREA MIRANDELA ; NOTE JORNAISMIRANDELA5370-408BragançaMirandela
RUA CAMILO CASTELO BRANCO ; LUGAR DO PRADO ; MACEDO DE CAVALEIROSMACEDO DE CAVALEIROS5340-211BragançaMacedo de Cavaleiros
R. LORETO, 180 BRAGANÇA5300-198BragançaBragança
LG FREI ANTONIO CHAGAS ASV CEPSAVIDIGUEIRA7960-220BejaVidigueira
ESTRADA CIRCUNVALAÇAO 12ODEMIRA7630-132BejaOdemira
AUTO EST 2 KM 193 NORTE SULALMODÔVAR7700-016BejaAlmodôvar
EST NACI 2 ASV GALPALMODÔVAR7700-016BejaAlmodôvar
R OLIVENÇA ASV GALPALJUSTREL7600-077BejaAljustrel
R SEARA 30CASTRO VERDE7780-163BejaCastro Verde
LARGO RELOGIO 10 11ALVITO7920-022BejaAlvito
EN 390 ASV GALPVILA NOVA DE MILFONTES7645-023BejaOdemira
EN 120 KM 115 GALP S TEOTONIOODEMIRA7630-130BejaOdemira
AE 2 KM 148 NORTE SUL ASV GALP ; M24 ALJUSTREL NORTE ASULALJUSTREL7600-010BejaAljustrel
AE 2 KM 148 SUL NORTE ASV GALP ; M24 ALGUSTREL SUL NORTEALJUSTREL7600-010BejaAljustrel
AV SALUQUIA 2MOURA7860-002BejaMoura
R LISBOA ESTR NACIONAL 121BEJA7800-346BejaBeja
AV FIALHO ALMEIDA 72 ASV 2BEJA7800-395BejaBeja
R NOVA FEIRA FARJAIS CASTRO LJ 1 ; INTERMARCHECASTRO VERDE7780-201BejaCastro Verde
PC ANT RAPOSO TAVARES QIOSQUEBEJA7800-426BejaBeja
GAVETO EST APOLINARIAS C/ EN ; NOTE BEJA RETAIL JORNAISBEJA7800-050BejaBeja
RAMAL DE BEJA S/NALJUSTREL7600-073BejaAljustrel
AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 33FERREIRA DO ALENTEJO7900-555BejaFerreira do Alentejo
AV ANTONIO SARDINHA ASV BPBEJA7800-403BejaBeja
PC REPUBLICA 1 E 2SERPA7830-389BejaSerpa
ESTRADA DAS APOLINARIASBEJA7800-146BejaBeja
PRAÇA REPUBLICA 9CASTRO VERDE7780-135BejaCastro Verde
R MOINHO VENTO 5 B PAP ALMEIDAVILA NOVA DE MILFONTES7645-282BejaOdemira
R DR ANTONIO PONCES CARVALHOVILA DE REI6110-217Castelo BrancoVila de Rei
AV 1 MAIO N 19 R/CCASTELO BRANCO6000-086Castelo BrancoCastelo Branco
A23 KM 127 SUB LANÇO CASTELO ; BRANCO APT86 A23 CASTELO BRANCO ; (ABR/CBR) GARDETEALCAINS6005-999Castelo BrancoCastelo Branco
ROTUNDA GRANJA LT 161 RC DTOCASTELO BRANCO6000-762Castelo BrancoCastelo Branco
R PINHEIROS LT 1CERNACHE DO BONJARDIM6100-266Castelo BrancoSertã
A23 KM127 SUB LANÇO CASTELO BRAN ; APT86 A23 CASTELO BRANCO ; (CBR/ABR)ALCAINS6005-999Castelo BrancoCastelo Branco
AV INFANTE SAGRES SN ASV GALPCASTELO BRANCO6000-082Castelo BrancoCastelo Branco
A23 LANÇO KM 162,3 TEIXOSO ; ALCARIA APT 370 A23 FUNDÃO ; (FND/CBR) BELMONTE FUNDAOALCARIA FND6230-022Castelo BrancoFundão
A23 LANÇO KM 162,3 TEIXOSO ; ALCARIA APT370 A23 FUNDAO ; (CBR/FND) BELMONTE-FUNDÃOALCARIA FND6230-022Castelo BrancoFundão
AL LIBERDADECASTELO BRANCO6000-074Castelo BrancoCastelo Branco
HIPERMERCADO MONTEVERDE LJ 35COVILHÃ6200-251Castelo BrancoCovilhã
PRAÇA DR EDUARDO SIMOES ; CC ESTAÇAO LJ 9COVILHÃ6200-084Castelo BrancoCovilhã
AV NUNO ALVARES LT 8D LJ 8ECASTELO BRANCO6000-083Castelo BrancoCastelo Branco
AV VIRIATO 70 SONYPAL TORTOSENDOTORTOSENDO6200-721Castelo BrancoCovilhã
HIPERMERCADO MODELO LJ 2/3CASTELO BRANCO6000-459Castelo BrancoCastelo Branco
R SRA MERCULES 8 B PAP FIGUEIRACASTELO BRANCO6000-280Castelo BrancoCastelo Branco
TV SAO SEBASTIAOBELMONTE6250-023Castelo BrancoBelmonte
AV LIBERDADE QUIOSQUE AV FUNDAOTELHADO FND6230-772Castelo BrancoFundão
A23 KM80 NASCENTE SUL/NORTE FRATEL ; M24 VILA VELHA RODAO SUL NORTEVILA VELHA DE RÓDÃO6030-245Castelo BrancoVila Velha de Ródão
AV FREI HEITOR PINTO JARDIM PUBLICOCOVILHÃ6200-113Castelo BrancoCovilhã
R TRES LAGARES QUIOSQ GARDUNHAFUNDÃO6230-421Castelo BrancoFundão
ACESSO VARIANTE QTA OLIVOSA REPSOLCOVILHÃ6200-506Castelo BrancoCovilhã
URB GRANJA PARK R DR VITOR S ; PINTO LT A88 LJ 1CASTELO BRANCO6000-478Castelo BrancoCastelo Branco
R MANUEL ALÇADA PADEZ 11 R/C ; CANHOSOCOVILHÃ6200-017Castelo BrancoCovilhã
QTA ALVITO CENT HOSP COVA BEIRA ; HOSPITAL PERO COVILHACOVILHÃ6200-251Castelo BrancoCovilhã
AV PEDRO A CABRAL HOSPITAL DIST ; AMATO LUSITANOCASTELO BRANCO6000-178Castelo BrancoCastelo Branco
VARANDA PILATOS ; Intermarché - BelmonteBELMONTE6250-020Castelo BrancoBelmonte
AV EUROPA LT 7 LJ 0 45 ; CC SERRA SHOPPINGCOVILHÃ6200-546Castelo BrancoCovilhã
ZONA NOVA EXPANSAO INTERMARCHEIDANHA-A-NOVA6060-101Castelo BrancoIdanha-a-Nova
EN 109 KM 145 400 GUIAGUIA PBL3105-099LeiriaPombal
R DAS LAGES EDF PAO AÇUCAR 1PENAMACOR6090-800Castelo BrancoPenamacor
EST STO ANTONIO 19 R/CALCAINS6005-006Castelo BrancoCastelo Branco
R PEDRO ALVARES CABRAL 172 ABELMONTE6250-087Castelo BrancoBelmonte
R 3 LAGARES QUIOSQUE BRINDARTEFUNDÃO6230-421Castelo BrancoFundão
LUGAR DE S BARTOLOMEU ECOMARCHEPROENÇA-A-NOVA6150-503Castelo BrancoProença-a-Nova
EN 18 ROTUNDA MONTALVAO REPSOLCASTELO BRANCO6000-050Castelo BrancoCastelo Branco
AV INF D HENRIQUE INTERMARCHELJ7COVILHÃ6200-506Castelo BrancoCovilhã
R MINA APARTADO 45 ASV BPCASTELO BRANCO6000-170Castelo BrancoCastelo Branco
AV PEDRO ALVARES CABRAL CC ; S TIAGO LJ 39CASTELO BRANCO6000-031Castelo BrancoCastelo Branco
CENTRAL CAMIONAGEM COVILHA ; ALAMEDA EUROPACOVILHÃ6200-546Castelo BrancoCovilhã
R 1 DEZEMBRO 30 ASV GALP TRADESERTÃ6100-743Castelo BrancoSertã
R POETA JOAO RUIZ 10 B R/CCASTELO BRANCO6000-290Castelo BrancoCastelo Branco
R RUIVO GODINHO 35 LJ ESQCASTELO BRANCO6000-275Castelo BrancoCastelo Branco
BAIRO DA HORTA CASTANHEIRO S/NSÃO MIGUEL DE ACHA6060-511Castelo BrancoIdanha-a-Nova
ALAMEDA PERO DA COVILHA QTA DA ; OLIVOSACOVILHÃ6200-507Castelo BrancoCovilhã
R GEN HUMBERTO DELGADO ; QUIOSQUE CANHOSOCOVILHÃ6200-014Castelo BrancoCovilhã
ZONA IND CASTELO BRANCO LT P6 C ; EDF INTERMARCHECASTELO BRANCO6000-991Castelo BrancoCastelo Branco
R PROF DR FARIA DE VASCONCELOS Nº4 ; CASTELO BRANCOCASTELO BRANCO6000-266Castelo BrancoCastelo Branco
R FIGUEIRA FOZ 42PAIÃO3090-495CoimbraFigueira da Foz
R. CONSELHEIRO DR. ALBINO FIGUEIREDCOJA3305-143CoimbraArganil
PC FAUSTO CORREIA ; QUIOSQUECOIMBRA3000-253CoimbraCoimbra
LG DAS AMEIAS EST NOVA ; QUIOSQUECOIMBRA3000-024CoimbraCoimbra
AV. FERNAO MAGALHAES-RODOV BEIRA LICOIMBRA3000-178CoimbraCoimbra
AV VALE FLORES SN NA ASV GALPCOIMBRA3030-486CoimbraCoimbra
R DOMINGUES PEREIRA 33MARINHA DAS ONDAS3090-005CoimbraFigueira da Foz
R. 25 DE ABRIL, 16 CONDEIXA-A-NOVA3150-147CoimbraCondeixa-a-Nova
GUARDA INGLESA COIMBRA ICOIMBRA3040-193CoimbraCoimbra
AV EMIDIO NAVARRO 81COIMBRA3000-151CoimbraCoimbra
AV BRASIL 198 A ; PAP SATELITE IIFIGUEIRA DA FOZ3080-323CoimbraFigueira da Foz
R DA LVARIZ 7 ASV GALPCARAPINHEIRA3140-099CoimbraMontemor-o-Velho
R DAS CHAVES LT 5 LJ 3COIMBRA3020-169CoimbraCoimbra
R 25 ABRIL 1BRASFEMES3020-575CoimbraCoimbra
C COM GIRASSOLUM LJ 17 ; R JOAO DEUS RAMOSCOIMBRA3030-328CoimbraCoimbra
R ADRIANO LUCAS MS MIGUELIC2N/SU ; ASV BPCOIMBRA3020-430CoimbraCoimbra
R. CALVARIO, 2 - CAFE BIZARRO SOUSELAS3020-844CoimbraCoimbra
PC 8 MAIO ; QUIOSQUE PRACA 8 MAIOFIGUEIRA DA FOZ3080-054CoimbraFigueira da Foz
R. ENTRE VINHAS-EDF MEMORANDUM ; APT 20027 EIRASEIRAS3020-171CoimbraCoimbra
R. 5 OUTUBRO 50 ; BUARCOSFIGUEIRA DA FOZ3080-271CoimbraFigueira da Foz
R DR MANUEL RODRIGUES 9COIMBRA3000-258CoimbraCoimbra
Area Serv Mealhada A1 ; NASCENTE SUL/NORTEENXOFAES3060-115CoimbraCantanhede
AREA SERV MEALHADA A1-POENTE N/SULENXOFAES3060-115CoimbraCantanhede
R. REPUBLICA, 151 FIGUEIRA DA FOZ3080-036CoimbraFigueira da Foz
R DR ABILIO MAGALHAES MEXIA 6PEREIRA3140-311CoimbraMontemor-o-Velho
R DR JOAO MATOS 36 ; POSTO GALPVILAMAR3060-780CoimbraCantanhede
R. PROF ANTONIO GARCIA VASCONCELOSOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-132CoimbraOliveira do Hospital
R. SOFIA, 46 COIMBRA3000-389CoimbraCoimbra
PSO INFANTE D HENRIQUE, S/N FIGUEIRA DA FOZ3080-154CoimbraFigueira da Foz
AV. SARAIVA DE CARVALHO, 16 FIGUEIRA DA FOZ3080-055CoimbraFigueira da Foz
AV. DR MENDES SILVA, 211/251 ; CONTINENTE COIMBRA - JORNAIS - ; CC COIMBRA SHOPPINGCOIMBRA3030-193CoimbraCoimbra
AV BISSAIA BARRETO HOSPITAL NOVOCOIMBRA3000-076CoimbraCoimbra
LG DOS 4 CAMINHOS LJ 1 ; C C E LECLERCFIGUEIRA DA FOZ3080-011CoimbraFigueira da Foz
CC FORUM COIMBRA, LJ 24 ; AV JOSE BONIFACIO ANDRADE SILVA ; QTA VALE GEMILCOIMBRA3040-389CoimbraCoimbra
COVA DO BARROTÁBUA3420-303CoimbraTábua
LARGO DA PORTAGEMCOIMBRA3000-337CoimbraCoimbra
R DR ANTONIO JOSE ALMEIDA 22CANTANHEDE3060-142CoimbraCantanhede
LG ARTUR BARRETO, 9 CONDEIXA-A-NOVA3150-124CoimbraCondeixa-a-Nova
LARGO DR ANTONIO JOSE ALMEIDA ; N 36TOCHA3060-705CoimbraCantanhede
R DR MANUEL SANTOS SILVA 46 ; PAP TUTTITOCHA3060-715CoimbraCantanhede
R DO AMEAL RC LJ DOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-101CoimbraOliveira do Hospital
R SAO SEBASTIAOPAMPILHOSA DA SERRA3320-232CoimbraPampilhosa da Serra
PONTE EIRAS ; AS ADEMIACOIMBRA3020-324CoimbraCoimbra
AV DR DANIEL DE MATOS ; POIARES (S. ANDRE)VILA NOVA DE POIARES3350-153CoimbraVila Nova de Poiares
R 5 DE OUTUBRO ; CIMO DE FALA ; S MARTINHO DO BISPOCOIMBRA3045-043CoimbraCoimbra
R. BERNARDO ALBUQUERQUE,6 B COIMBRA3000-070CoimbraCoimbra
AV. BRASIL, 370 COIMBRA3030-175CoimbraCoimbra
R. BRASIL, 233 RC COIMBRA3030-175CoimbraCoimbra
R. CAP LUIS GONZAGA,5 STO ANTONIO3030-095CoimbraCoimbra
AV. DIAS SILVA,140 COIMBRA3000-135CoimbraCoimbra
EN 1 - PEDRULHACOIMBRA3025-010CoimbraCoimbra
AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ; COIMBRA-SOLUMCOIMBRA3030-327CoimbraCoimbra
QTA S.PEDROLOUSÃ3200-261CoimbraLousã
R DE COSELHAS ; VIA CIRCULAR EXTERNA ; EIRASCOIMBRA3000-604CoimbraCoimbra
CC FORUM COIMBRA ; CONTINENTE FORUM COIMBRA JORNAIS ; QTA VALE GEMILCOIMBRA3040-389CoimbraCoimbra
A 17 KM 62 - SUL LJ 602 - A- A S ; FIGUEIRA DA FOZ -REPSOLFIGUEIRA DA FOZ3080-513CoimbraFigueira da Foz
A17 KM 62 NORTE-LJ 603 B -A S ; FIGUEIRA DA FOZ -POSTO REPSOLFIGUEIRA DA FOZ3080-513CoimbraFigueira da Foz
R DR MANUEL ALMEIDA E SOUSA ; POSTO GALPCOIMBRA3025-046CoimbraCoimbra
LUGAR VALE OU PRESA E TELHOES ; (JUNTO AO RETAIL PARK TAVEIRO) ; PA COIMBRA TAVEIROTAVEIRO3045-478CoimbraCoimbra
CC PRIMAVERA LJ 12COIMBRA3000-092CoimbraCoimbra
RUA OLIVEIRA MATOS N 1ARGANIL3300-062CoimbraArganil
AV REMIGIO FALCAO BARRETO N 184FIGUEIRA DA FOZ3090-698CoimbraFigueira da Foz
PC FLORINDO JOSE FROTA ; EDF COSTA PEREIRA R/C FC AFEBRES3060-318CoimbraCantanhede
R VASCO DA GAMA 54COIMBRA3030-074CoimbraCoimbra
R GENERAL HUMBERTO DELGADO ; QUINTA DA VILAVILA NOVA DE POIARES3350-160CoimbraVila Nova de Poiares
R VISCONDE SANCHES FRIAS R/CARGANIL3300-064CoimbraArganil
IC2 KM 175,5 TRAVAZ ; CONDEIXA A NOVA (POR/LIS) N/S CONDEIXA-A-NOVA3150-193CoimbraCondeixa-a-Nova
IC2 KM 175,5 TRAVAZ ; CONDEIXA A NOVA (LIS/POR) S/N CONDEIXA-A-NOVA3150-193CoimbraCondeixa-a-Nova
R DR DANIEL MATOS 148COIMBRA3030-049CoimbraCoimbra
R DR FRANCISCO FERNANDES COSTA ; LJ 5LOUSÃ3200-265CoimbraLousã
R BRASIL 336COIMBRA3030-775CoimbraCoimbra
CC FOZ PLAZA LJ 251/252 ; R DOS CONDADOSFIGUEIRA DA FOZ3080-220CoimbraFigueira da Foz
R DR ANTONIO DIAS - AMOL - LJ3OLIVEIRA DO HOSPITAL3400-160CoimbraOliveira do Hospital
LG DA PRACA 15CERNACHE3040-778CoimbraCoimbra
LG MARTIR SANTO S/NFIGUEIRA DA FOZ3080-256CoimbraFigueira da Foz
AV 25 ABRIL 53 ; QUIOSQUE MIRENSEMIRA3070-301CoimbraMira
LUGAR DA BARREIRACONDEIXA-A-NOVA3150-110CoimbraCondeixa-a-Nova
AV DR CARLOS CAMPOS 3 ASVOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-058CoimbraOliveira do Hospital
AV LOUSA 98 ; PA COIMBRA PARQUE VERDECOIMBRA3000-243CoimbraCoimbra
R DR JOSE CARLOS PEREIRA ; CARVALHO 68MIRANDA DO CORVO3220-203CoimbraMiranda do Corvo
LG DO CORREIO S/NPENELA3230-250CoimbraPenela
RETAIL PARK EIRAS - JORNAIS ; RIBEIRA DE EIRASCOIMBRA3020-487CoimbraCoimbra
CC COIMBRA SHOPPING P0 ; AV DR MENDES SILVACOIMBRA3030-193CoimbraCoimbra
EN109 CHA-TAVAREDEFIGUEIRA DA FOZ3080-847CoimbraFigueira da Foz
R ARMENIO C SIMOES ASV REPSOLMIRANDA DO CORVO3220-186CoimbraMiranda do Corvo
AV INF D HENRIQUE 9312 ; QUIOSQUE JARDIMPRAIA DE MIRA3070-794CoimbraMira
CC ATRIUM SOLUM ; AV ELISIO MOURACOIMBRA3030-183CoimbraCoimbra
R DA MATIÔAFIGUEIRA DA FOZ3080-847CoimbraFigueira da Foz
R DOS TROVISCAIS ; POSTO CEPSASOUSELAS3020-886CoimbraCoimbra
R CASAL DOS BARREIROS S/NEGA3150-256CoimbraCondeixa-a-Nova
EN234-1 ROT DO FREIXIALCANTANHEDE3060-228CoimbraCantanhede
R CIDADE POITIERS 155 R/C ; BR MONTE FORMOSOCOIMBRA3000-108CoimbraCoimbra
RUA PROF FERNANDO SERRA OLIVEIRA ; 111FEBRES3060-318CoimbraCantanhede
R O CONIMBRICENSE 22 24COIMBRA3030-504CoimbraCoimbra
R SOFIA 171 GAL PINGO DOCECOIMBRA3000-229CoimbraCoimbra
PC DO MAR PORTUGUES 4 PRICECOFFEFIGUEIRA DA FOZ3080-288CoimbraFigueira da Foz
R BERNARDO LOPES 115 R/C ESQFIGUEIRA DA FOZ3080-395CoimbraFigueira da Foz
RUA RIBEIRO DO AMARAL 14 AOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-070CoimbraOliveira do Hospital
ZONA IND VILA VERDE LT20OLIVEIRA DO BAIRRO3770-308AveiroOliveira do Bairro
EN 234 MURTEDEFEBRES3060-323CoimbraCantanhede
R JOAQUIM SOTTO MAYOR 139 ; QUIOSQUE ESTADIOFIGUEIRA DA FOZ3080-209CoimbraFigueira da Foz
R MOEDA 61 R/CCOIMBRA3000-283CoimbraCoimbra
AV JOAO REGRAS 98COIMBRA3040-256CoimbraCoimbra
RUA TRAS DAS CASAS MEAS ; MIRANDA DO CORVOMIRANDA DO CORVO3220-115CoimbraMiranda do Corvo
AV PROF DR BISSAYA BARRETO ; NOTE JORNAIS ; FIGUEIRA DA FOZFIGUEIRA DA FOZ3080-897CoimbraFigueira da Foz
BAIRRO DO PRAZOARGANIL3300-017CoimbraArganil
RUA BOMBEIROS 4TÁBUA3420-322CoimbraTábua
ESTRADA DA BEIRA ,674 ALTO S JOAO COIMBRA3030-173CoimbraCoimbra
VARIANTE ZONA IND SENT EVORA/BEJA ; ASV GALPÉVORA7000-171ÉvoraÉvora
R PROF ALFREDO REIS LT 2 EÉVORA7005-585ÉvoraÉvora
AREA SERVICO A6 V NOVAS NORTE BVENDAS NOVAS7080-011ÉvoraVendas Novas
R REPUBLICA 19ÉVORA7000-656ÉvoraÉvora
E N 18 ASV GALPPORTEL7220-390ÉvoraPortel
R SAO JOAO DEUS 9BORBA7150-142ÉvoraBorba
PC SERTORIO 25 A AG70271ÉVORA7000-509ÉvoraÉvora
LG CALOUSTE GULBENKIEN 4MONTEMOR-O-NOVO7050-192ÉvoraMontemor-o-Novo
AV GAGO COUTINHO 27 AMONTEMOR-O-NOVO7050-047ÉvoraMontemor-o-Novo
R IGREJA 1REGUENGOS DE MONSARAZ7200-373ÉvoraReguengos de Monsaraz
A6 SUBLANÇO EVORA KM 23 APR 247 ; A6 ESTREMOZ (LIS/ELV) ; NORTE SULESTREMOZ7100-108ÉvoraEstremoz
ZONA INDUSTRIAL CEMITERIO GALPMOURÃO7240-999ÉvoraMourão
LG CHAFARIZ DEL REI POSTOÉVORA7005-224ÉvoraÉvora
AV. GAGO COUTINHO N 25 - ASV GALPMONTEMOR-O-NOVO7050-097ÉvoraMontemor-o-Novo
AV TULIO ESPANCA P RAIMUNDO GALP ; M24 PORTAS RAIMUNDOÉVORA7005-840ÉvoraÉvora
R ANT COELHO OLIVEIRA 29RC LJESQVENDAS NOVAS7080-084ÉvoraVendas Novas
ESTRADA EVORA ASV GALPREGUENGOS DE MONSARAZ7200-399ÉvoraReguengos de Monsaraz
ZONA IND LT 122 123 E 124 ; ASV REPSOLESTREMOZ7100-513ÉvoraEstremoz
PC ZECA AFONSO 7B BAIRRO MALAGUEIRAMALAGUEIRA7000-706ÉvoraÉvora
VARIANTE ZONA IND SENT BEJA EVORAÉVORA7005-444ÉvoraÉvora
EST NAC 114 KM 182 3 ASV GALPÉVORA7005-863ÉvoraÉvora
R COOPERATIVA 4MORA7490-324ÉvoraMora
R 31 JANEIRO 26 AESTREMOZ7100-114ÉvoraEstremoz
ZONA IND LT10 INTERMARCHE LJ 1ESTREMOZ7100-147ÉvoraEstremoz
A6 SUB LANÇO SUL NORTE ASV ; SENTIDO MARETECA CAIA ; M24 MONTEMOR A6 SULMONTEMOR-O-NOVO7050-349ÉvoraMontemor-o-Novo
ZONA INDUSTRIAL QUINTA MONIZ ; JORNAISÉVORA7005-834ÉvoraÉvora
R 5 OUTUBRO 16ESTREMOZ7100-516ÉvoraEstremoz
PRACETA HORTA DO BISPO 5ÉVORA7005-259ÉvoraÉvora
BR CRUZ PICADA LT 13 RCÉVORA7000-772ÉvoraÉvora
EST SERV BP PORTAS MACHEDEÉVORA7000-153ÉvoraÉvora
AV GAGO COUTINHO 74 ASV BPMONTEMOR-O-NOVO7050-100ÉvoraMontemor-o-Novo
R CANDIDO REIS 14ÉVORA7000-888ÉvoraÉvora
AV REPUBLICA 84 A 86VENDAS NOVAS7080-100ÉvoraVendas Novas
AV POVO 6BORBA7150-103ÉvoraBorba
R DR BERNARDINO MACHADO 31LAVRE7050-467ÉvoraMontemor-o-Novo
R RAIMUNDO 4ÉVORA7000-661ÉvoraÉvora
LARGO REPUBLICA 8ESTREMOZ7100-505ÉvoraEstremoz
R REPUBLICA 59 61ÉVORA7000-656ÉvoraÉvora
AV REPUBLICA 112OLHÃO8700-310FaroOlhão
R VASCO DA GAMA 75 ALAGOS8600-722FaroLagos
SESMARIASSESMARIAS8200-385FaroAlbufeira
R. JULIO DINIS,66 MONTENEGRO8005-258FaroFaro
AV OLIVENCA ED OLIVENCA ; PAP ANTELFARO8000-081FaroFaro
ALPORCHINHOS ; (TABACARIA CORAL)ALPORCHINHOS8400-450FaroLagoa (Algarve)
AV 25 ABRIL EDF VILA FLOR LJ B ; TAB CARAVANALOULÉ8100-222FaroLoulé
AV. COSTA MEALHA 27LOULÉ8100-238FaroLoulé
AV TIVOLI, ALDEIA MAR ; VILAMOURA QUARTEIRA8125-410FaroLoulé
R LIBERDADE 39OLHÃO8700-398FaroOlhão
AV 25 ABRIL QUIOSQUE ELE ELALOULÉ8100-238FaroLoulé
AV MARCHAL PACHECO ASV GALP SULLOULÉ8100-240FaroLoulé
R DUNFERLINE POENTE COMERCIAL ; LJ 3 PAPELARIA MAGICA ; AREIAS S JOAOALBUFEIRA8200-278FaroAlbufeira
QUATRO ESTRADAS ASV BPLOULÉ8100-221FaroLoulé
EST ALDEIA AÇOTEIAS TAB PARQUEALBUFEIRA8200-252FaroAlbufeira
EDF MARINA PLAZA LT 15 A LJ 28 ; VILAMOURAQUARTEIRA8125-401FaroLoulé
R. JOSE AFONSO LT 63 EXP NORDESTELOULÉ8100-592FaroLoulé
CC CONTINENTE SILVES LJ 2 ; TAB BAIXINHASILVES8300-019FaroSilves
R VITOR COSTA SILVA 18 C ; EXCENTRICALAGOS8600-764FaroLagos
R SANTO ANTONIO 93FARO8000-282FaroFaro
QTA MALATA LJ 113 ; CC CONTINENTE PORTIMAOPORTIMÃO8500-467FaroPortimão
EN 125 ASV GALP LUZ DE TAVIRASANTA LUZIA TVR8800-533FaroTavira
R GENERAL HUMBERTO DELGADO 11GUIA ABF8200-447FaroAlbufeira
R TELECOMUNICAÇOES 17 LJ BALBUFEIRA8200-184FaroAlbufeira
R D JOAO II EDF VILAMAR I LJ AARMAÇÃO DE PÊRA8365-130FaroSilves
R DR MANUEL ARRIAGA 6ARMAÇÃO DE PÊRA8365-140FaroSilves
QUIOSQUE MERCADO CALICOS ; LARGO DO MERCADOALBUFEIRA8200-073FaroAlbufeira
LG ESCOLA PRIMARIAVILA NOVA DE CACELA8900-067FaroVila Real de Santo António
URB MONTES LUZ LT 58 SUP BATISTA ; MONTES DA LUZLUZ LGS8600-164FaroLagos
R. VASCO GAMA 1FERRAGUDO8400-253FaroLagoa (Algarve)
EST FAROL EDF INTERNACIONALCARVOEIRO LGA8400-505FaroLagoa (Algarve)
EDF HOTEL VILA GALE PRAIA GALE ; LT 33 LJ 3 TAB SNACK BAR JAMAICAGUIA ABF8200-416FaroAlbufeira
AV V 6 SITIO MALATA ASV BPPORTIMÃO8500-510FaroPortimão
AV DR ALMEIDA CARRAPATO ; ASV REPSOLFARO8000-081FaroFaro
R. VASCO DA GAMA N 28QUARTEIRA8125-256FaroLoulé
A22 VIA DO INFANTE SAGRES APT328 ; A22 SILVES (FARO/LGS)LAGOA8400-000FaroLagoa (Algarve)
R. S SEBASTIAO 66 R7C-EST ALVORPORTIMÃO8500-300FaroPortimão
A22 VIA DO INFANTE DE SAGRES SUB ; LANÇO OLHÃO-TAVIRA KM 97 APT1026 ; A22 (OLH/VRA) OLHÃO TAVIRAOLHÃO8700-152FaroOlhão
A22 VIA DO INFANTE DE SAGRES SUB ; LANÇO OLHÃO-TAVIRA KM97 APT1026 ; A22 OLHÃO (VRA/OLH) OLHAO-TAVIRAOLHÃO8700-152FaroOlhão
R. 25 ABRIL 19LAGOS8600-281FaroLagos
SITIO BOLOTA ALBUFEIRA IIALBUFEIRA8200-314FaroAlbufeira
MONTE BREJOS ALBUFEIRA I REPSOL ; MONTECHOROALBUFEIRA8200-001FaroAlbufeira
R DO PE DA CRUZ ASV BPMONCHIQUE8550-201FaroMonchique
LG DR FRANCISCO SA CARNEIROFARO8000-151FaroFaro
R SERPA PINTO ASV BPLOULÉ8100-714FaroLoulé
EN 124 QTA MALATA JORNAL ; CC CONTINENTE PORTIMAOPORTIMÃO8500-524FaroPortimão
CERRO ALAGOAS-VALE MANGUDO LT 32 ; MODELO DE ALBUFEIRA-JORNAISALBUFEIRA8200-391FaroAlbufeira
AV S JOAO DEUS LJ 16 MERCADO ; MUNICIPALPORTIMÃO8500-069FaroPortimão
AV FRANCISCO SA CARNEIRO ; EDF SATELITE LJ 6 GOLDENQUARTEIRA8125-154FaroLoulé
MERCADO MUNICIPAL STO AMARO LJ 5LAGOS8600-303FaroLagos
EDF NAU BERRIO RC LJ 2 URB TATARMAÇÃO DE PÊRA8365-124FaroSilves
R DOS BOMBEIROS ASV GALPALJEZUR8670-084FaroAljezur
EDF JARDIM CHORO LOTE 128 ; MONTECHOROALBUFEIRA8200-182FaroAlbufeira
GARE CP FARO TAB EXPRESSOFARO8000-133FaroFaro
CC MODELO LOJA BLOULÉ8100-238FaroLoulé
EST NAC 125 JORNAIS ; CC ALGARVE SHOPPINGGUIA8200-417FaroAlbufeira
CERRO DAS MOS LT 316 ; MODELO LAGOS - JORNAISLAGOS8600-281FaroLagos
URB SILVINO S. CABECINHA ; LOTE 80 LOJA 2ALMANCIL8135-018FaroLoulé
ESTRADA NAC 125 KM 113,1 ; POSTO GALP OLHÃO8700-176FaroOlhão
PRC MARQUES POMBAL 18 A GALERIAVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-231FaroVila Real de Santo António
A 22 KM 270 VIA INFANTE ; NO BOLIQUEIME LOULE FARO ; M24 LOULE (LOULE FARO)BOLIQUEIME8100-071FaroLoulé
A22 KM270 VIA INF NO LOULE BOLIQ ; M24 LOULE (FARO LOULE)BOLIQUEIME8100-080FaroLoulé
VIA INFANTE ASC GALP KM 4 350 ; URBANA CAFETARIA ; M24 LAGOS (PORTIMAO LAGOS)LAGOS8600-334FaroLagos
AV ENG JOAO MEIRELES ASV GALP ; LJ M 24 ALBUFEIRA VILAMOURA ; M24 VILAMOURA ALB QUARTEIRAQUARTEIRA8125-406FaroLoulé
CABEÇO MOCHO LT 1 CC INTERMARCHEPORTIMÃO8500-313FaroPortimão
R MARQUES POMBAL 2 LJ BLAGOA8400-391FaroLagoa (Algarve)
EST MONTECHORO TORRE MOSQUEIRA ; ASV GALPALBUFEIRA8200-387FaroAlbufeira
EN 125 SITIO S PEDROTAVIRA8800-405FaroTavira
URBANIZACAO TORRALTA LT 12 LJ ALAGOS8600-524FaroLagos
URB QUINTAO V 6 ASV GALPPORTIMÃO8500-078FaroPortimão
LARGO S SEBASTIAO QUIOSQ TIN TINFARO8000-155FaroFaro
LARGO ESTACAOVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-216FaroVila Real de Santo António
R SANTO ANTONIO 135 RCFARO8000-284FaroFaro
ZONA IND LOULE LT 1 ASV CEPSALOULÉ8100-272FaroLoulé
AV MINISTRO DUARTE PACHECOVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-211FaroVila Real de Santo António
R PORTAS PORTUGAL SNLAGOS8600-701FaroLagos
CC ALGARVE SHOPPING LJ 0.124GUIA ABF8200-417FaroAlbufeira
R S PEDRO 72 LJ 0 21 ; CC AQUA PORTIMAOPORTIMÃO8500-448FaroPortimão
AV MARINA EDF OLYMPUS LJ 29VILAMOURA8125-401FaroLoulé
LG S LUIS 25FARO8000-144FaroFaro
URB VILA ROSAL 1 LOTE B FRACCAO ; N SESMARIASALBUFEIRA8200-385FaroAlbufeira
R D ANTONIO JOSE ALMEIDA 5ALVOR8500-017FaroPortimão
R MARQUEZ POMBAL 3 A TAB EL REIALVOR8500-021FaroPortimão
EDF BELLAVISTA LJ 3 NUMEROS ; ANIMADOSALBUFEIRA8200-260FaroAlbufeira
JUNTO EST NACIONAL N 2 ; MODELO FARO II INPFARO8000-142FaroFaro
BALAIA GOLF VILLAGEALBUFEIRA8200-594FaroAlbufeira
R DR GUILHERME CENTAZZI 10FARO8000-328FaroFaro
R CANDIDO REIS CC GRAN PLAZZA ; CONTINENTE JORNAISTAVIRA8800-219FaroTavira
AV CIDADE HAYWARD ASV BPFARO8000-343FaroFaro
EN 125 10 MARCHILE ASVFARO8005-146FaroFaro
AV LIBERDADE 9SÃO BRÁS DE ALPORTEL8150-101FaroSão Brás de Alportel
LG 1 DEZEMBRO TUNES GARE BARTUNES8365-235FaroSilves
VALE SERVES FERREIRAS ; INTERMARCHE LJ 2FERREIRAS8200-559FaroAlbufeira
AV DESCOBRIMENTOS VIA RAPIDA BPALBUFEIRA8200-260FaroAlbufeira
SENHORA DA ROCHA ; ALPORCHINHOSPORCHES8400-450FaroLagoa (Algarve)
R DAS PAPOILAS CABEÇO MOCHO ; JORNAISPORTIMÃO8500-477FaroPortimão
R EMILIO CAMPOS COROA LT C RC LJFARO8005-218FaroFaro
AV DESCOBRIMENTOS ASV REPSOLLAGOS8600-657FaroLagos
R ALM CANDIDO REIS CC GRAN PLAZA ; 247 LJ 3 15 3 16TAVIRA8800-318FaroTavira
MARINA LAGOS LJ 14LAGOS8600-315FaroLagos
R ATAIDE OLIVEIRA 73 A LJ 2FARO8000-218FaroFaro
EN 125 URB LARANJEIRAS LT 6 ASVALTURA8950-414FaroCastro Marim
EN 120 KM 174 025 ASV GALPLAGOS8600-334FaroLagos
AV DOS DESCOBRIMENTOS URB BELA ; VISTA PINGO DOCEALBUFEIRA8200-127FaroAlbufeira
SITIO DO MOLEAO PINGO DOCE LJ 2LAGOS8600-335FaroLagos
R PERNADA AV CEUTA LT 1 CAVACOS ; QUARTEIRA JORNAISQUARTEIRA8125-116FaroLoulé
URB LAPINHA 3 FASE LT 24 LJ C ; EST PIEDADELAGOS8600-620FaroLagos
EN 124 POÇO SECO CARDOSAS ASVPORTIMÃO8500-835FaroPortimão
EN 125 KM 3 2 CORTESOES SULFERREIRAS8200-557FaroAlbufeira
EN 125 KM 3 2 CORTESOES NORTEFERREIRAS8200-557FaroAlbufeira
URB GRAMITAL LT2 EN 124 1 ; NEWS & CIGARSLAGOA8400-428FaroLagoa (Algarve)
LUGAR DA CAMPINA APARTADO 204 ; INTERMARCHE ITMISÃO BRÁS DE ALPORTEL8150-022FaroSão Brás de Alportel
EN125 107 685 SENTIDO OLHAO FARO ; ASV GALPFARO8005-528FaroFaro
EN 2 KM 729 5 ASV GALP COIRO ; BURRA ESTOIESTOI8005-443FaroFaro
EN 2 KM 735 8 CAMPINAS A ESPANHA ; ASV REPSOLFARO8005-429FaroFaro
EN 2 KM735 8 CAMPINAS B PORTUGAL ; ASV REPSOLFARO8000-433FaroFaro
EN 125 OLHAO BRANCANESASV REPSOLOLHÃO8700-207FaroOlhão
SITIO VALE DEUS ASV ; LAGOAESTOMBAR8400-123FaroLagoa (Algarve)
EN 12 POÇO SECO CARDOSASPORTIMÃO8500-464FaroPortimão
LARGO MARQUES POMBAL ASV GALPLAGOA8400-395FaroLagoa (Algarve)
AV SAO LOURENÇO BARROSA V 6 ; LT 18 ASV BPPORTIMÃO8500-510FaroPortimão
EST MUNICIPAL 531 1 ASV REPSOLALVOR8500-045FaroPortimão
ENTREPOSTO SERVA EDF F LJ 5 ; VALE PARAISO FERREIRASALBUFEIRA8200-001FaroAlbufeira
TORRE MEDRONHEIRA INTERMARCHEALBUFEIRA8200-591FaroAlbufeira
LANKA PARQUE COM IND ALGARVE ; NOTE JORNAISGUIA ABF8200-417FaroAlbufeira
EN 125 ASV BP ALDEIA NOVAMONTE GORDO8900-401FaroVila Real de Santo António
EN 125 KM 63.1 POSTO GALPPÊRA8365-204FaroSilves
EN 125 KM 98.4 POSTO GALP ; PATACAOFARO8005-511FaroFaro
R ANTERO NOBRE LT 5 LJ BOLHÃO8700-240FaroOlhão
SITIO MATOS PICOTA CRUZAMENTO EN ; 270 EM 1180 ASV BP BOLIQUEIME IILOULÉ8100-307FaroLoulé
EDF OURA ESTRELA LJ C I ; AREIAS SAO JOAOALBUFEIRA8200-269FaroAlbufeira
SITIO SILVEIRA IC1 KM 709 ASV ; GALPSÃO MARCOS DA SERRA8375-223FaroSilves
R QUINTA BISPO 15 RCPORTIMÃO8500-729FaroPortimão
R MANUEL TOME VIEGAS VAZ 19OLHÃO8700-459FaroOlhão
AV ALGARVE 5 ; NOTE IKEA LOULE JORNAISALMANCIL8135-182FaroLoulé
AV ENG JOAO MEIRELES ED ATRIUM ; BLOCO A R/C INTERMARCHEQUARTEIRA8125-406FaroLoulé
URB VILA ROSA LT 54 LJ 5 ; ROTUNDA EDPPORTIMÃO8500-782FaroPortimão
EST NAC 125 BP PORCHESPORCHES8400-489FaroLagoa (Algarve)
R DIOGO CAO EDF VELEIRO LJ 4 R/CMONTE GORDO8900-440FaroVila Real de Santo António
PC MANUEL TEIXEIRA GOMES 4PORTIMÃO8500-542FaroPortimão
EN 124 KM 35 700 ASV GALPS BARTOLOMEU DE MESSINES8375-121FaroSilves
R FILIPE ALISTAO 65 ; FARO8000-343FaroFaro
AV DA RIA FORMOSA 76CABANAS DE TAVIRA8800-591FaroTavira
AV 16 JUNHO 80ROGIL8670-440FaroAljezur
LARGO 25 ABRIL S/N QUIOSQUE VILA ; MONCARAPACHOMONCARAPACHO8700-085FaroOlhão
ESTRADA NACIONAL 2 SITIO HORTAS ; E MOINHOSSÃO BRÁS DE ALPORTEL8150-021FaroSão Brás de Alportel
AVENIDA 25 DE ABRIL ; QUIOSQUE KALUNGAPORTIMÃO8500-511FaroPortimão
LG DAMASO ROCHA 1MEXILHOEIRA GRANDE8500-132FaroPortimão
AV CEUTA ASV BPQUARTEIRA8125-116FaroLoulé
R VIOLETAS BL Q LJBFARO8000-081FaroFaro
AV INF D HENRIQUE 10 CC GUADIANAMONTE GORDO8900-413FaroVila Real de Santo António
AV SA CARNEIRO LOJA 127 ; MONTECHOROALBUFEIRA8200-262FaroAlbufeira
EDF PONTE LOJA BBOLIQUEIME8100-073FaroLoulé
RUA DO BAIRRO DA ABROTEA ; LAGOSLAGOS8600-710FaroLagos
LUGAR MARIM QUELFES LT 2 LJ 1 ; INTERMARCHE ; OLHÃOOLHÃO8700-221FaroOlhão
PARQUE CAMPISMO ALBUFEIRA ; MINI MARKET FAMILY ; FERREIRASFERREIRAS8200-555FaroAlbufeira
LG DR F SA CARNEIRO MERCADO OM 23 ; FAROFARO8000-151FaroFaro
AMEIJEIRA VERDE PEDRA ALCADA LT2 ; CC INTERMARCHE ; LAGOSLAGOS8600-546FaroLagos
EST NAC 125 KM 89 SITIO 4 ESTRADAS ; FARO/PORTIMAO ; LOULÉLOULÉ8100-321FaroLoulé
R. ALEXANDRE HERCULANO ; QUIOSQUE AV PARQUEGUARDA6300-659GuardaGuarda
JARDIM DA PERGULA ; QUIOSQUE RELOGIO SOLARALMEIDA6350-226GuardaAlmeida
AV 1 MAIO ED RODOLFO 14-BSEIA6270-479GuardaSeia
LG C JOAQUIM FERNANDES F SIMOES, 1 SEIA6270-457GuardaSeia
ESTRADA DO BARRACAOGUARDA6300-309GuardaGuarda
R 1 MAIO 22MANTEIGAS6260-101GuardaManteigas
A23 KM213.3 ; AS GUARDA A23 (G/T) NORTE/SUL ; POENTEARRIFANA GRD6300-035GuardaGuarda
A25 KM141 SUL ; AS CELORICO BEIRA (VISEU/GUARDA)RATOEIRA6360-140GuardaCelorico da Beira
TAPADA DO CORGO EST 229AGUIAR DA BEIRA3570-025GuardaAguiar da Beira
LUG DOS BARREIROSGOUVEIA6290-320GuardaGouveia
R JOAO SARAIVA Nº 5SEIA6270-506GuardaSeia
LG 25 DE ABRIL, 1974 VILAR FORMOSO6355-270GuardaAlmeida
LG DE S. DOMINGOSTRANCOSO6420-008GuardaTrancoso
AV DR JOAO PEREIRASABUGAL6320-314GuardaSabugal
LG DO PELOURINHO, Nº 2 GOUVEIA6290-653GuardaGouveia
AV S MIGUELGUARDA6300-834GuardaGuarda
R MOUSINHO ALBURQUEQUE 3GUARDA6300-734GuardaGuarda
EN 16 R CASTELOS VELHOS ; ASV REPSOLGUARDA6300-373GuardaGuarda
AV CIDADE DE BEJAR AS GUARDAGUARDA6300-541GuardaGuarda
R S CRISTO 2SÃO ROMÃO SEI6270-308GuardaSeia
RUA DA CORREDOURA 6GUARDA6300-825GuardaGuarda
LG ESTACAO 7 ; QUIOSQUE "O MANELO" VILAR FORMOSO6355-262GuardaAlmeida
R SACADURA CABRAL 157CELORICO DA BEIRA6360-350GuardaCelorico da Beira
EN16 ASV REPSOLPORTO DA CARNE6300-170GuardaGuarda
ITMI SEIA LJ4 ; LUG DO CRESTELOSEIA6270-427GuardaSeia
AV COMBATENTES DO ULTRAMAR 87 ; PAP MONTEIROAGUIAR DA BEIRA3570-015GuardaAguiar da Beira
LG SERPA PINTO ; QUIOSQUEFIGUEIRA CASTELO RODRIGO6440-118GuardaFigueira de Castelo Rodrigo
AV DA FRONTEIRA 14 ; PA VILAR FORMOSOVILAR FORMOSO6355-270GuardaAlmeida
AV DR FRANCISCO SA CARNEIRO ; CATRAIA ALEGRIA - POSTO BPGUARDA6300-529GuardaGuarda
ESTAÇÃO CP EDF REFER ; LG 1º DEZEMBROGUARDA6300-832GuardaGuarda
R CIDADE GUARDA 20ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO6320-360GuardaSabugal
LG PD FRANCISCO FERREIRA 6TRANCOSO6420-069GuardaTrancoso
RUA DA BOA ESPERANÇA S/NGUARDA6300-522GuardaGuarda
LARGO SAO JOAO 19GUARDA6300-752GuardaGuarda
R. FREDERICO ULRICH-QUIOSQ AVENIDAPINHEL6400-378GuardaPinhel
AV ILHA MADEIRA 48 ALISBOA1400-205LisboaLisboa
AV 25 ABRIL 1974 Nº44 LOJA 2LINDA A VELHA2795-196LisboaOeiras
AV PORTUGAL 14 BCARNAXIDE2790-128LisboaOeiras
R PINHEIRO BORGES LJ 2 ; ALFRAGIDE PV1AMADORA2610-140LisboaAmadora
ESTR CRCV 11 B BURACAAMADORA2700-105LisboaAmadora
R REPUBLICA BOLIVIA 67 ALISBOA1500-544LisboaLisboa
CALÇADA TOJAL 102 B TAB LOJINHALISBOA1500-597LisboaLisboa
R JERONIMOS 16 DLISBOA1400-211LisboaLisboa
LARGO RIO SECO 18 A 20LISBOA1300-496LisboaLisboa
R LUIS CAMOES 165 ALISBOA1300-359LisboaLisboa
LG FONTAINHAS 23 TAB BRILHANTELISBOA1300-255LisboaLisboa
AV ANT AUGUSTO AGUIAR 27 CLISBOA1050-012LisboaLisboa
AV DUQUE AVILA 38 E TAB ASTORIALISBOA1050-083LisboaLisboa
AV PRAIA VITORIA 19 A TAB CELTALISBOA1000-245LisboaLisboa
AV BARBOSA BOCAGE 52 ALISBOA1000-072LisboaLisboa
AV. FORCAS ARMADAS 26 C 26 DLISBOA1600-082LisboaLisboa
R. BENEFICENCIA Nº197 A-BLISBOA1600-019LisboaLisboa
AV BERNA 41 ALISBOA1050-038LisboaLisboa
R RODRIGO FONSECA 79 ALISBOA1250-190LisboaLisboa
R MARQUES FRONTEIRA 121 ALISBOA1070-293LisboaLisboa
AV. SACADURA CABRAL 27 ALISBOA1000-272LisboaLisboa
AL D AFONSO HENRIQUES 70 ALISBOA1000-124LisboaLisboa
LG CRISTOVAO AIRES 6 ALISBOA1700-126LisboaLisboa
AL LINHAS TORRES 99 B TAB DUNALISBOA1750-140LisboaLisboa
R REPUBLICA PARAGUAI 41LISBOA1750-247LisboaLisboa
R ALEXANDRE FERREIRA 20 BLISBOA1750-011LisboaLisboa
PCT REPUBLICA,12 PÓVOA DE SANTO ADRIÃO2620-162LisboaOdivelas
AV ALMIRANTE REIS 79 CLISBOA1150-011LisboaLisboa
PARADA DO ALTO S JOAO 5 ALISBOA1900-051LisboaLisboa
AV GEN ROÇADAS 145 A PAP TINALISBOA1170-158LisboaLisboa
LG GRACA 99 105 105 ALISBOA1170-165LisboaLisboa
AV MOSCAVIDE 72MOSCAVIDE1885-062LisboaLoures
R FIGUEIRINHA 5 LJ BOEIRAS2780-015LisboaOeiras
R JOSE PEDRO SILVA 4PAÇO DE ARCOS2770-107LisboaOeiras
R CAMPO OURIQUE 24 DLISBOA1250-061LisboaLisboa
R. ILHA PORTO SANTO 10 ALOURES2670-443LisboaLoures
AV MOCAMBIQUE 8 B TAB LITUXAOEIRAS2780-027LisboaOeiras
R NUNES SANTOS 17 TAB PAP S PEDRO ; S PEDRO ESTORILESTORIL2765-546LisboaCascais
LG 5 OUTUBRO 4 B PAP ALCABIDECHEALCABIDECHE2645-040LisboaCascais
EN 6/5 120 LJ 2 PINGO DOCEOEIRAS2780-158LisboaOeiras
R LUANDA 866 CPAREDE2775-232LisboaCascais
LG JOSE REGIO 4 F LJ TAB TALUDAPAREDE2775-221LisboaCascais
PC CARREIRA LT 30 S JOAO ESTORILESTORIL2765-482LisboaCascais
AV FAUSTO FIGUEIREDO 279 HOTEL ; LONDRESESTORIL2765-412LisboaCascais
AV MARGINAL 6 CC CASCAIS LJ 31CASCAIS2750-427LisboaCascais
R REGIMENTO 19 INFANTARIA 73 A BCASCAIS2750-474LisboaCascais
CC RINCHOA 28 ARIO DE MOURO2635-001LisboaSintra
TERREIRO D JOAO V 28MAFRA2640-492LisboaMafra
PÇ REPUBLICA 11 PAST HAVANEZATORRES VEDRAS2560-288LisboaTorres Vedras
AV CHABY PINHEIRO 24MEM MARTINS2725-264LisboaSintra
R ALFREDO KEIL 20 24AMADORA2700-036LisboaAmadora
R MARQUESA ALORNA 19 ALISBOA1700-300LisboaLisboa
EST SERRA MIRA 44 A ; CASAL SAO BRASAMADORA2700-788LisboaAmadora
R CASCAIS 887 A CAFE CARACOL ; MALVEIRA SERRAALCABIDECHE2755-162LisboaCascais
LG 1 MAIO QUIOSQUE ; BRANDOAAMADORA2650-143LisboaAmadora
R GOMES FREIRE 167LISBOA1150-176LisboaLisboa
AV ELIAS GARCIA 29 NINHO OURICOLISBOA1000-148LisboaLisboa
ESTR BENFICA 271 ALISBOA1500-072LisboaLisboa
AV CAROLINA MICHAELIS 31 BLINDA A VELHA2795-053LisboaOeiras
R DR GAMA BARROS 3 ALISBOA1700-143LisboaLisboa
R RAMALHO ORTIGAO 39 BQUEIJAS2790-407LisboaOeiras
AV. D PEDRO V 8 ALINDA A VELHA2795-150LisboaOeiras
PCT HENRIQUE POUSAO 7 CQUELUZ2745-123LisboaSintra
EST MEM MARTINS 221 BMEM MARTINS2725-389LisboaSintra
PRACA DR EUGENIO DIAS 7SOBRAL DE MONTE AGRAÇO2590-016LisboaSobral de Monte Agraço
R DO OUTEIRO 12MANIQUE DO INTENDENTE2065-344LisboaAzambuja
LG TERRA GRANDE 11CARNAXIDE2790-157LisboaOeiras
R DIREITA DAFUNDO 81A PAP V GAMACRUZ QUEBRADA-DAFUNDO1495-718LisboaOeiras
AL LINHAS TORRES 238 LJ 28 ; CC LUMIARLISBOA1750-151LisboaLisboa
R. PROF FRANCISCO GENTI EDF E1 LJ 2LISBOA1600-625LisboaLisboa
C C PALMEIRAS LJ 1 2OEIRAS2784-514LisboaOeiras
URB TERPLANA LT 16 LJ 4RANA2775-001LisboaCascais
AV AMERICO FERRER LOPES 9 LJ C ; MASSAMAQUELUZ2745-714LisboaSintra
AV SR JESUS NAVEGANTES 5 PINGO DOCPAÇO DE ARCOS2770-161LisboaOeiras
R GEN HUMBERTO DELGADO 19ALGÉS1495-068LisboaOeiras
TRAVESSA PRAÇA QUIOSQUE ROSA ; FT PASTEIS BELEMLISBOA1300-469LisboaLisboa
AV QTA GRANDE 4 A ; ALFRAGIDEAMADORA2610-159LisboaAmadora
R. HUMBERTO DELGADO LT 1RANA2775-001LisboaCascais
R GONCALO BRAGA 8 AMOSCAVIDE1885-038LisboaLoures
R ANT SILVA LT 127 A LJ 1 ; CC ASSUNÇAOCASCAIS2750-101LisboaCascais
AV DR CATANHO DE MENESESLOURINHÃ2530-117LisboaLourinhã
AV D CARLOS I 53LISBOA1200-647LisboaLisboa
R ANTONIO REIS 116 ; LINHOSINTRA2710-299LisboaSintra
R CORAÇAO MARIA 1 ; C C SHOPING CACEM LJ 1 3AGUALVA-CACÉM2735-470LisboaSintra
R GASPAR CORTE REAL 121 ; CAFE PARISIENSESÃO DOMINGOS DE RANA2785-453LisboaCascais
R ACTOR ANT SILVA QUIOSQUE ; VERMELHO VENDA NOVAAMADORA2700-006LisboaAmadora
AV BIARRITZ 10 AESTORIL2765-200LisboaCascais
ALAMEDA SANTO ANT CAPUCHOS FT 6LISBOA1150-226LisboaLisboa
R FORNO TIJOLO 16 BLISBOA1170-135LisboaLisboa
R ANTERO QUENTAL R BOLHAO PATOODIVELAS2675-481LisboaOdivelas
AV MARGINAL EDF HOTEL VILA GALEESTORIL2765-270LisboaCascais
R CARLOS CHARBEL 23 BAGUALVA-CACÉM2735-019LisboaSintra
R. SAMPAIO BRUNO 127 A CCOM ; ASTORIA LJ 10 11PAREDE2775-279LisboaCascais
C COM COLINA SOL LJ 2AMADORA2650-191LisboaAmadora
EN 10 KM 115 8 ASV REPSOL GADO ; BRAVOVILA FRANCA DE XIRA2600-286LisboaVila Franca de Xira
R GIL VICENTE 144 LJ 2 CAFE SOL ; MANHACARCAVELOS2775-757LisboaCascais
R. DR. MANUEL ARRIAGA 5 B LJ19 CCPLCARCAVELOS2775-602LisboaCascais
AV BONS AMIGOS ASV BPAGUALVA-CACÉM2735-074LisboaSintra
EST BIRRE ASV TOTAL CEPSACASCAIS2750-001LisboaCascais
AV REPUBLICA ASV REPSOL ; BURACAAMADORA2700-001LisboaAmadora
GAL COM JUMBO LJ 11ALVERCA DO RIBATEJO2615-170LisboaVila Franca de Xira
R MISERICORDIA 73 TAB OLIMPIALISBOA1200-271LisboaLisboa
R LUIS CAMOES FRENTE 2LISBOA1300-360LisboaLisboa
R. PADRE AMARO TEIXEIRA AZEVEDO 52SINTRA2710-633LisboaSintra
R MARIA ANDRADE 64 BLISBOA1170-218LisboaLisboa
AV ALM REIS FRT N103 BANCA JORNAISLISBOA1100-001LisboaLisboa
R PEDRO BANDEIRA LT 13 LJ 4 ALISBOA1750-217LisboaLisboa
R LUIS CAMOES EN 250 POSTO GALP ; SENTIDO AMADORACANEÇAS1685-525LisboaOdivelas
AV. BOMBEIROS VOLUNTARIOS 19CPONTINHA1675-108LisboaOdivelas
AV D PEDRO V 26 LJ 5LINDA A VELHA2795-150LisboaOeiras
R MURTAS 1 A KIOSKIZERIO DE MOURO2635-110LisboaSintra
AV ANT ENES 25 LJ201 CC D MARIAQUELUZ2745-068LisboaSintra
AV MARISTAS ASV REPSOLPAREDE2775-242LisboaCascais
R PROJECTADA AZINHAGA ULMEIROS ; LJ 3 GALERIA CC P DOCE TELHEIRASLISBOA1600-776LisboaLisboa
R MOCAMBIQUE 85 BPRIOR VELHO2685-356LisboaLoures
AV RAINHA D AMELIA 24 BLISBOA1600-678LisboaLisboa
R GALVAO 1 ALISBOA1400-176LisboaLisboa
AV MISSIONARIOS 47AGUALVA-CACÉM2735-136LisboaSintra
PQ URBANO BURACA QUIOSQUE ; BURACAAMADORA2700-001LisboaAmadora
AV PROF DR AUGUSTO ABREU LOPES 2 AODIVELAS2675-296LisboaOdivelas
LG VISCONDE ASSECA 4 CAFE CENTRAL ; JANASINTRA2710-253LisboaSintra
PC CASAS NOVAS 11 A B CAFE MODESTOLISBOA1800-053LisboaLisboa
LG INFANTE DOM HENRIQUE QUIOSQUE ; VARZEA COLARESCOLARES2705-351LisboaSintra
ESTAÇÃO CPCASCAIS2750-001LisboaCascais
AV CEUTA NORTE SUL ASVLISBOA1300-254LisboaLisboa
SEGUNDA CIRCULAR SUL NORTELISBOA1700-284LisboaLisboa
PRAÇA IGREJA QUIOSQUEAMADORA2700-458LisboaAmadora
AV ROMA QUIOSQ VIAROMA ENTRE 14 16LISBOA1000-265LisboaLisboa
EN 8 ASV GALP VENDA PINHEIROMALVEIRA2665-001LisboaMafra
R ABRANCHES FERRAO 5 ALISBOA1600-296LisboaLisboa
R MAJ JOAO L MOURA LT 6 ASV BPFAMÕES1685-650LisboaOdivelas
LUG CONQUINHA CC MODELO LJ 3TORRES VEDRAS2560-271LisboaTorres Vedras
AV LIBERDADE 9 A ; BONS DIASRAMADA2620-317LisboaOdivelas
SHOPPING CENTER MIRA SERRA LJ 1TORRES VEDRAS2560-299LisboaTorres Vedras
R REPUBLICA 11 POSTO GALPLOURES2670-472LisboaLoures
R DR FRANCISCO SA CARNEIRO 12 BAMADORA2720-197LisboaAmadora
SHOPPING CENTER SERRA NOVA LJ 31 ; CASAL SERRA P STA IRIAPÓVOA DE SANTA IRIA2625-218LisboaVila Franca de Xira
R GEN FIRMINO MIGUEL 8 BLISBOA1600-300LisboaLisboa
LG ESCOLA SEC RAMADA QUIOSQUE RADIA ; BONS DIASODIVELAS2675-439LisboaOdivelas
CC AJUDA 137 BLISBOA1300-008LisboaLisboa
AV. NOSSA SR DA ASSUNÇÃO 1100 LJ AMALVEIRA SERRA2755-139LisboaCascais
ROT PINAMANIQUE JT ESTADIO CASA PIALISBOA1500-001LisboaLisboa
R FIRMINO REBELO 16 BPORTO SALVO2740-062LisboaOeiras
R JOAQUIM EREIRA 2649CASCAIS2750-389LisboaCascais
EST NAC 1 KM 25 5 ASV REPSOL ; POVOSVILA FRANCA DE XIRA2600-009LisboaVila Franca de Xira
AV ANT MACEDO OEIRAS PARQUE LJ 105 ; OEIRASPAÇO DE ARCOS2770-219LisboaOeiras
SEGUNDA CIRCULAR NORTE SUL SANTANALISBOA1700-284LisboaLisboa
R F MAGALHAES ASV VISC VALMORLJPAREDE2775-366LisboaCascais
CRUZAT AV CENTRAL VIA PERPEN EXPO98 ; LISBOA EXPO ; SACAVÉMLISBOA1990-362LisboaLisboa
R AFONSO ALBUQUERQUE 14 CAGUALVA-CACÉM2735-045LisboaSintra
EN 9 LUGAR DA ABUXARDA PAI VENTO ; DRAMATICO CASCAISCASCAIS2750-001LisboaCascais
R. SANTA TERESA 32 B BR. SANTANACASCAIS2750-118LisboaCascais
TERMINAL RODOVIARIO SETE RIOSLISBOA1070-213LisboaLisboa
CC PORTELA LJ 13 1 ; PORTELA DE SACAVEMPORTELA LRS2685-223LisboaLoures
R D AFONSO ALBUQUERQUE 64 ASÃO JOÃO DA TALHA2695-687LisboaLoures
PRAÇA 7 DE MARÇO DE1843 NR30ALHANDRA2600-513LisboaVila Franca de Xira
R ALMIRANTE GAGO COUTINHO 70 A ; PONTE DA BICARAMADA2620-370LisboaOdivelas
R AVELINO SALGADO OLIVEIRA 16 A ; PAPELARIA MODERNACAMARATE2680-104LisboaLoures
PCT 1 MAIO 1 AQUELUZ2745-316LisboaSintra
EN 8 KM 44 ASV GALP ; TORRES VEDRASA DOS CUNHADOS2560-001LisboaTorres Vedras
R COMERCIO 25 APORTO SALVO2740-035LisboaOeiras
PQ NAÇOES LJ 2081 ; CC VASCO DA GAMALISBOA1990-094LisboaLisboa
PC CASAS NOVAS-MERCADO ENC.SUL LJ12LISBOA1800-053LisboaLisboa
PC MANUEL M ABREU QUIOSQ JARDIMCARREGADO2580-505LisboaAlenquer
AV. 5 OUTUBRO 25 - 25 ATORRES VEDRAS2560-270LisboaTorres Vedras
EST TORRE ED DRAM DESP CASCAISCASCAIS2750-748LisboaCascais
AV. 29 AGOSTO 16 18 ASV GALPTERRUGEM2705-869LisboaSintra
R ILHA AMORES LT 28 B V EXPOLISBOA1990-118LisboaLisboa
R HEROIS MUCABA QUIOSQUEPONTINHA1675-125LisboaOdivelas
R SAO JOSE LT A LJ ESQCASCAIS2750-135LisboaCascais
AV 29 AGOSTO 167 RCTERRUGEM SNT2705-869LisboaSintra
R ACTOR TABORDA QUIOSQUELISBOA1000-001LisboaLisboa
EST GUINCHO ASV REPSOLCASCAIS2750-642LisboaCascais
MARINA DE CASCAIS LJ 12CASCAIS2750-285LisboaCascais
R ENG VIEIRA SILVA 3 D LJ 1.30 ; SALDANHA RESIDENCELISBOA1050-105LisboaLisboa
R TRIANA 84ALENQUER2580-373LisboaAlenquer
AV JULIO DINIS 10 A LJ 3LISBOA1050-131LisboaLisboa
AV TULIPAS LJ 011 ; CC DOLCE VITA MIRAFLORESALGÉS1495-028LisboaOeiras
AV BOMBEIROS VOL 22 A PAPISAGUALVA-CACÉM2735-239LisboaSintra
LG TRINDADE COELHO QUIOSQ SORTELISBOA1200-001LisboaLisboa
LUG QUINTANILHO LOURES MARLSÃO JULIÃO DO TOJAL2660-421LisboaLoures
AV S MIGUEL DAS ENCOSTAS 249 DCARCAVELOS2775-750LisboaCascais
TABACARIA HOTEL ESTORIL EDEN AV ; SABOIA 209 MONTE ESTORILESTORIL2769-502LisboaCascais
R. RECIFE 8 A JARDIM DOS ARCOSOEIRAS2780-033LisboaOeiras
R S JOSE 121LISBOA1150-322LisboaLisboa
R ALMEIDA E SOUSA 47 DLISBOA1350-008LisboaLisboa
AV 9 JULHO 103 RC DT PAP RADICALVENDA DO PINHEIRO2665-519LisboaMafra
AV ILHA MADEIRA BELENENSES RESTELOLISBOA1400-203LisboaLisboa
R JOSE JOAQUIM MIRANDA ; LT7 LETRA D SANTA CRUZSILVEIRA2560-496LisboaTorres Vedras
AV ROMA 110 A TAB MARTALISBOA1700-353LisboaLisboa
LG 5 OUTUBRO LJ DPAREDE2775-184LisboaCascais
EST MATO TORRE ASV REPSOLSÃO DOMINGOS DE RANA2785-798LisboaCascais
R. PROF VIRGILIO MACHADO 17 BQUELUZ2745-345LisboaSintra
EST SINTRA LISBOA IC 19 ASV BPCACEM2735-001LisboaSintra
R. HENRIQUES NOGUEIRA QUIOSQUE 76TORRES VEDRAS2560-001LisboaTorres Vedras
R JACINTO ISIDORO SOUSA 18 D LJCARCAVELOS2775-711LisboaCascais
AV D PEDRO I LT 1-2 LJ 1 04/1 05CASCAIS2754-527LisboaCascais
R ARMENIO COSTA QUINTA PIEDADEPÓVOA DE SANTA IRIA2625-160LisboaVila Franca de Xira
R FRANCISCO MARQUES BEATO 1 CMOSCAVIDE1885-032LisboaLoures
PC D AFONSO V GAL COM PINGO DOCE 1 ; PORTELA SINTRASINTRA2710-521LisboaSintra
R ARCO GRAÇA 57 59LISBOA1150-050LisboaLisboa
MERCADO CAMPO OURIQUE LJ 5 E 6LISBOA1350-077LisboaLisboa
R JOSE CARLOS SANTOS 3 ALISBOA1700-256LisboaLisboa
AV. 19 MAIO- ASV BPPERO PINHEIRO2715-001LisboaSintra
CP GRANDE ACESSO NORTON MATOSASV ; CAMPO GRANDELISBOA1500-001LisboaLisboa
EN 250 CASAL PIPA LJ31 ; CC CONTINENTE LOURESLOURES2670-339LisboaLoures
AV GASPAR CORTE REAL 198 ; CENT COM RIYADH LJ 40 B ROSARIOCASCAIS2750-164LisboaCascais
LG AMALIA RODRIGUES LJ 2 MERCADOESTORIL2765-281LisboaCascais
R. GOMES FREIRE 223 BLISBOA1150-175LisboaLisboa
AV INFANTE D HENRIQUE ASV BPCASCAIS2750-167LisboaCascais
R PEDRO DEL NEGRO 3 A ; REBOLEIRAAMADORA2720-449LisboaAmadora
R DUARTE PACHECO PEREIRA QUIOSQUELISBOA1400-140LisboaLisboa
R MARCELINO MESQUITA 21 BLINDA A VELHA2795-134LisboaOeiras
AV ENG DUARTE PACHECO AMOREIRASLISBOA1070-103LisboaLisboa
R B ALBERTO F OLIV CC PARQ LJ 12ALVERCA DO RIBATEJO2615-213LisboaVila Franca de Xira
AV RIO JANEIRO 27 BLISBOA1700-331LisboaLisboa
R DR BOSSA VEIGA 6 ; CABEÇO MONTACHIQUELOUSA LRS2670-741LisboaLoures
AV CONDE SUCENA ; RAMALHAOSINTRA2710-459LisboaSintra
EST PAIA ODIVELAS PARQUE LJ 2 069 ; CC STRADA SHOPPING ODIVELASODIVELAS2675-421LisboaOdivelas
RUA 1 DEZEMBRO LOJA CELEIROLISBOA1200-357LisboaLisboa
AV SAO PEDRO LT R 2 LJ APONTINHA1675-171LisboaOdivelas
EN 247 AV NOSSA SRA DO CABO 101 ; CASA DA GUIA CASCAISCASCAIS2750-374LisboaCascais
R PRINCIPAL 126 BICESSE NEWSALCABIDECHE2645-361LisboaCascais
LARGO 7 DEZEMBRO 8PAÇO DE ARCOS2770-164LisboaOeiras
PSO JACARANDAS LT4.17.01C LT B-EXPOMOSCAVIDE1990-374LisboaLisboa
R HELENA FELIX 145 BSÃO DOMINGOS DE RANA2785-504LisboaCascais
R. AUGUSTA/R. ASSUNCAOLISBOA1100-042LisboaLisboa
R CASTILHO 50 LJ 27 TABACARIALISBOA1250-075LisboaLisboa
R MARGARIDA MALHEIROS LT 38 LJ BBELAS2605-292LisboaSintra
RUA JOSE LUIS CRESPO 2 AERICEIRA2655-347LisboaMafra
R. BERNARDINO COSTA 46-48LISBOA1200-053LisboaLisboa
PRACETA FRATERNIDADE UNIVERSAL 7AGUALVA CACEM2735-106LisboaSintra
R ANT FELICIANO CASTILHO 38 AQUEIJAS2790-307LisboaOeiras
R OUTEIRO LT 10 LJ 2 CC PINGO DOCE ; CASCAISALCABIDECHE2755-287LisboaCascais
R GALIZA LJ 3ESTORIL2765-325LisboaCascais
EST BENFICA FT IGREJALISBOA1500-071LisboaLisboa
ESTRADA DA LUZ 177 BLISBOA1600-154LisboaLisboa
MERCADO MUNICIPAL LJ 67RIO DE MOURO2635-356LisboaSintra
R. SEB ACACIO VEIGA 36LJ3 CC PINGOAGUALVA-CACÉM2735-584LisboaSintra
QTA DA TORRE DA AGUILHASÃO DOMINGOS DE RANA2785-559LisboaCascais
R COMB ULTRAMAR 21 ; PINHEIRO LOURESLOURES2670-506LisboaLoures
AV EDMUNDO LIMA BASTOS 9 DCARNAXIDE2790-487LisboaOeiras
AV EDUARDO JORGE 51 A TAB XANDUAMADORA2700-306LisboaAmadora
EST NAC 249-4 KM 1 2 ASV REPSOL ; ABRUNHEIRASINTRA2710-162LisboaSintra
EST ALGUEIRAO BANCA JT ESTACAO ; ALGUEIRAOMEM MARTINS2725-150LisboaSintra
AV. ENG ALVARO ROQUETTE ; POSTO GALP TANGERINAOEIRAS2780-002LisboaOeiras
LARGO DO CRESPO 9ABRIGADA2580-017LisboaAlenquer
AV MOSCAVIDE 14 AMOSCAVIDE1885-060LisboaLoures
LG ROSSIO 21LISBOA1100-200LisboaLisboa
CC OLAIAS LJ 126 PISO 0LISBOA1900-221LisboaLisboa
EST NAC 9 JORNAIS ; CC CASCAISHOPPINGALCABIDECHE2645-543LisboaCascais
EST NAC 1 VENTEIRA APARTADO 187 ; CONTINENTE AMADORA JORNAISAMADORA2724-510LisboaAmadora
LUGAR VARZEA OUTEIRO AREIAS ; MODELO VILA FRANCA XIRA JORNAISCASTANHEIRA DO RIBATEJO2600-723LisboaVila Franca de Xira
EST NAC 116 SALGADOS ; MODELO MAFRA JORNAISMAFRA2640-577LisboaMafra
AV LUSIADA JORNAIS ; CC COLOMBOLISBOA1500-392LisboaLisboa
AV D JOAO II CONTINENTE JORNAIS ; CC VASCO DA GAMALISBOA1990-094LisboaLisboa
R DA JUNQUEIRA 34LISBOA1300-343LisboaLisboa
R AÇORES 26 AOLIVAL BASTO2620-032LisboaOdivelas
LG HENRIQUE P COUCEIRO ESTACAO CPOEIRAS2780-111LisboaOeiras
R DR CAMARA PESTANA 1ODIVELAS2675-307LisboaOdivelas
PC NATALIA CORREIA 3 C ; DAMAIA CIMAAMADORA2720-414LisboaAmadora
ESTRADA STA MARIA 88 ; MAGOITOSÃO JOÃO DAS LAMPAS2705-691LisboaSintra
AV NAÇOES UNIDAS LJ 23 ; CC CONTINENTE TELHEIRASLISBOA1600-528LisboaLisboa
AV 25 ABRIL 18 D PAP ESTUDANTEPONTINHA1675-182LisboaOdivelas
PRAÇA MARQUES DE POMBAL 10LOURINHÃ2530-127LisboaLourinhã
R ANGOLA 8 ASV CEPSAOLIVAL BASTO2620-035LisboaOdivelas
R. D DINIS 68-CC OCEANO LJ 43ODIVELAS2675-328LisboaOdivelas
CALCADA ESTRELA 243LISBOA1200-663LisboaLisboa
R DR ANT PATRICIO GOUVEIA 26OEIRAS2780-185LisboaOeiras
R CIDADE BOLAMA 4 LJ 224 ; CC STPACIO SHOPPINGLISBOA1800-079LisboaLisboa
ROT AEROPORTOLISBOA1700-007LisboaLisboa
A8 LOURES MALVEIRA KM13 95 LADOALOUSA LRS2670-769LisboaLoures
AV GEN NORTON MATOS BENFICA B ; ESTADIOLISBOA1500-313LisboaLisboa
AV SALGADO ZENHA AV C PINHAO OLAIASLISBOA1950-444LisboaLisboa
A9 SUBLANÇO ALVERCA LOURES ; AS REPSOL CREL NORTE ABUCELAS2670-647LisboaLoures
A9 SUBLANÇO LOURES ALVERCA ; AS REPSOL CREL NORTE BBUCELAS2670-647LisboaLoures
R URANO 17 LJ 2RIO DE MOURO2635-580LisboaSintra
R VASCO DA GAMA 7LOURES2670-395LisboaLoures
AV 5 OUTUBRO FT 147 ; FARMACIA FATIMALISBOA1050-053LisboaLisboa
R. TOMAS ANUNCIACAO 43 CLISBOA1350-322LisboaLisboa
A8 MALVEIRA LOURES KM13 95 LADOBLOUSA LRS2670-741LisboaLoures
R NUNO GONCALVES 18RIO DE MOURO2635-438LisboaSintra
AV D AFONSO HENRIQUES 39ARRUDA DOS VINHOS2630-232LisboaArruda dos Vinhos
CC ODIVELAS PARQUE LJ 1138 AODIVELAS2675-383LisboaOdivelas
R ARTILHARIA UM 37 ALISBOA1250-037LisboaLisboa
AL LINHAS TORRES QUIOSQUE JT241LISBOA1750-144LisboaLisboa
C LAZER CAMPO PEQUENO LJ 1 57LISBOA1000-082LisboaLisboa
R MANUEL MARTINS HORA 3 A ; AMEIXOEIRALISBOA1750-008LisboaLisboa
R. 13 JANEIRO N 95CADAVAL2550-121LisboaCadaval
PRACETA VASCO GAMA 17 B ; COTOVIOSSÃO JOÃO DOS MONTES2600-817LisboaVila Franca de Xira
R LEOPOLDO ALMEIDAMEM MARTINS2725-357LisboaSintra
R 5 OUTUBRO 29 ACARCAVELOS2775-562LisboaCascais
QTA INFANTADO LT 257 JORNAIS ; CC LOURES SHOPPINGLOURES2670-443LisboaLoures
R DUARTE GALVAO 541LISBOA1549-008LisboaLisboa
R DOS SOEIROS ESQUINA ESTRA DA LUZBENFICA1500-580LisboaLisboa
URB S MARCO CC S MARCOS PISO 1 LJ 4AGUALVA-CACÉM2735-010LisboaSintra
C C CASCAIS SHOPPING LJ 069 ; ALCABIDECHEALCABIDECHE2645-543LisboaCascais
AV PROF EGAS MONIZ HOSP STA MARIA ; LJ PRESS CENTER PISO 1LISBOA1649-035LisboaLisboa
AE A 21 TROCO MALVEIRA MAFRA ENTRE ; KM 13 700 E 13 900CLANCO NORTEMILHARADO2665-300LisboaMafra
AE A 21 TROCO MAFRA MALVEIRA ENTRE ; KM 13 700 E 13 900 LANCO SULMILHARADO2665-300LisboaMafra
R. CIRCULAR. NORTE QUIOSQUELISBOA1800-134LisboaLisboa
AV AMALIA RODRIGUES 2 LJ 1 ; URB RIBEIRADAODIVELAS2675-076LisboaOdivelas
R VALE FORNO R AIRES ORNELAS ; ODIVELASODIVELAS2675-272LisboaOdivelas
QUIOSQUE ESTAÇAO DA CP DE ALGESALGÉS1495-089LisboaOeiras
LG GRACA R DAMASCENO MONTEIRO ; QUIOSQUELISBOA1170-165LisboaLisboa
R. INACIO NUNES DA COSTA 19SILVEIRA2560-546LisboaTorres Vedras
R PROF VIRGINIA RAU 5 LJ FLISBOA1600-673LisboaLisboa
EN 8 KM 13 ASV STO ANT CAVALEIROSPÓVOA DE SANTO ADRIÃO2620-540LisboaOdivelas
AV BERLIM ASV GALP JT AKI ; M24 BERLIMLISBOA1800-001LisboaLisboa
PC TEOFILO BRAGA EST METRO LJ 1A ; ALFORNELOSAMADORA2650-074LisboaAmadora
AV. DAS TILIAS LT 136 B LJ BPAREDE2775-335LisboaCascais
CASAL AMEAIS CIMA LJ 2003 PISO 2 ; CC ARENA SHOPPINGTORRES VEDRAS2560-256LisboaTorres Vedras
CC CARRICHE 160 ASV GALP ; M24 CALÇADA CARRICHELISBOA1750-001LisboaLisboa
AV CIDADE DO PORTO ASV ; M24 AEROPORTO SUL NORTELISBOA1800-111LisboaLisboa
AV MARCHAL CRAVEIRO LOPES ASV ; M24 AEROPORTO NORTE SULLISBOA1800-111LisboaLisboa
R OLIVEIRA MARTINS 7 LJ AAMADORA2700-618LisboaAmadora
AV PADUA JT CEMITERIO OLIVAIS ; M24 OLIVAISLISBOA1800-001LisboaLisboa
AV JOSE ELIAS GARCIA 102 BQUELUZ2745-142LisboaSintra
AV PADRE CRUZ ASV GALP ; M24 PADRE CRUZLISBOA1600-433LisboaLisboa
AV DUARTE PACHECO ASV GALP ; M24 DUARTE PACHECO LISB CASCAISLISBOA1070-113LisboaLisboa
R. BARATA SALGUEIRO FR. AO 37 QUIOSLISBOA1250-042LisboaLisboa
AV ENG ALV ROQUETTE ASV ; M24 OEIRAS PARQUEOEIRAS2780-002LisboaOeiras
LARGO JARDIM QUISQUESÃO JOÃO DA TALHA2695-646LisboaLoures
A 8 KM 48 ASV T VEDRAS SUL NORTE ; M24 TORRES VEDRAS SUL NORTERAMALHAL2565-646LisboaTorres Vedras
A 8 KM 48 ASV TORRES NORTE SUL ; M24 TORRES VEDRAS NORTE SULRAMALHAL2565-646LisboaTorres Vedras
EIXO NORTE SUL SENTIDO SUL NORTE ; M24 TELHEIRAS BENFICALISBOA1600-209LisboaLisboa
ESTRADA TORRE ASV GALP ; M24 BIRRECASCAIS2750-269LisboaCascais
AV ENG ADELINO AMARO COSTA ASV ; M24 AA COSTACASCAIS2750-279LisboaCascais
AV 1 MAIO 11 EMAFRA2640-455LisboaMafra
PC PAIVA COUCEIRO QUIOSQUE FR AO 4LISBOA1170-284LisboaLisboa
ALAMEDA D AFONSO HENRIQUES 41 CMONTELAVAR2715-665LisboaSintra
R SANTO ELOY LT 59 POSTO TOTALPONTINHA1675-178LisboaOdivelas
PRACA FERNANDO LOPES GRACA 274 BSÃO DOMINGOS DE RANA2785-625LisboaCascais
EST MALVEIRA SERRA 1040 ; ALDEIA JUZO ; ASV REPSOLCASCAIS2750-834LisboaCascais
R DR JOSE CUNHA 25 COEIRAS2780-187LisboaOeiras
CALÇADA PAMPULHA 73LISBOA1200-751LisboaLisboa
AV HELEN KELLER JT CEMITERIO ; M24 AJUDALISBOA1400-198LisboaLisboa
AV BOMB VOLUNTARIOS 48 A GALP ; M24 ESTORILESTORIL2765-201LisboaCascais
ROTUNDA CAVALEIRAMEM MARTINS2710-418LisboaSintra
EN 117 LISBOA AMADORA ; M24 ALFRAGIDE L AAMADORA2700-001LisboaAmadora
EN 117 AMADORA LISBOA ; M24 ALFRAGIDE A LAMADORA2610-283LisboaAmadora
R ENG VQUEIROS QTA DROGAS VERDELHASALVERCA DO RIBATEJO2615-213LisboaVila Franca de Xira
R PADRE AMERICO 12 ALISBOA1600-548LisboaLisboa
AE A5-SENTIDO LX CASCAIS KM 9.6 ; M24 OEIRAS LISBOA CASCAISOEIRAS2760-191LisboaOeiras
AE A5-SENTIDO CASCAIS LX KM 9.6 ; M24 OEIRAS CASCAIS LISBOAOEIRAS2760-191LisboaOeiras
EST NAC 9 KM 7 6 POSTO GALP ; LINHOSINTRA2710-323LisboaSintra
PARQUE NACOES ASV LJ 208 ; M24 GARE ORIENTELISBOA1990-203LisboaLisboa
R CASQUILHA ASV TOTAL BENFICALISBOA1500-152LisboaLisboa
EST NAC 6-8 KM 4 2952 E 2952A ; ALCOITAO (EST/SIN)ESTORIL2765-143LisboaCascais
PRACETA PEDRO A CABRAL LT 9 RCCARREGADO2580-494LisboaAlenquer
R REPUBLICA 4 ASV GALP ; M24 LOURESLOURES2670-472LisboaLoures
EST NAC 6-8 KM 4 2879 ; ALCOITAO (SIN/EST) ; ALCABIDECHE2645-143LisboaCascais
RUA DO CAMPO SANTO GALIZA ; ASV TOTAL GALIZA ; GALIZA-CASCAISESTORIL2765-306LisboaCascais
R STA JUSTA FT 65LISBOA1100-483LisboaLisboa
RT ENTRE CAMPOS FT MODELO QUIOSQUELISBOA1700-155LisboaLisboa
ZONA COM PORTO RECREIO OEIRAS LJ C7OEIRAS2780-075LisboaOeiras
AV JOAO XXI FT 10 QUIOSQUELISBOA1200-001LisboaLisboa
EST MEM MARTINS ASV TOTALMEM MARTINS2725-011LisboaSintra
R BRAAMCAMP FT 20 QUIOSQUELISBOA1250-050LisboaLisboa
RUA DA AREIA 1392CASCAIS2750-052LisboaCascais
LARGO IGREJA QUIOSQ S SALVADORBOMBARRAL2540-044LeiriaBombarral
R ALMIRANTE GAGO COUT 7 INTERMARCHEMAFRA2640-487LisboaMafra
AV EGAS MONIZ/AV COMB LG FONSECAS ; ESTADIO UNIVERSITARIOLISBOA1600-100LisboaLisboa
QUINTA BACOREIRA ; CONTINENTE MAFRA JORNAISMAFRA2640-469LisboaMafra
E N 250 QTA CASAL PIPA JORNAIS ; CC CONTINENTE S.ANT CAVALEIROSLOURES2670-339LisboaLoures
R GRAFANIL 9 LJ 2LISBOA1750-121LisboaLisboa
AV M BOMBARDA/AV MARQUES TOMAR ; FT MILLENNIUMLISBOA1050-152LisboaLisboa
PÇ FRANCISCO SA CARNEIRO FT 7LISBOA1900-159LisboaLisboa
AV LIBERDADE 10 CONQUINHA ; ASV REPSOL ; TORRES VEDRAS2560-271LisboaTorres Vedras
PÇ LONDRES FT MEXICANALISBOA1000-167LisboaLisboa
AV DUQUE D AVILA FT Nº8 QUIOSQUELISBOA1000-140LisboaLisboa
AV MIGUEL BOMBARDA 136 138QUELUZ2745-258LisboaSintra
EN 8 CHOUPAL ASV REPSOLTORRES VEDRAS2560-300LisboaTorres Vedras
AZINHAGA RIO NOVO 13 R/C ESQMEM MARTINS2725-435LisboaSintra
AV CAP MELEÇAS QUIOSQ 6 JT PÇ TAXIS2615-095LisboaVila Franca de Xira
AV IGREJA FT 32LISBOA1700-300LisboaLisboa
R S NICOLAU FT 98 R OUROLISBOA1100-183LisboaLisboa
LG CHIADO 8 FT MUNDIAL CONFIANÇALISBOA1249-125LisboaLisboa
CALÇADA COMBRO FT 24LISBOA1200-110LisboaLisboa
R ALEXANDRE HERCULANOLISBOA1200-001LisboaLisboa
ESTRADA BENFICA 461 CLISBOA1500-081LisboaLisboa
AV GENERAL NORTON MATOS ESTADIO LUZLISBOA1500-312LisboaLisboa
R VIEIRA LUSITANO 6 BDAMAIA2720-539LisboaAmadora
RUA GILBERTO ROLA 60 JT PAST LIL ; QUIOSQUELISBOA1350-154LisboaLisboa
TV SACRAMENTO HOSP CUF INF SANTOLISBOA1350-221LisboaLisboa
R IMPRENSA NAC FT 116 QUIOSQUELISBOA1250-127LisboaLisboa
R AFONSO ALBUQUERQUE QUIOSQ S ANDRBARREIRO2830-177SetúbalBarreiro
PÇ PRINCIPE REALLISBOA1250-184LisboaLisboa
LG FREI HEITOR PINTO FT PASTELARIALISBOA1700-336LisboaLisboa
AV EUA BANCO JUNTO AO 139LISBOA1700-173LisboaLisboa
AV D RODRIGO CUNHA FT 8LISBOA1700-170LisboaLisboa
GAVETO AV GIL EANES AV DESC RINCHOARIO MOURO2635-388LisboaSintra
R BARTOLOMEU DIAS 166LISBOA1400-031LisboaLisboa
AV DUQUE LOULE LT 1 ASV GALPLINDA A VELHA2795-119LisboaOeiras
R CANDIDO REIS ASV GALPARRUDA DOS VINHOS2630-233LisboaArruda dos Vinhos
EST NAC 9 CASAL ALCONDE ASV GALPTORRES VEDRAS2560-258LisboaTorres Vedras
R COMBATENTES ULTRAMAR 6PINHEIRO DE LOURES2670-506LisboaLoures
EN 1 KM 35ALENQUER2580-374LisboaAlenquer
EN 247-POSTO GALP KM 6,3 ALCOITAO2645-475LisboaCascais
LOTEAMENTO CASAL TROCA LT2 ASV GALPODIVELAS2675-626LisboaOdivelas
AV MOINHOS ARNEIRO 66 ; ARNEIRO MARINHEIROSSÃO JOÃO DAS LAMPAS2705-434LisboaSintra
AV DESCOBERTAS LJ 202 ; CC GALERIAS ALTO DA BARRAOEIRAS2780-053LisboaOeiras
AV JOSE GARCES 32 PISO 1 LJ1090B ; CC DOLCE VITA TEJOAMADORA2650-435LisboaAmadora
R DIREITA MASSAMA BLOCO A LJ B ; MASSAMAQUELUZ2745-874LisboaSintra
R POLO NORTE 14 BLISBOA1990-226LisboaLisboa
R CONDE ALMOSTER II ASV REPSOLLISBOA1500-001LisboaLisboa
R FRANC GENTIL M CONDE ALMOSTER I ; ASV REPSOLLISBOA1600-001LisboaLisboa
AV NACOES UNIDAS JORNAIS ; CC CONTINENTE TELHEIRASLISBOA1600-528LisboaLisboa
R 1 MAIO 144 ALISBOA1300-475LisboaLisboa
R AQUILES MACHADO QUIOSQUE FT 1LISBOA1900-077LisboaLisboa
LG NOSSA SENHORA ENCARNACAO 10OLHALVO2580-219LisboaAlenquer
AV LUSIADAS 100 HOSPITAL LUZLISBOA1500-611LisboaLisboa
EN 8 KM 23 9 INTERMARCHE LJ 4MALVEIRA2665-258LisboaMafra
ARNEIRO MARINHEIROS ASV GALPSÃO JOÃO DAS LAMPAS2705-434LisboaSintra
AV GEN HUMBERTO DELG LT6 ASV REPSOL ; MONTE ABRAOQUELUZ2745-280LisboaSintra
R GONCALVES RAMOS ASV BPAMADORA2700-439LisboaAmadora
AV FORTE ASV BPCARNAXIDE2790-074LisboaOeiras
R FIALHO ALMEIDA 21 SAMSLISBOA1070-128LisboaLisboa
EFG MORELENA A/C EXPEDIÇAO NDPERO PINHEIRO2715-028LisboaSintra
ESTACAO METRO SENHOR ROUBADOODIVELAS2675-333LisboaOdivelas
AV 25 ABRIL ASV GALPMAFRA2640-456LisboaMafra
ESTRADA SERRA DA MIRA Nº163 ; MOINHOS FUNCHEIRAAMADORA2650-090LisboaAmadora
EST NAC 249 KM 5 75 ASV GALPSÃO DOMINGOS DE RANA2785-033LisboaCascais
R MANUEL SILVA LEAL 2 BLISBOA1600-166LisboaLisboa
R ANT ENES EST CP QUELUZ BELASQUELUZ2745-106LisboaSintra
EST MERCES ALGUEIRAO ASV GALPMEM MARTINS2725-093LisboaSintra
R GENERAL ALVES ROCADAS 8 ASV BPODIVELAS2675-286LisboaOdivelas
AV PROF DR CAVACO SILVA ED 5 BCPPORTO SALVO2744-002LisboaOeiras
EST NAC 10 KM 138 400 ASV BPSÃO JOÃO DA TALHA2695-715LisboaLoures
PRACA GAMA PINTO LT 36 LJ 3AMADORA2720-416LisboaAmadora
R DR JOAO BARROS ASV BPMEM MARTINS2725-487LisboaSintra
R FRANCISCO SA CARNEIRO 14RC LJ ESQMEM MARTINS2725-316LisboaSintra
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUARTEL ; NOVOALGÉS1495-023LisboaOeiras
AV LIBERDADE 27 AQUELUZ2745-299LisboaSintra
AV ROMA C COM ROMA 48 B LJ 44LISBOA1700-348LisboaLisboa
AV REPUBLICA 63 ASV GALP ; PALMEIRASOEIRAS2780-160LisboaOeiras
AV EUSEBIO DA SILVA FERREIRA FONTE ; LISBOA1600-104LisboaLisboa
EN 10 KM 131 200 ; (ALVERCA)FORTE DA CASA2625-445LisboaVila Franca de Xira
R COZINHA ECONOMICA 30 E LJ J ; EMP ALCANTARA RIOLISBOA1300-149LisboaLisboa
R DR ANTONIO CORREIA SA 55 ; MUCIFALCOLARES2705-214LisboaSintra
AV LIBERDADE 180 TIVOLI FORUM ; LJ6 PISO 1LISBOA1250-146LisboaLisboa
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ASV ; M24 GAGO COUTINHOLISBOA1700-031LisboaLisboa
R 13 JANEIRO 1 RCCADAVAL2550-121LisboaCadaval
AV BRITO PAISAMADORA2720-071LisboaAmadora
AV MARQUES POMBAL 34SOBRAL DE MONTE AGRAÇO2590-041LisboaSobral de Monte Agraço
EN 8 LJ 3 PINGO DOCE LIMITES ; VENDA VALADORMALVEIRA2665-291LisboaMafra
R ALEXANDRE HERCULANO FT 16LISBOA1250-011LisboaLisboa
ALTO FORTE LJ 0 44 ; CC FORUM SINTRARIO DE MOURO2635-018LisboaSintra
EN 117 KM 15 250 CASALINHO ; SABUGOALMARGEM DO BISPO2715-455LisboaSintra
LAGOAS PARK LT 23 LJ 7 PISO 0 ; CENTRO EMPRESARIALPORTO SALVO2740-265LisboaOeiras
R FREI HERMANO CAMARA URB TORRES ; MIRAMAR LT 1 ACARCAVELOS2775-702LisboaCascais
PC MARQUES POMBAL FT 15 QUIOSQLISBOA1250-163LisboaLisboa
CALÇADA CARRICHE 137 ASV GALP ; M24 CALÇADA CARRICHE ODI LISBOALISBOA1750-054LisboaLisboa
AV 25 ABRIL 24 B GALPLINDA A VELHA2795-196LisboaOeiras
AV CABO B ESPERANCA URB BARRADACARREGADO2580-469LisboaAlenquer
AV 25 DE ABRIL ASV ; M24 LINDA A VELHALINDA A VELHA2795-226LisboaOeiras
AV DR FERNANDO P SANTOS 18 B ; MOINHOS FUNCHEIRAAMADORA2650-292LisboaAmadora
QT COLONIA LT 2 INTERMARCHE ITMICARREGADO2580-491LisboaAlenquer
R PASCOAL MELO 13 CLISBOA1000-230LisboaLisboa
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 70BALGÉS1495-023LisboaOeiras
AV ENG ADELINO AMARO COSTACASCAIS2750-280LisboaCascais
AL LINHAS TORRES 236 A QUIOSQ A ; CC LUMIARLISBOA1750-151LisboaLisboa
AV FITARES 1 LJ 2 RINCHOARIO DE MOURO2635-009LisboaSintra
R DR JOSE JOAQUIM ALMEIDA ASV BPCARCAVELOS2775-594LisboaCascais
EN 10 KM 133PÓVOA DE SANTA IRIA2625-122LisboaVila Franca de Xira
R AGOSTINHO J SILVA 2 ASV REPSOL ; FREIXIALBUCELAS2670-676LisboaLoures
ESTAÇAO CP MERCESMEM MARTINS2725-093LisboaSintra
CAMINHO MOCHOS APARTADO 21 ; CONTINENTE OEIRAS INP ; CC OEIRAS PARQUEPAÇO DE ARCOS2770-125LisboaOeiras
EN 10 KM 129 6 MODELO INPALVERCA DO RIBATEJO2615-131LisboaVila Franca de Xira
LUGAR NOVO CONQUILHA ; MODELO TORRES VEDRAS INPTORRES VEDRAS2560-275LisboaTorres Vedras
LUGAR DE ABRUNHEIRA LT6 ; FREGUESIA S PEDRO PENAFERRIM ; ABRUNHEIRA (ALB/SIN)SINTRA2710-089LisboaSintra
AV CARLOS TEIXEIRA 3 HOSPITAL ; BEATRIZ ANGELOLOURES2670-514LisboaLoures
AV VAGENS MEM MARTINS BMEM MARTINS2725-001LisboaSintra
AV JOSE ELIAS GARCIA 119 LJ 320 ; CC D PEDRO IIIQUELUZ2745-149LisboaSintra
R FLORENCIO FREIRE TRES CANTOSSÃO DOMINGOS DE RANA2785-663LisboaCascais
ESQUINA R ALFREDO GAMEIRO R PROF ; EGAS MONIZODIVELAS2675-404LisboaOdivelas
AV INFANTE SANTO FT 347 QUIOSQLISBOA1350-289LisboaLisboa
PRAÇA 5 OUTUBRO 11 LJ ESQ ; CASAL BAROTABELAS2605-253LisboaSintra
AV D AFONSO HENRIQUES ASV GALP ; LJ TANGERINASÃO JOÃO DA TALHA2695-691LisboaLoures
AV 10 AGOSTO 165SÃO JOÃO DAS LAMPAS2705-736LisboaSintra
AV CARLOS CUMBRE TAVARES PARQUE ; URBANO NEUDELAMADORA2720-505LisboaAmadora
ESTRADA VARZEAS ASV QUEIJASQUEIJAS2790-444LisboaOeiras
EST CP PASSAGEM INFERIOR LJ 7AMADORA2700-349LisboaAmadora
R MARQUES POMBAL 45MARINHA GRANDE2430-244LeiriaMarinha Grande
R LEIRIA BL 3 LJ 5MACEIRA LRA2405-018LeiriaLeiria
AV VIDREIRO 78 PAP PIERROTMARINHA GRANDE2430-822LeiriaMarinha Grande
AV VITOR GALO 51 RC DTOMARINHA GRANDE2430-171LeiriaMarinha Grande
AV DR SA CARNEIRO QUIOS AVENIDASPORTO DE MÓS2480-305LeiriaPorto de Mós
VARZEAVILA CÃ3100-835LeiriaPombal
LG 5 OUTUBRO 40LEIRIA2400-120LeiriaLeiria
CSL DA AMIEIRA POSTO REPSOLBATALHA2440-001LeiriaBatalha
LG ALEXANDRE HERCULANO, 18 LEIRIA2410-083LeiriaLeiria
PC 25 ABRIL 23 24 TABACARIA ROSSIOALCOBAÇA2460-018LeiriaAlcobaça
LG JOSE MALHOA QUIOSQ BERNARDINOCALDAS DA RAINHA2500-223LeiriaCaldas da Rainha
R. DR. MIGUEL BOMBARDA 2 BCALDAS DA RAINHA2500-238LeiriaCaldas da Rainha
AV 1 MAIO 10 RCCALDAS DA RAINHA2500-081LeiriaCaldas da Rainha
EST NAC 360 KM 7-LUGAR CHARNECACALDAS DA RAINHA2500-272LeiriaCaldas da Rainha
EN 361 ROT ACESSO IC1 GALPBOMBARRAL2540-001LeiriaBombarral
R MERCADO MUNICIPALPOMBAL3100-463LeiriaPombal
AV. VITOR GALLO 123-AREA SERV GALPMARINHA GRANDE2430-202LeiriaMarinha Grande
PC JOAO DEUS RAMOS LT D RC ESQALCOBAÇA2460-055LeiriaAlcobaça
AV D MANUEL F FREIRE CAMARA 5CALDAS DA RAINHA2500-184LeiriaCaldas da Rainha
AV COM G GUERRA CC D DINIS LJ508LEIRIA2400-122LeiriaLeiria
ASV GALP ; BOAVISTALEIRIA2410-001LeiriaLeiria
AE A 8-SUB LANÇO GAEIRAS APT 93 ; A8 OBIDOS(LIS/LRA) ; GAEIRAS CALDASÓBIDOS2510-001LeiriaÓbidos
R LUIS QUARESMA 13 PAP JUVENIL ; VALE DO RIOFIGUEIRÓ DOS VINHOS3260-355LeiriaFigueiró dos Vinhos
R. PADRE MANUEL FURTADO , 76 CHAO DE COUCE3240-470LeiriaAnsião
R. D. AFONSO HENRIQUES 49BOMBARRAL2540-081LeiriaBombarral
EN 247 PENICHE LOURINHA ASV GALP ; ALTO VERISSIMOATOUGUIA DA BALEIA2525-028LeiriaPeniche
A8 SUB LANÇO GAEIRAS APARTADO 93 ; A8 OBIDOS (LRA/LIS) ; CALDAS/GAEIRASA DOS FRANCOS2500-001LeiriaCaldas da Rainha
R ALCOBACA 53VESTIARIA2460-743LeiriaAlcobaça
CC JARDINS LIZ LJ 31LEIRIA2410-367LeiriaLeiria
R D JOSE ALVES CORREIA SILVA 68 ; CRUZ DA AREIALEIRIA2400-118LeiriaLeiria
EN ALTO VIEIRO JORNAIS ; CC LEIRIA SHOPPINGLEIRIA2400-822LeiriaLeiria
R JOAQUIM SOUSA1400 EN109 C TOTAORTIGOSA2425-737LeiriaLeiria
CASAL PEDROGAO INTERMARCHEGAEIRAS-OBIDOS2510-739LeiriaÓbidos
EN 242 KM 103 EMBRA LOJA 2 GALPMARINHA GRANDE2430-534LeiriaMarinha Grande
AV URB ALMOINHALEIRIA2415-636LeiriaLeiria
AV VARGENS-MEM MARTINS A ; ALTO DO FORTEMEM MARTINS2725-001LisboaSintra
R DUQUESA CAMINHA 3AMARINHA GRANDE2430-515LeiriaMarinha Grande
AV. JOSE GREGORIOMARINHA GRANDE2430-275LeiriaMarinha Grande
R. VALE GRANDE LT 2 R/C DT ATELHEIRO2410-482LeiriaLeiria
R. PLANALTO URB PLANALTO LT 38 R/CLEIRIA2415-607LeiriaLeiria
R. DR. RAFAEL G GRAÇA 53 R/C DS MARTINHO DO PORTO2460-648LeiriaAlcobaça
R D JOAO II 1 ACALDAS DA RAINHA2500-852LeiriaCaldas da Rainha
QTA COVA DA ONÇAALCOBAÇA2460-001LeiriaAlcobaça
EN1 IC2 COVA FAIAS SUL NORTE ; ASV REPSOLLEIRIA2420-354LeiriaLeiria
EST NAC 8/6 JT POSTO GALP QUIOSQUEBENEDITA2475-149LeiriaAlcobaça
AV NOSSA SRA FATIMA ASV ; M24 LEIRIALEIRIA2410-140LeiriaLeiria
AE A1 NORTE KM 166 7 SUL NORTE ; M24 POMBAL LISBOA PORTOREDINHA3105-312LeiriaPombal
AE A1 NORTE KM 166 7 NORTE SUL ; M24 POMBAL PORTO LISBOAREDINHA3105-312LeiriaPombal
R CAROLINA FERREIRA RIBEIROOLHALVAS2410-095LeiriaLeiria
EN 109 KM 163 ASV REPSOL ; PONTE DA PEDRAREGUEIRA DE PONTES2415-180LeiriaLeiria
EN 1 KM 84 104 CASAL CARVALHOBENEDITA2475-016LeiriaAlcobaça
AV HUMBERTO DELGADO GALP S BERNARDALCOBAÇA2460-001LeiriaAlcobaça
ALTO VIEIRO LJ 071 ; CC LEIRIA SHOPPINGLEIRIA2400-441LeiriaLeiria
AE 8 KM 5,2-S/LANÇO V FRADES-N/SUL NAZARÉ2450-201LeiriaNazaré
AE 8 KM 5,2-S/LANÇO V FRADES-SUL/N NAZARÉ2450-201LeiriaNazaré
A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLANÇO ; MTE REDONDO/GUIA SUL/NORTEMONTE REDONDO2425-623LeiriaLeiria
A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLANÇO ; MTE REDONDO/GUIA NORTE/SULMONTE REDONDO2425-623LeiriaLeiria
EST SERRADO 24 EN109 INTERMARCHECARRIÇO3105-063LeiriaPombal
IC2 ALTO CABACO ASV REPSOLPOMBAL3100-314LeiriaPombal
R 5 OUTUBRO PAPELARIA ROSSIOPORTO DE MÓS2480-326LeiriaPorto de Mós
R MANUEL MAFRA 71CALDAS DA RAINHA2500-825LeiriaCaldas da Rainha
EN 360 NO LIGIC1 ASV REPSOL1090A DOS FRANCOS2500-001LeiriaCaldas da Rainha
EN 8 LAVRADIO ASV REPSOL 1015CALDAS DA RAINHA2500-099LeiriaCaldas da Rainha
AV INF D HENRIQ 30ASV REPSOL1091A DOS FRANCOS2500-001LeiriaCaldas da Rainha
LUGAR ALVA EST NAC 242 ITMIPATAIAS2445-012LeiriaAlcobaça
R PROF ARMINDA ALVES LJ 1CALDAS DA RAINHA2500-066LeiriaCaldas da Rainha
AV MARQUES POMBAL GA JOSE LJ16LEIRIA2410-152LeiriaLeiria
R S FRANCISCO CCOM MARINGA LJ 37 ; TABACARIA MARINGALEIRIA2400-118LeiriaLeiria
EN 242 KM 13 7 ROTUNDA ZONA ; DESPORTIVA ASV REPSOLMARINHA GRANDE2430-535LeiriaMarinha Grande
R PEIXEIRAS 25MARTINGANÇA2445-718LeiriaAlcobaça
URB PIMENTEIRAS LT 8 LJ BLEIRIA2415-767LeiriaLeiria
IC 2 44 OUTEIRO RANHAVERMOIL3105-405LeiriaPombal
R INDIA 26 ORDEMMARINHA GRANDE2430-370LeiriaMarinha Grande
R REI MEMORIA 70BENEDITA2475-149LeiriaAlcobaça
R PRINCIPAL 39 EN360 ASV REPSOLSALIR DE MATOS2500-637LeiriaCaldas da Rainha
PRAÇA DA REPUBLICA 4CALDAS DA RAINHA2500-798LeiriaCaldas da Rainha
R OLHALVAS INTERMARCHELEIRIA2410-196LeiriaLeiria
AV PORTO PESCAS ASV AB GALPPENICHE2520-208LeiriaPeniche
EN 1 IC2 AO KM 101 NORTE SUL ; CASAIS STA TERESAALJUBARROTA (SÃO VICENTE)2460-715LeiriaAlcobaça
EN 1 IC2 AO KM 101 SUL NORTE ; CASAIS STA TERESAALJUBARROTA (SÃO VICENTE)2460-715LeiriaAlcobaça
AV S PEDRO INTERMARCHEPORTO DE MÓS2480-303LeiriaPorto de Mós
AV DR JOSE HENRIQUES VAREDA 8 BPMARINHA GRANDE2430-307LeiriaMarinha Grande
LARGO REPUBLICA O QUIOSQUEVIEIRA DE LEIRIA2430-795LeiriaMarinha Grande
EST BOAVISTA PATAEIRAALCOBAÇA2460-001LeiriaAlcobaça
EN 8 CUMEIRA CIMA INTERMARCHEJUNCAL2480-078LeiriaPorto de Mós
EN 8 QUINTA DA MOTAALFEIZERÃO2460-210LeiriaAlcobaça
RUA CRUZ DAS ALMAS 38PENICHE2520-305LeiriaPeniche
AV 1 MAIO 3CALDAS DA RAINHA2500-081LeiriaCaldas da Rainha
EN 247 23 BOAVISTASILVEIRA2560-426LisboaTorres Vedras
A1 SUBLANÇO FATIMA/LEIRIA ; CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA ; LRA/LIS NORTE/ SULARRABAL2420-020LeiriaLeiria
A1 SUBLANÇO FATIMA/LEIRIA ; CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA ; LIS/LRA SUL/NORTEARRABAL2420-020LeiriaLeiria
AV MARGINAL ED NAVEGADOR LT1 LJ2SÃO MARTINHO DO PORTO2460-096LeiriaAlcobaça
QUINTA DOS PINHEIROS LOTE 1 ; EDF INTERMARCHECALDAS DA RAINHA2500-297LeiriaCaldas da Rainha
R LEIRIA ASV GALPMONTE REAL2425-039LeiriaLeiria
AV DA COMUNIDADE EUROPEIA POSTO ; GALPLEIRIA2400-448LeiriaLeiria
AV RAINHA SANTA ISABEL 150PATAIAS2445-207LeiriaAlcobaça
AV HEROIS ANGOLA PINGO DOCE LJ2LEIRIA2400-154LeiriaLeiria
EST NACIONAL 109 PORTA 40 ; CAFE MARQUES ; MARINHA GUIACARRIÇO3105-063LeiriaPombal
ESTRADA ESTAÇAO ASV BPLEIRIA2415-408LeiriaLeiria
R GEN HUMBERTO DELGADO EN 243 ; ASV CEPSAMIRA DE AIRE2485-126LeiriaPorto de Mós
RUA ALVARO PIRES MIRANDA Nº 9009 ; NOTE MARRAZES JORNAISLEIRIA2415-370LeiriaLeiria
R FERNANDO PONTE E SOUSA ; NOTE CALDAS RAINHA JORNAISCALDAS DA RAINHA2500-200LeiriaCaldas da Rainha
EN 356 KM 5.625 ASV REPSOLMACEIRA LRA2405-026LeiriaLeiria
R INFANTE D HENRIQUES 1CALDAS DA RAINHA2500-218LeiriaCaldas da Rainha
R BELCHIOR MATOS 11 PISO 3 LJ 7 ; CC VIVACICALDAS DA RAINHA2500-324LeiriaCaldas da Rainha
ESTE NAC 356 1 GLA INTERMARCHE LJ 3 ; GANDARA ; MACEIRA LRAMACEIRA LRA2405-017LeiriaLeiria
R 25 ABRIL 31 ; ALFEIZERÃOALFEIZERÃO2460-162LeiriaAlcobaça
R D MARIA GRACA LUCIO SILVA ; TABACARIA DO TEATRO ; LEIRIALEIRIA2400-181LeiriaLeiria
CRUZ SAO TOME ESTRADA D MACEIRA POS ; LEIRIALEIRIA2400-823LeiriaLeiria
RUA DR JOAO SOARES 999 PA LEIRIA ; LEIRIALEIRIA2400-448LeiriaLeiria
RUA DE LEIRIA 30VIEIRA DE LEIRIA2430-773LeiriaMarinha Grande
R 5 VILAS ; POSTO REPSOLAVELAR3240-306LeiriaAnsião
RUA SILVA BERNARDES Nº23 ; CASTANHEIRA DE PÊRACASTANHEIRA DE PÊRA3280-044LeiriaCastanheira de Pêra
LUGAR DE ABRUNHEIRA LT13 FREG ; S PEDRO PENAFERRIM ABRULHEIRA ; (SIN/ALB) SINTRA/ABRUNHEIRASINTRA2710-089LisboaSintra
ALAMEDA OCEANOS LT 3 14 04 LJ B ; PARQUE NAÇOES SULLISBOA1990-196LisboaLisboa
AV FONTES P MELO R P CHAGAS ; QUIOSQUELISBOA1050-078LisboaLisboa
POMAR RIBEIRO BAIXO EN 1 POVO ; INTERMARCHE LJ 1VILA FRANCA DE XIRA2600-214LisboaVila Franca de Xira
CRUZAMENTO AV ELIAS GARCIA ; AV MARQUES TOMARLISBOA1050-098LisboaLisboa
AV DESCOBERTAS 90 LJ0 19SHOPING ; LOURESLOURES2670-443LisboaLoures
EST BENFICA 731 A CC NEVADA LJ14LISBOA1500-089LisboaLisboa
R RODRIGO FONSECA 182 ALISBOA1070-243LisboaLisboa
A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 ; LX SINTRA sentido Sintra - NorteAGUALVA-CACÉM2735-001LisboaSintra
EST FER ROSSIO LG DUQ CADAVAL 17 ; LJ1LISBOA1200-160LisboaLisboa
ESTR BENFICA QUIOSQ JUNTO 393 ALISBOA1500-077LisboaLisboa
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO BP ; AREEIROLISBOA1000-016LisboaLisboa
R FRANCISCO MARQUES BEATO 96 AMOSCAVIDE1885-031LisboaLoures
AV ARISTIDES S MENDES LJ 0 26SÃO DOMINGOS DE RANA2785-740LisboaCascais
EST BENFICA QUIOSQUE PAST CALIFA ; 463 CLISBOA1500-001LisboaLisboa
R CANDIDO ABREU 8AZAMBUJA2050-320LisboaAzambuja
AV 25 ABRIL 4 LJ 1 30 CENTRAL ; PARKLINDA A VELHA2795-195LisboaOeiras
AV ENG DUARTE PACHECO POSTO ; ABASTECIMENTO LADO SULLISBOA1070-100LisboaLisboa
AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 21ALMARGEM DO BISPO2715-226LisboaSintra
EST NAC 1 POVOS LJ 4 NOVO HOSP ; VILA FRANCA XIRAVILA FRANCA DE XIRA2600-009LisboaVila Franca de Xira
R FERREIRA BORGES 82 ; BOOK IT JORNAISLISBOA1350-133LisboaLisboa
HOSPITAL FERNANDO FONSECA IC19AMADORA2720-276LisboaAmadora
R ANTONIO NUNES SEQUEIRA QUIOSQ ; JT ESCOLA FERREIRA DIASAGUALVA-CACÉM2735-055LisboaSintra
R ALEXANDRE BRAGA 3 AODIVELAS2675-274LisboaOdivelas
LARGO SAO DOMINGOS 153 ASV GALPSÃO DOMINGOS DE RANA2785-595LisboaCascais
CASAL EIRA VELHA LOTEAMENTO ; GORCINHOS GALARIAS C PINGO DOCEMAFRA2640-389LisboaMafra
ALAMEDA LINHAS TORRES 221 BLISBOA1750-144LisboaLisboa
AV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 31LISBOA1069-413LisboaLisboa
ALAMEDA ANT SERGIO 69 LJ 24 ; CC TORRES FLORESLINDA A VELHA2795-024LisboaOeiras
AV MANUEL REMIGIO EN 242NAZARÉ2450-106LeiriaNazaré
R LAGOA 25 EN 8 KM 21 9 ASVMALVEIRA2665-258LisboaMafra
R PARQUE REGIONAL EXPOSIÇOES ; EXPOTORRES FRAÇAO 2TORRES VEDRAS2560-661LisboaTorres Vedras
PÇ ALVALADE 6 B LJ19 CC ALVALADELISBOA1700-035LisboaLisboa
R ERNESTO MELO ANTUNES 3 LJ BAMADORA2700-002LisboaAmadora
R PROF DR JOAQUIM FONTES 9SINTRA2710-654LisboaSintra
R ELIAS GARCIA QTA S JOAO ; MH AGUALVA CACEM JORNAISAGUALVA-CACÉM2735-573LisboaSintra
A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 - SUL ; SINTRA LX ; MIRA SINTRAAGUALVA-CACÉM2735-395LisboaSintra
R BARTOLOMEU D RIVIERA LJ 4 6 ; CC RIVIERA SHOPPING CENTERCARCAVELOS2775-551LisboaCascais
R MARGARIDAS LT 9 LJ2 E 3 ; CC BIRRECASCAIS2750-249LisboaCascais
PC FRANCISCO SA CARNEIRO QUIOSQ ; FT CHAVES AREEIROLISBOA1000-160LisboaLisboa
AV LUSIADAS LJ 0 173 CC COLOMBOLISBOA1500-392LisboaLisboa
R FUNCHAL CC PINGO DOCE LJ 4LOURES2670-364LisboaLoures
EST METRO J ZOOLOGICO AT SUL LJ7LISBOA1070-067LisboaLisboa
AV BOMB VOLUNTARIOS 61 ; ASV REPSOLESTORIL2765-202LisboaCascais
EN 250 KM 19 5 ASV BPCANEÇAS1685-355LisboaOdivelas
AV GUERRAS PENINSULARES ASV BPTORRES VEDRAS2560-592LisboaTorres Vedras
EN 247 5 FT SANOFI JT AERODROMO ; MANIQUEALCABIDECHE2645-011LisboaCascais
R COUDEL ASV GALPMEM MARTINS2725-275LisboaSintra
AV CAPITAES ABRIL LT103 ASV GALP ; ALGUEIRAOMEM MARTINS2725-039LisboaSintra
R TOMAS ANUNCIAÇAO 3 BLISBOA1350-321LisboaLisboa
R VASCO GAMA BR DA CHASA ASVALVERCA DO RIBATEJO2615-215LisboaVila Franca de Xira
AV ALFREDO COELHO QUIOSQUE PRAIACOLARES2705-329LisboaSintra
R MUNDIAL DA CRIANÇA 51 APAREDE2775-001LisboaCascais
AV JOAO FREITAS BRANCO 36 A B ; LAVEIRASCAXIAS2760-073LisboaOeiras
RUA SALVADOR ALLENDE 9 A ; ASV GALPSACAVÉM2685-114LisboaLoures
R LUIS CAMOES EN 250 POSTO GALP ; SENTIDO ODIVELASCANEÇAS1685-525LisboaOdivelas
LARGO 25 ABRILALGÉS1495-128LisboaOeiras
EST BENFICA 503 LJ 77 CC FONTE ; NOVALISBOA1500-485LisboaLisboa
R CENTRO SAUDE 7 LJ 2AZAMBUJA2050-270LisboaAzambuja
MEDIA LOGISTICS PARK QT GRAJAL ; VENDA SECAAGUALVA-CACÉM2739-511LisboaSintra
LARGO OSTENDE 14 AESTORIL2765-431LisboaCascais
CC AREIAS S JOAO LJ 12ESTORIL2765-533LisboaCascais
AV ACACIAS R SARA AFONSO LT 10 ; ASV ARROJAODIVELAS2675-582LisboaOdivelas
AV TENENTE VALADIM 23 BTORRES VEDRAS2560-275LisboaTorres Vedras
R ABEL MANTA QTA NOVA QUIOSQUEODIVELAS2675-209LisboaOdivelas
AV CAPITAO S MAIA LT 18 15 LJ 4MOSCAVIDE1885-091LisboaLoures
EN 117 CC ALEGRO ALFRAGIDE LJ 73 ; JUMBOCARNAXIDE2790-045LisboaOeiras
VALE ABRANTES TAB NTERMARCHELOURINHÃ2530-320LisboaLourinhã
R SERTORIO MONTE PEREIRA ASV ; GALPCARNAXIDE2790-180LisboaOeiras
AV RESSANO GARCIA FT 6 ALISBOA1070-175LisboaLisboa
EST CRUZ CAVALINHOS ASVBARCARENA2730-059LisboaOeiras
EST NAC 249 1 VENTEIRA ; NOTE! AMADORA JORNAISAMADORA2724-510LisboaAmadora
INTERMARCHE SOBREIRO CURVO ; VALE MURTA LJ 5A DOS CUNHADOS2560-048LisboaTorres Vedras
AV MADAME CURIE 15 B TAB POLANALISBOA1070-166LisboaLisboa
EN 249 KM 7 4 ASV GALPSÃO DOMINGOS DE RANA2785-754LisboaCascais
EN 1 KM 29 000 R DO CARRIL ASVCASTANHEIRA DO RIBATEJO2600-660LisboaVila Franca de Xira
R FRANCISCO STROMP QTA ALVALADE ; M24 LUMIAR SPORTING ASV GALPLISBOA1600-410LisboaLisboa
EN 6 3 KM 0 20 NS ALTO B VIAGEMCAXIAS2760-059LisboaOeiras
EN 6 3 KM 0 20SN ALTO B VIAGEMCAXIAS2760-059LisboaOeiras
R JOSE MARIA COSTA 28 A ; PAP TAPADAMAFRA2640-496LisboaMafra
EST ACESSO A8 SENTIDO NORTE SULTORRES VEDRAS2560-585LisboaTorres Vedras
R ALFREDO VITORINO COSTA ASV BP ; VALE FEGUEIRASÃO JOÃO DA TALHA2695-772LisboaLoures
R ADELAIDE CABETE 1 ALISBOA1500-023LisboaLisboa
R ANTONIO LOURO 675 BPAREDE2775-311LisboaCascais
AV ENG ADELINO A COSTA 1210 BPCASCAIS2750-453LisboaCascais
AV DR FERNANDO PITEIRA SANTOS 5A ; MOINHOS FUNCHEIRA PINGO DOCEAMADORA2650-293LisboaAmadora
RETA FRESCA CASAL CRUZ ITMIARRUDA DOS VINHOS2630-358LisboaArruda dos Vinhos
EN 1 VARIANTE ALVARO PEDRO 1 ; CASAL MACHADO MDL CARREGADO ; JORNAISALENQUER2580-351LisboaAlenquer
VIA RAPIDA MEM MARTINS ESTRADA ; EIRINHA CASAIS MEM MARTINS ASVMEM MARTINS2725-299LisboaSintra
LARGO RATO FT SEDE PSLISBOA1250-185LisboaLisboa
AV RUI L GOMES COLINA SOL GALPAMADORA2650-125LisboaAmadora
AV D DINIS QUIOSQUE D DINISODIVELAS2675-331LisboaOdivelas
AV D JOAO II LJ G 211 GARE ; ORIENTE ARDINA CAFELISBOA1990-094LisboaLisboa
AV BRASIL 27 ACASAL DE CAMBRA2605-729LisboaSintra
EN 9 KM16 7 ESTE RAL BP LOURELSINTRA2710-001LisboaSintra
EN 9 KM 16 7 OESTE RAL BP LOURELSINTRA2710-001LisboaSintra
AV MARECHAL ANT SPINOLA ASV BP ; BELA VISTALISBOA1950-380LisboaLisboa
AV ALMIRANTE REIS FT 136 QUIOSQLISBOA1150-023LisboaLisboa
AV LUSIADAS CC COLOMBO ; NOTE COLOMBO JORNAISLISBOA1500-392LisboaLisboa
R CURADO QUIOSQUE PINGO DOCEVILA FRANCA DE XIRA2600-133LisboaVila Franca de Xira
AV MARQUES TOMAR 94 CLISBOA1050-157LisboaLisboa
MERCADO MUNICIPAL LJ1 PAÇO ARCOSPAÇO DE ARCOS2770-048LisboaOeiras
R DOMINGOS SEQUEIRA 20 ASV BPLISBOA1350-122LisboaLisboa
R ABRANCHES FERRAO 8 H LJ 5 ; GALERIAS ATLANTA PARKLISBOA1600-296LisboaLisboa
ASV AVIA OEIRAS CACILHAS ; LUGAR CACILHASOEIRAS2780-117LisboaOeiras
R D AFONSO ALBUQUERQUE ; INTERMARCHESANTA IRIA DE AZÓIA2690-340LisboaLoures
A16 KM9+500LANÇO RANHOLAS/LOUREL ; NASCENTE SENTIDO CREL SINTRASINTRA2710-032LisboaSintra
A16 KM9+500LANÇO LOUREL/RANHOLAS ; POENTE SENTIDO SINTRA CRELSINTRA2710-032LisboaSintra
R COMANDANTE SACADURA CABRAL 2 ; ASV BP FLAMENGAFRIELAS2660-071LisboaLoures
EN9 KM 59 ASV BP CASALINHOS ; ALFAIATASILVEIRA2560-393LisboaTorres Vedras
R PENHA FRANÇA 150 BLISBOA1170-238LisboaLisboa
INTERMARCHE LOJA 6 FAMOESFAMÕES1685-755LisboaOdivelas
R PALHA BLANCO 1CASTANHEIRA DO RIBATEJO2600-669LisboaVila Franca de Xira
AV CRUZEIRO SEIXAS 5 E 7 LJ 0067 ; CC DOLCE VITA TEJOAMADORA2650-504LisboaAmadora
AV BONS AMIGOS 87 LJ 5 ; CC FONTE EIRASAGUALVA-CACÉM2735-081LisboaSintra
EST BENFICA 506 LJ 30 CC FONTE ; NOVA NOTE JORNAISLISBOA1500-328LisboaLisboa
AV DAS ACACIAS 53 BPAREDE2775-342LisboaCascais
R ARCO CEGO 69 M24LISBOA1000-020LisboaLisboa
TRAVESSA DO MIRADOURO 5 A ; PINGO DOCE DE ALFRAGIDEAMADORA2610-114LisboaAmadora
AV BRASILIA DOCA RECREIO LJ GALP ; TANGERINALISBOA1400-038LisboaLisboa
AV ARAUJO 23 ASV REPSOLMARTELEIRA2530-339LisboaLourinhã
AV NF D HENRIQUE 3 P DOCE LJ 838LISBOA1100-278LisboaLisboa
R BERNARDIM RIBEIRO 2 BCAXIAS2760-016LisboaOeiras
EN 114 KM 1 EDF INTERMARCHEERICEIRA2655-139LisboaMafra
AV FORTE 5 ; NOTE CARNAXIDE JORNAISCARNAXIDE2790-071LisboaOeiras
AV M HELENA VIEIRA SILVA 121 G 6 ; LUMIARLISBOA1750-312LisboaLisboa
ROT NUNO RODRIGUES SANTOS CC ; PORTELA LJ 24PORTELA LRS2685-223LisboaLoures
R MORAIS SOARES 116 B ; NOTE MORAIS SOARES JORNAISLISBOA1900-349LisboaLisboa
R PRINCIPAL 13 LJ 1 E 2AZUEIRA2665-015LisboaMafra
R LUIS CAMOES MERCADO ALGESALGÉS1495-091LisboaOeiras
EST FORTE AMEIXOEIRA LT 29 1 ; URBZ ALTO LUMIAR TRADELISBOA1750-114LisboaLisboa
LG RAINHA STA ISABEL 4 A ; TAB CENTRALALENQUER2580-372LisboaAlenquer
LRG DA REPUBLICA S/N QUIOSQUELOURINHÃ2530-120LisboaLourinhã
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ; PARCELA B POSTO BPMEM MARTINS2725-320LisboaSintra
EN 116 22 ; SOBREIROMAFRA2640-578LisboaMafra
LG SAO SEBASTIAO 2 CASA GASPARMAFRA2640-578LisboaMafra
R 1 MAIO JUNQUEIRAVIALONGA2625-717LisboaVila Franca de Xira
R ANT COMES GALERIAS INTERMARCHE ; SILVEIRA LJ CSILVEIRA2560-531LisboaTorres Vedras
RUA PRIOR DO CRATO JUNTO AO NOVO ; BANCOLISBOA1350-260LisboaLisboa
AV EUGENE LEVY 70 PRAIA MAÇASCOLARES2705-304LisboaSintra
R GEN HUMBERTO DELGADO VILA REI ; ASVBUCELAS2670-678LisboaLoures
AV JAMES GILMAN 6 BSACAVÉM2685-068LisboaLoures
AV D FRANCISCO ALMEIDA 47 ; ASV BPSINTRA2710-562LisboaSintra
SITIO DO MOINHO DA CRUZALDEIA GALEGA DA MERCEANA2580-087LisboaAlenquer
AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ; REPSOLMEM MARTINS2725-320LisboaSintra
RUA 25 DE ABRIL 22 ASV GALPIGREJA NOVA MFR2640-321LisboaMafra
RUA CIDADE BOLAMA QUIOSQ OLIVAIS ; CC SPACIO SHOPPINGLISBOA1800-078LisboaLisboa
AV GENERAL BARNABÉ ANTONIO ; FERREIRA 175 ASV CEPSA NEGRAISALMARGEM DO BISPO2715-315LisboaSintra
EN 1 KM 24 7 ASV GALPVILA FRANCA DE XIRA2600-009LisboaVila Franca de Xira
VARIANTE 501 QT TROIA ASV GALPVIALONGA2625-735LisboaVila Franca de Xira
TAB ASSEMBLEIA REPUBLICA 2 ; PALACIO S. BENTOLISBOA1249-069LisboaLisboa
AV ATLANTICO S/N ANTIGA COLONIA ; FERIAS DA CP LOJA AMANHECERCOLARES2705-288LisboaSintra
ESTRADA DE CALVOS 2 A ; POVOA DA GALEGAMILHARADO2665-330LisboaMafra
AV BERLIM ASV BP AEROPORTOLISBOA1700-100LisboaLisboa
EN 9 CASCAIS SHOPPING LJ 093ALCABIDECHE2645-543LisboaCascais
R. CARLOS FRANCA LJ 10TORRES VEDRAS2560-308LisboaTorres Vedras
R JUNQUEIRA 126 HOSP EGAS MONIZLISBOA1349-019LisboaLisboa
R MARIA MACHADO 6 ; ALFORNELOSAMADORA2650-187LisboaAmadora
LARGO PLATANOS 16 ; ARNEIRO DOS MARINHEIROSSÃO JOÃO DAS LAMPAS2705-434LisboaSintra
R CARLOS MOTA PINTO 1 AMEM MARTINS2725-251LisboaSintra
R AFONSO ALBUQUERQUE 192 BSÃO DOMINGOS DE RANA2785-578LisboaCascais
EN 116 KM 7 POSTO BP LUGAR CASAL ; MOURAOMAFRA2640-410LisboaMafra
R TORRE ES REPSOL FT CEMITEIROCASCAIS2750-762LisboaCascais
AV CARDOSO LOPES QUIOSQUE JT ; EST CPAMADORA2700-160LisboaAmadora
PC REPUBLICA 45 46 47CALDAS DA RAINHA2500-798LeiriaCaldas da Rainha
R ALEX HERCULANO QUIOSQUE ; FT TRANQUILIDADELISBOA1150-005LisboaLisboa
R PRAIA 6VILA FRANCA DE XIRA2600-233LisboaVila Franca de Xira
ESTRADA DA PORTELA ; NOTE BELAS JORNAISBELAS2605-120LisboaSintra
AV 25 ABRIL 722 EDIF SOL CASCAISCASCAIS2750-512LisboaCascais
PRAÇA FRANCISCO SA CARNEIRO 7 CLISBOA1000-159LisboaLisboa
R JAIME LOPES DIAS 6 LOJA BLISBOA1750-124LisboaLisboa
AV CASCAIS 620 POSTO BPSINTRA2710-329LisboaSintra
R ALCANTARA 21VILAR CDV2550-069LisboaCadaval
ESTRADA NACIONAL 115/15 QTA CRUZSÃO JULIÃO DO TOJAL2660-367LisboaLoures
AV PEDRO ALVARES CABRAL POSTO BPSINTRA2710-144LisboaSintra
PC DUQUE SALDANHA FRT 19 QUIOSQLISBOA1050-094LisboaLisboa
R MIGUEL JUDICIBUS FERREIRA ; QUIOSQUE MALVEIRAMALVEIRA2665-251LisboaMafra
EN 116 KM 7.7 QTA MOUGUETA ; SOBREIRO CURVOMAFRA2640-410LisboaMafra
R MARCOS PORTUGAL 18 AALGÉS1495-091LisboaOeiras
RUA DE MATARRAQUE Nº410 R/C BSÃO DOMINGOS DE RANA2785-696LisboaCascais
LARGO DO MERCADO 3A DOS CUNHADOS2560-036LisboaTorres Vedras
R PULIDO VALENTE ZONA 10 6 R/C ; LOJA 1ODIVELAS2675-675LisboaOdivelas
R NOSSA SENHORA CONSOLACAO 73 ; ASSAFORASÃO JOÃO DAS LAMPAS2705-499LisboaSintra
R D ISABEL ARAGAO 13BELAS2605-653LisboaSintra
C COM PORTELA LJ 33 R/CPORTELA LRS2685-223LisboaLoures
R PROF JOAO BARREIRA 27 LJLISBOA1600-635LisboaLisboa
LARGO DA QUINTA DO CAMPOAZUEIRA2665-015LisboaMafra
PCT EVORA 99 LJ B BR S J REBELVACARCAVELOS2775-540LisboaCascais
R ANT N SEQUEIRA 36 38 LJ B 15 ; AGUALVA-CACÉMAGUALVA-CACÉM2735-165LisboaSintra
RUA BARBOSA DO BOCAGE 69 LJ ESQ ; RIO DE MOURORIO DE MOURO2635-414LisboaSintra
LARGO DA IGREJA QUIOSQUE ; DAMAIA ; AMADORAAMADORA2720-295LisboaAmadora
AV 9 JULHO 31 POSTO BP ; VENDA DO PINHEIROVENDA DO PINHEIRO2665-518LisboaMafra
AV GEN HUMBERTO DELGADO 45 C ; TORRES VEDRASTORRES VEDRAS2560-272LisboaTorres Vedras
EST NAC 366 KM 0.5 PALHOCA POSTO BP ; FIGUEIROSFIGUEIROS2550-306LisboaCadaval
RUA HERMINIO DE PALMA INACIO ; NOTE ALTA LISBOA JORNAIS ; LISBOALISBOA1750-114LisboaLisboa
EST PACO ARCOS 48 AUCHANPAÇO DE ARCOS2770-129LisboaOeiras
D CARLOTA JOAQUINA 1 ASV GALP ; MASSAMA NORTEBELAS2605-279LisboaSintra
AV 25 ABRIL 208 ASV GALP ; MASSAMA SULQUELUZ2745-860LisboaSintra
EST TORNADA FEIRA NOVA LJ5CALDAS DA RAINHA2500-315LeiriaCaldas da Rainha
R BARTOLOMEU A DA SANTA N 63CASTELO DE VIDE7320-117PortalegreCastelo de Vide
AV BADAJOZ ASV GALPELVAS7350-096PortalegreElvas
R. ALEXANDRE HERCULANO 19FLORIDAPONTE DE SOR7400-234PortalegrePonte de Sor
PRAÇA D SANCHO II 5 ; CAFE CIDADE NOVAELVAS7350-127PortalegreElvas
AV ESTREMADURA ESPANHOLA 106 ; ASV GALPPORTALEGRE7300-551PortalegrePortalegre
R MANUEL PIRES ANTIGO 4SOUSEL7470-253PortalegreSousel
IP7/A6-ELVAS/CAIA GALP-KM 4,5-SHELL CAIA7350-443PortalegreElvas
AV ESTREMADURA ESPANHOLA 37 ; ASSENTOSPORTALEGRE7300-051PortalegrePortalegre
R CONDE TORRE 3 RC ESQPONTE DE SOR7400-308PortalegrePonte de Sor
AL 25 ABRIL QUIOSQ JT ASV SHEELGAVIÃO6040-130PortalegreGavião
EN 246 1 SITIO SRA LUZ ASV GALPCASTELO DE VIDE7320-202PortalegreCastelo de Vide
AV FRANCISCO FINO LT 157 E 158 ; ZONA INDUSTRIALPORTALEGRE7300-053PortalegrePortalegre
R D NUNO ALVARES PEREIRA 20 ; EST PENHA ASVPORTALEGRE7300-200PortalegrePortalegre
R JOINAL LJ 4 CC E LECLERCPORTALEGRE7300-526PortalegrePortalegre
R OLIVENÇA 21 AARRONCHES7340-019PortalegreArronches
BALDIO ALMAGRES INTERMARCHEPORTALEGRE7300-526PortalegrePortalegre
LARGO DA IGREJA 10MONTARGIL7425-101PortalegrePonte de Sor
PÇ REPUBLICA RC ESQ 115 TAB ; PLATANONISA6050-350PortalegreNisa
AV LIBERDADE 14PONTE DE SOR7400-216PortalegrePonte de Sor
RUA PACO BANDEIRA 4 ; INTERMARCHEELVAS7350-310PortalegreElvas
AV HUMBERTO DELGADO POSTO GALPCAMPO MAIOR7370-106PortalegreCampo Maior
RUA DO JOINAL ; NOTE JORNAISPORTALEGRE7300-526PortalegrePortalegre
AV LIBERDADE 92 ; ASVPONTE DE SOR7400-219PortalegrePonte de Sor
R. MORGADO MATEUS, 88 ; TAB BELAS ARTES PORTO4000-333PortoPorto
R. CANDIDO REIS 411 ; LIV PAP TULIPAAMARANTE4600-055PortoAmarante
R. AGRA,1288 RC ESQ-AGRA-MILHEIRÓS MAIA4475-304PortoMaia
AV MANUEL PINTO AZEVEDO 579 ; PAP MACHADOSENHORA DA HORA4460-360PortoMatosinhos
R. STA CATARINA, 824 PORTO4000-446PortoPorto
R. EUGENIO CASTRO, 230 PORTO4100-225PortoPorto
AV. ANTUNES GUIMARAES, 61 PORTO4100-079PortoPorto
AV DR ANTUNES GUIMARAES 914 ; TAB WELWITSCHIAPORTO4100-076PortoPorto
R EZEQUIEL CAMPOS 371 ; CAFE CAMPINOSPORTO4100-233PortoPorto
AV BRASIL 179PORTO4150-151PortoPorto
R BRITO CAPELO 772MATOSINHOS4450-068PortoMatosinhos
AV. D AFONSO HENRIQUES,1088 MATOSINHOS4450-011PortoMatosinhos
R. AFONSO CORDEIRO,9 MATOSINHOS4450-005PortoMatosinhos
PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO, 301 PORTO4200-314PortoPorto
R CONSTITUICAO 134 ; TAB SATELITEPORTO4200-199PortoPorto
R FARIA GUIMARAES 469 ; TAB CHAMAPORTO4000-207PortoPorto
R. S BRAS, 445 PORTO4000-496PortoPorto
R. BOAVISTA, 822 PORTO4050-106PortoPorto
R. 9 JULHO, 2 PORTO4050-433PortoPorto
R. BARTOLOMEU DIAS, 295 ; TAB PAULINHA VILA NOVA DE GAIA4400-043PortoVila Nova de Gaia
R. ESTACAO, 130 PORTO4300-171PortoPorto
R S ROQUE LAMEIRA 2382PORTO4350-306PortoPorto
PC ALMADAPOVOA VARZIM4490-438PortoPóvoa de Varzim
R. DR. ALFREDO MAGALHAES,106 PORTO4000-062PortoPorto
R RODRIGUES SAMPAIO183 ; META SORTEPORTO4000-425PortoPorto
PC MUNICIPAL 101/103 ; TAB IMPERIALPENAFIEL4560-481PortoPenafiel
LARGO PADRE AMERICO, S/N PENAFIEL4560-453PortoPenafiel
R CONSTITUICAO 15 ; PAP PAPLAOPORTO4200-197PortoPorto
R D AFONSO HENRIQUES 2906MAIA4425-591PortoMaia
R. COSTA CABRAL, 1748 PORTO4200-216PortoPorto
R JULIO DINIZ 754 LJ 36/37PORTO4050-012PortoPorto
AV COM COUTINHO LANHOSO 603 ; BAZAR TRIANGULOVILA DO CONDE4480-662PortoVila do Conde
PARQUE JOSE GUILHERMEPAREDES4580-130PortoParedes
LG STO. ANTONIO,325-GRIJO GRIJÓ VNG4415-539PortoVila Nova de Gaia
R. CONDE ALTO MEARIM,1185 LJ 2 MATOSINHOS4450-036PortoMatosinhos
VIA NORTESÃO MAMEDE DE INFESTA4465-001PortoMatosinhos
AV. DR LEONARDO COIMBRA - MARGARIDE ; CC ORION LJ 113FELGUEIRAS4610-105PortoFelgueiras
R. HENRIQUE LOPES MENDONCA,25 LJ 1 PORTO4150-394PortoPorto
R JOSE ALMADA NEGREIROS LJ 320 ; TAB ALMADAVILA NOVA DE GAIA4400-191PortoVila Nova de Gaia
R. MOCAMBIQUE,147 LJ 17 VILA NOVA DE GAIA4430-145PortoVila Nova de Gaia
R. ROSARIO,9 PORTO4050-523PortoPorto
R. COSTA CABRAL,806 PORTO4200-212PortoPorto
R. TOMAS RIBEIRO,475 MATOSINHOS4450-298PortoMatosinhos
AV. 5 OUTUBROVALONGO4440-503PortoValongo
R. PEDRO HISPANO JT VIADUTOPORTO4100-398PortoPorto
LUG DE SOUTELO VILAR DO TORNO A LLOUSADA4620-400PortoLousada
AV. VISCONDE BARREIROSMAIA4470-151PortoMaia
R OURO 58 ASV REPSOLPORTO4150-001PortoPorto
AV. DR RIBEIRO MAGALHAESFELGUEIRAS4610-108PortoFelgueiras
R. DA PRELADA, 111 PORTO4250-376PortoPorto
R. RAS, LJ 7 CENTRAL CAMIONAGENS SANTO TIRSO4780-374PortoSanto Tirso
AV. DR FERNANDO AROSO, 176 MATOSINHOS4450-662PortoMatosinhos
R. CENTRAL GIESTA, 7 RIO TINTO4435-024PortoGondomar
R S JOAO SOBRADO ASV CEPSASOBRADO4440-339PortoValongo
R DA INDUSTRIA - EN14TROFA4785-624PortoTrofa
AV. RODRIGUES FREITAS, 180 PORTO4000-416PortoPorto
PC EXERCITO LIBERTADOR,64 PORTO4250-204PortoPorto
R. STA OVAIA ; FANZERESFÂNZERES4510-665PortoGondomar
ESTRADA NOVA, 837 - TERROSO POVOA DE VARZIM4495-524PortoPóvoa de Varzim
SEQUEIROS LODARESLOUSADA4620-210PortoLousada
R. D AFONSO HENRIQUES, 3965 MAIA4425-057PortoMaia
LG 5 OUTUBRO-BAR ESTAÇÃO CP DEVESASVILA NOVA DE GAIA4400-089PortoVila Nova de Gaia
R. MACHADO SANTOS 873 COIMBROESVILA NOVA DE GAIA4400-209PortoVila Nova de Gaia
AV BRASIL 803-811 ; BAZAR MOLHEPORTO4150-154PortoPorto
R. DR. CARLOS PINTO FERREIRA, 10 VILA DO CONDE4480-665PortoVila do Conde
R DA LAGOA ; POSTO REPSOLMATOSINHOS4450-174PortoMatosinhos
AV. TENENTE LEONARDO MEIRELES 166PAÇOS DE FERREIRA4590-516PortoPaços de Ferreira
R. CAMPO ALEGRE, 1618 PORTO4150-176PortoPorto
PC MARQUES POMBAL ; LADO SUL JARDIMPORTO4000-390PortoPorto
AV. DR DOMINGUES DOS SANTOS, 50 SENHORA DA HORA4460-236PortoMatosinhos
AV. N SRA NEVES, 73 (A VER O MAR) POVOA VARZIM4490-011PortoPóvoa de Varzim
R GAGO COUTINHO 199 ASV BPMARCO CANAVESES4630-206PortoMarco de Canaveses
R. MONTE GIESTA, 38 RIO TINTO4435-049PortoGondomar
R JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELESERMESINDE4445-485PortoValongo
R FONSECA DIAS LUG ESPINHEIROVALONGO4440-652PortoValongo
R ALEXANDRE HERCULANO 414PORTO4000-053PortoPorto
R CENTRAL DE VALOS 741 ; BOMBAS GALPFIÃES VFR4505-257AveiroSanta Maria da Feira
AV. DA REPUBLICA - POSTO GALPPAREDES4580-193PortoParedes
R AUGUSTO N SILVA EN 14 KM 10 8MAIA4475-615PortoMaia
AV. LIBERDADE, 20 LABRUGE VILA CONDE4485-301PortoVila do Conde
R. DO CRASTO,53 FOZ4150-245PortoPorto
R. NOVA SEIXO, 1184 SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-216PortoMatosinhos
AV FERNAO MAGALHAES 886PORTO4350-152PortoPorto
R. DR. GERMANO SOUSA VIEIRA, 196 MAIA4475-471PortoMaia
R. MARQUES POMBAL-AVELHEIRATROFA4785-173PortoTrofa
R. DIOGO BOTELHO, 671 PORTO4150-001PortoPorto
R DR RENATO ARAUJO ASV REPSOLSÃO JOÃO DA MADEIRA3700-242AveiroSão João da Madeira
AREA DE SERVIÇO REPSOL LJ 1323CASTELÕES PNF4560-055PortoPenafiel
ZONA INDUSTRIAL DO ROLIGOS M FEIRA4520-115AveiroSanta Maria da Feira
AV INFANTE D HENRIQUE 6 ; POSTO BPVALE DE CAMBRA3730-241AveiroVale de Cambra
R. D AFONSO HENRIQUES,3226 ; AGUAS SANTAS MAIA4425-057PortoMaia
PCT S GENS, 213-PADRAO LEGUA CUSTÓIAS MTS4460-819PortoMatosinhos
PC MUNICIPIO 59MAIA4470-202PortoMaia
R. CASA POVEIROS RIO,657 LJ. 4 POVOA VARZIM4490-499PortoPóvoa de Varzim
R JULIO DINIS 9 ; BAZAR TINATROFA4785-330PortoTrofa
AV. LIBERDADESÃO JOÃO DA MADEIRA3700-164AveiroSão João da Madeira
AV. CENTRAL BROALHOS.429 BROALHOSGONDOMAR4515-345PortoGondomar
R. ESTELA 1024 ESTELAPOVOA VARZIM4570-209PortoPóvoa de Varzim
CRUZ ALMAS EN 319/3 ASV GALP4580-172PortoParedes
ESTRADA,13 POSTO GALP ALTO PEGA VILA CONDE4480-001PortoVila do Conde
R. 5 OUTUBRO,58 POSTO GALP VILA CONDE4480-599PortoVila do Conde
R. VISCONDE 2347SÃO JOÃO DA MADEIRA3700-266AveiroSão João da Madeira
R. PARAISO FOZ,48 LJ 143 PORTO4150-565PortoPorto
R DA MATA 680 EDF MONTEIROPAÇOS DE BRANDÃO4535-296AveiroSanta Maria da Feira
EN 209 KM 9.7SÃO PEDRO DA COVA4510-429PortoGondomar
EN,13 LUGAR PINHEIRO MINDELO VILA CONDE4485-629PortoVila do Conde
R. NOVA FOJO POSTO BP NO FOJOCANIDELO4400-232PortoVila Nova de Gaia
R. JOAO PAULO II ESTRELA POSTO BPTROFA4785-141PortoTrofa
PC MARQUES POMBAL 224PORTO4200-431PortoPorto
R D PEDRO V ASV GALPMURO4745-308PortoTrofa
PCT CONCORDIA 25SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-092PortoMatosinhos
LG DOMINGOS MOREIRA, 170 SANTO TIRSO4780-371PortoSanto Tirso
AV SEQUEIROS 942 ; EST PENAFIEL - VIZELALODARES4620-226PortoLousada
ESTRADA NACIONAL 107 - POSTO GALPMATOSINHOS4460-001PortoMatosinhos
PINHEIRO MANSO ; POSTO GALPFREIXO DE BAIXO4600-612PortoAmarante
E N 107 KM 1 - POENTELAVRA4455-001PortoMatosinhos
R. COMENDADOR. RAINHO ; QUIOSQUE TIVOLISÃO JOÃO DA MADEIRA3700-093AveiroSão João da Madeira
R. IGREJA, 490 MODIVAS4485-580PortoVila do Conde
R. Nº 18 , 618 ESPINHO4500-245AveiroEspinho
AV. FERNAO MAGALHAES, 1269 PORTO4350-169PortoPorto
PC ALMADAPOVOA VARZIM4490-438PortoPóvoa de Varzim
R. GENERAL TORRES, 1220 PISO 0 ; LOJA 59 C COM DOURO VILA NOVA DE GAIA4400-164PortoVila Nova de Gaia
R. D MANUEL I ; VARZIM QUIOSQUEPOVOA DE VARZIM4490-592PortoPóvoa de Varzim
IGREJA, 25 (CAF PONTO ENC) RIO MEÃO4520-468AveiroSanta Maria da Feira
QTA SARDOALPENAFIEL4560-907PortoPenafiel
R. DE MELADAS, 915 ; POSTO GALP MOZELOS VFR4535-186AveiroSanta Maria da Feira
R. GOMES DE AMORIN, 3194 PÓVOA DE VARZIM4490-091PortoPóvoa de Varzim
R RAMPA ALTA 556 ; POSTO GALPAMARANTE4600-275PortoAmarante
R. ANTONIO F BRAGA JUNIOR 479CANIDELO4400-364PortoVila Nova de Gaia
R. VARAO, 23 LOJ 1 PERAFITA4455-572PortoMatosinhos
CC GAIA JARDIM LJ 25 ; AV ESCULTORESVILA NOVA DE GAIA4404-504PortoVila Nova de Gaia
AV ANTONIO SANTOS LEITEMAIA4470-142PortoMaia
R. JULIO DINIS, 320/348- LJ 1311 PORTO4050-318PortoPorto
AV.ENGENHEIRO DUARTE PACHECO 731 ; LJ 1305ERMESINDE4445-416PortoValongo
R. S MARTINHO, 14 ARGONCILHE4505-164AveiroSanta Maria da Feira
R BOMBEIRO MACIEIRA 153AMARANTE4600-021PortoAmarante
PARQUE D JOAO GOMES LARANJO 76SENHORA HORA4460-330PortoMatosinhos
AV. DR ALBINO REISOLIVEIRA AZEMEIS3720-241AveiroOliveira de Azeméis
AV COM AUGUSTO M PEREIRA 55SEVER DO VOUGA3740-254AveiroSever do Vouga
EN 109-KM 46 ASV BPESTARREJA3860-001AveiroEstarreja
R DR SOUTO ALVES 134 APART 21 ; ASV REPSOLESTARREJA3864-004AveiroEstarreja
AV. DR FRANCISCO SA CARNEIRO ; ASV BPOVAR3880-112AveiroOvar
R. DR. CARLOS BARBOSA 9PARDELHAS3870-213AveiroMurtosa
R. JARDIM, 69 ; VILAR DO PARAISO VILA NOVA DE GAIA4405-823PortoVila Nova de Gaia
R DE S JOAO 9 E 11CAMINHA4910-145Viana do CasteloCaminha
CC PINGO DOCE LJ 31SANTA MARIA DA FEIRA4520-210AveiroSanta Maria da Feira
AL D DOMINGOS PINHO BRANDAO 1AROUCA4540-101AveiroArouca
AV JOSE JOAQUIM RIBEIRO ; TELES 280 ASV PRIOERMESINDE4445-656PortoValongo
AV. DR. MOREIRA SOUSA, 3905 ; NORTE / SUL ASV GALP CARVALHOS4415-386PortoVila Nova de Gaia
AV CAVADO 114 116 PALMEIRA ; ASV GALPBRAGA4700-084BragaBraga
AV. DA REPUBLICA, 863 LJ. 19 ; GALERIA PALMEIRA VILA NOVA DE GAIA4430-201PortoVila Nova de Gaia
PQ INDUSTRIAL S JOAO DE PONTE ; 1 FASE ASV GALPPONTE GMR4805-258BragaGuimarães
R. BONJARDIM, 706/708 PORTO4000-119PortoPorto
A28 (ANTIGO IC1) KM372 VILA NOVA ; ANHA APT52 A28 VIANA CASTELO ; (VNC/POR) VIANA CASTELO-PORTOBARROSELAS4905-999Viana do CasteloViana do Castelo
AV LEONARDO COIMBRA 182 ASVFELGUEIRAS4610-105PortoFelgueiras
AV. MOUZINHO SILVEIRA, 27 LJ. D R/ ; GUEIFÃES MAIA4470-090PortoMaia
AV DR JOAO CANAVARRO 303 ; CC ALAMEDA LJ12VILA DO CONDE4480-668PortoVila do Conde
LUGAR DAS NEVES ; POSTO GALPMUJAES4905-515Viana do CasteloViana do Castelo
R. ELIAS GARCIA,638 TRAVAGEM ERMESINDE4445-413PortoValongo
AV. VASCO GAMAAVINTES4430-755PortoVila Nova de Gaia
R DR JOAQUIM NOGUEIR SANTOS 708MAIA4475-474PortoMaia
AV. 25 ABRILVIANA CASTELO4900-496Viana do CasteloViana do Castelo
R COMENDADOR SA COUTO ; POSTO PRIOSÃO PAIO DE OLEIROS4535-455AveiroSanta Maria da Feira
R. FREI JOSE VILACA FERREIROSBRAGA4700-236BragaBraga
R. ALFERES DIOGO MACALFA LJ 3 AAROUCA4540-117AveiroArouca
R. DR. FRANCISCO SA CARNEIRO 305AGUA LONGA4825-087PortoSanto Tirso
AV BESSA 137PORTO4100-012PortoPorto
R JOAO GRAVE, 186 PORTO4150-427PortoPorto
R. CAMPO ALEGRE N 654PORTO4150-171PortoPorto
ESTACAO CP CAMPANHAPORTO4300-032PortoPorto
LUGAR DA ARROTINHA LJ2 ; BEDUIDOESTARREJA3860-207AveiroEstarreja
AV. MANUEL PEREIRA SOARES 711MARCO CANAVESES4630-296PortoMarco de Canaveses
LUG DE LEIRIA - SANTA SABINAALPENDURADA4575-011PortoMarco de Canaveses
GAVETO RUA ANTÓNIO LUÍS GOMES ; COM AV DA REPÚBLICAVILA NOVA DE GAIA4430-194PortoVila Nova de Gaia
CC DOLCE VITA PORTO - LJ 17 ; R CAMP EUROPEUSPORTO4350-414PortoPorto
AV. CALOUSTE GULBENKIAN , 1343 SENHORA DA HORA4460-270PortoMatosinhos
R. JOAO MENDONCA 505 APT 75- ; CONTINENTE MATOSINHOS-JORNAISSENHORA DA HORA4450-001PortoMatosinhos
AV DOS DESCOBRIMENTOS ; CONTINENTE V N GAIA JORNAIS ; CC GAIA SHOPPINGVILA NOVA DE GAIA4404-503PortoVila Nova de Gaia
CC MODELO CONTINENTE HIPER VCL ; QTA. AMEAL- MEADELA- JORNAISVIANA CASTELO4900-549Viana do CasteloViana do Castelo
ESTRADA NACIONAL 109 ASV BP ; ARCOZELO ; ARCOZELO VNG4410-001PortoVila Nova de Gaia
R. DA IGREJA, 194 MAIA4475-641PortoMaia
FONTE PARADA ASV BPSEROA4595-434PortoPaços de Ferreira
AUTO ESTRADA PORTO LISBOA KM 295 ; B REPSOLVILA NOVA DE GAIA4430-129PortoVila Nova de Gaia
R. CONSTITUICAO 2570 LJ 1310PORTO4250-165PortoPorto
AV SERPA PINTO 241MATOSINHOS4450-280PortoMatosinhos
R. D ILDEFONSO , 7 MACIEIRA MAIA - V CONDE4485-401PortoVila do Conde
R. SOUSA TREPA , 67 - 69 SANTO TIRSO4780-554PortoSanto Tirso
R. CENTRAL DE GANDRA 1050GANDRA PRD4585-116PortoParedes
AV. RODRIGUES FREITAS , 324 PORTO4000-418PortoPorto
E N 105 KM 8 . 4ALFENA4425-245PortoMaia
R. 16 DE MAIO , 978 TROFA4785-608PortoTrofa
R. DOS CAMPEÕES EUROPEUS, Nº28/34 ; CONTINENTE ANTAS - JORNAIS ; CC DOLCE VITAPORTO4300-005PortoPorto
R. DE VILAR Nº 234PORTO4050-625PortoPorto
AV. JOAQUIM NEVES SANTOS Nº695MATOSINHOS4450-394PortoMatosinhos
R. COSTA CABRAL Nº 2879PORTO4200-234PortoPorto
R. FONSECA DIAS (POSTO REPSOL) ; N 291VALONGO4440-652PortoValongo
R S JOAO BOSCO 327PORTO4100-531PortoPorto
EN109 KM 19,5 SILVADE ASV REPSOL ESPINHO4500-003AveiroEspinho
AV. D. MARIA 1º CC LJ 2OLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-300AveiroOliveira de Azeméis
R. DOS BOEIROS Nº 123VILARINHO4795-819PortoSanto Tirso
R. DA BELGICA Nº 2202CANIDELO4400-046PortoVila Nova de Gaia
R FELIZARDO LIMA 3 (CAFE 3 M)PORTO4100-238PortoPorto
CC PAO DE ACUCAR LJ5 ; R DE RASSANTO TIRSO4780-219PortoSanto Tirso
AV VALE CAIMA 750 870158 ; PA VALE DE CAMBRAVALE DE CAMBRA3730-202AveiroVale de Cambra
BUSTELO S.ROQUES.ROQUE3720-011AveiroOliveira de Azeméis
R. DOS PINHEIROS MANSOSAMARANTE4600-301PortoAmarante
AV. AMERICO TEIXEIRA LJ1 Nº900 ; EDF S.JOSÉREBORDÕES4795-160PortoSanto Tirso
R. S. MIGUEL ANJO 305 POSTO BPARGIVAI4490-224PortoPóvoa de Varzim
AV CONDE 6253SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-099PortoMatosinhos
A 29 VILAR DO PARAISO NORTE SUL ; LJ 1347 ; VILAR DO PARAISOVILA NOVA DE GAIA4405-853PortoVila Nova de Gaia
A S VILAR DO PARAISO- SUL- NORTE ; LJ 1351 ; VILAR DO PARAISOPEROSINHO4415-008PortoVila Nova de Gaia
AV. ALDEIA NOVA, 461 FIGUEIRÓ4590-226PortoPaços de Ferreira
ESTRADA NACIONAL 108, KM 2.3 ; VALBOM - GONDOMAR GONDOMAR4420-007PortoGondomar
EXTERIOR CIRCUNVALAÇÃO KM 07 ; AS PARQUE REALMATOSINHOS4450-097PortoMatosinhos
R. DO AMIAL 1116PORTO4200-058PortoPorto
R. CENTRAL DE MOURIZMOURIZ4580-007PortoParedes
R. SENHOR DE MATOSINHOS 809 ; LJ1343VILA NOVA DE GAIA4400-303PortoVila Nova de Gaia
R. ALBERTO L MOREIRA JUNIOR. Nº281LEÇA DA PALMEIRA4450-711PortoMatosinhos
R JOAO BARROS LJ2PORTO4150-416PortoPorto
PRAÇA DA REPUBLICA 22OVAR3880-141AveiroOvar
R FABRICA,274 LJ10 INTERMACHÉ VILA NOVA TELHA4470-768PortoMaia
R MARIA GIL TUIAS-INTERMACHÉMARCO DE CANAVESES4630-297PortoMarco de Canaveses
A3 KM11 PORTO/BRAGA ; AS STO TIRSO (TROFA) ; LUG VILA LILASÃO MAMEDE CORONADO4745-506PortoTrofa
A3 KM11 BRAGA/PORTO ; AS STO TIRSO (TROFA) ; LUG VILA LILASÃO MAMEDE CORONADO4745-506PortoTrofa
TR NOVA GIESTA 541 ; PA MAIA PEDROUCOSMAIA4425-672PortoMaia
A28 KM12 PORTO-VIANA DO CASTELO ; AS VILA DO CONDE S/N MODIVASMODIVAS4485-618PortoVila do Conde
A28 KM12 VIANA DO CASTELO-PORTO ; AS VILA DO CONDE N/S MODIVASMODIVAS4485-618PortoVila do Conde
R DA RECHOUSA - EN1 KM299 ; AS RECHOUSACANELAS VNG4410-222PortoVila Nova de Gaia
ESTR. EXT CIRCUNVALACAO ; AS CAOLINOSSENHORA DA HORA4460-280PortoMatosinhos
RUA DE ACHAS-POSTO GALPVALONGO4440-804PortoValongo
R BELCHIOR ROBLES ; AS LECA DA PALMEIRAMATOSINHOS4450-626PortoMatosinhos
EST EXT CIRCUNVALAÇAO 82-130 ; AS FREIXOPORTO4300-129PortoPorto
A4 KM9.8 AMARANTE-PORTO ; AS AGUAS SANTASMAIA4425-547PortoMaia
A4 KM9.8 PORTO-AMARANTE ; AS AGUAS SANTASMAIA4425-547PortoMaia
AV DO MAR ; AS POVOA VARZIMPÓVOA DE VARZIM4490-406PortoPóvoa de Varzim
AV GENERAL HUMBERTO DELGADO ; AS GONDOMARGONDOMAR4420-155PortoGondomar
R JULIO DINIS Nº 938PORTO4050-322PortoPorto
AV DA BOAVISTA 4663 A 4685 ; AS BOAVISTAPORTO4100-141PortoPorto
R DE RECHOUSA, Nº 655 CANELAS4410-222PortoVila Nova de Gaia
R SALVADOR BRANDAO GULPILHARES ; ASV CEPSAVILA NOVA DE GAIA4405-702PortoVila Nova de Gaia
VIA ENG BELMIRO DE AZEVEDO Z I MAIA ; GEMUNDEMAIA4475-401PortoMaia
EN 13- LG PINDELO ; VILA CONDEÁRVORE4480-055PortoVila do Conde
EST EXTERIOR CINCUNVALAÇAO ; 7446/7448PORTO4200-162PortoPorto
AV DO CONHECIMENTO, Nº 75 ; CC CONTINENTE VALONGO JORNAIS VALONGO4440-238PortoValongo
R DIOGO BOTELHO 2049 ; AS UNIVERSIDADE CATOLICAPORTO4150-268PortoPorto
EN1 KM 2.59 NORTE ASV GALPPINHEIRO DA BEMPOSTA3720-463AveiroOliveira de Azeméis
R CASTANHEIROS 230 ; LAVRA4455-089PortoMatosinhos
R DR JOAQUIM PIRES DE LIMA 145/147PORTO4200-350PortoPorto
AV HINTZ RIBEIRO Nº 2 - ATORREIRA3870-323AveiroMurtosa
PCT JOSE FERNANDES CALDAS ; CC ARRABIDA SHOPPING LJ 13 BVILA NOVA DE GAIA4400-480PortoVila Nova de Gaia
A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS ; AS MATOSINHOS SUL/NORTECUSTÓIAS MTS4460-739PortoMatosinhos
A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS ; AS MATOSINHOS NORTE/SULCUSTÓIAS MTS4460-739PortoMatosinhos
R LUIS DUARTE 4PONTÉVEL2070-426SantarémCartaxo
R. DR. MANUEL RODRIGUES,92 BEMPOSTA2205-179SantarémAbrantes
BR. NOVO,1 ; SAO MIGUEL RIO TORTO TOMAR2205-001SantarémAbrantes
AE 1,KM 85-SENTIDO SUL-NORTE ASV BP SANTARÉM2000-005SantarémSantarém
BEMPOSTASANTA CATARINA DA SERRA2495-186LeiriaLeiria
R PEDRO SANTAREM 110 RCSANTARÉM2000-223SantarémSantarém
PC DR AGOSTINHO A ALMEIDA 25OURÉM2490-500SantarémOurém
R CORONEL GARCES TEIXEIRA 14 BTOMAR2300-460SantarémTomar
R. 17 AGOSTO,3 ABRANTES2200-001SantarémAbrantes
R. DE CORUCHE-ZONA INDUSTRIALALMEIRIM2080-221SantarémAlmeirim
R PRE MANUEL BENTO MOREIRA ; PAP VILARENSEVILAR DOS PRAZERES2490-763SantarémOurém
R CORUCHE POSTO ABST CEPSA ; ALMEIRIMALMEIRIM2080-094SantarémAlmeirim
BR. DO NICHO-OLHAREIRATORRES NOVAS2350-001SantarémTorres Novas
VARIANTE EN 114 KM 3,375 POSTO BP SANTARÉM2005-068SantarémSantarém
R JOAO PINTO FIGUEIREDO 170MARINHAIS2125-181SantarémSalvaterra de Magos
R. Ó-POSTO ABASTECIMENTO REPSOLSANTARÉM2000-005SantarémSantarém
R SERPA PINTO 40 LUSOFILATOMAR2300-592SantarémTomar
R 25 ABRIL FT RODOVIARIA DO TEJO ; QUIOSQUE ; ALCANENAALCANENA2380-042SantarémAlcanena
AV ANTONIO FARINHA PEREIRA ; ALFERRAREDEABRANTES2200-024SantarémAbrantes
RIBEIRO BARATO ASV GALPSARDOAL2230-146SantarémSardoal
R MAESTRO FERNANDO 13 A ; PAP ISAMARRIO MAIOR2040-327SantarémRio Maior
R SANTAREM EST NAC 114 A ASV GALPALMEIRIM2080-001SantarémAlmeirim
LG 5 OUTUBRO QUIOSQUE JARDIMGOLEGÃ2150-124SantarémGolegã
MODELO HIPER SANTAREM LJ 6 ; CC CONTINENTE SANTAREMSANTARÉM2005-181SantarémSantarém
AV. DR JOAO MARTINS AZEVEDO-QUIOSQUTORRES NOVAS2350-601SantarémTorres Novas
AV D JOAO I ASV ABABRANTES2200-233SantarémAbrantes
R DR GUILHERME NUNES GODINHOFAZENDAS DE ALMEIRIM2080-562SantarémAlmeirim
EST NACIONAL 366 KM 20-ASV REPSOL ; SITIO DOS POCOSAVEIRAS DE CIMA2050-145LisboaAzambuja
A23 KM44 SUB LANÇO ABRANTES ; MOURISCAS APT70 A23 ABRANTES ; (LIS/ABR) ABRANTES-MOURISCASMOURISCAS2200-994SantarémAbrantes
A23 KM44 SUB LANÇO ABRANTES - ; MOURISCAS APT 70 A23 ABRANTES ; (ABR/LIS) ABRANTES-MOURISCASMOURISCAS2200-994SantarémAbrantes
PC PEDRO FERREIRA, LT B FERREIRA DO ZÊZERE2240-342SantarémFerreira do Zêzere
ZONA INDUSTRIAL-LAMASMAÇÃO6120-726SantarémMação
R ENG MARIO COSTA QUIOSQ ZONA VERDEENTRONCAMENTO2330-153SantarémEntroncamento
AE 1,KM 85-SENTIDO NORTE-SUL ASV BP SANTARÉM2000-005SantarémSantarém
R DO O ASV GALP SUL NORTESANTARÉM2000-005SantarémSantarém
R DO O ASV GALP NORTE SULSANTARÉM2000-005SantarémSantarém
URB DAS BALEIAS LJ 4CORUCHE2100-202SantarémCoruche
STO ANTONIO CHASBMODELO HIPERTORRES NOVAS2350-559SantarémTorres Novas
AV 8 JULHO MERCADO MUNICIPAL LJ 4TORRES NOVAS2350-724SantarémTorres Novas
R ALEX HERCULANO QTA S BERNARDO ; CC CONTINENTE SANTAREM JORNAISSANTARÉM2005-181SantarémSantarém
R CIDADE SANTAREM QUIOSQUEALCANEDE2025-034SantarémSantarém
R. FRANCISCO SERRANO 31 AMAÇÃO6120-747SantarémMação
R ANTONIO AMARO DOS SANTOS 73AVEIRAS DE CIMA2050-075LisboaAzambuja
R. MANUEL MARTINS ALVESSANTO ESTEVÃO BNV2130-143SantarémBenavente
LRG GENERAL HUMERTO DELGADOPORTO ALTO2135-115SantarémBenavente
EST DA SERRA - POSTO REPSOLTOMAR2300-415SantarémTomar
AV BERNARDO SANTARENO HOSPITALSANTARÉM2005-177SantarémSantarém
R FORNO DO GRILO 10 BENTRONCAMENTO2330-160SantarémEntroncamento
AE A1 SENTIDO SUL NORTE ; M24 AVEIRAS SUL NORTEAVEIRAS DE CIMA2050-075LisboaAzambuja
AE A 1 SENTIDO NORTESUL ; M24 AVEIRAS NORTE SULAVEIRAS DE CIMA2050-075LisboaAzambuja
A13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 N/S ; SUB LANÇO ALMEIRIM/SALVATERRA MAGOS ; M24 SALVATERRA MAGOS NORTE SULSALVATERRA DE MAGOS2125-125SantarémSalvaterra de Magos
A13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 S/N ; SUBLANÇO SALVATERRA MAGOS/ALMEIRIM ; M24 SALVATERRA MAGOS SUL NORTESALVATERRA DE MAGOS2125-125SantarémSalvaterra de Magos
PCT RAUL ANTONIO LOPES 7/10TOMAR2300-446SantarémTomar
R DAVID MANUEL FONSECA 2RIO MAIOR2040-276SantarémRio Maior
AV. 13 JUNHO-MATANAFERREIRA DO ZÊZERE2240-368SantarémFerreira do Zêzere
AV BERNARDO SANTARENO QUIOSQ AVSANTARÉM2005-177SantarémSantarém
AV ANDRADE CORVO CEREJAL POSTO GALPTORRES NOVAS2350-599SantarémTorres Novas
POSTO GALP GRAVULHA A BELAS EN 238ÁGUAS BELAS FZZ2240-037SantarémFerreira do Zêzere
R DR BARRAL FILIPE 55 57VILA NOVA DA BARQUINHA2260-416SantarémVila Nova da Barquinha
EST NAC 118 KM 33 ASV GALPSAMORA CORREIA2135-206SantarémBenavente
EST NAC 119 KM 34 ASV REPSOLBISCAÍNHO2100-651SantarémCoruche
R CIDADE DE LISBOA 10 LJ ASANTARÉM2005-256SantarémSantarém
A E 15 KM 23 4 NORTE SUL ASV BPRIO MAIOR2040-071SantarémRio Maior
EN 118 QTA ARNEIRO CIMA ; INTERMARCHECHAMUSCA2140-011SantarémChamusca
R COIMBRA SN ASV REPSOLTOMAR2300-347SantarémTomar
EN 3 ASV ANTIGO CAMPO DA FEIRA ; REPSOLAZAMBUJA2050-306LisboaAzambuja
AV. PAULO VIRIO MAIOR2040-325SantarémRio Maior
LG VARZEA CANCELA LEAO LT 1 ; INTERMARCHETORRES NOVAS2350-433SantarémTorres Novas
R 5 OUTUBRO ASVENTRONCAMENTO2330-095SantarémEntroncamento
R PEDRO SANTAREM 29 LJ 1 33 ; CC W SHOPPINGSANTARÉM2000-223SantarémSantarém
AV FORÇAS ARMADAS EDF SOPADEL ; LJ 1 7ABRANTES2200-300SantarémAbrantes
R GIL EANES 1 CC E LECLERC LJ 5ENTRONCAMENTO2330-271SantarémEntroncamento
STO ANTONIO CHAS STA MARIA JORNAIS ; LOJA NOTETORRES NOVAS2350-540SantarémTorres Novas
LG PALHAVA STA M OLIVAIS ; BOOK IT JORNAISTOMAR2300-390SantarémTomar
AV MARQUES POMBAL LUGAR PERAL ; INTERMARCHE QUIOSQUEALCANENA2380-180SantarémAlcanena
AV MARQUES POMBAL 543 ASV CEPSAALCANENA2380-015SantarémAlcanena
AV MADRE ANDALUZ 1 A QUIOSQUESANTARÉM2000-210SantarémSantarém
R NAMORADOS VILA SHOPING LJ 13 ; CORREDOURAOURÉM2490-339SantarémOurém
R MESTRE CID GALERIA INTERMRCHE ; LJ 8CARTAXO2070-012SantarémCartaxo
ENCOSTA BARATA GALERIA COMERCIAL ; LOJA 8 PINGO DOCEABRANTES2200-183SantarémAbrantes
EN 110 JM 101 ASV GALP TANGERINA ; CARVALHOS FIGUEIREDOTOMAR2300-338SantarémTomar
URB QTA DA CABREIRA LT 63 ASVCARTAXO2070-001SantarémCartaxo
R FONTE DO RIBEIRO 96PEGO2205-364SantarémAbrantes
FAZENDAS NOVAS EN 118 KM 39 6 ; POENTE ASVBENAVENTE2130-999SantarémBenavente
R LAMEIRAO 18 ; VALE DE FIGUEIRA STR2000-737SantarémSantarém
EN 243 LJ 4 PINGO DOCERIACHOS2350-299SantarémTorres Novas
EN 3 ATOUGUIA ASVTORRES NOVAS2350-471SantarémTorres Novas
R ESCOLAS QTA SAO JOSE ; ALFERRAREDEABRANTES2200-042SantarémAbrantes
AV BEATO NUNO 352 EDF SOL ; NASCENTEFÁTIMA2495-401SantarémOurém
EN 113 MOINHO AREIA ASV BPOURÉM2490-444SantarémOurém
EN118 KM31 NASCENTE AV NOSSA SRA ; GUADALUPE ASV BPSAMORA CORREIA2135-015SantarémBenavente
R NORTON DE MATOS 28 ATOMAR2300-438SantarémTomar
PRAÇA DA REPUBLICA 60RIO MAIOR2040-320SantarémRio Maior
QTA DAS GORDUCHAS INTERMARCHETOMAR2300-394SantarémTomar
EST NAC 110 KM 6766 TOJALAREIAS FZZ2240-135SantarémFerreira do Zêzere
QUINTA MARQUESA ; ASV BOMBAS INTERMARCHEAZAMBUJA2050-276LisboaAzambuja
EN 118 N 158MARINHAIS2125-115SantarémSalvaterra de Magos
R CABINE VALE ESTACAS REGUEIRA ; ESTRADA ROTUNDA HOSPITALSANTARÉM2005-264SantarémSantarém
AL 1 MARÇO CENT COM TEMPLARIOS ; LJ 153TOMAR2300-431SantarémTomar
AV D JOAO I 270 LJ 8 RETAIL PARKABRANTES2200-233SantarémAbrantes
EST LEIRIA LUGAR BARRADAS 148FÁTIMA2495-407SantarémOurém
R BENCAO DO GADO 5RIACHOS2350-334SantarémTorres Novas
LARGO S JOAO BATISTA QUIOSQUE ; MODERNOCARTAXO2070-039SantarémCartaxo
LUGAR LAMEIRA GRANDE ; TORRES NOVASZIBREIRA2350-830SantarémTorres Novas
QUINTA DA PINHEIROCA ESTRADA ; REGO ITMISALVATERRA DE MAGOS2120-064SantarémSalvaterra de Magos
ESTRADA NACIONAL 1 KM54,30 ; ESPINHEIRA ALCOENTRE2065-107LisboaAzambuja
AV FORÇAS ARMADAS ASV GALPABRANTES2200-320SantarémAbrantes
AV SALGUEIRO MAIA FT ESC SEC ; CORUCHECORUCHE2100-153SantarémCoruche
R COIMBRA 10 GORDUCHAS ; TOMARTOMAR2300-394SantarémTomar
RUA ANTONIO SERGIO LOTE 1 ; ALPIARÇAALPIARÇA2090-058SantarémAlpiarça
RUA ALMIRANTE CANDIDO DOS REIS Nº54 ; SAMORA CORREIASAMORA CORREIA2135-259SantarémBenavente
QUINTA DO PERU RETAIL CITY PARK ESP ; TORRES NOVASTORRES NOVAS2350-537SantarémTorres Novas
EN 3 KM 81 LOTE S1 124 ; ZONA IND ENTRONCAMENTO POSTO BP ; ENTRONCAMENTOENTRONCAMENTO2330-250SantarémEntroncamento
R ENG MANUEL MERCADO DIARIO LJ 1 ; TRAMAGALTRAMAGAL2205-699SantarémAbrantes
R ANTONIA MARQUES CARVALHO 16 ; SERRASERRA2300-251SantarémTomar
AV 24, 316 ASV REPSOL ESPINHO4500-204AveiroEspinho
AV FRANÇA EST METRO CASA MUSICA ; PISO -1 ENT NASCENTEPORTO4250-278PortoPorto
AV D MANUEL II 1272MAIA4470-334PortoMaia
AV MANUEL DIAS MACHADO 304SÃO MARTINHO CAMPO4795-445PortoSanto Tirso
R HUMBERTO DELAGO S/N QUIOSQUEOLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-254AveiroOliveira de Azeméis
CC ELECLERC-EN106 KM212LOUSADA4620-121PortoLousada
R DA MARIADEIRA BL9 RC LJ BPÓVOA DE VARZIM4490-660PortoPóvoa de Varzim
PC D AFONSO V 126PORTO4150-024PortoPorto
LG DO ROSSIO ; QUIOSQUESANTA MARIA DA FEIRA4520-170AveiroSanta Maria da Feira
RUA D ANTONIO FERREIRA GOMES 174PENAFIEL4560-568PortoPenafiel
EST DA CIRCUNVALACAO ; 10783 A 10853PORTO4250-152PortoPorto
RUA DO CORVO 719ARCOZELO VNG4410-439PortoVila Nova de Gaia
R SANTA MARIA LOJA 5 INTERMARCHESANTA MARIA DE LAMAS4535-356AveiroSanta Maria da Feira
VIA DE ARDEGAES Nº255 ; ASV AGUAS SANTASMAIA4425-500PortoMaia
EST NAC 13 KM 16 ; ASV BPMINDELO4485-473PortoVila do Conde
R ANTONIO MARIA SILVA PINHO 30PARDILHÓ3860-431AveiroEstarreja
RUA TOME DE SOUSA 166RATES4570-417PortoPóvoa de Varzim
EN 12 KM 0.710 PARQUE DA CIDADE4100-002PortoPorto
R MOSTEIRO 925 AGUAS SANTASMAIA4425-140PortoMaia
AV ENG DUARTE PACHECO 368 ; MERCADOMATOSINHOS4450-110PortoMatosinhos
ASMAIA SUL A41 SUBLANCO ALIPOR ; EN 3MAIA4470-372PortoMaia
ASMAIA NORTE A41 SUBLANCO ALIPOR ; EN 3MAIA4470-372PortoMaia
R DA ALDEIA 138 AGUCADOURAPÓVOA DE VARZIM4495-020PortoPóvoa de Varzim
AV SACADURA CABRALPENAFIEL4560-480PortoPenafiel
RUA 19 1538 ASV BP ANTAESPINHO4500-251AveiroEspinho
PC MUNICIPIO FT TRIBUNAL MAIAMAIA4470-202PortoMaia
RUA SANTOS DIAS 761SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-255PortoMatosinhos
MERCADO BOM SUCESSO QUIOSQUEPORTO4150-145PortoPorto
PADRAO SOUTO POSTO GALPSOUTO VFR4520-709AveiroSanta Maria da Feira
RUA DO MONTE 149ARADA3885-099AveiroOvar
R LEVEGADA SEDOUROS 92 ASV ; BUNHEIROBUNHEIRO3870-019AveiroMurtosa
R S ROQUE LAMEIRA 476 CASA ARIMPORTO4350-299PortoPorto
ESTRADA NACIONAL 16 Nº3546CEDRIM3740-015AveiroSever do Vouga
AV JOAO XXIII 192PAÇOS DE FERREIRA4590-515PortoPaços de Ferreira
VIA DO PODER LOCAL 889FERREIRA PFR4590-901PortoPaços de Ferreira
R GONÇALO SAMPAIO 350 LJ 310 ; SHOPPING CIDADE PORTOPORTO4150-365PortoPorto
R. CAPITAO PRAÇA BARRO ; S OUTEIROCARVALHOSA4590-016PortoPaços de Ferreira
AV BOMBEIROS VOLUNT PORTO 43. ; FURADOUROOVAR3880-352AveiroOvar
AV ALBERTINA FERREIRA AMORIM 642MOZELOS VFR4535-202AveiroSanta Maria da Feira
R VELOSO SALGADO ; ASV CEPSA LEÇA PALMEIRAMATOSINHOS4450-801PortoMatosinhos
AV HOSPITAL PADRE AMERICO 210PENAFIEL4564-007PortoPenafiel
RUA SANTA MARIA 2207 ; SANTA MARIA DE LAMASSANTA MARIA DE LAMAS4535-403AveiroSanta Maria da Feira
RUA DE REBORDOESRIO TINTO4435-416PortoGondomar
RUA COMANDANTE QUELHAS LIMA 62SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-085PortoMatosinhos
AV FRANCISCO SA CARNEIRO 4 B LJSANTA MARIA DA FEIRA4520-164AveiroSanta Maria da Feira
R SAO ROQUE DA LAMEIRA 1749PORTO4350-307PortoPorto
R SIMAO BOLIVAR 83 LOJA 24MAIA4470-214PortoMaia
EST CIRCUNVALACAO 1033 1057 EN12 ; ASV BPPORTO4250-155PortoPorto
R DR EDUARDO TORRES HOSP PEDRO ; HISPANOMATOSINHOS4454-513PortoMatosinhos
R VILA NOVA 8BITARÃES4580-294PortoParedes
CC FERRARA PLAZA LJ 1.7 A RUA FERRA ; PLAZA 36 ; CARVALHOSACARVALHOSA4590-046PortoPaços de Ferreira
R DE SAMIL 365 ; SÃO ROQUESÃO ROQUE3720-715AveiroOliveira de Azeméis
EN 224 LUGAR DO AREEIRO ; SANTA EULÁLIA ARCSANTA EULÁLIA ARC4540-515AveiroArouca
GIESTEIRA S TIAGO RIBA UL APT 3 ; POSTO REPSOL ; SANTIAGO DE RIBA-ULSANTIAGO DE RIBA-UL3720-502AveiroOliveira de Azeméis
RUA DA CRUZ 168 ; LAVRALAVRA4455-112PortoMatosinhos
AV DA CARVALHA POSTO BP ; FÂNZERESFÂNZERES4510-518PortoGondomar
RUA DOS FOGUETEIROS 564 CC PINGO DO ; CUSTÓIAS MTSCUSTÓIAS MTS4460-723PortoMatosinhos
RUA GONCALVES DE CASTRO 61 ; PEDROSOPEDROSO4415-378PortoVila Nova de Gaia
AV SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA 15 ; QUIOSQUE PINGO DOCE ; MAIAMAIA4475-396PortoMaia
AV PONTE DE AREIAS S/N ; CETECETE4580-311PortoParedes
A 44 KM 6 7 SUL NORTE BP ESTE ; VILA NOVA DE GAIAVILA NOVA DE GAIA4405-575PortoVila Nova de Gaia
A 44 KM 6 7 NORTE SUL POSTO BP OES ; VILA NOVA DE GAIAVILA NOVA DE GAIA4405-575PortoVila Nova de Gaia
R JOAO DE DEUS 368 TAB JOAO DE DEUS ; PORTOPORTO4100-458PortoPorto
R ALFREDO CUNHA 546 ASV CEPSA ; MATOSINHOSMATOSINHOS4450-022PortoMatosinhos
R ESCOLA CENTRAL 910 ; AVINTESAVINTES4430-822PortoVila Nova de Gaia
RUA LIBERDADE 213 BP GRANJA ; SÃO FELIX DA MARINHASÃO FELIX DA MARINHA4410-153PortoVila Nova de Gaia
R LUCIA LOUSADA 335 LT 20 RC ; LOUSADALOUSADA4620-030PortoLousada
R CAMPO ALEGRE 282 ; PORTOPORTO4150-169PortoPorto
EN 1 AREAL KM 283SÃO JOÃO DE VER4520-605AveiroSanta Maria da Feira
AV DOMINGOS SOUSA ANDRADE ED CRUZEI ; BL A LOJA AFONTE ARCADA PNF4560-112PortoPenafiel
R GODINHO 133 R/CSÃO MAMEDE DE INFESTA4465-154PortoMatosinhos
R BATALHOZ 2 FCARTAXO2070-071SantarémCartaxo
AV FERREIRA CASTRO-MODELO JORNAISOLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-256AveiroOliveira de Azeméis
R GODINHO FARIA C/ R SA E MELOSÃO MAMEDE DE INFESTA4465-151PortoMatosinhos
EST NACIONAL, KM 8.4, 13 MOREIRA MAIA4470-616PortoMaia
R FERNANDO ALMEIDA 65MAIA4470-288PortoMaia
ROTUNDA DO BESSA ; AS FRANCOSPORTO4100-012PortoPorto
R DA CERCA Nº 520PORTO4150-201PortoPorto
AV CORONEL AIRES MARTINS LG AREIA ; VILA DO CONDEÁRVORE4480-051PortoVila do Conde
R FERNÃO MAGALHAES, Nº 431 RIO TINTO4435-246PortoGondomar
VIA8 LADO 1 NORTE SUL ASV REPSOL ; CANDALVILA NOVA DE GAIA4400-001PortoVila Nova de Gaia
AV 24 - POSTO GALP - ESPINHOESPINHO4500-002AveiroEspinho
VIA DIAGONAL GONDIM ; PA MAIA VIA DIAGONALMAIA4470-400PortoMaia
AV 25 ABRIL FRT MODELO ; PA POVOA VARZIMPÓVOA DE VARZIM4490-004PortoPóvoa de Varzim
R DE TRAVANCA Nº 2274TRAVANCA4605-467PortoAmarante
AV BRASIL , Nº 6 SÃO JOÃO DA MADEIRA3700-068AveiroSão João da Madeira
EN 107 KM 19AGUAS SANTAS4425-419PortoMaia
R TENENTE VALADIM - EN 15 ; POSTO GALPPENAFIEL4560-457PortoPenafiel
R MANUEL FRANCISCO CORREIA LT 18 B ; ASV BPLAVRA4455-237PortoMatosinhos
R SANTOS LESSA (POSTO REPSOL)LEÇA DO BALIO4465-749PortoMatosinhos
R PADRE MANUEL DA SILVA 80MAIA4470-618PortoMaia
PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO 143PORTO4200-312PortoPorto
R ELIAS GARCIA Nº460ERMESINDE4445-413PortoValongo
R AGOSTINHO RIBEIRO -POSTO GALPFELGUEIRAS4610-102PortoFelgueiras
AV REPUBLICA INICIO IP 4 ; ASV REPSOLMATOSINHOS4450-001PortoMatosinhos
R DR PLACIDO COSTA CC CAMPOS S.JOAOPORTO4200-450PortoPorto
R D AFONSO HENRIQUES, 360 LJ T ALFENA4445-085PortoValongo
R HEROIS DE FRANCA 630MATOSINHOS4450-150PortoMatosinhos
AV INDUSTRIAL TEXTIL 154 ; PA VILA DAS AVESSÃO TOMÉ NEGRELOS4795-548PortoSanto Tirso
R PRINCIPAL GRANDAL ; PA FIAESFIÃES VFR4505-375AveiroSanta Maria da Feira
CC VIA CATARINA LJ4.15 ; R STA CATARINAPORTO4000-443PortoPorto
CC GAIA SHOPPING LJ 210 ; AV DOS DESCOBRIMENTOS 549VILA NOVA DE GAIA4404-503PortoVila Nova de Gaia
A 29 KM 26,600- POENTE OVAR3885-100AveiroOvar
AV 25 DE ABRILSANTA MARIA FEIRA4520-161AveiroSanta Maria da Feira
R CENTRAL ARCOS ASV BP ; S PEDRO DE FINSMAIA4425-321PortoMaia
R. ENG DUARTE PACHECO, 661 MAIA4470-282PortoMaia
R DA ALEGRIA Nº 1 ( KIOSKE ALEGRIA)PORTO4000-021PortoPorto
R. 1ª JANEIRO 362 ESTADIO BESSAPORTO4150-365PortoPorto
AV AFONSO HENRIQUE 1580/1610 ; ASV REPSOLMATOSINHOS4450-001PortoMatosinhos
AV JOAO PAULO IIARCOZELO VNG4410-406PortoVila Nova de Gaia
PC LUIS DE CAMÕESPOVOA DE VARZIM4490-441PortoPóvoa de Varzim
R ENG FERREIRA DIAS 1104 ; PA PORTO ZIPORTO4100-247PortoPorto
AV ENG DUARTE PACHECO ; RETAILPARK INERMESINDEERMESINDE4445-416PortoValongo
GV AV VASCO GAMA R BAIZA1243 ; PA GAIAVILA NOVA DE GAIA4430-335PortoVila Nova de Gaia
R D PEDRO V LG FINZES ; S MARTINHO BOUGADOTROFA4785-301PortoTrofa
AV FRANCISCO SA CARNEIRO 335ALPENDURADA E MATOS4575-052PortoMarco de Canaveses
R CONCEICAO FERNANDES 27VILA NOVA DE GAIA4430-065PortoVila Nova de Gaia
R SAMPAIO BRUNO 8APORTO4000-439PortoPorto
QT DAS SEDAS LT7 ; AS NORTESHOPPINGSENHORA DA HORA4460-052PortoMatosinhos
R MONTE BURGOS 316PORTO4250-309PortoPorto
AV COMBATES GRANDE GUERRA 627PORTO4200-190PortoPorto
FONTINHAS - BALAZARBALAZAR PVZ4570-040PortoPóvoa de Varzim
R DO NEGRAL 1CAMPO VLG4440-115PortoValongo
AV FABRIL NORTE 1345SENHORA DA HORA4460-315PortoMatosinhos
R AGOSTINHO SILVA ROCHA ; MODELO MAIA JARDIM JORNAISMAIA4470-007PortoMaia
AV DR MACHADO MATOS ; MODELO LIXA JORNAISLIXA4615-352PortoFelgueiras
AV D MANUEL II POSTO PBMAIA4470-334PortoMaia
AV JOAO DE DEUS LTAERMESINDE4445-474PortoValongo
R PRO DR JOAQUIM PIRES DE LIMAAREIAS STS4780-025PortoSanto Tirso
R.PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE ; MODELO FELGUEIRAS ; JORNAISFELGUEIRAS4610-211PortoFelgueiras
R SOARES DOS REIS 776VILA NOVA DE GAIA4400-314PortoVila Nova de Gaia
LUG PIAS CASTELO DE CEPEDA ; MODELO PAREDES - JORNAISPAREDES4580-233PortoParedes
R DOS CASTANHEIROS 46 ; LUGAR DA TORREESMORIZ3885-504AveiroOvar
R DR CARLOS COSTA 105 ASV BPPEROSINHO4415-028PortoVila Nova de Gaia
LUGAR DAS ARCAS- CRISTELOS ; MODELO LOUSADA - JORNAISAVELEDA LSD4620-016PortoLousada
LUGAR DAS PATEIRASTROFA4785-344PortoTrofa
R DOM AFONSO HENRIQUES KM 1,8 RIO TINTO4435-003PortoGondomar
RUA BRITO CAPELO N 951MATOSINHOS4450-077PortoMatosinhos
VIA 8 (LADO SHOPPING) ; AS GAIA V8 SULVILA NOVA DE GAIA4400-698PortoVila Nova de Gaia
R 23 211 ; PAP LIVRALIAESPINHO4500-141AveiroEspinho
AV DAS DESCOBERTAS 34 ; AS ALTO DO VALONGOVALONGO4440-575PortoValongo
VIA 8 (LADO RIO) ; AS GAIA V8 NORTEVILA NOVA DE GAIA4400-698PortoVila Nova de Gaia
R S JOAO 424 MINIMERCADO GLORINHASÃO JOÃO OVR3880-751AveiroOvar
R PEDRAS NOVAIS 356 LJB ; LECA DA PALMEIRAMATOSINHOS4450-767PortoMatosinhos
R CENTRAL VANDOMA 50 ASV BPVANDOMA4585-766PortoParedes
AV ABADE BACAL BRITEIRO-JORNAIS ; MODELO BRAGANÇABRAGANÇA5300-068BragançaBragança
VINHA - INP ; OLIVAL S LAZARO S GONÇALO ; MODELO AMARANTEAMARANTE4600-279PortoAmarante
LUG CASAL MONTE REGUFE JORNAIS ; MODELO VILA CONDEVILA DO CONDE4480-776PortoVila do Conde
R DA MAINCA-MODELO LECA BALIO ; INPLEÇA DO BALIO4465-008PortoMatosinhos
R DAS LAJES 1165-1195 ; PA CANELAS A29CANELAS VNG4410-272PortoVila Nova de Gaia
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAREDESPAREDES4580-053PortoParedes
RUA 2 AMIGOS 213 ; TAB CHELAS ; LECA DA PALMEIRAMATOSINHOS4450-657PortoMatosinhos
R PD ANTONIO VIEIRA 75 ; Gulpilhares (MIRAMAR)VILA NOVA DE GAIA4405-679PortoVila Nova de Gaia
CC MARSHOPPING LJ 0.043 ; R DR OSCAR LOPESMATOSINHOS4450-337PortoMatosinhos
AV GENERAL HUMBERTO DELGADOCASTELO DE PAIVA4550-151AveiroCastelo de Paiva
R DAS ESTRADAS 662VÁLEGA3880-508AveiroOvar
AV DR LEONARDO COIMBRAFELGUEIRAS4610-105PortoFelgueiras
EN 13 KM 17MINDELO4485-473PortoVila do Conde
R RETA DE GOMIL 1537 ; PA PACOS DE FERREIRAFRAZÃO4595-144PortoPaços de Ferreira
R D AFONSO HENRIQUES 1608 R/CRIO TINTO4435-003PortoGondomar
R. DAS RÃS POSTO GALPSANTO TIRSO4780-536PortoSanto Tirso
LUG NAZES QTA RABOLAL - JORNAIS ; MDL LAMEGOLAMEGO5100-108ViseuLamego
R FONTE VELHA 1260CUSTÓIAS MTS4460-732PortoMatosinhos
AV JOSE INACIO AREIAS ; EDF MINIPRECOESPOSENDE4740-574BragaEsposende
AV COMENDADOR AUGUSTO MARTINS ; PEREIRA N 117SEVER DO VOUGA3740-254AveiroSever do Vouga
R AGRA LONGA ; PA CAXINAS (JM)VILA DO CONDE4480-744PortoVila do Conde
R BARROS LIMA 911 R/CPORTO4300-063PortoPorto
R COMENDADOR SA COUTO ; MODELO STA M FEIRA JORNAISSANTA MARIA DA FEIRA4520-192AveiroSanta Maria da Feira
R PEDRO ALVARES CABRAL ; LUGAR CHAO VERDERIO TINTO4435-386PortoGondomar
R CIMO DA SERRA 213GONDOMAR4420-068PortoGondomar
R DA LAPA 26 R/CPORTO4050-332PortoPorto
AV PRINCIPAL 550 POSTO CEPSA ; EN1 KM285LOUROSA4535-013AveiroSanta Maria da Feira
R DO HEROISMO 153PORTO4300-258PortoPorto
R BRITO CAPELO 1417MATOSINHOS4450-079PortoMatosinhos
CC 8A AVENIDA 1067SÃO JOÃO DA MADEIRA3700-240AveiroSão João da Madeira
AV ALTO DA LIXA 4BORBA DE GODIM4615-229PortoFelgueiras
R HINTZE RIBEIRO 643MATOSINHOS4450-693PortoMatosinhos
R CEDOFEITA 551PORTO4050-306PortoPorto
PCT PD FLORO LT25 LJ3VILA NOVA DE GAIA4430-476PortoVila Nova de Gaia
CC PARQUE NASCENTE LJ 537 ; PCT PARQUE NASCENTERIO TINTO4435-182PortoGondomar
AV DR RIBEIRO MAGALHAES ASV ; REPSOLFELGUEIRAS4610-108PortoFelgueiras
R ADARIO GONCALVES MOREIRA 1523VILAR DE PINHEIRO4485-826PortoVila do Conde
R PD BERNARDO COUTINHO 241 R/CPINHEIRO DA BEMPOSTA3720-469AveiroOliveira de Azeméis
VIA NACIONAL 15 1417 ; BAZAR LOLITAFIGUEIRÓ (SANTIAGO)4615-191PortoAmarante
R DO COMERCIO S/N ; ASV GALPLOUSADA4620-583PortoLousada
R CONDE DA COVILHAPORTO4100-187PortoPorto
R DAMIAO DE GOIS 452PORTO4050-224PortoPorto
C COM JUMBO MAIA LJ 24MAIA4470-091PortoMaia
R 31 JANEIRO 126AMARANTE4600-043PortoAmarante
AV INFANTE D HENRIQUE ; GALERIAS PINGO DOCE LJ 3 ; VENDA NOVARIO TINTO4435-286PortoGondomar
AV COMENDADOR ABILIO SEABRAPAREDES4580-029PortoParedes
R CAMPEOES EUROPEUS 28 /198 ; LJ 318 DOLCE VITA PORTOPORTO4350-414PortoPorto
R D MERCEDES BARROS S/N ; POSTO CEPSAFREAMUNDE4590-403PortoPaços de Ferreira
R DO COMERCIO S/N ; POSTO GALPFREAMUNDE4590-344PortoPaços de Ferreira
EL CORTE INGLES GAIA ; AV REPUBLICA 1435VILA NOVA DE GAIA4430-999PortoVila Nova de Gaia
R DA PRAIA 23MINDELO4485-495PortoVila do Conde
R CICLO PREPARATORIO ; ITMI LJ2ALFENA4445-067PortoValongo
R RETA DE GOMIL 152 ASV REPSOLFRAZÃO4595-144PortoPaços de Ferreira
R VISTA ALEGRE S/N ASV BPPENAFIEL4560-511PortoPenafiel
R S GENS 3033 ; PAP ENTRELINHASSENHORA DA HORA4460-409PortoMatosinhos
AV REPUBLICA 1510 ; POSTO BPVILA NOVA DE GAIA4430-193PortoVila Nova de Gaia
R 20 JUNHO 135 ; PAP ESTRELASANTA MARINHA DO ZÊZERE4640-475PortoBaião
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS MCV ; POSTO REPSOLMARCO DE CANAVESES4630-470PortoMarco de Canaveses
R NARCISO JOSE MACHADO GUIMARAES ; ITMI LJ 6AVES4795-089PortoSanto Tirso
AV FERNAO MAGALHAES 2322 ; POSTO GALPPORTO4350-172PortoPorto
R D GONCALO 23 ASV BPSÃO ROQUE3720-691AveiroOliveira de Azeméis
AV 8 - QUIOSQUE REFFER ; CP DE ESPINHOESPINHO4500-002AveiroEspinho
LG DO SOUTOGONDOMAR4420-307PortoGondomar
R JOAO MENDONCA 509 - JORNAIS ; NOTE MATOSINHOSSENHORA DA HORA4460-334PortoMatosinhos
AV D MARIA PA REPSOL ; JUNTO ROT BOMBEIROSOLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-253AveiroOliveira de Azeméis
LG SERTORIO DE CARVALHO 185 ; EDF MIRANTEAMARANTE4600-037PortoAmarante
AV MARECHAL GOMES DA COSTA 107 ; POSTO REPSOLPORTO4150-357PortoPorto
CC ARRABIDA SHOPPING LJ 0.28 ; NOTE ARRABIDA - JORNAISVILA NOVA DE GAIA4400-346PortoVila Nova de Gaia
EN12 EST EXT CIRCUNVALACAO 12040SENHORA DA HORA4460-282PortoMatosinhos
LG TOJELA 148AVES4795-018PortoSanto Tirso
R DR PINTO MESQUITA 39 ; PURO FLOWLOUSADA4620-661PortoLousada
LUG CHAOS CIMA ; NOTE PENAFIEL - JORNAISMILHUNDOS4560-232PortoPenafiel
R S PEDRO 36ANCEDE4640-036PortoBaião
R DA ARROTEIA 184 FRENTE ; PEDROUCOSMAIA4425-622PortoMaia
RUA TERRA DE SANTA MARIA ; OUTEIRO ASV REPSOLARRIFANA3700-393AveiroSanta Maria da Feira
AV BOMB VOLUNTARIOS PORTO 104 ; FURADOUROOVAR3880-352AveiroOvar
R MANUEL GONCALVES LAGE ; FRENTE AO 906MAIA4425-122PortoMaia
R DO HEROISMO 201PORTO4300-258PortoPorto
AL MANUEL FRANCISCO CORREIA 111 ; PAP PINHAISLAVRA4455-237PortoMatosinhos
R STA CATARINA 527PORTO4000-452PortoPorto
AV D JOAO I 10RIO TINTO4435-208PortoGondomar
PC 5 DE OUTUBROPÓVOA DE VARZIM4490-435PortoPóvoa de Varzim
R 5 DE OUTUBRO 574 ; POSTO BPPORTO4100-173PortoPorto
R FERNANDO ALMEIDA 113MAIA4470-288PortoMaia
AV MARGINAL 867 ; CAFE MEANDRORIO MAU PNF4575-627PortoPenafiel
CC PINGO DOCE BOAVISTA ; AV DA BOAVISTA 1349PORTO4100-120PortoPorto
AV FERNAO MAGALHAES 3352 ; POSTO GALPPORTO4350-162PortoPorto
R 19 1470ESPINHO4500-251AveiroEspinho
HOSP DA PRELADA ; R SARMENTO BEIRES 153PORTO4250-449PortoPorto
R SANTIAGO 481CUSTÓIAS MTS4460-809PortoMatosinhos
TV OUTEIRO 27SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-224PortoMatosinhos
AV DOS COMB ULTRAMAR PORTUGUES ; 493 A 531 - POSTO PRIOVILA NOVA DE GAIA4405-528PortoVila Nova de Gaia
R DELFIM DE LIMA 1281 ; POSTO RECANELAS VNG4410-228PortoVila Nova de Gaia
R ANTONIO COENTRO PINHO 5OVAR3880-039AveiroOvar
R NOVA DE FONTES 100 ; PINGO DOCEGANDRA PRD4585-191PortoParedes
AV FERNAO MAGALHAES 1854/74 ; AS ESTADIOPORTO4300-187PortoPorto
PC MOVIMENTOS FORCAS ARMADAS 2 ; LJ OMARCO DE CANAVESES4630-224PortoMarco de Canaveses
R DE GONDESENDE 1565 ; POSTO GALPESMORIZ3885-500AveiroOvar
R FERREIRA CASTRO 101 R/COVAR3880-218AveiroOvar
AV INFANTE D HENRIQUE 478 R/C ; LJDESMORIZ3885-402AveiroOvar
AV VASCO DA GAMA 1538 ; POSTO GALPVILA NOVA DE GAIA4430-249PortoVila Nova de Gaia
LUG ERMIDA ; POSTO BPIRIVO4560-173PortoPenafiel
R PARTICULAR DE MONSANTO 162-192PORTO4250-362PortoPorto
AV REPUBLICA 872 LJ 2VILA NOVA DE GAIA4430-190PortoVila Nova de Gaia
R DR PEDRO SOUSA 738 ; PEREIROPORTO4100-389PortoPorto
AV PROF ANIBAL CAVACO SILVA 113RIO TINTO4435-127PortoGondomar
R S DINIS 492PORTO4250-428PortoPorto
R PADRE ANGELO FERREIRA PINTO ; 451 467 ASV BPPERAFITA4455-559PortoMatosinhos
R ALMIRANTE REIS ESTÇAO METRO C1PÓVOA DE VARZIM4490-463PortoPóvoa de Varzim
R NOSSA SRA DAS NEVES 102FIÃES VFR4505-364AveiroSanta Maria da Feira
EST NAC 105 CARREIRA ASVSANTO TIRSO4825-136PortoSanto Tirso
AV ABELHEIRA 156 ASV BPVIANA DO CASTELO4900-926Viana do CasteloViana do Castelo
AV DR MOREIRA SOUSA PEDROSO ASV ; CEPSA CARVALHOSPEDROSO4415-382PortoVila Nova de Gaia
R COCELHEIRO L MAGALHAES LJ 1322 ; MOREIRA MAIA ASVMAIA4470-616PortoMaia
AV REPUBLICA ASV GALPLIXA4615-676PortoFelgueiras
R S MIGUEL ANJO SN QUIOSQUE ; ARGIVAIARGIVAI4490-224PortoPóvoa de Varzim
R ALMADA 217 A/BPORTO4050-038PortoPorto
R HEROIS E MARTIRES ANGOLA 49 LJ ; 1 059 0NOTE TRINDADE JORNAISPORTO4000-285PortoPorto
RUA ALDEIAS DE CIMA PINGO DOCE ; Q1TROFA4785-699PortoTrofa
R LUIS CAMOES LT 622 RC DTOFERNÃO FERRO2865-601SetúbalSeixal
EST NAC 262-MIMOSAALVALADE7565-101SetúbalSantiago do Cacém
PC JOSE MARIA COSTA 6 CCOSTA DE CAPARICA2825-472SetúbalAlmada
AV CORAÇAO MARIA LJ 0 012 ; CC ALEGROSETÚBAL2910-031SetúbalSetúbal
PC MARTIRES LIBERDADE 17SEIXAL2840-487SetúbalSeixal
EN 10 ASV GALP ; CORROIOSSEIXAL2840-001SetúbalSeixal
R DR MANUEL PACHECO NOBRE 109 ABARREIRO2830-080SetúbalBarreiro
R DR MANUEL PACHECO NOBRE LT78 A ; PASTELARIA MODERNABARREIRO2830-080SetúbalBarreiro
R COMANDANTE ANTONIO FEIO 40 CALMADA2800-255SetúbalAlmada
AV D AFONSO HENRIQUES 30 BALMADA2800-010SetúbalAlmada
LG REPUBLICA 4 ATRAFARIA2825-886SetúbalAlmada
PQ RES VERDE ATLANTICO TORRE B 3 ; LJ D F SOBREDA CAPARICASOBREDA2815-800SetúbalAlmada
R CONCEIÇAO S ANTUNES 14 BALMADA2805-122SetúbalAlmada
R CAPITAO LEITAO 81 A LJ 9ALMADA2800-136SetúbalAlmada
AV ANT PEREIRA ALMEIDA 46 ; SANTANASESIMBRA2970-590SetúbalSesimbra
HOSPITAL N SENHORA ROSARIO BAZARBARREIRO2834-003SetúbalBarreiro
C FEIRA NOVA LJ 46BARREIRO2830-138SetúbalBarreiro
AV JOSE CARLOS EZEQUIEL 57 A ; ALFARIMSESIMBRA2970-004SetúbalSesimbra
AV 18 DEZEMBRO 10 A BCARVALHAL GDL7570-779SetúbalGrândola
AV. GEN HUMBERTO DELGADO 113 BVALE FIGUEIRA2815-849SetúbalAlmada
LG ARNEIRO 22 CC MODELO LJ 7MONTIJO2870-152SetúbalMontijo
E.N.252 kM 14.8 AIRES. ; ESTÇÃO DE SERVIÇO REPSOL.AIRES PALMELA2950-011SetúbalPalmela
R LUIS CAMOES LT 5 LJ 2FERNÃO FERRO2865-601SetúbalSeixal
R TORCATO JOSE CLAVINE 9 ; PRAGALALMADA2800-710SetúbalAlmada
PRACETA LIBERDADE LT 47 RC D ; PAP TOP LINE ; ARROTEIASMOITA2860-427SetúbalMoita
R BOCAGE EDF D AFONSO BL B FRAC IGRÂNDOLA7570-231SetúbalGrândola
AV LIBERDADE LT 1658QUINTA DO CONDE2975-192SetúbalSesimbra
AV. LIBERDADE 82ÁGUAS DE MOURA2965-575SetúbalPalmela
AV RUI GRACIO STA MARTA PINHAL ; SANTA MARTA CORROIOSCORROIOS2855-001SetúbalSeixal
AV. LUIS CAMOES-QUIOSQUE AMARELOCORROIOS2855-121SetúbalSeixal
AV SINES LT 152 LJ 3 ZAM ; VILA NOVA DE SANTO ANDRÉVILA NOVA DE SANTO ANDRÉ7500-100SetúbalSantiago do Cacém
QTA BATATEIRO-V RAP COSTA/ALMADA-BPALMADA2810-001SetúbalAlmada
QTA BATATEIRO-V RAP ALMADA/COSTA-BP ; NORTEALMADA2800-000SetúbalAlmada
AV 1 MAIO 78 RC PAP TRIC TRICAMORA2845-604SetúbalSeixal
R DR MANUEL ARRIAGA LT 1343 LJ BQUINTA DO CONDE2975-329SetúbalSesimbra
R MIGUEL TORGA 45COSTA DE CAPARICA2825-443SetúbalAlmada
VALE MOURELOS ALMADA FORUMLARANJEIRO2810-354SetúbalAlmada
ESTRADA NACIONAL 10 ASV GALP ; LARANJEIROALMADA2810-292SetúbalAlmada
AV. ANGOLA 16 ASETÚBAL2900-053SetúbalSetúbal
R NIZA 11 C COM PIERROT LJ 17 ; ALTO MOINHOCORROIOS2855-421SetúbalSeixal
CC FORUM MONTIJO 017MONTIJO2870-100SetúbalMontijo
QUIOSQ FRENTE PORTAO VERDE ALFEITELARANJEIRO2810-145SetúbalAlmada
BR 288 FOGOS BL 17 RC DTOVILA NOVA DE SANTO ANDRÉ7500-200SetúbalSantiago do Cacém
R CIDADE SETUBAL 5SANTIAGO DO CACÉM7540-150SetúbalSantiago do Cacém
EST DE VILA AMELIA LT 36-POSTO GALPQUINTA DO ANJO2950-805SetúbalPalmela
PC INDEPENDENCIA LJ 6 ESETÚBAL2910-716SetúbalSetúbal
PCT D ANTAO DE ALMADA 9 F ; LARANJEIROALMADA2810-050SetúbalAlmada
AV ENG HENRIQUES MENDIA ASV GALPCOSTA DE CAPARICA2825-333SetúbalAlmada
R. JOAO VAZ CORTE REAL Nº 7 BQUINTA DO ANJO2950-752SetúbalPalmela
PCT FERNANDO PESSOA 6SETÚBAL2900-364SetúbalSetúbal
EST NAC 10 QTA NOVA JUDEU ; CONTINENTE SEIXAL JORNAIS ; CC RIO SUL SHOPPINGSEIXAL2840-469SetúbalSeixal
EST INTERFACE PINHAL NOVOPINHAL NOVO2955-338SetúbalPalmela
AV LUISA TODY-SETUBAL (FERRY)SETÚBAL2900-001SetúbalSetúbal
AV BENTO GONCALVES ALMADA BALMADA2805-099SetúbalAlmada
R ALEXANDRE HERCULANO 4 C ; COVA PIEDADEALMADA2805-314SetúbalAlmada
R MARCOS DE ASSUNÇAO 11 BALMADA2805-290SetúbalAlmada
EST NAC 377 KM 34.400 - POSTO BP ; ALFARIMALFARIM2970-866SetúbalSesimbra
AV RESTAURAÇAO LT 47 ASV ; BARRISALCOCHETE2890-080SetúbalAlcochete
ATLANTIC PARK-AV MESTRE LIMA FREITASETÚBAL2910-001SetúbalSetúbal
R MARCO CABAÇO 18 ACHARNECA DA CAPARICA2820-644SetúbalAlmada
R VASCO DA GAMA 3PORTO COVO7520-437SetúbalSines
EN 11 44 LANÇADASARILHOS GRANDES2870-507SetúbalMontijo
PCT MANUEL FEVEREIRO 11F MARISOLCHARNECA DA CAPARICA2820-382SetúbalAlmada
EN 11 CHAO DURO ASV GALPMOITA2860-606SetúbalMoita
A E 2 SENTIDO SUL NORTE ; M24 PALMELA SETUBAL LISBOAPALMELA2950-786SetúbalPalmela
A E 2 SENTIDO NORTE SUL ; M24 PALMELA LISBOA SETUBALPALMELA2950-786SetúbalPalmela
AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 NS ; M24 ALCACER SAL NORTE SULALCÁCER DO SAL7580-325SetúbalAlcácer do Sal
AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 SN ; M24 ALCACER SAL SUL NORTEALCÁCER DO SAL7580-325SetúbalAlcácer do Sal
A13 KM 73 ; SUB LANÇO S ESTEVAO PEGOES NS ; M24 MONTIJO NORTE SULMONTIJO2985-999SetúbalMontijo
A13 KM 73 ; SUB LANÇO PEGOES S ESTEVAO ; M24 MONTIJO SUL NORTEMONTIJO2985-999SetúbalMontijo
EST MUNI 501 PONTE V GAMA SN ; M24 ALCOCHETE SUL NORTEALCOCHETE2890-001SetúbalAlcochete
EST MUNI 501 PONTE V GAMA NORTE SUL ; M24 ALCOCHETE NORTE SULALCOCHETE2890-493SetúbalAlcochete
AV 24 JULHO ASV REPSOL ; COVA DA PIEDADEALMADA2805-255SetúbalAlmada
AV OLIVENÇA POSTO 2 REPSOL LADO ESQMONTIJO2870-108SetúbalMontijo
AV RODRIGUES MANITO BONFIM ; ASV GALPSETÚBAL2900-065SetúbalSetúbal
EN 378 KM 10 450 ASV GALP ; MARCO DO GRILOALDEIA DE PAIO PIRES2840-001SetúbalSeixal
PC CONCORDIA 194MONTIJO2870-471SetúbalMontijo
EN 378 KM 23 7 ASV GALPSESIMBRA2970-001SetúbalSesimbra
R STARA ZAGORA 1 CAMPO CORD LJ0.16 ; CENTRO COM FORUM BARREIROBARREIRO2830-364SetúbalBarreiro
EN 10 CC BARREIRO RETAIL P LJ25BCOINA2830-411SetúbalBarreiro
ZONA IND QUEIMADO R AZINHEIRA ; CC FORUM MONTIJO JORNAISMONTIJO2870-454SetúbalMontijo
LG ALFREDO DINIS EST FLUVIAL LJ5CACILHAS2800-252SetúbalAlmada
EN 252 ASV REPSOLAIRES PALMELA2950-439SetúbalPalmela
AV GEN HUMBERTO DELGADO 2 AALHOS VEDROS2860-021SetúbalMoita
EST NAC 10 KM 10 7 FOGUETEIROSEIXAL2840-745SetúbalSeixal
E N 10 POSTO REPSOLAZEITÃO2925-742SetúbalSetúbal
R D JOAO II 2 ASV BPBARREIRO2830-335SetúbalBarreiro
EN 378 KM 18 POSTO BP SANTANASESIMBRA2970-001SetúbalSesimbra
EST NAC 10 KM 10,330 ; LUGAR DE RIO JUDEU FOGUETEIRO AMORA2845-591SetúbalSeixal
EST MARGINAL VARIANTE EN378 GALP ; ARRENTELASEIXAL2840-268SetúbalSeixal
EN 262 KM 39 ASV GALP MIMOSAALVALADE7565-101SetúbalSantiago do Cacém
R PAZ LT 4502 A LJ A ; PINHAL FRADESSEIXAL2840-316SetúbalSeixal
FAZENDA COSTA ASV GALP ; CARVALHINHOSMOITA2860-578SetúbalMoita
EST FERROVIARIA DE COINA GALERIA ; COMERCIAL LJ 1COINA2830-406SetúbalBarreiro
EST ALGERUZ GENOVESA ; MODELO INPSETÚBAL2910-275SetúbalSetúbal
AV VISCONDE TOJAL CABANASQUINTA DO ANJO2950-601SetúbalPalmela
RUA DO PERU 16 AAZEITÃO2925-206SetúbalSetúbal
VARIANTE EN 10 QTA ALEMBRANCA BP ; FEIJOALMADA2810-106SetúbalAlmada
IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) ; KM 9,4 A33 AS LANÇADA ; (MOITA/MONTIJOSARILHOS GRANDES2870-521SetúbalMontijo
IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) ; KM 9,4 ; A33 AS LANÇADA (MONTIJO/MOITA)SARILHOS GRANDES2870-521SetúbalMontijo
AV MARCOS PORTUGAL 110 C/V ESQAMORA2845-033SetúbalSeixal
EN 11 KM 31 LANÇADASARILHOS GRANDES2870-526SetúbalMontijo
R LISBOA 306 308AZEITÃO2925-556SetúbalSetúbal
ROTUNDA FREEPORTALCOCHETE2890-174SetúbalAlcochete
PC REPUBLICA 40 ENTREGAAZEITÃO2925-585SetúbalSetúbal
R BAFATA 11 C COM BELSUL QUIOSQAMORA2845-050SetúbalSeixal
AV MESTRE SANTOS CABANAS QTA ; GATOS FIDALGUINHOSLAVRADIO2835-308SetúbalBarreiro
AV NACIONALIZACOESLAVRADIO2835-807SetúbalBarreiro
E N 5 HIPERMERCADO LECLERC LJ 10 ; AMONTIJO2870-803SetúbalMontijo
R DAMIAO GOIS LJ 10 70MONTIJO2870-224SetúbalMontijo
AV ESCOLA FUZILEIROS NAVAIS ; QTA LOMBA BARREIRENSEBARREIRO2830-150SetúbalBarreiro
LOT M A NORTE R 52 LT 4 JORNAISSINES7520-001SetúbalSines
R GIL VICENTE 49 EDF CEREJEIRA ; LJ 2 A COTOVIASESIMBRA2970-035SetúbalSesimbra
AV LUISA TODI 252SETÚBAL2900-452SetúbalSetúbal
EN 378 EST SESIMBRA BP FLOR MATA ; FERNAO FERROSEIXAL2840-263SetúbalSeixal
AV BELVERDE POSTO ASV BPAMORA2845-510SetúbalSeixal
APEADEIRO SARILHOSSARILHOS GRANDES2870-502SetúbalMontijo
QTA PIRAMIDES VILA AMELIA NORTECOINA2830-481SetúbalBarreiro
R HENRIQUE ANDRADE EVANS SN ; VILA CHA COINASANTO ANTÓNIO DA CHARNECA2835-722SetúbalBarreiro
AV BENTO GONÇALVES 21 ASETÚBAL2910-433SetúbalSetúbal
R MARCOS PORTUGAL QTA MEDIDEIRAAMORA2845-466SetúbalSeixal
R ALEXANDRE SEQUEIRA 14 AMOITA2860-458SetúbalMoita
COURELAS BRAVA MARCO GRILOSESIMBRA2970-001SetúbalSesimbra
R ISIDORO CALDEIRAO 1CHARNECA DA CAPARICA2820-227SetúbalAlmada
AV DR ANT RODRIGUES MANITO 56 ASETÚBAL2900-060SetúbalSetúbal
QT CONDE CABEÇOS ENFCARNADO BPQUINTA DO ANJO2950-805SetúbalPalmela
EN 510 VILA CHA ASV REPSOLSANTO ANTÓNIO DA CHARNECA2835-490SetúbalBarreiro
EN 4 KM 30ASV REPSOL ; FAIAS PEGOES VELHOSCANHA2985-001SetúbalMontijo
AV FORÇAS ARMADAS 204 ALDEIA DO ; MECO ; SESIMBRASESIMBRA2970-055SetúbalSesimbra
INTERFACE FOGUETEIRO ASV BP ; LAVEIRASALDEIA DE PAIO PIRES2840-001SetúbalSeixal
AV BOCAGE 9 FBARREIRO2830-003SetúbalBarreiro
R LUIS CAMOES 24 LJ ESQSEIXAL2840-440SetúbalSeixal
AV GEN HUMBERTO DELGADO LETRA O ; ASV REPSOLSINES7520-105SetúbalSines
EN 10 KM 47 PONTES SUL NORTE ; ASV GALPSETÚBAL2910-302SetúbalSetúbal
AV JOAO PAULO II 58 PAP COTOVIASESIMBRA2970-868SetúbalSesimbra
EN 5 KM 31 SENTIDO NORTE SUL ; ENTREGAS NO AGENTE 153351 S NÁGUAS DE MOURA2965-589SetúbalPalmela
EN 5 KM 31 SENTIDO SUL NORTE ; MARATECA (ALG/SET)ÁGUAS DE MOURA2965-589SetúbalPalmela
R MIGUEL BOMBARDA AV STA MARIA ; QUIOSQUEBARREIRO2830-035SetúbalBarreiro
INTERMARCHE NO RODOVIARIO 120SINES7520-011SetúbalSines
BAIRRO PETROGAL LT A 1VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ7500-120SetúbalSantiago do Cacém
BECO DAS COMPORTAS 1COMPORTA7580-634SetúbalAlcácer do Sal
PRAÇA INDEPENDENCIA ASV ; MONTE BELOSETÚBAL2910-716SetúbalSetúbal
PCTA CUSTODIO CARDOSO BARBOSA 2ALDEIA DE PAIO PIRES2840-087SetúbalSeixal
QTA TORRE 91 ASV CEPSAQUINTA DO ANJO2950-805SetúbalPalmela
R ADRIANO CORREIA OLIVEIRA ; MERCADO MUNC MIRATEJO LJ 9CORROIOS2855-277SetúbalSeixal
A33 KM 2 2 SENTIDO COSTA ; CAPARICA COINA AS A33CHARNECA DA CAPARICA2820-194SetúbalAlmada
R DAS PERCEBEIRAS RC 4SINES7520-191SetúbalSines
R CARLOS SANTOS COSTA POSTO BP ; VILA CHASANTO ANTÓNIO DA CHARNECA2835-625SetúbalBarreiro
EST LAGOA DA PALHA EDIF INTERMARPINHAL NOVO2955-009SetúbalPalmela
EST NAC 261 3 KM 1 4 ZONA LIGEIRSANTIAGO DO CACÉM7540-235SetúbalSantiago do Cacém
PRAÇA BRASIL 21SETÚBAL2900-285SetúbalSetúbal
PRAÇA DO COMERCIO 6SANTIAGO DO CACÉM7540-135SetúbalSantiago do Cacém
GARE DA CP LJ 8BARREIRO2830-303SetúbalBarreiro
EN10 KM 15 SENT SETUBAL LISBOAALDEIA DE PAIO PIRES2840-069SetúbalSeixal
EN 10 C/ RUA FAMILIA BRONZE ; NOTE BREJOS AZEITAO JORNAISAZEITÃO2925-561SetúbalSetúbal
R D MANUEL I C C PINGO DOCE LJ A ; PAIVASSEIXAL2840-142SetúbalSeixal
R DR MANUEL PACHECO NOBRE 96 ABARREIRO2830-080SetúbalBarreiro
R D JOAO II N20CHARNECA DA CAPARICA2820-111SetúbalAlmada
A2 KM 12SEIXAL2840-000SetúbalSeixal
AV GENERAL HUMBERTO DELGADOSINES7520-105SetúbalSines
A2 KM 111,0 SUBLANCO GRANDOLA ; SUL/GRANDOLA NORTE GRÂNDOLA7570-221SetúbalGrândola
A2 KM 111.0 SUBLANÇO NORTE/SULGRÂNDOLA7570-221SetúbalGrândola
PCT GOMES TEIXEIRA 15 A ; CASQUILHOSBARREIRO2830-145SetúbalBarreiro
LARGO SAO FRANCISCO 22TORRÃO7595-102SetúbalAlcácer do Sal
ESTE NAC 379 KM 35 VOLTA PEDRA ; AREA COMERCIAL SAO JULIAOPALMELA2950-302SetúbalPalmela
R MANUEL FONSECA 40ERMIDAS-SADO7565-225SetúbalSantiago do Cacém
LOTEAMENTO INDUSTRIAL QTA DAS ; REBELAS LT 1 PALHAISBARREIRO2830-222SetúbalBarreiro
AV LIBERDADE D 341 ; QTA LARANNJEIRASFERNÃO FERRO2865-682SetúbalSeixal
RUA NATALIA CORREIA 13 B VALE FLORE ; ALMADAALMADA2810-418SetúbalAlmada
PCT TRISTAO VAZ TEIXEIRA 8 ; CAVAQUINHAS ; SEIXALSEIXAL2840-252SetúbalSeixal
ESTRADA PRINCIPAL DE ALGERUZ ; PALMELAPALMELA2950-051SetúbalPalmela
ESTRADA MUNICIPAL 533 ; POCEIRÃOPOCEIRÃO2965-271SetúbalPalmela
EN 120 KM 17 5 ASV BP ; GRÂNDOLAGRÂNDOLA7570-124SetúbalGrândola
AV CENTRAL 1 A ; AMORAAMORA2845-193SetúbalSeixal
AV GEN HUMBERTO DELGADO 11 BPINHAL NOVO2955-115SetúbalPalmela
AV MOVIMENTO F ARMADAS LT 4 ; TORRE MARINHAALDEIA DE PAIO PIRES2840-001SetúbalSeixal
FEITOSAPONTE DE LIMA4990-351Viana do CasteloPonte de Lima
ARCOZELOPONTE DE LIMA4990-150Viana do CasteloPonte de Lima
R. GEN PIMENTA DE CASTRO 9MONÇÃO4950-498Viana do CasteloMonção
R. MIGUEL BOMBARDA 8 AVILA PRAIA DE ÂNCORA4910-524Viana do CasteloCaminha
LOTEAMENTO ESC SEC - LJ. 4 ; LT 3 FRACÇAO DPONTE DE LIMA4990-035Viana do CasteloPonte de Lima
AV. COMB GR GUERRA,131 VIANA DO CASTELO4900-563Viana do CasteloViana do Castelo
VOLTA DA QUINTAPAREDES DE COURA4940-574Viana do CasteloParedes de Coura
EST NAC 13 KM 117 - FAVAIS ARAOARÃO4930-049Viana do CasteloValença
PC DA REPUBLICA, 33 VIANA DO CASTELO4900-520Viana do CasteloViana do Castelo
R. CONS MIGUEL DANTAS, 10-LJ 15/16 PAREDES DE COURA4940-529Viana do CasteloParedes de Coura
FALDEJAES ARCOZELO REDIL ; ASV BPPONTE DE LIMA4990-240Viana do CasteloPonte de Lima
ALTO DE FREITAS ; POSTO GALPARCOS DE VALDEVEZ4970-231Viana do CasteloArcos de Valdevez
R. SÃO JOÃO - STA MARIA MAIOR.VIANA CASTELO4900-418Viana do CasteloViana do Castelo
AV. CAPITAO GASPAR DE CASTROVIANA CASTELO4900-462Viana do CasteloViana do Castelo
R. 5 DE OUTUBRO Nº 21MONÇÃO4950-428Viana do CasteloMonção
CC CONTINENTE LJ 8VIANA CASTELO4900-204Viana do CasteloViana do Castelo
R. 31 DE JANEIRO POSTO REPSOLVILA PRAIA DE ÂNCORA4910-455Viana do CasteloCaminha
R. DR NARCISO ALVES CUNHA Nº 8PAREDES DE COURA4940-538Viana do CasteloParedes de Coura
AV MIGUEL DANTAS ; EDF LEPANTO LJ3VALENÇA4930-678Viana do CasteloValença
QTA DE SERNADOS ; FEITOSAPONTE DE LIMA4990-015Viana do CasteloPonte de Lima
LUG SOUTO CORRELHA ASV BPPONTE DE LIMA4990-312Viana do CasteloPonte de Lima
R DA CAMINHA, 18 VIANA DO CASTELO4900-468Viana do CasteloViana do Castelo
R CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO Nº 34PONTE DA BARCA4980-626Viana do CasteloPonte da Barca
BOUCA DE EMPAIO ; AREOSAVIANA DO CASTELO4900-036Viana do CasteloViana do Castelo
R QUEIROS RIBEIRO 18VILA NOVA DE CERVEIRA4920-289Viana do CasteloVila Nova de Cerveira
QTA S BRAS CC ELECLERC LJ 5VIANA DO CASTELO4935-052Viana do CasteloViana do Castelo
AV CONCHADA CC INTERMARCHE LJ 10MAZAREFES4935-443Viana do CasteloViana do Castelo
R MESTRE JOAO LOPES 7PONTE DE LIMA4990-128Viana do CasteloPonte de Lima
RUA DA IGREJA ; MEADELA - POSTO GALPVIANA DO CASTELO4900-717Viana do CasteloViana do Castelo
LUG DO BARREIRO ; PACOARCOS DE VALDEVEZ4970-236Viana do CasteloArcos de Valdevez
R CAMILO COSTA 321VIEIRA DO MINHO4850-528BragaVieira do Minho
R AQUILINO RIBEIRO ; ITMI PAREDES DE COURAPAREDES DE COURA4940-533Viana do CasteloParedes de Coura
R MONSERRATE EN13 ; ASV GALPVIANA DO CASTELO4900-355Viana do CasteloViana do Castelo
R PORTAS DO SOLMONÇÃO4950-500Viana do CasteloMonção
R DR JOQUIM MOREIRA DE BARROSPONTE DA BARCA4980-634Viana do CasteloPonte da Barca
R FORNEIRA 1VIANA DO CASTELO4925-059Viana do CasteloViana do Castelo
R JOAO LOPES O VELHO 13-17 E/C ; CABEDELOVIANA DO CASTELO4935-156Viana do CasteloViana do Castelo
R PEDRO HOMEM DE MELO 4 ; CAFE ESTACAOAFIFE4900-012Viana do CasteloViana do Castelo
TV DOS ANTUIRIOS 38 R/C ESQ ; CAIS NOVOVIANA DO CASTELO4935-133Viana do CasteloViana do Castelo
EN 101 KM 38.5 LG COTO TALHOS ; POSTO BPPAÇO VEDRO DE MAGALHÃES4980-552Viana do CasteloPonte da Barca
LUG ESTRADA ASV BPMAZEDO4950-288Viana do CasteloMonção
AV S NICOLAU ; POSTO REPSOLVILA FRANCA4935-641Viana do CasteloViana do Castelo
R ERNESTO ROMA 361 LOJA 9VIANA DO CASTELO4900-502Viana do CasteloViana do Castelo
PRACA CONSELHEIRO S. TORRES N 69CAMINHA4910-122Viana do CasteloCaminha
SÃO BENTO DO COSSOURADO ; ASV PRIOCOSSOURADO PCR4940-132Viana do CasteloParedes de Coura
LARGO DO MOSTEIRO 85REFÓIOS DO LIMA4990-706Viana do CasteloPonte de Lima
QUINTA DAS CARVALHAS LT 18 ; POSTO GALP GUILHADESESARCOS DE VALDEVEZ4970-195Viana do CasteloArcos de Valdevez
VIA DO FORAL DE D TERESA 1679 ; PONTE DE LIMAPONTE DE LIMA4990-354Viana do CasteloPonte de Lima
VIA DO FORAL DONTA TERESA 987PONTE DE LIMA4990-009Viana do CasteloPonte de Lima
R. SANTA IRIA, 54 VILA REAL5000-446Vila RealVila Real
ED DA ESTACAO LJ 1-2 ; PEDRAS SALGADASBORNES DE AGUIAR5450-156Vila RealVila Pouca de Aguiar
LG ESTAÇAO ; PAVILHAO VASVEDRAPESO DA RÉGUA5050-237Vila RealPeso da Régua
ROT DO RAIO X GALERIAS ELECLERC ; LJ 11 12CHAVES5400-011Vila RealChaves
ZONA IND CONSTANTIM ASV BP ; VILA REALCONSTANTIM VRL5000-081Vila RealVila Real
AV AURELIANO BARRIGASVILA REAL5000-413Vila RealVila Real
R. STA SOFIA QUIOSQUE MODELOVILA REAL5000-680Vila RealVila Real
SARDOEIRA - CAMPEAVILA REAL5000-742Vila RealVila Real
AV. EUROPA - EDIFICIO DORIO ; LJ 2VILA REAL5000-557Vila RealVila Real
CC DOLCE VITA DOURO LOJ 211 ; ALAMEDA DE GRASSEVILA REAL5000-703Vila RealVila Real
AV. 1º DE MAIO Nº25SANTA MARTA DE PENAGUIÃO5030-473Vila RealSanta Marta de Penaguião
ESTRADA DA BORRALHA ; CONTINENTE VILA REAL-JORNAIS ; CC CONTINENTE VILA REALVILA REAL5000-062Vila RealVila Real
AV. EUROPAVILA REAL5000-557Vila RealVila Real
QUINTA DO ENTRONCAMENTO LT.16VILA REAL5000-047Vila RealVila Real
AV CARVALHO ARAUJO Nº 48 R/C DTºVILA REAL5000-657Vila RealVila Real
PR D.ANTONIO VALENTE FONSECA -LJ 2SABROSA5060-313Vila RealSabrosa
AV DA NORUEGA - POSTO CEPSAVILA REAL5000-508Vila RealVila Real
QTA DOS MONTES-R LOUSADA ; MODELO JORNAISGODIM5050-067Vila RealPeso da Régua
AV CIDADE DE ORENSE TORRE SUL ; LJ 211VILA REAL5000-678Vila RealVila Real
R DA FERREIRINHAPESO DA RÉGUA5050-261Vila RealPeso da Régua
AV RAINHA STA ISABEL LJ 3 LT4VILA REAL5000-434Vila RealVila Real
ZONA INDUSTRIAL OUTEIRO SECO ; BOOK IT CHAVES- JORNAISCHAVES5400-006Vila RealChaves
QT DA LAMEIRAO N SRA CONCEICAO ; ITMI VILA REALVILA REAL5000-046Vila RealVila Real
R FERREIRINHA ; POSTO REPSOLPESO DA RÉGUA5050-261Vila RealPeso da Régua
AV EUROPA 4 ASV GALPVILA REAL5000-557Vila RealVila Real
ITMI VALPACOS LJ 5 ; LUG FREIXOVALPAÇOS5430-424Vila RealValpaços
AV STO AMARO ; POSTO REPSOLCHAVES5400-055Vila RealChaves
AV 5 DE OUTUBRO 16 ; POSTO REPSOLCHAVES5400-017Vila RealChaves
R D PEDRO CASTRO LJ 17 MERCADO ; MUNICIPALVILA REAL5000-669Vila RealVila Real
AV IGREJA 3MONDIM DE BASTO4880-231Vila RealMondim de Basto
RUA DA PAZ RECTA DA SERRA S/N ; ASV Q8OUTEIRO SECO5400-672Vila RealChaves
LG DA INDEPENDENCIA 101/105MESÃO FRIO5040-352Vila RealMesão Frio
AV CONS JOSE MARIA ALPOIM 508MESÃO FRIO5040-310Vila RealMesão Frio
AV JOAQUIM LEITE CARVALHO 16AMARANTE4600-019PortoAmarante
PCT COMENDADOR DELFIM FERREIRAPESO DA RÉGUA5050-277Vila RealPeso da Régua
R STA SOFIA MERC MUNIC VILA RELA LO ; VILA REALVILA REAL5000-658Vila RealVila Real
EST NACIONAL 226 2 KM 44.1 ; LUGAR DA SERTA ; TABUAÇOTABUAÇO5120-373ViseuTabuaço
RUA GASPAR SAMEIRO 920VILA REAL5000-261Vila RealVila Real
IP5 KM 106 RODA AP, 120 KM 103,4 MANGUALDE3530-254ViseuMangualde
AV. DESCOBRIMENTOS, 8 OLIVEIRA DE FRADES3680-110ViseuOliveira de Frades
ESTR EN,2 KM 178-POSTO GALP REPESES3500-001ViseuViseu
R DR HILARIO ALMEIDA PEREIRA 59 ; CAFE SATAOSÁTÃO3560-172ViseuSátão
EN 2-RIBOLHOSCASTRO D'AIRE3600-623ViseuCastro Daire
IP3 LANCO CHAMADORO-RAIVA (ANT E ; KM222,1 (SUL) SÃO JOANINHO SCD3440-070ViseuSanta Comba Dão
IP3 LANCO CHAMADOURO-RAIVA (NORTE) ; KM222,1 NORTE SÃO JOANINHO SCD3440-070ViseuSanta Comba Dão
QTA STA CRUZVÁRZEA SPS3660-694ViseuSão Pedro do Sul
ESTRADA SUL DA VILA ASV PRIOCARREGAL DO SAL3430-043ViseuCarregal do Sal
LG DO ROSSIO, 3 MANGUALDE3530-133ViseuMangualde
R. LUIS CAMOES, 13 NELAS3520-062ViseuNelas
R TENENTE VALADIM 19TONDELA3460-615ViseuTondela
LG SE 4 8LAMEGO5100-098ViseuLamego
AV. LIBERDADE 82-84MANGUALDE3530-183ViseuMangualde
R FORMOSA 80VISEU3500-134ViseuViseu
R DR LUIS ALBANO N 8 ; PAST ARCADASANTA COMBA DÃO3440-325ViseuSanta Comba Dão
R DIREITA, 19 ; TAB PINOQUIO VISEU3500-110ViseuViseu
LG 5 OUTUBRO ; PAP 2000TABUAÇO5120-390ViseuTabuaço
C C MIRANDA -LG 25 ABRILCINFÃES4690-031ViseuCinfães
TRAV BOMBEIROS 23 ED SRº LIVRAÇÃORESENDE4660-219ViseuResende
ESTR NACIONAL 226 ASV BPDALVARES3610-013ViseuTarouca
R CAMILOS 4 ; CASA BORRAJOPESO DA RÉGUA5050-272Vila RealPeso da Régua
QTA DOS PRADOS BAIXO- LUGAR RINALAMEGO5100-197ViseuLamego
AV. SACADURA CABRAL - QUI GODIMREGUA5050-071Vila RealPeso da Régua
AV DR ALFREDO SOUSA S/NLAMEGO5100-066ViseuLamego
QTA PRADOS DE BAIXO ; LUG DE RINA ; E. LECLERCLAMEGO5100-197ViseuLamego
R ALEXANDRE HERCULANO ; 240/242 R/CVISEU3510-034ViseuViseu
R. SA CARNEIRO, LT 15 VOUZELA3670-234ViseuVouzela
AV. DA BELGICA ; CC CONTINENTE VISEU - JORNAISVISEU3510-159ViseuViseu
AV. REGIMENTO DE INFANTARIA 14VISEU3510-118ViseuViseu
BR. DA NEGROSA, Nº 2 SÃO PEDRO DO SUL3660-481ViseuSão Pedro do Sul
R ANTONIO DA SILVA RIBEIRO LJ A ; EDIFICIO CARAMULOCAMPO DE BESTEIROS3465-055ViseuTondela
CC PALACIO DO GELO LJ 111 ; QTA DA ALAGOAVISEU3500-606ViseuViseu
R CONSELHEIRO AFONSO MELO 41VISEU3510-046ViseuViseu
ZONA IND LT 12 APT 17 870157 ; PA OLIVEIRA DE FRADESOLIVEIRA DE FRADES3680-170ViseuOliveira de Frades
A 25 KM 53.4 LANCO NO IC2 ; AS VOUZELA SUL/NORTECAMPIA3670-056ViseuVouzela
A25 KM 53.4 LANCO NO IC2 ; AS VOUZELA NORTE/ SULCAMPIA3670-056ViseuVouzela
LG DA FEIRA - FONTELO ; AS VISEUVISEU3500-856ViseuViseu
AV CAPITAO HOMEM RIBEIRO ; ASV REPSOLVISEU3514-502ViseuViseu
AS REPSOL A 25 VISEU NORTE ; A25-SUB-LANCO NO DE FAIL/NO DE ; NELAS ENTRE KM 2, 300KM E 2,700VISEU3510-006ViseuViseu
AS REPSOL A25 VISEU sul -LANCO ; NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE ; KM2,300 E KM 2,700 LJ 1806VISEU3500-006ViseuViseu
R. DOS PINHEIROSGUARDAO3475-031ViseuTondela
AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO ; LJ 5 EDIF LINO MOTASANTA COMBA DÃO3440-325ViseuSanta Comba Dão
R DA RIBEIRAPOVOA SOBRINHOS3505-486ViseuViseu
RECTA DO CACADOR KM3.6VISEU3505-577ViseuViseu
AV PADRE RAMOS PINTO 63ALHAIS3650-010ViseuVila Nova de Paiva
PRACA CARLOS LOPESVISEU3510-058ViseuViseu
PCT 25 ABRIL ; QUIOSQUE JARDIMMORTÁGUA3450-127ViseuMortágua
AV BOMBEIROS VOLUNTARIOSMORTÁGUA3450-122ViseuMortágua
AV DAS TILIAS 62 R/CSERNANCELHE3640-290ViseuSernancelhe
AV 25 DE ABRIL 5CASTRO DAIRE3600-124ViseuCastro Daire
AV 25 DE ABRIL 52 ; PAP LAPISMOIMENTA DA BEIRA3620-304ViseuMoimenta da Beira
R COMBATENTES DO ULTRAMAR ; NOTE TONDELA - JORNAISTONDELA3460-551ViseuTondela
EN16 POVOA DE SOBRINHOS ; PA VISEUVISEU3505-481ViseuViseu
R 25 DE ABRIL 27 ; PAP VOUGASÃO PEDRO DO SUL3660-452ViseuSão Pedro do Sul
VALE SENHORIM ; ITMINELAS3520-045ViseuNelas
CC FORUM VISEU LJ 2.33 ; R DR JOSE CRUZ MOREIRA PINTOVISEU3514-505ViseuViseu
PC MUNICIPIO LJ1 LJ A ; MF ELETRODOMESTICOSVILA NOVA DE PAIVA3650-193ViseuVila Nova de Paiva
AV N SRA DAS FEBRES ; POSTO REPSOLCARREGAL DO SAL3430-039ViseuCarregal do Sal
CTR HOSP TONDELA-VISEU ; AV REI D DUARTEVISEU3504-509ViseuViseu
EN 337 CARRIÇA EIRA EM VIL DE ; SOUTOVIL DE SOUTO3510-899ViseuViseu
R CONEGO ANTONIO BARREIROS ; 270 ASV BPVISEU3500-093ViseuViseu
EN 16 RIBEIRA DE MIDE ASV BP ; ABRAVEZESVISEU3515-419ViseuViseu
A25 KM 103.4 SENTIDO MANGUALDE ; VISEUMANGUALDE3530-254ViseuMangualde
R EDUARDO ANTONIO MATOS COIMBRA ; 400TONDELA3460-501ViseuTondela
EN 234 POSTO BPMORTÁGUA3450-124ViseuMortágua
R DR EDUARDO SANTOS LJ 10CANAS DE SENHORIM3525-072ViseuNelas
EST MUNICIPAL PAREDE GRAVOPINHEIRO OFR3680-174ViseuOliveira de Frades
RUA CONS MORAIS DE CARVALHO 16 ; VOUZELAVOUZELA3670-231ViseuVouzela
R ENG EUGENIO ATAIDE CAMARA 10 ; LOTE 290PONTA DELGADA9500-681Ilha de São MiguelPonta Delgada
R CONS N BETTENCOURT 76ANGRA DO HEROÍSMO9700-068Ilha TerceiraAngra do Heroísmo
TABACARIA CLASSIC CENTER ; EST. MONUMENTAL, 188 - LOJA 19 FUNCHAL9000-098Ilha da MadeiraFunchal
ESTRADA DO GARAJAU, 165 ; (Área de Serviço Gapl - CANCELA) CANIÇO9125-067Ilha da MadeiraSanta Cruz
LARGO DA ACHADACAMACHA9135-030Ilha da MadeiraSanta Cruz
ZONA FRANCA CANIÇAL - PLATAF. 24CANIÇAL9200-047Ilha da MadeiraMachico
ER. 262, Sitio Tanque ; (Área de Serviço Gapl-Ptº Santo) PORTO SANTO9400-121Ilha de Porto SantoPorto Santo
TABACARIA IMPÉRIO ; LARGO TORNEIRAS, 2 - B FUNCHAL9060-313Ilha da MadeiraFunchal
REVISTIMADE ; MADEIRA SHOPPING Loja,19 SÃO MARTINHO9024-501Ilha da MadeiraFunchal
PA GALP PORTO DA CRUZ ; SÍTIO DA MAIATAMACHICO9225-200Ilha da MadeiraMachico
PA REPSOL NAZARÉ ; RUA ESTADOS UNIDOS AMÉRICA, 59 SÃO MARTINHO9000-090Ilha da MadeiraFunchal
EST. MONUMENTAL, Edf.Miramar ; CC MONUMENTAL LIDO, loja 18 S. MARTINHO9000-098Ilha da MadeiraFunchal
CABANA DO JARDIM, ; AVENIDA ARRIAGA FUNCHAL9000-064Ilha da MadeiraFunchal
TABACARIA RAMA ; RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA, 4 ; CENTRO COMERCIAL DA SÉFUNCHAL9000-062Ilha da MadeiraFunchal
TAB JORNAL & COMPANHIA FÓRUM MAD ; EST. MONUMENTAL, 390 - FÓRUM MAD SÃO MARTINHO9004-568Ilha da MadeiraFunchal
TABACARIA PHELPS ; LARGO DO PHELPS, 14 FUNCHAL9050-449Ilha da MadeiraFunchal
R. Dr. Brito Câmara, 9 - La Vie ; loja K202 - PISO 2 FUNCHAL9000-039Ilha da MadeiraFunchal
TAB. JORNAL & COMPANHIA S. MART. ; Edf. CONT, Cam. de S.Martinho,12 SÃO MARTINHO9000-273Ilha da MadeiraFunchal
RUA D. CARLOS I, 3-B Stª MARIA MAIOR9050-051Ilha da MadeiraFunchal
RUA RIB. JOÃO GOMES "POSTO GALP" FUNCHAL9050-563Ilha da MadeiraFunchal
TABACARIA DRAGOEIRO ; R. DR ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA 17R/CFUNCHAL9000-062Ilha da MadeiraFunchal
CENTRO COMERCIAL ANADIA - LOJA 5 ; RUA Visconde ANADIAFUNCHAL9050-020Ilha da MadeiraFunchal
PA BP PONTA DO SOL ; RUA DO V CENTENÁRIO, 16 - B PONTA DO SOL9360-500Ilha da MadeiraPonta do Sol
RUA DAS VIRTUDES, nº 14 ; EDF. PEROLA III, loja B 9000-645Ilha da MadeiraFunchal
C. C. ZARCO SHOPPING, LOJA 14 ; SÍTIO DO CAMPO DE BAIXO PORTO SANTO9400-166Ilha de Porto SantoPorto Santo
TABACARIA PESTANAS ; CANIÇO SHOPPING - LOJA 1 ; ESTRADA JOÃO GONÇALVES ZARCOCANIÇO9125-068Ilha da MadeiraSanta Cruz
PA REPSOL VIA RÁPIDA - SUL ; BOA NOVABOA NOVA9060-039Ilha da MadeiraFunchal
TABACARIA DA ACHADA ; R. ALTO PICO,10-EDIF.COL. ACHADA ; BL G LJ-VSÃO PEDRO9000-696Ilha da MadeiraFunchal
Rua de São Francisco, 20 ; "Arcadas São Francisco, loja 9) FUNCHAL9000-050Ilha da MadeiraFunchal
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