Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar
Por José Luis Abreu a 4 Fevereiro 2021 17:53
Na sequência do período pandémico que vivemos, em que algumas bancas se encontram encerradas, em baixo pode procurar os pontos de venda, com a lista de localidades e locais em que pode adquirir o seu jornal AutoSport.
|Agente
|Morada
|Localidade
|CP
|Concelho
|Distrito
|MARIA MARGARIDA ROCHA NUNES
|AV GEN HUMBERTO DELGADO QUIOSQ RAMALHO
|CASTELO DE PAIVA
|4550-101
|Castelo de Paiva
|Aveiro
|ROSA SILVA CASTRO GOMES PINTO
|R 62 113 TABACARIA MI
|ESPINHO
|4500-364
|Espinho
|Aveiro
|PAPELARIA PAPIRO 1985 LDA
|AV. PRAIA ED ROSSIO LJ 18
|ESMORIZ
|3885-404
|Ovar
|Aveiro
|CRISTINA MARIA REBELO MARTA
|R. SAO MIGUEL N 8
|VILA NOVA DE FOZ CÔA
|5150-630
|Vila Nova de Foz Côa
|Guarda
|MARIA LURDES GRACA SILVA CARMO
|LG MERCADO TAB DO MERCADO
|AVEIRO
|3800-223
|Aveiro
|Aveiro
|LUCIO FERREIRA ROLO
|MALAPOSTA AGENTE JORNAIS PAP FONTINHA
|ANADIA
|3780-294
|Anadia
|Aveiro
|REIS MELO & CA LDA
|R. DR. JOSE CERVEIRA LEBRE, 4 PAP PENINHA
|MEALHADA
|3050-340
|Mealhada
|Aveiro
|PAP O LAPIS LDA
|R. CRUZEIRO, 7
|AVEIRO
|3800-300
|Aveiro
|Aveiro
|BELMIRO SILVA LOPES
|R DR MILHEIRO 20
|ARCOZELO VNG
|4410-325
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LIV ACADEMICA PAULO JORGE LDA
|AV CAMILO MATOS 3730
|VALE CAMBRA
|3730-240
|Vale de Cambra
|Aveiro
|DOMINGOS GODINHO PERALTA
|R 23 380 TAB MERCADO
|ESPINHO
|4500-141
|Espinho
|Aveiro
|MARIA LUISA VITORIA ALMEIDA
|LG CRUZEIRO PAP OLIVEIRA
|OIÃ
|3770-059
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|JOSE AUGUSTO FERREIRA FERNANDES
|R 19 825 LIV PAP AZUL
|ESPINHO
|4500-254
|Espinho
|Aveiro
|CAVALINHO E FISE PAP E INFO LDA
|R. DO COMERCIO 714
|SANGALHOS
|3780-124
|Anadia
|Aveiro
|ANTONIO MARQUES ABRANTES
|R VASCO GAMA CASA DOS JORNAIS
|ÁGUEDA
|3750-168
|Águeda
|Aveiro
|O CHAFARIZ-COMERCIO PAP TAB LDA
|LG DO CHAFARIZ, Nº 1
|MEALHADA
|3050-333
|Mealhada
|Aveiro
|JOAO HERBERTO SARAIVA GRILO
|AV 25 ABRIL QUIOSQ JARDIM
|ÍLHAVO
|3830-044
|Ílhavo
|Aveiro
|CONTRAV COMB LUBRI TRAVASSO LDA
|R JOAO BAPTISTA S/N
|TRAVASSÔ
|3750-755
|Águeda
|Aveiro
|QUIOSQ TORRAO SOC UNIP LDA
|GAV AV. JOSE ESTEVAO/ AL PRIOR SARDO
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-554
|Ílhavo
|Aveiro
|EUGENIA CONCEICAO SILVA ESTIMA
|R JOSE GUSTAVO PIMENTA 36 PAP DA GENA
|ÁGUEDA
|3750-155
|Águeda
|Aveiro
|LOBO & BRANCO LDA
|CC AVEIRO CENTER LJ 8-9 PQ ESGUEIRA
|AVEIRO
|3800-055
|Aveiro
|Aveiro
|OCTAVIO A & FILHO LDA
|R ANTONIO BREDA POSTO REPSOL
|ÁGUEDA
|3750-106
|Águeda
|Aveiro
|BOM GOSTO PADARIA PASTELARIA LDA
|R N SENHORA NECESSIDADES 3
|AVEIRO
|3800-317
|Aveiro
|Aveiro
|AUGUSTO GIL PIRES OLIVEIRA HERDEIRO
|R DR ALFREDO COELHO MAGALHAES 6 LA SALETE
|EIXO
|3800-762
|Aveiro
|Aveiro
|VIEIRA CORREIA & MATOS LDA
|R 19 182
|ESPINHO
|4500-255
|Espinho
|Aveiro
|MANUEL PINHEIRO ALMEIDA
|PC LIBERDADE QUIOSQ PINHEIRO
|CESAR
|3700-611
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|LIVRILHAVO-PAP E LIV DE ILHAVO, LDA
|R. STO. ANTÓNIO, 46
|ÍLHAVO
|3830-153
|Ílhavo
|Aveiro
|TENDEIROS & BALTAZAR SA
|BARROSINHAS
|SEGADÃES
|3750-740
|Águeda
|Aveiro
|RODRIGO JOAQUIM MATOS LESTON
|AV DAS LARANJEIRAS R/C LJ B PAP CESARIO
|ANADIA
|3780-202
|Anadia
|Aveiro
|MARIA ROSA FERREIRA CARVALHO
|R. DO CARMO 24
|AVEIRO
|3800-127
|Aveiro
|Aveiro
|COMBUSTIVEIS BAIRRADA, LDA
|EN 235 - KM 13, 4
|OIÃ
|3770-059
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|PANNUZZO, PAP UNIPESSOAL, LDA
|R. DR. ERNESTO PAIVA, 3 - A
|S BERNARDO
|3810-247
|Aveiro
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AE- DO NORTE AREA SERVIÇO ANTUÃ-S/N LJ 130 B
|ANTUA
|3850-001
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AE-AREA SERVIÇO ANTUA-NORTE/SUL LJ 129 A
|ANTUA
|3850-000
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|TGV - TABACARIA LDA
|ESTAÇÃO CP AVEIRO GALERIA COMERCIAL, LJ5
|AVEIRO
|3800-179
|Aveiro
|Aveiro
|MARIA FERNANDA SILVA SANTOS CRUZ
|R DR MARIO SACRAMENTO QUIOSQUE DO TO
|AVEIRO
|3810-105
|Aveiro
|Aveiro
|ALVES CARDOSO & CARDOSO,LDA
|VALE DO SENHOR
|RECARDÃES
|3750-727
|Águeda
|Aveiro
|RUFINA M SILVA F A SOUSA RESENDE
|E.N.109 Nº 64 CAFÉ ABREU
|FERMELÃ
|3865-127
|Estarreja
|Aveiro
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO AS AVEIRO (A/V) NASCENTE
|AVEIRO
|3800-008
|Aveiro
|Aveiro
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO AS AVEIRO (V/A) POENTE
|AVEIRO
|3800-006
|Aveiro
|Aveiro
|SALTO NA PAGINA , LDA
|AL. PRIO SARDO, Nº 47
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-551
|Ílhavo
|Aveiro
|ANA MARIA NETO MOREIRA DIAS
|AV. DR LOURENÇO PEIXINHO Nº 163
|AVEIRO
|3800-166
|Aveiro
|Aveiro
|CLAUDIA RAQUEL DE JESUS RAFEIRO
|R. D. ANTONIO JOSE CORDEIRO, 13 EDF PAÇO ALAMEDA LT6 FORÇA VOUGA
|AVEIRO
|3810-006
|Aveiro
|Aveiro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|CIRCULAR ESGUEIRA AGRAS NORTE AVEIRO-ESGUEIRA
|AVEIRO
|3800-305
|Aveiro
|Aveiro
|JOAO ALMEIDA OLIVEIRA, LDA
|EN 335- Nº 123 KM 5.55 KM
|QUINTAS
|3810-839
|Aveiro
|Aveiro
|MARTINS & MARCELINO LDA
|EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP OESTE/ESTE
|AVEIRO
|3810-138
|Aveiro
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AS REPSOL A17 VAGOS - SUL LJ 156 VAGOS A
|VAGOS
|3840-553
|Vagos
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AS REPSOL A17 VAGOS- NORTE LJ 158 VAGOS B
|VAGOS
|3840-553
|Vagos
|Aveiro
|TAJOIA-TRANSP DE MERCADORIAS, LDA
|PRAIA DA VAGUEIRA
|CALVÃO VGS
|3840-050
|Vagos
|Aveiro
|QUIOSQUE QUINPER, LDA
|PCT MOLHO SUL
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-556
|Ílhavo
|Aveiro
|PRIO ENERGY SA
|EN 333 AV DR LUCIO VIDAL PA VAGOS
|VAGOS
|3840-001
|Vagos
|Aveiro
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV TABUEIRA - JORNAIS CONTINENTE AVEIRO
|SÃO JACINTO
|3800-901
|Aveiro
|Aveiro
|PRIO ENERGY SA
|R VISCONDE VALDEMOURO 13 PA ESTARREJA
|ESTARREJA
|3860-389
|Estarreja
|Aveiro
|MENDES & LOUREIRO COMB LUB LDA
|EN1 - MALAPOSTA
|ANADIA
|3780-294
|Anadia
|Aveiro
|MARTINS & MARCELINO LDA
|EN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP ESTE/OESTE
|AVEIRO
|3810-138
|Aveiro
|Aveiro
|LOBO & BRANCO LDA
|CC GLICINIAS LJ 1.3 D R D MANUEL BARBUDA E VASCONCELOS
|AVEIRO
|3810-498
|Aveiro
|Aveiro
|MASCOTE PORTUGUESA UNIP LDA
|LARGO DR ANTONIO COSTA ALMEIDA EDF SAO GABRIEL FRACCAO AA
|ANADIA
|3780-216
|Anadia
|Aveiro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CIMO DA VILA S SALVADOR MODELO ILHAVO - JORNAIS
|ÍLHAVO
|3830-159
|Ílhavo
|Aveiro
|QUIOSQUE O LOUSINHAS UNIP LDA
|AV DO EMIGRANTE 2728
|ÁGUEDA
|3750-171
|Águeda
|Aveiro
|RUI MANUEL BATISTA UNIP LDA
|CC PINGO DOCE LJ17 EN109
|AVEIRO
|3800-042
|Aveiro
|Aveiro
|VIRGULA & CAPITULOS LDA
|AV 25 DE ABRIL 10 R/C
|ÍLHAVO
|3830-044
|Ílhavo
|Aveiro
|POSTOXIS II SOC COMBUSTIVEIS LDA
|EN1 KM 234,5 ASV BP ALAGOA
|ÁGUEDA
|3750-301
|Águeda
|Aveiro
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|CAVADA NOVA SUL- NORTE
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-165
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|CAVADA NOVA NORTE- SUL
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-165
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|PRIO ENERGY SA
|EN1 KM249,250 PA ALBERGARIA (POENTE)
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-200
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|PRODIGYPOCKET LDA
|AV FORCA AEREA PORTUGUESA 36
|AVEIRO
|3800-355
|Aveiro
|Aveiro
|TIAGO MARQUES UNIP LDA
|PC MUNICIPIO ED AGATHA BL 5 LJ RC5 E RC6
|ÁGUEDA
|3750-111
|Águeda
|Aveiro
|LILIANA CRUZ COLACO
|R CAPITAO LEBRE 53 CAPITAO LIVRO
|AVEIRO
|3810-384
|Aveiro
|Aveiro
|MARIA HELENA R TAVARES CAB CAS HER
|R DA REPUBLICA 31 CAFE SNACK-BAR VALE DA CEREJEIRA
|AVEIRO
|3810-160
|Aveiro
|Aveiro
|ARMANDO MANUEL DELGADO FERREIRA
|HORTA ESTRADA PRINCIPAL
|EIXO
|3800-721
|Aveiro
|Aveiro
|MARTINS E MARCELINO LDA
|R ANTONIO BERNARDO 130 ASV BP
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-301
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|CODIGOS E METAFORAS LDA
|RUA DA MOTA 4
|ÍLHAVO
|3830-143
|Ílhavo
|Aveiro
|SUSANA VERONICA MIRANDA R CASQUEIRA
|AV JOSE ESTEVAO N 139 QUIOSQUE CIDADE
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-555
|Ílhavo
|Aveiro
|PRIO ENERGY SA
|AUTOESTRADA A 25 KM4+500 PRAIAS - AVEIRO
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-751
|Ílhavo
|Aveiro
|PRIO ENERGY SA
|AUTOESTRADA A25 KM 4+500 AVEIRO-PRAIAS
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-751
|Ílhavo
|Aveiro
|RPRITE GEST LDA
|AV CORTE REAL ED MOLHE SUL 95 B PRAIA DA BARRA
|GAFANHA DA NAZARÉ
|3830-751
|Ílhavo
|Aveiro
|INTERALBERGARIA SUPERMERCADOS LDA
|RUA D DINIS LG VALE GRAMA ALTO ASSILHO
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-226
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|LIVROS TAGARELAS UNIPESSOAL LDA
|R SOBREIRO 30
|BUSTOS
|3770-017
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|SALTY ODYSSEY LDA
|AVENIDA DA UNIVERSIDADE NO/SUL SENTIDO NORTE/SUL
|AVEIRO
|3810-006
|Aveiro
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ZONA INDUSTRIAL TABUEIRA
|AVEIRO
|3800-055
|Aveiro
|Aveiro
|PETROL CHAIN GEST P ABST UNIP LDA
|EN 1 KM 226 81 POSTO ESTE AGUADA DE CIMA
|AGUADA DE CIMA
|3750-064
|Águeda
|Aveiro
|MARTINS E MARCELINO LDA
|RUA DO SOBREIRO 17
|MAMARROSA
|3770-037
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|TELMA DINIS UNIPESSOAL LDA
|RUA EMIDIO NAVARRO EDF OASIS LJ 17
|LUSO
|3050-224
|Mealhada
|Aveiro
|EQUACAO CINTILANTE UNIP LDA
|AV DR LUCIO VIDAL QUIOSQUE VAGOS
|VAGOS
|3840-401
|Vagos
|Aveiro
|DETALHES DE SEMPRE LDA
|PRACA HUMBERTO DELGADO Nº10 E 12 SL 1º ANDAR
|AVEIRO
|3810-177
|Aveiro
|Aveiro
|QUIOSQUE CCI UNIPESSOAL LDA
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE DO MERCADO
|ÍLHAVO
|3830-044
|Ílhavo
|Aveiro
|MANUEL ALVES DIAS LDA
|AV DR FRANCISCO SA CARNEIRO POSTO B
|AVEIRO
|3810-265
|Aveiro
|Aveiro
|MARTINS E MARCELINO LDA
|R DR DINIS GOMES 2 ASV BP
|ÍLHAVO
|3830-188
|Ílhavo
|Aveiro
|MANUEL DE OLIVEIRA & MARQUES LDA
|RUA 20 287
|ESPINHO
|4500-815
|Espinho
|Aveiro
|ANGELA RAFAELA CORREIA CABRAL
|RUA DA CARVOEIRA S/N
|MACINHATA DO VOUGA
|3750-593
|Águeda
|Aveiro
|TITULO CASTICO LDA
|RUA ANTONIO NICOLAU COSTA 11 PINGO
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-079
|São João da Madeira
|Aveiro
|MIGALHA QUENTE LDA
|AV CIDADE DE COIMBRA 102 104
|MEALHADA
|3050-374
|Mealhada
|Aveiro
|DISTRIBAIRRO SUPERMERCADOS LDA
|ZONA INDUSTRIAL-INTERMARCHE
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-222
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|JORNAIS A ALTURA LDA
|INTERMARCHE MEALHADA, LJ 2
|MEALHADA
|3050-343
|Mealhada
|Aveiro
|CAMPOLARGO COMB LDA
|IC2 S/N - POSTO BP MALAPOSTA
|ANADIA
|3780-294
|Anadia
|Aveiro
|SALTY ODYSSEY LDA
|R PRINCIPAL DA MURTA 128 OLIVEIRA DO BAIRRO
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-216
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|ROSA MARTINS & FILHOS LDA
|AV. D JOAO IV, CC VILLA, LJ 53 PAP ASTERIX
|GUIMARAES
|4810-532
|Guimarães
|Braga
|TAB COMBATENTES LDA
|AL RESISTENCIA 78
|GUIMARÃES
|4810-286
|Guimarães
|Braga
|CREIXOAUTO COMB & LUB SA
|MIRADOURO DE BAIXO CREIXOMIL POSTO CREIXOAUTO
|GUIMARÃES
|4835-079
|Guimarães
|Braga
|ENTREFOLHA-PAP E LIVRARIA LDA
|LG DA ESTACAO
|NINE
|4775-446
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|FOTO BOGO CARLOS AUGUSTO P BOGO
|AV. DA PRAIA,19 APULIA
|APÚLIA
|4740-031
|Esposende
|Braga
|PAPELARIA NANI , LDA
|C COM SOTTO MAYOR - LJ 2 R/C
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|SILVA DOMINGUES SA
|AV CIRCULAR SUL PISCINAS 1
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|SERRA DA SORTE LDA
|LG RODRIGUES SAMPAIO, 16
|ESPOSENDE
|4740-218
|Esposende
|Braga
|QUIOS S JORGE-ABINEPAL-BAZAR PAP-LD
|PC FRANCISCO INACIO-PEVIDEM
|GUIMARAES
|4835-321
|Guimarães
|Braga
|MANUEL JOSE MALVAR AZEVEDO
|AV 25 ABRIL 124 PIPE`S BAZAR
|V N FAMALICAO
|4760-101
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|PETRO CELEIROS ABAST COMB LDA
|AGRINHA - CELEIROS POSTO GALP
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A3 AUTO EST VALENCA PORTO N/S SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600
|ALHEIRA
|4750-058
|Barcelos
|Braga
|QUIOSQ SAGRES-RUI MANUEL AZEVEDO
|R. LUIS BARROSO
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-066
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|MARIA ESTER MENDES VIEIRA MOREIRA
|R. S VICTOR. 108
|BRAGA
|4710-439
|Braga
|Braga
|TONIANA-COMB E LUBRIF, LDA
|R. D CONSTANCA DE NORONHA
|GUIMARAES
|4810-245
|Guimarães
|Braga
|ANTONIO PINHEIRO DIAS CURVAO LDA
|PERELHAL POSTO ESSO
|BARCELOS
|4750-001
|Barcelos
|Braga
|CARLOS RUFINO COMBUSTIVEIS LDA
|R DO CAIS 21 POSTO DE COMBUSTIVEIS
|FONTE ARCADA PVL
|4830-345
|Póvoa de Lanhoso
|Braga
|ALBERTO SIMOES & CA LDA
|PC REPUBLICA 13 ARCADA
|BRAGA
|4710-305
|Braga
|Braga
|DISTRIVERDE-SUPERMERCADOS, LDA
|SOUTO-EST NAC 101 -GEME
|VILA VERDE
|4730-180
|Vila Verde
|Braga
|INFLAMA-COMBUSTIVEIS E INVEST, LDA
|RECTA DE LAGO
|LAGO
|4720-525
|Amares
|Braga
|NETBOOKS LIV PAP E INFORMATICA LDA
|R. JOSE RIBEIRO VIEIRA CASTRO, 162
|FAFE
|4820-273
|Fafe
|Braga
|ATI-PETROLEOS, LDA - POSTO GALP
|R. CRUZ D ARGOLA-MESAO FRIO
|GUIMARAES
|4810-225
|Guimarães
|Braga
|SILVA & CARVALHO COMB LDA
|R. NOSSA SENHORA PENHA, 780
|GUIMARAES
|4810-233
|Guimarães
|Braga
|QUIOSQUE S BENTO LDA
|R IRMAOS S JOAO DEUS LT 64 CX685
|BARCELOS
|4750-169
|Barcelos
|Braga
|SANTOS DA CUNHA 6 LOG E TRANSP LDA
|AV. JOAO XXI
|BRAGA
|4715-035
|Braga
|Braga
|LOUREIRO & TORRES LDA
|LUG DA PENA - GAMIL BOMBAS DA GALP
|BARCELOS
|4755-226
|Barcelos
|Braga
|SILVA DOMINGUES SA
|VIA CIRCULAR SUL- PISCINAS 2
|BRAGA
|4700-001
|Braga
|Braga
|M HELENA BARBOSA OLIVEIRA
|R. DE CRASTO, N 100
|SERZEDELO
|4765-582
|Guimarães
|Braga
|ELISIO MANUEL TAVARES CARVALHO
|LG BARJONA FREITAS,95-97 APT 6
|BARCELOS
|4750-265
|Barcelos
|Braga
|QUIOSQUE CENTRAL DE JOANE, LDA
|LARGO DA REPUBLICA 41
|JOANE
|4770-260
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|QUIOSQ VILA NOVA-MANUEL MATOS LIMA
|ESTRADA NAC 101 NOGUEIRA
|BRAGA
|4715-213
|Braga
|Braga
|PETROBASTO COM COMB LUB LDA
|LUG PINHEIRO
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-359
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|ANTÓNIO DA FONSECA FALCAO UNIP LDA
|AV DAS PONTES
|TAMEL (SÃO VERÍSSIMO)
|4750-754
|Barcelos
|Braga
|TABACARIA DO VALE LDA
|R GIL VICENTE 67 R/C
|GUIMARÃES
|4800-151
|Guimarães
|Braga
|ESTER FILOMENA C SILVA GUIMARÃES
|R. S DAMASO - C C S.FRANCISCO LJ 34
|GUIMARÃES
|4800-444
|Guimarães
|Braga
|QUIOSQUE E SNACK BAR ATOUGUIA LDA
|R. DA SAUDADE, 1º BLOCO 1 R/C ATOUGUIA - CREIXOMIL
|GUIMARÃES
|4835-109
|Guimarães
|Braga
|JOSE CARLOS E FERREIRA LDA
|R. CENTRAL 327
|PEVIDEM
|4835-314
|Guimarães
|Braga
|ALBERTO A COSTA FILHOS & CA, LDA
|PC D MARIA II
|V N FAMALICAO
|4760-111
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|ANTONIO MANUEL SOUSA FERNANDES
|PARQUE BRACALANDIA
|BRAGA
|4710-042
|Braga
|Braga
|DOMINGOS OLIVEIRA-QUIOS ESCADINHAS
|AL. S DAMASO
|GUIMARAES
|4810-286
|Guimarães
|Braga
|OLGA JOAQUINA ALVES DIAS
|PC CONDE AGROLOGO FRENTE RESTAURANTE PIMENTA QUIOSQUE OLGA
|BRAGA
|4700-312
|Braga
|Braga
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|QTA LAMEIRA CREIXOMIL CONTINENTE GUIMARÃES - JORNAIS
|GUIMARÃES
|4835-075
|Guimarães
|Braga
|ANTÓNIO EMANUEL AFONSO RIBEIRO
|R. CONSELHEIRO BENTO MIGUEL
|BRAGA
|4710-294
|Braga
|Braga
|LOJA DO JÓ UNIPESSOAL LDA
|R. DO QUINTÃO , 41
|BRAGA
|4700-153
|Braga
|Braga
|SERVILIMA - REV COMB LUB S L LDA
|ESTRADA NACIONAL 205
|BARQUEIROS BCL
|4740-683
|Barcelos
|Braga
|PAP MACHADO - ANTONIO I M UNIP LDA
|R. RODRIGO SOUSA CASTRO
|GÉMEOS CBT
|4890-377
|Celorico de Basto
|Braga
|PIT LANE LDA
|R. 25 ABRIL
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-089
|Guimarães
|Braga
|QUIOSQUE POVOENSE LDA
|LUGAR BARBOSA CASTRO
|PÓVOA DE LANHOSO
|4830-517
|Póvoa de Lanhoso
|Braga
|AUGUSTO JOSE SOARES NOVAIS
|AV. CONDE MARGARIDE CREIXOMIL
|GUIMARÃES
|4835-072
|Guimarães
|Braga
|CONTROLSUPER COMERCIO COMB LDA
|CIRCULAR GUIMARAES AZUREM SUL
|GUIMARAES
|4800-001
|Guimarães
|Braga
|RUI MAGALHAES & FILHOS LDA
|PCT GEN HUMBERTO DELGADO 47
|BRAGA
|4715-115
|Braga
|Braga
|DIZERES D AGORA UNIP LDA
|LARGO SR. AFLITOS
|BRAGA
|4700-024
|Braga
|Braga
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|VARIANTE Á EN 14 -PORTO-BRAGA
|BRAGA
|4700-005
|Braga
|Braga
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|VARIANTE EN 14 BRAGA PORTO MAXIMINOS
|BRAGA
|4700-004
|Braga
|Braga
|SANTOS DA CUNHA 6 LOG E TRANSP LDA
|LOTEAMENTO DAS CAVADAS- QUINCHÃES
|CAVADAS
|4820-587
|Fafe
|Braga
|CARLOS ALBERTO DA SILVA FREITAS
|R. DOS CUTILEIROS- N PAV HOSP OLIV
|CREIXOMIL
|4810-005
|Guimarães
|Braga
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A7 KM5.15 FAMALICAO-GUIMARAES AS CEIDE (F/G)
|VILA NOVA DE FAMALIÇÃO
|4760-001
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A7 KM5.15 GUIMARAES-FAMALICAO AS CEIDE (G/F)
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-001
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|JOAO MOURA DUARTE COMBUSTIVEIS, LDA
|AV. CIDADE ABREU E LIMA 2
|RIBA D`AVE
|4765-181
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|TAB AMORIM-UNIPESSOAL, LDA
|PRAÇA ALEXANDRE HERCULANO Nº46
|BRAGA
|4710-292
|Braga
|Braga
|JOSE AUGUSTO FERNANDES MORAIS
|R ANTONIO GOMES MARINHO 1892 PAP UNIVERSUS
|GUIMARÃES
|4800-132
|Guimarães
|Braga
|SANTOS DA CUNHA 6-LOG E TRANSP, LDA
|R DOS ALIADOS, 208 (POSTO GALP)
|FAFE
|4820-248
|Fafe
|Braga
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH CONTINENTE BRAGA - JORNAIS
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|BRAGADIS, SOC DISTRIBUICAO,SA
|SHOPPING VILA NOVA E.LECLERC BRAGA
|BRAGA
|4705-265
|Braga
|Braga
|TERESA JESUS RIBEIRO SOARES
|PC CONDE AGROLOGO
|BRAGA
|4700-002
|Braga
|Braga
|AUTENTIFOKUS UNIPESSOAL, LDA
|AV DESCOBRIMENTOS
|VILA NOVA DE FAMALICAO
|4760-011
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|SUPERGUIMARAES SUPERMERCADOS, LDA
|R PINHEIRO MANSO, 443- INTERMARCHE
|URGESES
|4810-007
|Guimarães
|Braga
|FURTADO & SALGADO-BRAKIOSKS, LDA
|CC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH LJ 30
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|PETRO CELEIROS ABAST COMB LDA
|ED STOCK CAR-LUG CABANAS- DUME
|BRAGA
|4700-048
|Braga
|Braga
|GULULUPA UNIPESSOAL LDA
|CAMPO DO LAMEIRO
|FAFE
|4820-178
|Fafe
|Braga
|PRIO ENERGY SA
|VARIANTE DO FOJO ESTE S PEDRO PA BRAGA
|BRAGA
|4715-570
|Braga
|Braga
|ARMANDO & PINHEIRO, LDA
|LG VALENTIM MOREIRA DE SÁ, 98
|GUIMARAES
|4810-452
|Guimarães
|Braga
|TAB BRAGA-MANUEL ARAUJO BRAGA
|R. DR. JUSTINO CRUZ 149
|BRAGA
|4700-314
|Braga
|Braga
|JOSE ANTONIO FREITAS CASTRO
|PC 25 ABRIL QUIOSQ ARCADA
|FAFE
|4820-142
|Fafe
|Braga
|COMERCIO CENTRAL-IRMAOS SILVA LDA
|LG GUALDIM PAIS 20 RC-AP 21
|AMARES
|4720-013
|Amares
|Braga
|TERESA FERNANDES MARQUES
|R. 25 DE ABRIL
|BRAGA
|4715-001
|Braga
|Braga
|AUTENTIFOKUS UNIPESSOAL, LDA
|LG ANTONIO GONCALVES
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-080
|Guimarães
|Braga
|OCASO CAFE PASTELARIA LDA
|PC GOMES E AZURARA CC SALGUEIRAL LJ 46
|GUIMARÃES
|4835-055
|Guimarães
|Braga
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|AV JOAO DUARTE POSTO REPSOL
|BARCELOS
|4750-175
|Barcelos
|Braga
|MICAS LDA
|R CRUZ CAIDA 103 QUIOSQUE CRUZ CAIDA
|VIZELA
|4815-408
|Vizela
|Braga
|ROGERIO POINHAS UNIP LDA
|LG JOAO PENHA S/N QUIOSQ ESTRELA DA SORTE
|BRAGA
|4710-245
|Braga
|Braga
|BREVE CALENDARIO LDA
|AV FRANCA S/N QUIOSQUE AVENIDA
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-282
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|RPI VALE FERNANDES LDA
|R DAS TEIXUGUEIRAS POSTO GALP
|VIZELA
|4815-490
|Vizela
|Braga
|PIT LANE LDA
|EN 105 KM44.183 POSTO GALP
|GUIMARÃES
|4810-565
|Guimarães
|Braga
|BOXOIL COM COMB UNIP LDA
|EN106 236 - POSTO BP
|ÍNFIAS VIZ
|4815-071
|Vizela
|Braga
|INES BEATRIZ NEVES UNIP LDA
|R JOAO AMANDIO 35 LAGOA CAFE
|ESPOSENDE
|4740-200
|Esposende
|Braga
|CARLOS ANTONIO CARDOSO UNIP LDA
|R N SRA DE FATIMA 873 R/C
|CALDAS DAS TAIPAS
|4805-137
|Guimarães
|Braga
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV DO PACO VELHO - JORNAIS BOOK IT BARCELOS
|V FRESCAINHA (S PEDRO)
|4750-844
|Barcelos
|Braga
|TAB JOSE MARINHO LDA
|LG DO TOURAL 40
|GUIMARÃES
|4810-427
|Guimarães
|Braga
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|EN13 KM43,150 POSTO GALP GANDRA
|ESPOSENDE
|4740-475
|Esposende
|Braga
|QUIOSQ LR LDA
|AV ENG LOSA FARIA 102 LJ 4
|ESPOSENDE
|4740-268
|Esposende
|Braga
|GUIKIOSK'S FURTADO & SALGADO LDA
|CC GUIMARAES SHOPPING LJ 248 AL DR MARIANO FELGUEIRAS
|GUIMARÃES
|4835-075
|Guimarães
|Braga
|CAPADEMOCOES LDA
|R CIDADE DO PORTO EDF OLIMPUS LJ 5
|BRAGA
|4705-084
|Braga
|Braga
|FONTE & MAR LDA
|R DOS SARGACEIROS LJ 17
|APÚLIA
|4740-060
|Esposende
|Braga
|PAGINAS AO VENTO UNIP LDA
|CC BRAGA PARQUE LJ211 QTA DOS CONGREGADOS
|BRAGA
|4710-427
|Braga
|Braga
|SINAL MAGICO SUPERMERCADOS LDA
|R DAMIANA MARIA SILVA 24
|BRAGA
|4705-085
|Braga
|Braga
|OK DRINK'S UNIP LDA
|R INACIO JOSE PEIXOTO 157 R/C
|BRAGA
|4700-431
|Braga
|Braga
|M J VENDEIRO SA
|R DR JOSE ARAUJO CARNEIRO 466 POSTO REPSOL
|CAVALÕES
|4760-450
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|NAZARE & RUI MARTINS LDA
|AV 31 JANEIRO - POSTO BP
|BRAGA
|4715-117
|Braga
|Braga
|HORA & COSTA LDA
|AV DR MARIO SOARES 2311 EN 206 BOLAMA SUPERMERCADOS
|JOANE
|4770-260
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|PRIO ENERGY SA
|EN 13 KM 40,600 PA FAO
|FÃO
|4740-321
|Esposende
|Braga
|TEMPO D OPINIAO UNIP LDA
|R TALVAI SN CC ELECLERC LJ6
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4764-503
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|O BASTO 2013 UNIP LDA
|PC DA REPUBLICA LJ 4 E 6 FR I J
|CABECEIRAS DE BASTO
|4860-355
|Cabeceiras de Basto
|Braga
|PAULO MAURICIO GOMES GUEDES
|R DA IGREJA 10
|DELÃES
|4765-623
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|ROSA CONCEICAO F F VIEIRA UNIP LDA
|R S JOAO BATISTA 2097 MERCEARIA SAOZINHA
|PONTE GMR
|4805-319
|Guimarães
|Braga
|TIAGO CORREIA VIDEIRA UNIP LDA
|PC REPUBLICA 128 QUIOSQUE DAS CHAVES
|VIZELA
|4815-475
|Vizela
|Braga
|MANUEL ARTUR GALVAO REGO UNIP LDA
|PC MUNICIPIO 90 R/C QUIOSQUE RECREIO
|VILA VERDE
|4730-733
|Vila Verde
|Braga
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|AV IMACULADA CONCEICAO POSTO BP
|BRAGA
|4700-034
|Braga
|Braga
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CC NOVA ARCADA LJ 00.01 CNT BRAGA N ARCADA - JORNAIS
|BRAGA
|4700-038
|Braga
|Braga
|TAB GUERREIRO UNIP LDA
|CC ESPACO GUIMARAES LJ0.18 R 25 DE ABRIL
|GUIMARÃES
|4835-400
|Guimarães
|Braga
|DISPONIVELIDEIA LDA
|AV VISCONDE S JANUARIO 57 LJ8 PAP PORTUGUEZA
|FÃO
|4740-325
|Esposende
|Braga
|TAB PAP TORRES COSTA LDA
|AV DOS COMBATENTES GRANDE GUERRA 17 A 19 PORTA NOVA II
|BARCELOS
|4750-279
|Barcelos
|Braga
|MARIA MANUELA A SILVA GONCALVES
|AV REBELO MESQUITA
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-013
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|SILVIA MARISA MOREIRA FERREIRA
|R ABREU MESQUITA LT75 EDF VENUS LJ1
|VILA NOVA DE FAMALICÃO
|4760-119
|Vila Nova de Famalicão
|Braga
|ATREVOMEASORTE LDA
|R ANTONIO MARIZ 48 R/C
|BRAGA
|4715-279
|Braga
|Braga
|QUIOSQUE FANDINO LDA
|VINHAS MOREIRA CONEGOS
|MOREIRA DE CÓNEGOS
|4815-270
|Guimarães
|Braga
|STREETFUELS GESTAO E SERVIÇOS LDA
|AV CIDADE GUIMARAES ASV BP
|FAFE
|4820-178
|Fafe
|Braga
|GENERALSERV GEST SER SA
|LUGAR DO PINHEIRO ASV BP
|FERREIROS PVL
|4830-165
|Póvoa de Lanhoso
|Braga
|CARINA ANDREIA S F DO CARMO
|RUA DE GOMERIZ Nº 7
|SEQUEIRÓ
|4780-600
|Santo Tirso
|Porto
|SILABAS DEFINIDAS UNIP LDA
|R CARLOS MALHEIRO DIAS 571
|GUIMARÃES
|4810-258
|Guimarães
|Braga
|RIMAS DE SEMPRE LDA
|R PROF MACHADO VILELA 120 LJ 1
|BRAGA
|4715-045
|Braga
|Braga
|INTERVILAPRAIA SUPERMERCADOS LDA
|POÇO DO LINHO LAGE ITMI
|ÂNCORA
|4910-011
|Caminha
|Viana do Castelo
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV ROBERT SMITH NOTE BR MINHO CENTER JORNAIS
|BRAGA
|4715-249
|Braga
|Braga
|M J VENDEIRO SA
|RUA DA ESTRADA 621
|BARCELOS
|4750-786
|Barcelos
|Braga
|NOVO DOCE EDUARDO SOARES UNIP LDA
|PRACA CONDE AGROLONGO 75
|BRAGA
|4700-312
|Braga
|Braga
|BOXOIL COM COMB UNIP LDA
|ESTRADA NACIONAL 106 925 ÍNFIAS VIZ
|ÍNFIAS VIZ
|4815-071
|Vizela
|Braga
|TABACARIA DA SE LDA
|R D GONCALO PEREIRA 1 TABACARIA DA
|BRAGA
|4700-032
|Braga
|Braga
|DESVENDAPALAVRAS LDA
|RUA 25 DE ABRIL 455
|BRAGA
|4710-913
|Braga
|Braga
|AUTENTIPALPITE UNIPESSOAL LDA
|R CANDIDO CUNHA 258 LOJA 13
|BARCELOS
|4750-276
|Barcelos
|Braga
|M PRINCIPE UNIPESSOAL LDA
|LG JORDAO QT ST MARIA AV PAULO FELI INTERMARCHE
|BARCELOS
|4750-783
|Barcelos
|Braga
|CRISTINA ALEXANDRA VIEIRA PEREIRA
|R TEIXEIRA PASCOAIS EDF BV GUIMARAE S/N FR J
|GUIMARÃES
|4800-073
|Guimarães
|Braga
|INTERARCOZELO SUPERMERCADOS LDA
|RUA DA CORGA EDF INTERMARCHE
|ARCOZELO VNG
|4410-440
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MANUEL ANTONIO LIMA FERNANDES
|RUA DA AGRA 608
|FRAGOSO
|4905-086
|Barcelos
|Braga
|AMADEU FRANCISCO FERREIRA RODRIGUES
|R STA EULALIA 27
|NEGREIROS
|4775-191
|Barcelos
|Braga
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|AV 1 MAIO EN 13 KM 64 825 L CAIS NO POSTO BP DARQUE
|VIANA DO CASTELO
|4935-129
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|CASANOVA & CARVALHO COM SERV LDA
|R EST NACIONAL PT 1013 CASANOVA CAF
|BARQUEIROS BCL
|4740-694
|Barcelos
|Braga
|FRANCAR COMERCIAL ACT HOT TAB LDA
|PCT JOAO XXI,10 A-GAL HOTEL TURISMO
|BRAGA
|4715-036
|Braga
|Braga
|QUIOSQ ROSA D'OURO-NUNO OLEMA, LDA
|PC SE
|BRAGANÇA
|5300-265
|Bragança
|Bragança
|JOAO BATISTA NUNES
|R LUIS CAMOES 1144 PAP TAB NUNES
|CARRAZEDA DE ANSIÃES
|5140-081
|Carrazeda de Ansiães
|Bragança
|CHAMAUTO SOC TRANSMONTANA AUTO LDA
|R. ALEXANDRE HERCULANO
|BRAGANÇA
|5300-074
|Bragança
|Bragança
|MARIA ALICE SILVA MATEUS PEIXOTO
|PRACA DA REPUBLICA N 3
|VILA FLOR
|5360-331
|Vila Flor
|Bragança
|MANUEL ANTÓNIO RODRIGUES REBELO,LDA
|AV. GAGO C SACADURA CABRAL Nº1183 R R/C
|MEDA
|6430-183
|Meda
|Guarda
|SUSANA MARISA MORA BRANQUINHO
|AV 25 DE ABRIL - O
|MIRANDELA
|5370-202
|Mirandela
|Bragança
|DELICIAS DO FORNO LDA
|R DR PROF MOTA PINTO- 47 R/C
|BRAGANÇA
|5300-437
|Bragança
|Bragança
|TAB MAXIME UNIP LDA
|CC PINGO DOCE LJ 7 QTA DOS TELHEIROS
|MIRANDELA
|5370-203
|Mirandela
|Bragança
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV SA CARNEIRO LJ44 JORNAIS FORUM THEATRUM BOOK IT BRAGANCA
|BRAGANÇA
|5300-252
|Bragança
|Bragança
|EMILIO CARDANHA UNIP LDA
|R MANUEL SEIXAS 17-19 LIV CLASSICA
|TORRE DE MONCORVO
|5160-290
|Torre de Moncorvo
|Bragança
|BEZERRA & PEREIRA LDA
|A4 ASV LAMARES NORTE BRAGANCA/ VILA REAL
|LAMARES
|5000-132
|Vila Real
|Vila Real
|BEZERRA & PEREIRA LDA
|A4 ASV LAMARES SUL VILA REAL/ BRAGANCA
|LAMARES
|5000-132
|Vila Real
|Vila Real
|CASA DOS PADRINHOS LDA
|LG GENERAL CLAUDINO 14
|TORRE DE MONCORVO
|5160-243
|Torre de Moncorvo
|Bragança
|PETROFLOR SA
|EN 102 - POSTO BP (EM FRENTE QTA DA TERRINHA)
|ADEGANHA
|5160-021
|Torre de Moncorvo
|Bragança
|MIGUEL JOAO MENDO PIRES
|R ENG DUARTE PACHECO LIV IDEAL
|MOGADOURO
|5200-212
|Mogadouro
|Bragança
|TROVIENERGY COMBUSTIVEIS LDA
|ZONA INDUSTRIAL NO N15/A4/IP2
|MACEDO DE CAVALEIROS
|5340-296
|Macedo de Cavaleiros
|Bragança
|QUIOSQUE DE MACEDO UNIPESSOAL LDA
|LG MANUEL PINTO AZEVEDO S/N
|MACEDO DE CAVALEIROS
|5340-219
|Macedo de Cavaleiros
|Bragança
|SUPERVILAFLOR SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR DE CASEIROES ITMI
|VILA FLOR
|5360-310
|Vila Flor
|Bragança
|DISTRICAVALEIROS SUPERMERCADOS LDA
|RUA CAMILO CASTELO BRANCO LUGAR DO PRADO MACEDO DE CAVALEIROS
|MACEDO DE CAVALEIROS
|5340-211
|Macedo de Cavaleiros
|Bragança
|LETRAS ESPECIFICAS LDA
|LARGO TRNDADE COELHO 18
|MOGADOURO
|5200-213
|Mogadouro
|Bragança
|MARIA CEU AREIAS TEIXEIRA PINHEIRO
|R D AFONSO III PARQUE IMPERIO QUIOS IMPERIO
|MIRANDELA
|5370-408
|Mirandela
|Bragança
|LIV PAP GOMES - ANTONIO M GOMES
|R. LORETO, 180
|BRAGANÇA
|5300-198
|Bragança
|Bragança
|LUC LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS LDA
|LG FREI ANTONIO CHAGAS ASV CEPSA
|VIDIGUEIRA
|7960-220
|Vidigueira
|Beja
|MARIA FATIMA GONÇALVES JACINTO
|PCT LOJAS 1 TIFA BAZAR PAPELARIA
|MÉRTOLA
|7750-330
|Mértola
|Beja
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AUTO EST 2 KM 193 NORTE SUL
|ALMODÔVAR
|7700-016
|Almodôvar
|Beja
|ANTONIO MANUEL GUERREIRO
|EST NACI 2 ASV GALP
|ALMODÔVAR
|7700-016
|Almodôvar
|Beja
|RAPOSO & LUZIA COMB LUB LDA
|R SEARA 30
|CASTRO VERDE
|7780-163
|Castro Verde
|Beja
|ANTONIO EDUARDO PIEDADE A HERDEIROS
|PRAÇA VILA GARVAO QUIOSQUE TONY
|OURIQUE
|7670-370
|Ourique
|Beja
|AMILCAR ALEXANDRE BALTASAR PEREIRA
|LARGO RELOGIO 10 11
|ALVITO
|7920-022
|Alvito
|Beja
|BOTELHO II LDA
|EN 390 ASV GALP
|VILA NOVA DE MILFONTES
|7645-023
|Odemira
|Beja
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AE 2 KM 148 NORTE SUL ASV GALP M24 ALJUSTREL NORTE ASUL
|ALJUSTREL
|7600-010
|Aljustrel
|Beja
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AE 2 KM 148 SUL NORTE ASV GALP M24 ALGUSTREL SUL NORTE
|ALJUSTREL
|7600-010
|Aljustrel
|Beja
|PAPELARIA ZECA UNIPESSOAL LDA
|AV SALUQUIA 2
|MOURA
|7860-002
|Moura
|Beja
|GRUPO CAMEIRINHA COM SERV SA
|R LISBOA ESTR NACIONAL 121
|BEJA
|7800-346
|Beja
|Beja
|NELSON CACHOPAS UNIPESSOAL LDA
|R NOVA FEIRA FARJAIS CASTRO LJ 1 INTERMARCHE
|CASTRO VERDE
|7780-201
|Castro Verde
|Beja
|SUSANA SIOGA UNIPESSOAL LDA
|PC ANT RAPOSO TAVARES QIOSQUE
|BEJA
|7800-426
|Beja
|Beja
|SUPERALJUSTREL SUPERMERCADOS LDA
|RAMAL DE BEJA S/N
|ALJUSTREL
|7600-073
|Aljustrel
|Beja
|MARIA HELENA GONCALVES GAMITO
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 33
|FERREIRA DO ALENTEJO
|7900-555
|Ferreira do Alentejo
|Beja
|MORETHANFUEL LDA
|AV ANTONIO SARDINHA ASV BP
|BEJA
|7800-403
|Beja
|Beja
|NELSON CACHOPAS UNIPESSOAL LDA
|PRAÇA REPUBLICA 9
|CASTRO VERDE
|7780-135
|Castro Verde
|Beja
|MANUEL ALEXANDRE ALMEIDA E F LDA
|R MOINHO VENTO 5 B PAP ALMEIDA
|VILA NOVA DE MILFONTES
|7645-282
|Odemira
|Beja
|IDALINA JESUS F CARDOSO MARQUES
|AV COLEGIO 1
|PROENÇA-A-NOVA
|6150-410
|Proença-a-Nova
|Castelo Branco
|TERTULIA PAP CAFETARIA LDA
|R DR ANTONIO PONCES CARVALHO
|VILA DE REI
|6110-217
|Vila de Rei
|Castelo Branco
|PALMIRA MARIA V MARQUES ROLAO
|R AFONSO PAIVA 7 B TAB TIAGOS
|CASTELO BRANCO
|6000-076
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 KM 127 SUB LANÇO CASTELO BRANCO APT86 A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) GARDETE
|ALCAINS
|6005-999
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|LIVRARIA MAR ARTE LDA
|ROTUNDA GRANJA LT 161 RC DTO
|CASTELO BRANCO
|6000-762
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 KM127 SUB LANÇO CASTELO BRAN APT86 A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR)
|ALCAINS
|6005-999
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|SOC COMERCIAL COMB MONTALVAO LDA
|AV INFANTE SAGRES SN ASV GALP
|CASTELO BRANCO
|6000-082
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 LANÇO KM 162,3 TEIXOSO ALCARIA APT 370 A23 FUNDÃO (FND/CBR) BELMONTE FUNDAO
|ALCARIA FND
|6230-022
|Fundão
|Castelo Branco
|MANUEL TAVARES LDA
|R SANTA CRUZ 85
|PROENÇA-A-NOVA
|6150-424
|Proença-a-Nova
|Castelo Branco
|JOSE VIDAL SESTAY SUCESSORES LDA
|AL LIBERDADE
|CASTELO BRANCO
|6000-074
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|CARLOS ALBERTO FRANCA PATRICIO
|HIPERMERCADO MONTEVERDE LJ 35
|COVILHÃ
|6200-251
|Covilhã
|Castelo Branco
|LIDER LIVRARIA PAPELARIA LDA
|R CIDADE FUNDAO 21
|COVILHÃ
|6200-350
|Covilhã
|Castelo Branco
|TAB CCE FERNANDO F LOPES SILVA LDA
|PRAÇA DR DUARTE SIMOES CC ESTAÇAO LJ 9
|COVILHÃ
|6200-084
|Covilhã
|Castelo Branco
|BEATRIZ JOAQUINA DIAS ANDRE
|AV NUNO ALVARES LT 8D LJ 8E
|CASTELO BRANCO
|6000-083
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ANABELA SILVA SANTOS OLIVEIRA
|AV VIRIATO 70 SONYPAL TORTOSENDO
|TORTOSENDO
|6200-721
|Covilhã
|Castelo Branco
|JOAO MANUEL ROXO DIAS ANTUNES
|HIPERMERCADO MODELO LJ 2/3
|CASTELO BRANCO
|6000-459
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|MARIA ISABEL P J C C FERNANDES
|R SRA MERCULES 8 B PAP FIGUEIRA
|CASTELO BRANCO
|6000-280
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|A ALVES LDA
|PC REI D JOSE 6 RC
|CASTELO BRANCO
|6000-118
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|JOSE CARLOS SILVA FELICIANO
|TV SAO SEBASTIAO
|BELMONTE
|6250-023
|Belmonte
|Castelo Branco
|ANA M MATEUS DE OLIVEIRA COSTA
|AV LIBERDADE QUIOSQUE AV FUNDAO
|TELHADO FND
|6230-772
|Fundão
|Castelo Branco
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A23 KM80 NASCENTE SUL/NORTE FRATEL M24 VILA VELHA RODAO SUL NORTE
|VILA VELHA DE RÓDÃO
|6030-245
|Vila Velha de Ródão
|Castelo Branco
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A23 KM80 POENTE NORTE/SUL FRATEL M24 VILA VELHA RODAO NORTE SUL
|VILA VELHA DE RÓDÃO
|6030-245
|Vila Velha de Ródão
|Castelo Branco
|QUIOSQUE JARDIM ARTIGOS PAP LDA
|AV FREI HEITOR PINTO JARDIM PUBLICO
|COVILHÃ
|6200-113
|Covilhã
|Castelo Branco
|ALVARO BARTOLOMEU F SAMPAIO LDA
|R TRES LAGARES QUIOSQ GARDUNHA
|FUNDÃO
|6230-421
|Fundão
|Castelo Branco
|EXPRESS FUEL LDA
|ACESSO VARIANTE QTA OLIVOSA REPSOL
|COVILHÃ
|6200-506
|Covilhã
|Castelo Branco
|TORRESPEN GRAFICA LDA
|LG D BARBARA TAVARES SILVA 15
|PENAMACOR
|6090-509
|Penamacor
|Castelo Branco
|QUIOSQUE CLAUDIA UNIPESSOAL LDA
|URB GRANJA PARK R DR VITOR S PINTO LT A88 LJ 1
|CASTELO BRANCO
|6000-478
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|LUIS ANTONIO RODRIGUES F FRANCISCO
|R MANUEL ALÇADA PADEZ 11 R/C CANHOSO
|COVILHÃ
|6200-017
|Covilhã
|Castelo Branco
|LIDER LIVRARIA PAPELARIA LDA
|QTA ALVITO CENT HOSP COVA BEIRA HOSPITAL PERO COVILHA
|COVILHÃ
|6200-251
|Covilhã
|Castelo Branco
|DNL UNIPESSOAL LDA
|R PE ANT PEREIRA FIGUEIREDO 22
|MAÇÃO
|6120-750
|Mação
|Santarém
|SUPERMONTE SUPERMERCADOS SA
|VARANDA PILATOS Intermarché - Belmonte
|BELMONTE
|6250-020
|Belmonte
|Castelo Branco
|ASCENÇAO & ASCENÇAO LDA
|AV EUROPA LT 7 LJ 0 45 CC SERRA SHOPPING
|COVILHÃ
|6200-546
|Covilhã
|Castelo Branco
|DISTRIDANHA SUPERMERCADOS LDA
|ZONA NOVA EXPANSAO INTERMARCHE
|IDANHA-A-NOVA
|6060-101
|Idanha-a-Nova
|Castelo Branco
|J ANTONIO PINHO COMBUSTIVEIS LDA
|ACESSO A VARIANTE ASV GALP
|COVILHÃ
|6200-251
|Covilhã
|Castelo Branco
|PRIO ENERGY SA
|EN 109 KM 145 400 GUIA
|GUIA PBL
|3105-099
|Pombal
|Leiria
|LICINIO MIRANDA & JOSE CHAPEIRA LDA
|R DAS LAGES EDF PAO AÇUCAR 1
|PENAMACOR
|6090-800
|Penamacor
|Castelo Branco
|CRISTINA MARIA M BARATA UNIP LDA
|EST STO ANTONIO 19 R/C
|ALCAINS
|6005-006
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|LINA PINTO UNIPESSOAL LDA
|R PEDRO ALVARES CABRAL 172 A
|BELMONTE
|6250-087
|Belmonte
|Castelo Branco
|CONVIVIO DE LETRAS LDA
|R D TRES LAGARES S/N QUIOSQUE BRIND
|FUNDÃO
|6230-421
|Fundão
|Castelo Branco
|SUPERPROENÇA SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR DE S BARTOLOMEU ECOMARCHE
|PROENÇA-A-NOVA
|6150-503
|Proença-a-Nova
|Castelo Branco
|MARIA CONCEIÇAO COUTO LDA
|AV LIBERDADE 65 PAP ESTUDANTE
|FUNDÃO
|6230-398
|Fundão
|Castelo Branco
|EMILIO J SALAVESSA L COM D COMB LDA
|EN 18 ROTUNDA MONTALVAO REPSOL
|CASTELO BRANCO
|6000-050
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|DISTRICOVILHA SUPERMERCADOS LDA
|AV INF D HENRIQUE INTERMARCHELJ7
|COVILHÃ
|6200-506
|Covilhã
|Castelo Branco
|ANA LEONOR MILHEIRO PIÇARRA BARATA
|AV PEDRO ALVARES CABRAL CC S TIAGO LJ 39
|CASTELO BRANCO
|6000-031
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|DISTRIALCAINS SUPERMERCADOS LDA
|ESTRADA S DOMINGOS INTERMARCHE
|ALCAINS
|6005-010
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|CARLOS MANUEL TEIXEIRA CASTELEIRO
|R GEN HUMBERTO DELGADO QUIOSQUE CANHOSO
|COVILHÃ
|6200-014
|Covilhã
|Castelo Branco
|DISTRIBRANCO SUPERMERCADOS LDA
|ZONA IND CASTELO BRANCO LT P6 C EDF INTERMARCHE
|CASTELO BRANCO
|6000-991
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ANA PAULA BACALHAU DOUTOR
|R PROF DR FARIA DE VASCONCELOS Nº4 CASTELO BRANCO
|CASTELO BRANCO
|6000-266
|Castelo Branco
|Castelo Branco
|ASSUNCAO TAVARES LDA
|LG RIBEIRO AMARAL CAFE PORTUGAL
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-070
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|PAP PAIONENSE LDA
|R FIGUEIRA FOZ 42
|PAIÃO
|3090-495
|Figueira da Foz
|Coimbra
|ILDA MARIA NASCIMENTO S RODRIGUES
|R. CONSELHEIRO DR. ALBINO FIGUEIRED
|COJA
|3305-143
|Arganil
|Coimbra
|JOSE VAZ F HENRIQUES CRUZ
|PC FAUSTO CORREIA QUIOSQUE
|COIMBRA
|3000-253
|Coimbra
|Coimbra
|PAULO JORGE A FERREIRA
|LG DAS AMEIAS EST NOVA QUIOSQUE
|COIMBRA
|3000-024
|Coimbra
|Coimbra
|CELESTE LOPES PRATAS
|AV. FERNAO MAGALHAES-RODOV BEIRA LI
|COIMBRA
|3000-178
|Coimbra
|Coimbra
|ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDA
|AV VALE FLORES SN NA ASV GALP
|COIMBRA
|3030-486
|Coimbra
|Coimbra
|ZELINDA PEDROSA VIEIRA
|R DOMINGUES PEREIRA 33
|MARINHA DAS ONDAS
|3090-005
|Figueira da Foz
|Coimbra
|MARIA LINA LIMA FERNANDES BAETA
|AV S SILVESTRE
|LOUSÃ
|3200-203
|Lousã
|Coimbra
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|GUARDA INGLESA COIMBRA I
|COIMBRA
|3040-193
|Coimbra
|Coimbra
|ALCIDES MOREIRA DIAS
|AV EMIDIO NAVARRO 81
|COIMBRA
|3000-151
|Coimbra
|Coimbra
|SARA MARIA FONTES MAMEDE
|AV BRASIL 198 A PAP SATELITE II
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-323
|Figueira da Foz
|Coimbra
|LUBRICENTRO DOIS COM COMB AUTOM LDA
|R DA LVARIZ 7 ASV GALP
|CARAPINHEIRA
|3140-099
|Montemor-o-Velho
|Coimbra
|TAB AMARELINHA LDA
|R DAS CHAVES LT 5 LJ 3
|COIMBRA
|3020-169
|Coimbra
|Coimbra
|MARY SKY BAR LDA
|C COM GIRASSOLUM LJ 17 R JOAO DEUS RAMOS
|COIMBRA
|3030-328
|Coimbra
|Coimbra
|FERREIRA MORAIS & MORAIS LDA
|R ADRIANO LUCAS MS MIGUELIC2N/SU ASV BP
|COIMBRA
|3020-430
|Coimbra
|Coimbra
|CISION PORTUGAL-DIST INFOR GERAL SA
|R. ENTRE VINHAS-EDF MEMORANDUM APT 20027 EIRAS
|EIRAS
|3020-171
|Coimbra
|Coimbra
|ROTUNDA PAP LDA
|R. 5 OUTUBRO 50 BUARCOS
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-271
|Figueira da Foz
|Coimbra
|PAP TAB ARQUIVO LDA
|R DR MANUEL RODRIGUES 9
|COIMBRA
|3000-258
|Coimbra
|Coimbra
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|Area Serv Mealhada A1 NASCENTE SUL/NORTE
|ENXOFAES
|3060-115
|Cantanhede
|Coimbra
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AREA SERV MEALHADA A1-POENTE N/SUL
|ENXOFAES
|3060-115
|Cantanhede
|Coimbra
|TAB FOZ-TAB E PAP, LDA
|R. REPUBLICA, 151
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-036
|Figueira da Foz
|Coimbra
|QUINTALAO LIV PAP LDA
|PC DO MUNICIPIO LJ-H
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-113
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ESTRADA NACIONAL 111 1 STA CRUZ
|COIMBRA
|3000-115
|Coimbra
|Coimbra
|ADELINO ROCHA & ROCHA COM LDA
|R DR JOAO MATOS 36 POSTO GALP
|VILAMAR
|3060-780
|Cantanhede
|Coimbra
|MEIO MUNDO-LIV PAPELARIA, LDA-LJ-I
|R. PROF ANTONIO GARCIA VASCONCELOS
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-132
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|LUISA FILOMENA OLIVEIRA F R BRAGA
|R. SOFIA, 46
|COIMBRA
|3000-389
|Coimbra
|Coimbra
|FOZQUIOSQUES PAP E TABACARIA LDA
|PSO INFANTE D HENRIQUE, S/N
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-154
|Figueira da Foz
|Coimbra
|A.V.M. COSTA-COM. COMB. E PNEUS,LDA
|AV. SARAIVA DE CARVALHO, 16
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-055
|Figueira da Foz
|Coimbra
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV. DR MENDES SILVA, 211/251 CONTINENTE COIMBRA - JORNAIS - CC COIMBRA SHOPPING
|COIMBRA
|3030-193
|Coimbra
|Coimbra
|DA COSTA MONTEIRO & PAIS SANTOSLDA
|AV BISSAIA BARRETO HOSPITAL NOVO
|COIMBRA
|3000-076
|Coimbra
|Coimbra
|MELODIAS DO MAR TAB UNIPESSOAL, LDA
|LG DOS 4 CAMINHOS LJ 1 C C E LECLERC
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-011
|Figueira da Foz
|Coimbra
|SANTOS DETALHES, LDA
|CC FORUM COIMBRA, LJ 24 AV JOSE BONIFACIO ANDRADE SILVA QTA VALE GEMIL
|COIMBRA
|3040-389
|Coimbra
|Coimbra
|ESTILOS IRREVERENTES LDA
|COVA DO BARRO
|TÁBUA
|3420-303
|Tábua
|Coimbra
|JOSÉ DA SILVA E SOUSA, HERDEIROS
|LARGO DA PORTAGEM
|COIMBRA
|3000-337
|Coimbra
|Coimbra
|JOAQUIM MACHADO SA
|R D MANUEL I 22 E 23 ESTADIO CIDADE DE COIMBRA
|COIMBRA
|3030-320
|Coimbra
|Coimbra
|ANTUNES & ANTUNES, LDA
|LG ARTUR BARRETO, 9
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-124
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|CARLOS ALBERTO S GUERRA E CA LDA
|LARGO DR ANTONIO JOSE ALMEIDA N 36
|TOCHA
|3060-705
|Cantanhede
|Coimbra
|TERESA MARIA SIMOES M FIGUEIREDO
|R DO AMEAL RC LJ D
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-101
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|MARIA PIRES MENDES
|R SAO SEBASTIAO
|PAMPILHOSA DA SERRA
|3320-232
|Pampilhosa da Serra
|Coimbra
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|PONTE EIRAS AS ADEMIA
|COIMBRA
|3020-324
|Coimbra
|Coimbra
|COIMBRA & FILHOS LDA
|AV DR DANIEL DE MATOS POIARES (S. ANDRE)
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-153
|Vila Nova de Poiares
|Coimbra
|PETROGIR COMB R LUBRIFICANTES, LDA
|R 5 DE OUTUBRO CIMO DE FALA S MARTINHO DO BISPO
|COIMBRA
|3045-043
|Coimbra
|Coimbra
|MONTEIROS & ALMEIDAS LDA
|R. BERNARDO ALBUQUERQUE,6 B
|COIMBRA
|3000-070
|Coimbra
|Coimbra
|O NOSSO CAFE-MANUEL H ANTUNES
|AV. BRASIL, 370
|COIMBRA
|3030-175
|Coimbra
|Coimbra
|VALDEMAR A O CATARINO-TAB TRIUNFO
|R. BRASIL, 233 RC
|COIMBRA
|3030-175
|Coimbra
|Coimbra
|TAB OLIVAIS-M FATIMA S F RAMOS
|R. CAP LUIS GONZAGA,5
|STO ANTONIO
|3030-095
|Coimbra
|Coimbra
|AIRES RAMOS SILVA BARATA
|AV. DIAS SILVA,140
|COIMBRA
|3000-135
|Coimbra
|Coimbra
|CHUR PEDRULHA-LUISA C. C. BALTAZAR
|EN 1 - PEDRULHA
|COIMBRA
|3025-010
|Coimbra
|Coimbra
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO COIMBRA-SOLUM
|COIMBRA
|3030-327
|Coimbra
|Coimbra
|FORTILEGANTE COM GERAL LDA
|R DO COMERCIO 44-48 CASA NOVILAN
|GRANJA DO ULMEIRO
|3130-080
|Soure
|Coimbra
|SODILOUSÃ-SUPERMERCADOS, LDA
|QTA S.PEDRO
|LOUSÃ
|3200-261
|Lousã
|Coimbra
|PETROPOSTOS COM COMBUSTIVEIS LDA
|R DE COSELHAS VIA CIRCULAR EXTERNA EIRAS
|COIMBRA
|3000-604
|Coimbra
|Coimbra
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CC FORUM COIMBRA CONTINENTE FORUM COIMBRA JORNAIS QTA VALE GEMIL
|COIMBRA
|3040-389
|Coimbra
|Coimbra
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A 17 KM 62 - SUL LJ 602 - A- A S FIGUEIRA DA FOZ -REPSOL
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-513
|Figueira da Foz
|Coimbra
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A17 KM 62 NORTE-LJ 603 B -A S FIGUEIRA DA FOZ -POSTO REPSOL
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-513
|Figueira da Foz
|Coimbra
|ESTACAO DAS COLINAS UNIPESSOAL LDA
|R DR MANUEL ALMEIDA E SOUSA POSTO GALP
|COIMBRA
|3025-046
|Coimbra
|Coimbra
|SOL DESLUMBRANTE, LDA
|R COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 125
|MIRA
|3070-454
|Mira
|Coimbra
|FERNANDO MANUEL C. COVAS MARQUES
|RUA OLIVEIRA MATOS N 1
|ARGANIL
|3300-062
|Arganil
|Coimbra
|SOL Y MAR PAP E TAB UNIP LDA
|AV REMIGIO FALCAO BARRETO N 184
|FIGUEIRA DA FOZ
|3090-698
|Figueira da Foz
|Coimbra
|SILVIA DANIELA MARANHAO SANTOS
|PC FLORINDO JOSE FROTA EDF COSTA PEREIRA R/C FC A
|FEBRES
|3060-318
|Cantanhede
|Coimbra
|BASG UNIPESSOAL LDA
|R VASCO DA GAMA 54
|COIMBRA
|3030-074
|Coimbra
|Coimbra
|SUPERPOIARES SUPERMERCADOS LDA
|R GENERAL HUMBERTO DELGADO QUINTA DA VILA
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-160
|Vila Nova de Poiares
|Coimbra
|ARGOMAGAZINE ART GRAF PAP LDA
|R VISCONDE SANCHES FRIAS R/C
|ARGANIL
|3300-064
|Arganil
|Coimbra
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (LIS/POR) S/N
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-193
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|TIAGO COSTA NEVES UNIP LDA
|R DR FRANCISCO FERNANDES COSTA LJ 5
|LOUSÃ
|3200-265
|Lousã
|Coimbra
|JOAO PEDRO M FRAZAO MONTEIRO
|R BRASIL 336
|COIMBRA
|3030-775
|Coimbra
|Coimbra
|TREVO COM SERV TAB PAP LDA
|CC FOZ PLAZA LJ 251/252 R DOS CONDADOS
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-220
|Figueira da Foz
|Coimbra
|MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDA
|R DR ANTONIO DIAS - AMOL - LJ3
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-160
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|CAFE BAR HORTENSE LEMOS&FILHOS LDA
|LG DA PRACA 15
|CERNACHE
|3040-778
|Coimbra
|Coimbra
|TAB CHOUCO COM JORN REV LDA
|LG MARTIR SANTO S/N
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-256
|Figueira da Foz
|Coimbra
|DISTRILAVOS SUPERMERCADOS LDA
|RUA DAS FLORES
|LAVOS
|3090-452
|Figueira da Foz
|Coimbra
|CONCENTRACAO ESPECIFICA ENG LDA
|AV 25 ABRIL 53 QUIOSQUE MIRENSE
|MIRA
|3070-301
|Mira
|Coimbra
|INTER CONDEIXA SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR DA BARREIRA
|CONDEIXA-A-NOVA
|3150-110
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|IRMAOSCOMBUSTIVEIS LDA
|AV DR CARLOS CAMPOS 3 ASV
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-058
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|JOAQUIM SIMOES PEREIRA UNIP LDA
|R DR JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO 68
|MIRANDA DO CORVO
|3220-203
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|JAMARKET UNIP LDA
|LG DO CORREIO S/N
|PENELA
|3230-250
|Penela
|Coimbra
|VICIOS URBANOS REP E COM LDA
|CC COIMBRA SHOPPING P0 AV DR MENDES SILVA
|COIMBRA
|3030-193
|Coimbra
|Coimbra
|SUPERFOZ SUPERMERCADOS LDA
|EN109 CHA-TAVAREDE
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-847
|Figueira da Foz
|Coimbra
|GERACAO DAS PALAVRAS LDA
|R ARMENIO C SIMOES ASV REPSOL
|MIRANDA DO CORVO
|3220-186
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|ANA SOFIA JESUS PEREIRA
|AV INF D HENRIQUE 9312 QUIOSQUE JARDIM
|PRAIA DE MIRA
|3070-794
|Mira
|Coimbra
|MUNDO DAS REVISTAS LDA
|CC ATRIUM SOLUM AV ELISIO MOURA
|COIMBRA
|3030-183
|Coimbra
|Coimbra
|PALPITES ESPONTANEOS UNIP LDA
|R DA MATIÔA
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-847
|Figueira da Foz
|Coimbra
|HUGO DANIEL CORREIA UNIP LDA
|AV BISSAYA BARRETO IPO COIMBRA
|COIMBRA
|3000-075
|Coimbra
|Coimbra
|MAFE COMB SERV LDA
|R DOS TROVISCAIS POSTO CEPSA
|SOUSELAS
|3020-886
|Coimbra
|Coimbra
|TIAGO ALEXANDRE PAIXAO MOREIRA
|R MANUEL SILVA GAIO 1 PAP/TAB S TEOTONIO
|COIMBRA
|3030-018
|Coimbra
|Coimbra
|CRISTINA SIMOES FERNANDES UNIP LDA
|R CASAL DOS BARREIROS S/N
|EGA
|3150-256
|Condeixa-a-Nova
|Coimbra
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|EN234-1 ROT DO FREIXIAL
|CANTANHEDE
|3060-228
|Cantanhede
|Coimbra
|NUTRIMPOR IMPORTAÇÃO E NUTRIÇÃO LDA
|RUA PROF FERNANDO SERRA OLIVEIRA 111
|FEBRES
|3060-318
|Cantanhede
|Coimbra
|DORA MARIA SILVA SIMOES UNIP LDA
|R O CONIMBRICENSE 22 24
|COIMBRA
|3030-504
|Coimbra
|Coimbra
|FABIO JOSE PEREIRA FERNANDES
|PC DO MAR PORTUGUES 4 PRICECOFFE
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-288
|Figueira da Foz
|Coimbra
|FOZ PRESS UNIPESSOAL LDA
|R BERNARDO LOPES 115 R/C ESQ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-395
|Figueira da Foz
|Coimbra
|ANTONIO DA SILVA MOREIRA
|RUA RIBEIRO DO AMARAL 14 A
|OLIVEIRA DO HOSPITAL
|3400-070
|Oliveira do Hospital
|Coimbra
|MAFE COMB E SERVICOS LDA
|ZONA IND VILA VERDE LT20
|OLIVEIRA DO BAIRRO
|3770-308
|Oliveira do Bairro
|Aveiro
|QUIOSQUE ESTADIO LDA
|R JOAQUIM SOTTO MAYOR 139 QUIOSQUE ESTADIO
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-209
|Figueira da Foz
|Coimbra
|MARCIA FILIPA QUEIROS ALMEIDA
|R MOEDA 61 R/C
|COIMBRA
|3000-283
|Coimbra
|Coimbra
|TREVO JANOTA LDA
|AV JOAO REGRAS 98
|COIMBRA
|3040-256
|Coimbra
|Coimbra
|VITOR MANUEL GOMES DE CAMPOS
|RUA TRAS DAS CASAS MEAS MIRANDA DO CORVO
|MIRANDA DO CORVO
|3220-115
|Miranda do Corvo
|Coimbra
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV PROF DR BISSAYA BARRETO NOTE JORNAIS FIGUEIRA DA FOZ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-897
|Figueira da Foz
|Coimbra
|INTERARGANIL SUPERMERCADOS LDA
|BAIRRO DO PRAZO
|ARGANIL
|3300-017
|Arganil
|Coimbra
|PAULA CRISTINA DA SILVA MIRANDA
|RUA FREDERICO GARCIA SECADES 35 CADIMA
|CADIMA
|3060-094
|Cantanhede
|Coimbra
|PENSAMENTOS ILUSTRADOS LDA
|RUA DO HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZ
|FIGUEIRA DA FOZ
|3090-707
|Figueira da Foz
|Coimbra
|MARIA TERESA BAT CASTANHEIRA DUARTE
|RUA BOMBEIROS 4
|TÁBUA
|3420-322
|Tábua
|Coimbra
|MARIA CONCEICAO CEITA VERA CRUZ
|RUA JOAQUIM SOTTO MAYOR JT COLISEU
|FIGUEIRA DA FOZ
|3080-171
|Figueira da Foz
|Coimbra
|LINA MARGARIDA UNIPESSOAL LDA
|R DR DANIEL MATOS 148
|COIMBRA
|3030-049
|Coimbra
|Coimbra
|PGL SABORES LDA
|AV MANUEL CARVALHO COELHO
|VILA NOVA DE POIARES
|3350-154
|Vila Nova de Poiares
|Coimbra
|JOAO TIAGO OLIVEIRA SANTOS
|EDF JACINTO ALFAIATO R DAS ESCOLAS R/C FRACCAO M
|TOCHA
|3060-580
|Cantanhede
|Coimbra
|PAP A TEIA, LDA
|ESTRADA DA BEIRA ,674 ALTO S JOAO
|COIMBRA
|3030-173
|Coimbra
|Coimbra
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AREA SERVICO A6 V NOVAS NORTE B
|VENDAS NOVAS
|7080-011
|Vendas Novas
|Évora
|TABACARIA PARIS LDA
|R REPUBLICA 19
|ÉVORA
|7000-656
|Évora
|Évora
|ALVARO NUNES & NUNES LDA
|E N 18 ASV GALP
|PORTEL
|7220-390
|Portel
|Évora
|FELICIANO M PASSINHAS PAP LIV LDA
|R SAO JOAO DEUS 9
|BORBA
|7150-142
|Borba
|Évora
|PAPELARIA CAMBAIA LDA
|R DR ANTONIO JOSE ALMEIDA 65
|VILA VIÇOSA
|7160-275
|Vila Viçosa
|Évora
|ANTONIO MARQUES TAB PAP SOC U LDA
|PC SERTORIO 25 A AG70271
|ÉVORA
|7000-509
|Évora
|Évora
|AMERICO MIRA & FILHOS PAP LDA
|LG CALOUSTE GULBENKIEN 4
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-192
|Montemor-o-Novo
|Évora
|PEDRO MANUEL ALVES ANASTACIO
|AV GAGO COUTINHO 27 A
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-047
|Montemor-o-Novo
|Évora
|PAP CENTRAL FRANCISCO MC MENDES LDA
|R IGREJA 1
|REGUENGOS DE MONSARAZ
|7200-373
|Reguengos de Monsaraz
|Évora
|MARQUES & FILHO LDA
|ZONA INDUSTRIAL CEMITERIO GALP
|MOURÃO
|7240-999
|Mourão
|Évora
|MARQUES & FILHO LDA
|EST NAC 256 KM 20
|REGUENGOS DE MONSARAZ
|7200-999
|Reguengos de Monsaraz
|Évora
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|LG CHAFARIZ DEL REI POSTO
|ÉVORA
|7005-224
|Évora
|Évora
|SOUSA E MARQUEZ LDA
|AV. GAGO COUTINHO N 25 - ASV GALP
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-097
|Montemor-o-Novo
|Évora
|TABACARIA GOBELA, LDA
|R. LICEU 38 BR. SENHORA GLORIA
|ÉVORA
|7000-292
|Évora
|Évora
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV TULIO ESPANCA P RAIMUNDO GALP M24 PORTAS RAIMUNDO
|ÉVORA
|7005-840
|Évora
|Évora
|LER & SABER UNIPESSOAL LDA
|R SAO SEBASTIAO 6
|GRÂNDOLA
|7570-230
|Grândola
|Setúbal
|TRUQUES SABIOS UNIPESSOAL LDA
|R ANT COELHO OLIVEIRA 29RC LJESQ
|VENDAS NOVAS
|7080-084
|Vendas Novas
|Évora
|PETROREGUENGOS COMBUSTIVEIS REP LDA
|ESTRADA EVORA ASV GALP
|REGUENGOS DE MONSARAZ
|7200-399
|Reguengos de Monsaraz
|Évora
|FUTURO FACIL PAP LIVRARIA UNIP LDA
|R VICTOR CORDON 27
|ESTREMOZ
|7100-560
|Estremoz
|Évora
|AUTO SOG COM A AUTOMOVEIS LDA
|ZONA IND LT 122 123 E 124 ASV REPSOL
|ESTREMOZ
|7100-513
|Estremoz
|Évora
|JOSE CLIMACO E FILHOS LDA
|PC ZECA AFONSO 7B BAIRRO MALAGUEIRA
|MALAGUEIRA
|7000-706
|Évora
|Évora
|M & V SOUSA LDA
|VARIANTE ZONA IND SENT BEJA EVORA
|ÉVORA
|7005-444
|Évora
|Évora
|MARQUES & FILHO LDA
|EST NAC 114 KM 182 3 ASV GALP
|ÉVORA
|7005-863
|Évora
|Évora
|ANIBAL LIVRARIA PAPELARIA LDA
|R 31 JANEIRO 26 A
|ESTREMOZ
|7100-114
|Estremoz
|Évora
|ANIBAL LIVRARIA PAPELARIA LDA
|ZONA IND LT10 INTERMARCHE LJ 1
|ESTREMOZ
|7100-147
|Estremoz
|Évora
|SELREST ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDA
|LARGO COMB GRANDE GUERRA QUIOSQ
|ESTREMOZ
|7100-111
|Estremoz
|Évora
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A6 SUB LANÇO SUL NORTE ASV SENTIDO MARETECA CAIA M24 MONTEMOR A6 SUL
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-349
|Montemor-o-Novo
|Évora
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|ZONA INDUSTRIAL QUINTA MONIZ JORNAIS
|ÉVORA
|7005-834
|Évora
|Évora
|BIGORNA & BIGORNA LDA
|R ENG ARANTES OLIVEIRA LT 50 RC
|ÉVORA
|7000-758
|Évora
|Évora
|LAURA LOBATO SOCIEDADE UNIP LDA
|PRACETA HORTA DO BISPO 5
|ÉVORA
|7005-259
|Évora
|Évora
|SABIOS RABINOS TABACARIA PAP LDA
|BR CRUZ PICADA LT 13 RC
|ÉVORA
|7000-772
|Évora
|Évora
|LUZIAS LDA
|EST SERV BP PORTAS MACHEDE
|ÉVORA
|7000-153
|Évora
|Évora
|ABASTIMOR LDA
|AV GAGO COUTINHO 74 ASV BP
|MONTEMOR-O-NOVO
|7050-100
|Montemor-o-Novo
|Évora
|CAMOES TABACARIA LIMITADA
|R CANDIDO REIS 14
|ÉVORA
|7000-888
|Évora
|Évora
|SEGREDOS DE PAPEL UNIP LDA
|AV REPUBLICA 84 A 86
|VENDAS NOVAS
|7080-100
|Vendas Novas
|Évora
|JOAO GINJA UNIPESSOAL LDA
|AV POVO 6
|BORBA
|7150-103
|Borba
|Évora
|JOSE REBOCHO RICO UNIPESSOAL LDA
|R RAIMUNDO 4
|ÉVORA
|7000-661
|Évora
|Évora
|JN5 LDA
|LARGO REPUBLICA 8
|ESTREMOZ
|7100-505
|Estremoz
|Évora
|ARCOR 88
|R DR COUTO JARDIM 5
|VILA VIÇOSA
|7160-263
|Vila Viçosa
|Évora
|ROSARIA MARIA CALDEIRA C CARAMUJO
|PC CONS FERNANDO SOUSA 2 B PAP VARANDIM
|MORA
|7490-221
|Mora
|Évora
|CUSTODIO JOSE SALSINHA
|R RELOGIO 39 PAP SALSINHA
|ALCÁÇOVAS
|7090-048
|Viana do Alentejo
|Évora
|TABACARIA ARCADA JOAQUIM G L S LDA
|R REPUBLICA 59 61
|ÉVORA
|7000-656
|Évora
|Évora
|CLINAR LIV PAP LDA
|AV REPUBLICA 112
|OLHÃO
|8700-310
|Olhão
|Faro
|PONTO FINAL LIV PAP TAB LDA
|R VASCO DA GAMA 75 A
|LAGOS
|8600-722
|Lagos
|Faro
|VERDE E AMARELO TAB ARTESANATO LDA
|BLOCO RIBEIRINHO 17 ARTESANATO OLHOS D AGUA
|ALBUFEIRA
|8200-647
|Albufeira
|Faro
|CASTELO SUPERMERCADOS LDA
|SESMARIAS
|SESMARIAS
|8200-385
|Albufeira
|Faro
|O PLAZA-ESMERALDA M N ANDRE
|R. JULIO DINIS,66
|MONTENEGRO
|8005-258
|Faro
|Faro
|JOAO JOSE TEODORO LIMA
|ALPORCHINHOS (TABACARIA CORAL)
|ALPORCHINHOS
|8400-450
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|FERNANDO BARBARA OLIVEIRA
|AV 25 ABRIL EDF VILA FLOR LJ B TAB CARAVANA
|LOULÉ
|8100-222
|Loulé
|Faro
|JOAO MARTA MATEUS
|AV. COSTA MEALHA 27
|LOULÉ
|8100-238
|Loulé
|Faro
|ARMATURIS COM ADM E GESTAO IMOB LDA
|R FORTALEZA 18
|ARMAÇÃO DE PÊRA
|8365-124
|Silves
|Faro
|J A FERREIRA LDA
|AV TIVOLI, ALDEIA MAR VILAMOURA
|QUARTEIRA
|8125-410
|Loulé
|Faro
|ANTONIO SANTOS LABISA LDA
|R JOAQUIM M MENDONCA GOUVEIA N
|ALBUFEIRA
|8200-144
|Albufeira
|Faro
|LIV PAP ESTER LOPES & FILHO LDA
|R LIBERDADE 39
|OLHÃO
|8700-398
|Olhão
|Faro
|LUCIO SERGIO V MAGALHAES
|R ALAGOA PAP NETEL
|ALTURA
|8950-411
|Castro Marim
|Faro
|LEONOR MARIA BRITO SOUSA SIMOES
|AV 25 ABRIL QUIOSQUE ELE ELA
|LOULÉ
|8100-238
|Loulé
|Faro
|LUBRISUL LUBRIFICANTES E COMB LDA
|AV MARCHAL PACHECO ASV GALP SUL
|LOULÉ
|8100-240
|Loulé
|Faro
|INOVADA GESTAO E INVESTIMENTOS LDA
|R DUNFERLINE POENTE COMERCIAL LJ 3 PAPELARIA MAGICA AREIAS S JOAO
|ALBUFEIRA
|8200-278
|Albufeira
|Faro
|SERAFIM ROSA E FILHOS LDA
|ASV GALP VALE DA AZINHEIRA
|ALBUFEIRA
|8200-633
|Albufeira
|Faro
|ELISABETE DRAGO S NORONHA
|R MINISTRO DUARTE PACHECO LT 1 LJ PAPELARTE
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-330
|Vila Real de Santo António
|Faro
|NORONHA & ANTUNES LDA
|QUATRO ESTRADAS ASV BP
|LOULÉ
|8100-221
|Loulé
|Faro
|ARNALDO FILIPE ISABEL CRISTO
|URB MIRA PRAIA LT 11
|MANTA ROTA
|8900-038
|Vila Real de Santo António
|Faro
|A4 SOCIEDADE TABACARIAS LDA
|EDF MARINA PLAZA LT 15 A LJ 28 VILAMOURA
|QUARTEIRA
|8125-401
|Loulé
|Faro
|SILVA E LOPES UNIP LDA
|R VITOR COSTA SILVA 18 C EXCENTRICA
|LAGOS
|8600-764
|Lagos
|Faro
|PAULO ALEXANDRE GUERREIRO MARTINS
|R SANTO ANTONIO 93
|FARO
|8000-282
|Faro
|Faro
|J E B PAPELARIA E TABACARIA LDA
|QTA MALATA LJ 113 CC CONTINENTE PORTIMAO
|PORTIMÃO
|8500-467
|Portimão
|Faro
|RODRIGUES E RAMOS LDA
|EN 125 ASV GALP LUZ DE TAVIRA
|SANTA LUZIA TVR
|8800-533
|Tavira
|Faro
|PARCHEL GROSSISTA BENS SERV PRO LDA
|MARINA PORTIMAO LJ 1 6 SUL TABACO DO RIO
|PORTIMÃO
|8500-345
|Portimão
|Faro
|HELDER & DIOGO LDA
|R TELECOMUNICAÇOES 17 LJ B
|ALBUFEIRA
|8200-184
|Albufeira
|Faro
|TAB FLAMINGO ELVIRA MARIA A PEREIRA
|R D JOAO II EDF VILAMAR I LJ A
|ARMAÇÃO DE PÊRA
|8365-130
|Silves
|Faro
|MARTINS PEREIRA E RAIMIUNDO LDA
|R DR MANUEL ARRIAGA 6
|ARMAÇÃO DE PÊRA
|8365-140
|Silves
|Faro
|M FATIMA M R UNIPESSOAL LDA
|LG ESCOLA PRIMARIA
|VILA NOVA DE CACELA
|8900-067
|Vila Real de Santo António
|Faro
|KANTINHO TABACO TAB UNIPESSOAL LDA
|URB MONTES LUZ LT 58 SUP BATISTA MONTES DA LUZ
|LUZ LGS
|8600-164
|Lagos
|Faro
|M V REIS LDA
|R. VASCO GAMA 1
|FERRAGUDO
|8400-253
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|AMERICO PIRES CARDOSO
|AV DR BERNARDINO SILVA 122 PAPELARIA APOLO
|OLHÃO
|8700-300
|Olhão
|Faro
|ANTONIO MANUEL CONCEIÇAO PAULINO
|EDF HOTEL VILA GALE PRAIA GALE LT 33 LJ 3 TAB SNACK BAR JAMAICA
|GUIA ABF
|8200-416
|Albufeira
|Faro
|MANUEL AFONSO & GOMES LDA
|AV V 6 SITIO MALATA ASV BP
|PORTIMÃO
|8500-510
|Portimão
|Faro
|JOAQUIM SALVADOR MENDES E FILHOS LD
|AV DR ALMEIDA CARRAPATO ASV REPSOL
|FARO
|8000-081
|Faro
|Faro
|RUI AMARAL DIAS-UNIPESSOAL LDA
|R. VASCO DA GAMA N 28
|QUARTEIRA
|8125-256
|Loulé
|Faro
|LIV PAP CERCADO DA ATALAIA LDA
|URB STO ANT DO ALTO BL D LJ A
|FARO
|8000-072
|Faro
|Faro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A22 VIA DO INFANTE SAGRES APT328 A22 SILVES (FARO/LGS)
|LAGOA
|8400-000
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|JOSE M FERREIRA-ART SANITARIOS LDA
|R. S SEBASTIAO 66 R7C-EST ALVOR
|PORTIMÃO
|8500-300
|Portimão
|Faro
|MARIO SILVA BARROSO-PAP E TAB LDA
|R. 25 ABRIL 19
|LAGOS
|8600-281
|Lagos
|Faro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|SITIO BOLOTA ALBUFEIRA II
|ALBUFEIRA
|8200-314
|Albufeira
|Faro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|MONTE BREJOS ALBUFEIRA I REPSOL MONTECHORO
|ALBUFEIRA
|8200-001
|Albufeira
|Faro
|CABRITA & CABRITA LDA
|R. JOAO DE DEUS N 18
|SILVES
|8300-010
|Silves
|Faro
|QUIOSQUE S LUIS UNIPESSOAL LDA
|LG DR FRANCISCO SA CARNEIRO
|FARO
|8000-151
|Faro
|Faro
|ARMINDO BARROS E FILHOS LDA
|R SERPA PINTO ASV BP
|LOULÉ
|8100-714
|Loulé
|Faro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EN 124 QTA MALATA JORNAL CC CONTINENTE PORTIMAO
|PORTIMÃO
|8500-524
|Portimão
|Faro
|BAGO D OIRO ARTESANATO BEBIDAS LDA
|AV S JOAO DEUS LJ 16 MERCADO MUNICIPAL
|PORTIMÃO
|8500-069
|Portimão
|Faro
|TABACARIAS GOLDEN HAVANA UNIP LDA
|AV FRANCISCO SA CARNEIRO EDF SATELITE LJ 6 GOLDEN
|QUARTEIRA
|8125-154
|Loulé
|Faro
|TEMPERA & TEMPERA LDA
|MERCADO MUNICIPAL STO AMARO LJ 5
|LAGOS
|8600-303
|Lagos
|Faro
|ASSOCIAÇAO BOMBEIROS VOLUNT ALJEZUR
|R DOS BOMBEIROS ASV GALP
|ALJEZUR
|8670-084
|Aljezur
|Faro
|MANUEL CASIMIRO LDA
|EDF JARDIM CHORO LOTE 128 MONTECHORO
|ALBUFEIRA
|8200-182
|Albufeira
|Faro
|BARRETO E FILHOS LDA
|SALGADOS VILLAGE LOTE 36 37
|SALGADOS
|8200-010
|Albufeira
|Faro
|CALHAMBEQUE VERDE LDA
|R JOSE PIRES PADINHA QUIOSQUE
|TAVIRA
|8800-354
|Tavira
|Faro
|ECRA D IDEIAS LDA
|R JULIO DINIS 49 RC MONTENEGRO
|FARO
|8005-255
|Faro
|Faro
|MATILDE INACIO UNIPESSOAL LDA
|CC MODELO LOJA B
|LOULÉ
|8100-238
|Loulé
|Faro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST NAC 125 JORNAIS CC ALGARVE SHOPPING
|GUIA
|8200-417
|Albufeira
|Faro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CERRO DAS MOS LT 316 MODELO LAGOS - JORNAIS
|LAGOS
|8600-281
|Lagos
|Faro
|MATERIAS DIARIAS, LDA
|URB SILVINO S. CABECINHA LOTE 80 LOJA 2
|ALMANCIL
|8135-018
|Loulé
|Faro
|INTERSNACK PAST E SNACK BAR LDA
|EST ARMAÇAO PERA PORCHES SUPERMERCADO INTERMACHE
|CARVOEIRO LGA
|8400-557
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|ANTONIO FRANCISCO GUERREIRO
|PRC MARQUES POMBAL 18 A GALERIA
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-231
|Vila Real de Santo António
|Faro
|AMALIA SENA E CARLA CARNEIRO LDA
|R COMERCIO 36
|PORTIMÃO
|8500-633
|Portimão
|Faro
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A 22 KM 270 VIA INFANTE NO BOLIQUEIME LOULE FARO M24 LOULE (LOULE FARO)
|BOLIQUEIME
|8100-071
|Loulé
|Faro
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A22 KM270 VIA INF NO LOULE BOLIQ M24 LOULE (FARO LOULE)
|BOLIQUEIME
|8100-080
|Loulé
|Faro
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|VIA INFANTE ASC GALP KM 4 350 URBANA CAFETARIA M24 LAGOS (PORTIMAO LAGOS)
|LAGOS
|8600-334
|Lagos
|Faro
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV ENG JOAO MEIRELES ASV GALP LJ M 24 ALBUFEIRA VILAMOURA M24 VILAMOURA ALB QUARTEIRA
|QUARTEIRA
|8125-406
|Loulé
|Faro
|SOARESPIRES II ARTIGOS PAP LDA
|CABEÇO MOCHO LT 1 CC INTERMARCHE
|PORTIMÃO
|8500-313
|Portimão
|Faro
|AMALIA JERONIMO R PALMA UNIPESSOAL
|MERCADO NOVO LJ 9
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-114
|Vila Real de Santo António
|Faro
|TRUNFO DA SORTE UNIPESSOAL LDA
|R MARQUES POMBAL 2 LJ B
|LAGOA
|8400-391
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|LUBRIALBUFEIRA LDA
|EST MONTECHORO TORRE MOSQUEIRA ASV GALP
|ALBUFEIRA
|8200-387
|Albufeira
|Faro
|EPIMENTE LDA
|RIA SHOPPING E N 125 100
|OLHÃO
|8700-155
|Olhão
|Faro
|A PINTO COMERCIO COMBUST UNIP LDA
|EN 125 SITIO S PEDRO
|TAVIRA
|8800-405
|Tavira
|Faro
|MARIA LAURINDA J C S BORRALHO
|URBANIZACAO TORRALTA LT 12 LJ A
|LAGOS
|8600-524
|Lagos
|Faro
|MATEUS SILVA GREGORIO LDA
|URB QUINTAO V 6 ASV GALP
|PORTIMÃO
|8500-078
|Portimão
|Faro
|BL NEWS UNIPESSOAL LDA
|AV LIBERDADE 79 RC
|SÃO BRÁS DE ALPORTEL
|8150-101
|São Brás de Alportel
|Faro
|SUPERALENTEJO SUPERMERCADOS LDA
|LARGO ESTACAO
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-216
|Vila Real de Santo António
|Faro
|AMARELO POLEN LDA
|R SANTO ANTONIO 135 RC
|FARO
|8000-284
|Faro
|Faro
|SUPREMOTIV LDA
|ZONA IND LOULE LT 1 ASV CEPSA
|LOULÉ
|8100-272
|Loulé
|Faro
|MARIA REIS SOC UNIPESSOAL LDA
|AV MINISTRO DUARTE PACHECO
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-211
|Vila Real de Santo António
|Faro
|QUIOSQUE PORTA PORTUGAL LDA
|R PORTAS PORTUGAL SN
|LAGOS
|8600-701
|Lagos
|Faro
|QUICK PICK UNIPESSOAL LDA
|EN 125 KM 103 LJ 1 30 CC FORUM ALGARVE
|FARO
|8009-020
|Faro
|Faro
|QUIOSQUE TORRALTINHA LDA
|R MIGUEL TORGA QUIOSQUE
|LAGOS
|8600-609
|Lagos
|Faro
|J E B PAPELARIA E TABACARIA LDA
|R S PEDRO 72 LJ 0 21 CC AQUA PORTIMAO
|PORTIMÃO
|8500-448
|Portimão
|Faro
|CELIA MARIA CONCEICAO G CUNHA
|AV MARINA EDF OLYMPUS LJ 29
|VILAMOURA
|8125-401
|Loulé
|Faro
|ANTONIA ROSA P ASTUCIA C LOBO
|LG S LUIS 25
|FARO
|8000-144
|Faro
|Faro
|LETRAS EM DESTAQUE LDA
|R D ANTONIO JOSE ALMEIDA 5
|ALVOR
|8500-017
|Portimão
|Faro
|LETRAS EM DESTAQUE LDA
|R MARQUEZ POMBAL 3 A TAB EL REI
|ALVOR
|8500-021
|Portimão
|Faro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|JUNTO EST NACIONAL N 2 MODELO FARO II INP
|FARO
|8000-142
|Faro
|Faro
|SUPERMONCHIQUE SUPERMERCADOS LDA
|CEICEIRA PE DA CRUZ INTERMARCHE
|MONCHIQUE
|8550-328
|Monchique
|Faro
|ALGARFAVORITA UNIPESSOAL LDA
|BALAIA GOLF VILLAGE
|ALBUFEIRA
|8200-594
|Albufeira
|Faro
|MENU DOURADO PRESTAÇAO S ALIM LDA
|R DR GUILHERME CENTAZZI 10
|FARO
|8000-328
|Faro
|Faro
|ARMINDO BARROS E FILHOS LDA
|AV CIDADE HAYWARD ASV BP
|FARO
|8000-343
|Faro
|Faro
|PRIO ENERGY SA
|EN 125 10 MARCHILE ASV
|FARO
|8005-146
|Faro
|Faro
|TOME & MARTINS LDA
|AV LIBERDADE 9
|SÃO BRÁS DE ALPORTEL
|8150-101
|São Brás de Alportel
|Faro
|RIACHO DE LETRAS LDA
|VALE SERVES FERREIRAS INTERMARCHE LJ 2
|FERREIRAS
|8200-559
|Albufeira
|Faro
|OILPCA LDA
|PONTES MARCHILE ASV BP NORTE
|FARO
|8005-518
|Faro
|Faro
|NATHAN WILLIAMS UNIP LDA
|AV DESCOBRIMENTOS VIA RAPIDA BP
|ALBUFEIRA
|8200-260
|Albufeira
|Faro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|SENHORA DA ROCHA ALPORCHINHOS
|PORCHES
|8400-450
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R DAS PAPOILAS CABEÇO MOCHO JORNAIS
|PORTIMÃO
|8500-477
|Portimão
|Faro
|EPIMENTE LDA
|R ALM CANDIDO REIS CC GRAN PLAZA 247 LJ 3 15 3 16
|TAVIRA
|8800-318
|Tavira
|Faro
|PULSARLETRAS LDA
|MARINA LAGOS LJ 14
|LAGOS
|8600-315
|Lagos
|Faro
|SANDRA LUISA ASCENÇAO ARCANJO
|R ATAIDE OLIVEIRA 73 A LJ 2
|FARO
|8000-218
|Faro
|Faro
|PRIO ENERGY SA
|EN 125 URB LARANJEIRAS LT 6 ASV
|ALTURA
|8950-414
|Castro Marim
|Faro
|MATEUS SILVA GREGORIO LDA
|EN 120 KM 174 025 ASV GALP
|LAGOS
|8600-334
|Lagos
|Faro
|BRUMAS & DESAFIOS UNIPESSOAL LDA
|EDF LUZ TUR TAB SPAR PRAIA LUZ
|LUZ LGS
|8600-165
|Lagos
|Faro
|DUARTE E DUARTE LDA
|SITIO DO MOLEAO PINGO DOCE LJ 2
|LAGOS
|8600-335
|Lagos
|Faro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R PERNADA AV CEUTA LT 1 CAVACOS QUARTEIRA JORNAIS
|QUARTEIRA
|8125-116
|Loulé
|Faro
|NUMEROS OTIMISTAS LDA
|URB LAPINHA 3 FASE LT 24 LJ C EST PIEDADE
|LAGOS
|8600-620
|Lagos
|Faro
|A4 SOCIEDADE TABACARIAS LDA
|AV SA CARNEIRO EDF BARBYROSA LT 8 LJ 2
|QUARTEIRA
|8125-118
|Loulé
|Faro
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|EN 125 KM 3 2 CORTESOES SUL
|FERREIRAS
|8200-557
|Albufeira
|Faro
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|EN 125 KM 3 2 CORTESOES NORTE
|FERREIRAS
|8200-557
|Albufeira
|Faro
|APOLONIA SUPERMERCADOS SA
|URB GRAMITAL LT2 EN 124 1 NEWS & CIGARS
|LAGOA
|8400-428
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|MANUEL AFONSO & GOMES LDA
|EN 125 ASV BP PENINA
|ALVOR
|8500-082
|Portimão
|Faro
|INTER SAO BRAS ALPORTEL SUPERM LDA
|LUGAR DA CAMPINA APARTADO 204 INTERMARCHE ITMI
|SÃO BRÁS DE ALPORTEL
|8150-022
|São Brás de Alportel
|Faro
|ANTONIO RAIADO LDA
|LARGO MERCADO 1
|QUARTEIRA
|8125-168
|Loulé
|Faro
|A PINTO COMERCIO COMBUST UNIP LDA
|EN125 107 685 SENTIDO OLHAO FARO ASV GALP
|FARO
|8005-528
|Faro
|Faro
|A PINTO COMERCIO COMBUST UNIP LDA
|EN 2 KM 729 5 ASV GALP COIRO BURRA ESTOI
|ESTOI
|8005-443
|Faro
|Faro
|TABACARIA BAIXINHA UNIPESSOAL LDA
|LUGAR DA TORRE LT C 1 PINGO DOCE
|ARMAÇÃO DE PÊRA
|8365-184
|Silves
|Faro
|PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SA
|EN 2 KM735 8 CAMPINAS B PORTUGAL ASV REPSOL
|FARO
|8000-433
|Faro
|Faro
|PRIO ENERGY SA
|SITIO VALE DEUS ASV LAGOA
|ESTOMBAR
|8400-123
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|EN 12 POÇO SECO CARDOSAS
|PORTIMÃO
|8500-464
|Portimão
|Faro
|PETROMIX LDA
|AV SAO LOURENÇO BARROSA V 6 LT 18 ASV BP
|PORTIMÃO
|8500-510
|Portimão
|Faro
|FERNANDA CONCEIÇAO DOS SANTOS VERA
|EST QTA LAGO QTA SHOPPING LJ 41 TAB NOVA ERA
|ALMANCIL
|8135-106
|Loulé
|Faro
|RIACHO DE LETRAS LDA
|ENTREPOSTO SERVA EDF F LJ 5 VALE PARAISO FERREIRAS
|ALBUFEIRA
|8200-001
|Albufeira
|Faro
|SODIMEDRONHEIRA SUPERMERCADOS LDA
|TORRE MEDRONHEIRA INTERMARCHE
|ALBUFEIRA
|8200-591
|Albufeira
|Faro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|LANKA PARQUE COM IND ALGARVE NOTE JORNAIS
|GUIA ABF
|8200-417
|Albufeira
|Faro
|TECLAS SORTUDAS LDA
|R ANTERO NOBRE LT 5 LJ B
|OLHÃO
|8700-240
|Olhão
|Faro
|LETRAS E ESTRELAS PAP TAB J L LDA
|R D PEDRO ALVARES CABRAL 35
|MONTE GORDO
|8900-465
|Vila Real de Santo António
|Faro
|ARMINDO BARROS E FILHOS LDA
|SITIO MATOS PICOTA CRUZAMENTO EN 270 EM 1180 ASV BP BOLIQUEIME II
|LOULÉ
|8100-307
|Loulé
|Faro
|FILIPA SUSANA PEREIRA ROMAO
|R DO NORTE EIRAS LT 11 LJ 4
|VILA DO BISPO
|8650-405
|Vila do Bispo
|Faro
|OBISUN LDA
|EDF OURA PRAIA EST STA EULALIA LJ 16
|ALBUFEIRA
|8200-381
|Albufeira
|Faro
|QUIOSQUE FORMOSA UNIPESSOAL LDA
|R MANUEL TOME VIEGAS VAZ 19
|OLHÃO
|8700-459
|Olhão
|Faro
|SHOW BOMBONS UNIPESSOAL LDA
|CENTRO HOSPITALAT BARLAVENTO ALGARVIO E P UNID PORTIMAO
|PORTIMÃO
|8500-338
|Portimão
|Faro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV ALGARVE 5 NOTE IKEA LOULE JORNAIS
|ALMANCIL
|8135-182
|Loulé
|Faro
|SODIQUARTEIRA SUPERMERCADOS LDA
|AV ENG JOAO MEIRELES ED ATRIUM BLOCO A R/C INTERMARCHE
|QUARTEIRA
|8125-406
|Loulé
|Faro
|TEMPERA & TEMPERA LDA
|URB VILA ROSA LT 54 LJ 5 ROTUNDA EDP
|PORTIMÃO
|8500-782
|Portimão
|Faro
|PETROMIX LDA
|EST NAC 125 BP PORCHES
|PORCHES
|8400-489
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|TEIXEIRA & PEREIRA LDA
|R DIOGO CAO EDF VELEIRO LJ 4 R/C
|MONTE GORDO
|8900-440
|Vila Real de Santo António
|Faro
|QUIOSQUE PORTIMONENSE SC UNIP LDA
|PC MANUEL TEIXEIRA GOMES 4
|PORTIMÃO
|8500-542
|Portimão
|Faro
|MENU DOURADO PRESTAÇAO S ALIM LDA
|URB HORTA LARANJEIRAS CC LJ 15 GALERIA COMERCIAL PINGO DOCE LT 5
|FARO
|8005-329
|Faro
|Faro
|TERESA ISABEL NORONHA F CORREIA
|AV DA RIA FORMOSA 76
|CABANAS DE TAVIRA
|8800-591
|Tavira
|Faro
|GS ORIGENS LDA
|AV 16 JUNHO 80
|ROGIL
|8670-440
|Aljezur
|Faro
|JOSE FILIPE GONÇALVES GUERREIRO
|AV REPUBLICA QUIOSQUE GUADIANA
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-231
|Vila Real de Santo António
|Faro
|PERFECTVANILLA UNIPESSOAL LDA
|LARGO 25 ABRIL S/N QUIOSQUE VILA MONCARAPACHO
|MONCARAPACHO
|8700-085
|Olhão
|Faro
|FLEXCARBORATE LDA
|ESTRADA NACIONAL 2 SITIO HORTAS E MOINHOS
|SÃO BRÁS DE ALPORTEL
|8150-021
|São Brás de Alportel
|Faro
|RUI JORGE DA SILVA TIAGO
|AVENIDA 25 DE ABRIL QUIOSQUE KALUNGA
|PORTIMÃO
|8500-511
|Portimão
|Faro
|ALGARFAVORITA LDA
|URB MONTE CARVOEIRO LOTE 1 R/C
|CARVOEIRO LGA
|8400-562
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|THOMAS KOBLE
|LG DAMASO ROCHA 1
|MEXILHOEIRA GRANDE
|8500-132
|Portimão
|Faro
|ARMINDO BARROS E FILHOS LDA
|AV CEUTA ASV BP
|QUARTEIRA
|8125-116
|Loulé
|Faro
|PAPELARIA RADICAL UNIPESSOAL LDA
|R VIOLETAS BL Q LJB
|FARO
|8000-081
|Faro
|Faro
|FONTES & LEGENDAS LDA
|AV INF D HENRIQUE 10 CC GUADIANA
|MONTE GORDO
|8900-413
|Vila Real de Santo António
|Faro
|JORGE MANUEL COELHO MONIZ PEREIRA
|AV SA CARNEIRO LOJA 127 MONTECHORO
|ALBUFEIRA
|8200-262
|Albufeira
|Faro
|JANGADA MARAVILHA LDA
|LUGAR MARIM QUELFES LT 2 LJ 1 INTERMARCHE OLHÃO
|OLHÃO
|8700-221
|Olhão
|Faro
|DIOGO GAGO UNIPESSOAL LDA
|LG DR F SA CARNEIRO MERCADO OM 23 FARO
|FARO
|8000-151
|Faro
|Faro
|TABACARIA AMEIJEIRA VERDE UNIP LDA
|AMEIJEIRA VERDE PEDRA ALCADA LT2 CC INTERMARCHE LAGOS
|LAGOS
|8600-546
|Lagos
|Faro
|LIBANIO S J & ALEXANDRA G LIV LVA
|R TEOFILO BRAGA 110 VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-207
|Vila Real de Santo António
|Faro
|QUIOSQUE ROSARIO E EDUARDO LDA
|AV 5 OUTUBRO LJ 107 ABC
|OLHÃO
|8700-306
|Olhão
|Faro
|VITOR ILDEFONSO UNIPESSOAL LDA
|ACESSO AO PORTO DE PESCA DO RIO ARA DOCAPESCA PARCHAL
|PARCHAL
|8400-611
|Lagoa (Algarve)
|Faro
|ALEXANDRA PINTO ALMEIDA
|AV TOMAS CABREIRA C COM VARANDAS RO LJ19
|PORTIMÃO
|8500-803
|Portimão
|Faro
|GONCALVES E RAMOS LDA
|AV V6 ASV REPSOL
|PORTIMÃO
|8500-510
|Portimão
|Faro
|GONCALVES E RAMOS LDA
|AV DESCOBRIMENTOS ASV REPSOL
|LAGOS
|8600-657
|Lagos
|Faro
|GONCALVES E RAMOS LDA
|AV UM E DOIS ZONA DIQUE ASV REPSOL
|PORTIMÃO
|8500-539
|Portimão
|Faro
|CIGARRA FABULOSA UNIP LDA
|URBANIZACAO CERRO DAS MOS 315 (CONTINENTE MODELO)
|LAGOS
|8600-571
|Lagos
|Faro
|JOAO PEDRO SARAMAGO DUARTE SANTOS
|RUA DIREITA 64
|PORTIMÃO
|8500-627
|Portimão
|Faro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|LUGAR HORTAS EN 125 MDL VRS ANTONIO JORNAIS
|VILA REAL SANTO ANTÓNIO
|8900-258
|Vila Real de Santo António
|Faro
|LIV JARDIM-PAP E ESCRITORIO, LDA
|R. VASCO BORGES, 5
|GUARDA
|6300-771
|Guarda
|Guarda
|JORGE L VICENTE CARDOSO FILHOS LDA
|R. REPUBLICA, 2
|GOUVEIA
|6290-518
|Gouveia
|Guarda
|TUTTI FRUTTI CAFE SNACK BAR LDA
|AV 1 MAIO ED RODOLFO 14-B
|SEIA
|6270-479
|Seia
|Guarda
|ANTONIO MANUEL RODRIGUES NEVES
|RUA STO ANTONIO 2
|SÃO ROMÃO SEI
|6270-299
|Seia
|Guarda
|SUPERGUARDA SUPERMERCADOS, LDA
|ESTRADA DO BARRACAO
|GUARDA
|6300-309
|Guarda
|Guarda
|MANUEL PEREIRA DOS SANTOS
|R 1 MAIO 22
|MANTEIGAS
|6260-101
|Manteigas
|Guarda
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A25 KM141 NORTE AS CELORICO BEIRA( GUARDA/VISEU)
|RATOEIRA
|6360-140
|Celorico da Beira
|Guarda
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A25 KM141 SUL AS CELORICO BEIRA (VISEU/GUARDA)
|RATOEIRA
|6360-140
|Celorico da Beira
|Guarda
|GOUVEIA-AUTO LDA
|LUG DOS BARREIROS
|GOUVEIA
|6290-320
|Gouveia
|Guarda
|HORACIO MONTEIRO RICO, LDA
|LG 25 DE ABRIL, 1974
|VILAR FORMOSO
|6355-270
|Almeida
|Guarda
|DISTRITRANCOSO SUPERMERCADOS, LDA
|LG DE S. DOMINGOS
|TRANCOSO
|6420-008
|Trancoso
|Guarda
|CHAPEIRA & MIRANDA LDA
|AV DR JOAO PEREIRA
|SABUGAL
|6320-314
|Sabugal
|Guarda
|PAPEL DE FUNDO UNIPESSOAL, LDA
|LG DO PELOURINHO, Nº 2
|GOUVEIA
|6290-653
|Gouveia
|Guarda
|EGICAFE SOC TUR E HOT LDA
|R MOUSINHO ALBURQUEQUE 3
|GUARDA
|6300-734
|Guarda
|Guarda
|EXPRESS FUEL LDA
|EN 16 R CASTELOS VELHOS ASV REPSOL
|GUARDA
|6300-373
|Guarda
|Guarda
|CONGAL COMBUSTIVEIS DA GUARDA LDA
|AV CIDADE DE BEJAR AS GUARDA
|GUARDA
|6300-541
|Guarda
|Guarda
|ANA MARGARIDA T A SEQUEIRA
|CC VIVACI GUARDA LJ 2.35 AV BOMB VOLUNTARIOS EGITANIENSES
|GUARDA
|6300-523
|Guarda
|Guarda
|VITOR MANUEL RELVAS FIGUEIREDO
|RUA DA CORREDOURA 6
|GUARDA
|6300-825
|Guarda
|Guarda
|MANUEL REBELO COSTA UNIP LDA
|LG ESTACAO 7 QUIOSQUE "O MANELO"
|VILAR FORMOSO
|6355-262
|Almeida
|Guarda
|PETROMONDEGO COM COMB LDA
|EN16 ASV REPSOL
|PORTO DA CARNE
|6300-170
|Guarda
|Guarda
|MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDA
|ITMI SEIA LJ4 LUG DO CRESTELO
|SEIA
|6270-427
|Seia
|Guarda
|DEOLINDO BARATA MONTEIRO
|AV COMBATENTES DO ULTRAMAR 87 PAP MONTEIRO
|AGUIAR DA BEIRA
|3570-015
|Aguiar da Beira
|Guarda
|RODRIGO MARECO PATRICIO
|LG SERPA PINTO QUIOSQUE
|FIGUEIRA CASTELO RODRIGO
|6440-118
|Figueira de Castelo Rodrigo
|Guarda
|PRIO ENERGY SA
|AV DA FRONTEIRA 14 PA VILAR FORMOSO
|VILAR FORMOSO
|6355-270
|Almeida
|Guarda
|LETRAS INESGOTAVEIS LDA
|ESTAÇÃO CP EDF REFER LG 1º DEZEMBRO
|GUARDA
|6300-832
|Guarda
|Guarda
|ANTONIO MANUEL E DAVID ALEXANDRE LD
|R CIDADE GUARDA 20
|ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO
|6320-360
|Sabugal
|Guarda
|VITOR MANUEL BORGES SANTOS UNIP LDA
|LG PD FRANCISCO FERREIRA 6
|TRANCOSO
|6420-069
|Trancoso
|Guarda
|VITOR HUGO PEDROSA UNIPESSOAL LDA
|LARGO SAO JOAO 19
|GUARDA
|6300-752
|Guarda
|Guarda
|PAULA MARIA M DOS SANTOS SILVA
|AV CARNEIRO GUSMAO
|PINHEL
|6400-337
|Pinhel
|Guarda
|ILUSTRE NEURONIO UNIPESSOAL LDA
|RUA DA BOA ESPERANCA S/N
|GUARDA
|6300-522
|Guarda
|Guarda
|MARIA HELENA FONSECA M REIGADO
|R. FREDERICO ULRICH-QUIOSQ AVENIDA
|PINHEL
|6400-378
|Pinhel
|Guarda
|CHARCUTARIA FLOR DO RESTELO LDA
|AV ILHA MADEIRA 48 A
|LISBOA
|1400-205
|Lisboa
|Lisboa
|ALBANO ALVES UNIPESSOAL LDA
|AV 25 ABRIL 1974 Nº44 LOJA 2
|LINDA A VELHA
|2795-196
|Oeiras
|Lisboa
|NOVO RUMO LIV E DECORACOES LDA
|AV PORTUGAL 14 B
|CARNAXIDE
|2790-128
|Oeiras
|Lisboa
|MARIA AUGUSTA & CASEIRO LDA
|R PINHEIRO BORGES LJ 2 ALFRAGIDE PV1
|AMADORA
|2610-140
|Amadora
|Lisboa
|ALMENARA TAB PAP LDA
|ESTR BENFICA 460
|LISBOA
|1500-104
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE AMARAL FERREIRA
|CALÇADA TOJAL 102 B TAB LOJINHA
|LISBOA
|1500-597
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA TAB VENHA CA LDA
|R GARCIA HORTA 34 A
|DAMAIA
|2720-252
|Amadora
|Lisboa
|PAP TAB SAMPAIO LDA
|R PROF REINALDO SANTOS 12 C BENFICA
|LISBOA
|1500-505
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA SOL DE BELEM LDA
|R JERONIMOS 16 D
|LISBOA
|1400-211
|Lisboa
|Lisboa
|JOSEFINA TAVARES CONRADO F COSTA
|LARGO RIO SECO 18 A 20
|LISBOA
|1300-496
|Lisboa
|Lisboa
|D INACIO E SANTOS LDA
|R SANTOS O VELHO 72
|LISBOA
|1200-813
|Lisboa
|Lisboa
|HENRIQUE NUNES PIMENTA LDA
|AV DUQUE AVILA 38 E TAB ASTORIA
|LISBOA
|1050-083
|Lisboa
|Lisboa
|CESALTINA FREIRE MARTINS
|AV PRAIA VITORIA 19 A TAB CELTA
|LISBOA
|1000-245
|Lisboa
|Lisboa
|CLAUDIO & CASTILHO LDA
|AV BARBOSA BOCAGE 52 A
|LISBOA
|1000-072
|Lisboa
|Lisboa
|EULALIA & CARDOSO LDA
|AV 5 OUTUBRO 95 C
|LISBOA
|1050-051
|Lisboa
|Lisboa
|PAP TAB UNIVERSITARIA LDA
|AV. FORCAS ARMADAS 26 C 26 D
|LISBOA
|1600-082
|Lisboa
|Lisboa
|TAB CASTOR LDA
|R. BENEFICENCIA Nº197 A-B
|LISBOA
|1600-019
|Lisboa
|Lisboa
|ROSABELA UNIPESSOAL LDA
|AV BERNA 41 A
|LISBOA
|1050-038
|Lisboa
|Lisboa
|BAZAR PATRICIA VIEIRA & CAMPOS
|R. PEREIRA SOUSA 8 B
|LISBOA
|1350-241
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA GARCEZ NUNO LDA
|R SAMPAIO BRUNO 56 B
|LISBOA
|1350-285
|Lisboa
|Lisboa
|TAB ULTRAMAR-MARIA LAIRE M S MOURA
|AV. SACADURA CABRAL 27 A
|LISBOA
|1000-272
|Lisboa
|Lisboa
|PAO DE ACUCAR LDA
|AL D AFONSO HENRIQUES 70 A
|LISBOA
|1000-124
|Lisboa
|Lisboa
|TAB NOVA CARVALHO & PAIS LDA
|LG CRISTOVAO AIRES 6 A
|LISBOA
|1700-126
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA MATILDE & BERTA MARIA LDA
|AL LINHAS TORRES 99 B TAB DUNA
|LISBOA
|1750-140
|Lisboa
|Lisboa
|LIV PAP PANTUFA LDA
|R REPUBLICA PARAGUAI 41
|LISBOA
|1750-247
|Lisboa
|Lisboa
|LIVRARIA 2001 LDA
|R ALEXANDRE FERREIRA 20 B
|LISBOA
|1750-011
|Lisboa
|Lisboa
|COTACO LDA
|PCT REPUBLICA,12
|PÓVOA DE SANTO ADRIÃO
|2620-162
|Odivelas
|Lisboa
|MARQUES & CADETE LDA
|AV ALMIRANTE REIS 79 C
|LISBOA
|1150-011
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA HAVANEZA ALTO S JOAO LDA
|PARADA DO ALTO S JOAO 5 A
|LISBOA
|1900-051
|Lisboa
|Lisboa
|HAVANEZA BANDEIRA TAB LIV LDA
|LG GRACA 99 105 105 A
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|LOPES BARBEDO & FERREIRA LDA
|AV MOSCAVIDE 72
|MOSCAVIDE
|1885-062
|Loures
|Lisboa
|TAB COSMOS PEREIRA CARMONA LDA
|R. ALF BARRILARO RUAS 5 C
|OLIVAIS
|1800-006
|Lisboa
|Lisboa
|PAP BRAZ JOSE AUGUSTO B BRAZ LDA
|R FIGUEIRINHA 5 LJ B
|OEIRAS
|2780-015
|Oeiras
|Lisboa
|PAPELARIAS MIBRIL LDA
|R. TEN FERREIRA DURAO 62 D
|LISBOA
|1350-318
|Lisboa
|Lisboa
|BARATA & BARATA LDA
|R JOSE PEDRO SILVA 4
|PAÇO DE ARCOS
|2770-107
|Oeiras
|Lisboa
|A SILVA & CORREIA LDA
|R CAMPO OURIQUE 24 D
|LISBOA
|1250-061
|Lisboa
|Lisboa
|SOC REPRESENTACOES BELTA LDA
|R. ILHA PORTO SANTO 10 A
|LOURES
|2670-443
|Loures
|Lisboa
|HENRIQUETA CONCEIÇAO
|AV MOCAMBIQUE 8 B TAB LITUXA
|OEIRAS
|2780-027
|Oeiras
|Lisboa
|ANSELMO E BARRETO LDA
|R NUNES SANTOS 17 TAB PAP S PEDRO S PEDRO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-546
|Cascais
|Lisboa
|MIRANDA & CARVALHO LDA
|LG 5 OUTUBRO 4 B PAP ALCABIDECHE
|ALCABIDECHE
|2645-040
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA CARREL LDA
|R ANTONIO ALEIXO 2 B
|PAÇO DE ARCOS
|2770-015
|Oeiras
|Lisboa
|M MORGADO PUBLICIDADE LDA
|R CANDIDO REIS 39 A
|OEIRAS
|2780-213
|Oeiras
|Lisboa
|BELMIRO SILVA PEREIRA
|LG JOSE REGIO 4 F LJ TAB TALUDA
|PAREDE
|2775-221
|Cascais
|Lisboa
|GRACIETE MARIA G NAVE SANTOS
|R 31 JANEIRO 5 CC AQUARIO
|PAREDE
|2775-295
|Cascais
|Lisboa
|PAPELARIA BONANZA LDA
|PC CARREIRA LT 30 S JOAO ESTORIL
|ESTORIL
|2765-482
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA DO CRUZEIRO LDA
|AV FAUSTO FIGUEIREDO 279 HOTEL LONDRES
|ESTORIL
|2765-412
|Cascais
|Lisboa
|TAB HAVANEZA CASCAIS LDA
|AV MARGINAL 6 CC CASCAIS LJ 31
|CASCAIS
|2750-427
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA TRIUNFO LDA
|R REGIMENTO 19 INFANTARIA 73 A B
|CASCAIS
|2750-474
|Cascais
|Lisboa
|JORGE SILVA LDA
|CC RINCHOA 28 A
|RIO DE MOURO
|2635-001
|Sintra
|Lisboa
|VITOR CARMO E LUCAS LDA
|TERREIRO D JOAO V 28
|MAFRA
|2640-492
|Mafra
|Lisboa
|J GUIMARAES PINHEIRO LDA
|PÇ REPUBLICA 11 PAST HAVANEZA
|TORRES VEDRAS
|2560-288
|Torres Vedras
|Lisboa
|CONTRACAPA PAP LIV E GALERIA LDA
|AV CHABY PINHEIRO 24
|MEM MARTINS
|2725-264
|Sintra
|Lisboa
|MARIA ROMANA L DOS SANTOS
|R JOSE PEDRO LOPES TAB ROMANA APARTADO 17 STA CRUZ
|SILVEIRA
|2560-498
|Torres Vedras
|Lisboa
|SOC PASTELARIAS BOMARTE LDA
|R ALFREDO KEIL 20 24
|AMADORA
|2700-036
|Amadora
|Lisboa
|SILVA & PEREIRA LDA
|R MARQUESA ALORNA 19 A
|LISBOA
|1700-300
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA S BRAS PAP TABACARIA LDA
|EST SERRA MIRA 44 A CASAL SAO BRAS
|AMADORA
|2700-788
|Amadora
|Lisboa
|DUARTE NUNES PEREIRA LDA
|R CASCAIS 887 A CAFE CARACOL MALVEIRA SERRA
|ALCABIDECHE
|2755-162
|Cascais
|Lisboa
|ALEXANDRE CARVALHO SANTOS
|LG 1 MAIO QUIOSQUE BRANDOA
|AMADORA
|2650-143
|Amadora
|Lisboa
|FRANCISCO MANUEL & LUIS LDA
|AV ELIAS GARCIA 29 NINHO OURICO
|LISBOA
|1000-148
|Lisboa
|Lisboa
|FREIRE & CARONHO LDA
|ESTR BENFICA 271 A
|LISBOA
|1500-072
|Lisboa
|Lisboa
|ANTONIO MANUEL SA VASSALO
|QTA PALMEIRAS 84 B PAP BAZARUCA NOVA OEIRAS
|OEIRAS
|2780-146
|Oeiras
|Lisboa
|NOVO RUMO LIV & DEC LDA FILIAL LJ 2
|AV CAROLINA MICHAELIS 31 B
|LINDA A VELHA
|2795-053
|Oeiras
|Lisboa
|TAB GRANJO LDA
|R DR ANTONIO GRANJO 14 B
|LISBOA
|1070-090
|Lisboa
|Lisboa
|TAB SIDNEY
|R DR GAMA BARROS 3 A
|LISBOA
|1700-143
|Lisboa
|Lisboa
|VALENTE E QUINTANS PAP ABC LDA
|C COM ROSSIO LJ 15
|LOURINHÃ
|2530-147
|Lourinhã
|Lisboa
|PALIDISCO PAP CENTRAL QUEIJAS LDA
|R RAMALHO ORTIGAO 39 B
|QUEIJAS
|2790-407
|Oeiras
|Lisboa
|ZELIA CORREIA SOARES SANTOS LDA
|AV. D PEDRO V 8 A
|LINDA A VELHA
|2795-150
|Oeiras
|Lisboa
|PAP TAB E BRINQUEDOS MARTINS LDA
|PCT HENRIQUE POUSAO 7 C
|QUELUZ
|2745-123
|Sintra
|Lisboa
|KERMESSE MOD CAPELA & CAPELA
|EST MEM MARTINS 221 B
|MEM MARTINS
|2725-389
|Sintra
|Lisboa
|PAPELARIA TIMOTEO LDA
|PRACA DR EUGENIO DIAS 7
|SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
|2590-016
|Sobral de Monte Agraço
|Lisboa
|VIRGINIA MARIA ANANIAS L BARATA
|R DO OUTEIRO 12
|MANIQUE DO INTENDENTE
|2065-344
|Azambuja
|Lisboa
|CASA SIMOES COM PAP & VIDEO LDA
|LG TERRA GRANDE 11
|CARNAXIDE
|2790-157
|Oeiras
|Lisboa
|EUGENIA F RAMOS PINELA BARROSO
|R DIREITA DAFUNDO 81A PAP V GAMA
|CRUZ QUEBRADA-DAFUNDO
|1495-718
|Oeiras
|Lisboa
|M PAPELARIA TABACARIA LDA
|AL LINHAS TORRES 238 LJ 28 CC LUMIAR
|LISBOA
|1750-151
|Lisboa
|Lisboa
|VITOR MANUEL ROCHA ABREU
|EST CONSIGLIERI PEDROSO C COM GLOBO
|BARCARENA
|2730-041
|Oeiras
|Lisboa
|FLOR LOTUS LDA SOC PAP LIV TAB
|R. PROF FRANCISCO GENTI EDF E1 LJ 2
|LISBOA
|1600-625
|Lisboa
|Lisboa
|EDUARDO CASTRO & TAVARES LDA
|URB TERPLANA LT 16 LJ 4
|RANA
|2775-001
|Cascais
|Lisboa
|ADELINO CLARO GOMES
|R. S BERNARDO 100
|LISBOA
|1200-826
|Lisboa
|Lisboa
|PAP S BARTOLOMEU LDA
|AV SERGIO VIEIRA MELO LT 23
|LISBOA
|1750-450
|Lisboa
|Lisboa
|LAURINDA RIBEIRO GASPAR DIAS MACEDO
|AV AMERICO FERRER LOPES 9 LJ C MASSAMA
|QUELUZ
|2745-714
|Sintra
|Lisboa
|EUROLOJAS PAPELARIAS LDA
|AV SR JESUS NAVEGANTES 5 PINGO DOC
|PAÇO DE ARCOS
|2770-161
|Oeiras
|Lisboa
|EUROLOJAS PAPELARIAS LDA
|R GEN HUMBERTO DELGADO 19
|ALGÉS
|1495-068
|Oeiras
|Lisboa
|SALES PEDROSA LDA ASV REPSOL
|AV. CONDE CASTRO GUIMARAES
|AMADORA
|2720-113
|Amadora
|Lisboa
|JOAQUIM M NEVES MARTINS
|TRAVESSA PRAÇA QUIOSQUE ROSA FT PASTEIS BELEM
|LISBOA
|1300-469
|Lisboa
|Lisboa
|MAJORALI PAP LIV TAB & PERF LDA
|AV QTA GRANDE 4 A ALFRAGIDE
|AMADORA
|2610-159
|Amadora
|Lisboa
|O PANDA TAB PAP LIV LDA
|R ANT SILVA LT 127 A LJ 1 CC ASSUNÇAO
|CASCAIS
|2750-101
|Cascais
|Lisboa
|ESTAÇAO SERVIÇO DA CEGONHA LDA
|AV DR CATANHO DE MENESES
|LOURINHÃ
|2530-117
|Lourinhã
|Lisboa
|MEDALHA NOVIDADES PAP TAB LDA
|AV D CARLOS I 53
|LISBOA
|1200-647
|Lisboa
|Lisboa
|SALVADOR JOSE SILVA COSTA
|CALCADA TOJAL 102 B
|LISBOA
|1500-597
|Lisboa
|Lisboa
|APARA LAPIS PAPELARIA LDA
|R ARY SANTOS 204 A PENEDO MADORNA
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-526
|Cascais
|Lisboa
|RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES LUCIANO
|R ANTONIO REIS 116 LINHO
|SINTRA
|2710-299
|Sintra
|Lisboa
|JARDIM SOL PAST LDA
|R CORAÇAO MARIA 1 C C SHOPING CACEM LJ 1 3
|AGUALVA-CACÉM
|2735-470
|Sintra
|Lisboa
|FELISBELA SEQUEIRA CARVALHO
|R GASPAR CORTE REAL 121 CAFE PARISIENSE
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-453
|Cascais
|Lisboa
|CIRCULO VERMELHO COM SERVICOS LDA
|R ACTOR ANT SILVA QUIOSQUE VERMELHO VENDA NOVA
|AMADORA
|2700-006
|Amadora
|Lisboa
|MONTEIRO ELISA LDA MAXI MIX
|AV BIARRITZ 10 A
|ESTORIL
|2765-200
|Cascais
|Lisboa
|PAPELARIA TAB VISSRAM LDA
|R FORNO TIJOLO 16 B
|LISBOA
|1170-135
|Lisboa
|Lisboa
|ISABEL MARIA CARREIRA FERREIRA
|R ANTERO QUENTAL R BOLHAO PATO
|ODIVELAS
|2675-481
|Odivelas
|Lisboa
|MATOS MOTA & BETENCOURT LDA
|AV MARGINAL EDF HOTEL VILA GALE
|ESTORIL
|2765-270
|Cascais
|Lisboa
|TAB PAP BAZAR ABELHEIRA
|R CARLOS CHARBEL 23 B
|AGUALVA-CACÉM
|2735-019
|Sintra
|Lisboa
|FLORENTINO CARDOSO & SANTOS LDA
|R. SAMPAIO BRUNO 127 A CCOM ASTORIA LJ 10 11
|PAREDE
|2775-279
|Cascais
|Lisboa
|ANTONIO MANUEL SILVA NEVES
|R LUIS CAMOES 52 A
|ALGÉS
|1495-082
|Oeiras
|Lisboa
|QUARENTA SESSENTA TAB PAP LDA
|C COM COLINA SOL LJ 2
|AMADORA
|2650-191
|Amadora
|Lisboa
|BAZAR TALUDA SORTE BRINDE LDA
|R LATINO COELHO 16 LJ 1 CC PAREDE
|PAREDE
|2775-275
|Cascais
|Lisboa
|PAP TAB RUNO LDA
|AV INF D HENRIQUE MERCADO DE TERCEN PISO 0 LOJA D
|QUELUZ
|2745-279
|Sintra
|Lisboa
|ANTONIO FERREIRA ABRANTES
|EN 10 KM 115 8 ASV REPSOL GADO BRAVO
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-286
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|TAB PLIM LDA
|R. DR. MANUEL ARRIAGA 5 B LJ19 CCPL
|CARCAVELOS
|2775-602
|Cascais
|Lisboa
|EDUARDO JORGE BARREIRA AMORIM
|R REPUBLICA FT ESC SECUNDARIA QUIO
|FORTE DA CASA
|2625-454
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|FRANCISCO AMANDIO RODRIGUES
|AVBARBOSA BOCAGE FT CX G DEPOSITO
|LISBOA
|1000-070
|Lisboa
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV BONS AMIGOS ASV BP
|AGUALVA-CACÉM
|2735-074
|Sintra
|Lisboa
|EUREKA PAPELARIA LIVRARIA LDA
|GAL COM JUMBO LJ 11
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-170
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|ARCADA AREA SERVIÇO PALHOCA SA
|EN 115 KM 14 160 D ASV CEPSA PALHOCA
|FIGUEIROS
|2550-306
|Cadaval
|Lisboa
|LUISA MARIA COSTA VENTURA R PINHO
|R LUIS CAMOES FRENTE 2
|LISBOA
|1300-360
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA TERESA S FERREIRA CIPRIANO
|R. PADRE AMARO TEIXEIRA AZEVEDO 52
|SINTRA
|2710-633
|Sintra
|Lisboa
|BELMIM FONSECA & FILHOS LDA
|R MARIA ANDRADE 64 B
|LISBOA
|1170-218
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA ADELAIDE B MENDES FERNANDES
|AV ALM REIS FRT N103 BANCA JORNAIS
|LISBOA
|1100-001
|Lisboa
|Lisboa
|TISALOIA COM COMBUSTIVEIS LDA
|R LUIS CAMOES EN 250 POSTO GALP SENTIDO AMADORA
|CANEÇAS
|1685-525
|Odivelas
|Lisboa
|MIMOSO & LOPES LDA
|R SACADURA CABRAL 55 A
|ALENQUER
|2580-371
|Alenquer
|Lisboa
|O ESCRITORIO ANA JORGE LDA
|AV. BOMBEIROS VOLUNTARIOS 19C
|PONTINHA
|1675-108
|Odivelas
|Lisboa
|TAB VELEZ LDA
|R ELIAS GARCIA 271 A
|AMADORA
|2700-320
|Amadora
|Lisboa
|SERVIÇOS SOCIAIS C G DEPOSITOS
|AV JOAO XXI 63 PISO2 CGD AREA COM AREA FINANCEIRA
|LISBOA
|1000-300
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA JESUS REBELO FONSECA
|R DUARTE PACHECO PEREIRA 14 A
|AMADORA
|2720-214
|Amadora
|Lisboa
|JOSE ABILIO GUERREIRO
|R MURTAS 1 A KIOSKIZE
|RIO DE MOURO
|2635-110
|Sintra
|Lisboa
|DINESH BADRACIM
|AV ANT ENES 25 LJ201 CC D MARIA
|QUELUZ
|2745-068
|Sintra
|Lisboa
|NUNO M MILHANO CORREIA LDA
|AV MARISTAS ASV REPSOL
|PAREDE
|2775-242
|Cascais
|Lisboa
|JOSE CARLOS MORAIS FELIX
|R PROJECTADA AZINHAGA ULMEIROS LJ 3 GALERIA CC P DOCE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-776
|Lisboa
|Lisboa
|ROSADO & GUILHERME LDA
|R DIREITA MASSAMA LT 3 LJ DTA
|QUELUZ
|2745-751
|Sintra
|Lisboa
|ANABELA SARAIVA CALDEIRA VALE
|R PROF DR SOUSA MARTINS LT104 LJ MASSAMA
|QUELUZ
|2745-001
|Sintra
|Lisboa
|JOSE JOAQUIM GONCALVES RODRIGUES
|R PERO VAZ CAMINHA QUIOSQUE PINHEIRO
|PONTINHA
|1675-201
|Odivelas
|Lisboa
|TABACARIA ARTEMISA LDA
|AV RAINHA D AMELIA 24 B
|LISBOA
|1600-678
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA MEMORIA LDA
|R GALVAO 1 A
|LISBOA
|1400-176
|Lisboa
|Lisboa
|AURORA SANTOS PESETA
|AV MISSIONARIOS 47
|AGUALVA-CACÉM
|2735-136
|Sintra
|Lisboa
|ELISA MARIA FERREIRA CASTRO RAMALHO
|PQ URBANO BURACA QUIOSQUE BURACA
|AMADORA
|2700-001
|Amadora
|Lisboa
|HELENA & GARCIA LDA
|AV PROF DR AUGUSTO ABREU LOPES 2 A
|ODIVELAS
|2675-296
|Odivelas
|Lisboa
|JOAO CARLOS FERREIRA ALVES
|EST NACINAL 247 BARRIL 74 A MAFRA
|ENCARNAÇÃO
|2640-202
|Mafra
|Lisboa
|PAPELARIA 22 LDA
|R CARD MERCIER MERC BRSANTOS
|LISBOA
|1600-001
|Lisboa
|Lisboa
|ARTUR JOSE COELHO SEMIAO
|LG VISCONDE ASSECA 4 CAFE CENTRAL JANA
|SINTRA
|2710-253
|Sintra
|Lisboa
|MARIA FERNANDA FONSECA LUIS
|LG INFANTE DOM HENRIQUE QUIOSQUE VARZEA COLARES
|COLARES
|2705-351
|Sintra
|Lisboa
|ARTUR MATOS CABRAL LDA
|ESTAÇÃO CP
|CASCAIS
|2750-001
|Cascais
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV CEUTA NORTE SUL ASV
|LISBOA
|1300-254
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|SEGUNDA CIRCULAR SUL NORTE
|LISBOA
|1700-284
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE ANTONIO GREGORIO SILVA
|PRAÇA IGREJA QUIOSQUE
|AMADORA
|2700-458
|Amadora
|Lisboa
|FACE MIL REP COM E SERVICOS LDA
|AV ROMA QUIOSQ VIAROMA ENTRE 14 16
|LISBOA
|1000-265
|Lisboa
|Lisboa
|PETROMENINOS LDA
|EN 8 ASV GALP VENDA PINHEIRO
|MALVEIRA
|2665-001
|Mafra
|Lisboa
|FRANCISCO MANUEL MOUSINHO OLIVEIRA
|R URZES CLC RINCHOA QUIOSQUE
|RIO DE MOURO
|2635-354
|Sintra
|Lisboa
|ATLANTA ARTIGOS PAPELARIA LDA
|R ABRANCHES FERRAO 5 A
|LISBOA
|1600-296
|Lisboa
|Lisboa
|VITOR MANUEL RENDEIRO VICENTE
|ESTRADA BENFICA 220 B S DOMINGOS BENFICA
|LISBOA
|1500-094
|Lisboa
|Lisboa
|OASIS COMBUST LUBRIFICANTES LDA
|R MAJ JOAO L MOURA LT 6 ASV BP
|FAMÕES
|1685-650
|Odivelas
|Lisboa
|MARIA LUCILIA COSTA EUSTAQUIO
|LUG CONQUINHA CC MODELO LJ 3
|TORRES VEDRAS
|2560-271
|Torres Vedras
|Lisboa
|CODIVIDEO VIDIOCLUBE LDA
|AV LIBERDADE 9 A BONS DIAS
|RAMADA
|2620-317
|Odivelas
|Lisboa
|SHEELA CHANDRACANT JAGUEJIVANE
|R GRAÇA 21 A TABACARIA CRISHA
|LISBOA
|1170-166
|Lisboa
|Lisboa
|BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDA
|SHOPPING CENTER MIRA SERRA LJ 1
|TORRES VEDRAS
|2560-299
|Torres Vedras
|Lisboa
|SERVONE CAFE ALIMENTOS JOGOS LDA
|R ENTREQUINTAS 2 B 2 C RIBEIRA SINTRA
|SINTRA
|2710-462
|Sintra
|Lisboa
|LUCINDA & SANTOS COM PAPELARIA LDA
|R DR FRANCISCO SA CARNEIRO 12 B
|AMADORA
|2720-197
|Amadora
|Lisboa
|OMECA TABACARIA PAPELARIA LDA
|TV BOA HORA À AJUDA 21 A B
|LISBOA
|1300-104
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA FUMACA PAP E TAB LDA
|SHOPPING CENTER SERRA NOVA LJ 31 CASAL SERRA P STA IRIA
|PÓVOA DE SANTA IRIA
|2625-218
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|JOAO AGOSTINHO AMADO VALENTE
|R FERREIRA BORGES 70 FT BCP
|LISBOA
|1350-001
|Lisboa
|Lisboa
|PARQUE VERDE SOC ACT HOT SIMIL LDA
|R GEN FIRMINO MIGUEL 8 B
|LISBOA
|1600-300
|Lisboa
|Lisboa
|SUZETE PIRES E VARELA LDA
|CC AJUDA 137 A
|LISBOA
|1300-008
|Lisboa
|Lisboa
|JULIA MARIA ALVES VIEIRA CUPIDO
|AV. NOSSA SR DA ASSUNÇÃO 1100 LJ A
|MALVEIRA SERRA
|2755-139
|Cascais
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ROT PINAMANIQUE JT ESTADIO CASA PIA
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|ELIPEDRO COMERCIO PAPELARIA LDA
|R FIRMINO REBELO 16 B
|PORTO SALVO
|2740-062
|Oeiras
|Lisboa
|BALEIA & MENDES LDA
|R JOAQUIM EREIRA 2649
|CASCAIS
|2750-389
|Cascais
|Lisboa
|MENDONÇA & TEIXEIRA LDA
|EST NAC 1 KM 25 5 ASV REPSOL POVOS
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-009
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDA
|AV ANT MACEDO OEIRAS PARQUE LJ 105 OEIRAS
|PAÇO DE ARCOS
|2770-219
|Oeiras
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|SEGUNDA CIRCULAR NORTE SUL SANTANA
|LISBOA
|1700-284
|Lisboa
|Lisboa
|ABREU & FONTES LDA GUACHE PAP TAB
|R F MAGALHAES ASV VISC VALMORLJ
|PAREDE
|2775-366
|Cascais
|Lisboa
|RECTIDIGITO SIST IMAGEM DIGITAL LDA
|R JOAO L MARTINS LJ 21 T MOCHO
|PAÇO DE ARCOS
|2770-087
|Oeiras
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|CRUZAT AV CENTRAL VIA PERPEN EXPO98 LISBOA EXPO SACAVÉM
|LISBOA
|1990-362
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA PAPELARIA TUNEL LDA
|R AFONSO ALBUQUERQUE 14 C
|AGUALVA-CACÉM
|2735-045
|Sintra
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EN 9 LUGAR DA ABUXARDA PAI VENTO DRAMATICO CASCAIS
|CASCAIS
|2750-001
|Cascais
|Lisboa
|ANTONIO FERNANDO MATIAS BATISTA
|R. SANTA TERESA 32 B BR. SANTANA
|CASCAIS
|2750-118
|Cascais
|Lisboa
|H 5 TABACARIA LDA
|TERMINAL RODOVIARIO SETE RIOS
|LISBOA
|1070-213
|Lisboa
|Lisboa
|PICAR O PONTO PAPELARIA UNIP LDA
|CC PORTELA LJ 13 1 PORTELA DE SACAVEM
|PORTELA LRS
|2685-223
|Loures
|Lisboa
|CALÇADAS LDA
|PRAÇA 7 DE MARÇO DE1843 NR30
|ALHANDRA
|2600-513
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|RUI MANUEL MIRA GONÇALVES SANTOS
|R FRANCISCO ANTUNES 4
|CAMPELOS
|2565-065
|Torres Vedras
|Lisboa
|LIVRARIA PAP FOSHINI LDA
|PCT 1 MAIO 1 A
|QUELUZ
|2745-316
|Sintra
|Lisboa
|PEREIRAS LDA
|EN 8 KM 44 ASV GALP TORRES VEDRAS
|A DOS CUNHADOS
|2560-001
|Torres Vedras
|Lisboa
|TRAQUINO RODRIGUES & ALVES LDA
|R COMERCIO 25 A
|PORTO SALVO
|2740-035
|Oeiras
|Lisboa
|CARDIGOS COSTA COM ART TAB UNIP LDA
|AV. D JOAO II CC VASCO GAMA LJ 0 04
|LISBOA
|1900-094
|Lisboa
|Lisboa
|PAPEIS TEIXEIRA DIAS LDA
|PC CASAS NOVAS-MERCADO ENC.SUL LJ12
|LISBOA
|1800-053
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE MANUEL SILVA
|PC MANUEL M ABREU QUIOSQ JARDIM
|CARREGADO
|2580-505
|Alenquer
|Lisboa
|PAPELARIA UNIAO LDA
|AV. 5 OUTUBRO 25 - 25 A
|TORRES VEDRAS
|2560-270
|Torres Vedras
|Lisboa
|JACINTO E SILVA LDA
|R. BELA VISTA 11 C - D
|SANTO ANTÓNIO CAVALEIROS
|2660-241
|Loures
|Lisboa
|TABACARIA PAP CIDADELA LDA
|EST TORRE ED DRAM DESP CASCAIS
|CASCAIS
|2750-748
|Cascais
|Lisboa
|GREEN LETTER SOC DIST LITERARIA LDA
|LUG ALTO FORTE LJ 12 CARGAS DESCARGAS CC FORUM SINTRA
|RIO DE MOURO
|2635-019
|Sintra
|Lisboa
|PETROSINTRA DIST COM T C L P Q LDA
|AV. 29 AGOSTO 16 18 ASV GALP
|TERRUGEM
|2705-869
|Sintra
|Lisboa
|PAPELARIA TAB FORTUNA MILENIO LDA
|R V ALM AZEVEDO COUTINHO LJ 11A VENDA NOVA
|AMADORA
|2700-843
|Amadora
|Lisboa
|LIV ESPELHO DO TEJO LDA
|R ILHA AMORES LT 28 B V EXPO
|LISBOA
|1990-118
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA AMELIA ANDRADE FONSECA SANTOS
|R HEROIS MUCABA QUIOSQUE
|PONTINHA
|1675-125
|Odivelas
|Lisboa
|PAPELARIA TABACARIA SERPIS LDA
|R ALJUBARROTA G LJ212 CC GALERIAS ALTO DA BARRA
|OEIRAS
|2780-178
|Oeiras
|Lisboa
|JOAQUIM FRANCISCO O ARGENCIO LDA
|R SAO JOSE LT A LJ ESQ
|CASCAIS
|2750-135
|Cascais
|Lisboa
|OLGA MARIA VIDA LARGA DUARTE PAÇO
|AV 29 AGOSTO 167 RC
|TERRUGEM SNT
|2705-869
|Sintra
|Lisboa
|JORGE JOSE CATALAO MAIO
|R ACTOR TABORDA QUIOSQUE
|LISBOA
|1000-001
|Lisboa
|Lisboa
|ESTAÇAO SERVIÇO GUIA-SOC UNIP LDA
|EST GUINCHO ASV REPSOL
|CASCAIS
|2750-642
|Cascais
|Lisboa
|NEWS ON SHORE LIV TAB ART NAUT LDA
|MARINA DE CASCAIS LJ 12
|CASCAIS
|2750-285
|Cascais
|Lisboa
|BLOOM SOC REP PROD SERVIÇOS LDA
|R ENG VIEIRA SILVA 3 D LJ 1.30 SALDANHA RESIDENCE
|LISBOA
|1050-105
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA PAREDE LDA
|PC5 OUTUBRO-CENT COM PAREDE LJ 7
|PAREDE
|2775-184
|Cascais
|Lisboa
|PAPELARIA ALENQUERENSE LDA
|R TRIANA 84
|ALENQUER
|2580-373
|Alenquer
|Lisboa
|TABACARIA 1111 LDA
|R. ANTONIO SERGIO 6 A
|OEIRAS
|2780-186
|Oeiras
|Lisboa
|LUCINDA JESUS F FRAQUEIRO MOREIRA
|AV JULIO DINIS 10 A LJ 3
|LISBOA
|1050-131
|Lisboa
|Lisboa
|BRANDAO & PIANO TAB PAP LDA
|AV TULIPAS LJ 011 CC DOLCE VITA MIRAFLORES
|ALGÉS
|1495-028
|Oeiras
|Lisboa
|MARIO SILVA ROCHA ANTUNES
|AV BOMBEIROS VOL 22 A PAPIS
|AGUALVA-CACÉM
|2735-239
|Sintra
|Lisboa
|FRANCISCO JOSE A MATEUS HERD LDA
|LG TRINDADE COELHO QUIOSQ SORTE
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|PALMA & GUERREIRO UNIPESSOAL LDA
|AV S MIGUEL DAS ENCOSTAS 249 D
|CARCAVELOS
|2775-750
|Cascais
|Lisboa
|LUIS MANUEL ANTUNES ROCHA ALVES
|TABACARIA HOTEL ESTORIL EDEN AV SABOIA 209 MONTE ESTORIL
|ESTORIL
|2769-502
|Cascais
|Lisboa
|GIESTA TABACARIA PAPELARIA LDA
|R. RECIFE 8 A JARDIM DOS ARCOS
|OEIRAS
|2780-033
|Oeiras
|Lisboa
|TABACARIA ARTIL LDA
|R S JOSE 121
|LISBOA
|1150-322
|Lisboa
|Lisboa
|TERESA MARIA PORTAL BRITO LADEIRA
|R ALMEIDA E SOUSA 47 D
|LISBOA
|1350-008
|Lisboa
|Lisboa
|OLGA ROSA FERREIRA BRANCO HERDEIROS
|AV 9 JULHO 103 RC DT PAP RADICAL
|VENDA DO PINHEIRO
|2665-519
|Mafra
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV ILHA MADEIRA BELENENSES RESTELO
|LISBOA
|1400-203
|Lisboa
|Lisboa
|GISELA MARIA H M SANTOS
|R JOSE JOAQUIM MIRANDA LT7 LETRA D SANTA CRUZ
|SILVEIRA
|2560-496
|Torres Vedras
|Lisboa
|CATARINA & TENDEIRO LDA
|AV ROMA 110 A TAB MARTA
|LISBOA
|1700-353
|Lisboa
|Lisboa
|MILENIO DA SORTE-COM PAP UNIP LDA
|LG 5 OUTUBRO LJ D
|PAREDE
|2775-184
|Cascais
|Lisboa
|AGIESTORIL COMB LUBRIFICANTES LDA
|EST MATO TORRE ASV REPSOL
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-798
|Cascais
|Lisboa
|FERNANDES & BANDEIRA LDA
|R POÇO NEGROS 82 84
|LISBOA
|1200-341
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA O MONTE LDA
|R. PROF VIRGILIO MACHADO 17 B
|QUELUZ
|2745-345
|Sintra
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|EST SINTRA LISBOA IC 19 ASV BP
|CACEM
|2735-001
|Sintra
|Lisboa
|MARIA ROSARIO SANTOS REIS MARTINS
|R. HENRIQUES NOGUEIRA QUIOSQUE 76
|TORRES VEDRAS
|2560-001
|Torres Vedras
|Lisboa
|ROSADO SILVERIO PAPELARIA TAB LDA
|R JACINTO ISIDORO SOUSA 18 D LJ
|CARCAVELOS
|2775-711
|Cascais
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDA
|AV D PEDRO I LT 1-2 LJ 1 04/1 05
|CASCAIS
|2754-527
|Cascais
|Lisboa
|SORTE DA QUINTA TAB PAPELARIA LDA
|R ERNEST SOLVAY QUIOS QTA PIEDADE
|PÓVOA DE SANTA IRIA
|2625-167
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|ANTONIO ALVES JUNIOR & FILHOS LDA
|R FRANCISCO MARQUES BEATO 1 C
|MOSCAVIDE
|1885-032
|Loures
|Lisboa
|XANDRA PAP TAB PREST SERVIÇOS LDA
|PC D AFONSO V GAL COM PINGO DOCE 1 PORTELA SINTRA
|SINTRA
|2710-521
|Sintra
|Lisboa
|CAROLINA & FILHAS UNIPESSOAL LDA
|R ARCO GRAÇA 57 59
|LISBOA
|1150-050
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA SPRING 2002 UNIP LDA
|MERCADO CAMPO OURIQUE LJ 5 E 6
|LISBOA
|1350-077
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA PAPELARIA ROSALINDA LDA
|R JOSE CARLOS SANTOS 3 A
|LISBOA
|1700-256
|Lisboa
|Lisboa
|PAPEL E VICIOS MAT ESCRITORIO LDA
|AV MARIA HELENA V SILVA 22 B
|LISBOA
|1750-182
|Lisboa
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV. 19 MAIO- ASV BP
|PERO PINHEIRO
|2715-001
|Sintra
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|CP GRANDE ACESSO NORTON MATOSASV CAMPO GRANDE
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|JOAQUIM DAVID ANTUNES MORAIS
|R D MARIA I 7 B
|QUELUZ
|2745-164
|Sintra
|Lisboa
|RITA FELISBERTO TAB PAP UNIPESSOAL
|PCT GIL VICENTE 72 B LJ
|ESTORIL
|2765-484
|Cascais
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|E N 374-CASAL FREIRA-ASV BP
|SETE CASAS
|2670-350
|Loures
|Lisboa
|O URSINHO PAPELARIA LDA
|EN 250 CASAL PIPA LJ31 CC CONTINENTE LOURES
|LOURES
|2670-339
|Loures
|Lisboa
|ESPACO RIYADH TABACARIA LDA
|AV GASPAR CORTE REAL 198 CENT COM RIYADH LJ 40 B ROSARIO
|CASCAIS
|2750-164
|Cascais
|Lisboa
|DAIL PAPELARIA E TABACARIA LDA
|R GUARDA JOIAS 32 A
|LISBOA
|1300-294
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA VAL SANTA RITA LDA
|LG AMALIA RODRIGUES LJ 2 MERCADO
|ESTORIL
|2765-281
|Cascais
|Lisboa
|SANTOS & BALTAZAR,TAB PAPELARIA LDA
|R. GOMES FREIRE 223 B
|LISBOA
|1150-175
|Lisboa
|Lisboa
|CARINHAS & MARTINS LDA
|AV INFANTE D HENRIQUE ASV BP
|CASCAIS
|2750-167
|Cascais
|Lisboa
|HELENA MARIA CARVALHO
|R. GOMES FREIRE-QUIOSQUE JT 179
|LISBOA
|1150-001
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA DUARTE CORDEIRO LDA
|R PEDRO DEL NEGRO 3 A REBOLEIRA
|AMADORA
|2720-449
|Amadora
|Lisboa
|MARIA FATIMA F VIEIRA T LOPES
|R DUARTE PACHECO PEREIRA QUIOSQUE
|LISBOA
|1400-140
|Lisboa
|Lisboa
|SONIA & NUNES LDA
|R MARCELINO MESQUITA 21 B
|LINDA A VELHA
|2795-134
|Oeiras
|Lisboa
|HABITOS & COSTUMES PAP TAB LDA
|AV ENG DUARTE PACHECO AMOREIRAS
|LISBOA
|1070-103
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA LUCRECIA LDA
|AV RIO JANEIRO 27 B
|LISBOA
|1700-331
|Lisboa
|Lisboa
|VITOR MANUEL PARDELHA DO CARMO
|R DR BOSSA VEIGA 6 CABEÇO MONTACHIQUE
|LOUSA LRS
|2670-741
|Loures
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV CONDE SUCENA RAMALHAO
|SINTRA
|2710-459
|Sintra
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDA
|EST PAIA ODIVELAS PARQUE LJ 2 069 CC STRADA SHOPPING ODIVELAS
|ODIVELAS
|2675-421
|Odivelas
|Lisboa
|JOSE LUIS NOBRE CRUZ CARRILHO
|RUA 1 DEZEMBRO LOJA CELEIRO
|LISBOA
|1200-357
|Lisboa
|Lisboa
|TAPALI SOC REPRESENTACOES UNIP LDA
|AV SAO PEDRO LT R 2 LJ A
|PONTINHA
|1675-171
|Odivelas
|Lisboa
|MARIA ADILIA FERREIRA MORGADO
|EN 247 AV NOSSA SRA DO CABO 101 CASA DA GUIA CASCAIS
|CASCAIS
|2750-374
|Cascais
|Lisboa
|TERREIRO COM ART PAP UNIPESSOAL LDA
|PSO JACARANDAS LT4.17.01C LT B-EXPO
|MOSCAVIDE
|1990-374
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA BENTO LDA
|R HELENA FELIX 145 B
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-504
|Cascais
|Lisboa
|TAIPAS AGUARELA SAMARITANA LDA
|R MARGARIDA MALHEIROS LT 38 LJ B
|BELAS
|2605-292
|Sintra
|Lisboa
|JOAO ANTONIO BATISTA GOMES OLIVEIRA
|RUA JOSE LUIS CRESPO 2 A
|ERICEIRA
|2655-347
|Mafra
|Lisboa
|CASA MENDONCA-ADOLFO MENDONCA LDA
|R. BERNARDINO COSTA 46-48
|LISBOA
|1200-053
|Lisboa
|Lisboa
|TABACARIA HAVANEZA SAO MARCOS LDA
|R. CIDADE S SALVADOR. 15 B-SAO MARC
|CACEM
|2735-651
|Sintra
|Lisboa
|JOSE EDUARDO SANTOS PINHEIRO
|PRACETA FRATERNIDADE UNIVERSAL 7
|AGUALVA CACEM
|2735-106
|Sintra
|Lisboa
|LUCILA SILVA TAB PAP UNIPESSOAL LDA
|R ANT FELICIANO CASTILHO 38 A
|QUEIJAS
|2790-307
|Oeiras
|Lisboa
|MARIA JOAO FERREIRA DIAS DE MOURA
|R GALIZA LJ 3
|ESTORIL
|2765-325
|Cascais
|Lisboa
|NUNO ALEXANDRE SILVA MARTINS
|EST BENFICA FT IGREJA
|LISBOA
|1500-071
|Lisboa
|Lisboa
|ROSALINA MARTINS
|ESTRADA DA LUZ 177 B
|LISBOA
|1600-154
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELOCAS PAP TAB MAT ESCOLAR LDA
|MERCADO MUNICIPAL LJ 67
|RIO DE MOURO
|2635-356
|Sintra
|Lisboa
|FLOR DE PAPEL LDA
|R. SEB ACACIO VEIGA 36LJ3 CC PINGO
|AGUALVA-CACÉM
|2735-584
|Sintra
|Lisboa
|SUPER RANA SUPERMERCADOS, LDA
|QTA DA TORRE DA AGUILHA
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-559
|Cascais
|Lisboa
|CAMELO LDA
|R. PRESIDENTE WILSON 1
|LISBOA
|1000-249
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA JOAO GONÇALVES CATITA
|R COMB ULTRAMAR 21 PINHEIRO LOURES
|LOURES
|2670-506
|Loures
|Lisboa
|PISAPAPEIS PAPELARIA LDA
|AV EDMUNDO LIMA BASTOS 9 D
|CARNAXIDE
|2790-487
|Oeiras
|Lisboa
|MARIA PRECIOSA CORREIA P OLIVEIRA
|AV EDUARDO JORGE 51 A TAB XANDU
|AMADORA
|2700-306
|Amadora
|Lisboa
|JOSE ANTONIO MARQUES SARAIVA
|R. LUCIANO CORDEIRO QUIOSQUE
|LINDA A VELHA
|2795-122
|Oeiras
|Lisboa
|TAB GRACIANO BATISTA LDA
|R. MADALENA 239
|LISBOA
|1100-319
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE CRUZ COM JORNAIS REVISTAS LDA
|EST ALGUEIRAO BANCA JT ESTACAO ALGUEIRAO
|MEM MARTINS
|2725-150
|Sintra
|Lisboa
|PENGASOLEOS A T AUTOMOVEIS, LDA
|AV. ENG ALVARO ROQUETTE POSTO GALP TANGERINA
|OEIRAS
|2780-002
|Oeiras
|Lisboa
|AUGUSTO DA SILVA CARVALHO LDA
|AV MOSCAVIDE 14 A
|MOSCAVIDE
|1885-060
|Loures
|Lisboa
|TAB TABEX LDA
|R MATO GROSSO 43
|LISBOA
|1170-234
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST NAC 9 JORNAIS CC CASCAISHOPPING
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Cascais
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST NAC 1 VENTEIRA APARTADO 187 CONTINENTE AMADORA JORNAIS
|AMADORA
|2724-510
|Amadora
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST NAC 116 SALGADOS MODELO MAFRA JORNAIS
|MAFRA
|2640-577
|Mafra
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV LUSIADA JORNAIS CC COLOMBO
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV D JOAO II CONTINENTE JORNAIS CC VASCO DA GAMA
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA TABACARIA JUNQUEIRA, LDA
|R DA JUNQUEIRA 34
|LISBOA
|1300-343
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA AÇORES M CEU MIGUEL LDA
|R AÇORES 26 A
|OLIVAL BASTO
|2620-032
|Odivelas
|Lisboa
|RICARDO & COSTA LDA
|LG HENRIQUE P COUCEIRO ESTACAO CP
|OEIRAS
|2780-111
|Oeiras
|Lisboa
|MARIA AMELIA JESUS GARCIA SANTOS
|AV STA MARIA MERCADO MUN AGUALVA
|AGUALVA-CACÉM
|2735-996
|Sintra
|Lisboa
|PAPELARIA DUARTE CORDEIRO LDA
|CALÇADA DO TOJAL 90 A
|LISBOA
|1500-592
|Lisboa
|Lisboa
|BERNARDO & MAIA LDA
|R DR CAMARA PESTANA 1
|ODIVELAS
|2675-307
|Odivelas
|Lisboa
|TABACARIA ARNALDO UNIPESSOAL LDA
|PC NATALIA CORREIA 3 C DAMAIA CIMA
|AMADORA
|2720-414
|Amadora
|Lisboa
|PATRICIA G C ART PAP BRI UNIP LDA
|ESTRADA STA MARIA 88 MAGOITO
|SÃO JOÃO DAS LAMPAS
|2705-691
|Sintra
|Lisboa
|MULTI JOGOS COM REPRESENTAÇÕES, LDA
|AV NAÇOES UNIDAS LJ 23 CC CONTINENTE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-528
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA PAULA FERREIRA PIRES MONTEIRO
|R. TOMÁS ANUNCIAÇÃO QUIOSQ CARTEIRO
|ODIVELAS
|2675-254
|Odivelas
|Lisboa
|M CONCEICAO V O HOMEM SOC UNIP LDA
|AV 25 ABRIL 18 D PAP ESTUDANTE
|PONTINHA
|1675-182
|Odivelas
|Lisboa
|GIFTNEWS UNIPESSOAL LDA
|EST METRO ALAMEDA LJ 12
|LISBOA
|1000-124
|Lisboa
|Lisboa
|ESCRITA FINA LDA
|R. D DINIS 68-CC OCEANO LJ 43
|ODIVELAS
|2675-328
|Odivelas
|Lisboa
|SABERES C SABOR AOS M PAP CAFE LDA
|RUA PAUL HARRIS 12
|AMADORA
|2610-196
|Amadora
|Lisboa
|MARIO NUNES & AMORIM LDA
|CALCADA ESTRELA 243
|LISBOA
|1200-663
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA VERDE MAR LDA
|R DR ANT PATRICIO GOUVEIA 26
|OEIRAS
|2780-185
|Oeiras
|Lisboa
|TAB PAP FUMISTA LDA
|R CIDADE BOLAMA 4 LJ 224 CC STPACIO SHOPPING
|LISBOA
|1800-079
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ROT AEROPORTO
|LISBOA
|1700-007
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A8 LOURES MALVEIRA KM13 95 LADOA
|LOUSA LRS
|2670-769
|Loures
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV GEN NORTON MATOS BENFICA B ESTADIO
|LISBOA
|1500-313
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV SALGADO ZENHA AV C PINHAO OLAIAS
|LISBOA
|1950-444
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A9 SUBLANÇO ALVERCA LOURES AS REPSOL CREL NORTE A
|BUCELAS
|2670-647
|Loures
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A9 SUBLANÇO LOURES ALVERCA AS REPSOL CREL NORTE B
|BUCELAS
|2670-647
|Loures
|Lisboa
|PENSAMOS EM TUDO LDA
|R URANO 17 LJ 2
|RIO DE MOURO
|2635-580
|Sintra
|Lisboa
|TABACARIA NOTAGROSSA LDA
|AV CONDE VALBOM 127 C
|LISBOA
|1050-066
|Lisboa
|Lisboa
|SOLIDAR GESTAO BRINDES UNIP LDA
|AV CORONEL EDUARDO GALHARDO 3 G
|LISBOA
|1170-105
|Lisboa
|Lisboa
|GALERIA DO INFANTADO LDA
|R VASCO DA GAMA 7
|LOURES
|2670-395
|Loures
|Lisboa
|MAHOMED TAAHIR KARIMO
|AV 5 OUTUBRO FT 147 FARMACIA FATIMA
|LISBOA
|1050-053
|Lisboa
|Lisboa
|TAB CALU LDA
|R. TOMAS ANUNCIACAO 43 C
|LISBOA
|1350-322
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A8 MALVEIRA LOURES KM13 95 LADOB
|LOUSA LRS
|2670-741
|Loures
|Lisboa
|PIRAMIDE DO SUCESSO PAP LDA
|R NUNO GONCALVES 18
|RIO DE MOURO
|2635-438
|Sintra
|Lisboa
|MARIA RELIQUIAS H G MONTEALEGRE
|AV D AFONSO HENRIQUES 39
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-232
|Arruda dos Vinhos
|Lisboa
|MARGARIDA & RAPOSO LDA
|CC ODIVELAS PARQUE LJ 1138 A
|ODIVELAS
|2675-383
|Odivelas
|Lisboa
|MEMORIAS SOLTAS C B E PAP LDA
|R ARTILHARIA UM 37 A
|LISBOA
|1250-037
|Lisboa
|Lisboa
|ISABEL CRISTINA ALMEIDA BOTELHO
|AL LINHAS TORRES QUIOSQUE JT241
|LISBOA
|1750-144
|Lisboa
|Lisboa
|BRANDAO & PIANO TAB PAP LDA
|C LAZER CAMPO PEQUENO LJ 1 57
|LISBOA
|1000-082
|Lisboa
|Lisboa
|TINOCO E ALCIDES LDA
|R MANUEL MARTINS HORA 3 A AMEIXOEIRA
|LISBOA
|1750-008
|Lisboa
|Lisboa
|MONICA CRISTINA HELIODORO ROMAO
|PRACETA VASCO GAMA 17 B COTOVIOS
|SÃO JOÃO DOS MONTES
|2600-817
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|M & V SOUSA LDA
|R LEOPOLDO ALMEIDA
|MEM MARTINS
|2725-357
|Sintra
|Lisboa
|ASZTALI LDA
|R 5 OUTUBRO 29 A
|CARCAVELOS
|2775-562
|Cascais
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|QTA INFANTADO LT 257 JORNAIS CC LOURES SHOPPING
|LOURES
|2670-443
|Loures
|Lisboa
|SERVIHOSPITAL SOC SERV A HOSP U LDA
|R DUARTE GALVAO 541
|LISBOA
|1549-008
|Lisboa
|Lisboa
|ARMINDA MARIA REIS MORGADO SILVA
|R DOS SOEIROS ESQUINA ESTRA DA LUZ
|BENFICA
|1500-580
|Lisboa
|Lisboa
|MARGARIDA E JOAO LDA
|URB S MARCO CC S MARCOS PISO 1 LJ 4
|AGUALVA-CACÉM
|2735-010
|Sintra
|Lisboa
|SOQUEBRAND COMC INTERNACIONAL LDA
|C C CASCAIS SHOPPING LJ 069 ALCABIDECHE
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Cascais
|Lisboa
|PLANALTOS DO SABER UNIPESSOAL LDA
|AV PROF EGAS MONIZ HOSP STA MARIA LJ PRESS CENTER PISO 1
|LISBOA
|1649-035
|Lisboa
|Lisboa
|PMPR UNIPESSOAL LDA
|AE A 21 TROCO MALVEIRA MAFRA ENTRE KM 13 700 E 13 900CLANCO NORTE
|MILHARADO
|2665-300
|Mafra
|Lisboa
|PMPR UNIPESSOAL LDA
|AE A 21 TROCO MAFRA MALVEIRA ENTRE KM 13 700 E 13 900 LANCO SUL
|MILHARADO
|2665-300
|Mafra
|Lisboa
|AJITCUMAR DANGI
|R. CIRCULAR. NORTE QUIOSQUE
|LISBOA
|1800-134
|Lisboa
|Lisboa
|TUTIPAPER PAPELARIA E TABACARIA LDA
|AV AMALIA RODRIGUES 2 LJ 1 URB RIBEIRADA
|ODIVELAS
|2675-076
|Odivelas
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|R VALE FORNO R AIRES ORNELAS ODIVELAS
|ODIVELAS
|2675-272
|Odivelas
|Lisboa
|ROTEIRO DAS PALAVRAS LDA
|QUIOSQUE ESTAÇAO DA CP DE ALGES
|ALGÉS
|1495-089
|Oeiras
|Lisboa
|MINUTO DIARIO UNIP LDA
|LG GRACA R DAMASCENO MONTEIRO QUIOSQUE
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|AFONSO ALVES FRANCO LDA
|R. INACIO NUNES DA COSTA 19
|SILVEIRA
|2560-546
|Torres Vedras
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|EN 8 KM 13 ASV STO ANT CAVALEIROS
|PÓVOA DE SANTO ADRIÃO
|2620-540
|Odivelas
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV BERLIM ASV GALP JT AKI M24 BERLIM
|LISBOA
|1800-001
|Lisboa
|Lisboa
|LEITURA FRESCA UNIPESSOAL LDA
|PC TEOFILO BRAGA EST METRO LJ 1A ALFORNELOS
|AMADORA
|2650-074
|Amadora
|Lisboa
|RESUMOS DIARIOS UNIPESSOAL LDA
|AV. DAS TILIAS LT 136 B LJ B
|PAREDE
|2775-335
|Cascais
|Lisboa
|LUGAR ESPECIAL LDA
|CASAL AMEAIS CIMA LJ 2003 PISO 2 CC ARENA SHOPPING
|TORRES VEDRAS
|2560-256
|Torres Vedras
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|CC CARRICHE 160 ASV GALP M24 CALÇADA CARRICHE
|LISBOA
|1750-001
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV CIDADE DO PORTO ASV M24 AEROPORTO SUL NORTE
|LISBOA
|1800-111
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV MARCHAL CRAVEIRO LOPES ASV M24 AEROPORTO NORTE SUL
|LISBOA
|1800-111
|Lisboa
|Lisboa
|PALAVRAS CRUZADAS UNIP LDA
|R OLIVEIRA MARTINS 7 LJ A
|AMADORA
|2700-618
|Amadora
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV PADUA JT CEMITERIO OLIVAIS M24 OLIVAIS
|LISBOA
|1800-001
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV PADRE CRUZ ASV GALP M24 PADRE CRUZ
|LISBOA
|1600-433
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV DUARTE PACHECO ASV GALP M24 DUARTE PACHECO LISB CASCAIS
|LISBOA
|1070-113
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES
|R. BARATA SALGUEIRO FR. AO 37 QUIOS
|LISBOA
|1250-042
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV ENG ALV ROQUETTE ASV M24 OEIRAS PARQUE
|OEIRAS
|2780-002
|Oeiras
|Lisboa
|A PADEIRA LDA
|R. AQUILINO RIBEIRO 34 H
|CARNAXIDE
|2790-027
|Oeiras
|Lisboa
|MARIA FATIMA SOARES BAPTISTA BARJA
|LARGO JARDIM QUISQUE
|BOBADELA LRS
|2695-046
|Loures
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A 8 KM 48 ASV T VEDRAS SUL NORTE M24 TORRES VEDRAS SUL NORTE
|RAMALHAL
|2565-646
|Torres Vedras
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A 8 KM 48 ASV TORRES NORTE SUL M24 TORRES VEDRAS NORTE SUL
|RAMALHAL
|2565-646
|Torres Vedras
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|EIXO NORTE SUL SENTIDO SUL NORTE M24 TELHEIRAS BENFICA
|LISBOA
|1600-209
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|ESTRADA TORRE ASV GALP M24 BIRRE
|CASCAIS
|2750-269
|Cascais
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV ENG ADELINO AMARO COSTA ASV M24 AA COSTA
|CASCAIS
|2750-279
|Cascais
|Lisboa
|RELATOS & VERSOES UNIPESSOAL LDA
|AV 1 MAIO 11 E
|MAFRA
|2640-455
|Mafra
|Lisboa
|JOANA LIDIA COSTA MARTINS CERQUEIRA
|PRACA CIDADE LUSO QUIOSQUE
|LISBOA
|1800-100
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA HELENA O BAPTISTA CASINHAS
|ALAMEDA D AFONSO HENRIQUES 41 C
|MONTELAVAR
|2715-665
|Sintra
|Lisboa
|SEASA SOC EXP A SERVICO AMORA LDA
|R SANTO ELOY LT 59 POSTO TOTAL
|PONTINHA
|1675-178
|Odivelas
|Lisboa
|PREMIO MERECIDO UNIPESSOAL LDA
|PRACA FERNANDO LOPES GRACA 274 B
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-625
|Cascais
|Lisboa
|TATEBITATE LDA
|R DR JOSE CUNHA 25 C
|OEIRAS
|2780-187
|Oeiras
|Lisboa
|PAPELARIA A CENTRAL DA PAMPULHA LDA
|CALÇADA PAMPULHA 73
|LISBOA
|1200-751
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV HELEN KELLER JT CEMITERIO M24 AJUDA
|LISBOA
|1400-198
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV BOMB VOLUNTARIOS 48 A GALP M24 ESTORIL
|ESTORIL
|2765-201
|Cascais
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ROTUNDA CAVALEIRA
|MEM MARTINS
|2710-418
|Sintra
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|EN 117 LISBOA AMADORA M24 ALFRAGIDE L A
|AMADORA
|2700-001
|Amadora
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|EN 117 AMADORA LISBOA M24 ALFRAGIDE A L
|AMADORA
|2610-283
|Amadora
|Lisboa
|M & V SOUSA LDA
|R ENG VQUEIROS QTA DROGAS VERDELHAS
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-213
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|WORKCITY SOC UNIPESSOAL LDA
|R PADRE AMERICO 12 A
|LISBOA
|1600-548
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AE A5-SENTIDO LX CASCAIS KM 9.6 M24 OEIRAS LISBOA CASCAIS
|OEIRAS
|2760-191
|Oeiras
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AE A5-SENTIDO CASCAIS LX KM 9.6 M24 OEIRAS CASCAIS LISBOA
|OEIRAS
|2760-191
|Oeiras
|Lisboa
|PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDA
|EST NAC 9 KM 7 6 POSTO GALP LINHO
|SINTRA
|2710-323
|Sintra
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|PARQUE NACOES ASV LJ 208 M24 GARE ORIENTE
|LISBOA
|1990-203
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R CASQUILHA ASV TOTAL BENFICA
|LISBOA
|1500-152
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST NAC 6-8 KM 4 2952 E 2952A ALCOITAO (EST/SIN)
|ESTORIL
|2765-143
|Cascais
|Lisboa
|A I NORBERTOS PASTELARIA LDA
|PRACETA PEDRO A CABRAL LT 9 RC
|CARREGADO
|2580-494
|Alenquer
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|R REPUBLICA 4 ASV GALP M24 LOURES
|LOURES
|2670-472
|Loures
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST NAC 6-8 KM 4 2879 ALCOITAO (SIN/EST) ALCABIDECHE
|2645-143
|Cascais
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|RUA DO CAMPO SANTO GALIZA ASV TOTAL GALIZA GALIZA-CASCAIS
|ESTORIL
|2765-306
|Cascais
|Lisboa
|EDUARDO JORGE PATROCINIO CARRILHO
|R STA JUSTA FT 65
|LISBOA
|1100-483
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA FERNANDA G MALVAR F INACIO
|RT ENTRE CAMPOS FT MODELO QUIOSQUE
|LISBOA
|1700-155
|Lisboa
|Lisboa
|MARIO JOAQUIM OLIVEIRA LOURENÇO
|AV JOAO XXI FT 10 QUIOSQUE
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST MEM MARTINS ASV TOTAL
|MEM MARTINS
|2725-011
|Sintra
|Lisboa
|KANAREIA LDA
|RUA DA AREIA 1392
|CASCAIS
|2750-052
|Cascais
|Lisboa
|WORLDBOX LDA
|R ALMIRANTE GAGO COUT 7 INTERMARCHE
|MAFRA
|2640-487
|Mafra
|Lisboa
|TABACARIA CONDESTAVEL LDA
|R ALMEIDA E SOUSA 22 LJ A
|LISBOA
|1350-011
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV EGAS MONIZ/AV COMB LG FONSECAS ESTADIO UNIVERSITARIO
|LISBOA
|1600-100
|Lisboa
|Lisboa
|PATRICIA MARIA CRAVEIRO RODRIGUES
|R EMIGRANTE LJ A BLOCO C
|ERICEIRA
|2655-269
|Mafra
|Lisboa
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|QUINTA BACOREIRA CONTINENTE MAFRA JORNAIS
|MAFRA
|2640-469
|Mafra
|Lisboa
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|E N 250 QTA CASAL PIPA JORNAIS CC CONTINENTE S.ANT CAVALEIROS
|LOURES
|2670-339
|Loures
|Lisboa
|MARIA CELIA ANJOS FERREIRA PEREIRA
|AV MARQUES MARIALVA QUIOSQUE
|SANTO ANTÓNIO CAVALEIROS
|2660-308
|Loures
|Lisboa
|ALIRIO SANTOS CHARCUTARIA F UN LDA
|R VITORINO NEMESIO 10 A
|LISBOA
|1750-307
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE ALBERTO ALVES
|AV M BOMBARDA/AV MARQUES TOMAR FT MILLENNIUM
|LISBOA
|1050-152
|Lisboa
|Lisboa
|ISABEL MARIA MONTEIRO MARQUES
|AV ROMA FT 103
|LISBOA
|1700-035
|Lisboa
|Lisboa
|ZULFICAR AYOOB DAUDE
|LG ESTEFANIA FT 22
|LISBOA
|1000-157
|Lisboa
|Lisboa
|HAMZA ABDUL
|PÇ FRANCISCO SA CARNEIRO FT 7
|LISBOA
|1900-159
|Lisboa
|Lisboa
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|AV LIBERDADE 10 CONQUINHA ASV REPSOL TORRES VEDRAS
|TORRES VEDRAS
|2560-271
|Torres Vedras
|Lisboa
|ARLETE CONCEIÇAO ALVES NEVES
|PÇ LONDRES FT MEXICANA
|LISBOA
|1000-167
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE MATIAS PEDREIRO
|AV DUQUE D AVILA FT Nº8 QUIOSQUE
|LISBOA
|1000-140
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA ODETE V C RODRIGUES BAJOUCA
|AV MIGUEL BOMBARDA 136 138
|QUELUZ
|2745-258
|Sintra
|Lisboa
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|EN 8 CHOUPAL ASV REPSOL
|TORRES VEDRAS
|2560-300
|Torres Vedras
|Lisboa
|LETRAS COLORIDAS LDA
|AZINHAGA RIO NOVO 13 R/C ESQ
|MEM MARTINS
|2725-435
|Sintra
|Lisboa
|ANTONIO MANUEL SOUSA LAMEIRAS
|AV IGREJA FT 32
|LISBOA
|1700-300
|Lisboa
|Lisboa
|FERNANDO JORGE NEVES GONÇALVES
|R S NICOLAU FT 98 R OURO
|LISBOA
|1100-183
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA CARMO L PARREIRA GONÇALVES
|LG GRAÇA FT HAVANEZA BANDEIRA
|LISBOA
|1170-165
|Lisboa
|Lisboa
|CASTELO DE PALAVRAS PAP UNIP LDA
|URB QTA CASTELO LT11 R/C LOJA DTA
|SANTA IRIA DE AZÓIA
|2690-414
|Loures
|Lisboa
|ANABELA CRUZ ABREU BARROS
|LG CHIADO 8 FT MUNDIAL CONFIANÇA
|LISBOA
|1249-125
|Lisboa
|Lisboa
|JOAO MANUEL SOUSA CRUZ
|CALÇADA COMBRO FT 24
|LISBOA
|1200-110
|Lisboa
|Lisboa
|ANTONIO FONSECA SOUSA
|R ALEXANDRE HERCULANO
|LISBOA
|1200-001
|Lisboa
|Lisboa
|NARESH KUMAR G & J GAMANLAL LDA
|ESTRADA BENFICA 461 C
|LISBOA
|1500-081
|Lisboa
|Lisboa
|IN TOTUM LDA
|AV GENERAL NORTON MATOS ESTADIO LUZ
|LISBOA
|1500-312
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA MANUELA DINIS CESAR COSTA
|R VIEIRA LUSITANO 6 B
|DAMAIA
|2720-539
|Amadora
|Lisboa
|LUIS RODRIGUES
|RUA GILBERTO ROLA 60 JT PAST LIL QUIOSQUE
|LISBOA
|1350-154
|Lisboa
|Lisboa
|FRANCISCO JOSE SANTOS PIRES AMARAL
|AV D CARLOS I FT 42
|LISBOA
|1200-147
|Lisboa
|Lisboa
|ANTONIO GUMERCINDO ESTEVES SILVA
|R IMPRENSA NAC FT 116 QUIOSQUE
|LISBOA
|1250-127
|Lisboa
|Lisboa
|JOSE COSTA RODRIGUES CERQUEIRA
|R AFONSO ALBUQUERQUE QUIOSQ S ANDR
|BARREIRO
|2830-177
|Barreiro
|Setúbal
|MANUEL JOAQUIM CONCEIÇAO GOMES
|LG 5 OUTUBRO QUIOSQUE
|OEIRAS
|2780-225
|Oeiras
|Lisboa
|HENRIQUE MANUEL BALTAZAR NEVES
|PÇ PRINCIPE REAL
|LISBOA
|1250-184
|Lisboa
|Lisboa
|LEONILDE MARIA E GODINHO MALHAO
|AV REPUBLICA FT 21 QUIOSQUE
|LISBOA
|1050-185
|Lisboa
|Lisboa
|DOMINGOS G REP PINTURA COM LDA
|LG FREI HEITOR PINTO FT PASTELARIA
|LISBOA
|1700-336
|Lisboa
|Lisboa
|PAULO A ALMEIDA P JESUS PEREIRA
|AV EUA BANCO JUNTO AO 139
|LISBOA
|1700-173
|Lisboa
|Lisboa
|FERNANDO VITOR MATOS WOLCKART
|R CAMILO CASTELO BRANCO JT 43 EDP
|LISBOA
|1150-001
|Lisboa
|Lisboa
|FERNANDO MANUEL MARQUES
|AV D RODRIGO CUNHA FT 8
|LISBOA
|1700-170
|Lisboa
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|GAVETO AV GIL EANES AV DESC RINCHOA
|RIO MOURO
|2635-388
|Sintra
|Lisboa
|LUIS DO ESPIRITO SANTO FRANCO
|R BARTOLOMEU DIAS 166
|LISBOA
|1400-031
|Lisboa
|Lisboa
|PETROFAST POSTOS ABASTECIMENTO LDA
|AV DUQUE LOULE LT 1 ASV GALP
|LINDA A VELHA
|2795-119
|Oeiras
|Lisboa
|PETROFAST POSTOS ABASTECIMENTO LDA
|R CANDIDO REIS ASV GALP
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-233
|Arruda dos Vinhos
|Lisboa
|PETROFAST POSTOS ABASTECIMENTO LDA
|EST NAC 9 CASAL ALCONDE ASV GALP
|TORRES VEDRAS
|2560-258
|Torres Vedras
|Lisboa
|O REBUÇADO PASTELARIA LDA
|R COMBATENTES ULTRAMAR 6
|PINHEIRO DE LOURES
|2670-506
|Loures
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|EN 1 KM 35
|ALENQUER
|2580-374
|Alenquer
|Lisboa
|SAO JANUARIO COM COMBUSTIVEIS LDA
|EN 247-POSTO GALP KM 6,3
|ALCOITAO
|2645-475
|Cascais
|Lisboa
|SEQUEIRA PINTO COM COMBUSTIVEIS LDA
|LOTEAMENTO CASAL TROCA LT2 ASV GALP
|ODIVELAS
|2675-626
|Odivelas
|Lisboa
|FREI TUCK PASTELARIA SNCK BAR LDA
|R EIRA 18 A
|ALGÉS
|1495-231
|Oeiras
|Lisboa
|TACTICA CERTA UNIPESSOAL LDA
|AV DESCOBERTAS LJ 202 CC GALERIAS ALTO DA BARRA
|OEIRAS
|2780-053
|Oeiras
|Lisboa
|ROSA E AURORA LDA
|ALAMEDA INFANTE D HENRIQUE QUIOSQUE
|ODIVELAS
|2675-373
|Odivelas
|Lisboa
|PA4M GESTAO P ABASTECIMENTO LDA
|R CONDE ALMOSTER II ASV REPSOL
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|PA4M GESTAO P ABASTECIMENTO LDA
|R FRANC GENTIL M CONDE ALMOSTER I ASV REPSOL
|LISBOA
|1600-001
|Lisboa
|Lisboa
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV NACOES UNIDAS JORNAIS CC CONTINENTE TELHEIRAS
|LISBOA
|1600-528
|Lisboa
|Lisboa
|JARDIM DE PAPEL UNIPESSOAL LDA
|R AQUILES MACHADO QUIOSQUE FT 1
|LISBOA
|1900-077
|Lisboa
|Lisboa
|MOMENTOS DE SOL LDA
|AV LUSIADAS 100 HOSPITAL LUZ
|LISBOA
|1500-611
|Lisboa
|Lisboa
|PARODIA LETRAS TAB PAP UNIP LDA
|EN 8 KM 23 9 INTERMARCHE LJ 4
|MALVEIRA
|2665-258
|Mafra
|Lisboa
|AURA BRAVIA UNIPESSOAL LDA
|AV GEN HUMBERTO DELG LT6 ASV REPSOL MONTE ABRAO
|QUELUZ
|2745-280
|Sintra
|Lisboa
|C B ANT COM AUTOMOVEL UNIP LDA
|R GONCALVES RAMOS ASV BP
|AMADORA
|2700-439
|Amadora
|Lisboa
|COMBUSTOP COMB RESTAURACAO UNIP LDA
|AV FORTE ASV BP
|CARNAXIDE
|2790-074
|Oeiras
|Lisboa
|PAGINAS D ESTILO UNIPESSOAL LDA
|R FIALHO ALMEIDA 21 SAMS
|LISBOA
|1070-128
|Lisboa
|Lisboa
|ARCA DOS NUMEROS TABACARIA PAP LDA
|ESTACAO METRO SENHOR ROUBADO
|ODIVELAS
|2675-333
|Odivelas
|Lisboa
|INDYSNOOP UNIPESSOAL LDA
|R PEDROUCOS 61 B
|LISBOA
|1400-285
|Lisboa
|Lisboa
|AUTOMAFRA PNEUS A COM VIATURAS LDA
|AV 25 ABRIL ASV GALP
|MAFRA
|2640-456
|Mafra
|Lisboa
|M & V SOUSA LDA
|EST NAC 249 KM 5 75 ASV GALP
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-033
|Cascais
|Lisboa
|ENIGMA DA SORTE UNIP LDA
|R MANUEL SILVA LEAL 2 B
|LISBOA
|1600-166
|Lisboa
|Lisboa
|PAINEL DAS LETRAS UNIPESSOAL LDA
|R ANT ENES EST CP QUELUZ BELAS
|QUELUZ
|2745-106
|Sintra
|Lisboa
|M & V SOUSA LDA
|EST MERCES ALGUEIRAO ASV GALP
|MEM MARTINS
|2725-093
|Sintra
|Lisboa
|AMSC TABACARIA UNIPESSOAL LDA
|R RICARDO REIS 3 LJ 4 CCOM APOLO
|ODIVELAS
|2675-239
|Odivelas
|Lisboa
|OASIS COMBUST LUBRIFICANTES LDA
|R GENERAL ALVES ROCADAS 8 ASV BP
|ODIVELAS
|2675-286
|Odivelas
|Lisboa
|ANA FATIMA CORREIA SOC UNIP LDA
|AV PROF DR CAVACO SILVA ED 5 BCP
|PORTO SALVO
|2744-002
|Oeiras
|Lisboa
|PETROCONDE COMBUSTIVEIS LDA
|EST NAC 10 KM 138 400 ASV BP
|SÃO JOÃO DA TALHA
|2695-715
|Loures
|Lisboa
|PEDRO A VREA M CARLA O S V MARTINS
|PRACA GAMA PINTO LT 36 LJ 3
|AMADORA
|2720-416
|Amadora
|Lisboa
|GARAGEM AV OESTE COM I P P AUT LDA
|R DR JOAO BARROS ASV BP
|MEM MARTINS
|2725-487
|Sintra
|Lisboa
|SERGIO NICOLAU REDONDO FIGUEIRA
|R FRANCISCO SA CARNEIRO 14RC LJ ESQ
|MEM MARTINS
|2725-316
|Sintra
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUARTEL NOVO
|ALGÉS
|1495-023
|Oeiras
|Lisboa
|SOMA LETRAS PAP TAB UNIP LDA
|R MARIO COSTA FERREIRA LIMA EDF ESTACAO CP PORTELA SINTRA
|SINTRA
|2710-430
|Sintra
|Lisboa
|PETROFAST POSTOS ABASTECIMENTO LDA
|AV REPUBLICA 63 ASV GALP PALMEIRAS
|OEIRAS
|2780-160
|Oeiras
|Lisboa
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV EUSEBIO DA SILVA FERREIRA FONTE LISBOA
|LISBOA
|1600-104
|Lisboa
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|EN 10 KM 131 200 (ALVERCA)
|FORTE DA CASA
|2625-445
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|CARIGRAFIA CARIMBOS FLEXOGRAFIA LDA
|R COZINHA ECONOMICA 30 E LJ J EMP ALCANTARA RIO
|LISBOA
|1300-149
|Lisboa
|Lisboa
|SARA MONICA OLIVEIRA CALADO MARQUES
|R DR ANTONIO CORREIA SA 55 MUCIFAL
|COLARES
|2705-214
|Sintra
|Lisboa
|REDEFONE COM E TELECOMUNICAÇOES LDA
|EN 116 MODELO LJ 3 A SALGADOS
|MAFRA
|2640-577
|Mafra
|Lisboa
|BRANDAO & PIANO TAB PAP LDA
|AV LIBERDADE 180 TIVOLI FORUM LJ6 PISO 1
|LISBOA
|1250-146
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ASV M24 GAGO COUTINHO
|LISBOA
|1700-031
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV STO CONDESTAVEL BR LOIOS
|LISBOA
|1950-392
|Lisboa
|Lisboa
|PREMIOS & PRENDAS LDA
|ALAMEDA LINHAS TORRES 117 LJ 9
|LISBOA
|1750-141
|Lisboa
|Lisboa
|MANUEL ANTONIO GAMEIRO ALVES
|AV BRITO PAIS
|AMADORA
|2720-071
|Amadora
|Lisboa
|TABACARIA CONTINENTAL LDA
|ESTACAO CP BENFICA LJ 4
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|MUNDOPAGINA UNIPESSOAL LDA
|R JOSE FALCAO 29
|OEIRAS
|2780-334
|Oeiras
|Lisboa
|PAP TAB O TEIMOSO LDA
|AV MARQUES POMBAL 34
|SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
|2590-041
|Sobral de Monte Agraço
|Lisboa
|REDEFONE COM E TELECOMUNICAÇOES LDA
|EN 8 LJ 3 PINGO DOCE LIMITES VENDA VALADOR
|MALVEIRA
|2665-291
|Mafra
|Lisboa
|NUNO MIGUEL PIRES JERONIMO
|R JOAO ORTIGAO RAMOS QUIOSQ JT31
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|JOGADA MAGICA UNIPESSOAL LDA
|R ALEXANDRE HERCULANO FT 16
|LISBOA
|1250-011
|Lisboa
|Lisboa
|PAULO JESUS & FATIMA JESUS LDA
|ALTO FORTE LJ 0 44 CC FORUM SINTRA
|RIO DE MOURO
|2635-018
|Sintra
|Lisboa
|FERNANDO NASCIMENTO DOMINGUES
|AV INF D HENRIQUE 11 B
|RIO DE MOURO
|2635-367
|Sintra
|Lisboa
|PAPELARIA TIMOTEO LDA
|AV GENERAL ROÇADAS 72 C
|LISBOA
|1170-164
|Lisboa
|Lisboa
|GONLU COM CAFES PASTELARIA LDA
|LAGOAS PARK LT 23 LJ 7 PISO 0 CENTRO EMPRESARIAL
|PORTO SALVO
|2740-265
|Oeiras
|Lisboa
|DIVIES MAUGI UNIPESSOAL LDA
|R FREI HERMANO CAMARA URB TORRES MIRAMAR LT 1 A
|CARCAVELOS
|2775-702
|Cascais
|Lisboa
|ADAM & REIMABANU LDA
|PC MARQUES POMBAL FT 15 QUIOSQ
|LISBOA
|1250-163
|Lisboa
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|CALÇADA CARRICHE 137 ASV GALP M24 CALÇADA CARRICHE ODI LISBOA
|LISBOA
|1750-054
|Lisboa
|Lisboa
|LUIS MANUEL FIGUEIREDO UNIP LDA
|AV CABO B ESPERANCA URB BARRADA
|CARREGADO
|2580-469
|Alenquer
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV 25 DE ABRIL ASV M24 LINDA A VELHA
|LINDA A VELHA
|2795-226
|Oeiras
|Lisboa
|CARLOS MANUEL FERREIRA VIEIRA
|AV DR FERNANDO P SANTOS 18 B MOINHOS FUNCHEIRA
|AMADORA
|2650-292
|Amadora
|Lisboa
|SODICARREGADO SUPERMERCADOS LDA
|QT COLONIA LT 2 INTERMARCHE ITMI
|CARREGADO
|2580-491
|Alenquer
|Lisboa
|CEVADA & SARAIVA LDA
|R PASCOAL MELO 13 C
|LISBOA
|1000-230
|Lisboa
|Lisboa
|IN TOTUM LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 70B
|ALGÉS
|1495-023
|Oeiras
|Lisboa
|PCLX LDA
|AV ENG ADELINO AMARO COSTA
|CASCAIS
|2750-280
|Cascais
|Lisboa
|ANA PAULA SANTOS MARTINS
|AL LINHAS TORRES 236 A QUIOSQ A CC LUMIAR
|LISBOA
|1750-151
|Lisboa
|Lisboa
|DEOLINDA CAIXEIRINHO LDA
|AV FITARES 1 LJ 2 RINCHOA
|RIO DE MOURO
|2635-009
|Sintra
|Lisboa
|ELISABETE GRACA UNIPESSOAL LDA
|R DR JOSE JOAQUIM ALMEIDA ASV BP
|CARCAVELOS
|2775-594
|Cascais
|Lisboa
|TABACARIA CABETE LDA
|ESTAÇAO CP MERCES
|MEM MARTINS
|2725-093
|Sintra
|Lisboa
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CAMINHO MOCHOS APARTADO 21 CONTINENTE OEIRAS INP CC OEIRAS PARQUE
|PAÇO DE ARCOS
|2770-125
|Oeiras
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|LUGAR NOVO CONQUILHA MODELO TORRES VEDRAS INP
|TORRES VEDRAS
|2560-275
|Torres Vedras
|Lisboa
|PALAVRAS E ARGUMENTOS LDA
|R JOAQUIM ROCHA CABRAL 12 A
|LISBOA
|1600-086
|Lisboa
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|LUGAR DE ABRUNHEIRA LT6 FREGUESIA S PEDRO PENAFERRIM ABRUNHEIRA (ALB/SIN)
|SINTRA
|2710-089
|Sintra
|Lisboa
|UNLIMITED STUFF UNIPESSOAL LDA
|RUA PADRE ALBERTO NETO SIMOES DIAS
|QUELUZ
|2745-059
|Sintra
|Lisboa
|VIOLETAS NA JANELA UNIPESSOAL LDA
|R CORONEL FERREIRA AMARAL 25 D
|LISBOA
|1900-165
|Lisboa
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|R FLORENCIO FREIRE TRES CANTOS
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-663
|Cascais
|Lisboa
|JORGE DANIEL FERREIRA BARBOSA
|ESQUINA R ALFREDO GAMEIRO R PROF EGAS MONIZ
|ODIVELAS
|2675-404
|Odivelas
|Lisboa
|TABULAR DE PALAVRAS LDA
|AV INFANTE SANTO FT 347 QUIOSQ
|LISBOA
|1350-289
|Lisboa
|Lisboa
|PAUTALETRA PAPELARIA LDA
|PRAÇA 5 OUTUBRO 11 LJ ESQ CASAL BAROTA
|BELAS
|2605-253
|Sintra
|Lisboa
|TERESA GONÇALVES PEREIRA
|TV JOGO DA BOLA 9 A
|ERICEIRA
|2655-297
|Mafra
|Lisboa
|JUSTINO GOMES BESSA E FILHOS LDA
|R PINTO BARREIROS ASV REPSOL
|CARREGADO
|2580-499
|Alenquer
|Lisboa
|MARVIMAR SOC ABASTECEDORA COMB LDA
|AV D AFONSO HENRIQUES ASV GALP LJ TANGERINA
|SÃO JOÃO DA TALHA
|2695-691
|Loures
|Lisboa
|NALFUEL COM DERIVADOS PETROLEO LDA
|AV 10 AGOSTO 165
|SÃO JOÃO DAS LAMPAS
|2705-736
|Sintra
|Lisboa
|SANTOS GATA TAB E PAPELARIA LDA
|R SILVA TAVARES 7 LJ67 CC MOURAS SHOPPING
|LISBOA
|1750-287
|Lisboa
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|AV CARLOS CUMBRE TAVARES PARQUE URBANO NEUDEL
|AMADORA
|2720-505
|Amadora
|Lisboa
|GPAB II POSTO ABASTECIMENTO LDA
|ESTRADA VARZEAS ASV QUEIJAS
|QUEIJAS
|2790-444
|Oeiras
|Lisboa
|NOVAS FOLHAS LDA
|EST CP PASSAGEM INFERIOR LJ 7
|AMADORA
|2700-349
|Amadora
|Lisboa
|JOSE MANUEL MATOS GUERRA
|LG MESTRE MATEUS FERNANDES QUIOSQUE BATALHA
|BATALHA
|2440-103
|Batalha
|Leiria
|AGENCIA MARINHENSE JOR REVISTAS LDA
|R MARQUES POMBAL 45
|MARINHA GRANDE
|2430-244
|Marinha Grande
|Leiria
|FOTOBRINDE FOTOGRAFIA VIDEO LDA
|R COMERCIO 23 A
|CARANGUEJEIRA
|2420-091
|Leiria
|Leiria
|ANTONIO PEREIRA SILVA
|AV VIDREIRO 78 PAP PIERROT
|MARINHA GRANDE
|2430-822
|Marinha Grande
|Leiria
|GUIDA E GUARDADO LDA
|AV VITOR GALO 51 RC DTO
|MARINHA GRANDE
|2430-171
|Marinha Grande
|Leiria
|DISTRIPOMBAL-SUPERMERCADOS SA
|VARZEA
|VILA CÃ
|3100-835
|Pombal
|Leiria
|TAB MARQUES LDA
|LG 5 OUTUBRO 40
|LEIRIA
|2400-120
|Leiria
|Leiria
|M.CARREIRA FARIA
|CSL DA AMIEIRA POSTO REPSOL
|BATALHA
|2440-001
|Batalha
|Leiria
|ALICHARME PERFUMARIAS
|LG ALEXANDRE HERCULANO, 18
|LEIRIA
|2410-083
|Leiria
|Leiria
|JOAQUIM MATIAS FERREIRA LDA
|PC 25 ABRIL 23 24 TABACARIA ROSSIO
|ALCOBAÇA
|2460-018
|Alcobaça
|Leiria
|ISABEL MARIA S CARREIRA JANUARIO
|R. DR. MIGUEL BOMBARDA 2 B
|CALDAS DA RAINHA
|2500-238
|Caldas da Rainha
|Leiria
|TERESA MARIA JORGE BERNARDO
|AV 1 MAIO 10 RC
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Caldas da Rainha
|Leiria
|PETROCALDAS COM COMB LDA
|EST NAC 360 KM 7-LUGAR CHARNECA
|CALDAS DA RAINHA
|2500-272
|Caldas da Rainha
|Leiria
|LEAL LEAL & INES LDA
|EN 361 ROT ACESSO IC1 GALP
|BOMBARRAL
|2540-001
|Bombarral
|Leiria
|PEREIRA & RIBEIRO LDA
|R MERCADO MUNICIPAL
|POMBAL
|3100-463
|Pombal
|Leiria
|ANABELA SILVA RAMOS
|R D FILIPA LENCASTRE 4 C 4 D PAP LIV AFAS
|BATALHA
|2440-116
|Batalha
|Leiria
|GASOGASGEST GESTAO POSTOS ABAST LDA
|AV. VITOR GALLO 123-AREA SERV GALP
|MARINHA GRANDE
|2430-202
|Marinha Grande
|Leiria
|CISTERCOPIAS-CENT FOTO UNIPESSOAL
|PC JOAO DEUS RAMOS LT D RC ESQ
|ALCOBAÇA
|2460-055
|Alcobaça
|Leiria
|DULCE MARIA FARIA CORDEIRO
|AV D MANUEL F FREIRE CAMARA 5
|CALDAS DA RAINHA
|2500-184
|Caldas da Rainha
|Leiria
|EDITE TABACARIA LDA
|AV COM G GUERRA CC D DINIS LJ508
|LEIRIA
|2400-122
|Leiria
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AE A 8-SUB LANÇO GAEIRAS APT 93 A8 OBIDOS(LIS/LRA) GAEIRAS CALDAS
|ÓBIDOS
|2510-001
|Óbidos
|Leiria
|MARLENE ROSA B QUENTAL
|R LUIS QUARESMA 13 PAP JUVENIL VALE DO RIO
|FIGUEIRÓ DOS VINHOS
|3260-355
|Figueiró dos Vinhos
|Leiria
|PAP O PELOURINHO-MªPAULA C AUGUSTO
|R. PADRE MANUEL FURTADO , 76
|CHAO DE COUCE
|3240-470
|Ansião
|Leiria
|DUARTE J CIPRIANO, LDA
|R. D. AFONSO HENRIQUES 49
|BOMBARRAL
|2540-081
|Bombarral
|Leiria
|PAPELARIA TAKILOTO UNIPESSOAL LDA
|LG PADRE A ANTUNES FARIA14 RC POUSOS
|LEIRIA
|2410-001
|Leiria
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A8 SUB LANÇO GAEIRAS APARTADO 93 A8 OBIDOS (LRA/LIS) CALDAS/GAEIRAS
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Caldas da Rainha
|Leiria
|MOTA NEVES E RODRIGUES C V I LDA
|CC JARDINS LIZ LJ 31
|LEIRIA
|2410-367
|Leiria
|Leiria
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EN ALTO VIEIRO JORNAIS CC LEIRIA SHOPPING
|LEIRIA
|2400-822
|Leiria
|Leiria
|ILDA MARIA D SIMOES C REAL UNIP LDA
|CASAL PEDROGAO INTERMARCHE
|GAEIRAS-OBIDOS
|2510-739
|Óbidos
|Leiria
|GASOGASGEST GEST POST ABAST LDA
|EN 242 KM 103 EMBRA LOJA 2 GALP
|MARINHA GRANDE
|2430-534
|Marinha Grande
|Leiria
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV URB ALMOINHA
|LEIRIA
|2415-636
|Leiria
|Leiria
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV VARGENS-MEM MARTINS A ALTO DO FORTE
|MEM MARTINS
|2725-001
|Sintra
|Lisboa
|SUSANA MARGARIDA FAJARDO COSTA
|R DUQUESA CAMINHA 3A
|MARINHA GRANDE
|2430-515
|Marinha Grande
|Leiria
|DISTRIGRANDE
|AV. JOSE GREGORIO
|MARINHA GRANDE
|2430-275
|Marinha Grande
|Leiria
|PEDRO MIGUEL S CARREIRA SOUSA
|R. VALE GRANDE LT 2 R/C DT A
|TELHEIRO
|2410-482
|Leiria
|Leiria
|CHUVA DE PALAVRAS UNIPESSOAL LDA
|R. DR. RAFAEL G GRAÇA 53 R/C D
|S MARTINHO DO PORTO
|2460-648
|Alcobaça
|Leiria
|PETROCALDAS COM COMB LDA
|R D JOAO II 1 A
|CALDAS DA RAINHA
|2500-852
|Caldas da Rainha
|Leiria
|SOSI COMBUSTIVEIS LDA
|QTA COVA DA ONÇA
|ALCOBAÇA
|2460-001
|Alcobaça
|Leiria
|PETROFAIAS LDA
|EN1 IC2 COVA FAIAS SUL NORTE ASV REPSOL
|LEIRIA
|2420-354
|Leiria
|Leiria
|LEITOR ATENTO UNIPESSOAL LDA
|EST NAC 8/6 JT POSTO GALP QUIOSQUE
|BENEDITA
|2475-149
|Alcobaça
|Leiria
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV NOSSA SRA FATIMA ASV M24 LEIRIA
|LEIRIA
|2410-140
|Leiria
|Leiria
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AE A1 NORTE KM 166 7 SUL NORTE M24 POMBAL LISBOA PORTO
|REDINHA
|3105-312
|Pombal
|Leiria
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AE A1 NORTE KM 166 7 NORTE SUL M24 POMBAL PORTO LISBOA
|REDINHA
|3105-312
|Pombal
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R CAROLINA FERREIRA RIBEIRO
|OLHALVAS
|2410-095
|Leiria
|Leiria
|JOMAFEL SOC EXPL HOT BENEDITA SA
|EN 1 KM 84 104 CASAL CARVALHO
|BENEDITA
|2475-016
|Alcobaça
|Leiria
|PAULA & NELSON LDA
|AV MARGINAL EDIF DUQUE LOULE LOJAS 3 4
|SÃO MARTINHO DO PORTO
|2460-096
|Alcobaça
|Leiria
|SOCIEDADE AUT CRUZ DE CRISTO LDA
|AV HUMBERTO DELGADO GALP S BERNARD
|ALCOBAÇA
|2460-001
|Alcobaça
|Leiria
|POSICAO E VELOCIDADE LDA
|AE 8 KM 5,2-S/LANÇO V FRADES-N/SUL
|NAZARÉ
|2450-201
|Nazaré
|Leiria
|POSICAO E VELOCIDADE LDA
|AE 8 KM 5,2-S/LANÇO V FRADES-SUL/N
|NAZARÉ
|2450-201
|Nazaré
|Leiria
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLANÇO MTE REDONDO/GUIA SUL/NORTE
|MONTE REDONDO
|2425-623
|Leiria
|Leiria
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLANÇO MTE REDONDO/GUIA NORTE/SUL
|MONTE REDONDO
|2425-623
|Leiria
|Leiria
|LEAL LEAL & INES LDA
|EN 242 KM 32 200 ASV GALP LUGAR DE CALHAU
|NAZARÉ
|2450-138
|Nazaré
|Leiria
|SODIGUIA SUPERMERCADOS LDA
|EST SERRADO 24 EN109 INTERMARCHE
|CARRIÇO
|3105-063
|Pombal
|Leiria
|MIGALHA QUENTE LDA
|IC2 ALTO CABACO ASV REPSOL
|POMBAL
|3100-314
|Pombal
|Leiria
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R GENERAL H DELGADO SITIO CONVENTO LT 7 CONTINENTE PENICHE JORNAIS
|PENICHE
|2520-446
|Peniche
|Leiria
|AUGUSTO CONCEICAO SOARES LDA
|R. HEROIS ULTRAMAR. 19
|POMBAL
|3100-462
|Pombal
|Leiria
|JOAO CAMPOS SILVA
|R 5 OUTUBRO PAPELARIA ROSSIO
|PORTO DE MÓS
|2480-326
|Porto de Mós
|Leiria
|TABACARIA MARQUES LDA
|IC 2 KM 67 4 PINGO D CHAO FEIRA
|CALVARIA DE CIMA
|2480-055
|Porto de Mós
|Leiria
|PUNHADO DE LETRAS UNIP LDA
|R TENENTE VALADIA QUIOSQUE PONTE
|LEIRIA
|2410-190
|Leiria
|Leiria
|LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDA
|EN 360 NO LIGIC1 ASV REPSOL1090
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Caldas da Rainha
|Leiria
|LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDA
|EN 8 LAVRADIO ASV REPSOL 1015
|CALDAS DA RAINHA
|2500-099
|Caldas da Rainha
|Leiria
|LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDA
|AV INF D HENRIQ 30ASV REPSOL1091
|A DOS FRANCOS
|2500-001
|Caldas da Rainha
|Leiria
|SUPERPATAIAS SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR ALVA EST NAC 242 ITMI
|PATAIAS
|2445-012
|Alcobaça
|Leiria
|GILDA MARIA FERREIRA BARROS
|R PROF ARMINDA ALVES LJ 1
|CALDAS DA RAINHA
|2500-066
|Caldas da Rainha
|Leiria
|BOXMIX UNIPESSOAL LDA
|AV MARQUES POMBAL GA JOSE LJ16
|LEIRIA
|2410-152
|Leiria
|Leiria
|AMERICANA PAPELARIA SA
|R S FRANCISCO CCOM MARINGA LJ 37 TABACARIA MARINGA
|LEIRIA
|2400-118
|Leiria
|Leiria
|MIGALHA QUENTE LDA
|EN 242 KM 13 7 ROTUNDA ZONA DESPORTIVA ASV REPSOL
|MARINHA GRANDE
|2430-535
|Marinha Grande
|Leiria
|MARIA CIDALIA SILVA MOROUÇO
|R PEIXEIRAS 25
|MARTINGANÇA
|2445-718
|Alcobaça
|Leiria
|QUIOSQUE DEL HABANO LDA
|EST NAC 8 LT 1 PINGO DOCE
|ÓBIDOS
|2510-115
|Óbidos
|Leiria
|JORGE NEVES GAMEIRO UNIP LDA
|IC 2 44 OUTEIRO RANHA
|VERMOIL
|3105-405
|Pombal
|Leiria
|HVA PAPELARIAS LDA
|R INDIA 26 ORDEM
|MARINHA GRANDE
|2430-370
|Marinha Grande
|Leiria
|ARCADAS DO JARDIM LDA
|AV PORTO PESCA EMP JARDINS MAR LT F LJ 2
|PENICHE
|2520-208
|Peniche
|Leiria
|SARA SABIO UNIPESSOAL LDA
|R PRINCIPAL 39 EN360 ASV REPSOL
|SALIR DE MATOS
|2500-637
|Caldas da Rainha
|Leiria
|J R MOREIRA LDA
|AV DOS PESCADORES LT 27 LJ B PRAIA DA VIEIRA
|VIEIRA DE LEIRIA
|2430-673
|Marinha Grande
|Leiria
|FIPOLEIRIA SUPERMERCADOS LDA
|R OLHALVAS INTERMARCHE
|LEIRIA
|2410-196
|Leiria
|Leiria
|LEAL LEAL & INES LDA
|AV PORTO PESCAS ASV AB GALP
|PENICHE
|2520-208
|Peniche
|Leiria
|FERNANDA PERU RIBEIRO UNIP LDA
|LG BISPO MARIANA 15 A
|PENICHE
|2520-229
|Peniche
|Leiria
|SUPER PORTO MOS SUPERMERCADOS LDA
|AV S PEDRO INTERMARCHE
|PORTO DE MÓS
|2480-303
|Porto de Mós
|Leiria
|POSICAO E VELOCIDADE LDA
|AV DR JOSE HENRIQUES VAREDA 8 BP
|MARINHA GRANDE
|2430-307
|Marinha Grande
|Leiria
|ARCADAS DO JARDIM LDA
|AV VIEIRA GUIMARAES 15 A
|NAZARÉ
|2450-110
|Nazaré
|Leiria
|NELIA MARIA PATRICIO SILVA OLIVEIRA
|LARGO REPUBLICA O QUIOSQUE
|VIEIRA DE LEIRIA
|2430-795
|Marinha Grande
|Leiria
|INTERALCOBAÇA SUPERMERCADOS LDA
|EST BOAVISTA PATAEIRA
|ALCOBAÇA
|2460-001
|Alcobaça
|Leiria
|INTERJUNCAL SUPERMERCADOS LDA
|EN 8 CUMEIRA CIMA INTERMARCHE
|JUNCAL
|2480-078
|Porto de Mós
|Leiria
|PRIO ENERGY SA
|EN 1 TREMOCEIRA PEDREIRAS POENTE ASV
|PEDREIRAS
|2480-113
|Porto de Mós
|Leiria
|FERNANDO CARREIRA MARQUES LDA
|E ENG GUILHERME SANTOS SERRADO CASTANHEIROS LJ C 7
|LOURIÇAL
|3105-165
|Pombal
|Leiria
|MANUEL BANDARRINHA UNIP LDA
|RUA CRUZ DAS ALMAS 38
|PENICHE
|2520-305
|Peniche
|Leiria
|RESULTASILABA UNIPESSOAL LDA
|AV 1 MAIO 8 LJ DTA
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Caldas da Rainha
|Leiria
|CAFE ARCADAS DO JARDIM LDA
|AV 1 MAIO 3
|CALDAS DA RAINHA
|2500-081
|Caldas da Rainha
|Leiria
|MARIA GLORIA A SANTOS-CAB C HER DE
|EN 247 23 BOAVISTA
|SILVEIRA
|2560-426
|Torres Vedras
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A1 SUBLANÇO FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LRA/LIS NORTE/ SUL
|ARRABAL
|2420-020
|Leiria
|Leiria
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A1 SUBLANÇO FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LIS/LRA SUL/NORTE
|ARRABAL
|2420-020
|Leiria
|Leiria
|SODIRAINHA SUPERMERCADOS LDA
|QUINTA DOS PINHEIROS LOTE 1 EDF INTERMARCHE
|CALDAS DA RAINHA
|2500-297
|Caldas da Rainha
|Leiria
|RODRIGUES & LAGARTO LDA
|AV DA COMUNIDADE EUROPEIA POSTO GALP
|LEIRIA
|2400-448
|Leiria
|Leiria
|GABRIEL JOSE CARMO UNIPESSOAL LDA
|AV RAINHA SANTA ISABEL 150
|PATAIAS
|2445-207
|Alcobaça
|Leiria
|ARCADAS DO JARDIM LDA
|AV HEROIS ANGOLA PINGO DOCE LJ2
|LEIRIA
|2400-154
|Leiria
|Leiria
|JOSE M DA SILVA NOGUEIRA LDA
|ESTRADA ESTAÇAO ASV BP
|LEIRIA
|2415-408
|Leiria
|Leiria
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|RUA ALVARO PIRES MIRANDA Nº 9009 NOTE MARRAZES JORNAIS
|LEIRIA
|2415-370
|Leiria
|Leiria
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R FERNANDO PONTE E SOUSA NOTE CALDAS RAINHA JORNAIS
|CALDAS DA RAINHA
|2500-200
|Caldas da Rainha
|Leiria
|PETROFAIAS LDA
|EN 356 KM 5.625 ASV REPSOL
|MACEIRA LRA
|2405-026
|Leiria
|Leiria
|PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SA
|R INFANTE D HENRIQUES 1
|CALDAS DA RAINHA
|2500-218
|Caldas da Rainha
|Leiria
|ALVAREZ E PEREIRA LDA
|ESTE NAC 356 1 GLA INTERMARCHE LJ 3 GANDARA MACEIRA LRA
|MACEIRA LRA
|2405-017
|Leiria
|Leiria
|GATO DA SORTE UNIPESSOAL LDA
|R 25 ABRIL 31 ALFEIZERÃO
|ALFEIZERÃO
|2460-162
|Alcobaça
|Leiria
|BRUNO MARQUES ROCHA UNIP LDA
|R D MARIA GRACA LUCIO SILVA TABACARIA DO TEATRO LEIRIA
|LEIRIA
|2400-181
|Leiria
|Leiria
|LUIS PINTO & GOMES LDA
|CRUZ SAO TOME ESTRADA D MACEIRA POS LEIRIA
|LEIRIA
|2400-823
|Leiria
|Leiria
|PRIO ENERGY SA
|RUA DR JOAO SOARES 999 PA LEIRIA LEIRIA
|LEIRIA
|2400-448
|Leiria
|Leiria
|AMERICANA PAPELARIA SA
|C COM LISSHOPPING R DR JOAO SOARES PORTO MONIZ
|LEIRIA
|2400-448
|Leiria
|Leiria
|A M C E & RIBEIRO LDA
|AV MANUEL REMIGIO EDIF INTERCONSTRU LOJA 2
|NAZARÉ
|2450-106
|Nazaré
|Leiria
|ISABEL OLIVEIRA VIDAL UNIP LDA
|R D JOSE ALVES CORREIA SILVA 68 CRUZ DA AREIA
|LEIRIA
|2410-118
|Leiria
|Leiria
|DUARTE J CIPRIANO LDA
|ESTRADA NACIONAL 109 1 CAXARIA MARINHA DA GUIA
|CARRIÇO
|3105-063
|Pombal
|Leiria
|CARINA ALEXANDRA V SILVA UNIP LDA
|ESTRADA DA FIGUEIRA DA FOZ
|LEIRIA
|2415-766
|Leiria
|Leiria
|VCM PAPELARIA UNIPESSOAL LDA
|R LEIRIA BL 3 LJ 5
|MACEIRA LRA
|2405-018
|Leiria
|Leiria
|PAULO GONCALVES LDA
|RUA SERPA PINTO 4
|LEIRIA
|2410-067
|Leiria
|Leiria
|PARODIAS E SORRISOS UNIPESSOAL LDA
|AV DR SA CARNEIRO QUIOSQUE AVENIDAS
|PORTO DE MÓS
|2480-102
|Porto de Mós
|Leiria
|ONDA DE PALAVRAS UNIPESSOAL LDA
|RUA CASAL MORTAIS 4 B RC
|VIALONGA
|2625-692
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|DISTRIFIGUEIRÓ SUPERMERCADOS LDA
|SRª DOS REMEDIOS LT Nº 1
|FIGUEIRÓ DOS VINHOS
|3260-349
|Figueiró dos Vinhos
|Leiria
|SUPERANSIAO SUPERMERCADOS, LDA
|VALE MOSTEIRO
|ANSIÃO
|3240-235
|Ansião
|Leiria
|PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SA
|R 5 VILAS POSTO REPSOL
|AVELAR
|3240-306
|Ansião
|Leiria
|SEDUCAO FLORAL UNIP LDA
|RUA SILVA BERNARDES Nº23 CASTANHEIRA DE PÊRA
|CASTANHEIRA DE PÊRA
|3280-044
|Castanheira de Pêra
|Leiria
|PRIO ENERGY SA
|A13 LANCO TOMAR AVELAR SUL KM 26+00 PA ALVAIAZERE
|MAÇÃS DE DONA MARIA
|3250-275
|Alvaiázere
|Leiria
|PRIO ENERGY SA
|A13 LANCO TOMAR AVELAR SUL KM 26+00 OESTE PA ALVAIAZERE
|MAÇÃS DE DONA MARIA
|3250-275
|Alvaiázere
|Leiria
|PAPELARIA MONTAGRAÇO LDA
|AV MARQUES POMBAL 102
|SOBRAL DE MONTE AGRAÇO
|2590-041
|Sobral de Monte Agraço
|Lisboa
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|LUGAR DE ABRUNHEIRA LT13 FREG S PEDRO PENAFERRIM ABRULHEIRA (SIN/ALB) SINTRA/ABRUNHEIRA
|SINTRA
|2710-089
|Sintra
|Lisboa
|ARJR PAPELARIA LDA
|ALAMEDA OCEANOS LT 3 14 04 LJ B PARQUE NAÇOES SUL
|LISBOA
|1990-196
|Lisboa
|Lisboa
|LUIS MIGUEL VITORINO SERENO
|AV FONTES P MELO R P CHAGAS QUIOSQUE
|LISBOA
|1050-078
|Lisboa
|Lisboa
|M S VASQUES LDA
|POMAR RIBEIRO BAIXO EN 1 POVO INTERMARCHE LJ 1
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-214
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|TIPOGRAFIA MEDINA SA
|AV HELIODORO SALGADO 6
|SINTRA
|2710-572
|Sintra
|Lisboa
|OCTAJOGOS COM REP LDA
|AV DESCOBERTAS 90 LJ0 19SHOPING LOURES
|LOURES
|2670-443
|Loures
|Lisboa
|QUIOSQUE ARMANDO LIMA E FILHO LDA
|R RODRIGO FONSECA 182 A
|LISBOA
|1070-243
|Lisboa
|Lisboa
|PERGAMINHO MITICO LDA
|EST FER ROSSIO LG DUQ CADAVAL 17 LJ1
|LISBOA
|1200-160
|Lisboa
|Lisboa
|MARIA CONCEICAO ESTEVES FORMIGO
|ESTR BENFICA QUIOSQ JUNTO 393 A
|LISBOA
|1500-077
|Lisboa
|Lisboa
|JOAO MATEUS LOPES UNIP LDA
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO BP AREEIRO
|LISBOA
|1000-016
|Lisboa
|Lisboa
|ESPADA & ESPADA LDA
|AV ARISTIDES S MENDES LJ 0 26
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-740
|Cascais
|Lisboa
|ANTONIO MANUEL M SILVA LEMOS
|EST BENFICA QUIOSQUE PAST CALIFA 463 C
|LISBOA
|1500-001
|Lisboa
|Lisboa
|GABRIEL VEIGA CARDOSO PAPELARIA LDA
|R CANDIDO ABREU 8
|AZAMBUJA
|2050-320
|Azambuja
|Lisboa
|ALBANO ALVES UNIPESSOAL LDA
|AV 25 ABRIL 4 LJ 1 30 CENTRAL PARK
|LINDA A VELHA
|2795-195
|Oeiras
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV ENG DUARTE PACHECO POSTO ABASTECIMENTO LADO SUL
|LISBOA
|1070-100
|Lisboa
|Lisboa
|HORACIO SIMOES GOMES
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO 21
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-226
|Sintra
|Lisboa
|BLOOM SOC REP PROD SERVIÇOS LDA
|PRACA DUQUE SALDANHA 1 LJ 70
|LISBOA
|1050-094
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R FERREIRA BORGES 82 BOOK IT JORNAIS
|LISBOA
|1350-133
|Lisboa
|Lisboa
|DAISYGIFT UNIPESSOAL LDA
|HOSPITAL FERNANDO FONSECA IC19
|AMADORA
|2720-276
|Amadora
|Lisboa
|SERGIO MANUEL ROCHA SOBRAL
|R ANTONIO NUNES SEQUEIRA QUIOSQ JT ESCOLA FERREIRA DIAS
|AGUALVA-CACÉM
|2735-055
|Sintra
|Lisboa
|TABACARIA BAIA LDA
|R ALEXANDRE BRAGA 3 A
|ODIVELAS
|2675-274
|Odivelas
|Lisboa
|REDEFONE COM E TELECOMUNICAÇOES LDA
|CASAL EIRA VELHA LOTEAMENTO GORCINHOS GALARIAS C PINGO DOCE
|MAFRA
|2640-389
|Mafra
|Lisboa
|FNAC PORTUGAL A CULTURAIS E DIST
|BUSGATE NORTE PARTIDAS LADO AR LJ 1 01
|LISBOA
|1700-008
|Lisboa
|Lisboa
|DAUDE MAMADE RACHIDE THATHIA
|ALAMEDA LINHAS TORRES 221 B
|LISBOA
|1750-144
|Lisboa
|Lisboa
|ONEROUND LDA
|AV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 31
|LISBOA
|1069-413
|Lisboa
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|AV MANUEL REMIGIO EN 242
|NAZARÉ
|2450-106
|Nazaré
|Leiria
|CARDOSO M COMBUSTIVEIS UNIP LDA
|R LAGOA 25 EN 8 KM 21 9 ASV
|MALVEIRA
|2665-258
|Mafra
|Lisboa
|TRANSPORTES O GATO LDA
|R PARQUE REGIONAL EXPOSIÇOES EXPOTORRES FRAÇAO 2
|TORRES VEDRAS
|2560-661
|Torres Vedras
|Lisboa
|MOMENTOS DE SOL LDA
|PÇ ALVALADE 6 B LJ19 CC ALVALADE
|LISBOA
|1700-035
|Lisboa
|Lisboa
|MANUEL JOSE DOS ANJOS VASCONCELOS
|R AUGUSTO FRAGA 16
|MEM MARTINS
|2725-589
|Sintra
|Lisboa
|SNACK BAR MOURENSE LDA
|CALÇADA DA PALMA DE BAIXO 31 B
|LISBOA
|1600-175
|Lisboa
|Lisboa
|FNAC PORTUGAL A CULTURAIS E DIST
|AV ENG DUARTE PACHECO LJ 1148 CC AMOREIRAS SHOPPING CENTER
|LISBOA
|1070-103
|Lisboa
|Lisboa
|LETRAGRADAVEL UNIPESSOAL LDA
|PRACA LONDRES QUIOSQUE FT BES
|LISBOA
|1000-191
|Lisboa
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|A 16 IC 16 KM 2600 A 3100 - SUL SINTRA LX MIRA SINTRA
|AGUALVA-CACÉM
|2735-395
|Sintra
|Lisboa
|ATMOSFERAS URBANAS LDA
|R BARTOLOMEU D RIVIERA LJ 4 6 CC RIVIERA SHOPPING CENTER
|CARCAVELOS
|2775-551
|Cascais
|Lisboa
|SEQUEIRA PINTO COM COMBUSTIVEIS LDA
|AV MOUZINHOS ALBUQUERQ ASV GALP
|LISBOA
|1170-268
|Lisboa
|Lisboa
|LETRAS VAIDOSAS UNIP LDA
|PC FRANCISCO SA CARNEIRO QUIOSQ FT CHAVES AREEIRO
|LISBOA
|1000-160
|Lisboa
|Lisboa
|OCTAJOGOS COM REP LDA
|AV LUSIADAS LJ 0 173 CC COLOMBO
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|VOZONE E VOZONE LDA
|R FUNCHAL CC PINGO DOCE LJ 4
|LOURES
|2670-364
|Loures
|Lisboa
|TABACARIA ZOO LDA
|EST METRO J ZOOLOGICO AT SUL LJ7
|LISBOA
|1070-067
|Lisboa
|Lisboa
|AURA BRAVIA UNIPESSOAL LDA
|AV BOMB VOLUNTARIOS 61 ASV REPSOL
|ESTORIL
|2765-202
|Cascais
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|EN 250 KM 19 5 ASV BP
|CANEÇAS
|1685-355
|Odivelas
|Lisboa
|PULSAÇAO VELOZ COMBUSTIVEIS LDA
|AV GUERRAS PENINSULARES ASV BP
|TORRES VEDRAS
|2560-592
|Torres Vedras
|Lisboa
|PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDA
|EN 247 5 FT SANOFI JT AERODROMO MANIQUE
|ALCABIDECHE
|2645-011
|Cascais
|Lisboa
|LONGITUDES AGENCIA VIAGENS TUR LDA
|R COUDEL ASV GALP
|MEM MARTINS
|2725-275
|Sintra
|Lisboa
|PETROWHITE LDA
|AV CAPITAES ABRIL LT103 ASV GALP ALGUEIRAO
|MEM MARTINS
|2725-039
|Sintra
|Lisboa
|MARIA A SILVA CABEÇA C HERANÇA DE
|R TOMAS ANUNCIAÇAO 3 B
|LISBOA
|1350-321
|Lisboa
|Lisboa
|MARVIFORCE LDA
|R VASCO GAMA BR DA CHASA ASV
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-215
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PEM LDA
|R ENG QUARTIN GRAÇA 2 A
|LISBOA
|1750-100
|Lisboa
|Lisboa
|HEROIS E SEREIAS UNIPESSOAL LDA
|AV ALFREDO COELHO QUIOSQUE PRAIA
|COLARES
|2705-329
|Sintra
|Lisboa
|CAPITULOS & RETICENCIAS LDA
|R MUNDIAL DA CRIANÇA 51 A
|PAREDE
|2775-001
|Cascais
|Lisboa
|ANA CRISTINA MARTINS J CARACHINHO
|AV JOAO FREITAS BRANCO 36 A B LAVEIRAS
|CAXIAS
|2760-073
|Oeiras
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|LARGO 25 ABRIL
|ALGÉS
|1495-128
|Oeiras
|Lisboa
|MOREIRA E BISPO LDA
|R VALE FORMOSO CIMA 152 C LJ 18
|LISBOA
|1950-280
|Lisboa
|Lisboa
|DOM PIPE LDA
|EST BENFICA 503 LJ 77 CC FONTE NOVA
|LISBOA
|1500-485
|Lisboa
|Lisboa
|LAGARDERE TRAVEL RETAIL SA
|PRACA DUQUE TERCEIRA LJ1 CAIS SODRE
|LISBOA
|1200-161
|Lisboa
|Lisboa
|LAGARDERE TRAVEL RETAIL SA
|AEROPORTO CHEG VOOS INTERN AL COMUNIDADES PORTUGUESAS
|LISBOA
|1700-353
|Lisboa
|Lisboa
|TUTIPAPER PAPELARIA E TABACARIA LDA
|R JOSE GOMES MONTEIRO 3 A
|ODIVELAS
|2675-395
|Odivelas
|Lisboa
|LETRAS MALABARISTAS PAP TAB UNIP LD
|R CENTRO SAUDE 7 LJ 2
|AZAMBUJA
|2050-270
|Azambuja
|Lisboa
|VASP PREMIUM ENT PERS PUB LDA
|MEDIA LOGISTICS PARK QT GRAJAL VENDA SECA
|AGUALVA-CACÉM
|2739-511
|Sintra
|Lisboa
|NARRATIVAS E PORMENORES LDA
|LARGO OSTENDE 14 A
|ESTORIL
|2765-431
|Cascais
|Lisboa
|MENDES CURIAO LDA
|CC AREIAS S JOAO LJ 12
|ESTORIL
|2765-533
|Cascais
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|AV ACACIAS R SARA AFONSO LT 10 ASV ARROJA
|ODIVELAS
|2675-582
|Odivelas
|Lisboa
|MONICA SOFIA MURÇA ESTEVAO
|AV TENENTE VALADIM 23 B
|TORRES VEDRAS
|2560-275
|Torres Vedras
|Lisboa
|KIOSK QUINTA NOVA UNIP LDA
|R ABEL MANTA QTA NOVA QUIOSQUE
|ODIVELAS
|2675-209
|Odivelas
|Lisboa
|PAULO JESUS & FATIMA JESUS LDA
|EN 117 CC ALEGRO ALFRAGIDE LJ 73 JUMBO
|CARNAXIDE
|2790-045
|Oeiras
|Lisboa
|CLAUDIA SUSANA C R SANTOS UNIP LDA
|VALE ABRANTES TAB NTERMARCHE
|LOURINHÃ
|2530-320
|Lourinhã
|Lisboa
|M & V SOUSA LDA
|R SERTORIO MONTE PEREIRA ASV GALP
|CARNAXIDE
|2790-180
|Oeiras
|Lisboa
|MARIA CONCEIÇAO CARMO S HENRIQUES
|AV RESSANO GARCIA FT 6 A
|LISBOA
|1070-175
|Lisboa
|Lisboa
|JTV COMBUSTIVEIS LDA
|EST CRUZ CAVALINHOS ASV
|BARCARENA
|2730-059
|Oeiras
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST NAC 249 1 VENTEIRA NOTE! AMADORA JORNAIS
|AMADORA
|2724-510
|Amadora
|Lisboa
|PAPELARIA POLANA DE GRACIETE S LDA
|AV MADAME CURIE 15 B TAB POLANA
|LISBOA
|1070-166
|Lisboa
|Lisboa
|PRIOSTE GOMES LDA
|R JOSE LEITE VASCONCELOS 59
|PAÇO DE ARCOS
|2770-195
|Oeiras
|Lisboa
|LUIS FERREIRA PEREIRA
|R ENG PAULO BARROS 30 C
|LISBOA
|1500-264
|Lisboa
|Lisboa
|MTPB AUTO LDA
|EN 249 KM 7 4 ASV GALP
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-754
|Cascais
|Lisboa
|JOAO RICARDO PINTO ALMEIDA VALENTE
|R FERREIRA BORGES FT 77 QUIOSQUE
|LISBOA
|1350-127
|Lisboa
|Lisboa
|FERNANDO CONCEIÇAO SANTANA
|LG CAMINHOS FERRO QUIOSQUE STA APOLONIA
|LISBOA
|1100-105
|Lisboa
|Lisboa
|WELCOMEAGAIN UNIPESSOAL LDA
|R FRANCISCO STROMP QTA ALVALADE M24 LUMIAR SPORTING ASV GALP
|LISBOA
|1600-410
|Lisboa
|Lisboa
|PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDA
|EN 6 3 KM 0 20 NS ALTO B VIAGEM
|CAXIAS
|2760-059
|Oeiras
|Lisboa
|JOAQUIM AGOSTINHO JORGE FIUZA
|R JOSE MARIA COSTA 28 A PAP TAPADA
|MAFRA
|2640-496
|Mafra
|Lisboa
|PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDA
|EST ACESSO A8 SENTIDO NORTE SUL
|TORRES VEDRAS
|2560-585
|Torres Vedras
|Lisboa
|CHIVEVE AZUL LDA
|R ADELAIDE CABETE 1 A
|LISBOA
|1500-023
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA DE RANA UNIPESSOAL LDA
|R ANTONIO LOURO 675 B
|PAREDE
|2775-311
|Cascais
|Lisboa
|CARINHAS & MARTINS LDA
|AV ENG ADELINO A COSTA 1210 BP
|CASCAIS
|2750-453
|Cascais
|Lisboa
|SODIJUNCAL SUPERMERCADOS LDA
|RETA FRESCA CASAL CRUZ ITMI
|ARRUDA DOS VINHOS
|2630-358
|Arruda dos Vinhos
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EN 1 VARIANTE ALVARO PEDRO 1 CASAL MACHADO MDL CARREGADO JORNAIS
|ALENQUER
|2580-351
|Alenquer
|Lisboa
|OPTIMISTIKPRIORITY COMBUSTIVEIS LDA
|VIA RAPIDA MEM MARTINS ESTRADA EIRINHA CASAIS MEM MARTINS ASV
|MEM MARTINS
|2725-299
|Sintra
|Lisboa
|VALENTE E QUINTANS PAP ABC LDA
|AV ANT JOSE ALMEIDA PINGO DOCE
|LOURINHÃ
|2530-120
|Lourinhã
|Lisboa
|TRANQUILO PLANALTO LDA
|AV RUI L GOMES COLINA SOL GALP
|AMADORA
|2650-125
|Amadora
|Lisboa
|PAPILONIALUFI UNIPESSOAL LDA
|CC BABILONIA LJ 3
|AMADORA
|2700-337
|Amadora
|Lisboa
|IDALIA MARIA EVANGELISTA
|R ACTOR VALE 31 B
|LISBOA
|1900-023
|Lisboa
|Lisboa
|AVN PAPELARIA E RESTAURAÇAO LDA
|AV D JOAO II LJ G 211 GARE ORIENTE ARDINA CAFE
|LISBOA
|1990-094
|Lisboa
|Lisboa
|JANGADA DE LETRAS LDA
|CASAL CARPINTEIROS PINGO DOCE BREJENJAS
|SILVEIRA
|2560-403
|Torres Vedras
|Lisboa
|BERTA ALEXANDRA M RODRIGUES ALMEIDA
|AV BRASIL 27 A
|CASAL DE CAMBRA
|2605-729
|Sintra
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|EN 9 KM16 7 ESTE RAL BP LOUREL
|SINTRA
|2710-001
|Sintra
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|EN 9 KM 16 7 OESTE RAL BP LOUREL
|SINTRA
|2710-001
|Sintra
|Lisboa
|ANA LIDIA CECILIA VARELA BORGES
|CAMPO MARTIRES PATRIA QUIOSQUE
|LISBOA
|1150-228
|Lisboa
|Lisboa
|JOAO MATEUS LOPES III LDA
|AV MARECHAL ANT SPINOLA ASV BP BELA VISTA
|LISBOA
|1950-380
|Lisboa
|Lisboa
|BERTA RODRIGUES UNIPESSOAL LDA
|AV ALMIRANTE REIS FT 136 QUIOSQ
|LISBOA
|1150-023
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV LUSIADAS CC COLOMBO NOTE COLOMBO JORNAIS
|LISBOA
|1500-392
|Lisboa
|Lisboa
|LETRAS SORRIDENTES LDA
|R FARO 81 BR ALCAIDE
|ALCABIDECHE
|2755-281
|Cascais
|Lisboa
|PATAMAR DE LETRAS PAP UNIP LDA
|R FERNANDO PESSOA 8 C
|OEIRAS
|2780-235
|Oeiras
|Lisboa
|PAGINAFRESCA PAP TABACARIA UNIP LDA
|R CURADO QUIOSQUE PINGO DOCE
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-133
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|ALEXANDRE MIGUEL HELIODORO JESUS
|RUA GIL VICENTE 9 A
|QUEIJAS
|2790-440
|Oeiras
|Lisboa
|DUPLODETALHE LDA
|MERCADO MUNICIPAL LJ1 PAÇO ARCOS
|PAÇO DE ARCOS
|2770-048
|Oeiras
|Lisboa
|PETROCONDE COMBUSTIVEIS LDA
|R DOMINGOS SEQUEIRA 20 ASV BP
|LISBOA
|1350-122
|Lisboa
|Lisboa
|SÁBIA LEGENDA PAPELARIAS UNIP LDA
|R ABRANCHES FERRAO 8 H LJ 5 GALERIAS ATLANTA PARK
|LISBOA
|1600-296
|Lisboa
|Lisboa
|POLICOMBUSTIVEIS LDA
|ASV AVIA OEIRAS CACILHAS LUGAR CACILHAS
|OEIRAS
|2780-117
|Oeiras
|Lisboa
|INTERAZOIA SUPERMERCADOS LDA
|R D AFONSO ALBUQUERQUE INTERMARCHE
|SANTA IRIA DE AZÓIA
|2690-340
|Loures
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|A16 KM9+500LANÇO RANHOLAS/LOUREL NASCENTE SENTIDO CREL SINTRA
|SINTRA
|2710-032
|Sintra
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|A16 KM9+500LANÇO LOUREL/RANHOLAS POENTE SENTIDO SINTRA CREL
|SINTRA
|2710-032
|Sintra
|Lisboa
|FILIPE JORGE & AGUEDA LDA
|R HELENA V SILVA16 C QUIOSQ TIA RITA ALTO DO LUMIAR
|LISBOA
|1750-431
|Lisboa
|Lisboa
|STATIONGER LDA
|EN9 KM 59 ASV BP CASALINHOS ALFAIATA
|SILVEIRA
|2560-393
|Torres Vedras
|Lisboa
|ANTONIO PEDRO CORREIA SILVA
|R PENHA FRANÇA 150 B
|LISBOA
|1170-238
|Lisboa
|Lisboa
|INTERFAMOES SUPERMERCADOS LDA
|INTERMARCHE LOJA 6 FAMOES
|FAMÕES
|1685-755
|Odivelas
|Lisboa
|MIL & UMA HISTORIAS LDA
|R PALHA BLANCO 1
|CASTANHEIRA DO RIBATEJO
|2600-669
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDA
|AV CRUZEIRO SEIXAS 5 E 7 LJ 0067 CC DOLCE VITA TEJO
|AMADORA
|2650-504
|Amadora
|Lisboa
|PAUTAS DIVERTIDAS PAPELARIAS LDA
|AV BONS AMIGOS 87 LJ 5 CC FONTE EIRAS
|AGUALVA-CACÉM
|2735-081
|Sintra
|Lisboa
|TERTULIARECORD UNIPESSOAL LDA
|ESTRADA BENFICA 329 B
|LISBOA
|1500-075
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST BENFICA 506 LJ 30 CC FONTE NOVA NOTE JORNAIS
|LISBOA
|1500-328
|Lisboa
|Lisboa
|TITULOS E TOPICOS UNIPESSOAL LDA
|AV DAS ACACIAS 53 B
|PAREDE
|2775-342
|Cascais
|Lisboa
|PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDA
|R ARCO CEGO 69 M24
|LISBOA
|1000-020
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA CRIATIVA S LIMITES U LDA
|TRAVESSA DO MIRADOURO 5 A PINGO DOCE DE ALFRAGIDE
|AMADORA
|2610-114
|Amadora
|Lisboa
|TRANQUILO PLANALTO LDA
|AV BRASILIA DOCA RECREIO LJ GALP TANGERINA
|LISBOA
|1400-038
|Lisboa
|Lisboa
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|AV ARAUJO 23 ASV REPSOL
|MARTELEIRA
|2530-339
|Lourinhã
|Lisboa
|LADEIRA DE LETRAS UINIP LDA
|AV PADUA 10 Q
|LISBOA
|1800-297
|Lisboa
|Lisboa
|OLIVIA SERRA LOPES UNIP LDA
|R BERNARDIM RIBEIRO 2 B
|CAXIAS
|2760-016
|Oeiras
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV FORTE 5 NOTE CARNAXIDE JORNAIS
|CARNAXIDE
|2790-071
|Oeiras
|Lisboa
|VERDADE PLURAL LDA
|R ESCRITORES QUIOSQUE FT LT 135
|PORTELA LRS
|2685-207
|Loures
|Lisboa
|JOSE CARLOS FELIX UNIPESSOAL LDA
|AV M HELENA VIEIRA SILVA 121 G 6 LUMIAR
|LISBOA
|1750-312
|Lisboa
|Lisboa
|AQUELA PAPELARIA LDA
|ROT NUNO RODRIGUES SANTOS CC PORTELA LJ 24
|PORTELA LRS
|2685-223
|Loures
|Lisboa
|VANDA PATRICIA FERREIRA CARVALHO
|R JOAO PAULO II BL A LJ 9
|AZAMBUJA
|2050-275
|Azambuja
|Lisboa
|SUSANA PAULA J PEREIRA CARVALHO
|R PRINCIPAL 13 LJ 1 E 2
|AZUEIRA
|2665-015
|Mafra
|Lisboa
|DAVID ALEXANDRE RIBEIRO VALENTE
|R LUIS CAMOES MERCADO ALGES
|ALGÉS
|1495-091
|Oeiras
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|EST FORTE AMEIXOEIRA LT 29 1 URBZ ALTO LUMIAR TRADE
|LISBOA
|1750-114
|Lisboa
|Lisboa
|PAPELARIA BRAVISSIMO LDA
|LG RAINHA STA ISABEL 4 A TAB CENTRAL
|ALENQUER
|2580-372
|Alenquer
|Lisboa
|LETRAS DA SORTE SOC UNIPESSOAL LDA
|LRG DA REPUBLICA S/N QUIOSQUE
|LOURINHÃ
|2530-120
|Lourinhã
|Lisboa
|BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDA
|RUA LEONEL TRINDADE 14 LJ 7 GALERIAS DO INTERMARCHE
|TORRES VEDRAS
|2560-612
|Torres Vedras
|Lisboa
|REFINADA-SINTRA UNIPESSOAL LDA
|AV ALMIRANTE GAGO COUTINHO PARCELA B POSTO BP
|MEM MARTINS
|2725-320
|Sintra
|Lisboa
|TABACARIA GASPAR LDA
|EN 116 22 SOBREIRO
|MAFRA
|2640-578
|Mafra
|Lisboa
|TABACARIA GASPAR LDA
|LG SAO SEBASTIAO 2 CASA GASPAR
|MAFRA
|2640-578
|Mafra
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|R 1 MAIO JUNQUEIRA
|VIALONGA
|2625-717
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDA
|R ANT COMES GALERIAS INTERMARCHE SILVEIRA LJ C
|SILVEIRA
|2560-531
|Torres Vedras
|Lisboa
|FRANCISCA FERNANDES UNIPESSOAL LDA
|RUA PRIOR DO CRATO JUNTO AO NOVO BANCO
|LISBOA
|1350-260
|Lisboa
|Lisboa
|PETROMONSERRATE SOC UNIP LDA
|AV D FRANCISCO ALMEIDA 47 ASV BP
|SINTRA
|2710-562
|Sintra
|Lisboa
|INTERMERCEANA SUPERMERCADOS LDA
|SITIO DO MOINHO DA CRUZ
|ALDEIA GALEGA DA MERCEANA
|2580-087
|Alenquer
|Lisboa
|AUTO JULIO SA
|RUA 25 DE ABRIL 22 ASV GALP
|IGREJA NOVA MFR
|2640-321
|Mafra
|Lisboa
|HELDER MANUEL OSORIO DIAS
|RUA CIDADE BOLAMA QUIOSQ OLIVAIS CC SPACIO SHOPPING
|LISBOA
|1800-078
|Lisboa
|Lisboa
|FLORBELA ESTEVES SALVADOR LOURENÇO
|AV GENERAL BARNABÉ ANTONIO FERREIRA 175 ASV CEPSA NEGRAIS
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-315
|Sintra
|Lisboa
|BERNARDO ANTONIO SERRA UNIP LDA
|R CASAL NOVO URB TAGIDES PARK BLOCO A LJ 1 PINGO DOCE
|PÓVOA DE SANTA IRIA
|2625-239
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDA
|EN 1 KM 24 7 ASV GALP
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-009
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDA
|VARIANTE 501 QT TROIA ASV GALP
|VIALONGA
|2625-735
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|VASP PREMIUM ENT PERS PUB LDA
|TAB ASSEMBLEIA REPUBLICA 2 PALACIO S. BENTO
|LISBOA
|1249-069
|Lisboa
|Lisboa
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AV BERLIM ASV BP AEROPORTO
|LISBOA
|1700-100
|Lisboa
|Lisboa
|REAL MATRIZ LDA
|EN 9 CASCAIS SHOPPING LJ 093
|ALCABIDECHE
|2645-543
|Cascais
|Lisboa
|MARIA LOURDES F PACHECO UNIP LDA
|R MARIA MACHADO 6 ALFORNELOS
|AMADORA
|2650-187
|Amadora
|Lisboa
|CONSULTADORIA FINANCEIRA ALEMA LDA
|R CARLOS MOTA PINTO 1 A
|MEM MARTINS
|2725-251
|Sintra
|Lisboa
|PATRICIA SUSANA CARVALHO DA SILVA
|AV CARDOSO LOPES QUIOSQUE JT EST CP
|AMADORA
|2700-160
|Amadora
|Lisboa
|PAULO SILVA TEIXEIRA UNIPESSOAL LDA
|R ALEX HERCULANO QUIOSQUE FT TRANQUILIDADE
|LISBOA
|1150-005
|Lisboa
|Lisboa
|PERICIACOMUM LDA
|R PRAIA 6
|VILA FRANCA DE XIRA
|2600-233
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|ESTRADA DA PORTELA NOTE BELAS JORNAIS
|BELAS
|2605-120
|Sintra
|Lisboa
|BURGOCOMPLETO LDA
|AV MOSCAVIDE JUNTO IGREJA QUIOSQ AV
|MOSCAVIDE
|1885-063
|Loures
|Lisboa
|XANDRE LIVRARIA E PAPELARIA LDA
|AV 25 ABRIL 722 EDIF SOL CASCAIS
|CASCAIS
|2750-512
|Cascais
|Lisboa
|COISAS D ESCRITAS UNIPESSOAL LDA
|PRAÇA FRANCISCO SA CARNEIRO 7 C
|LISBOA
|1000-159
|Lisboa
|Lisboa
|RISCAS ORDENADAS UNIPESSOAL LDA
|R JAIME LOPES DIAS 6 LOJA B
|LISBOA
|1750-124
|Lisboa
|Lisboa
|DUARTE DA MOTA LDA
|AV CASCAIS 620 POSTO BP
|SINTRA
|2710-329
|Sintra
|Lisboa
|HITHESH ARVIND JIVA
|R STA MARTA 50 TAB HOSPITAL STA MARTA
|LISBOA
|1100-024
|Lisboa
|Lisboa
|WILLIAM GERMANO RODRIGUES
|R ALCANTARA 21
|VILAR CDV
|2550-069
|Cadaval
|Lisboa
|JOSE MANUEL BASTOS CASINHAS
|AV LIBERDADE 79 A
|PERO PINHEIRO
|2715-003
|Sintra
|Lisboa
|METALOMECANICA SOARES E IRMAOS LDA
|ESTRADA NACIONAL 115/15 QTA CRUZ
|SÃO JULIÃO DO TOJAL
|2660-367
|Loures
|Lisboa
|DUARTE DA MOTA LDA
|AV PEDRO ALVARES CABRAL POSTO BP
|SINTRA
|2710-144
|Sintra
|Lisboa
|NAFISSA EBRAHIM ABDUL KARIM
|PC DUQUE SALDANHA FRT 19 QUIOSQ
|LISBOA
|1050-094
|Lisboa
|Lisboa
|PATRICIA SUSANA REGO REBELO
|R MARCOS PORTUGAL 18 A
|ALGÉS
|1495-091
|Oeiras
|Lisboa
|TEMPOS DE SONHO ACT HOTELEIRAS LDA
|RUA DE MATARRAQUE Nº410 R/C B
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-696
|Cascais
|Lisboa
|PINK EMBRACE LDA
|LARGO DO MERCADO 3
|A DOS CUNHADOS
|2560-036
|Torres Vedras
|Lisboa
|TERTULIARECORD UNIPESSOAL LDA
|R PULIDO VALENTE ZONA 10 6 R/C LOJA 1
|ODIVELAS
|2675-675
|Odivelas
|Lisboa
|FERNANDO BENTO FOTOGRAFIA UNIP LDA
|R D ISABEL ARAGAO 13
|BELAS
|2605-653
|Sintra
|Lisboa
|ANA PATRICIA CARVALHO DA SILVA
|AV MARQUES TOMAR FT 35 C
|LISBOA
|1050-153
|Lisboa
|Lisboa
|CAPA RT CAFETARIA E PAPELARIA LDA
|R PROF JOAO BARREIRA 27 LJ
|LISBOA
|1600-635
|Lisboa
|Lisboa
|FESTA A MEDIDA LDA
|R GEN BARNABE ANTONIO FERREIRA 127 SABUGO ALMARGEM DO BISPO
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-311
|Sintra
|Lisboa
|GARDENIA CONFEITARIA ARTESANAL LDA
|R ALVARO PEDRO GOMES 10 A SACAVÉM
|SACAVÉM
|2685-140
|Loures
|Lisboa
|PAULO ALEXANDRE PESSOA UNIP LDA
|RUA BARBOSA DO BOCAGE 69 LJ ESQ RIO DE MOURO
|RIO DE MOURO
|2635-414
|Sintra
|Lisboa
|PALPITES E ADIVINHAS UNIPESSOAL LDA
|LARGO DA IGREJA QUIOSQUE DAMAIA AMADORA
|AMADORA
|2720-295
|Amadora
|Lisboa
|COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDA
|AV 9 JULHO 31 POSTO BP VENDA DO PINHEIRO
|VENDA DO PINHEIRO
|2665-518
|Mafra
|Lisboa
|PRIO ENERGY SA
|AV RUY LUIS GOMES ALFORNELOS AMADORA
|AMADORA
|2650-125
|Amadora
|Lisboa
|O URSINHO PAPELARIA LDA
|EST PACO ARCOS 48 AUCHAN
|PAÇO DE ARCOS
|2770-129
|Oeiras
|Lisboa
|SEQUEIRA PINTO COM COMBUSTIVEIS LDA
|D CARLOTA JOAQUINA 1 ASV GALP MASSAMA NORTE
|BELAS
|2605-279
|Sintra
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R QTA SEMINARIO R ALTO VIEIRO LEIRI SHOPPING NOTE CNT LEIRIA JORNAIS LEIRIA
|LEIRIA
|2400-441
|Leiria
|Leiria
|FLORBELA CONCECAO LOURENCO FERREIRA
|R JULIO DANTAS QUIOSQUE
|AMADORA
|2700-044
|Amadora
|Lisboa
|PAPELARIA SIMOES E SILVA UNIP LDA
|R ANT ANTUNES M OLIVEIRA 2 LOJA D
|AGUALVA-CACÉM
|2735-535
|Sintra
|Lisboa
|APOSTAGORA UNIPESSOAL LDA
|R D JOAO I 50 LOJA A
|SÃO DOMINGOS DE RANA
|2785-378
|Cascais
|Lisboa
|PRESENTGRAVITY IMOB EUROPEIA I LDA
|EN 117 KM 15 250 CASALINHO SABUGO
|ALMARGEM DO BISPO
|2715-346
|Sintra
|Lisboa
|ANA DOMINGOS PEDRO RODRIGUES
|R D NUNO ALVARES PEREIRA 10 A
|PÓVOA DE SANTO ADRIÃO
|2620-093
|Odivelas
|Lisboa
|CARLA SOFIA SA SILVEIRA
|EST CAMINHOS FERRO ALVERCA RIBATEJO
|ALVERCA DO RIBATEJO
|2615-174
|Vila Franca de Xira
|Lisboa
|JOAQUIM JOSE RAFAEL GEADA UNIP LDA
|R 13 JANEIRO 1 RC
|CADAVAL
|2550-121
|Cadaval
|Lisboa
|MARIO SA BANDEIRA CAB CASAL HER DE
|R DOS HERMINIOS 54
|PENICHE
|2520-421
|Peniche
|Leiria
|BBLL PAPELARIA E TABACARIA LDA
|R 25 ABRIL 11 LOJA PINGO DOCE
|LINDA A VELHA
|2795-085
|Oeiras
|Lisboa
|PMPR UNIPESSOAL LDA
|ESTRADA MARGINAL ASV BP TAMARIZ
|ESTORIL
|2765-607
|Cascais
|Lisboa
|PMPR UNIPESSOAL LDA
|AV MARGINAL ASV BP STO ANTONIO
|ESTORIL
|2765-607
|Cascais
|Lisboa
|TRIUNFO OBRIGATORIO UNIP LDA
|R 1 MAIO 9
|SÃO JULIÃO DO TOJAL
|2660-368
|Loures
|Lisboa
|B & THINGS ARTIGOS P LAR UNIP LDA
|R POLO NORTE 14 B
|LISBOA
|1990-266
|Lisboa
|Lisboa
|TROVAS E QUADRAS LDA
|AV BONEVILLE FRANCO QUIOSQ ANITUXA
|PAÇO DE ARCOS
|2770-055
|Oeiras
|Lisboa
|PLANICALCULO UNIPESSOAL LDA
|RUA 25 ABRIL 7
|ALDEIA GALEGA DA MERCEANA
|2580-087
|Alenquer
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV RALIS MDL PORTELA RALIS JORNAIS LISBOA
|PORTELA LRS
|2685-252
|Loures
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AVENIDA RALIS NOTE PORTELA JORNAIS
|PORTELA LRS
|2685-252
|Loures
|Lisboa
|100% SUPER LDA
|R JOSE MAXIMO COSTA EDF TORRE LOJA
|LOURINHÃ
|2530-236
|Lourinhã
|Lisboa
|MJCNL UNIPESSOAL LDA
|EST MALVEIRA SERRA 1040 ALDEIA JUZO
|CASCAIS
|2750-834
|Cascais
|Lisboa
|GLP IBERICA GEST G P AB S UNIP LDA
|R TORRE REPSOL FT CEMITERIO
|CASCAIS
|2750-762
|Cascais
|Lisboa
|JOSE CARLOS SILVA NUNES
|RUA SILVA CARVALHO 104
|LISBOA
|1250-057
|Lisboa
|Lisboa
|PLANETACONVERSA UNIPESSOAL LDA
|AV JOSE ELIAS GARCIA 119 LJ 320 CC DOM PEDRO III
|QUELUZ
|2745-149
|Sintra
|Lisboa
|MARIA CRISTINA PEREIRA ALVES GOMES
|R BELA VISTA A LAPA 98 A
|LISBOA
|1200-614
|Lisboa
|Lisboa
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV C PAIVA COUCEIRO C/ R PAULO REIS NOTE QUELUZ PC JORNAIS LISBOA
|QUELUZ
|2745-190
|Sintra
|Lisboa
|LJR DESIGN LDA
|ESTRADA DE ALVIDE 260 A
|ALCABIDECHE
|2755-027
|Cascais
|Lisboa
|RICARDO PORTUGAL COM P PAP UNIP LDA
|EST TORNADA FEIRA NOVA LJ5
|CALDAS DA RAINHA
|2500-315
|Caldas da Rainha
|Leiria
|FOTOVILA FOTOGRAFIA E VIDEO LDA
|R BARTOLOMEU A DA SANTA N 63
|CASTELO DE VIDE
|7320-117
|Castelo de Vide
|Portalegre
|ORTIZ & FILHOS LDA
|PRAÇA D SANCHO II 5 CAFE CIDADE NOVA
|ELVAS
|7350-127
|Elvas
|Portalegre
|GASLEGRE COMB PORTALEGRE LDA
|AV ESTREMADURA ESPANHOLA 106 ASV GALP
|PORTALEGRE
|7300-551
|Portalegre
|Portalegre
|ADELINDA C NUNO SERAFIM FAZERES
|R MANUEL PIRES ANTIGO 4
|SOUSEL
|7470-253
|Sousel
|Portalegre
|CAIAGESTE GESTÃO AREAS SERVIÇO-LDA
|IP7/A6-ELVAS/CAIA GALP-KM 4,5-SHELL
|CAIA
|7350-443
|Elvas
|Portalegre
|AUTOALEGRE AUTOMOVEIS PORTALEGRE SA
|AV ESTREMADURA ESPANHOLA 37 ASSENTOS
|PORTALEGRE
|7300-051
|Portalegre
|Portalegre
|TEODORO SANTOS PAPELARIA UNIP LDA
|R CONDE TORRE 3 RC ESQ
|PONTE DE SOR
|7400-308
|Ponte de Sor
|Portalegre
|PAPELAVIS ARTIGOS PAPELARIA LDA
|R DR ANTONIO JOSE ALMEIDA 33
|AVIS
|7480-123
|Avis
|Portalegre
|KITANDA PARQUE PAP TAB UNIP LDA
|AL 25 ABRIL QUIOSQ JT ASV SHEEL
|GAVIÃO
|6040-130
|Gavião
|Portalegre
|FAUSTINO A CARREIRAS LDA
|EN 246 1 SITIO SRA LUZ ASV GALP
|CASTELO DE VIDE
|7320-202
|Castelo de Vide
|Portalegre
|ISABEL BISCAINHO LDA
|R D NUNO ALVARES PEREIRA 33
|PORTALEGRE
|7300-200
|Portalegre
|Portalegre
|LUBRIPOR LUB COMB PORTALEGRE LDA
|R D NUNO ALVARES PEREIRA 20 EST PENHA ASV
|PORTALEGRE
|7300-200
|Portalegre
|Portalegre
|SORTE AGRADAVEL LDA
|R JOINAL LJ 4 CC E LECLERC
|PORTALEGRE
|7300-526
|Portalegre
|Portalegre
|DANIEL FREDERICO C BOTELHEIRO
|R OLIVENÇA 21 A
|ARRONCHES
|7340-019
|Arronches
|Portalegre
|SORTE AGRADAVEL LDA
|EN 241 1 QUINTA DA MOUTOSA LT 2
|CASTELO DE VIDE
|7320-138
|Castelo de Vide
|Portalegre
|SORTE AGRADAVEL LDA
|AV MFA CC FONTEDEIRA LJ 79 LOJA DA SORTE
|PORTALEGRE
|7300-072
|Portalegre
|Portalegre
|JOSE VICENTE R COURINHA PRATES
|LARGO DA IGREJA 10
|MONTARGIL
|7425-101
|Ponte de Sor
|Portalegre
|PREMIOS E FUMOS LDA
|PÇ REPUBLICA RC ESQ 115 TAB PLATANO
|NISA
|6050-350
|Nisa
|Portalegre
|A F UNIPESSOAL LDA
|AV LIBERDADE 14
|PONTE DE SOR
|7400-216
|Ponte de Sor
|Portalegre
|INTERELVAS SUPERMERCADOS LDA
|RUA PACO BANDEIRA 4 INTERMARCHE
|ELVAS
|7350-310
|Elvas
|Portalegre
|MARQUES & FILHO LDA
|AV HUMBERTO DELGADO POSTO GALP
|CAMPO MAIOR
|7370-106
|Campo Maior
|Portalegre
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|RUA DO JOINAL NOTE JORNAIS
|PORTALEGRE
|7300-526
|Portalegre
|Portalegre
|M ADELAIDE BRAGA SAMPAIO CORREIA
|R. MORGADO MATEUS, 88 TAB BELAS ARTES
|PORTO
|4000-333
|Porto
|Porto
|A FERREIRA & SANTOS LDA
|R. CANDIDO REIS 411 LIV PAP TULIPA
|AMARANTE
|4600-055
|Amarante
|Porto
|CAFE MACHADO - MANUEL M MACHADO
|R. DO CARVALHO, 153 - VILA FRAZAO
|FRAZÃO
|4595-108
|Paços de Ferreira
|Porto
|JOSE AUGUSTO P MONTEIRO
|R PROF BENTO JESUS CARACA 93 LJ4 PAPELANDIA
|PORTO
|4200-131
|Porto
|Porto
|LOURENCO & DURAES LDA
|R CONDE S BENTO 206 QUIOSQUE PEDRO
|TROFA
|4785-296
|Trofa
|Porto
|AMANHECER PAPELARIA E LIVRARIA LDA
|R. AGRA,1288 RC ESQ-AGRA-MILHEIRÓS
|MAIA
|4475-304
|Maia
|Porto
|JOSE CARVALHO ALMEIDA LDA
|AV MANUEL PINTO AZEVEDO 579 PAP MACHADO
|SENHORA DA HORA
|4460-360
|Matosinhos
|Porto
|JOAQUIM DA CONCEICAO LDA
|R CARMO 15/16 PAP CARMO
|PORTO
|4050-164
|Porto
|Porto
|TAB OVNI 2001-ROSA M & SANTOS, LDA
|R. EUGENIO CASTRO, 230
|PORTO
|4100-225
|Porto
|Porto
|TAB FONTE MOURA LDA
|AV. ANTUNES GUIMARAES, 61
|PORTO
|4100-079
|Porto
|Porto
|NOVA TAB TRINDADE LDA
|AV BRASIL 179
|PORTO
|4150-151
|Porto
|Porto
|RIOS & RIOS LDA
|R BRITO CAPELO 772
|MATOSINHOS
|4450-068
|Matosinhos
|Porto
|ESPACIAL LIV PAP LDA
|AV. D AFONSO HENRIQUES,1088
|MATOSINHOS
|4450-011
|Matosinhos
|Porto
|TAB CAFE LUA-CRISPIM & SILVA LDA
|R. AFONSO CORDEIRO,9
|MATOSINHOS
|4450-005
|Matosinhos
|Porto
|TAB CAFE VELASQUEZ, LDA
|PC DR FRANCISCO SA CARNEIRO, 301
|PORTO
|4200-314
|Porto
|Porto
|ALMEIDA & PAIXAO UNIP LDA
|R FARIA GUIMARAES 469 TAB CHAMA
|PORTO
|4000-207
|Porto
|Porto
|TAB HEIDI,LDA
|R. S BRAS, 445
|PORTO
|4000-496
|Porto
|Porto
|TAB IDEAL EDUARDO EDEM P CARVALHO
|R. BOAVISTA, 822
|PORTO
|4050-106
|Porto
|Porto
|TAB APOLO 9-LUIS AUGUSTO GOMES
|R. 9 JULHO, 2
|PORTO
|4050-433
|Porto
|Porto
|ALBERTINA M M CARV ESTEVES BARREIRA
|R. BARTOLOMEU DIAS, 295 TAB PAULINHA
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-043
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|JORGE MANUEL SILVA VEIGA
|R S ROQUE LAMEIRA 2382
|PORTO
|4350-306
|Porto
|Porto
|QUIOSQ ALA-ARRIBA & CA, LDA
|PC ALMADA
|POVOA VARZIM
|4490-438
|Póvoa de Varzim
|Porto
|CONVIVIO RESTAURANTE MARISQUEIRA,LD
|R. ARQUITECTO MARQUES SILVA, 303
|PORTO
|4150-484
|Porto
|Porto
|ANT C & C LDA-CAFE TRANSTURISTICA
|R. DR. ALFREDO MAGALHAES,106
|PORTO
|4000-062
|Porto
|Porto
|JOSE P OLIVEIRA UNIP LDA
|R. ALFREDO CUNHA,115
|MATOSINHOS
|4450-023
|Matosinhos
|Porto
|FREITAS E CIA LDA
|PC MUNICIPAL 101/103 TAB IMPERIAL
|PENAFIEL
|4560-481
|Penafiel
|Porto
|PAPELARIA GRACIMAR UNIP LDA
|R. MANUEL FERREIRA PINTO, 74
|GUEIFAES
|4470-077
|Maia
|Porto
|QUIOSQ CEU AZUL-MANUEL S FERNANDES
|LARGO PADRE AMERICO, S/N
|PENAFIEL
|4560-453
|Penafiel
|Porto
|MARIA A F OLIVEIRA & CHAPOUTO UNIP
|R CONSTITUICAO 15 PAP PAPLAO
|PORTO
|4200-197
|Porto
|Porto
|COIMBRA BESSA LDA
|R D AFONSO HENRIQUES 2906
|MAIA
|4425-591
|Maia
|Porto
|PAP ATLANTICA EXPRESSO, LDA
|R. COSTA CABRAL, 1748
|PORTO
|4200-216
|Porto
|Porto
|ROSA MARIA MACHADO FERREIRA
|AV COM COUTINHO LANHOSO 603 BAZAR TRIANGULO
|VILA DO CONDE
|4480-662
|Vila do Conde
|Porto
|MODESTA LOPES T SILVA CA, LDA
|PARQUE JOSE GUILHERME
|PAREDES
|4580-130
|Paredes
|Porto
|PAP IBERICA-FERNANDO FER PEREIRA
|LG STO. ANTONIO,325-GRIJO
|GRIJÓ VNG
|4415-539
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|TAB BARROS-ANTONIO VAREJAO BARROS
|AV. GENERAL SILVEIRA - C COM PARQUE
|AMARANTE
|4600-001
|Amarante
|Porto
|J M J - ABASTECIMENTO COMB, LDA
|VIA NORTE
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-001
|Matosinhos
|Porto
|MARIA JOSE SANTOS CUNHA BALSEMAO
|R. HENRIQUE LOPES MENDONCA,25 LJ 1
|PORTO
|4150-394
|Porto
|Porto
|TAB MONTE BURGOS-M FERNANDA BORGES
|R. MONTE BURGOS 790
|PORTO
|4250-313
|Porto
|Porto
|ALVELOS OLIVEIRA E LOUREIRO LDA
|R. TOMAS RIBEIRO,475
|MATOSINHOS
|4450-298
|Matosinhos
|Porto
|TAB VENTURA LDA
|R. PEDRO HISPANO JT VIADUTO
|PORTO
|4100-398
|Porto
|Porto
|FESOMA-ADMIN PATRIMONIOS INVEST LDA
|R. MARECHAL SALDANHA 365 LJ 1
|PORTO
|4150-657
|Porto
|Porto
|ANA RAMALHO J ALMEIDA VENDA J R LDA
|LUG DE SOUTELO VILAR DO TORNO A L
|LOUSADA
|4620-400
|Lousada
|Porto
|NATALIA DO CARMO TEIXEIRA CALHEIROS
|AV. VISCONDE BARREIROS
|MAIA
|4470-151
|Maia
|Porto
|ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDA
|R OURO 58 ASV REPSOL
|PORTO
|4150-001
|Porto
|Porto
|ALDA MANUELA ANTUNES LOURENCO PINTO
|AV. DR RIBEIRO MAGALHAES
|FELGUEIRAS
|4610-108
|Felgueiras
|Porto
|TAB PRELADA LDA
|R. DA PRELADA, 111
|PORTO
|4250-376
|Porto
|Porto
|FERNANDO SANTOS GUIMARAES
|R. RAS, LJ 7 CENTRAL CAMIONAGENS
|SANTO TIRSO
|4780-374
|Santo Tirso
|Porto
|RAQUEL MARIA MATOS CUNHA M COMP LDA
|AV. DR FERNANDO AROSO, 176
|MATOSINHOS
|4450-662
|Matosinhos
|Porto
|PAP MAIEL - RUI ORLANDO P CAPELAS
|R. CENTRAL GIESTA, 7
|RIO TINTO
|4435-024
|Gondomar
|Porto
|SCOL SOBRADO COMB LDA
|R S JOAO SOBRADO ASV CEPSA
|SOBRADO
|4440-339
|Valongo
|Porto
|MAQUITROFA LDA POSTO REPSOL
|R DA INDUSTRIA - EN14
|TROFA
|4785-624
|Trofa
|Porto
|JOAO SILVA E COELHO LDA
|AV GOMES JUNIOR 86 SUP BELPRECO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-750
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAP CARVALHIDO-COM PAP TAB LDA
|PC EXERCITO LIBERTADOR,64
|PORTO
|4250-204
|Porto
|Porto
|DOROCEAN-DOMINGOS AFONSO LEITE
|R. STA OVAIA FANZERES
|FÂNZERES
|4510-665
|Gondomar
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|ESTRADA NOVA, 837 - TERROSO
|POVOA DE VARZIM
|4495-524
|Póvoa de Varzim
|Porto
|ISABEL MARIA LIMA ALMEIDA
|R. D ANTONIO FERREIRA GOMES 273
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-112
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|DAVID MOREIRA E IDALINA BARBOSA LDA
|LG 5 OUTUBRO-BAR ESTAÇÃO CP DEVESAS
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-089
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAP SEIXAS JOAO EDUARDO AUGUST SEIX
|R. MACHADO SANTOS 873 COIMBROES
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-209
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAP CRUZEIRO II SERAFIM M ALM LIMA
|R. ANTONIO CASTRO MEIRELES, 21/23
|ERMESINDE
|4445-397
|Valongo
|Porto
|TEIXEIRA E SUCESSORES LDA
|AV BRASIL 803-811 BAZAR MOLHE
|PORTO
|4150-154
|Porto
|Porto
|ARMINDO PONTES LDA
|R. DR. CARLOS PINTO FERREIRA, 10
|VILA DO CONDE
|4480-665
|Vila do Conde
|Porto
|SOC DE COMBUSTIVEIS LAGOA LDA
|R DA LAGOA POSTO REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-174
|Matosinhos
|Porto
|PAP QUIOSQ RECTANGULO LDA
|AV. TENENTE LEONARDO MEIRELES 166
|PAÇOS DE FERREIRA
|4590-516
|Paços de Ferreira
|Porto
|ARDINA TAB PAP UNIPESSOAL LDA
|R. CAMPO ALEGRE, 1618
|PORTO
|4150-176
|Porto
|Porto
|TAB PAP PIRILAMPO LDA
|AV. DR DOMINGUES DOS SANTOS, 50
|SENHORA DA HORA
|4460-236
|Matosinhos
|Porto
|PAP AVENIDA, LDA
|AV. N SRA NEVES, 73 (A VER O MAR)
|POVOA VARZIM
|4490-011
|Póvoa de Varzim
|Porto
|JOSE AUGUSTO P FILHOS SA
|R GAGO COUTINHO 199 ASV BP
|MARCO CANAVESES
|4630-206
|Marco de Canaveses
|Porto
|MACALFA COMBUSTIVEIS LDA
|R JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELES
|ERMESINDE
|4445-485
|Valongo
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R FONSECA DIAS LUG ESPINHEIRO
|VALONGO
|4440-652
|Valongo
|Porto
|PETRO DAC COMBUSTIV SERVICOS LDA
|R AUGUSTO N SILVA EN 14 KM 10 8
|MAIA
|4475-615
|Maia
|Porto
|CAROCHA PAP LDA
|AV. COMBATENTES GRANDE GUERRA, 651
|MATOSINHOS
|4450-642
|Matosinhos
|Porto
|MANUEL PEREIRA & CARVALHOSA LDA
|R SERPA PINTO 636
|PORTO
|4250-465
|Porto
|Porto
|PAP PINHAL, LDA
|AV. LIBERDADE, 20 LABRUGE
|VILA CONDE
|4485-301
|Vila do Conde
|Porto
|LUCILIO FERREIRA DOS SANTOS
|ESPLANADA DO CASTELO 136 PAP JOMAR
|PORTO
|4150-196
|Porto
|Porto
|CARRANCHO E CARRANCHO LDA
|R. DO CRASTO,53
|FOZ
|4150-245
|Porto
|Porto
|AUTO ABAST. ANTONIO P SILVA LDA
|R. NOVA SEIXO, 1184
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-216
|Matosinhos
|Porto
|ALVARENGA & ALVARENGA UNIP LDA
|AV FERNAO MAGALHAES 886
|PORTO
|4350-152
|Porto
|Porto
|POSTO GALP-ANDRADE E SILVA LDA
|R. MARQUES POMBAL-AVELHEIRA
|TROFA
|4785-173
|Trofa
|Porto
|ANTÓNIO JOSÉ COSTA MOREIRA, LDA
|R. DIOGO BOTELHO, 671
|PORTO
|4150-001
|Porto
|Porto
|LUIS & FERNANDES LDA
|AV MOUZINHO ALBUQUERQUE 8 CAFE EXPRESSO
|POVOA DE VARZIM
|4490-409
|Póvoa de Varzim
|Porto
|OCTAVIO ALMEIDA FILHOS LDA
|R DR RENATO ARAUJO ASV REPSOL
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-242
|São João da Madeira
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AREA DE SERVIÇO REPSOL LJ 1323
|CASTELÕES PNF
|4560-055
|Penafiel
|Porto
|ARLINDO SOARES PINHO LDA
|AV INFANTE D HENRIQUE 6 POSTO BP
|VALE DE CAMBRA
|3730-241
|Vale de Cambra
|Aveiro
|FRANCISCO TIBERIO HENRIQUES
|R. D AFONSO HENRIQUES,3226 AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-057
|Maia
|Porto
|O TABAQUINHO LDA
|PC MUNICIPIO 59
|MAIA
|4470-202
|Maia
|Porto
|PINHEIRO &PONTES LDA TAB NOVA POVOA
|R. CASA POVEIROS RIO,657 LJ. 4
|POVOA VARZIM
|4490-499
|Póvoa de Varzim
|Porto
|CANDIDO SILVA COSTA & CAMPOS LDA
|R JULIO DINIS 9 BAZAR TINA
|TROFA
|4785-330
|Trofa
|Porto
|PETROSANJO-COM COMB LDA-POSTO GALP
|AV. LIBERDADE
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-164
|São João da Madeira
|Aveiro
|PAIVA SILVA LDA - CAFE TONI
|AV. CENTRAL BROALHOS.429 BROALHOS
|GONDOMAR
|4515-345
|Gondomar
|Porto
|RIO ALTO EMP TURISTICOS LDA
|R. ESTELA 1024 ESTELA
|POVOA VARZIM
|4570-209
|Póvoa de Varzim
|Porto
|AUTO BEMGUIADOS COM SERV AUT LDA
|ESTRADA,13 POSTO GALP ALTO PEGA
|VILA CONDE
|4480-001
|Vila do Conde
|Porto
|AUTO BEMGUIADOS COM SERV AUT LDA
|R. 5 OUTUBRO,58 POSTO GALP
|VILA CONDE
|4480-599
|Vila do Conde
|Porto
|FERNANDO AVELINO FERREIRA
|R. VISCONDE 2347
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-266
|São João da Madeira
|Aveiro
|PAPELARIA ETC DA FOZ LDA
|R. PARAISO FOZ,48 LJ 143
|PORTO
|4150-565
|Porto
|Porto
|M ALICE OLIVEIRA SANTOS
|R DA MATA 680 EDF MONTEIRO
|PAÇOS DE BRANDÃO
|4535-296
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|VIRGILIO CONSTANTINO & Cª, LDA
|EN,13 LUGAR PINHEIRO MINDELO
|VILA CONDE
|4485-629
|Vila do Conde
|Porto
|LIGA PORTUGESA CONTRA O CANCRO
|R. DR. ANT BERNARDINO ALMEIDA NUCLEO REG NORTE
|PORTO
|4200-072
|Porto
|Porto
|COMBUSTIVEIS FOJO, LDA
|R. NOVA FOJO POSTO BP NO FOJO
|CANIDELO
|4400-232
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MENDONCA & REBELO COMBUSTIVEIS LDA
|R. JOAO PAULO II ESTRELA POSTO BP
|TROFA
|4785-141
|Trofa
|Porto
|PEDRO MIGUEL SERVO RIBEIRO
|PC MARQUES POMBAL 224
|PORTO
|4200-431
|Porto
|Porto
|ANTONIO MANUEL DAMAS TAVARES
|R. COSTA CABRAL 2310 LJ 7
|PORTO
|4200-218
|Porto
|Porto
|PETROVAZ REV COMB GRANEL LDA
|R D PEDRO V ASV GALP
|MURO
|4745-308
|Trofa
|Porto
|MANUEL MAGALHAES
|R. JOAQUIM PINTO 32
|SENHORA HORA
|4460-338
|Matosinhos
|Porto
|PAPELARIA REALIDADE LDA
|PCT CONCORDIA 25
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-092
|Matosinhos
|Porto
|MANUEL MARTINS E ADELINA NOG LDA
|LG DOMINGOS MOREIRA, 170
|SANTO TIRSO
|4780-371
|Santo Tirso
|Porto
|MELO RIBEIRO E SOUSA LDA
|AV SEQUEIROS 942 EST PENAFIEL - VIZELA
|LODARES
|4620-226
|Lousada
|Porto
|SOCOVIRA - SOC COMB VIA RAPIDA,LDA
|ESTRADA NACIONAL 107 - POSTO GALP
|MATOSINHOS
|4460-001
|Matosinhos
|Porto
|XICARA - CASA CHA, LDA
|R. GONDAREM, 912
|PORTO
|4150-375
|Porto
|Porto
|TORRES E VAZ, LDA - POSTO GALP
|E N 107 KM 1 - POENTE
|LAVRA
|4455-001
|Matosinhos
|Porto
|LAURINDA MOREIRA MARTINS
|R. COMENDADOR. RAINHO QUIOSQUE TIVOLI
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-093
|São João da Madeira
|Aveiro
|MARIA CONCEICAO FERREIRA SILVA
|R. IGREJA, 490
|MODIVAS
|4485-580
|Vila do Conde
|Porto
|LIV PAP DUARTE-JOAQUIM PINTO SILVA
|R. Nº 18 , 618
|ESPINHO
|4500-245
|Espinho
|Aveiro
|MATECAMEN-PAP TAB LDA
|AV. FERNAO MAGALHAES, 1269
|PORTO
|4350-169
|Porto
|Porto
|M CONCEICAO S CARVALHO-QUIO ARMANDO
|PC ALMADA
|POVOA VARZIM
|4490-438
|Póvoa de Varzim
|Porto
|M FATIMA PEREIRA BRAGA AGUIAR
|R. GENERAL TORRES, 1220 PISO 0 LOJA 59 C COM DOURO
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-164
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|EDUARDO MANUEL MARQUES CRUZ
|R. D MANUEL I VARZIM QUIOSQUE
|POVOA DE VARZIM
|4490-592
|Póvoa de Varzim
|Porto
|SUPERFIEL-SUPERMERCADOS LDA
|QTA SARDOAL
|PENAFIEL
|4560-907
|Penafiel
|Porto
|PETROMARANUS COMB LDA
|R RAMPA ALTA 556 POSTO GALP
|AMARANTE
|4600-275
|Amarante
|Porto
|SE CALHAR - PAPELARIA LDA
|R. ANTONIO F BRAGA JUNIOR 479
|CANIDELO
|4400-364
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAPELARIA TASEBEM, UNIPESSOAL LDA
|R. VARAO, 23 LOJ 1
|PERAFITA
|4455-572
|Matosinhos
|Porto
|JOCORUM TABACARIA LDA
|CC GAIA JARDIM LJ 25 AV ESCULTORES
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-504
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PETRO ZONA COMER COMBUSTIVEIS,LDA
|DOMINGOS JOSE OLIVEIRA, ZONA IND TR ASV
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-316
|São João da Madeira
|Aveiro
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV ANTONIO SANTOS LEITE
|MAIA
|4470-142
|Maia
|Porto
|ARAUJO & IRENE, LDA
|R. COSTA CABRAL, 854
|PORTO
|4200-213
|Porto
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|R. JULIO DINIS, 320/348- LJ 1311
|PORTO
|4050-318
|Porto
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV.ENGENHEIRO DUARTE PACHECO 731 LJ 1305
|ERMESINDE
|4445-416
|Valongo
|Porto
|DUARTE & MOTA, LDA
|R. S MARTINHO, 14
|ARGONCILHE
|4505-164
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|SODI AMARANTE SUPER LDA
|R BOMBEIRO MACIEIRA 153
|AMARANTE
|4600-021
|Amarante
|Porto
|EUCLIDES SANTOS TRIPECA BAZAR ESMER
|PARQUE D JOAO GOMES LARANJO 76
|SENHORA HORA
|4460-330
|Matosinhos
|Porto
|JOAO ALMEIDA OLIVEIRA LDA
|ASV BRANCA AP 15 GALP
|ALBERGARIA-A-VELHA
|3850-001
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|MARIA ISABEL MAGALHAES PACHECO
|EDIF VILLA BL B R/C 204 LAGINHAS - BRANCA
|BRANCA ALB
|3850-576
|Albergaria-a-Velha
|Aveiro
|ESTEVES & RIBEIRO LDA Q OLIVEIRENSE
|AV. DR ALBINO REIS
|OLIVEIRA AZEMEIS
|3720-241
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|MARLINDA SOC PAP LDA
|AV COM AUGUSTO M PEREIRA 55
|SEVER DO VOUGA
|3740-254
|Sever do Vouga
|Aveiro
|GLC-GÁS LUBRIFICANTES E COMB, LDA
|EN 109-KM 46 ASV BP
|ESTARREJA
|3860-001
|Estarreja
|Aveiro
|LIV MODERNA-DELIA V B GONÇALVES
|R. BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 59
|ESTARREJA
|3860-367
|Estarreja
|Aveiro
|POSTO A MOBIL-JOSE SILVA & COMP LDA
|AV. DR FRANCISCO SA CARNEIRO ASV BP
|OVAR
|3880-112
|Ovar
|Aveiro
|TAB ALMEIDA-MARIA CONCEICAO ALMEIDA
|R. DR. CARLOS BARBOSA 9
|PARDELHAS
|3870-213
|Murtosa
|Aveiro
|RAUL AUGUSTO CARVALHO UNIP LDA
|R. AMEAL, 384
|PORTO
|4200-054
|Porto
|Porto
|HERNANI S A HOTELARIA LDA - CONF B
|R. JARDIM, 69 VILAR DO PARAISO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-823
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MANUEL GOMES & GUSTAVO GOMES LDA
|R DE S JOAO 9 E 11
|CAMINHA
|4910-145
|Caminha
|Viana do Castelo
|PALAVRAS CIGARROS C A PAP UNIP LDA
|CC PINGO DOCE LJ 31
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-210
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|SANTA FE SOC COM PROD AUTO LDA
|AV. DR. MOREIRA SOUSA, 3905 NORTE / SUL ASV GALP
|CARVALHOS
|4415-386
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PAPELARIA PALMEIRA DOURO UNIP, LDA
|AV. DA REPUBLICA, 863 LJ. 19 GALERIA PALMEIRA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-201
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GUIMAINVESTE COM COMB E SERV LDA
|PQ INDUSTRIAL S JOAO DE PONTE 1 FASE ASV GALP
|PONTE GMR
|4805-258
|Guimarães
|Braga
|RIBEIRO & AMERICO MOREIRA LDA
|R. BONJARDIM, 706/708
|PORTO
|4000-119
|Porto
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A28 (ANTIGO IC1) KM372 VILA NOVA ANHA APT52 A28 VIANA CASTELO (VNC/POR) VIANA CASTELO-PORTO
|BARROSELAS
|4905-999
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|TICO-TICO BAZAR LDA
|AV DR JOAO CANAVARRO 303 CC ALAMEDA LJ12
|VILA DO CONDE
|4480-668
|Vila do Conde
|Porto
|PAPELARIA CENTRAL DA CANCELA, LDA
|R. ELIAS GARCIA,638 TRAVAGEM
|ERMESINDE
|4445-413
|Valongo
|Porto
|TOMAS ANTONIO E MOREIRA LDA
|AV. VASCO GAMA
|AVINTES
|4430-755
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MARIA CEU L OLIVEIRA CARVALHO LDA
|R DR JOAQUIM NOGUEIR SANTOS 708
|MAIA
|4475-474
|Maia
|Porto
|SOCIEDADE COMB SILVA DO VALE, LDA
|AV. 25 ABRIL
|VIANA CASTELO
|4900-496
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MARIA LURDES RIBEIRO SILVA
|R ANIBAL CUNHA 42
|PORTO
|4050-017
|Porto
|Porto
|ALBANO JORGE MARQUES SOUSA
|R. FREI JOSE VILACA FERREIROS
|BRAGA
|4700-236
|Braga
|Braga
|CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA
|R. ALFERES DIOGO MACALFA LJ 3 A
|AROUCA
|4540-117
|Arouca
|Aveiro
|JOAQUIM FERNANDES E CRUZ LDA
|AV BESSA 137
|PORTO
|4100-012
|Porto
|Porto
|TAB PAP ANDRADE,LDA
|R. CONSTITUIÇAO , 560
|PORTO
|4200-193
|Porto
|Porto
|BORGES PINTO E FERREIRA LDA
|R. CAMPO ALEGRE N 654
|PORTO
|4150-171
|Porto
|Porto
|TORCATO PEREIRA MEIRELES LDA
|ESTACAO CP CAMPANHA
|PORTO
|4300-032
|Porto
|Porto
|LAURINDA MARIA O BRANDAO MARTINS
|LUGAR DA ARROTINHA LJ2 BEDUIDO
|ESTARREJA
|3860-207
|Estarreja
|Aveiro
|SPM SOC PETROLEOS MARCO LDA
|AV. MANUEL PEREIRA SOARES 711
|MARCO CANAVESES
|4630-296
|Marco de Canaveses
|Porto
|SUPERALPE- SUPERMERCADOS LDA
|LUG DE LEIRIA - SANTA SABINA
|ALPENDURADA
|4575-011
|Marco de Canaveses
|Porto
|SILVA MAIA - JORNAIS E TABACOS LDA
|GAVETO RUA ANTÓNIO LUÍS GOMES COM AV DA REPÚBLICA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-194
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|RENATO E OLIMPIA LDA
|CC DOLCE VITA PORTO - LJ 17 R CAMP EUROPEUS
|PORTO
|4350-414
|Porto
|Porto
|MARIA DAS DORES MACHADO LDA
|AV. CALOUSTE GULBENKIAN , 1343
|SENHORA DA HORA
|4460-270
|Matosinhos
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R. JOAO MENDONCA 505 APT 75- CONTINENTE MATOSINHOS-JORNAIS
|SENHORA DA HORA
|4450-001
|Matosinhos
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV DOS DESCOBRIMENTOS CONTINENTE V N GAIA JORNAIS CC GAIA SHOPPING
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-503
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CC MODELO CONTINENTE HIPER VCL QTA. AMEAL- MEADELA- JORNAIS
|VIANA CASTELO
|4900-549
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|ESTRADA NACIONAL 109 ASV BP ARCOZELO ARCOZELO VNG
|ARCOZELO VNG
|4410-001
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|CASILCÓPIA LDA
|R. DA IGREJA, 194
|MAIA
|4475-641
|Maia
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AUTO ESTRADA PORTO LISBOA KM 295 B REPSOL
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-129
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|R. CONSTITUICAO 2570 LJ 1310
|PORTO
|4250-165
|Porto
|Porto
|TABACARIA ELISIA LDA
|AV SERPA PINTO 241
|MATOSINHOS
|4450-280
|Matosinhos
|Porto
|LUTECO LDA
|R. D ILDEFONSO , 7
|MACIEIRA MAIA - V CONDE
|4485-401
|Vila do Conde
|Porto
|GNIEVES UNIPESSOAL LDA
|R. SOUSA TREPA , 67 - 69
|SANTO TIRSO
|4780-554
|Santo Tirso
|Porto
|TFGEST- GESTAO C P PETROLIFEROS LDA
|R. CENTRAL DE GANDRA 1050
|GANDRA PRD
|4585-116
|Paredes
|Porto
|JOSE MANUEL LOPES SILVA
|AV. RODRIGUES FREITAS , 324
|PORTO
|4000-418
|Porto
|Porto
|TFGEST- GESTAO C P PETROLIFEROS LDA
|E N 105 KM 8 . 4
|ALFENA
|4425-245
|Maia
|Porto
|PLATAFORMA COMBUSTIVEIS SA
|R. 16 DE MAIO , 978
|TROFA
|4785-608
|Trofa
|Porto
|PAPELARIA O SONHO LDA
|R. ANDRADE CORVO, 286
|SENHORA DA HORA
|4460-230
|Matosinhos
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R. DOS CAMPEÕES EUROPEUS, Nº28/34 CONTINENTE ANTAS - JORNAIS CC DOLCE VITA
|PORTO
|4300-005
|Porto
|Porto
|CURIOSAS AVENTURAS, LDA
|AV. JOAQUIM NEVES SANTOS Nº695
|MATOSINHOS
|4450-394
|Matosinhos
|Porto
|ODETE & LIDIA LDA
|R. COSTA CABRAL Nº 2879
|PORTO
|4200-234
|Porto
|Porto
|J F MOREIRA ARAUJO E IRMÃO, LDA
|R. FONSECA DIAS (POSTO REPSOL) N 291
|VALONGO
|4440-652
|Valongo
|Porto
|MARIA MADALENA DIAS BATISTA TAVARES
|AV. D. MARIA 1º CC LJ 2
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-300
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|MANUEL OLIVEIRA E MENDES LDA
|R. DOS BOEIROS Nº 123
|VILARINHO
|4795-819
|Santo Tirso
|Porto
|ESTUDOS DE PAPEL-PAP E TAB , LDA
|R. DA BELGICA Nº 2202
|CANIDELO
|4400-046
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|HERDEIROS DE MANUEL CRUZ LOPES
|R FELIZARDO LIMA 3 (CAFE 3 M)
|PORTO
|4100-238
|Porto
|Porto
|MANUEL CARNEIRO PIRES LDA
|CC PAO DE ACUCAR LJ5 R DE RAS
|SANTO TIRSO
|4780-219
|Santo Tirso
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|AV VALE CAIMA 750 870158 PA VALE DE CAMBRA
|VALE DE CAMBRA
|3730-202
|Vale de Cambra
|Aveiro
|ANIBAL SILVA XARA , LDA
|BUSTELO S.ROQUE
|S.ROQUE
|3720-011
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|JOSE FREITAS, LDA
|R. DOS PINHEIROS MANSOS
|AMARANTE
|4600-301
|Amarante
|Porto
|MARISA DE JESUS LOPES CORREIA
|AV. AMERICO TEIXEIRA LJ1 Nº900 EDF S.JOSÉ
|REBORDÕES
|4795-160
|Santo Tirso
|Porto
|HELENA MARIA TEIXEIRA NUNES BARROS
|R. SERPA PINTO Nº 147
|PORTO
|4050-585
|Porto
|Porto
|PETROJA-COM COMB CENT LAV UNIP, LDA
|R. S. MIGUEL ANJO 305 POSTO BP
|ARGIVAI
|4490-224
|Póvoa de Varzim
|Porto
|TABACARIA LIBOLO, LDA
|AV CONDE 6253
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-099
|Matosinhos
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A 29 VILAR DO PARAISO NORTE SUL LJ 1347 VILAR DO PARAISO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-853
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A S VILAR DO PARAISO- SUL- NORTE LJ 1351 VILAR DO PARAISO
|PEROSINHO
|4415-008
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|ESTRADA NACIONAL 108, KM 2.3 VALBOM - GONDOMAR
|GONDOMAR
|4420-007
|Gondomar
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|EXTERIOR CIRCUNVALAÇÃO KM 07 AS PARQUE REAL
|MATOSINHOS
|4450-097
|Matosinhos
|Porto
|RISOS E PALAVRAS PAPELARIA , LDA
|R. DO AMIAL 1116
|PORTO
|4200-058
|Porto
|Porto
|SODIPAREDES-SUPERMERCADOS, LDA
|R. CENTRAL DE MOURIZ
|MOURIZ
|4580-007
|Paredes
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|R. SENHOR DE MATOSINHOS 809 LJ1343
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-303
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|H & D PAPELARIA LDA
|R. ALBERTO L MOREIRA JUNIOR. Nº281
|LEÇA DA PALMEIRA
|4450-711
|Matosinhos
|Porto
|MCUNHA CONS FISC E CONT LDA
|R JOAO BARROS LJ2
|PORTO
|4150-416
|Porto
|Porto
|MARIA DA PIEDADE FREIRE S C RIBEIRO
|PARQUE DO CAMPISMO - ARVORE
|ÁRVORE
|4480-116
|Vila do Conde
|Porto
|DREAM GIFT, LDA
|R FABRICA,274 LJ10 INTERMACHÉ
|VILA NOVA TELHA
|4470-768
|Maia
|Porto
|PC GIFT-TABACARIA E PAPELARIA, LDA
|R MARIA GIL TUIAS-INTERMACHÉ
|MARCO DE CANAVESES
|4630-297
|Marco de Canaveses
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A3 KM11 PORTO/BRAGA AS STO TIRSO (TROFA) LUG VILA LILA
|SÃO MAMEDE CORONADO
|4745-506
|Trofa
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A3 KM11 BRAGA/PORTO AS STO TIRSO (TROFA) LUG VILA LILA
|SÃO MAMEDE CORONADO
|4745-506
|Trofa
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A28 KM12 PORTO-VIANA DO CASTELO AS VILA DO CONDE S/N MODIVAS
|MODIVAS
|4485-618
|Vila do Conde
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A28 KM12 VIANA DO CASTELO-PORTO AS VILA DO CONDE N/S MODIVAS
|MODIVAS
|4485-618
|Vila do Conde
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|R DA RECHOUSA - EN1 KM299 AS RECHOUSA
|CANELAS VNG
|4410-222
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|ESTR. EXT CIRCUNVALACAO AS CAOLINOS
|SENHORA DA HORA
|4460-280
|Matosinhos
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|R BELCHIOR ROBLES AS LECA DA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-626
|Matosinhos
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|EST EXT CIRCUNVALAÇAO 82-130 AS FREIXO
|PORTO
|4300-129
|Porto
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A4 KM9.8 AMARANTE-PORTO AS AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-547
|Maia
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A4 KM9.8 PORTO-AMARANTE AS AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-547
|Maia
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV DO MAR AS POVOA VARZIM
|PÓVOA DE VARZIM
|4490-406
|Póvoa de Varzim
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO AS GONDOMAR
|GONDOMAR
|4420-155
|Gondomar
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV DA BOAVISTA 4663 A 4685 AS BOAVISTA
|PORTO
|4100-141
|Porto
|Porto
|FERNANDO DOMINGOS OLIVEIRA UNIP LDA
|R DE RECHOUSA, Nº 655
|CANELAS
|4410-222
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R SALVADOR BRANDAO GULPILHARES ASV CEPSA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-702
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST EXTERIOR CINCUNVALAÇAO 7446/7448
|PORTO
|4200-162
|Porto
|Porto
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV ESCULTORES CONTINENTE GAIA - JORNAIS CC GAIA JARDIM
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-504
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|AUTO MODERNA MAIA COMBUSTIVEIS, LDA
|R AUGUSTO SIMÕES 550 - POSTO BP
|MAIA
|4470-147
|Maia
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|R DIOGO BOTELHO 2049 AS UNIVERSIDADE CATOLICA
|PORTO
|4150-268
|Porto
|Porto
|TEMAS E PALAVRAS-PAPELARIA, LDA
|R CASTANHEIROS 230 LAVRA
|LAVRA
|4455-089
|Matosinhos
|Porto
|NOTICIAS MARAVILHOSAS, LDA
|R DR JOAQUIM PIRES DE LIMA 145/147
|PORTO
|4200-350
|Porto
|Porto
|ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA TAVARES
|AV HINTZ RIBEIRO Nº 2 - A
|TORREIRA
|3870-323
|Murtosa
|Aveiro
|JOCORUM TABACARIA LDA
|PCT JOSE FERNANDES CALDAS CC ARRABIDA SHOPPING LJ 13 B
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-480
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS AS MATOSINHOS SUL/NORTE
|CUSTÓIAS MTS
|4460-739
|Matosinhos
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS AS MATOSINHOS NORTE/SUL
|CUSTÓIAS MTS
|4460-739
|Matosinhos
|Porto
|MARIA CELESTE VELEZ LUCIO BISPO
|R. DR. MANUEL RODRIGUES,92
|BEMPOSTA
|2205-179
|Abrantes
|Santarém
|ESPERANCA NASCIMENTO LDA
|BR. NOVO,1 SAO MIGUEL RIO TORTO
|TOMAR
|2205-001
|Abrantes
|Santarém
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AE 1,KM 85-SENTIDO SUL-NORTE ASV BP
|SANTARÉM
|2001-701
|Santarém
|Santarém
|BEMPOSTA PAPELARIA TABACARIA LDA
|BEMPOSTA
|SANTA CATARINA DA SERRA
|2495-186
|Leiria
|Leiria
|O LAPIS PAPELARIA TABACARIA LDA
|R PEDRO SANTAREM 110 RC
|SANTARÉM
|2000-223
|Santarém
|Santarém
|CAFE CENTRAL DE OUREM LDA
|PC DR AGOSTINHO A ALMEIDA 25
|OURÉM
|2490-500
|Ourém
|Santarém
|PAP CONDES LDA
|R. 17 AGOSTO,3
|ABRANTES
|2200-001
|Abrantes
|Santarém
|SUPERTEJO-SUPERMERC. TEJO LDA
|R. DE CORUCHE-ZONA INDUSTRIAL
|ALMEIRIM
|2080-221
|Almeirim
|Santarém
|LIVRARIA PAP O CLIPNETO UNIP LDA
|R INFANTARIA 15 23
|TOMAR
|2300-583
|Tomar
|Santarém
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|R CORUCHE POSTO ABST CEPSA ALMEIRIM
|ALMEIRIM
|2080-094
|Almeirim
|Santarém
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|VARIANTE EN 114 KM 3,375 POSTO BP
|SANTARÉM
|2005-068
|Santarém
|Santarém
|MARIA LUISA AMARO CAVALHO PILRE
|R JOAO PINTO FIGUEIREDO 170
|MARINHAIS
|2125-181
|Salvaterra de Magos
|Santarém
|CARBOSERV SERVIÇOS COMERCIO LDA
|R. Ó-POSTO ABASTECIMENTO REPSOL
|SANTARÉM
|2000-005
|Santarém
|Santarém
|MARTINS E GUERREIRO LDA
|R BATALHOZ 17 RC CASA FORTUNA
|CARTAXO
|2070-069
|Cartaxo
|Santarém
|MARIA JOSE FRANCO JESUS
|R SERPA PINTO 40 LUSOFILA
|TOMAR
|2300-592
|Tomar
|Santarém
|ROSARIO & CALADO LDA
|R 25 ABRIL FT RODOVIARIA DO TEJO QUIOSQUE ALCANENA
|ALCANENA
|2380-042
|Alcanena
|Santarém
|CPP COM PRODUTOS PETROLIFEROS LDA
|AV ANTONIO FARINHA PEREIRA ALFERRAREDE
|ABRANTES
|2200-024
|Abrantes
|Santarém
|ANA ISABEL NEVES I CARRAPIÇO
|AV JOSE EDUARDO VITOR NEVES CC LJ TAB BIGBOOG
|ENTRONCAMENTO
|2330-066
|Entroncamento
|Santarém
|F F E J COMBUSTIVEIS LDA
|RIBEIRO BARATO ASV GALP
|SARDOAL
|2230-146
|Sardoal
|Santarém
|JOSE MANUEL SILVA MARQUES
|R MAESTRO FERNANDO 13 A PAP ISAMAR
|RIO MAIOR
|2040-327
|Rio Maior
|Santarém
|DANIEL & FILHOS LDA
|PC BARAO BATALHA 37-CASA HAVANEZA
|ABRANTES
|2200-365
|Abrantes
|Santarém
|AUTO MINDRICA LDA
|AV SAO SEBASTIAO 425 ASV GALP
|MINDE
|2395-104
|Alcanena
|Santarém
|SACATRECOS TAB PAP SOC UNIP LDA
|MODELO HIPER SANTAREM LJ 6 CC CONTINENTE SANTAREM
|SANTARÉM
|2005-181
|Santarém
|Santarém
|TAB CARLOS ALBERTO O SILVA UNIP LDA
|AV. DR JOAO MARTINS AZEVEDO-QUIOSQU
|TORRES NOVAS
|2350-601
|Torres Novas
|Santarém
|PROPETROL COM PROD PETROLIFEROS LDA
|AV D JOAO I ASV AB
|ABRANTES
|2200-233
|Abrantes
|Santarém
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|A23 KM44 SUB LANÇO ABRANTES MOURISCAS APT70 A23 ABRANTES (LIS/ABR) ABRANTES-MOURISCAS
|MOURISCAS
|2200-994
|Abrantes
|Santarém
|TIPAL T PAP IDEAL FERREIRENSE LDA
|PC PEDRO FERREIRA, LT B
|FERREIRA DO ZÊZERE
|2240-342
|Ferreira do Zêzere
|Santarém
|DISTRIMACAO SUPERMERCADO LDA
|ZONA INDUSTRIAL-LAMAS
|MAÇÃO
|6120-726
|Mação
|Santarém
|HENRIQUETA M MATOS ESPERANÇA RAMOS
|R ENG MARIO COSTA QUIOSQ ZONA VERDE
|ENTRONCAMENTO
|2330-153
|Entroncamento
|Santarém
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|AE 1,KM 85-SENTIDO NORTE-SUL ASV BP
|SANTARÉM
|2001-701
|Santarém
|Santarém
|J M CORDEIRO LDA
|R DO O ASV GALP SUL NORTE
|SANTARÉM
|2000-005
|Santarém
|Santarém
|J M CORDEIRO LDA
|R DO O ASV GALP NORTE SUL
|SANTARÉM
|2000-005
|Santarém
|Santarém
|CABRA CEGA LDA
|URB DAS BALEIAS LJ 4
|CORUCHE
|2100-202
|Coruche
|Santarém
|TURRISHOP COM RET PAP JORNAIS R LDA
|STO ANTONIO CHASBMODELO HIPER
|TORRES NOVAS
|2350-559
|Torres Novas
|Santarém
|TABACARIA MOURAO LDA
|AV 8 JULHO MERCADO MUNICIPAL LJ 4
|TORRES NOVAS
|2350-724
|Torres Novas
|Santarém
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R ALEX HERCULANO QTA S BERNARDO CC CONTINENTE SANTAREM JORNAIS
|SANTARÉM
|2005-181
|Santarém
|Santarém
|LUCIA BARRETO SOCIEDADE UNIP LDA
|R CIDADE SANTAREM QUIOSQUE
|ALCANEDE
|2025-034
|Santarém
|Santarém
|JOAO MARQUES MARTINS
|R. FRANCISCO SERRANO 31 A
|MAÇÃO
|6120-747
|Mação
|Santarém
|ANA ROSA SANTOS SILVA
|R ANTONIO AMARO DOS SANTOS 73
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Azambuja
|Lisboa
|SERVIRAMA COMBUSTIVEIS TURISMO LDA
|EST DA SERRA - POSTO REPSOL
|TOMAR
|2300-415
|Tomar
|Santarém
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AE A1 SENTIDO SUL NORTE M24 AVEIRAS SUL NORTE
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Azambuja
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AE A 1 SENTIDO NORTESUL M24 AVEIRAS NORTE SUL
|AVEIRAS DE CIMA
|2050-075
|Azambuja
|Lisboa
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 N/S SUB LANÇO ALMEIRIM/SALVATERRA MAGOS M24 SALVATERRA MAGOS NORTE SUL
|SALVATERRA DE MAGOS
|2125-125
|Salvaterra de Magos
|Santarém
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 S/N SUBLANÇO SALVATERRA MAGOS/ALMEIRIM M24 SALVATERRA MAGOS SUL NORTE
|SALVATERRA DE MAGOS
|2125-125
|Salvaterra de Magos
|Santarém
|CALADO & PEIXOTO LDA
|R SERPA PINTO 111 TAB DISCAL
|TOMAR
|2300-592
|Tomar
|Santarém
|PEREIRA DA SILVA LDA
|R DAVID MANUEL FONSECA 2
|RIO MAIOR
|2040-276
|Rio Maior
|Santarém
|MECA-SUPERMERCADOS LDA
|AV. 13 JUNHO-MATANA
|FERREIRA DO ZÊZERE
|2240-368
|Ferreira do Zêzere
|Santarém
|ALBERTO PEREIRA DINIS
|AV BERNARDO SANTARENO QUIOSQ AV
|SANTARÉM
|2005-177
|Santarém
|Santarém
|J M CORDEIRO LDA
|AV ANDRADE CORVO CEREJAL POSTO GALP
|TORRES NOVAS
|2350-599
|Torres Novas
|Santarém
|RICARDO PORTUGAL COM P PAP UNIP LDA
|QTA ALORNA LJ3 RC LT61 PINGO DOC
|ALMEIRIM
|2080-221
|Almeirim
|Santarém
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R TONOVA QTA FERRARIAS JORNAIS
|TORRES NOVAS
|2350-484
|Torres Novas
|Santarém
|RAIZ REPRESENTACOES LDA
|R DR BARRAL FILIPE 55 57
|VILA NOVA DA BARQUINHA
|2260-416
|Vila Nova da Barquinha
|Santarém
|F A CORDEIRO LDA
|EST NAC 118 KM 33 ASV GALP
|SAMORA CORREIA
|2135-206
|Benavente
|Santarém
|LUBRISCAINHO LDA
|EST NAC 119 KM 34 ASV REPSOL
|BISCAÍNHO
|2100-651
|Coruche
|Santarém
|CREAVENTURA LDA
|R CIDADE DE LISBOA 10 LJ A
|SANTARÉM
|2005-256
|Santarém
|Santarém
|LIVRO SABIO LIVRARIA E PAP LDA
|R D NUNO ALVARES PEREIRA LJ 5 B
|ENTRONCAMENTO
|2330-145
|Entroncamento
|Santarém
|BARCO DE PAPEL LDA
|C COM TORRESHOPPING PRESS LJ C03 TORRES NOVAS
|RIACHOS
|2350-376
|Torres Novas
|Santarém
|NJBFERREIRA C COMBUSTIVEIS UNIP LDA
|A E 15 KM 23 4 NORTE SUL ASV BP
|RIO MAIOR
|2040-071
|Rio Maior
|Santarém
|SODICHAMUSCA SUPERMERCADOS LDA
|EN 118 QTA ARNEIRO CIMA INTERMARCHE
|CHAMUSCA
|2140-011
|Chamusca
|Santarém
|MIGALHA QUENTE LDA
|R COIMBRA SN ASV REPSOL
|TOMAR
|2300-347
|Tomar
|Santarém
|OURO NEGRO COMB LUBRIFICANTES SA
|EN 3 ASV ANTIGO CAMPO DA FEIRA REPSOL
|AZAMBUJA
|2050-306
|Azambuja
|Lisboa
|MARIA ROSA FIGUEIREDO SILVA VARGAS
|AV. PAULO VI
|RIO MAIOR
|2040-325
|Rio Maior
|Santarém
|ICE CREAM CAFE LDA
|LG VARZEA CANCELA LEAO LT 1 INTERMARCHE
|TORRES NOVAS
|2350-433
|Torres Novas
|Santarém
|ESCRITA COM CHARME UNIPESSOAL LDA
|R PEDRO SANTAREM 29 LJ 1 33 CC W SHOPPING
|SANTARÉM
|2000-223
|Santarém
|Santarém
|CADM LDA
|AV FORÇAS ARMADAS EDF SOPADEL LJ 1 7
|ABRANTES
|2200-300
|Abrantes
|Santarém
|LEGENDAS E NUMEROS UNIP LDA
|R GIL EANES 1 CC E LECLERC LJ 5
|ENTRONCAMENTO
|2330-271
|Entroncamento
|Santarém
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|STO ANTONIO CHAS STA MARIA JORNAIS LOJA NOTE
|TORRES NOVAS
|2350-540
|Torres Novas
|Santarém
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|LG PALHAVA STA M OLIVAIS BOOK IT JORNAIS
|TOMAR
|2300-390
|Tomar
|Santarém
|KIOSKEDOSSEGREDOS UNIPESSOAL LDA
|AV MARQUES POMBAL LUGAR PERAL INTERMARCHE QUIOSQUE
|ALCANENA
|2380-180
|Alcanena
|Santarém
|AFONSO ALVES FRANCO LDA
|AV MARQUES POMBAL 543 ASV CEPSA
|ALCANENA
|2380-015
|Alcanena
|Santarém
|OBVIOPARALELO COMERCIO E SERV LDA
|R 5 OUTUBRO MERCADO MUNIC LJ 3
|CORUCHE
|2100-999
|Coruche
|Santarém
|GRAÇA BARREIRO UNIPESSOAL LDA
|AV MADRE ANDALUZ 1 A QUIOSQUE
|SANTARÉM
|2000-210
|Santarém
|Santarém
|SUPERNOVE OUREM SUPERMERCADOS LDA
|R NAMORADOS VILA SHOPING LJ 13 CORREDOURA
|OURÉM
|2490-339
|Ourém
|Santarém
|PRIO ENERGY SA
|AV COMBATENTES FONTE LAGOA NORTE ASV
|RIO MAIOR
|2040-344
|Rio Maior
|Santarém
|MALTA E SILVA LDA
|R MESTRE CID GALERIA INTERMRCHE LJ 8
|CARTAXO
|2070-012
|Cartaxo
|Santarém
|RASCUNHO LIMPO LDA
|ENCOSTA BARATA GALERIA COMERCIAL LOJA 8 PINGO DOCE
|ABRANTES
|2200-183
|Abrantes
|Santarém
|GASLEGRE COMB PORTALEGRE LDA
|EN 110 JM 101 ASV GALP TANGERINA CARVALHOS FIGUEIREDO
|TOMAR
|2300-338
|Tomar
|Santarém
|POLIOCOMBUSTIVEIS LDA
|URB QTA DA CABREIRA LT 63 ASV
|CARTAXO
|2070-001
|Cartaxo
|Santarém
|PRIO ENERGY SA
|FAZENDAS NOVAS EN 118 KM 39 6 POENTE ASV
|BENAVENTE
|2130-999
|Benavente
|Santarém
|FORMULAS ACROBATICAS UNIPESSOAL LDA
|R LAMEIRAO 18 VALE DE FIGUEIRA STR
|VALE DE FIGUEIRA STR
|2000-737
|Santarém
|Santarém
|RICARDOS E SILVERIO LDA
|AV AFONSO HENRIQUES 1 A
|SANTARÉM
|2000-179
|Santarém
|Santarém
|PRIO ENERGY SA
|EN 3 KM 41 430 PORTELA PADEIRAS ASV
|SANTARÉM
|2005-357
|Santarém
|Santarém
|SUPERABRANTES SUPERMERCADOS LDA
|R ESCOLAS QTA SAO JOSE ALFERRAREDE
|ABRANTES
|2200-042
|Abrantes
|Santarém
|MARIA DO CEU VIEIRA REIS LDA
|AV BEATO NUNO 352 EDF SOL NASCENTE
|FÁTIMA
|2495-401
|Ourém
|Santarém
|GT PETRO COMBUSTIVEIS E SERV LDA
|EN 113 MOINHO AREIA ASV BP
|OURÉM
|2490-444
|Ourém
|Santarém
|ABASTIMOR LDA
|EN118 KM31 POENTE AV NOSSA SRA GUADALUPE ENTREGAS AGENTE 142021
|SAMORA CORREIA
|2135-015
|Benavente
|Santarém
|RAIZ REPRESENTAÇOES LDA
|R NORTON DE MATOS 28 A
|TOMAR
|2300-438
|Tomar
|Santarém
|FRADMAIOR LDA
|PRAÇA DA REPUBLICA 60
|RIO MAIOR
|2040-320
|Rio Maior
|Santarém
|REGO E FRANCISCO LDA
|R MANUEL MARTINS ALVES 80 A
|SANTO ESTEVÃO BNV
|2130-143
|Benavente
|Santarém
|TERESA COCHICHO UNIP LDA
|ZONA INDUSTRIAL LT 10
|COUÇO
|2100-379
|Coruche
|Santarém
|INTERTOMAR SUPERMERCADOS LDA
|QTA DAS GORDUCHAS INTERMARCHE
|TOMAR
|2300-394
|Tomar
|Santarém
|SUPERAZAM SUPERMERCADOS LDA
|QUINTA MARQUESA ASV BOMBAS INTERMARCHE
|AZAMBUJA
|2050-276
|Azambuja
|Lisboa
|ABASTIMOR LDA
|EN 118 N 158
|MARINHAIS
|2125-115
|Salvaterra de Magos
|Santarém
|PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDA
|R CABINE VALE ESTACAS REGUEIRA ESTRADA ROTUNDA HOSPITAL
|SANTARÉM
|2005-264
|Santarém
|Santarém
|TABACARIA A TOCA LDA
|AL 1 MARÇO CENT COM TEMPLARIOS LJ 153
|TOMAR
|2300-431
|Tomar
|Santarém
|CASTELA & CASTELA SA
|ESTRADA NACIONAL 3 KM 25,6 CARTAXO
|VILA CHÃ DE OURIQUE
|2070-621
|Cartaxo
|Santarém
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|LUGAR LAMEIRA GRANDE TORRES NOVAS
|ZIBREIRA
|2350-830
|Torres Novas
|Santarém
|NUMEROS A ESPREITA UNIP LDA
|R NOSSA SENHOA FATIMA 42 PINGO DOCE
|MINDE
|2395-103
|Alcanena
|Santarém
|SODIMAGOS SUPERMERCADOS LDA
|QUINTA DA PINHEIROCA ESTRADA REGO ITMI
|SALVATERRA DE MAGOS
|2120-064
|Salvaterra de Magos
|Santarém
|PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SA
|AV FORÇAS ARMADAS ASV GALP
|ABRANTES
|2200-320
|Abrantes
|Santarém
|POSICAO E VELOCIDADE LDA
|R COIMBRA 10 GORDUCHAS TOMAR
|TOMAR
|2300-394
|Tomar
|Santarém
|ANABELA DA SILVA DUARTE
|R ENG MANUEL MERCADO DIARIO LJ 1 TRAMAGAL
|TRAMAGAL
|2205-699
|Abrantes
|Santarém
|QUADRADO EMERGENTE UNIPESSOAL LDA
|R ANTONIA MARQUES CARVALHO 16 SERRA
|SERRA
|2300-251
|Tomar
|Santarém
|PUBLIJOGOS LDA
|EN3 R PONTE PORTELA GAL COM PINGO D VILA CHÃ DE OURIQUE
|VILA CHÃ DE OURIQUE
|2070-621
|Cartaxo
|Santarém
|PEDRO MIGUEL ALVES CORREIA
|AV DIOGO BOITACA LOJA C2
|GOLEGÃ
|2150-154
|Golegã
|Santarém
|ARCADAS DO JARDIM LDA
|CENTRO COM ELECLERC SANTAREM LJ5 QTA MERGULHAO
|SANTARÉM
|2005-071
|Santarém
|Santarém
|SOMAS E ESTIMATIVAS UNIPESSOAL LDA
|AVENIDAS DAS FORCAS ARMADAS PINGO DOCE
|ENTRONCAMENTO
|2330-065
|Entroncamento
|Santarém
|ABREVIA E RESUME PAPELARIA LDA
|R COIMBRA 17
|TOMAR
|2300-471
|Tomar
|Santarém
|ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDA
|AV 24, 316 ASV REPSOL
|ESPINHO
|4500-204
|Espinho
|Aveiro
|JOCORUM TABACARIA LDA
|AV FRANÇA EST METRO CASA MUSICA PISO -1 ENT NASCENTE
|PORTO
|4250-278
|Porto
|Porto
|ALVARO SOARES E IRMAO
|AV FRANÇA 96
|PORTO
|4050-275
|Porto
|Porto
|AMANHECER PAPELARIA LIVRARIA LDA
|AV D MANUEL II 1272
|MAIA
|4470-334
|Maia
|Porto
|JOCORUM TABACARIA LDA
|AV 24 N 1013
|ESPINHO
|4500-201
|Espinho
|Aveiro
|TIAGO FERNANDO SOUSA SILVA
|AV MANUEL DIAS MACHADO 304
|SÃO MARTINHO CAMPO
|4795-445
|Santo Tirso
|Porto
|CEDILHALERTA QUIOSQUE UNIP LDA
|R HUMBERTO DELAGO S/N QUIOSQUE
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-254
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|CELEIRO DOS NUMEROS LDA
|PC D AFONSO V 126
|PORTO
|4150-024
|Porto
|Porto
|PEDRO RENATO P REBELO DE SA
|LG DO ROSSIO QUIOSQUE
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-170
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|RUA DO CORVO 719
|ARCOZELO VNG
|4410-439
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LETRAS IMPERIAIS LDA
|R SANTA MARIA LOJA 5 INTERMARCHE
|SANTA MARIA DE LAMAS
|4535-356
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|M J VENDEIRO SA
|EST NAC 13 KM 16 ASV BP
|MINDELO
|4485-473
|Vila do Conde
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|RUA TOME DE SOUSA 166
|RATES
|4570-417
|Póvoa de Varzim
|Porto
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EN 12 KM 0.710 PARQUE DA CIDADE
|4100-002
|Porto
|Porto
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|R MOSTEIRO 925 AGUAS SANTAS
|MAIA
|4425-140
|Maia
|Porto
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|ASMAIA SUL A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3
|MAIA
|4470-372
|Maia
|Porto
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|ASMAIA NORTE A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3
|MAIA
|4470-372
|Maia
|Porto
|ELISABETE MARIA L LEONOR MOREIRA
|AV SACADURA CABRAL
|PENAFIEL
|4560-480
|Penafiel
|Porto
|DULCE PAULA RIBEIRO UNIPESSOAL LDA
|PC MUNICIPIO FT TRIBUNAL MAIA
|MAIA
|4470-202
|Maia
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|RUA SANTOS DIAS 761
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-255
|Matosinhos
|Porto
|IRMAOS PERES LDA
|PADRAO SOUTO POSTO GALP
|SOUTO VFR
|4520-709
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|ANTERO NUNES LOUREIRO
|RUA DO MONTE 149
|ARADA
|3885-099
|Ovar
|Aveiro
|PARSSARA UNIPESSOAL LDA
|AV SAO TOME EDF N SRA CHAOS 525
|BITARÃES
|4580-792
|Paredes
|Porto
|MIGUEL PATRICIO MESQUITA MONTEIRO
|R S ROQUE LAMEIRA 476 CASA ARIM
|PORTO
|4350-299
|Porto
|Porto
|PETROL CHAIN GEST P ABAST UNIP LDA
|AV JOAO XXIII 192
|PAÇOS DE FERREIRA
|4590-515
|Paços de Ferreira
|Porto
|PETROL CHAIN GEST P ABAST UNIP LDA
|VIA DO PODER LOCAL 889
|FERREIRA PFR
|4590-901
|Paços de Ferreira
|Porto
|JOCORUM TABACARIA LDA
|R GONÇALO SAMPAIO 350 LJ 085 SHOPPING CIDADE PORTO
|PORTO
|4150-365
|Porto
|Porto
|LAURINDA LOPES MARTINS
|R. CAPITAO PRAÇA BARRO S OUTEIRO
|CARVALHOSA
|4590-016
|Paços de Ferreira
|Porto
|ALFABETO NOMADA UNIPESSOAL LDA
|AV SOUSA CRUZ 652
|SANTO TIRSO
|4780-365
|Santo Tirso
|Porto
|TIAGO PINTO RIBEIRO
|AV BOMBEIROS VOLUNT PORTO 43. FURADOURO
|OVAR
|3880-352
|Ovar
|Aveiro
|GASCOMBGEST UNIPESSOAL LDA
|AV ALBERTINA FERREIRA AMORIM 642
|MOZELOS VFR
|4535-202
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|KIOSQUE DO LAZER LDA
|AV HOSPITAL PADRE AMERICO 210
|PENAFIEL
|4564-007
|Penafiel
|Porto
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|RUA DE REBORDOES
|RIO TINTO
|4435-416
|Gondomar
|Porto
|JORGE FERREIRA E AZEVEDO LDA
|R SAO ROQUE DA LAMEIRA 1749
|PORTO
|4350-307
|Porto
|Porto
|MARIO RUI SEQUEIRA UNIPESSOAL LDA
|R SIMAO BOLIVAR 83 LOJA 24
|MAIA
|4470-214
|Maia
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|EST CIRCUNVALACAO 1033 1057 EN12 ASV BP
|PORTO
|4250-155
|Porto
|Porto
|KIOSKGEST UNIP LDA
|R DR EDUARDO TORRES HOSP PEDRO HISPANO
|MATOSINHOS
|4454-513
|Matosinhos
|Porto
|ROGERIO A OLIVEIRA SOC UNIP LDA
|R VILA NOVA 8
|BITARÃES
|4580-294
|Paredes
|Porto
|SF COSTA II TABACARIAS LDA
|AV AMILCAR NETO 279 LOUSADA
|LOUSADA
|4620-687
|Lousada
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|GIESTEIRA S TIAGO RIBA UL APT 3 POSTO REPSOL SANTIAGO DE RIBA-UL
|SANTIAGO DE RIBA-UL
|3720-502
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|SUSANA FEIJOO UNIPESSOAL LDA
|AV SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA 15 QUIOSQUE PINGO DOCE MAIA
|MAIA
|4475-396
|Maia
|Porto
|PORTO JOAO & NUNES LDA
|R DA MISERICORDIA 398 POSTO REPSOL
|SANTO TIRSO
|4780-501
|Santo Tirso
|Porto
|FUELDOIS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|AV DE FONTES 147 SOBROSA
|SOBROSA
|4580-729
|Paredes
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|A 44 KM 6 7 SUL NORTE BP ESTE VILA NOVA DE GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-575
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|A 44 KM 6 7 NORTE SUL POSTO BP OES VILA NOVA DE GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-575
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|TEIANUMERICA LDA
|R JOAO DE DEUS 368 TAB JOAO DE DEUS PORTO
|PORTO
|4100-458
|Porto
|Porto
|INTERAVINTES SUPERMERCADOS LDA
|R ESCOLA CENTRAL 910 AVINTES
|AVINTES
|4430-822
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|RUA LIBERDADE 213 BP GRANJA SÃO FELIX DA MARINHA
|SÃO FELIX DA MARINHA
|4410-153
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LATITUDE SUMARIA UNIPESSOAL LDA
|R LUCIA LOUSADA 335 LT 20 RC LOUSADA
|LOUSADA
|4620-030
|Lousada
|Porto
|PINTO COELHO TAB LDA
|R CAMPO ALEGRE 282 PORTO
|PORTO
|4150-169
|Porto
|Porto
|DEVESA E SILVA FERREIRA LDA
|EN 1 AREAL KM 283
|SÃO JOÃO DE VER
|4520-605
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|VIRGILIO ANTONIO GONCALVES LIMA
|R VILAR 234
|PORTO
|4050-625
|Porto
|Porto
|ADAO M PERES CABECA C HERANCA DE
|NESPEREIRA
|NESPEREIRA CNF
|4690-363
|Cinfães
|Viseu
|TEMAS E RELATOS UNIPESSOAL LDA
|R GODINHO 133 R/C
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-154
|Matosinhos
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|AV POETA EUGENIO ANDRADE CANIDELO ALCABIDECHE
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-357
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|RESUMOS E PERCENTAGENS PAP TAB LDA
|R CRUZ DE PAU 312
|MATOSINHOS
|4450-103
|Matosinhos
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R SARA AFONSO C COM NORTESHOPPING NOTE JORNAIS
|SENHORA DA HORA
|4464-001
|Matosinhos
|Porto
|UNANIMOUS WORLD LDA
|AV COMENDADOR ABILIO SEABRA QUIOSQU ESTRELA DA CIDADE
|PAREDES
|4580-029
|Paredes
|Porto
|RAFAEL ALEXANDRE BARROS SOUSA
|PRACA DA REPUBLICA 15
|OVAR
|3880-141
|Ovar
|Aveiro
|TANIA DANIELA FERREIRA TORRES
|ESTRADA DOM MIGUEL PINGO DOCE
|SÃO PEDRO DA COVA
|4510-243
|Gondomar
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|RUA DAS PASSARIAS 721 PA ALFENA TRADE
|ALFENA
|4445-171
|Valongo
|Porto
|HEROIS DA ESCRITA UNIPESSOAL LDA
|R DOS AMIGOS 213
|MATOSINHOS
|4450-657
|Matosinhos
|Porto
|BONUSABSOLUTO LDA
|R COMENDADOR INACIO SOUSA 27
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-362
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|ANA TERESA DA SILVA CABRAL
|AV MENERES 611
|MATOSINHOS
|4450-191
|Matosinhos
|Porto
|SF COSTA II TABACARIAS LDA
|AV PROF HERNANI MONTEIRO HOSP S JOA ATRIUM HOSPITALIDADE PISO 1
|PORTO
|4200-319
|Porto
|Porto
|PROVE E LEVE IND C PANIFICACAO LDA
|RUA MANUEL PEREIRA SOARES 201
|MARCO DE CANAVESES
|4630-296
|Marco de Canaveses
|Porto
|RUBEN TIAGO CUNHA PACHECO
|RUA DO FREIXO 1709
|PORTO
|4300-206
|Porto
|Porto
|MORTAGUA E SILVA COM COMB LDA
|AV 25 DE ABRIL ASV REPSOL
|ESTARREJA
|3860-376
|Estarreja
|Aveiro
|MARIA DULCE GUIMARAES FERREIRA
|R NOVA MOUTIDOS 20
|MAIA
|4425-143
|Maia
|Porto
|MARIA ALICE ALMEIDA N MATOS
|PCT S GENS 213
|CUSTÓIAS MTS
|4460-819
|Matosinhos
|Porto
|F OLIVEIRA MARTINS & CA LDA
|R GOLGOTA MASSARELOS POSTO GALP
|PORTO
|4150-167
|Porto
|Porto
|JULIO FERNANDO A MOREIRA UNIP LDA
|R CONCEICAO FERNANDES H GAIA VILAR ANDORINHO
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-502
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|DIOGO MESQUITA DE ALMEIDA
|R COLEGIO DE SARDAO 38
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-361
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MARIA CELESTE MARQUES SOUSA COSTA
|RUA 1 MAIO 1857
|ALFENA
|4445-243
|Valongo
|Porto
|VISITA PALAVRAS UNIPESSOAL LDA
|RUA JULIO DINIS 754 LOJA 36 E 37 CEDOFEITA
|PORTO
|4050-012
|Porto
|Porto
|JOSE ALBERTO BRANDAO UNIP LIMITADA
|R DR FRANCISCO VALLE GUIMARAES 129
|SÃO PAIO DE OLEIROS
|4535-478
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|TEORIAS AIROSAS LDA
|RUA JULIO DINIS 938
|PORTO
|4050-322
|Porto
|Porto
|NUNO MIGUEL COSTA ANCIAES GOMES
|AV CONSELHO EUROPA LOJA 41
|PORTO
|4250-543
|Porto
|Porto
|CLEUSIMAR LUIZ VICENTE
|RUA 5 DE OUTUBRO 200 CENTRO
|VILA DO CONDE
|4480-630
|Vila do Conde
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R HEROIS E MARTIRES ANGOLA 49 LJ NOTE PINHAIS FOZJORNAIS
|PORTO
|4150-414
|Porto
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE NOTE FELGUEIRAS JORNAIS
|FELGUEIRAS
|4610-211
|Felgueiras
|Porto
|AREA VERTICAL UNIPESSOAL LDA
|AV EGAS MONIZ ESTAÇAO MOBILIDADE
|PENAFIEL
|4560-546
|Penafiel
|Porto
|FMP MOVEIS UNIPESSOAL LDA
|R CENTRAL DA VERGADA 678
|MOLEZOS VFR
|4535-166
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|VILSTATION COMERCIO COMBUSTIVEIS SA
|AV DA LIBERDADE 540 POSTO BP
|GIÃO VFR
|4525-305
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|ENYSIS UNIPESSOAL LDA
|R MONTE BURGOS 316
|PORTO
|4250-309
|Porto
|Porto
|CAROLINA SANTOS DA COSTA CADILHE
|R CHOUSO 33/43
|SANTA CRUZ DO BISPO
|4455-805
|Matosinhos
|Porto
|PAULO JORGE M DIAS COSTA UNIP LDA
|R CAPELO IVENS 86 LIVRARIA COSTA
|SANTARÉM
|2000-039
|Santarém
|Santarém
|SILCRUZ F FERREIRA J BRAS FERREIRA
|R BATALHOZ 2 F
|CARTAXO
|2070-071
|Cartaxo
|Santarém
|M J VENDEIRO SA
|R GODINHO FARIA C/ R SA E MELO
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-151
|Matosinhos
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|EST NACIONAL, KM 8.4, 13
|MOREIRA MAIA
|4470-616
|Maia
|Porto
|PRESENTES PERFEITOS UNIPESSOAL, LDA
|R FERNANDO ALMEIDA 65
|MAIA
|4470-288
|Maia
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|ROTUNDA DO BESSA AS FRANCOS
|PORTO
|4100-012
|Porto
|Porto
|PAP E TAB AUGUSTO PEDRO, LDA
|R DA CERCA Nº 520
|PORTO
|4150-201
|Porto
|Porto
|MARIA ANTONIA RAMOS M S VILAS BOAS
|AV CORONEL AIRES MARTINS LG AREIA VILA DO CONDE
|ÁRVORE
|4480-051
|Vila do Conde
|Porto
|ANTONIO MARTINS & FILHOS II, LDA
|VIA8 LADO 1 NORTE SUL ASV REPSOL CANDAL
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-001
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|TORRES & VAZ, LDA
|AV 24 - POSTO GALP - ESPINHO
|ESPINHO
|4500-002
|Espinho
|Aveiro
|PRIO ENERGY SA
|VIA DIAGONAL GONDIM PA MAIA VIA DIAGONAL
|MAIA
|4470-400
|Maia
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|AV 25 ABRIL FRT MODELO PA POVOA VARZIM
|PÓVOA DE VARZIM
|4490-004
|Póvoa de Varzim
|Porto
|BAZAR FATINHA PAP E LIV UNIP, LDA
|R DE TRAVANCA Nº 2274
|TRAVANCA
|4605-467
|Amarante
|Porto
|MARIA DE FATIMA DUARTE OLIVEIRA
|AV BRASIL , Nº 6
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-068
|São João da Madeira
|Aveiro
|M J VENDEIRO SA
|EN 107 KM 19
|AGUAS SANTAS
|4425-419
|Maia
|Porto
|ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDA
|R TENENTE VALADIM - EN 15 POSTO GALP
|PENAFIEL
|4560-457
|Penafiel
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|R MANUEL FRANCISCO CORREIA LT 18 B ASV BP
|LAVRA
|4455-237
|Matosinhos
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|R SANTOS LESSA (POSTO REPSOL)
|LEÇA DO BALIO
|4465-749
|Matosinhos
|Porto
|QUOCIENTE & RESTO C ECO FIN LDA
|R PADRE MANUEL DA SILVA 80
|MAIA
|4470-618
|Maia
|Porto
|SOCIEDADE LIMIANA DE PETROLEOS LDA
|R ELIAS GARCIA Nº460
|ERMESINDE
|4445-413
|Valongo
|Porto
|SOC COMBUSTIVEIS SILVA VALE, LDA
|R AGOSTINHO RIBEIRO -POSTO GALP
|FELGUEIRAS
|4610-102
|Felgueiras
|Porto
|ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDA
|AV REPUBLICA INICIO IP 4 ASV REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-001
|Matosinhos
|Porto
|STOCK IMPAR, LDA
|R DR PLACIDO COSTA CC CAMPOS S.JOAO
|PORTO
|4200-450
|Porto
|Porto
|EMILIA ANTUNES MARTINS V PEREIRA
|R D AFONSO HENRIQUES, 360 LJ T
|ALFENA
|4445-085
|Valongo
|Porto
|BREVE NARRATIVA UNIP LDA
|R HEROIS DE FRANCA 630
|MATOSINHOS
|4450-150
|Matosinhos
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|AV INDUSTRIAL TEXTIL 154 PA VILA DAS AVES
|SÃO TOMÉ NEGRELOS
|4795-548
|Santo Tirso
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|R PRINCIPAL GRANDAL PA FIAES
|FIÃES VFR
|4505-375
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|PINTO COELHO TAB LDA
|CC VIA CATARINA LJ4.15 R STA CATARINA
|PORTO
|4000-443
|Porto
|Porto
|FERNANDO ASSUNÇÃO & FILHOS LDA
|CC GAIA SHOPPING LJ 210 AV DOS DESCOBRIMENTOS 549
|VILA NOVA DE GAIA
|4404-503
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|A 29 KM 26,600- POENTE
|OVAR
|3885-100
|Ovar
|Aveiro
|ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDA
|AV 25 DE ABRIL
|SANTA MARIA FEIRA
|4520-161
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|R CENTRAL ARCOS ASV BP S PEDRO DE FINS
|MAIA
|4425-321
|Maia
|Porto
|AREAS PORTUGAL REST DISTRIB SA
|AEROP.FRANCISCO SÁ CARNEIRO LJ 23 E 24 DIVERS PORTO(ESTAGEST)
|MAIA
|4470-558
|Maia
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|R. ENG DUARTE PACHECO, 661
|MAIA
|4470-282
|Maia
|Porto
|ANTONIO ROCHA DANTAS LDA
|R DA ALEGRIA Nº 1 ( KIOSKE ALEGRIA)
|PORTO
|4000-021
|Porto
|Porto
|ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDA
|AV AFONSO HENRIQUE 1580/1610 ASV REPSOL
|MATOSINHOS
|4450-001
|Matosinhos
|Porto
|TORRES & VAZ, LDA
|AV JOAO PAULO II
|ARCOZELO VNG
|4410-406
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PALAVRAS E NUMEROS QUIOSQ UNIP LDA
|PC LUIS DE CAMÕES
|POVOA DE VARZIM
|4490-441
|Póvoa de Varzim
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|R ENG FERREIRA DIAS 1104 PA PORTO ZI
|PORTO
|4100-247
|Porto
|Porto
|MARIA MANUELA COELHO UNIP LDA
|AV ENG DUARTE PACHECO RETAILPARK INERMESINDE
|ERMESINDE
|4445-416
|Valongo
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|GV AV VASCO GAMA R BAIZA1243 PA GAIA
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-335
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|PEDALROUTE COMBUSTIVEIS LDA
|R D PEDRO V LG FINZES S MARTINHO BOUGADO
|TROFA
|4785-301
|Trofa
|Porto
|STARINGAYA PAP LIV LDA
|R CONCEICAO FERNANDES 27
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-065
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|JOSE ANT LOUREIRO LOPES MANSO
|R SAMPAIO BRUNO 8A
|PORTO
|4000-439
|Porto
|Porto
|TORRES & VAZ, LDA
|QT DAS SEDAS LT7 AS NORTESHOPPING
|SENHORA DA HORA
|4460-052
|Matosinhos
|Porto
|JORGE FERREIRA E AZEVEDO LDA
|AV COMBATES GRANDE GUERRA 627
|PORTO
|4200-190
|Porto
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|FONTINHAS - BALAZAR
|BALAZAR PVZ
|4570-040
|Póvoa de Varzim
|Porto
|ILUADVISER PLAN INV IMOBILIARIO SA
|R DO NEGRAL 1
|CAMPO VLG
|4440-115
|Valongo
|Porto
|ANA PAULA SILVA PINTO
|R 32 611
|ESPINHO
|4500-320
|Espinho
|Aveiro
|EDUARDO ESTEVES DE MATOS
|AV FABRIL NORTE 1345
|SENHORA DA HORA
|4460-315
|Matosinhos
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R AGOSTINHO SILVA ROCHA MODELO MAIA JARDIM JORNAIS
|MAIA
|4470-007
|Maia
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV DR MACHADO MATOS MODELO LIXA JORNAIS
|LIXA
|4615-352
|Felgueiras
|Porto
|DUARTE JACOB LDA
|AV D MANUEL II POSTO PB
|MAIA
|4470-334
|Maia
|Porto
|SANDRA HERMINIA TINOCO FERREIRA
|R PRO DR JOAQUIM PIRES DE LIMA
|AREIAS STS
|4780-025
|Santo Tirso
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R.PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE MODELO FELGUEIRAS JORNAIS
|FELGUEIRAS
|4610-211
|Felgueiras
|Porto
|AUGUSTO & DARIO LDA
|R SOARES DOS REIS 776
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-314
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LETRA LEGIVEL PAP TAB EQ INF LDA
|R DOS CASTANHEIROS 46 LUGAR DA TORRE
|ESMORIZ
|3885-504
|Ovar
|Aveiro
|JOAO PEDRO MENDES MOREIRA
|R ALVARO CASTELOES142 R/C
|PORTO
|4200-038
|Porto
|Porto
|INTERTROFA SUPERMERCADOS LDA
|LUGAR DAS PATEIRAS
|TROFA
|4785-344
|Trofa
|Porto
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|R DOM AFONSO HENRIQUES KM 1,8
|RIO TINTO
|4435-003
|Gondomar
|Porto
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|RUA BRITO CAPELO N 951
|MATOSINHOS
|4450-077
|Matosinhos
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|VIA 8 (LADO SHOPPING) AS GAIA V8 SUL
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-698
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|DOMINGOS GODINHO PERALTA
|R 23 211 PAP LIVRALIA
|ESPINHO
|4500-141
|Espinho
|Aveiro
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV DAS DESCOBERTAS 34 AS ALTO DO VALONGO
|VALONGO
|4440-575
|Valongo
|Porto
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|VIA 8 (LADO RIO) AS GAIA V8 NORTE
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-698
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|JOGOS DECISIVOS COM JORN REV LDA
|PC CAMILO CASTELO BRANCO 21 R/C
|SANTO TIRSO
|4780-374
|Santo Tirso
|Porto
|THEMAS & PHENOMENOS LDA
|R PEDRAS NOVAIS 356 LJB LECA DA PALMEIRA
|MATOSINHOS
|4450-767
|Matosinhos
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV ABADE BACAL BRITEIRO-JORNAIS MODELO BRAGANÇA
|BRAGANÇA
|5300-068
|Bragança
|Bragança
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|VINHA - INP OLIVAL S LAZARO S GONÇALO MODELO AMARANTE
|AMARANTE
|4600-279
|Amarante
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|LUG CASAL MONTE REGUFE JORNAIS MODELO VILA CONDE
|VILA DO CONDE
|4480-776
|Vila do Conde
|Porto
|PRIO ENERGY SA
|R DAS LAJES 1165-1195 PA CANELAS A29
|CANELAS VNG
|4410-272
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|VGV ABAST MONT DE GAS UNIP LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAREDES
|PAREDES
|4580-053
|Paredes
|Porto
|FERNANDO ASSUNÇÃO & FILHOS LDA
|CC NORTESHOPPING LJ 14446 R SARAH AFONSO
|SENHORA DA HORA
|4460-841
|Matosinhos
|Porto
|ACTUALIZANDO LDA
|R PD ANTONIO VIEIRA 75 Gulpilhares (MIRAMAR)
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-679
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MAPA DA SORTE LDA
|CC MARSHOPPING LJ 0.043 R DR OSCAR LOPES
|MATOSINHOS
|4450-337
|Matosinhos
|Porto
|AUGUSTO & ROSA MIL LDA
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO
|CASTELO DE PAIVA
|4550-151
|Castelo de Paiva
|Aveiro
|CAF TASCO ALENTEJANO UNIP LDA
|R DAS ESTRADAS 662
|VÁLEGA
|3880-508
|Ovar
|Aveiro
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|AV DR LEONARDO COIMBRA
|FELGUEIRAS
|4610-105
|Felgueiras
|Porto
|PAP BIJU LILI UNIP LDA
|R D AFONSO HENRIQUES 1608 R/C
|RIO TINTO
|4435-003
|Gondomar
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|VIA PODER LOCAL POSTO REPSOL
|PAÇOS DE FERREIRA
|4590-554
|Paços de Ferreira
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|LUG NAZES QTA RABOLAL - JORNAIS MDL LAMEGO
|LAMEGO
|5100-108
|Lamego
|Viseu
|PAULA CRISTINA LOPES GRAMOSO
|AV JOSE INACIO AREIAS EDF MINIPRECO
|ESPOSENDE
|4740-574
|Esposende
|Braga
|SORTE E SABER COMER EC E SER LDA
|AV COMENDADOR AUGUSTO MARTINS PEREIRA N 117
|SEVER DO VOUGA
|3740-254
|Sever do Vouga
|Aveiro
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R COMENDADOR SA COUTO MODELO STA M FEIRA JORNAIS
|SANTA MARIA DA FEIRA
|4520-192
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|R PEDRO ALVARES CABRAL LUGAR CHAO VERDE
|RIO TINTO
|4435-386
|Gondomar
|Porto
|METAFASCINANTE LDA
|R CIMO DA SERRA 213
|GONDOMAR
|4420-068
|Gondomar
|Porto
|RUI MATOS MOURA SOC UNIP LDA
|R DA LAPA 26 R/C
|PORTO
|4050-332
|Porto
|Porto
|ARMANDO ALVES FERREIRA LDA
|AV PRINCIPAL 550 POSTO CEPSA EN1 KM285
|LOUROSA
|4535-013
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|PAGINASDOCES UNIP LDA
|CC 8A AVENIDA 1067
|SÃO JOÃO DA MADEIRA
|3700-240
|São João da Madeira
|Aveiro
|PAP BABO UNIP LDA
|AV ALTO DA LIXA 4
|BORBA DE GODIM
|4615-229
|Felgueiras
|Porto
|ARMANDO ROCHA & JORGE ROCHA LDA
|R HINTZE RIBEIRO 643
|MATOSINHOS
|4450-693
|Matosinhos
|Porto
|H A C MADUREIRA SA
|AV DR RIBEIRO MAGALHAES ASV REPSOL
|FELGUEIRAS
|4610-108
|Felgueiras
|Porto
|FERNANDO M FREITAS UNIP LDA
|R ADARIO GONCALVES MOREIRA 1523
|VILAR DE PINHEIRO
|4485-826
|Vila do Conde
|Porto
|CRUZEIRO SOC PREST SERV LDA
|R PD BERNARDO COUTINHO 241 R/C
|PINHEIRO DA BEMPOSTA
|3720-469
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|MANUEL ALBERTO M TEIXEIRA UNIP LDA
|VIA NACIONAL 15 1417 BAZAR LOLITA
|FIGUEIRÓ (SANTIAGO)
|4615-191
|Amarante
|Porto
|CHAMAUTO SOC TRANSMONTANA AUTO LDA
|R DO COMERCIO S/N ASV GALP
|LOUSADA
|4620-583
|Lousada
|Porto
|ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDA
|R CONDE DA COVILHA
|PORTO
|4100-187
|Porto
|Porto
|NIDIA MARIA SOUSA ALVES RODRIGUES
|R DAMIAO DE GOIS 452
|PORTO
|4050-224
|Porto
|Porto
|ALEATORIO UNIP LDA
|C COM JUMBO MAIA LJ 24
|MAIA
|4470-091
|Maia
|Porto
|BRINTAMEGA COM LOICAS BRINQUEDOS LD
|R 31 JANEIRO DO NR 71 ao 73
|AMARANTE
|4600-043
|Amarante
|Porto
|FSI COM COMB LDA
|R D MERCEDES BARROS S/N POSTO CEPSA
|FREAMUNDE
|4590-403
|Paços de Ferreira
|Porto
|FSI COM COMB LDA
|R DO COMERCIO S/N POSTO GALP
|FREAMUNDE
|4590-344
|Paços de Ferreira
|Porto
|FERNANDO LEAL CARNEIRO UNIP LDA
|R CENTRAL DA TRINDADE 56 CAFE TRINDADE
|MEIXOMIL
|4595-192
|Paços de Ferreira
|Porto
|RESUMOS & CAPITULOS UNIP LDA
|EL CORTE INGLES GAIA AV REPUBLICA 1435
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-999
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|KIOSQUE K PAP UNIP LDA
|RUA QTA DA TAPADA LJ 30 AREIA
|ÁRVORE
|4480-069
|Vila do Conde
|Porto
|KIOSQUE K PAP UNIP LDA
|R DA PRAIA 23
|MINDELO
|4485-495
|Vila do Conde
|Porto
|REPORTINDEX LDA
|R CICLO PREPARATORIO ITMI LJ2
|ALFENA
|4445-067
|Valongo
|Porto
|DEVESA & SILVA FERREIRA LDA
|R RETA DE GOMIL 152 ASV REPSOL
|FRAZÃO
|4595-144
|Paços de Ferreira
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|AV REPUBLICA 1510 POSTO BP
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-193
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|LAGARDERE TRAVEL RETAIL SA
|AEROPORTO FRANCISCO S CARNEIRO CAIS DE EMBARQUE
|MAIA
|4470-558
|Maia
|Porto
|LAGARDERE TRAVEL RETAIL SA
|AEROPORTO FRANCISCO S CARNEIRO HALL PARTIDA
|MAIA
|4470-558
|Maia
|Porto
|LETRASLEVES UNIP LDA
|R 20 JUNHO 135 PAP ESTRELA
|SANTA MARINHA DO ZÊZERE
|4640-475
|Baião
|Porto
|DEVESA & SILVA FERREIRA LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS MCV POSTO REPSOL
|MARCO DE CANAVESES
|4630-470
|Marco de Canaveses
|Porto
|MARTINHO M PEDROSA GOMES UNIP LDA
|R NARCISO JOSE MACHADO GUIMARAES ITMI LJ 6
|AVES
|4795-089
|Santo Tirso
|Porto
|PETROAZUL COMB SERV LDA
|AV FERNAO MAGALHAES 2322 POSTO GALP
|PORTO
|4350-172
|Porto
|Porto
|ALTERNATIVA SINGULAR UNIP LDA
|R D GONCALO 23 ASV BP
|SÃO ROQUE
|3720-691
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|SIGMAPRESTIGE SERV UNIP LDA
|AVENIDA 8 - QUIOSQUE REFER QUIOSQUE PRESTIGE NA CP DE ESPINHO
|ESPINHO
|4500-002
|Espinho
|Aveiro
|PATRICIA ALEXANDRA GOMES AGUIAR
|LG DO SOUTO
|GONDOMAR
|4420-307
|Gondomar
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R JOAO MENDONCA 509 - JORNAIS NOTE MATOSINHOS
|SENHORA DA HORA
|4460-334
|Matosinhos
|Porto
|FERREIRA SILVA & FERREIRA SILVA LDA
|AV D MARIA PA REPSOL JUNTO ROT BOMBEIROS
|OLIVEIRA DE AZEMÉIS
|3720-253
|Oliveira de Azeméis
|Aveiro
|ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA
|AV MARECHAL GOMES DA COSTA 107 POSTO REPSOL
|PORTO
|4150-357
|Porto
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|CC ARRABIDA SHOPPING LJ 0.28 NOTE ARRABIDA - JORNAIS
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-346
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|CARAVELA LUSA COMBUSTIVEIS UNIP LDA
|EN12 EST EXT CIRCUNVALACAO 12040
|SENHORA DA HORA
|4460-282
|Matosinhos
|Porto
|TREVOMANIA LDA
|LG TOJELA 148
|AVES
|4795-018
|Santo Tirso
|Porto
|RUI FILIPE MACHADO SOARES
|R DR PINTO MESQUITA 39 PURO FLOW
|LOUSADA
|4620-661
|Lousada
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|LUG CHAOS CIMA NOTE PENAFIEL - JORNAIS
|MILHUNDOS
|4560-232
|Penafiel
|Porto
|MEMORIA ADMIRAVEL LDA
|R S PEDRO 36
|ANCEDE
|4640-036
|Baião
|Porto
|SONIA QUEIROS UNIP LDA
|R DA ARROTEIA 184 FRENTE PEDROUCOS
|MAIA
|4425-622
|Maia
|Porto
|PETROVAZ REV COMB GRANEL LDA
|RUA TERRA DE SANTA MARIA OUTEIRO ASV REPSOL
|ARRIFANA
|3700-393
|Santa Maria da Feira
|Aveiro
|PAPELARIA TOPAZIO LDA
|AV BOMB VOLUNTARIOS PORTO 104 FURADOURO
|OVAR
|3880-352
|Ovar
|Aveiro
|CASSILDA CONCEICAO F SILVA MARQUES
|R MANUEL GONCALVES LAGE FRENTE AO 906
|MAIA
|4425-122
|Maia
|Porto
|LETRAS AMISTOSAS PAP TAB LDA
|AL MANUEL FRANCISCO CORREIA 111 PAP PINHAIS
|LAVRA
|4455-237
|Matosinhos
|Porto
|TAB MARQUITA LDA
|R STA CATARINA 527
|PORTO
|4000-452
|Porto
|Porto
|JOSE CARLOS SOUSA MAGALHAES
|AV D JOAO I 10
|RIO TINTO
|4435-208
|Gondomar
|Porto
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|R 5 DE OUTUBRO 574 POSTO BP
|PORTO
|4100-173
|Porto
|Porto
|PERIPECIAS DAS PALAVRAS P UNIP LDA
|R FERNANDO ALMEIDA 113
|MAIA
|4470-288
|Maia
|Porto
|RUI AUGUSTO P FERREIRA UNIP LDA
|AV MARGINAL 867 CAFE MEANDRO
|RIO MAU PNF
|4575-627
|Penafiel
|Porto
|PAULO RODRIGUES UNIP LDA
|CC PINGO DOCE BOAVISTA AV DA BOAVISTA 1349
|PORTO
|4100-120
|Porto
|Porto
|SOCOVIRA SOC COMB VIA RAPIDA LDA
|AV FERNAO MAGALHAES 3352 POSTO GALP
|PORTO
|4350-162
|Porto
|Porto
|MARIA ALDINA A G CASTELO BRANCO
|R MARQUES SA BANDEIRA 504 CC MINIPRECO
|VILA NOVA DE GAIA
|4400-217
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|KIOSK PRESTIGE LDA
|CC PINGO DOCE LJ 03 R STO ANDRE LUG ARCAS CRISTELOS
|LOUSADA
|4620-122
|Lousada
|Porto
|BESSA PAP TAB E JOGOS LDA
|R 19 1470
|ESPINHO
|4500-251
|Espinho
|Aveiro
|ANA MARIA MARTINS PINTO
|HOSP DA PRELADA R SARMENTO BEIRES 153
|PORTO
|4250-449
|Porto
|Porto
|JOAO CARLOS ALVES SOUSA
|R SANTIAGO 481
|CUSTÓIAS MTS
|4460-809
|Matosinhos
|Porto
|RAIZ DO EXITO LDA
|TV OUTEIRO 27
|SÃO MAMEDE DE INFESTA
|4465-224
|Matosinhos
|Porto
|ERMELINDA FERNANDA M SILVA CARDOSO
|R DO SOUTELO QUIOSQUE C+S
|MOURIZ
|4580-596
|Paredes
|Porto
|GEPOIL SOC GEST PAC SA
|AV DOS COMB ULTRAMAR PORTUGUES 493 A 531 - POSTO PRIO
|VILA NOVA DE GAIA
|4405-528
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|CASTELA & CASTELA SA
|R DELFIM DE LIMA 1281 POSTO RE
|CANELAS VNG
|4410-228
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|MANUEL SAUL ALMEIDA FERREIRA
|R ANTONIO COENTRO PINHO 5
|OVAR
|3880-039
|Ovar
|Aveiro
|ONDE HA FUMO LDA
|R NOVA DE FONTES 100 PINGO DOCE
|GANDRA PRD
|4585-191
|Paredes
|Porto
|TFGEST GESTAO C P PETROLIFEROS LDA
|AV FERNAO MAGALHAES 1854/74 AS ESTADIO
|PORTO
|4300-187
|Porto
|Porto
|QUIOSQUE TAB DOM CARLOS LDA
|PC MOVIMENTOS FORCAS ARMADAS 2 LJ O
|MARCO DE CANAVESES
|4630-224
|Marco de Canaveses
|Porto
|SAGA DA CIDADE CAFE UNIP LDA
|R FERREIRA CASTRO 101 R/C
|OVAR
|3880-218
|Ovar
|Aveiro
|F OLIVEIRA MARTINS & CA LDA
|AV VASCO DA GAMA 1538 POSTO GALP
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-249
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|M J VENDEIRO SA
|R PARTICULAR DE MONSANTO 162-192
|PORTO
|4250-362
|Porto
|Porto
|SANDRA MARIA CARDOSO NUNES
|CC PINGO DOCE R D MARIA COSTA BASTO 16
|VILA NOVA DE GAIA
|4430-381
|Vila Nova de Gaia
|Porto
|FERNANDO PEDRO ALVARENGA DO VALE
|R DR PEDRO SOUSA 738 PEREIRO
|PORTO
|4100-389
|Porto
|Porto
|ANDREIA AMARO UNIPESSOAL LDA
|AV PROF ANIBAL CAVACO SILVA 113
|RIO TINTO
|4435-127
|Gondomar
|Porto
|RUI MANUEL CERQUEIRA UNIPESSOAL LDA
|R S DINIS 492
|PORTO
|4250-428
|Porto
|Porto
|DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDA
|R PADRE ANGELO FERREIRA PINTO 451 467 ASV BP
|PERAFITA
|4455-559
|Matosinhos
|Porto
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|AV ABELHEIRA 156 ASV BP
|VIANA DO CASTELO
|4900-926
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|P D COMBUSTIVEIS LDA
|R COCELHEIRO L MAGALHAES LJ 1322 MOREIRA MAIA ASV
|MAIA
|4470-616
|Maia
|Porto
|JOSE FREITAS LDA
|AV REPUBLICA ASV GALP
|LIXA
|4615-676
|Felgueiras
|Porto
|O NOSSO KIOSK SOCIEDADE UNIP LDA
|R S MIGUEL ANJO SN QUIOSQUE ARGIVAI
|ARGIVAI
|4490-224
|Póvoa de Varzim
|Porto
|GLORIA ALVARENGA UNIPESSOAL LDA
|R ALMADA 217 A/B
|PORTO
|4050-038
|Porto
|Porto
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R HEROIS E MARTIRES ANGOLA 49 LJ 1 059 0NOTE TRINDADE JORNAIS
|PORTO
|4000-285
|Porto
|Porto
|PALPITES E DIALOGOS LDA
|RUA ALDEIAS DE CIMA PINGO DOCE Q1
|TROFA
|4785-699
|Trofa
|Porto
|PAPELARIA TOPAZIO LDA
|LARGO 5 DE OUTUBRO
|OVAR
|3880-062
|Ovar
|Aveiro
|ACTIV HOTELEIRAS MIMOSA LDA
|EST NAC 262-MIMOSA
|ALVALADE
|7565-101
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|PAPELARIA GRAO D AREIA LDA
|PC JOSE MARIA COSTA 6 C
|COSTA DE CAPARICA
|2825-472
|Almada
|Setúbal
|PENTAJOGOS COM REPRESENTAÇOES LDA
|AV CORAÇAO MARIA LJ 0 012 CC ALEGRO
|SETÚBAL
|2910-031
|Setúbal
|Setúbal
|O CATRAIO COM REPRESENTAÇOES LDA
|PC MARTIRES LIBERDADE 17
|SEIXAL
|2840-487
|Seixal
|Setúbal
|PAPIRO PAP LIV TABACARIA LDA
|LG CATARINA EUFEMIA
|GRÂNDOLA
|7570-130
|Grândola
|Setúbal
|AUTO SERVICO SANTA MARTA CORROIOS
|EN 10 KM 7 ASV GALP
|AMORA
|2845-547
|Seixal
|Setúbal
|ANTONIO MANUEL SOUSA PEREIRA
|R DR MANUEL PACHECO NOBRE LT78 A PASTELARIA MODERNA
|BARREIRO
|2830-080
|Barreiro
|Setúbal
|CASA PRIMAVERA TEODORO FERREIRA LDA
|R CIDADE COIMBRA 1 R/C DTO LJ 6
|CORROIOS
|2855-139
|Seixal
|Setúbal
|LOURENÇO & TORRES LDA
|AV 25 ABRIL 21 C
|ALMADA
|2800-301
|Almada
|Setúbal
|TABACARIA PAP DINALMADA LDA
|R COMANDANTE ANTONIO FEIO 40 C
|ALMADA
|2800-255
|Almada
|Setúbal
|AMADEU SILVA & VERISSIMO LDA
|AV D AFONSO HENRIQUES 30 B
|ALMADA
|2800-010
|Almada
|Setúbal
|TAB NOVO DIA LDA
|LG REPUBLICA 4 A
|TRAFARIA
|2825-886
|Almada
|Setúbal
|MULTIPLA LIVROS T PAPEIS UNIP LDA
|PQ RES VERDE ATLANTICO TORRE B 3 LJ D F SOBREDA CAPARICA
|SOBREDA
|2815-800
|Almada
|Setúbal
|PAP LILIMAR LDA
|RUA DO MERCADO 1 PINGO DOCE LOJA 1 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|7500-120
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|ANTONIA R GALHANAS MALAGUETA DAMIAO
|R CAPITAO LEITAO 81 A LJ 9
|ALMADA
|2800-136
|Almada
|Setúbal
|CAROLINA CARVALHO BARBOSA REIS
|AV ANT PEREIRA ALMEIDA 46 SANTANA
|SESIMBRA
|2970-590
|Sesimbra
|Setúbal
|MARIA VITORIA BARBOSA D COIMBRA
|HOSPITAL N SENHORA ROSARIO BAZAR
|BARREIRO
|2834-003
|Barreiro
|Setúbal
|VITORIOS TAB PAP LDA
|C FEIRA NOVA LJ 46
|BARREIRO
|2830-138
|Barreiro
|Setúbal
|SILVAS LDA
|R D JOÃO CASTRO 6 A LIV QUOTIDIEN
|ALMADA
|2800-106
|Almada
|Setúbal
|PAP ALFARIM CRUZ CHAGAS LDA
|AV JOSE CARLOS EZEQUIEL 57 A ALFARIM
|SESIMBRA
|2970-004
|Sesimbra
|Setúbal
|INVERNEIRO TAB P VEST ACT HOT LDA
|AV 18 DEZEMBRO 10 A B
|CARVALHAL GDL
|7570-779
|Grândola
|Setúbal
|LIV PAP ASO LDA
|AV. GEN HUMBERTO DELGADO 113 B
|VALE FIGUEIRA
|2815-849
|Almada
|Setúbal
|AUTOAREA COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|E.N.252 kM 14.8 AIRES. ESTÇÃO DE SERVIÇO REPSOL.
|AIRES PALMELA
|2950-011
|Palmela
|Setúbal
|NOVAVIA PAPELARIA LDA
|R LUIS CAMOES LT 5 LJ 2
|FERNÃO FERRO
|2865-601
|Seixal
|Setúbal
|REGATA PAPELARIA LDA
|R D FRANCISCO X NORONHA 6 LJ
|ALMADA
|2800-088
|Almada
|Setúbal
|PAPELARIA NOVALMADA LDA
|R TORCATO JOSE CLAVINE 9 PRAGAL
|ALMADA
|2800-710
|Almada
|Setúbal
|MARIO MAIA ISIDRO
|PRACETA LIBERDADE LT 47 RC D PAP TOP LINE ARROTEIAS
|MOITA
|2860-427
|Moita
|Setúbal
|ODETE & FATIMA LDA
|AV LIBERTADORES TIMOR LORO SAE TORRE MARINHA RIO SUL SHOPP LJ20 CC RIO SUL SHOPPING
|SEIXAL
|2840-168
|Seixal
|Setúbal
|LABORIS PAP TAB LDA
|R D SEBASTIAO 69 D
|COSTA DE CAPARICA
|2825-407
|Almada
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV RUI GRACIO STA MARTA PINHAL SANTA MARTA CORROIOS
|CORROIOS
|2855-001
|Seixal
|Setúbal
|CECILIA MARQUES MARIA SANTOS COSTA
|AV. LUIS CAMOES-QUIOSQUE AMARELO
|CORROIOS
|2855-121
|Seixal
|Setúbal
|ANA PAULA PEREIRA COSTA RIBEIRO
|AV MARCOS PORTUGAL 2 A
|AMORA
|2845-545
|Seixal
|Setúbal
|APARO ARTIGOS PAPELARIA TAB UNP LDA
|R D ANT ELVAS SHOP CENTER LJ 6
|LARANJEIRO
|2810-164
|Almada
|Setúbal
|PAPELARIA MONTALVAO LDA
|R. FREI ANTONIO CHAGAS 38 B
|SETÚBAL
|2900-090
|Setúbal
|Setúbal
|SIMPLE AND FAST COM MAT COMUNI LDA
|AV SINES LT 152 LJ 3 ZAM VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|7500-100
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|QTA BATATEIRO-V RAP COSTA/ALMADA-BP
|ALMADA
|2810-001
|Almada
|Setúbal
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|QTA BATATEIRO-V RAP ALMADA/COSTA-BP NORTE
|ALMADA
|2800-000
|Almada
|Setúbal
|LUIS A MARTINS LDA
|AV 1 MAIO 78 RC PAP TRIC TRIC
|AMORA
|2845-604
|Seixal
|Setúbal
|CAPA D OURO TAB PAP UNIPESSOAL LDA
|R MIGUEL TORGA 45
|COSTA DE CAPARICA
|2825-443
|Almada
|Setúbal
|PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDA
|VALE MOURELOS ALMADA FORUM
|LARANJEIRO
|2810-354
|Almada
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|EST CIPRESTES QTATAVARES LT 12 SETUBAL AIRES PALMELA PISCINAS
|SETÚBAL
|2900-001
|Setúbal
|Setúbal
|ROSA VILHENA E SOBRAL LDA
|LG CAEIROS QUIOSQUE VICENTINO
|CERCAL DO ALENTEJO
|7555-115
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|MANUEL MARQUES SANTOS LDA
|R NIZA 11 C COM PIERROT LJ 17 ALTO MOINHO
|CORROIOS
|2855-421
|Seixal
|Setúbal
|COMPORPRESSE COM PUB LDA
|CC FORUM MONTIJO 017
|MONTIJO
|2870-100
|Montijo
|Setúbal
|PAPELARIA FIOTE LDA
|BR 288 FOGOS BL 17 RC DTO
|VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|7500-200
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|M SILVA SANTOS & FILHO LDA
|R CIDADE SETUBAL 5
|SANTIAGO DO CACÉM
|7540-150
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|MANUEL MARINHO LDA
|EST DE VILA AMELIA LT 36-POSTO GALP
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Palmela
|Setúbal
|JOSE RODRIGUES MIRCO HERD LDA
|QTA CONDE MASCARENHAS VIA 1 8 VALE FETAL
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-652
|Almada
|Setúbal
|JACINTO MANUEL CARDOSO LOURO
|AV. LIBERDADE 27 A LJ
|SESIMBRA
|2970-635
|Sesimbra
|Setúbal
|PAPELARIA BARRANQUINHO LDA
|PC INDEPENDENCIA LJ 6 E
|SETÚBAL
|2910-716
|Setúbal
|Setúbal
|PAULA CRISTINA DUARTE RIBEIRO
|PCT D ANTAO DE ALMADA 9 F LARANJEIRO
|ALMADA
|2810-050
|Almada
|Setúbal
|COMBUSLU COM COMB LUB UNIP LDA
|AV ENG HENRIQUES MENDIA ASV GALP
|COSTA DE CAPARICA
|2825-333
|Almada
|Setúbal
|MANUEL PINHO MARCALO & FILHOS LDA
|R MARÇALOS CCI 11121 LAGAMEÇAS
|POCEIRÃO
|2965-261
|Palmela
|Setúbal
|ROQUE & SOUSA COM COMBUSTIVEIS LDA
|E N 379 KM 13.830 D ASV REPSOL
|SESIMBRA
|2970-139
|Sesimbra
|Setúbal
|CATIA MOURATO UNIPESSOAL, LDA
|R. JOAO VAZ CORTE REAL Nº 7 B
|QUINTA DO ANJO
|2950-752
|Palmela
|Setúbal
|PAPELARIA TABACARIA ROUXINOL LDA
|AV LUIS CAMOES CC ROUXINOL LJ 28 MIRATEJO
|CORROIOS
|2855-121
|Seixal
|Setúbal
|INVERNEIRO TAB P VEST ACT HOT LDA
|LG LUIS DE CAMOES 15
|ALCÁCER DO SAL
|7580-117
|Alcácer do Sal
|Setúbal
|URBISSORTE LIVRARIA PAPELARIA, LDA
|PCT FERNANDO PESSOA 6
|SETÚBAL
|2900-364
|Setúbal
|Setúbal
|T XUGO CLIP PAPELARIA LIV TAB LDA
|R HELENA FELIX 75 B QTA TEXUGO
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-266
|Almada
|Setúbal
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EST NAC 10 QTA NOVA JUDEU CONTINENTE SEIXAL JORNAIS CC RIO SUL SHOPPING
|SEIXAL
|2840-469
|Seixal
|Setúbal
|LUDOVINA S C ALCANTARA & FILHOS LDA
|R LIBERDADE 44B PANTERA COR ROSA
|ALMADA
|2800-149
|Almada
|Setúbal
|CULTOLETRAS LDA
|EST INTERFACE PINHAL NOVO
|PINHAL NOVO
|2955-338
|Palmela
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV LUISA TODY-SETUBAL (FERRY)
|SETÚBAL
|2900-001
|Setúbal
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AV BENTO GONCALVES ALMADA B
|ALMADA
|2800-354
|Almada
|Setúbal
|MARIA LURDES J RAFAEL GEADAS
|R COTOVIA 12
|SESIMBRA
|2970-317
|Sesimbra
|Setúbal
|CARLOS AUGUSTO MARQUES GRACA
|R SANT ANA DOINISIO 2 A QTA MARIALVAS
|CORROIOS
|2855-501
|Seixal
|Setúbal
|PAPELARIA TAB MARIANA UNIP LDA
|R ALEXANDRE HERCULANO 4 C COVA PIEDADE
|ALMADA
|2805-314
|Almada
|Setúbal
|JOSE PINHAL POLIDO E FILHOS LDA
|EST NAC 377 KM 34.400 - POSTO BP ALFARIM
|ALFARIM
|2970-866
|Sesimbra
|Setúbal
|REBOLA E FILHO LDA
|AV RESTAURAÇAO LT 47 ASV BARRIS
|ALCOCHETE
|2890-080
|Alcochete
|Setúbal
|ANA SOFIA RODRIGUES SIMAO TEIXEIRA
|ATLANTIC PARK-AV MESTRE LIMA FREITA
|SETÚBAL
|2910-001
|Setúbal
|Setúbal
|VMT LDA
|R MARCO CABAÇO 18 A
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-644
|Almada
|Setúbal
|TITULOS & TEMAS UNIPESSOAL LDA
|R VASCO DA GAMA 3
|PORTO COVO
|7520-437
|Sines
|Setúbal
|PETROROTUNDA COMBUSTIVEIS LDA
|EN 11 44 LANÇADA
|SARILHOS GRANDES
|2870-507
|Montijo
|Setúbal
|PALACIOS & FELIX LDA
|PCT MANUEL FEVEREIRO 11F MARISOL
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-382
|Almada
|Setúbal
|ESTACAO SERV CENTRAL COM COMB LDA
|EN 11 CHAO DURO ASV GALP
|MOITA
|2860-606
|Moita
|Setúbal
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A E 2 SENTIDO SUL NORTE M24 PALMELA SETUBAL LISBOA
|PALMELA
|2950-786
|Palmela
|Setúbal
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A E 2 SENTIDO NORTE SUL M24 PALMELA LISBOA SETUBAL
|PALMELA
|2950-786
|Palmela
|Setúbal
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 NS M24 ALCACER SAL NORTE SUL
|ALCÁCER DO SAL
|7580-325
|Alcácer do Sal
|Setúbal
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 SN M24 ALCACER SAL SUL NORTE
|ALCÁCER DO SAL
|7580-325
|Alcácer do Sal
|Setúbal
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A13 KM 73 SUB LANÇO S ESTEVAO PEGOES NS M24 MONTIJO NORTE SUL
|MONTIJO
|2985-999
|Montijo
|Setúbal
|TABACARIA PARQUE UNIPESSOAL LDA
|R FLORES 5 B LJ 1 CC SOMMER
|ALMADA
|2800-078
|Almada
|Setúbal
|AUTO POSTO 8600 C COMBUSTIVEIS LDA
|REGATEIRA VIA L3 ASV GALP
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-222
|Almada
|Setúbal
|M & V SOUSA LDA
|AV ELIAS GARCIA ASV GALP EN377 KM7
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-222
|Almada
|Setúbal
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|EST MUNI 501 PONTE V GAMA SN M24 ALCOCHETE SUL NORTE
|ALCOCHETE
|2890-001
|Alcochete
|Setúbal
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|EST MUNI 501 PONTE V GAMA NORTE SUL M24 ALCOCHETE NORTE SUL
|ALCOCHETE
|2890-493
|Alcochete
|Setúbal
|JORGE ALEXANDRE GALVAO DE ALMEIDA
|PC MFA 5 A LJ 23 C COM FARAO
|ALMADA
|2800-171
|Almada
|Setúbal
|ROQUE & SOUSA COM COMBUSTIVEIS LDA
|AV OLIVENÇA POSTO 2 REPSOL LADO ESQ
|MONTIJO
|2870-108
|Montijo
|Setúbal
|ESTACAO SERV CENTRAL COM COMB LDA
|AV RODRIGUES MANITO BONFIM ASV GALP
|SETÚBAL
|2900-065
|Setúbal
|Setúbal
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R CANDIDO OLIVEIRA R D JOAO I BARREIRO JORNAIS
|BARREIRO
|2830-276
|Barreiro
|Setúbal
|PAPELPRATA PAPELARIAS UNIP LDA
|R STARA ZAGORA 1 CAMPO CORD LJ0.16 CENTRO COM FORUM BARREIRO
|BARREIRO
|2830-364
|Barreiro
|Setúbal
|PRESSELOJA PAP TABACARIA LDA
|EN 10 CC BARREIRO RETAIL P LJ25B
|COINA
|2830-411
|Barreiro
|Setúbal
|CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|ZONA IND QUEIMADO R AZINHEIRA CC FORUM MONTIJO JORNAIS
|MONTIJO
|2870-454
|Montijo
|Setúbal
|DINA ISABEL PEREIRA PINELA
|LARGO MERCADO LJ 1 A
|MELIDES
|7570-616
|Grândola
|Setúbal
|ISABEL MARIA CONCEIÇAO F BAIONA
|LG ALFREDO DINIS EST FLUVIAL LJ5
|CACILHAS
|2800-252
|Almada
|Setúbal
|MAGALI MARIE PIERRE B BERNARD
|AV GEN HUMBERTO DELGADO 2 A
|ALHOS VEDROS
|2860-021
|Moita
|Setúbal
|PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDA
|EST NAC 10 KM 10 7 FOGUETEIRO
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-601
|Seixal
|Setúbal
|NUNO M MILHANO CORREIA LDA
|E N 10 POSTO REPSOL
|AZEITÃO
|2925-742
|Setúbal
|Setúbal
|JAPO UNIPESSOAL LDA
|AV ALBANO NARCISO PEREIRA 1 B
|SEIXAL
|2840-467
|Seixal
|Setúbal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EST NAC 10 KM 10,330 LUGAR DE RIO JUDEU FOGUETEIRO
|AMORA
|2845-591
|Seixal
|Setúbal
|PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDA
|EST MARGINAL VARIANTE EN378 GALP ARRENTELA
|SEIXAL
|2840-268
|Seixal
|Setúbal
|RAIVEL E SOBRAL LDA
|EN 262 KM 39 ASV GALP MIMOSA
|ALVALADE
|7565-101
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|SARA CARMELINDA G RAMOS UNIP LDA
|R COMENDADOR ESTEVAO OLIVEIRA 36
|ALCOCHETE
|2890-044
|Alcochete
|Setúbal
|LAURA MARIA VERGA VALENTIM PINA LDA
|R JOAO FACCO VIANA 1
|ALCOCHETE
|2890-080
|Alcochete
|Setúbal
|PAPELARIA PATYGOO UNIP LDA
|R PAZ LT 4502 A LJ A PINHAL FRADES
|SEIXAL
|2840-316
|Seixal
|Setúbal
|MOITASUL IMOVEIS CONSTRUCOES LDA
|FAZENDA COSTA ASV GALP CARVALHINHOS
|MOITA
|2860-578
|Moita
|Setúbal
|ESTACAO SERV CENTRAL COM COMB LDA
|AV VISCONDE TOJAL CABANAS
|QUINTA DO ANJO
|2950-601
|Palmela
|Setúbal
|ALEXANDRE MANUEL DUARTE SILVA
|RUA DO PERU 16 A
|AZEITÃO
|2925-206
|Setúbal
|Setúbal
|STATIONGER LDA
|VARIANTE EN 10 QTA ALEMBRANCA BP FEIJO
|ALMADA
|2810-106
|Almada
|Setúbal
|V LUCAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDA
|EN 10 CASAL DO MARCO ASV BP
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-547
|Seixal
|Setúbal
|ZONA PRESS LDA
|ALAMEDA BOMB VOLUNTARIOS 12 A
|SEIXAL
|2840-395
|Seixal
|Setúbal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LANÇADA (MOITA/MONTIJO
|SARILHOS GRANDES
|2870-521
|Montijo
|Setúbal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LANÇADA (MONTIJO/MOITA)
|SARILHOS GRANDES
|2870-521
|Montijo
|Setúbal
|SODISOBREDA SUPERMERCADOS LDA
|EST CARCEREIRA 22 INTERMARCHE
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-246
|Almada
|Setúbal
|BLACKTARGET LDA
|EN 10 GAMBIA SITIO DAS PONTES ALTO GUERRA ASV GALP NORTE SUL
|SETÚBAL
|2910-302
|Setúbal
|Setúbal
|PAPELPRATA PAPELARIAS UNIP LDA
|EN 11 KM 31 LANÇADA
|SARILHOS GRANDES
|2870-526
|Montijo
|Setúbal
|LILIANA MARALHAS UNIPESSOAL LDA
|R LISBOA 306 308
|AZEITÃO
|2925-556
|Setúbal
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|ROTUNDA FREEPORT
|ALCOCHETE
|2890-174
|Alcochete
|Setúbal
|DAMASIO CAIXINHA S MELO PAP TAB LDA
|R ALFREDO SILVA 76 B CC FORUM BARREIRO
|BARREIRO
|2830-302
|Barreiro
|Setúbal
|KZ ARDINA AZEITAO UNIPESSOAL LDA
|PC REPUBLICA 40 ENTREGA
|AZEITÃO
|2925-585
|Setúbal
|Setúbal
|BLACKTARGET LDA
|AV NACIONALIZACOES
|BARREIRO
|2830-597
|Barreiro
|Setúbal
|ANABELA SOUSA GUERREIRO
|R BR AFONSO COSTA 5 PCT LEONEL SOUSA PAP ANAISA
|SETÚBAL
|2910-414
|Setúbal
|Setúbal
|PAPELARIA O CANHOTO LDA
|E N 5 HIPERMERCADO LECLERC LJ 10 A
|MONTIJO
|2870-803
|Montijo
|Setúbal
|PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDA
|EST FOROS AMORA POSTO CEPSA
|SEIXAL
|2845-213
|Seixal
|Setúbal
|SECULODISSEIA UNIP LDA
|R DAMIAO GOIS LJ 10 70
|MONTIJO
|2870-224
|Montijo
|Setúbal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV ESCOLA FUZILEIROS NAVAIS QTA LOMBA BARREIRENSE
|BARREIRO
|2830-150
|Barreiro
|Setúbal
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA
|LOT M A NORTE R 52 LT 4 JORNAIS
|SINES
|7520-001
|Sines
|Setúbal
|SANTA MARTA E FIUZA LDA
|EN 378 EST SESIMBRA BP FLOR MATA FERNAO FERRO
|SEIXAL
|2840-263
|Seixal
|Setúbal
|PRIO ENERGY SA
|APEADEIRO SARILHOS
|SARILHOS GRANDES
|2870-502
|Montijo
|Setúbal
|PRIO ENERGY SA
|R HENRIQUE ANDRADE EVANS SN VILA CHA COINA
|SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA
|2835-722
|Barreiro
|Setúbal
|LETRAS E ESTRELAS PAP TAB J L LDA
|AV BENTO GONÇALVES 21 A
|SETÚBAL
|2910-433
|Setúbal
|Setúbal
|CELIA LIMA CARMO SIMOES UNIP LDA
|R JOAO DEUS 1
|QUINTA DO ANJO
|2950-731
|Palmela
|Setúbal
|VALENTE & MARTO LDA
|R ALEXANDRE SEQUEIRA 14 A
|MOITA
|2860-458
|Moita
|Setúbal
|PRIO ENERGY SA
|COURELAS BRAVA MARCO GRILO
|SESIMBRA
|2970-001
|Sesimbra
|Setúbal
|TERESA GORRAO UNIPESSOAL LDA
|AV REPUBLICA GUINE BISSAU LJ 11 CC BONFIM
|SETÚBAL
|2900-590
|Setúbal
|Setúbal
|PALPITE CERTO LDA
|R ISIDORO CALDEIRAO 1
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-227
|Almada
|Setúbal
|PRIO ENERGY SA
|ESTRADA MUNICIPAL 1087 LT 1 ASV
|VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|7500-120
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|ANA MARIA E PAP VESTUARIO UNIP LDA
|AV DR ANT RODRIGUES MANITO 56 A
|SETÚBAL
|2900-060
|Setúbal
|Setúbal
|ALBINO MACEDO & FILHOS LDA
|QT CONDE CABEÇOS ENFCARNADO BP
|QUINTA DO ANJO
|2950-805
|Palmela
|Setúbal
|NUNO M MILHANO CORREIA LDA
|EN 510 VILA CHA ASV REPSOL
|SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA
|2835-490
|Barreiro
|Setúbal
|NUNO M MILHANO CORREIA LDA
|EN 4 KM 30ASV REPSOL FAIAS PEGOES VELHOS
|CANHA
|2985-001
|Montijo
|Setúbal
|SOMA ENCONTRADA UNIP LDA
|AV BOCAGE 9 F
|BARREIRO
|2830-003
|Barreiro
|Setúbal
|JOSE ALBERTO R SANTOS A UNIP LDA
|R LUIS CAMOES 24 LJ ESQ
|SEIXAL
|2840-440
|Seixal
|Setúbal
|MOMENTABERTO COMBUSTIVEIS LDA
|AV GEN HUMBERTO DELGADO LETRA O ASV REPSOL
|SINES
|7520-105
|Sines
|Setúbal
|BLACKTARGET LDA
|EN 10 KM 47 PONTES SUL NORTE ASV GALP
|SETÚBAL
|2910-302
|Setúbal
|Setúbal
|RICARDO JORGE MARQUES DIAS
|AV JOAO PAULO II 58 PAP COTOVIA
|SESIMBRA
|2970-868
|Sesimbra
|Setúbal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EN 5 KM 31 SENTIDO NORTE SUL ENTREGAS NO AGENTE 153351 S N
|ÁGUAS DE MOURA
|2965-589
|Palmela
|Setúbal
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|EN 5 KM 31 SENTIDO SUL NORTE MARATECA (ALG/SET)
|ÁGUAS DE MOURA
|2965-589
|Palmela
|Setúbal
|LUISA CRISTINA NASCIMENTO A SOUSA
|R MIGUEL BOMBARDA AV STA MARIA QUIOSQUE
|BARREIRO
|2830-035
|Barreiro
|Setúbal
|CHEINA ALI UNIPESSOAL LDA
|R MARIO SAMPAIO RIBEIRO 15 RC LJ
|CORROIOS
|2855-598
|Seixal
|Setúbal
|BARAO E GARCIA LDA
|R DR ANTONIO ELVAS 9 B
|ALMADA
|2810-167
|Almada
|Setúbal
|SODIVICENTINA SUPERMERCADOS LDA
|INTERMARCHE NO RODOVIARIO 120
|SINES
|7520-011
|Sines
|Setúbal
|INTERALCACER SUPERMERCADOS LDA
|CERRADO MAJAPOAS INTERMARCHE
|ALCÁCER DO SAL
|7580-054
|Alcácer do Sal
|Setúbal
|INTERVNSA SUPERMERCADOS LDA
|BAIRRO PETROGAL LT A 1
|VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ
|7500-120
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|ISIDORA VALENTIM PAP TAB UNIP LDA
|BECO DAS COMPORTAS 1
|COMPORTA
|7580-634
|Alcácer do Sal
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|PRAÇA INDEPENDENCIA ASV MONTE BELO
|SETÚBAL
|2910-716
|Setúbal
|Setúbal
|HELENA CRISTINA C TOME UNIP LDA
|PCTA CUSTODIO CARDOSO BARBOSA 2
|ALDEIA DE PAIO PIRES
|2840-087
|Seixal
|Setúbal
|JOAQUIM B C CABEÇA C HERANÇA DE
|LG TRABALHADOR RURAL 12 PAP CENTRAL
|MOITA
|2860-415
|Moita
|Setúbal
|PIXELTEJO UNIPESSOAL LDA
|R ADRIANO CORREIA OLIVEIRA MERCADO MUNC MIRATEJO LJ 9
|CORROIOS
|2855-277
|Seixal
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A33 KM 2 2 SENTIDO COSTA CAPARICA COINA AS A33
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-194
|Almada
|Setúbal
|PAULO BALTAZAR FERREIRA UNIP LDA
|R DAS PERCEBEIRAS RC 4
|SINES
|7520-191
|Sines
|Setúbal
|POLIOCOMBUSTIVEIS LDA
|R CARLOS SANTOS COSTA POSTO BP VILA CHA
|SANTO ANTÓNIO DA CHARNECA
|2835-625
|Barreiro
|Setúbal
|WIN MART UNIPESSOAL LDA
|EST LAGOA DA PALHA EDIF INTERMAR
|PINHAL NOVO
|2955-009
|Palmela
|Setúbal
|QUERUBIM BAPTISTA MARQUES FILHOS LD
|EST NAC 261 3 KM 1 4 ZONA LIGEIR
|SANTIAGO DO CACÉM
|7540-235
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|SODICASTROVERDE SUPERMERCADOS LDA
|R. POETA SEBASTIAO DA GAMA 30/32
|VILA NOGUEIRA AZEITAO
|2925-589
|Setúbal
|Setúbal
|ANDREIA MARISA SILVA MATEUS
|PRAÇA DO COMERCIO 6
|SANTIAGO DO CACÉM
|7540-135
|Santiago do Cacém
|Setúbal
|PINTO DA FONSECA & PEREIRA LDA
|GARE DA CP LJ 8
|BARREIRO
|2830-303
|Barreiro
|Setúbal
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|EN 10 C/ RUA FAMILIA BRONZE NOTE BREJOS AZEITAO JORNAIS
|AZEITÃO
|2925-561
|Setúbal
|Setúbal
|VEIMONTE LDA
|POSTO REPSOL TAIPADAS
|CANHA
|2985-064
|Montijo
|Setúbal
|I & J SILVA LDA
|R D JOAO II N20
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-111
|Almada
|Setúbal
|FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDA
|A2 KM 12
|SEIXAL
|2840-000
|Seixal
|Setúbal
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|AV GENERAL HUMBERTO DELGADO
|SINES
|7520-105
|Sines
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A2 KM 111,0 SUBLANCO GRANDOLA SUL/GRANDOLA NORTE
|GRÂNDOLA
|7570-221
|Grândola
|Setúbal
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|A2 KM 111.0 SUBLANÇO NORTE/SUL
|GRÂNDOLA
|7570-221
|Grândola
|Setúbal
|CARMEN PARREIRA UNIPESSOAL LDA
|R ELISA PEDROSO 9 LJ B
|CHARNECA DA CAPARICA
|2820-602
|Almada
|Setúbal
|PRIO ENERGY SA
|LOTEAMENTO INDUSTRIAL QTA DAS REBELAS LT 1 PALHAIS
|BARREIRO
|2830-222
|Barreiro
|Setúbal
|LUZIAS LDA
|EN 120 KM 17 5 ASV BP GRÂNDOLA
|GRÂNDOLA
|7570-124
|Grândola
|Setúbal
|ISABEL ALEXANDRA S MATEUS PINHAL
|LARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 21
|SESIMBRA
|2970-653
|Sesimbra
|Setúbal
|DISCRETA REPETICAO LDA
|EN 10 1 PORTA 589 VILA NOVA CAPARIC
|CAPARICA
|2825-157
|Almada
|Setúbal
|PETROSW LDA
|LOTEAMENTO MUNICIPAL NORTE DE R52 L
|SINES
|7520-001
|Sines
|Setúbal
|LOUREIRO E FILHOS LDA
|AV 5 OUTUBRO 28
|SETÚBAL
|2900-308
|Setúbal
|Setúbal
|INTER FERNAO FERRO SUPERMERCADOS LD
|AV 10 JUNHO R CASA BRANCA EDIF INTE
|FERNÃO FERRO
|2865-015
|Seixal
|Setúbal
|MARIA ISABEL MILHARADAS LDA
|R DR JACINTO NUNES 31
|GRÂNDOLA
|7570-253
|Grândola
|Setúbal
|SKYLAND LDA
|R CONCEICAO S ANTUNES 14 B
|ALMADA
|2805-122
|Almada
|Setúbal
|APOSTAPROEZA UNIPESSOAL LDA
|AV GEN HUMBERTO DELGADO 11 B
|PINHA NOVO
|2955-115
|Palmela
|Setúbal
|RESPOSTA SINCERA UNIPESSOAL LDA
|RUA FORTUNATO DE ALMEIDA 4 A VALE F
|ALMADA
|2810-360
|Almada
|Setúbal
|LURDES DE ASSUNCAO SILVA UNIP LDA
|AV LIBERDADE LT 8 LJ 8
|PALMELA
|2950-201
|Palmela
|Setúbal
|PAPELARIA PINHA VERDE LDA
|R MARCOS DE ASSUNCAO 11 B
|ALMADA
|2805-290
|Almada
|Setúbal
|BOMBA GALP-J PIMENTA & FILHOS, LDA
|FEITOSA
|PONTE DE LIMA
|4990-351
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|ANTONIO MARTINS & FILHOS-LDA
|ARCOZELO
|PONTE DE LIMA
|4990-150
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|MARIA CANDIDA MARTINS ALVES NUNES
|R. GEN PIMENTA DE CASTRO 9
|MONÇÃO
|4950-498
|Monção
|Viana do Castelo
|FILOMENA DOMING & DOMING,LDA
|R. MIGUEL BOMBARDA 8 A
|VILA PRAIA DE ÂNCORA
|4910-524
|Caminha
|Viana do Castelo
|TAB CISO-LUCILIA R S C V BASTOS LDA
|AV. COMB GR GUERRA,131
|VIANA DO CASTELO
|4900-563
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|OTAPOR LAVAGEM COMBUST AUTOMOV LDA
|EST NAC 13 KM 117 - FAVAIS ARAO
|ARÃO
|4930-049
|Valença
|Viana do Castelo
|GOMES PEREIRA-PAPELARIA LDA
|PC DA REPUBLICA, 33
|VIANA DO CASTELO
|4900-520
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|LOUREIRO & OLIVEIRA LDA
|R. CONS MIGUEL DANTAS, 10-LJ 15/16
|PAREDES DE COURA
|4940-529
|Paredes de Coura
|Viana do Castelo
|TEIXEIRA LOUREIRO LDA
|ALTO DE FREITAS POSTO GALP
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-231
|Arcos de Valdevez
|Viana do Castelo
|FILIPA OLIVEIRA PINTO BRAVO
|R. SÃO JOÃO - STA MARIA MAIOR.
|VIANA CASTELO
|4900-418
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ANTONIO MARTINS E FILHOS LDA
|AV. CAPITAO GASPAR DE CASTRO
|VIANA CASTELO
|4900-462
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ISMAEL LUIS LOPES BRAGA
|R. 5 DE OUTUBRO Nº 21
|MONÇÃO
|4950-428
|Monção
|Viana do Castelo
|RITIK COM TAB JORN REV LDA
|CC CONTINENTE LJ 8
|VIANA CASTELO
|4900-204
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MEGADRIVE- COMBUSTIVEIS , LDA
|R. 31 DE JANEIRO POSTO REPSOL
|VILA PRAIA DE ÂNCORA
|4910-455
|Caminha
|Viana do Castelo
|ANA PAULA ARAUJO GONÇALVES AMORIM
|AV MIGUEL DANTAS EDF LEPANTO LJ3
|VALENÇA
|4930-678
|Valença
|Viana do Castelo
|CARLOS ALBERTO FERNANDES
|LG HERMENEGILDO SOALHEIRO
|MELGAÇO
|4960-551
|Melgaço
|Viana do Castelo
|DISTRILIMA SUPERMERCADOS LDA
|QTA DE SERNADOS FEITOSA
|PONTE DE LIMA
|4990-015
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|DICAVALOR-CONTABILIDADE LDA
|R DA CAMINHA, 18
|VIANA DO CASTELO
|4900-468
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ROSA ISABEL PEREIRA DIAS
|R CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO Nº 34
|PONTE DA BARCA
|4980-626
|Ponte da Barca
|Viana do Castelo
|SUPERAREOSA SUPERMERCADOS LDA
|BOUCA DE EMPAIO AREOSA
|VIANA DO CASTELO
|4900-036
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ERMELINDA M A REGO PACO
|R QUEIROS RIBEIRO 18
|VILA NOVA DE CERVEIRA
|4920-289
|Vila Nova de Cerveira
|Viana do Castelo
|DARQLIMA LDA
|AV CONCHADA CC INTERMARCHE LJ 10
|MAZAREFES
|4935-443
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ANA CATARINA SILVA BARROS
|R MESTRE JOAO LOPES 7
|PONTE DE LIMA
|4990-128
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDA
|RUA DA IGREJA MEADELA - POSTO GALP
|VIANA DO CASTELO
|4900-717
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|PINGO DO SABER UNIPESSOAL LDA
|LUG DO BARREIRO PACO
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-236
|Arcos de Valdevez
|Viana do Castelo
|LIV ESCOLAR DORA CARDOSO UNIP LDA
|R CAMILO COSTA 321
|VIEIRA DO MINHO
|4850-528
|Vieira do Minho
|Braga
|DISTRICOURA SUPERMERCADOS LDA
|R AQUILINO RIBEIRO ITMI PAREDES DE COURA
|PAREDES DE COURA
|4940-533
|Paredes de Coura
|Viana do Castelo
|ANTONIO R OLIVEIRA AMARAL & FL LDA
|R MONSERRATE EN13 ASV GALP
|VIANA DO CASTELO
|4900-355
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MARIA TERESA DE C PINTO DA COSTA
|R PORTAS DO SOL
|MONÇÃO
|4950-500
|Monção
|Viana do Castelo
|GONCALO BOUCAS & FERNANDES LDA
|R DR JOQUIM MOREIRA DE BARROS
|PONTE DA BARCA
|4980-634
|Ponte da Barca
|Viana do Castelo
|STREETFUELS GESTAO E SERV LDA
|R FORNEIRA 1
|VIANA DO CASTELO
|4925-059
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|PASTELARIA DO CASTELO LDA
|R JOAO LOPES O VELHO 13-17 E/C CABEDELO
|VIANA DO CASTELO
|4935-156
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|SANDRA MEIRA CARVALHO UNIP LDA
|TV DOS ANTUIRIOS 38 R/C ESQ CAIS NOVO
|VIANA DO CASTELO
|4935-133
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|COMBUSTIVEIS POMBO LDA
|LUG ESTRADA ASV BP
|MAZEDO
|4950-288
|Monção
|Viana do Castelo
|SOCIEDADE LIMIANA DE PETROLEOS LDA
|AV S NICOLAU POSTO REPSOL
|VILA FRANCA
|4935-641
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|MANUEL E PAULA MARTINS LDA
|R ERNESTO ROMA 361 LOJA 9
|VIANA DO CASTELO
|4900-502
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|ARMANDO ALBINO MARTINS UNIP LDA
|PRACA CONSELHEIRO S. TORRES N 69
|CAMINHA
|4910-122
|Caminha
|Viana do Castelo
|TEIXEIRA & LOUREIRO LDA
|QUINTA DAS CARVALHAS LT 18 POSTO GALP GUILHADESES
|ARCOS DE VALDEVEZ
|4970-195
|Arcos de Valdevez
|Viana do Castelo
|ANTONIO MARTINS & FILHOS LDA
|VIA DO FORAL DE D TERESA 1679 PONTE DE LIMA
|PONTE DE LIMA
|4990-354
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|MEGADRIVE COMBUSTIVEIS LDA
|EM 13 KM 77 250 POSTO BP AFIFE
|AFIFE
|4900-058
|Viana do Castelo
|Viana do Castelo
|RAPEL COMB E LUBRIF LDA
|R LEBRE 5 FREG RIBEIRA PONTE LIMA
|PONTE DE LIMA
|4990-374
|Ponte de Lima
|Viana do Castelo
|SOFIA AFONSO E JOSE GOMES LDA
|R 5 OUTUBRO 304 B
|VILA PRAIA DE ÂNCORA
|4910-456
|Caminha
|Viana do Castelo
|MARIA CARMO M R E ANA PAULA M R S
|R. SANTA IRIA, 54
|VILA REAL
|5000-446
|Vila Real
|Vila Real
|DOMINGOS JOSE M PINTO
|LG PIOLEDO C COM D DINIZ, LJ 2
|VILA REAL
|5000-596
|Vila Real
|Vila Real
|EDUARDO FREITAS PINTO
|ED DA ESTACAO LJ 1-2 PEDRAS SALGADAS
|BORNES DE AGUIAR
|5450-156
|Vila Pouca de Aguiar
|Vila Real
|ALMEIDA & ALMEIDA LDA
|LG ESTAÇAO PAVILHAO VASVEDRA
|PESO DA RÉGUA
|5050-237
|Peso da Régua
|Vila Real
|JUVINETOS SOC UNIPESSOAL LDA
|ROT DO RAIO X GALERIAS ELECLERC LJ 11 12
|CHAVES
|5400-011
|Chaves
|Vila Real
|DOURAUTO LDA
|ZONA IND CONSTANTIM ASV BP VILA REAL
|CONSTANTIM VRL
|5000-081
|Vila Real
|Vila Real
|ASV REPSOL STC LDA
|AV AURELIANO BARRIGAS
|VILA REAL
|5000-413
|Vila Real
|Vila Real
|MANUEL ANTONIO MOREIRA MARTINS
|R. STA SOFIA QUIOSQUE MODELO
|VILA REAL
|5000-680
|Vila Real
|Vila Real
|JOAQUINA GONCALVES TEIXEIRA
|AV. GALIZA POSTO TOTAL
|CHAVES
|5400-293
|Chaves
|Vila Real
|MARIA ALICE FRAGA FERREIRA MARTINS
|AV. EUROPA - EDIFICIO DORIO LJ 2
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|TABCENT TABACARIA LDA
|CC DOLCE VITA DOURO LOJ 211 ALAMEDA DE GRASSE
|VILA REAL
|5000-703
|Vila Real
|Vila Real
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|ESTRADA DA BORRALHA CONTINENTE VILA REAL-JORNAIS CC CONTINENTE VILA REAL
|VILA REAL
|5000-062
|Vila Real
|Vila Real
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|QUINTA DO ENTRONCAMENTO LT.16
|VILA REAL
|5000-047
|Vila Real
|Vila Real
|FERNANDO MANUEL AREIAS ANDRADE
|AV CARVALHO ARAUJO Nº 48 R/C DTº
|VILA REAL
|5000-657
|Vila Real
|Vila Real
|JUDITE-FAB ART E PAST PAN UNIP, LDA
|PR D.ANTONIO VALENTE FONSECA -LJ 2
|SABROSA
|5060-313
|Sabrosa
|Vila Real
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|AV DA NORUEGA - POSTO CEPSA
|VILA REAL
|5000-508
|Vila Real
|Vila Real
|CHAMAUTO SOC TRANSMONTANA AUTO LDA
|RECTA RAIO X EN 2
|CHAVES
|5400-479
|Chaves
|Vila Real
|JOSE FERNANDO COSTA NOVAIS
|AV CIDADE DE ORENSE TORRE SUL LJ 211
|VILA REAL
|5000-678
|Vila Real
|Vila Real
|TOMEIFEL COM IND AUTO LDA
|R DA FERREIRINHA
|PESO DA RÉGUA
|5050-261
|Peso da Régua
|Vila Real
|MARIA NORMA R T FERNANDES UNIP LDA
|AV RAINHA STA ISABEL LJ 3 LT4
|VILA REAL
|5000-434
|Vila Real
|Vila Real
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|ZONA INDUSTRIAL OUTEIRO SECO BOOK IT CHAVES- JORNAIS
|CHAVES
|5400-006
|Chaves
|Vila Real
|SUPERVILAREAL SUPERMERCADOS LDA
|QT DA LAMEIRAO N SRA CONCEICAO ITMI VILA REAL
|VILA REAL
|5000-046
|Vila Real
|Vila Real
|PONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO LDA
|R FERREIRINHA POSTO REPSOL
|PESO DA RÉGUA
|5050-261
|Peso da Régua
|Vila Real
|TOMEIFEL COMER E IND DE AUT LDA
|AV EUROPA 4 ASV GALP
|VILA REAL
|5000-557
|Vila Real
|Vila Real
|R & M TAB LDA
|ITMI VALPACOS LJ 5 LUG FREIXO
|VALPAÇOS
|5430-424
|Valpaços
|Vila Real
|FLAVIMPERIO LDA
|AV STO AMARO POSTO REPSOL
|CHAVES
|5400-055
|Chaves
|Vila Real
|FMACHADO INVEST UNIPESSOAL LDA
|AV IGREJA 3
|MONDIM DE BASTO
|4880-231
|Mondim de Basto
|Vila Real
|JOSE MONTEIRO DA COSTA - CABECA
|AV CONS JOSE MARIA ALPOIM 508
|MESÃO FRIO
|5040-310
|Mesão Frio
|Vila Real
|JOSE MONTEIRO DA COSTA - CABECA DE
|AV JOAQUIM LEITE CARVALHO 16
|AMARANTE
|4600-019
|Amarante
|Porto
|ILUADVISER PLAN INV IMOBILIARIO SA
|RUA GASPAR SAMEIRO 920
|VILA REAL
|5000-261
|Vila Real
|Vila Real
|VIA RODA SOC COMERCIAL COMBUST,LDA
|IP5 KM 106 RODA AP, 120 KM 103,4
|MANGUALDE
|3530-254
|Mangualde
|Viseu
|CASA ALBUQUERQUE-COM L PAPELARIA LD
|AV. DESCOBRIMENTOS, 8
|OLIVEIRA DE FRADES
|3680-110
|Oliveira de Frades
|Viseu
|MELO & CARVALHO LDA
|R DR HILARIO ALMEIDA PEREIRA 59 CAFE SATAO
|SÁTÃO
|3560-172
|Sátão
|Viseu
|JOSE JOAO FERNANDES CASTELA
|LG CALVARIO N 212
|STA CRUZ TRAPA
|3660-253
|São Pedro do Sul
|Viseu
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IP3 LANCO CHAMADORO-RAIVA (ANT E KM222,1 (SUL)
|SÃO JOANINHO SCD
|3440-070
|Santa Comba Dão
|Viseu
|PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDA
|IP3 LANCO CHAMADOURO-RAIVA (NORTE) KM222,1 NORTE
|SÃO JOANINHO SCD
|3440-070
|Santa Comba Dão
|Viseu
|DOCUMENTIUNS-DOC E SERV,LDA-LOJA 2
|R. S JOAO DE DEUS, 28
|CARREGAL DO SAL
|3430-055
|Carregal do Sal
|Viseu
|PAP ADRIAO, LDA
|LG DO ROSSIO, 3
|MANGUALDE
|3530-133
|Mangualde
|Viseu
|TAB TENTE A SORTE J AMARAL UNIP LDA
|R. LUIS CAMOES, 13
|NELAS
|3520-062
|Nelas
|Viseu
|CASA TAPADA LIV PAP SOC UNIP LDA
|R TENENTE VALADIM 19
|TONDELA
|3460-615
|Tondela
|Viseu
|PAP R VELHO-CARLOS ALBERTO L RAMOS
|AV. LIBERDADE 82-84
|MANGUALDE
|3530-183
|Mangualde
|Viseu
|DOMINGOS AGOSTINHO & FILHOS LDA
|R FORMOSA 80
|VISEU
|3500-134
|Viseu
|Viseu
|ANA PAULA OLIVEIRA SOARES PEREIRA
|R ALEXANDRE HERCULANO 462 LJA EDF HERCULANO III PAP HERCULANO
|VISEU
|3510-039
|Viseu
|Viseu
|CESAR AUGUSTO ALMEIDA ALVES
|R DIREITA, 19 TAB PINOQUIO
|VISEU
|3500-110
|Viseu
|Viseu
|JOSE LUIS PINTO BARRADAS
|LG 5 OUTUBRO PAP 2000
|TABUAÇO
|5120-390
|Tabuaço
|Viseu
|MARIA ISABEL DA SILVA M CARDOSO
|C C MIRANDA -LG 25 ABRIL
|CINFÃES
|4690-031
|Cinfães
|Viseu
|POSTO ABASTECIMENTO SASA LDA
|ESTR NACIONAL 226 ASV BP
|DALVARES
|3610-013
|Tarouca
|Viseu
|EZEQUIEL SILVA MONTEIRO
|R CAMILOS 4 CASA BORRAJO
|PESO DA RÉGUA
|5050-272
|Peso da Régua
|Vila Real
|LUZIA DORES TEIXEIRA GUERRA CARDOSO
|AV. SACADURA CABRAL - QUI GODIM
|REGUA
|5050-071
|Peso da Régua
|Vila Real
|QUIOSQUE A CURVA UNIPESSOAL LDA
|AV DR ALFREDO SOUSA S/N
|LAMEGO
|5100-066
|Lamego
|Viseu
|TOTOLAMEGO SOC COM LDA
|QTA PRADOS DE BAIXO LUG DE RINA E. LECLERC
|LAMEGO
|5100-197
|Lamego
|Viseu
|P. LV.DANUBIO-M DOLORES G FERNANDES
|R ALEXANDRE HERCULANO 240/242 R/C
|VISEU
|3510-034
|Viseu
|Viseu
|PAP PATRIARCA LIV PAP SOC UNIP LDA
|R. SA CARNEIRO, LT 15
|VOUZELA
|3670-234
|Vouzela
|Viseu
|REBELO E ALMEIDA, LDA
|FRANCISCO ALEXANDRE LOBO, 15
|VISEU
|3510-010
|Viseu
|Viseu
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|AV. DA BELGICA CC CONTINENTE VISEU - JORNAIS
|VISEU
|3510-159
|Viseu
|Viseu
|CAETANO BAVIERA COM AUTO SA
|AV. REGIMENTO DE INFANTARIA 14
|VISEU
|3510-118
|Viseu
|Viseu
|SPR PAP LIV UNIPESSOAL LDA
|R ANTONIO DA SILVA RIBEIRO LJ A EDIFICIO CARAMULO
|CAMPO DE BESTEIROS
|3465-055
|Tondela
|Viseu
|PRES CENTER CIGARRETTE LDA
|CC PALACIO DO GELO LJ 111 QTA DA ALAGOA
|VISEU
|3500-606
|Viseu
|Viseu
|COCHE TAB E PAP UNIP LDA
|R CONSELHEIRO AFONSO MELO 41
|VISEU
|3510-046
|Viseu
|Viseu
|PRIO ENERGY SA
|ZONA IND LT 12 APT 17 870157 PA OLIVEIRA DE FRADES
|OLIVEIRA DE FRADES
|3680-170
|Oliveira de Frades
|Viseu
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A 25 KM 53.4 LANCO NO IC2 AS VOUZELA SUL/NORTE
|CAMPIA
|3670-056
|Vouzela
|Viseu
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|A25 KM 53.4 LANCO NO IC2 AS VOUZELA NORTE/ SUL
|CAMPIA
|3670-056
|Vouzela
|Viseu
|SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDA
|LG DA FEIRA - FONTELO AS VISEU
|VISEU
|3500-856
|Viseu
|Viseu
|RCGAS RED DE GAS DO CENTRO LDA
|AV CAPITAO HOMEM RIBEIRO ASV REPSOL
|VISEU
|3514-502
|Viseu
|Viseu
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AS REPSOL A 25 VISEU NORTE A25-SUB-LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM 2, 300KM E 2,700
|VISEU
|3510-006
|Viseu
|Viseu
|GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDA
|AS REPSOL A25 VISEU sul -LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM2,300 E KM 2,700 LJ 1806
|VISEU
|3500-006
|Viseu
|Viseu
|IRENE MARQUES UNIPESSOAL, LDA
|AV. GENERAL HUMBERTO DELGADO LJ 5 EDIF LINO MOTA
|SANTA COMBA DÃO
|3440-325
|Santa Comba Dão
|Viseu
|SUPERVISEU SUPERMERCADOS, LDA
|R DA RIBEIRA
|POVOA SOBRINHOS
|3505-486
|Viseu
|Viseu
|SDL SOC DISTRI LUBRIFICANTES LDA
|RECTA DO CACADOR KM3.6
|VISEU
|3505-577
|Viseu
|Viseu
|PETROCENTRO COM DERIV PETROLEO LDA
|PRACA CARLOS LOPES
|VISEU
|3510-058
|Viseu
|Viseu
|ENSEADA DE CONTRASTES LDA
|R COM ALBERTO CARDOSO MATOS 136 CC ARLEMA
|TONDELA
|3460-552
|Tondela
|Viseu
|SUPERMORTAGUA SUPERMERCADOS LDA
|AV BOMBEIROS VOLUNTARIOS
|MORTÁGUA
|3450-122
|Mortágua
|Viseu
|P E B SUPERMERCADOS LDA
|AV DAS TILIAS 62 R/C
|SERNANCELHE
|3640-290
|Sernancelhe
|Viseu
|SUPERMONTEMURO SUPERMERCADOS LDA
|AV 25 DE ABRIL 5
|CASTRO DAIRE
|3600-124
|Castro Daire
|Viseu
|DAVID & MORAIS PAP LDA
|AV 25 DE ABRIL 52 PAP LAPIS
|MOIMENTA DA BEIRA
|3620-304
|Moimenta da Beira
|Viseu
|MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SA
|R COMBATENTES DO ULTRAMAR NOTE TONDELA - JORNAIS
|TONDELA
|3460-551
|Tondela
|Viseu
|PRIO ENERGY SA
|EN16 POVOA DE SOBRINHOS PA VISEU
|VISEU
|3505-481
|Viseu
|Viseu
|MANUEL FERNANDES MARQUES UNIP LDA
|R 25 DE ABRIL 27 PAP VOUGA
|SÃO PEDRO DO SUL
|3660-452
|São Pedro do Sul
|Viseu
|DISTRINELAS SUPERMERCADOS LDA
|VALE SENHORIM ITMI
|NELAS
|3520-045
|Nelas
|Viseu
|ALOCODON UNIP LDA
|CC FORUM VISEU LJ 2.33 R DR JOSE CRUZ MOREIRA PINTO
|VISEU
|3514-505
|Viseu
|Viseu
|ANA PAULA FIGUEIREDO C COSTA
|R 1 DEZEMBRO 44
|PENALVA DO CASTELO
|3550-135
|Penalva do Castelo
|Viseu
|ARAROD COMBUSTIVEIS LDA
|EST NAC 229 ASV PRIO
|SÁTÃO
|3560-133
|Sátão
|Viseu
|PETROL CHAIN-GEST DE POSTOS
|R CONEGO ANTONIO BARREIROS 270 ASV BP
|VISEU
|3500-093
|Viseu
|Viseu
|PETROL CHAIN-GEST DE POSTOS
|EN 16 RIBEIRA DE MIDE ASV BP ABRAVEZES
|VISEU
|3515-419
|Viseu
|Viseu
|VIA RODA SOC COM COMBUSTIVEIS LDA
|A25 KM 103.4 SENTIDO MANGUALDE VISEU
|MANGUALDE
|3530-254
|Mangualde
|Viseu
|PETROGRAVO SOC COMB LDA
|EST MUNICIPAL PAREDE GRAVO
|PINHEIRO OFR
|3680-174
|Oliveira de Frades
|Viseu
|MARIA DE LURDES D ALMEIDA L SANTOS
|RUA CONS MORAIS DE CARVALHO 16 VOUZELA
|VOUZELA
|3670-231
|Vouzela
|Viseu
|PANDEMIA D IDEIAS TABACARIA LDA
|AV LUIS MARTINS 104 VISEU
|VISEU
|3500-719
|Viseu
|Viseu
|LUIS FILIPE DE JESUS DIAS PINHEIRO
|RUA CONSELHEIRO SOUSA MACEDO 173
|VISEU
|3510-049
|Viseu
|Viseu
|PRETEXTO OBVIO LDA
|PC MUNICIPIO LJ1 LJ A MF ELETRODOMESTICOS
|VILA NOVA DE PAIVA
|3650-193
|Vila Nova de Paiva
|Viseu
|BARREIRINHO COMB SA
|LUGAR AMIEIRO EST NAC 16 PASCOAL ASV LUBRIALTA
|VISEU
|3515-828
|Viseu
|Viseu
|JA DISTRIBUIÇOES UNIPESSOAL LDA
|R ENG EUGENIO ATAIDE CAMARA 10 LOTE 290
|PONTA DELGADA
|9500-681
|Ponta Delgada
|Ilha de São Miguel
|MANUEL FERNANDES OLIVEIRA
|POSTO UM 108 QUIOSQUE JUNCAL
|PRAIA DA VITÓRIA
|9760-572
|Praia da Vitória
|Ilha Terceira
|TAB ANGRA LDA
|R CONS N BETTENCOURT 76
|ANGRA DO HEROÍSMO
|9700-068
|Angra do Heroísmo
|Ilha Terceira
|TAB & BIJUTERIA UNIPESSOAL, LDA.
|TABACARIA CLASSIC CENTER EST. MONUMENTAL, 188 - A Edf. Quinta Miramar, loja 19
|FUNCHAL
|9000-098
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TEIXEIRA & OLIVEIRA, LDA.
|TABACARIA IMPÉRIO LARGO TORNEIRAS, 2 - B
|FUNCHAL
|9060-313
|Funchal
|Ilha da Madeira
|REVISTIMADE, LDA.
|REVISTIMADE MADEIRA SHOPPING Loja,19
|SÃO MARTINHO
|9024-501
|Funchal
|Ilha da Madeira
|BIANCHI & RIBEIRO, LDA.
|PA REPSOL NAZARÉ RUA ESTADOS UNIDOS AMÉRICA, 59
|SÃO MARTINHO
|9000-090
|Funchal
|Ilha da Madeira
|EUGÊNIA M.F.GONÇALVES & FILHOS LDA.
|EST. MONUMENTAL, Edf.Miramar CC MONUMENTAL LIDO, loja 18
|S. MARTINHO
|9000-098
|Funchal
|Ilha da Madeira
|ANTÓNIO SALES GOUVEIA VIEIRA
|CABANA DO JARDIM, AVENIDA ARRIAGA
|FUNCHAL
|9000-064
|Funchal
|Ilha da Madeira
|GONÇALVES & MACEDO, LDA.
|TABACARIA MONTECRISTO AV. ARRIAGA - GALER. S. LOURENÇO
|FUNCHAL
|9000-060
|Funchal
|Ilha da Madeira
|JOSÉ MANUEL FREITAS NUNES
|TABACARIA RAMA RUA ANTÓNIO JOSÉ DE ALMEIDA, 4 CENTRO COMERCIAL DA SÉ
|FUNCHAL
|9000-062
|Funchal
|Ilha da Madeira
|CARLOS & AZEVEDO, LDA. - IV
|TAB JORNAL & COMPANHIA FÓRUM MAD EST. MONUMENTAL, 390 - FÓRUM MAD
|SÃO MARTINHO
|9004-568
|Funchal
|Ilha da Madeira
|JOÃO ISIDORO AZEVEDO FREITAS
|TABACARIA PHELPS LARGO DO PHELPS, 14
|FUNCHAL
|9050-449
|Funchal
|Ilha da Madeira
|Mª BASILISSA SOUSA B. F.- UNIP, L
|R. Dr. Brito Câmara, 9 - La Vie loja K202 - PISO 2
|FUNCHAL
|9000-039
|Funchal
|Ilha da Madeira
|CARLOS & AZEVEDO, LDA.
|TAB. JORNAL & COMPANHIA S. MART. Edf. CONT, Cam. de S.Martinho,12
|SÃO MARTINHO
|9000-273
|Funchal
|Ilha da Madeira
|MANUEL PEREIRA & FIGUEIRA, LDA.
|RUA D. CARLOS I, 3-B
|Stª MARIA MAIOR
|9050-051
|Funchal
|Ilha da Madeira
|JOEL JACINTO F. L. SILVA
|TABACARIA DRAGOEIRO R. DR ANTÓNIO JOSÉ ALMEIDA 17R/C
|FUNCHAL
|9000-062
|Funchal
|Ilha da Madeira
|CARLOS & AZEVEDO, LDA. - III
|TAB JORNAL & COMPANHIA MADALENAS AV. DAS MADALENAS, 118 - A
|STº ANTÓNIO
|9020-004
|Funchal
|Ilha da Madeira
|TABACARIA RODA DA SORTE,LDA.
|CENTRO COMERCIAL ANADIA - LOJA 5 RUA Visconde ANADIA
|FUNCHAL
|9050-020
|Funchal
|Ilha da Madeira
|MILHOS BAKERY, LDA.
|RUA DAS VIRTUDES, nº 14 EDF. PEROLA III, loja B
|9000-645
|Funchal
|Ilha da Madeira
|LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL, SA
|LOJA RELAY - PISO 3 ÁREA DE EMBARQUE AEROPORTO DA MADEIRA
|SANTA CRUZ
|9100-105
|Santa Cruz
|Ilha da Madeira
|TABELAFORTUNA, LDA.
|TABACARIA PESTANAS CANIÇO SHOPPING - LOJA 1 ESTRADA JOÃO GONÇALVES ZARCO
|CANIÇO
|9125-068
|Santa Cruz
|Ilha da Madeira
|FLORÊNCIO CARLOS B. ADRIÃO
|TABACARIA PENTÁGONO RUA DA PONTE NOVA, 5
|FUNCHAL
|9050-013
|Funchal
|Ilha da Madeira
|AUTOTUDO MADEIRA COM.R.AUTO. LDA
|PA REPSOL VIA RÁPIDA - SUL BOA NOVA
|BOA NOVA
|9060-039
|Funchal
|Ilha da Madeira
|RSNG, UNIPESSOAL LDA.
|TABACARIA SILVA & GOMES AV. DO INFANTE, 28 N - LOJA 1
|FUNCHAL
|9004-513
|Funchal
|Ilha da Madeira
|GALP Madeira, S.A.
|ESTRADA DO GARAJAU, 165 (Área de Serviço Gapl - CANCELA)
|CANIÇO
|9125-067
|Santa Cruz
|Ilha da Madeira
|GALP Madeira, S.A.
|RUA RIBEIRA S. JOÃO (Área de Serviço-Galp São João)
|FUNCHAL
|9000-190
|Funchal
|Ilha da Madeira
|GALP Madeira, S.A.
|ER. 262, Sitio Tanque (Área de Serviço Gapl-Ptº Santo)
|PORTO SANTO
|9400-121
|Porto Santo
|Ilha de Porto Santo
|GALP Madeira, S.A.
|AVENIDA DO INFANTE - POSTO GALP
|FUNCHAL
|9004-513
|Funchal
|Ilha da Madeira
|GALP Madeira, S.A.
|RUA RIB. JOÃO GOMES "POSTO GALP"
|FUNCHAL
|9050-563
|Funchal
|Ilha da Madeira
|RICARDO MARCELINO S. MARTINS
|"Tabacaria Funchal", Rua da Carreira, 39 r/c
|FUNCHAL
|9000-042
|Funchal
|Ilha da Madeira
|RICARDO VILAS UNIPESSOAL LDA
|BR MARQUES ABRANTES LG A BUAL LJ 6
|LISBOA
|1950-362
|Lisboa
|Lisboa
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