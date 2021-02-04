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Jornal AutoSport: as bancas onde pode comprar

Por a 4 Fevereiro 2021 17:53

Na sequência do período pandémico que vivemos, em que algumas bancas se encontram encerradas, em baixo pode procurar os pontos de venda, com a lista de localidades e locais em que pode adquirir o seu jornal AutoSport.

AgenteMoradaLocalidadeCPConcelhoDistrito
MARIA MARGARIDA ROCHA NUNESAV GEN HUMBERTO DELGADO QUIOSQ RAMALHOCASTELO DE PAIVA4550-101Castelo de PaivaAveiro
ROSA SILVA CASTRO GOMES PINTOR 62 113 TABACARIA MIESPINHO4500-364EspinhoAveiro
PAPELARIA PAPIRO 1985 LDAAV. PRAIA ED ROSSIO LJ 18ESMORIZ3885-404OvarAveiro
CRISTINA MARIA REBELO MARTAR. SAO MIGUEL N 8VILA NOVA DE FOZ CÔA5150-630Vila Nova de Foz CôaGuarda
MARIA LURDES GRACA SILVA CARMOLG MERCADO TAB DO MERCADOAVEIRO3800-223AveiroAveiro
LUCIO FERREIRA ROLOMALAPOSTA AGENTE JORNAIS PAP FONTINHAANADIA3780-294AnadiaAveiro
REIS MELO & CA LDAR. DR. JOSE CERVEIRA LEBRE, 4 PAP PENINHAMEALHADA3050-340MealhadaAveiro
PAP O LAPIS LDAR. CRUZEIRO, 7AVEIRO3800-300AveiroAveiro
BELMIRO SILVA LOPESR DR MILHEIRO 20ARCOZELO VNG4410-325Vila Nova de GaiaPorto
LIV ACADEMICA PAULO JORGE LDAAV CAMILO MATOS 3730VALE CAMBRA3730-240Vale de CambraAveiro
DOMINGOS GODINHO PERALTAR 23 380 TAB MERCADOESPINHO4500-141EspinhoAveiro
MARIA LUISA VITORIA ALMEIDALG CRUZEIRO PAP OLIVEIRAOIÃ3770-059Oliveira do BairroAveiro
JOSE AUGUSTO FERREIRA FERNANDESR 19 825 LIV PAP AZULESPINHO4500-254EspinhoAveiro
CAVALINHO E FISE PAP E INFO LDAR. DO COMERCIO 714SANGALHOS3780-124AnadiaAveiro
ANTONIO MARQUES ABRANTESR VASCO GAMA CASA DOS JORNAISÁGUEDA3750-168ÁguedaAveiro
O CHAFARIZ-COMERCIO PAP TAB LDALG DO CHAFARIZ, Nº 1MEALHADA3050-333MealhadaAveiro
JOAO HERBERTO SARAIVA GRILOAV 25 ABRIL QUIOSQ JARDIMÍLHAVO3830-044ÍlhavoAveiro
CONTRAV COMB LUBRI TRAVASSO LDAR JOAO BAPTISTA S/NTRAVASSÔ3750-755ÁguedaAveiro
QUIOSQ TORRAO SOC UNIP LDAGAV AV. JOSE ESTEVAO/ AL PRIOR SARDOGAFANHA DA NAZARÉ3830-554ÍlhavoAveiro
EUGENIA CONCEICAO SILVA ESTIMAR JOSE GUSTAVO PIMENTA 36 PAP DA GENAÁGUEDA3750-155ÁguedaAveiro
LOBO & BRANCO LDACC AVEIRO CENTER LJ 8-9 PQ ESGUEIRAAVEIRO3800-055AveiroAveiro
OCTAVIO A & FILHO LDAR ANTONIO BREDA POSTO REPSOLÁGUEDA3750-106ÁguedaAveiro
BOM GOSTO PADARIA PASTELARIA LDAR N SENHORA NECESSIDADES 3AVEIRO3800-317AveiroAveiro
AUGUSTO GIL PIRES OLIVEIRA HERDEIROR DR ALFREDO COELHO MAGALHAES 6 LA SALETEEIXO3800-762AveiroAveiro
VIEIRA CORREIA & MATOS LDAR 19 182ESPINHO4500-255EspinhoAveiro
MANUEL PINHEIRO ALMEIDAPC LIBERDADE QUIOSQ PINHEIROCESAR3700-611Oliveira de AzeméisAveiro
LIVRILHAVO-PAP E LIV DE ILHAVO, LDAR. STO. ANTÓNIO, 46ÍLHAVO3830-153ÍlhavoAveiro
TENDEIROS & BALTAZAR SABARROSINHASSEGADÃES3750-740ÁguedaAveiro
RODRIGO JOAQUIM MATOS LESTONAV DAS LARANJEIRAS R/C LJ B PAP CESARIOANADIA3780-202AnadiaAveiro
MARIA ROSA FERREIRA CARVALHOR. DO CARMO 24AVEIRO3800-127AveiroAveiro
COMBUSTIVEIS BAIRRADA, LDAEN 235 - KM 13, 4OIÃ3770-059Oliveira do BairroAveiro
PANNUZZO, PAP UNIPESSOAL, LDAR. DR. ERNESTO PAIVA, 3 - AS BERNARDO3810-247AveiroAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAE- DO NORTE AREA SERVIÇO ANTUÃ-S/N LJ 130 BANTUA3850-001Albergaria-a-VelhaAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAE-AREA SERVIÇO ANTUA-NORTE/SUL LJ 129 AANTUA3850-000Albergaria-a-VelhaAveiro
TGV - TABACARIA LDAESTAÇÃO CP AVEIRO GALERIA COMERCIAL, LJ5AVEIRO3800-179AveiroAveiro
MARIA FERNANDA SILVA SANTOS CRUZR DR MARIO SACRAMENTO QUIOSQUE DO TOAVEIRO3810-105AveiroAveiro
ALVES CARDOSO & CARDOSO,LDAVALE DO SENHORRECARDÃES3750-727ÁguedaAveiro
RUFINA M SILVA F A SOUSA RESENDEE.N.109 Nº 64 CAFÉ ABREUFERMELÃ3865-127EstarrejaAveiro
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO AS AVEIRO (A/V) NASCENTEAVEIRO3800-008AveiroAveiro
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA25 KM15.2 SUBLANCO NO ESTADIO AS AVEIRO (V/A) POENTEAVEIRO3800-006AveiroAveiro
SALTO NA PAGINA , LDAAL. PRIO SARDO, Nº 47GAFANHA DA NAZARÉ3830-551ÍlhavoAveiro
ANA MARIA NETO MOREIRA DIASAV. DR LOURENÇO PEIXINHO Nº 163AVEIRO3800-166AveiroAveiro
CLAUDIA RAQUEL DE JESUS RAFEIROR. D. ANTONIO JOSE CORDEIRO, 13 EDF PAÇO ALAMEDA LT6 FORÇA VOUGAAVEIRO3810-006AveiroAveiro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDACIRCULAR ESGUEIRA AGRAS NORTE AVEIRO-ESGUEIRAAVEIRO3800-305AveiroAveiro
JOAO ALMEIDA OLIVEIRA, LDAEN 335- Nº 123 KM 5.55 KMQUINTAS3810-839AveiroAveiro
MARTINS & MARCELINO LDAEN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP OESTE/ESTEAVEIRO3810-138AveiroAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAS REPSOL A17 VAGOS - SUL LJ 156 VAGOS AVAGOS3840-553VagosAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAS REPSOL A17 VAGOS- NORTE LJ 158 VAGOS BVAGOS3840-553VagosAveiro
TAJOIA-TRANSP DE MERCADORIAS, LDAPRAIA DA VAGUEIRACALVÃO VGS3840-050VagosAveiro
QUIOSQUE QUINPER, LDAPCT MOLHO SULGAFANHA DA NAZARÉ3830-556ÍlhavoAveiro
PRIO ENERGY SAEN 333 AV DR LUCIO VIDAL PA VAGOSVAGOS3840-001VagosAveiro
CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV TABUEIRA - JORNAIS CONTINENTE AVEIROSÃO JACINTO3800-901AveiroAveiro
PRIO ENERGY SAR VISCONDE VALDEMOURO 13 PA ESTARREJAESTARREJA3860-389EstarrejaAveiro
MENDES & LOUREIRO COMB LUB LDAEN1 - MALAPOSTAANADIA3780-294AnadiaAveiro
MARTINS & MARCELINO LDAEN 109 KM 57 - VARIANTE AVEIRO POSTO BP ESTE/OESTEAVEIRO3810-138AveiroAveiro
LOBO & BRANCO LDACC GLICINIAS LJ 1.3 D R D MANUEL BARBUDA E VASCONCELOSAVEIRO3810-498AveiroAveiro
MASCOTE PORTUGUESA UNIP LDALARGO DR ANTONIO COSTA ALMEIDA EDF SAO GABRIEL FRACCAO AAANADIA3780-216AnadiaAveiro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SACIMO DA VILA S SALVADOR MODELO ILHAVO - JORNAISÍLHAVO3830-159ÍlhavoAveiro
QUIOSQUE O LOUSINHAS UNIP LDAAV DO EMIGRANTE 2728ÁGUEDA3750-171ÁguedaAveiro
RUI MANUEL BATISTA UNIP LDACC PINGO DOCE LJ17 EN109AVEIRO3800-042AveiroAveiro
VIRGULA & CAPITULOS LDAAV 25 DE ABRIL 10 R/CÍLHAVO3830-044ÍlhavoAveiro
POSTOXIS II SOC COMBUSTIVEIS LDAEN1 KM 234,5 ASV BP ALAGOAÁGUEDA3750-301ÁguedaAveiro
P D COMBUSTIVEIS LDACAVADA NOVA SUL- NORTEALBERGARIA-A-VELHA3850-165Albergaria-a-VelhaAveiro
P D COMBUSTIVEIS LDACAVADA NOVA NORTE- SULALBERGARIA-A-VELHA3850-165Albergaria-a-VelhaAveiro
PRIO ENERGY SAEN1 KM249,250 PA ALBERGARIA (POENTE)ALBERGARIA-A-VELHA3850-200Albergaria-a-VelhaAveiro
PRODIGYPOCKET LDAAV FORCA AEREA PORTUGUESA 36AVEIRO3800-355AveiroAveiro
TIAGO MARQUES UNIP LDAPC MUNICIPIO ED AGATHA BL 5 LJ RC5 E RC6ÁGUEDA3750-111ÁguedaAveiro
LILIANA CRUZ COLACOR CAPITAO LEBRE 53 CAPITAO LIVROAVEIRO3810-384AveiroAveiro
MARIA HELENA R TAVARES CAB CAS HERR DA REPUBLICA 31 CAFE SNACK-BAR VALE DA CEREJEIRAAVEIRO3810-160AveiroAveiro
ARMANDO MANUEL DELGADO FERREIRAHORTA ESTRADA PRINCIPALEIXO3800-721AveiroAveiro
MARTINS E MARCELINO LDAR ANTONIO BERNARDO 130 ASV BPOLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-301Oliveira de AzeméisAveiro
CODIGOS E METAFORAS LDARUA DA MOTA 4ÍLHAVO3830-143ÍlhavoAveiro
SUSANA VERONICA MIRANDA R CASQUEIRAAV JOSE ESTEVAO N 139 QUIOSQUE CIDADEGAFANHA DA NAZARÉ3830-555ÍlhavoAveiro
PRIO ENERGY SAAUTOESTRADA A 25 KM4+500 PRAIAS - AVEIROGAFANHA DA NAZARÉ3830-751ÍlhavoAveiro
PRIO ENERGY SAAUTOESTRADA A25 KM 4+500 AVEIRO-PRAIASGAFANHA DA NAZARÉ3830-751ÍlhavoAveiro
RPRITE GEST LDAAV CORTE REAL ED MOLHE SUL 95 B PRAIA DA BARRAGAFANHA DA NAZARÉ3830-751ÍlhavoAveiro
INTERALBERGARIA SUPERMERCADOS LDARUA D DINIS LG VALE GRAMA ALTO ASSILHOALBERGARIA-A-VELHA3850-226Albergaria-a-VelhaAveiro
LIVROS TAGARELAS UNIPESSOAL LDAR SOBREIRO 30BUSTOS3770-017Oliveira do BairroAveiro
SALTY ODYSSEY LDAAVENIDA DA UNIVERSIDADE NO/SUL SENTIDO NORTE/SULAVEIRO3810-006AveiroAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAZONA INDUSTRIAL TABUEIRAAVEIRO3800-055AveiroAveiro
PETROL CHAIN GEST P ABST UNIP LDAEN 1 KM 226 81 POSTO ESTE AGUADA DE CIMAAGUADA DE CIMA3750-064ÁguedaAveiro
MARTINS E MARCELINO LDARUA DO SOBREIRO 17MAMARROSA3770-037Oliveira do BairroAveiro
TELMA DINIS UNIPESSOAL LDARUA EMIDIO NAVARRO EDF OASIS LJ 17LUSO3050-224MealhadaAveiro
EQUACAO CINTILANTE UNIP LDAAV DR LUCIO VIDAL QUIOSQUE VAGOSVAGOS3840-401VagosAveiro
DETALHES DE SEMPRE LDAPRACA HUMBERTO DELGADO Nº10 E 12 SL 1º ANDARAVEIRO3810-177AveiroAveiro
QUIOSQUE CCI UNIPESSOAL LDAAV 25 ABRIL QUIOSQUE DO MERCADOÍLHAVO3830-044ÍlhavoAveiro
MANUEL ALVES DIAS LDAAV DR FRANCISCO SA CARNEIRO POSTO BAVEIRO3810-265AveiroAveiro
MARTINS E MARCELINO LDAR DR DINIS GOMES 2 ASV BPÍLHAVO3830-188ÍlhavoAveiro
MANUEL DE OLIVEIRA & MARQUES LDARUA 20 287ESPINHO4500-815EspinhoAveiro
ANGELA RAFAELA CORREIA CABRALRUA DA CARVOEIRA S/NMACINHATA DO VOUGA3750-593ÁguedaAveiro
TITULO CASTICO LDARUA ANTONIO NICOLAU COSTA 11 PINGOSÃO JOÃO DA MADEIRA3700-079São João da MadeiraAveiro
MIGALHA QUENTE LDAAV CIDADE DE COIMBRA 102 104MEALHADA3050-374MealhadaAveiro
DISTRIBAIRRO SUPERMERCADOS LDAZONA INDUSTRIAL-INTERMARCHEOLIVEIRA DO BAIRRO3770-222Oliveira do BairroAveiro
JORNAIS A ALTURA LDAINTERMARCHE MEALHADA, LJ 2MEALHADA3050-343MealhadaAveiro
CAMPOLARGO COMB LDAIC2 S/N - POSTO BP MALAPOSTAANADIA3780-294AnadiaAveiro
SALTY ODYSSEY LDAR PRINCIPAL DA MURTA 128 OLIVEIRA DO BAIRROOLIVEIRA DO BAIRRO3770-216Oliveira do BairroAveiro
ROSA MARTINS & FILHOS LDAAV. D JOAO IV, CC VILLA, LJ 53 PAP ASTERIXGUIMARAES4810-532GuimarãesBraga
TAB COMBATENTES LDAAL RESISTENCIA 78GUIMARÃES4810-286GuimarãesBraga
CREIXOAUTO COMB & LUB SAMIRADOURO DE BAIXO CREIXOMIL POSTO CREIXOAUTOGUIMARÃES4835-079GuimarãesBraga
ENTREFOLHA-PAP E LIVRARIA LDALG DA ESTACAONINE4775-446Vila Nova de FamalicãoBraga
FOTO BOGO CARLOS AUGUSTO P BOGOAV. DA PRAIA,19 APULIAAPÚLIA4740-031EsposendeBraga
PAPELARIA NANI , LDAC COM SOTTO MAYOR - LJ 2 R/CBRAGA4700-001BragaBraga
SILVA DOMINGUES SAAV CIRCULAR SUL PISCINAS 1BRAGA4700-001BragaBraga
SERRA DA SORTE LDALG RODRIGUES SAMPAIO, 16ESPOSENDE4740-218EsposendeBraga
QUIOS S JORGE-ABINEPAL-BAZAR PAP-LDPC FRANCISCO INACIO-PEVIDEMGUIMARAES4835-321GuimarãesBraga
MANUEL JOSE MALVAR AZEVEDOAV 25 ABRIL 124 PIPE`S BAZARV N FAMALICAO4760-101Vila Nova de FamalicãoBraga
PETRO CELEIROS ABAST COMB LDAAGRINHA - CELEIROS POSTO GALPBRAGA4700-001BragaBraga
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA3 AUTO EST VALENCA PORTO N/S SUB BALANCO BRAGA/EN201 APT 600ALHEIRA4750-058BarcelosBraga
QUIOSQ SAGRES-RUI MANUEL AZEVEDOR. LUIS BARROSOVILA NOVA DE FAMALICAO4760-066Vila Nova de FamalicãoBraga
MARIA ESTER MENDES VIEIRA MOREIRAR. S VICTOR. 108BRAGA4710-439BragaBraga
TONIANA-COMB E LUBRIF, LDAR. D CONSTANCA DE NORONHAGUIMARAES4810-245GuimarãesBraga
ANTONIO PINHEIRO DIAS CURVAO LDAPERELHAL POSTO ESSOBARCELOS4750-001BarcelosBraga
CARLOS RUFINO COMBUSTIVEIS LDAR DO CAIS 21 POSTO DE COMBUSTIVEISFONTE ARCADA PVL4830-345Póvoa de LanhosoBraga
ALBERTO SIMOES & CA LDAPC REPUBLICA 13 ARCADABRAGA4710-305BragaBraga
DISTRIVERDE-SUPERMERCADOS, LDASOUTO-EST NAC 101 -GEMEVILA VERDE4730-180Vila VerdeBraga
INFLAMA-COMBUSTIVEIS E INVEST, LDARECTA DE LAGOLAGO4720-525AmaresBraga
NETBOOKS LIV PAP E INFORMATICA LDAR. JOSE RIBEIRO VIEIRA CASTRO, 162FAFE4820-273FafeBraga
ATI-PETROLEOS, LDA - POSTO GALPR. CRUZ D ARGOLA-MESAO FRIOGUIMARAES4810-225GuimarãesBraga
SILVA & CARVALHO COMB LDAR. NOSSA SENHORA PENHA, 780GUIMARAES4810-233GuimarãesBraga
QUIOSQUE S BENTO LDAR IRMAOS S JOAO DEUS LT 64 CX685BARCELOS4750-169BarcelosBraga
SANTOS DA CUNHA 6 LOG E TRANSP LDAAV. JOAO XXIBRAGA4715-035BragaBraga
LOUREIRO & TORRES LDALUG DA PENA - GAMIL BOMBAS DA GALPBARCELOS4755-226BarcelosBraga
SILVA DOMINGUES SAVIA CIRCULAR SUL- PISCINAS 2BRAGA4700-001BragaBraga
M HELENA BARBOSA OLIVEIRAR. DE CRASTO, N 100SERZEDELO4765-582GuimarãesBraga
ELISIO MANUEL TAVARES CARVALHOLG BARJONA FREITAS,95-97 APT 6BARCELOS4750-265BarcelosBraga
QUIOSQUE CENTRAL DE JOANE, LDALARGO DA REPUBLICA 41JOANE4770-260Vila Nova de FamalicãoBraga
QUIOSQ VILA NOVA-MANUEL MATOS LIMAESTRADA NAC 101 NOGUEIRABRAGA4715-213BragaBraga
PETROBASTO COM COMB LUB LDALUG PINHEIROCABECEIRAS DE BASTO4860-359Cabeceiras de BastoBraga
ANTÓNIO DA FONSECA FALCAO UNIP LDAAV DAS PONTESTAMEL (SÃO VERÍSSIMO)4750-754BarcelosBraga
TABACARIA DO VALE LDAR GIL VICENTE 67 R/CGUIMARÃES4800-151GuimarãesBraga
ESTER FILOMENA C SILVA GUIMARÃESR. S DAMASO - C C S.FRANCISCO LJ 34GUIMARÃES4800-444GuimarãesBraga
QUIOSQUE E SNACK BAR ATOUGUIA LDAR. DA SAUDADE, 1º BLOCO 1 R/C ATOUGUIA - CREIXOMILGUIMARÃES4835-109GuimarãesBraga
JOSE CARLOS E FERREIRA LDAR. CENTRAL 327PEVIDEM4835-314GuimarãesBraga
ALBERTO A COSTA FILHOS & CA, LDAPC D MARIA IIV N FAMALICAO4760-111Vila Nova de FamalicãoBraga
ANTONIO MANUEL SOUSA FERNANDESPARQUE BRACALANDIABRAGA4710-042BragaBraga
DOMINGOS OLIVEIRA-QUIOS ESCADINHASAL. S DAMASOGUIMARAES4810-286GuimarãesBraga
OLGA JOAQUINA ALVES DIASPC CONDE AGROLOGO FRENTE RESTAURANTE PIMENTA QUIOSQUE OLGABRAGA4700-312BragaBraga
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAQTA LAMEIRA CREIXOMIL CONTINENTE GUIMARÃES - JORNAISGUIMARÃES4835-075GuimarãesBraga
ANTÓNIO EMANUEL AFONSO RIBEIROR. CONSELHEIRO BENTO MIGUELBRAGA4710-294BragaBraga
LOJA DO JÓ UNIPESSOAL LDAR. DO QUINTÃO , 41BRAGA4700-153BragaBraga
SERVILIMA - REV COMB LUB S L LDAESTRADA NACIONAL 205BARQUEIROS BCL4740-683BarcelosBraga
PAP MACHADO - ANTONIO I M UNIP LDAR. RODRIGO SOUSA CASTROGÉMEOS CBT4890-377Celorico de BastoBraga
PIT LANE LDAR. 25 ABRILCALDAS DAS TAIPAS4805-089GuimarãesBraga
QUIOSQUE POVOENSE LDALUGAR BARBOSA CASTROPÓVOA DE LANHOSO4830-517Póvoa de LanhosoBraga
AUGUSTO JOSE SOARES NOVAISAV. CONDE MARGARIDE CREIXOMILGUIMARÃES4835-072GuimarãesBraga
CONTROLSUPER COMERCIO COMB LDACIRCULAR GUIMARAES AZUREM SULGUIMARAES4800-001GuimarãesBraga
RUI MAGALHAES & FILHOS LDAPCT GEN HUMBERTO DELGADO 47BRAGA4715-115BragaBraga
DIZERES D AGORA UNIP LDALARGO SR. AFLITOSBRAGA4700-024BragaBraga
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAVARIANTE Á EN 14 -PORTO-BRAGABRAGA4700-005BragaBraga
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAVARIANTE EN 14 BRAGA PORTO MAXIMINOSBRAGA4700-004BragaBraga
SANTOS DA CUNHA 6 LOG E TRANSP LDALOTEAMENTO DAS CAVADAS- QUINCHÃESCAVADAS4820-587FafeBraga
CARLOS ALBERTO DA SILVA FREITASR. DOS CUTILEIROS- N PAV HOSP OLIVCREIXOMIL4810-005GuimarãesBraga
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA7 KM5.15 FAMALICAO-GUIMARAES AS CEIDE (F/G)VILA NOVA DE FAMALIÇÃO4760-001Vila Nova de FamalicãoBraga
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA7 KM5.15 GUIMARAES-FAMALICAO AS CEIDE (G/F)VILA NOVA DE FAMALICÃO4760-001Vila Nova de FamalicãoBraga
JOAO MOURA DUARTE COMBUSTIVEIS, LDAAV. CIDADE ABREU E LIMA 2RIBA D`AVE4765-181Vila Nova de FamalicãoBraga
TAB AMORIM-UNIPESSOAL, LDAPRAÇA ALEXANDRE HERCULANO Nº46BRAGA4710-292BragaBraga
JOSE AUGUSTO FERNANDES MORAISR ANTONIO GOMES MARINHO 1892 PAP UNIVERSUSGUIMARÃES4800-132GuimarãesBraga
SANTOS DA CUNHA 6-LOG E TRANSP, LDAR DOS ALIADOS, 208 (POSTO GALP)FAFE4820-248FafeBraga
CONTINENTE HIPERMERCADOS SACC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH CONTINENTE BRAGA - JORNAISBRAGA4715-249BragaBraga
BRAGADIS, SOC DISTRIBUICAO,SASHOPPING VILA NOVA E.LECLERC BRAGABRAGA4705-265BragaBraga
TERESA JESUS RIBEIRO SOARESPC CONDE AGROLOGOBRAGA4700-002BragaBraga
AUTENTIFOKUS UNIPESSOAL, LDAAV DESCOBRIMENTOSVILA NOVA DE FAMALICAO4760-011Vila Nova de FamalicãoBraga
SUPERGUIMARAES SUPERMERCADOS, LDAR PINHEIRO MANSO, 443- INTERMARCHEURGESES4810-007GuimarãesBraga
FURTADO & SALGADO-BRAKIOSKS, LDACC MINHO CENTER AV ROBERT SMITH LJ 30BRAGA4715-249BragaBraga
PETRO CELEIROS ABAST COMB LDAED STOCK CAR-LUG CABANAS- DUMEBRAGA4700-048BragaBraga
GULULUPA UNIPESSOAL LDACAMPO DO LAMEIROFAFE4820-178FafeBraga
PRIO ENERGY SAVARIANTE DO FOJO ESTE S PEDRO PA BRAGABRAGA4715-570BragaBraga
ARMANDO & PINHEIRO, LDALG VALENTIM MOREIRA DE SÁ, 98GUIMARAES4810-452GuimarãesBraga
TAB BRAGA-MANUEL ARAUJO BRAGAR. DR. JUSTINO CRUZ 149BRAGA4700-314BragaBraga
JOSE ANTONIO FREITAS CASTROPC 25 ABRIL QUIOSQ ARCADAFAFE4820-142FafeBraga
COMERCIO CENTRAL-IRMAOS SILVA LDALG GUALDIM PAIS 20 RC-AP 21AMARES4720-013AmaresBraga
TERESA FERNANDES MARQUESR. 25 DE ABRILBRAGA4715-001BragaBraga
AUTENTIFOKUS UNIPESSOAL, LDALG ANTONIO GONCALVESCALDAS DAS TAIPAS4805-080GuimarãesBraga
OCASO CAFE PASTELARIA LDAPC GOMES E AZURARA CC SALGUEIRAL LJ 46GUIMARÃES4835-055GuimarãesBraga
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDAAV JOAO DUARTE POSTO REPSOLBARCELOS4750-175BarcelosBraga
MICAS LDAR CRUZ CAIDA 103 QUIOSQUE CRUZ CAIDAVIZELA4815-408VizelaBraga
ROGERIO POINHAS UNIP LDALG JOAO PENHA S/N QUIOSQ ESTRELA DA SORTEBRAGA4710-245BragaBraga
BREVE CALENDARIO LDAAV FRANCA S/N QUIOSQUE AVENIDAVILA NOVA DE FAMALICÃO4760-282Vila Nova de FamalicãoBraga
RPI VALE FERNANDES LDAR DAS TEIXUGUEIRAS POSTO GALPVIZELA4815-490VizelaBraga
PIT LANE LDAEN 105 KM44.183 POSTO GALPGUIMARÃES4810-565GuimarãesBraga
BOXOIL COM COMB UNIP LDAEN106 236 - POSTO BPÍNFIAS VIZ4815-071VizelaBraga
INES BEATRIZ NEVES UNIP LDAR JOAO AMANDIO 35 LAGOA CAFEESPOSENDE4740-200EsposendeBraga
CARLOS ANTONIO CARDOSO UNIP LDAR N SRA DE FATIMA 873 R/CCALDAS DAS TAIPAS4805-137GuimarãesBraga
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV DO PACO VELHO - JORNAIS BOOK IT BARCELOSV FRESCAINHA (S PEDRO)4750-844BarcelosBraga
TAB JOSE MARINHO LDALG DO TOURAL 40GUIMARÃES4810-427GuimarãesBraga
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDAEN13 KM43,150 POSTO GALP GANDRAESPOSENDE4740-475EsposendeBraga
QUIOSQ LR LDAAV ENG LOSA FARIA 102 LJ 4ESPOSENDE4740-268EsposendeBraga
GUIKIOSK'S FURTADO & SALGADO LDACC GUIMARAES SHOPPING LJ 248 AL DR MARIANO FELGUEIRASGUIMARÃES4835-075GuimarãesBraga
CAPADEMOCOES LDAR CIDADE DO PORTO EDF OLIMPUS LJ 5BRAGA4705-084BragaBraga
FONTE & MAR LDAR DOS SARGACEIROS LJ 17APÚLIA4740-060EsposendeBraga
PAGINAS AO VENTO UNIP LDACC BRAGA PARQUE LJ211 QTA DOS CONGREGADOSBRAGA4710-427BragaBraga
SINAL MAGICO SUPERMERCADOS LDAR DAMIANA MARIA SILVA 24BRAGA4705-085BragaBraga
OK DRINK'S UNIP LDAR INACIO JOSE PEIXOTO 157 R/CBRAGA4700-431BragaBraga
M J VENDEIRO SAR DR JOSE ARAUJO CARNEIRO 466 POSTO REPSOLCAVALÕES4760-450Vila Nova de FamalicãoBraga
NAZARE & RUI MARTINS LDAAV 31 JANEIRO - POSTO BPBRAGA4715-117BragaBraga
HORA & COSTA LDAAV DR MARIO SOARES 2311 EN 206 BOLAMA SUPERMERCADOSJOANE4770-260Vila Nova de FamalicãoBraga
PRIO ENERGY SAEN 13 KM 40,600 PA FAOFÃO4740-321EsposendeBraga
TEMPO D OPINIAO UNIP LDAR TALVAI SN CC ELECLERC LJ6VILA NOVA DE FAMALICÃO4764-503Vila Nova de FamalicãoBraga
O BASTO 2013 UNIP LDAPC DA REPUBLICA LJ 4 E 6 FR I JCABECEIRAS DE BASTO4860-355Cabeceiras de BastoBraga
PAULO MAURICIO GOMES GUEDESR DA IGREJA 10DELÃES4765-623Vila Nova de FamalicãoBraga
ROSA CONCEICAO F F VIEIRA UNIP LDAR S JOAO BATISTA 2097 MERCEARIA SAOZINHAPONTE GMR4805-319GuimarãesBraga
TIAGO CORREIA VIDEIRA UNIP LDAPC REPUBLICA 128 QUIOSQUE DAS CHAVESVIZELA4815-475VizelaBraga
MANUEL ARTUR GALVAO REGO UNIP LDAPC MUNICIPIO 90 R/C QUIOSQUE RECREIOVILA VERDE4730-733Vila VerdeBraga
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAAV IMACULADA CONCEICAO POSTO BPBRAGA4700-034BragaBraga
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SACC NOVA ARCADA LJ 00.01 CNT BRAGA N ARCADA - JORNAISBRAGA4700-038BragaBraga
TAB GUERREIRO UNIP LDACC ESPACO GUIMARAES LJ0.18 R 25 DE ABRILGUIMARÃES4835-400GuimarãesBraga
DISPONIVELIDEIA LDAAV VISCONDE S JANUARIO 57 LJ8 PAP PORTUGUEZAFÃO4740-325EsposendeBraga
TAB PAP TORRES COSTA LDAAV DOS COMBATENTES GRANDE GUERRA 17 A 19 PORTA NOVA IIBARCELOS4750-279BarcelosBraga
MARIA MANUELA A SILVA GONCALVESAV REBELO MESQUITAVILA NOVA DE FAMALICÃO4760-013Vila Nova de FamalicãoBraga
SILVIA MARISA MOREIRA FERREIRAR ABREU MESQUITA LT75 EDF VENUS LJ1VILA NOVA DE FAMALICÃO4760-119Vila Nova de FamalicãoBraga
ATREVOMEASORTE LDAR ANTONIO MARIZ 48 R/CBRAGA4715-279BragaBraga
QUIOSQUE FANDINO LDAVINHAS MOREIRA CONEGOSMOREIRA DE CÓNEGOS4815-270GuimarãesBraga
STREETFUELS GESTAO E SERVIÇOS LDAAV CIDADE GUIMARAES ASV BPFAFE4820-178FafeBraga
GENERALSERV GEST SER SALUGAR DO PINHEIRO ASV BPFERREIROS PVL4830-165Póvoa de LanhosoBraga
CARINA ANDREIA S F DO CARMORUA DE GOMERIZ Nº 7SEQUEIRÓ4780-600Santo TirsoPorto
SILABAS DEFINIDAS UNIP LDAR CARLOS MALHEIRO DIAS 571GUIMARÃES4810-258GuimarãesBraga
RIMAS DE SEMPRE LDAR PROF MACHADO VILELA 120 LJ 1BRAGA4715-045BragaBraga
INTERVILAPRAIA SUPERMERCADOS LDAPOÇO DO LINHO LAGE ITMIÂNCORA4910-011CaminhaViana do Castelo
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV ROBERT SMITH NOTE BR MINHO CENTER JORNAISBRAGA4715-249BragaBraga
M J VENDEIRO SARUA DA ESTRADA 621BARCELOS4750-786BarcelosBraga
NOVO DOCE EDUARDO SOARES UNIP LDAPRACA CONDE AGROLONGO 75BRAGA4700-312BragaBraga
BOXOIL COM COMB UNIP LDAESTRADA NACIONAL 106 925 ÍNFIAS VIZÍNFIAS VIZ4815-071VizelaBraga
TABACARIA DA SE LDAR D GONCALO PEREIRA 1 TABACARIA DABRAGA4700-032BragaBraga
DESVENDAPALAVRAS LDARUA 25 DE ABRIL 455BRAGA4710-913BragaBraga
AUTENTIPALPITE UNIPESSOAL LDAR CANDIDO CUNHA 258 LOJA 13BARCELOS4750-276BarcelosBraga
M PRINCIPE UNIPESSOAL LDALG JORDAO QT ST MARIA AV PAULO FELI INTERMARCHEBARCELOS4750-783BarcelosBraga
CRISTINA ALEXANDRA VIEIRA PEREIRAR TEIXEIRA PASCOAIS EDF BV GUIMARAE S/N FR JGUIMARÃES4800-073GuimarãesBraga
INTERARCOZELO SUPERMERCADOS LDARUA DA CORGA EDF INTERMARCHEARCOZELO VNG4410-440Vila Nova de GaiaPorto
MANUEL ANTONIO LIMA FERNANDESRUA DA AGRA 608FRAGOSO4905-086BarcelosBraga
AMADEU FRANCISCO FERREIRA RODRIGUESR STA EULALIA 27NEGREIROS4775-191BarcelosBraga
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDAAV 1 MAIO EN 13 KM 64 825 L CAIS NO POSTO BP DARQUEVIANA DO CASTELO4935-129Viana do CasteloViana do Castelo
CASANOVA & CARVALHO COM SERV LDAR EST NACIONAL PT 1013 CASANOVA CAFBARQUEIROS BCL4740-694BarcelosBraga
FRANCAR COMERCIAL ACT HOT TAB LDAPCT JOAO XXI,10 A-GAL HOTEL TURISMOBRAGA4715-036BragaBraga
QUIOSQ ROSA D'OURO-NUNO OLEMA, LDAPC SEBRAGANÇA5300-265BragançaBragança
JOAO BATISTA NUNESR LUIS CAMOES 1144 PAP TAB NUNESCARRAZEDA DE ANSIÃES5140-081Carrazeda de AnsiãesBragança
CHAMAUTO SOC TRANSMONTANA AUTO LDAR. ALEXANDRE HERCULANOBRAGANÇA5300-074BragançaBragança
MARIA ALICE SILVA MATEUS PEIXOTOPRACA DA REPUBLICA N 3VILA FLOR5360-331Vila FlorBragança
MANUEL ANTÓNIO RODRIGUES REBELO,LDAAV. GAGO C SACADURA CABRAL Nº1183 R R/CMEDA6430-183MedaGuarda
SUSANA MARISA MORA BRANQUINHOAV 25 DE ABRIL - OMIRANDELA5370-202MirandelaBragança
DELICIAS DO FORNO LDAR DR PROF MOTA PINTO- 47 R/CBRAGANÇA5300-437BragançaBragança
TAB MAXIME UNIP LDACC PINGO DOCE LJ 7 QTA DOS TELHEIROSMIRANDELA5370-203MirandelaBragança
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV SA CARNEIRO LJ44 JORNAIS FORUM THEATRUM BOOK IT BRAGANCABRAGANÇA5300-252BragançaBragança
EMILIO CARDANHA UNIP LDAR MANUEL SEIXAS 17-19 LIV CLASSICATORRE DE MONCORVO5160-290Torre de MoncorvoBragança
BEZERRA & PEREIRA LDAA4 ASV LAMARES NORTE BRAGANCA/ VILA REALLAMARES5000-132Vila RealVila Real
BEZERRA & PEREIRA LDAA4 ASV LAMARES SUL VILA REAL/ BRAGANCALAMARES5000-132Vila RealVila Real
CASA DOS PADRINHOS LDALG GENERAL CLAUDINO 14TORRE DE MONCORVO5160-243Torre de MoncorvoBragança
PETROFLOR SAEN 102 - POSTO BP (EM FRENTE QTA DA TERRINHA)ADEGANHA5160-021Torre de MoncorvoBragança
MIGUEL JOAO MENDO PIRESR ENG DUARTE PACHECO LIV IDEALMOGADOURO5200-212MogadouroBragança
TROVIENERGY COMBUSTIVEIS LDAZONA INDUSTRIAL NO N15/A4/IP2MACEDO DE CAVALEIROS5340-296Macedo de CavaleirosBragança
QUIOSQUE DE MACEDO UNIPESSOAL LDALG MANUEL PINTO AZEVEDO S/NMACEDO DE CAVALEIROS5340-219Macedo de CavaleirosBragança
SUPERVILAFLOR SUPERMERCADOS LDALUGAR DE CASEIROES ITMIVILA FLOR5360-310Vila FlorBragança
DISTRICAVALEIROS SUPERMERCADOS LDARUA CAMILO CASTELO BRANCO LUGAR DO PRADO MACEDO DE CAVALEIROSMACEDO DE CAVALEIROS5340-211Macedo de CavaleirosBragança
LETRAS ESPECIFICAS LDALARGO TRNDADE COELHO 18MOGADOURO5200-213MogadouroBragança
MARIA CEU AREIAS TEIXEIRA PINHEIROR D AFONSO III PARQUE IMPERIO QUIOS IMPERIOMIRANDELA5370-408MirandelaBragança
LIV PAP GOMES - ANTONIO M GOMESR. LORETO, 180BRAGANÇA5300-198BragançaBragança
LUC LUBRIFICANTES COMBUSTIVEIS LDALG FREI ANTONIO CHAGAS ASV CEPSAVIDIGUEIRA7960-220VidigueiraBeja
MARIA FATIMA GONÇALVES JACINTOPCT LOJAS 1 TIFA BAZAR PAPELARIAMÉRTOLA7750-330MértolaBeja
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAUTO EST 2 KM 193 NORTE SULALMODÔVAR7700-016AlmodôvarBeja
ANTONIO MANUEL GUERREIROEST NACI 2 ASV GALPALMODÔVAR7700-016AlmodôvarBeja
RAPOSO & LUZIA COMB LUB LDAR SEARA 30CASTRO VERDE7780-163Castro VerdeBeja
ANTONIO EDUARDO PIEDADE A HERDEIROSPRAÇA VILA GARVAO QUIOSQUE TONYOURIQUE7670-370OuriqueBeja
AMILCAR ALEXANDRE BALTASAR PEREIRALARGO RELOGIO 10 11ALVITO7920-022AlvitoBeja
BOTELHO II LDAEN 390 ASV GALPVILA NOVA DE MILFONTES7645-023OdemiraBeja
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAE 2 KM 148 NORTE SUL ASV GALP M24 ALJUSTREL NORTE ASULALJUSTREL7600-010AljustrelBeja
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAE 2 KM 148 SUL NORTE ASV GALP M24 ALGUSTREL SUL NORTEALJUSTREL7600-010AljustrelBeja
PAPELARIA ZECA UNIPESSOAL LDAAV SALUQUIA 2MOURA7860-002MouraBeja
GRUPO CAMEIRINHA COM SERV SAR LISBOA ESTR NACIONAL 121BEJA7800-346BejaBeja
NELSON CACHOPAS UNIPESSOAL LDAR NOVA FEIRA FARJAIS CASTRO LJ 1 INTERMARCHECASTRO VERDE7780-201Castro VerdeBeja
SUSANA SIOGA UNIPESSOAL LDAPC ANT RAPOSO TAVARES QIOSQUEBEJA7800-426BejaBeja
SUPERALJUSTREL SUPERMERCADOS LDARAMAL DE BEJA S/NALJUSTREL7600-073AljustrelBeja
MARIA HELENA GONCALVES GAMITOAV GENERAL HUMBERTO DELGADO 33FERREIRA DO ALENTEJO7900-555Ferreira do AlentejoBeja
MORETHANFUEL LDAAV ANTONIO SARDINHA ASV BPBEJA7800-403BejaBeja
NELSON CACHOPAS UNIPESSOAL LDAPRAÇA REPUBLICA 9CASTRO VERDE7780-135Castro VerdeBeja
MANUEL ALEXANDRE ALMEIDA E F LDAR MOINHO VENTO 5 B PAP ALMEIDAVILA NOVA DE MILFONTES7645-282OdemiraBeja
IDALINA JESUS F CARDOSO MARQUESAV COLEGIO 1PROENÇA-A-NOVA6150-410Proença-a-NovaCastelo Branco
TERTULIA PAP CAFETARIA LDAR DR ANTONIO PONCES CARVALHOVILA DE REI6110-217Vila de ReiCastelo Branco
PALMIRA MARIA V MARQUES ROLAOR AFONSO PAIVA 7 B TAB TIAGOSCASTELO BRANCO6000-076Castelo BrancoCastelo Branco
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 KM 127 SUB LANÇO CASTELO BRANCO APT86 A23 CASTELO BRANCO (ABR/CBR) GARDETEALCAINS6005-999Castelo BrancoCastelo Branco
LIVRARIA MAR ARTE LDAROTUNDA GRANJA LT 161 RC DTOCASTELO BRANCO6000-762Castelo BrancoCastelo Branco
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 KM127 SUB LANÇO CASTELO BRAN APT86 A23 CASTELO BRANCO (CBR/ABR)ALCAINS6005-999Castelo BrancoCastelo Branco
SOC COMERCIAL COMB MONTALVAO LDAAV INFANTE SAGRES SN ASV GALPCASTELO BRANCO6000-082Castelo BrancoCastelo Branco
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 LANÇO KM 162,3 TEIXOSO ALCARIA APT 370 A23 FUNDÃO (FND/CBR) BELMONTE FUNDAOALCARIA FND6230-022FundãoCastelo Branco
MANUEL TAVARES LDAR SANTA CRUZ 85PROENÇA-A-NOVA6150-424Proença-a-NovaCastelo Branco
JOSE VIDAL SESTAY SUCESSORES LDAAL LIBERDADECASTELO BRANCO6000-074Castelo BrancoCastelo Branco
CARLOS ALBERTO FRANCA PATRICIOHIPERMERCADO MONTEVERDE LJ 35COVILHÃ6200-251CovilhãCastelo Branco
LIDER LIVRARIA PAPELARIA LDAR CIDADE FUNDAO 21COVILHÃ6200-350CovilhãCastelo Branco
TAB CCE FERNANDO F LOPES SILVA LDAPRAÇA DR DUARTE SIMOES CC ESTAÇAO LJ 9COVILHÃ6200-084CovilhãCastelo Branco
BEATRIZ JOAQUINA DIAS ANDREAV NUNO ALVARES LT 8D LJ 8ECASTELO BRANCO6000-083Castelo BrancoCastelo Branco
ANABELA SILVA SANTOS OLIVEIRAAV VIRIATO 70 SONYPAL TORTOSENDOTORTOSENDO6200-721CovilhãCastelo Branco
JOAO MANUEL ROXO DIAS ANTUNESHIPERMERCADO MODELO LJ 2/3CASTELO BRANCO6000-459Castelo BrancoCastelo Branco
MARIA ISABEL P J C C FERNANDESR SRA MERCULES 8 B PAP FIGUEIRACASTELO BRANCO6000-280Castelo BrancoCastelo Branco
A ALVES LDAPC REI D JOSE 6 RCCASTELO BRANCO6000-118Castelo BrancoCastelo Branco
JOSE CARLOS SILVA FELICIANOTV SAO SEBASTIAOBELMONTE6250-023BelmonteCastelo Branco
ANA M MATEUS DE OLIVEIRA COSTAAV LIBERDADE QUIOSQUE AV FUNDAOTELHADO FND6230-772FundãoCastelo Branco
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA23 KM80 NASCENTE SUL/NORTE FRATEL M24 VILA VELHA RODAO SUL NORTEVILA VELHA DE RÓDÃO6030-245Vila Velha de RódãoCastelo Branco
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA23 KM80 POENTE NORTE/SUL FRATEL M24 VILA VELHA RODAO NORTE SULVILA VELHA DE RÓDÃO6030-245Vila Velha de RódãoCastelo Branco
QUIOSQUE JARDIM ARTIGOS PAP LDAAV FREI HEITOR PINTO JARDIM PUBLICOCOVILHÃ6200-113CovilhãCastelo Branco
ALVARO BARTOLOMEU F SAMPAIO LDAR TRES LAGARES QUIOSQ GARDUNHAFUNDÃO6230-421FundãoCastelo Branco
EXPRESS FUEL LDAACESSO VARIANTE QTA OLIVOSA REPSOLCOVILHÃ6200-506CovilhãCastelo Branco
TORRESPEN GRAFICA LDALG D BARBARA TAVARES SILVA 15PENAMACOR6090-509PenamacorCastelo Branco
QUIOSQUE CLAUDIA UNIPESSOAL LDAURB GRANJA PARK R DR VITOR S PINTO LT A88 LJ 1CASTELO BRANCO6000-478Castelo BrancoCastelo Branco
LUIS ANTONIO RODRIGUES F FRANCISCOR MANUEL ALÇADA PADEZ 11 R/C CANHOSOCOVILHÃ6200-017CovilhãCastelo Branco
LIDER LIVRARIA PAPELARIA LDAQTA ALVITO CENT HOSP COVA BEIRA HOSPITAL PERO COVILHACOVILHÃ6200-251CovilhãCastelo Branco
DNL UNIPESSOAL LDAR PE ANT PEREIRA FIGUEIREDO 22MAÇÃO6120-750MaçãoSantarém
SUPERMONTE SUPERMERCADOS SAVARANDA PILATOS Intermarché - BelmonteBELMONTE6250-020BelmonteCastelo Branco
ASCENÇAO & ASCENÇAO LDAAV EUROPA LT 7 LJ 0 45 CC SERRA SHOPPINGCOVILHÃ6200-546CovilhãCastelo Branco
DISTRIDANHA SUPERMERCADOS LDAZONA NOVA EXPANSAO INTERMARCHEIDANHA-A-NOVA6060-101Idanha-a-NovaCastelo Branco
J ANTONIO PINHO COMBUSTIVEIS LDAACESSO A VARIANTE ASV GALPCOVILHÃ6200-251CovilhãCastelo Branco
PRIO ENERGY SAEN 109 KM 145 400 GUIAGUIA PBL3105-099PombalLeiria
LICINIO MIRANDA & JOSE CHAPEIRA LDAR DAS LAGES EDF PAO AÇUCAR 1PENAMACOR6090-800PenamacorCastelo Branco
CRISTINA MARIA M BARATA UNIP LDAEST STO ANTONIO 19 R/CALCAINS6005-006Castelo BrancoCastelo Branco
LINA PINTO UNIPESSOAL LDAR PEDRO ALVARES CABRAL 172 ABELMONTE6250-087BelmonteCastelo Branco
CONVIVIO DE LETRAS LDAR D TRES LAGARES S/N QUIOSQUE BRINDFUNDÃO6230-421FundãoCastelo Branco
SUPERPROENÇA SUPERMERCADOS LDALUGAR DE S BARTOLOMEU ECOMARCHEPROENÇA-A-NOVA6150-503Proença-a-NovaCastelo Branco
MARIA CONCEIÇAO COUTO LDAAV LIBERDADE 65 PAP ESTUDANTEFUNDÃO6230-398FundãoCastelo Branco
EMILIO J SALAVESSA L COM D COMB LDAEN 18 ROTUNDA MONTALVAO REPSOLCASTELO BRANCO6000-050Castelo BrancoCastelo Branco
DISTRICOVILHA SUPERMERCADOS LDAAV INF D HENRIQUE INTERMARCHELJ7COVILHÃ6200-506CovilhãCastelo Branco
ANA LEONOR MILHEIRO PIÇARRA BARATAAV PEDRO ALVARES CABRAL CC S TIAGO LJ 39CASTELO BRANCO6000-031Castelo BrancoCastelo Branco
DISTRIALCAINS SUPERMERCADOS LDAESTRADA S DOMINGOS INTERMARCHEALCAINS6005-010Castelo BrancoCastelo Branco
CARLOS MANUEL TEIXEIRA CASTELEIROR GEN HUMBERTO DELGADO QUIOSQUE CANHOSOCOVILHÃ6200-014CovilhãCastelo Branco
DISTRIBRANCO SUPERMERCADOS LDAZONA IND CASTELO BRANCO LT P6 C EDF INTERMARCHECASTELO BRANCO6000-991Castelo BrancoCastelo Branco
ANA PAULA BACALHAU DOUTORR PROF DR FARIA DE VASCONCELOS Nº4 CASTELO BRANCOCASTELO BRANCO6000-266Castelo BrancoCastelo Branco
ASSUNCAO TAVARES LDALG RIBEIRO AMARAL CAFE PORTUGALOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-070Oliveira do HospitalCoimbra
PAP PAIONENSE LDAR FIGUEIRA FOZ 42PAIÃO3090-495Figueira da FozCoimbra
ILDA MARIA NASCIMENTO S RODRIGUESR. CONSELHEIRO DR. ALBINO FIGUEIREDCOJA3305-143ArganilCoimbra
JOSE VAZ F HENRIQUES CRUZPC FAUSTO CORREIA QUIOSQUECOIMBRA3000-253CoimbraCoimbra
PAULO JORGE A FERREIRALG DAS AMEIAS EST NOVA QUIOSQUECOIMBRA3000-024CoimbraCoimbra
CELESTE LOPES PRATASAV. FERNAO MAGALHAES-RODOV BEIRA LICOIMBRA3000-178CoimbraCoimbra
ANIBAL ANTUNES BANDEIRA LDAAV VALE FLORES SN NA ASV GALPCOIMBRA3030-486CoimbraCoimbra
ZELINDA PEDROSA VIEIRAR DOMINGUES PEREIRA 33MARINHA DAS ONDAS3090-005Figueira da FozCoimbra
MARIA LINA LIMA FERNANDES BAETAAV S SILVESTRELOUSÃ3200-203LousãCoimbra
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAGUARDA INGLESA COIMBRA ICOIMBRA3040-193CoimbraCoimbra
ALCIDES MOREIRA DIASAV EMIDIO NAVARRO 81COIMBRA3000-151CoimbraCoimbra
SARA MARIA FONTES MAMEDEAV BRASIL 198 A PAP SATELITE IIFIGUEIRA DA FOZ3080-323Figueira da FozCoimbra
LUBRICENTRO DOIS COM COMB AUTOM LDAR DA LVARIZ 7 ASV GALPCARAPINHEIRA3140-099Montemor-o-VelhoCoimbra
TAB AMARELINHA LDAR DAS CHAVES LT 5 LJ 3COIMBRA3020-169CoimbraCoimbra
MARY SKY BAR LDAC COM GIRASSOLUM LJ 17 R JOAO DEUS RAMOSCOIMBRA3030-328CoimbraCoimbra
FERREIRA MORAIS & MORAIS LDAR ADRIANO LUCAS MS MIGUELIC2N/SU ASV BPCOIMBRA3020-430CoimbraCoimbra
CISION PORTUGAL-DIST INFOR GERAL SAR. ENTRE VINHAS-EDF MEMORANDUM APT 20027 EIRASEIRAS3020-171CoimbraCoimbra
ROTUNDA PAP LDAR. 5 OUTUBRO 50 BUARCOSFIGUEIRA DA FOZ3080-271Figueira da FozCoimbra
PAP TAB ARQUIVO LDAR DR MANUEL RODRIGUES 9COIMBRA3000-258CoimbraCoimbra
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAArea Serv Mealhada A1 NASCENTE SUL/NORTEENXOFAES3060-115CantanhedeCoimbra
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAREA SERV MEALHADA A1-POENTE N/SULENXOFAES3060-115CantanhedeCoimbra
TAB FOZ-TAB E PAP, LDAR. REPUBLICA, 151FIGUEIRA DA FOZ3080-036Figueira da FozCoimbra
QUINTALAO LIV PAP LDAPC DO MUNICIPIO LJ-HCONDEIXA-A-NOVA3150-113Condeixa-a-NovaCoimbra
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAESTRADA NACIONAL 111 1 STA CRUZCOIMBRA3000-115CoimbraCoimbra
ADELINO ROCHA & ROCHA COM LDAR DR JOAO MATOS 36 POSTO GALPVILAMAR3060-780CantanhedeCoimbra
MEIO MUNDO-LIV PAPELARIA, LDA-LJ-IR. PROF ANTONIO GARCIA VASCONCELOSOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-132Oliveira do HospitalCoimbra
LUISA FILOMENA OLIVEIRA F R BRAGAR. SOFIA, 46COIMBRA3000-389CoimbraCoimbra
FOZQUIOSQUES PAP E TABACARIA LDAPSO INFANTE D HENRIQUE, S/NFIGUEIRA DA FOZ3080-154Figueira da FozCoimbra
A.V.M. COSTA-COM. COMB. E PNEUS,LDAAV. SARAIVA DE CARVALHO, 16FIGUEIRA DA FOZ3080-055Figueira da FozCoimbra
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV. DR MENDES SILVA, 211/251 CONTINENTE COIMBRA - JORNAIS - CC COIMBRA SHOPPINGCOIMBRA3030-193CoimbraCoimbra
DA COSTA MONTEIRO & PAIS SANTOSLDAAV BISSAIA BARRETO HOSPITAL NOVOCOIMBRA3000-076CoimbraCoimbra
MELODIAS DO MAR TAB UNIPESSOAL, LDALG DOS 4 CAMINHOS LJ 1 C C E LECLERCFIGUEIRA DA FOZ3080-011Figueira da FozCoimbra
SANTOS DETALHES, LDACC FORUM COIMBRA, LJ 24 AV JOSE BONIFACIO ANDRADE SILVA QTA VALE GEMILCOIMBRA3040-389CoimbraCoimbra
ESTILOS IRREVERENTES LDACOVA DO BARROTÁBUA3420-303TábuaCoimbra
JOSÉ DA SILVA E SOUSA, HERDEIROSLARGO DA PORTAGEMCOIMBRA3000-337CoimbraCoimbra
JOAQUIM MACHADO SAR D MANUEL I 22 E 23 ESTADIO CIDADE DE COIMBRACOIMBRA3030-320CoimbraCoimbra
ANTUNES & ANTUNES, LDALG ARTUR BARRETO, 9CONDEIXA-A-NOVA3150-124Condeixa-a-NovaCoimbra
CARLOS ALBERTO S GUERRA E CA LDALARGO DR ANTONIO JOSE ALMEIDA N 36TOCHA3060-705CantanhedeCoimbra
TERESA MARIA SIMOES M FIGUEIREDOR DO AMEAL RC LJ DOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-101Oliveira do HospitalCoimbra
MARIA PIRES MENDESR SAO SEBASTIAOPAMPILHOSA DA SERRA3320-232Pampilhosa da SerraCoimbra
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAPONTE EIRAS AS ADEMIACOIMBRA3020-324CoimbraCoimbra
COIMBRA & FILHOS LDAAV DR DANIEL DE MATOS POIARES (S. ANDRE)VILA NOVA DE POIARES3350-153Vila Nova de PoiaresCoimbra
PETROGIR COMB R LUBRIFICANTES, LDAR 5 DE OUTUBRO CIMO DE FALA S MARTINHO DO BISPOCOIMBRA3045-043CoimbraCoimbra
MONTEIROS & ALMEIDAS LDAR. BERNARDO ALBUQUERQUE,6 BCOIMBRA3000-070CoimbraCoimbra
O NOSSO CAFE-MANUEL H ANTUNESAV. BRASIL, 370COIMBRA3030-175CoimbraCoimbra
VALDEMAR A O CATARINO-TAB TRIUNFOR. BRASIL, 233 RCCOIMBRA3030-175CoimbraCoimbra
TAB OLIVAIS-M FATIMA S F RAMOSR. CAP LUIS GONZAGA,5STO ANTONIO3030-095CoimbraCoimbra
AIRES RAMOS SILVA BARATAAV. DIAS SILVA,140COIMBRA3000-135CoimbraCoimbra
CHUR PEDRULHA-LUISA C. C. BALTAZAREN 1 - PEDRULHACOIMBRA3025-010CoimbraCoimbra
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV GENERAL HUMBERTO DELGADO COIMBRA-SOLUMCOIMBRA3030-327CoimbraCoimbra
FORTILEGANTE COM GERAL LDAR DO COMERCIO 44-48 CASA NOVILANGRANJA DO ULMEIRO3130-080SoureCoimbra
SODILOUSÃ-SUPERMERCADOS, LDAQTA S.PEDROLOUSÃ3200-261LousãCoimbra
PETROPOSTOS COM COMBUSTIVEIS LDAR DE COSELHAS VIA CIRCULAR EXTERNA EIRASCOIMBRA3000-604CoimbraCoimbra
CONTINENTE HIPERMERCADOS SACC FORUM COIMBRA CONTINENTE FORUM COIMBRA JORNAIS QTA VALE GEMILCOIMBRA3040-389CoimbraCoimbra
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA 17 KM 62 - SUL LJ 602 - A- A S FIGUEIRA DA FOZ -REPSOLFIGUEIRA DA FOZ3080-513Figueira da FozCoimbra
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA17 KM 62 NORTE-LJ 603 B -A S FIGUEIRA DA FOZ -POSTO REPSOLFIGUEIRA DA FOZ3080-513Figueira da FozCoimbra
ESTACAO DAS COLINAS UNIPESSOAL LDAR DR MANUEL ALMEIDA E SOUSA POSTO GALPCOIMBRA3025-046CoimbraCoimbra
SOL DESLUMBRANTE, LDAR COMBATENTES DA GRANDE GUERRA, 125MIRA3070-454MiraCoimbra
FERNANDO MANUEL C. COVAS MARQUESRUA OLIVEIRA MATOS N 1ARGANIL3300-062ArganilCoimbra
SOL Y MAR PAP E TAB UNIP LDAAV REMIGIO FALCAO BARRETO N 184FIGUEIRA DA FOZ3090-698Figueira da FozCoimbra
SILVIA DANIELA MARANHAO SANTOSPC FLORINDO JOSE FROTA EDF COSTA PEREIRA R/C FC AFEBRES3060-318CantanhedeCoimbra
BASG UNIPESSOAL LDAR VASCO DA GAMA 54COIMBRA3030-074CoimbraCoimbra
SUPERPOIARES SUPERMERCADOS LDAR GENERAL HUMBERTO DELGADO QUINTA DA VILAVILA NOVA DE POIARES3350-160Vila Nova de PoiaresCoimbra
ARGOMAGAZINE ART GRAF PAP LDAR VISCONDE SANCHES FRIAS R/CARGANIL3300-064ArganilCoimbra
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIC2 KM 175,5 TRAVAZ CONDEIXA A NOVA (LIS/POR) S/NCONDEIXA-A-NOVA3150-193Condeixa-a-NovaCoimbra
TIAGO COSTA NEVES UNIP LDAR DR FRANCISCO FERNANDES COSTA LJ 5LOUSÃ3200-265LousãCoimbra
JOAO PEDRO M FRAZAO MONTEIROR BRASIL 336COIMBRA3030-775CoimbraCoimbra
TREVO COM SERV TAB PAP LDACC FOZ PLAZA LJ 251/252 R DOS CONDADOSFIGUEIRA DA FOZ3080-220Figueira da FozCoimbra
MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDAR DR ANTONIO DIAS - AMOL - LJ3OLIVEIRA DO HOSPITAL3400-160Oliveira do HospitalCoimbra
CAFE BAR HORTENSE LEMOS&FILHOS LDALG DA PRACA 15CERNACHE3040-778CoimbraCoimbra
TAB CHOUCO COM JORN REV LDALG MARTIR SANTO S/NFIGUEIRA DA FOZ3080-256Figueira da FozCoimbra
DISTRILAVOS SUPERMERCADOS LDARUA DAS FLORESLAVOS3090-452Figueira da FozCoimbra
CONCENTRACAO ESPECIFICA ENG LDAAV 25 ABRIL 53 QUIOSQUE MIRENSEMIRA3070-301MiraCoimbra
INTER CONDEIXA SUPERMERCADOS LDALUGAR DA BARREIRACONDEIXA-A-NOVA3150-110Condeixa-a-NovaCoimbra
IRMAOSCOMBUSTIVEIS LDAAV DR CARLOS CAMPOS 3 ASVOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-058Oliveira do HospitalCoimbra
JOAQUIM SIMOES PEREIRA UNIP LDAR DR JOSE CARLOS PEREIRA CARVALHO 68MIRANDA DO CORVO3220-203Miranda do CorvoCoimbra
JAMARKET UNIP LDALG DO CORREIO S/NPENELA3230-250PenelaCoimbra
VICIOS URBANOS REP E COM LDACC COIMBRA SHOPPING P0 AV DR MENDES SILVACOIMBRA3030-193CoimbraCoimbra
SUPERFOZ SUPERMERCADOS LDAEN109 CHA-TAVAREDEFIGUEIRA DA FOZ3080-847Figueira da FozCoimbra
GERACAO DAS PALAVRAS LDAR ARMENIO C SIMOES ASV REPSOLMIRANDA DO CORVO3220-186Miranda do CorvoCoimbra
ANA SOFIA JESUS PEREIRAAV INF D HENRIQUE 9312 QUIOSQUE JARDIMPRAIA DE MIRA3070-794MiraCoimbra
MUNDO DAS REVISTAS LDACC ATRIUM SOLUM AV ELISIO MOURACOIMBRA3030-183CoimbraCoimbra
PALPITES ESPONTANEOS UNIP LDAR DA MATIÔAFIGUEIRA DA FOZ3080-847Figueira da FozCoimbra
HUGO DANIEL CORREIA UNIP LDAAV BISSAYA BARRETO IPO COIMBRACOIMBRA3000-075CoimbraCoimbra
MAFE COMB SERV LDAR DOS TROVISCAIS POSTO CEPSASOUSELAS3020-886CoimbraCoimbra
TIAGO ALEXANDRE PAIXAO MOREIRAR MANUEL SILVA GAIO 1 PAP/TAB S TEOTONIOCOIMBRA3030-018CoimbraCoimbra
CRISTINA SIMOES FERNANDES UNIP LDAR CASAL DOS BARREIROS S/NEGA3150-256Condeixa-a-NovaCoimbra
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAEN234-1 ROT DO FREIXIALCANTANHEDE3060-228CantanhedeCoimbra
NUTRIMPOR IMPORTAÇÃO E NUTRIÇÃO LDARUA PROF FERNANDO SERRA OLIVEIRA 111FEBRES3060-318CantanhedeCoimbra
DORA MARIA SILVA SIMOES UNIP LDAR O CONIMBRICENSE 22 24COIMBRA3030-504CoimbraCoimbra
FABIO JOSE PEREIRA FERNANDESPC DO MAR PORTUGUES 4 PRICECOFFEFIGUEIRA DA FOZ3080-288Figueira da FozCoimbra
FOZ PRESS UNIPESSOAL LDAR BERNARDO LOPES 115 R/C ESQFIGUEIRA DA FOZ3080-395Figueira da FozCoimbra
ANTONIO DA SILVA MOREIRARUA RIBEIRO DO AMARAL 14 AOLIVEIRA DO HOSPITAL3400-070Oliveira do HospitalCoimbra
MAFE COMB E SERVICOS LDAZONA IND VILA VERDE LT20OLIVEIRA DO BAIRRO3770-308Oliveira do BairroAveiro
QUIOSQUE ESTADIO LDAR JOAQUIM SOTTO MAYOR 139 QUIOSQUE ESTADIOFIGUEIRA DA FOZ3080-209Figueira da FozCoimbra
MARCIA FILIPA QUEIROS ALMEIDAR MOEDA 61 R/CCOIMBRA3000-283CoimbraCoimbra
TREVO JANOTA LDAAV JOAO REGRAS 98COIMBRA3040-256CoimbraCoimbra
VITOR MANUEL GOMES DE CAMPOSRUA TRAS DAS CASAS MEAS MIRANDA DO CORVOMIRANDA DO CORVO3220-115Miranda do CorvoCoimbra
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV PROF DR BISSAYA BARRETO NOTE JORNAIS FIGUEIRA DA FOZFIGUEIRA DA FOZ3080-897Figueira da FozCoimbra
INTERARGANIL SUPERMERCADOS LDABAIRRO DO PRAZOARGANIL3300-017ArganilCoimbra
PAULA CRISTINA DA SILVA MIRANDARUA FREDERICO GARCIA SECADES 35 CADIMACADIMA3060-094CantanhedeCoimbra
PENSAMENTOS ILUSTRADOS LDARUA DO HOSPITAL FIGUEIRA DA FOZFIGUEIRA DA FOZ3090-707Figueira da FozCoimbra
MARIA TERESA BAT CASTANHEIRA DUARTERUA BOMBEIROS 4TÁBUA3420-322TábuaCoimbra
MARIA CONCEICAO CEITA VERA CRUZRUA JOAQUIM SOTTO MAYOR JT COLISEUFIGUEIRA DA FOZ3080-171Figueira da FozCoimbra
LINA MARGARIDA UNIPESSOAL LDAR DR DANIEL MATOS 148COIMBRA3030-049CoimbraCoimbra
PGL SABORES LDAAV MANUEL CARVALHO COELHOVILA NOVA DE POIARES3350-154Vila Nova de PoiaresCoimbra
JOAO TIAGO OLIVEIRA SANTOSEDF JACINTO ALFAIATO R DAS ESCOLAS R/C FRACCAO MTOCHA3060-580CantanhedeCoimbra
PAP A TEIA, LDAESTRADA DA BEIRA ,674 ALTO S JOAOCOIMBRA3030-173CoimbraCoimbra
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAREA SERVICO A6 V NOVAS NORTE BVENDAS NOVAS7080-011Vendas NovasÉvora
TABACARIA PARIS LDAR REPUBLICA 19ÉVORA7000-656ÉvoraÉvora
ALVARO NUNES & NUNES LDAE N 18 ASV GALPPORTEL7220-390PortelÉvora
FELICIANO M PASSINHAS PAP LIV LDAR SAO JOAO DEUS 9BORBA7150-142BorbaÉvora
PAPELARIA CAMBAIA LDAR DR ANTONIO JOSE ALMEIDA 65VILA VIÇOSA7160-275Vila ViçosaÉvora
ANTONIO MARQUES TAB PAP SOC U LDAPC SERTORIO 25 A AG70271ÉVORA7000-509ÉvoraÉvora
AMERICO MIRA & FILHOS PAP LDALG CALOUSTE GULBENKIEN 4MONTEMOR-O-NOVO7050-192Montemor-o-NovoÉvora
PEDRO MANUEL ALVES ANASTACIOAV GAGO COUTINHO 27 AMONTEMOR-O-NOVO7050-047Montemor-o-NovoÉvora
PAP CENTRAL FRANCISCO MC MENDES LDAR IGREJA 1REGUENGOS DE MONSARAZ7200-373Reguengos de MonsarazÉvora
MARQUES & FILHO LDAZONA INDUSTRIAL CEMITERIO GALPMOURÃO7240-999MourãoÉvora
MARQUES & FILHO LDAEST NAC 256 KM 20REGUENGOS DE MONSARAZ7200-999Reguengos de MonsarazÉvora
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDALG CHAFARIZ DEL REI POSTOÉVORA7005-224ÉvoraÉvora
SOUSA E MARQUEZ LDAAV. GAGO COUTINHO N 25 - ASV GALPMONTEMOR-O-NOVO7050-097Montemor-o-NovoÉvora
TABACARIA GOBELA, LDAR. LICEU 38 BR. SENHORA GLORIAÉVORA7000-292ÉvoraÉvora
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV TULIO ESPANCA P RAIMUNDO GALP M24 PORTAS RAIMUNDOÉVORA7005-840ÉvoraÉvora
LER & SABER UNIPESSOAL LDAR SAO SEBASTIAO 6GRÂNDOLA7570-230GrândolaSetúbal
TRUQUES SABIOS UNIPESSOAL LDAR ANT COELHO OLIVEIRA 29RC LJESQVENDAS NOVAS7080-084Vendas NovasÉvora
PETROREGUENGOS COMBUSTIVEIS REP LDAESTRADA EVORA ASV GALPREGUENGOS DE MONSARAZ7200-399Reguengos de MonsarazÉvora
FUTURO FACIL PAP LIVRARIA UNIP LDAR VICTOR CORDON 27ESTREMOZ7100-560EstremozÉvora
AUTO SOG COM A AUTOMOVEIS LDAZONA IND LT 122 123 E 124 ASV REPSOLESTREMOZ7100-513EstremozÉvora
JOSE CLIMACO E FILHOS LDAPC ZECA AFONSO 7B BAIRRO MALAGUEIRAMALAGUEIRA7000-706ÉvoraÉvora
M & V SOUSA LDAVARIANTE ZONA IND SENT BEJA EVORAÉVORA7005-444ÉvoraÉvora
MARQUES & FILHO LDAEST NAC 114 KM 182 3 ASV GALPÉVORA7005-863ÉvoraÉvora
ANIBAL LIVRARIA PAPELARIA LDAR 31 JANEIRO 26 AESTREMOZ7100-114EstremozÉvora
ANIBAL LIVRARIA PAPELARIA LDAZONA IND LT10 INTERMARCHE LJ 1ESTREMOZ7100-147EstremozÉvora
SELREST ACTIVIDADES HOTELEIRAS LDALARGO COMB GRANDE GUERRA QUIOSQESTREMOZ7100-111EstremozÉvora
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA6 SUB LANÇO SUL NORTE ASV SENTIDO MARETECA CAIA M24 MONTEMOR A6 SULMONTEMOR-O-NOVO7050-349Montemor-o-NovoÉvora
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAZONA INDUSTRIAL QUINTA MONIZ JORNAISÉVORA7005-834ÉvoraÉvora
BIGORNA & BIGORNA LDAR ENG ARANTES OLIVEIRA LT 50 RCÉVORA7000-758ÉvoraÉvora
LAURA LOBATO SOCIEDADE UNIP LDAPRACETA HORTA DO BISPO 5ÉVORA7005-259ÉvoraÉvora
SABIOS RABINOS TABACARIA PAP LDABR CRUZ PICADA LT 13 RCÉVORA7000-772ÉvoraÉvora
LUZIAS LDAEST SERV BP PORTAS MACHEDEÉVORA7000-153ÉvoraÉvora
ABASTIMOR LDAAV GAGO COUTINHO 74 ASV BPMONTEMOR-O-NOVO7050-100Montemor-o-NovoÉvora
CAMOES TABACARIA LIMITADAR CANDIDO REIS 14ÉVORA7000-888ÉvoraÉvora
SEGREDOS DE PAPEL UNIP LDAAV REPUBLICA 84 A 86VENDAS NOVAS7080-100Vendas NovasÉvora
JOAO GINJA UNIPESSOAL LDAAV POVO 6BORBA7150-103BorbaÉvora
JOSE REBOCHO RICO UNIPESSOAL LDAR RAIMUNDO 4ÉVORA7000-661ÉvoraÉvora
JN5 LDALARGO REPUBLICA 8ESTREMOZ7100-505EstremozÉvora
ARCOR 88R DR COUTO JARDIM 5VILA VIÇOSA7160-263Vila ViçosaÉvora
ROSARIA MARIA CALDEIRA C CARAMUJOPC CONS FERNANDO SOUSA 2 B PAP VARANDIMMORA7490-221MoraÉvora
CUSTODIO JOSE SALSINHAR RELOGIO 39 PAP SALSINHAALCÁÇOVAS7090-048Viana do AlentejoÉvora
TABACARIA ARCADA JOAQUIM G L S LDAR REPUBLICA 59 61ÉVORA7000-656ÉvoraÉvora
CLINAR LIV PAP LDAAV REPUBLICA 112OLHÃO8700-310OlhãoFaro
PONTO FINAL LIV PAP TAB LDAR VASCO DA GAMA 75 ALAGOS8600-722LagosFaro
VERDE E AMARELO TAB ARTESANATO LDABLOCO RIBEIRINHO 17 ARTESANATO OLHOS D AGUAALBUFEIRA8200-647AlbufeiraFaro
CASTELO SUPERMERCADOS LDASESMARIASSESMARIAS8200-385AlbufeiraFaro
O PLAZA-ESMERALDA M N ANDRER. JULIO DINIS,66MONTENEGRO8005-258FaroFaro
JOAO JOSE TEODORO LIMAALPORCHINHOS (TABACARIA CORAL)ALPORCHINHOS8400-450Lagoa (Algarve)Faro
FERNANDO BARBARA OLIVEIRAAV 25 ABRIL EDF VILA FLOR LJ B TAB CARAVANALOULÉ8100-222LouléFaro
JOAO MARTA MATEUSAV. COSTA MEALHA 27LOULÉ8100-238LouléFaro
ARMATURIS COM ADM E GESTAO IMOB LDAR FORTALEZA 18ARMAÇÃO DE PÊRA8365-124SilvesFaro
J A FERREIRA LDAAV TIVOLI, ALDEIA MAR VILAMOURAQUARTEIRA8125-410LouléFaro
ANTONIO SANTOS LABISA LDAR JOAQUIM M MENDONCA GOUVEIA NALBUFEIRA8200-144AlbufeiraFaro
LIV PAP ESTER LOPES & FILHO LDAR LIBERDADE 39OLHÃO8700-398OlhãoFaro
LUCIO SERGIO V MAGALHAESR ALAGOA PAP NETELALTURA8950-411Castro MarimFaro
LEONOR MARIA BRITO SOUSA SIMOESAV 25 ABRIL QUIOSQUE ELE ELALOULÉ8100-238LouléFaro
LUBRISUL LUBRIFICANTES E COMB LDAAV MARCHAL PACHECO ASV GALP SULLOULÉ8100-240LouléFaro
INOVADA GESTAO E INVESTIMENTOS LDAR DUNFERLINE POENTE COMERCIAL LJ 3 PAPELARIA MAGICA AREIAS S JOAOALBUFEIRA8200-278AlbufeiraFaro
SERAFIM ROSA E FILHOS LDAASV GALP VALE DA AZINHEIRAALBUFEIRA8200-633AlbufeiraFaro
ELISABETE DRAGO S NORONHAR MINISTRO DUARTE PACHECO LT 1 LJ PAPELARTEVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-330Vila Real de Santo AntónioFaro
NORONHA & ANTUNES LDAQUATRO ESTRADAS ASV BPLOULÉ8100-221LouléFaro
ARNALDO FILIPE ISABEL CRISTOURB MIRA PRAIA LT 11MANTA ROTA8900-038Vila Real de Santo AntónioFaro
A4 SOCIEDADE TABACARIAS LDAEDF MARINA PLAZA LT 15 A LJ 28 VILAMOURAQUARTEIRA8125-401LouléFaro
SILVA E LOPES UNIP LDAR VITOR COSTA SILVA 18 C EXCENTRICALAGOS8600-764LagosFaro
PAULO ALEXANDRE GUERREIRO MARTINSR SANTO ANTONIO 93FARO8000-282FaroFaro
J E B PAPELARIA E TABACARIA LDAQTA MALATA LJ 113 CC CONTINENTE PORTIMAOPORTIMÃO8500-467PortimãoFaro
RODRIGUES E RAMOS LDAEN 125 ASV GALP LUZ DE TAVIRASANTA LUZIA TVR8800-533TaviraFaro
PARCHEL GROSSISTA BENS SERV PRO LDAMARINA PORTIMAO LJ 1 6 SUL TABACO DO RIOPORTIMÃO8500-345PortimãoFaro
HELDER & DIOGO LDAR TELECOMUNICAÇOES 17 LJ BALBUFEIRA8200-184AlbufeiraFaro
TAB FLAMINGO ELVIRA MARIA A PEREIRAR D JOAO II EDF VILAMAR I LJ AARMAÇÃO DE PÊRA8365-130SilvesFaro
MARTINS PEREIRA E RAIMIUNDO LDAR DR MANUEL ARRIAGA 6ARMAÇÃO DE PÊRA8365-140SilvesFaro
M FATIMA M R UNIPESSOAL LDALG ESCOLA PRIMARIAVILA NOVA DE CACELA8900-067Vila Real de Santo AntónioFaro
KANTINHO TABACO TAB UNIPESSOAL LDAURB MONTES LUZ LT 58 SUP BATISTA MONTES DA LUZLUZ LGS8600-164LagosFaro
M V REIS LDAR. VASCO GAMA 1FERRAGUDO8400-253Lagoa (Algarve)Faro
AMERICO PIRES CARDOSOAV DR BERNARDINO SILVA 122 PAPELARIA APOLOOLHÃO8700-300OlhãoFaro
ANTONIO MANUEL CONCEIÇAO PAULINOEDF HOTEL VILA GALE PRAIA GALE LT 33 LJ 3 TAB SNACK BAR JAMAICAGUIA ABF8200-416AlbufeiraFaro
MANUEL AFONSO & GOMES LDAAV V 6 SITIO MALATA ASV BPPORTIMÃO8500-510PortimãoFaro
JOAQUIM SALVADOR MENDES E FILHOS LDAV DR ALMEIDA CARRAPATO ASV REPSOLFARO8000-081FaroFaro
RUI AMARAL DIAS-UNIPESSOAL LDAR. VASCO DA GAMA N 28QUARTEIRA8125-256LouléFaro
LIV PAP CERCADO DA ATALAIA LDAURB STO ANT DO ALTO BL D LJ AFARO8000-072FaroFaro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA22 VIA DO INFANTE SAGRES APT328 A22 SILVES (FARO/LGS)LAGOA8400-000Lagoa (Algarve)Faro
JOSE M FERREIRA-ART SANITARIOS LDAR. S SEBASTIAO 66 R7C-EST ALVORPORTIMÃO8500-300PortimãoFaro
MARIO SILVA BARROSO-PAP E TAB LDAR. 25 ABRIL 19LAGOS8600-281LagosFaro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDASITIO BOLOTA ALBUFEIRA IIALBUFEIRA8200-314AlbufeiraFaro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAMONTE BREJOS ALBUFEIRA I REPSOL MONTECHOROALBUFEIRA8200-001AlbufeiraFaro
CABRITA & CABRITA LDAR. JOAO DE DEUS N 18SILVES8300-010SilvesFaro
QUIOSQUE S LUIS UNIPESSOAL LDALG DR FRANCISCO SA CARNEIROFARO8000-151FaroFaro
ARMINDO BARROS E FILHOS LDAR SERPA PINTO ASV BPLOULÉ8100-714LouléFaro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEN 124 QTA MALATA JORNAL CC CONTINENTE PORTIMAOPORTIMÃO8500-524PortimãoFaro
BAGO D OIRO ARTESANATO BEBIDAS LDAAV S JOAO DEUS LJ 16 MERCADO MUNICIPALPORTIMÃO8500-069PortimãoFaro
TABACARIAS GOLDEN HAVANA UNIP LDAAV FRANCISCO SA CARNEIRO EDF SATELITE LJ 6 GOLDENQUARTEIRA8125-154LouléFaro
TEMPERA & TEMPERA LDAMERCADO MUNICIPAL STO AMARO LJ 5LAGOS8600-303LagosFaro
ASSOCIAÇAO BOMBEIROS VOLUNT ALJEZURR DOS BOMBEIROS ASV GALPALJEZUR8670-084AljezurFaro
MANUEL CASIMIRO LDAEDF JARDIM CHORO LOTE 128 MONTECHOROALBUFEIRA8200-182AlbufeiraFaro
BARRETO E FILHOS LDASALGADOS VILLAGE LOTE 36 37SALGADOS8200-010AlbufeiraFaro
CALHAMBEQUE VERDE LDAR JOSE PIRES PADINHA QUIOSQUETAVIRA8800-354TaviraFaro
ECRA D IDEIAS LDAR JULIO DINIS 49 RC MONTENEGROFARO8005-255FaroFaro
MATILDE INACIO UNIPESSOAL LDACC MODELO LOJA BLOULÉ8100-238LouléFaro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST NAC 125 JORNAIS CC ALGARVE SHOPPINGGUIA8200-417AlbufeiraFaro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SACERRO DAS MOS LT 316 MODELO LAGOS - JORNAISLAGOS8600-281LagosFaro
MATERIAS DIARIAS, LDAURB SILVINO S. CABECINHA LOTE 80 LOJA 2ALMANCIL8135-018LouléFaro
INTERSNACK PAST E SNACK BAR LDAEST ARMAÇAO PERA PORCHES SUPERMERCADO INTERMACHECARVOEIRO LGA8400-557Lagoa (Algarve)Faro
ANTONIO FRANCISCO GUERREIROPRC MARQUES POMBAL 18 A GALERIAVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-231Vila Real de Santo AntónioFaro
AMALIA SENA E CARLA CARNEIRO LDAR COMERCIO 36PORTIMÃO8500-633PortimãoFaro
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA 22 KM 270 VIA INFANTE NO BOLIQUEIME LOULE FARO M24 LOULE (LOULE FARO)BOLIQUEIME8100-071LouléFaro
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA22 KM270 VIA INF NO LOULE BOLIQ M24 LOULE (FARO LOULE)BOLIQUEIME8100-080LouléFaro
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAVIA INFANTE ASC GALP KM 4 350 URBANA CAFETARIA M24 LAGOS (PORTIMAO LAGOS)LAGOS8600-334LagosFaro
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV ENG JOAO MEIRELES ASV GALP LJ M 24 ALBUFEIRA VILAMOURA M24 VILAMOURA ALB QUARTEIRAQUARTEIRA8125-406LouléFaro
SOARESPIRES II ARTIGOS PAP LDACABEÇO MOCHO LT 1 CC INTERMARCHEPORTIMÃO8500-313PortimãoFaro
AMALIA JERONIMO R PALMA UNIPESSOALMERCADO NOVO LJ 9VILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-114Vila Real de Santo AntónioFaro
TRUNFO DA SORTE UNIPESSOAL LDAR MARQUES POMBAL 2 LJ BLAGOA8400-391Lagoa (Algarve)Faro
LUBRIALBUFEIRA LDAEST MONTECHORO TORRE MOSQUEIRA ASV GALPALBUFEIRA8200-387AlbufeiraFaro
EPIMENTE LDARIA SHOPPING E N 125 100OLHÃO8700-155OlhãoFaro
A PINTO COMERCIO COMBUST UNIP LDAEN 125 SITIO S PEDROTAVIRA8800-405TaviraFaro
MARIA LAURINDA J C S BORRALHOURBANIZACAO TORRALTA LT 12 LJ ALAGOS8600-524LagosFaro
MATEUS SILVA GREGORIO LDAURB QUINTAO V 6 ASV GALPPORTIMÃO8500-078PortimãoFaro
BL NEWS UNIPESSOAL LDAAV LIBERDADE 79 RCSÃO BRÁS DE ALPORTEL8150-101São Brás de AlportelFaro
SUPERALENTEJO SUPERMERCADOS LDALARGO ESTACAOVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-216Vila Real de Santo AntónioFaro
AMARELO POLEN LDAR SANTO ANTONIO 135 RCFARO8000-284FaroFaro
SUPREMOTIV LDAZONA IND LOULE LT 1 ASV CEPSALOULÉ8100-272LouléFaro
MARIA REIS SOC UNIPESSOAL LDAAV MINISTRO DUARTE PACHECOVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-211Vila Real de Santo AntónioFaro
QUIOSQUE PORTA PORTUGAL LDAR PORTAS PORTUGAL SNLAGOS8600-701LagosFaro
QUICK PICK UNIPESSOAL LDAEN 125 KM 103 LJ 1 30 CC FORUM ALGARVEFARO8009-020FaroFaro
QUIOSQUE TORRALTINHA LDAR MIGUEL TORGA QUIOSQUELAGOS8600-609LagosFaro
J E B PAPELARIA E TABACARIA LDAR S PEDRO 72 LJ 0 21 CC AQUA PORTIMAOPORTIMÃO8500-448PortimãoFaro
CELIA MARIA CONCEICAO G CUNHAAV MARINA EDF OLYMPUS LJ 29VILAMOURA8125-401LouléFaro
ANTONIA ROSA P ASTUCIA C LOBOLG S LUIS 25FARO8000-144FaroFaro
LETRAS EM DESTAQUE LDAR D ANTONIO JOSE ALMEIDA 5ALVOR8500-017PortimãoFaro
LETRAS EM DESTAQUE LDAR MARQUEZ POMBAL 3 A TAB EL REIALVOR8500-021PortimãoFaro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAJUNTO EST NACIONAL N 2 MODELO FARO II INPFARO8000-142FaroFaro
SUPERMONCHIQUE SUPERMERCADOS LDACEICEIRA PE DA CRUZ INTERMARCHEMONCHIQUE8550-328MonchiqueFaro
ALGARFAVORITA UNIPESSOAL LDABALAIA GOLF VILLAGEALBUFEIRA8200-594AlbufeiraFaro
MENU DOURADO PRESTAÇAO S ALIM LDAR DR GUILHERME CENTAZZI 10FARO8000-328FaroFaro
ARMINDO BARROS E FILHOS LDAAV CIDADE HAYWARD ASV BPFARO8000-343FaroFaro
PRIO ENERGY SAEN 125 10 MARCHILE ASVFARO8005-146FaroFaro
TOME & MARTINS LDAAV LIBERDADE 9SÃO BRÁS DE ALPORTEL8150-101São Brás de AlportelFaro
RIACHO DE LETRAS LDAVALE SERVES FERREIRAS INTERMARCHE LJ 2FERREIRAS8200-559AlbufeiraFaro
OILPCA LDAPONTES MARCHILE ASV BP NORTEFARO8005-518FaroFaro
NATHAN WILLIAMS UNIP LDAAV DESCOBRIMENTOS VIA RAPIDA BPALBUFEIRA8200-260AlbufeiraFaro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDASENHORA DA ROCHA ALPORCHINHOSPORCHES8400-450Lagoa (Algarve)Faro
CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR DAS PAPOILAS CABEÇO MOCHO JORNAISPORTIMÃO8500-477PortimãoFaro
EPIMENTE LDAR ALM CANDIDO REIS CC GRAN PLAZA 247 LJ 3 15 3 16TAVIRA8800-318TaviraFaro
PULSARLETRAS LDAMARINA LAGOS LJ 14LAGOS8600-315LagosFaro
SANDRA LUISA ASCENÇAO ARCANJOR ATAIDE OLIVEIRA 73 A LJ 2FARO8000-218FaroFaro
PRIO ENERGY SAEN 125 URB LARANJEIRAS LT 6 ASVALTURA8950-414Castro MarimFaro
MATEUS SILVA GREGORIO LDAEN 120 KM 174 025 ASV GALPLAGOS8600-334LagosFaro
BRUMAS & DESAFIOS UNIPESSOAL LDAEDF LUZ TUR TAB SPAR PRAIA LUZLUZ LGS8600-165LagosFaro
DUARTE E DUARTE LDASITIO DO MOLEAO PINGO DOCE LJ 2LAGOS8600-335LagosFaro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR PERNADA AV CEUTA LT 1 CAVACOS QUARTEIRA JORNAISQUARTEIRA8125-116LouléFaro
NUMEROS OTIMISTAS LDAURB LAPINHA 3 FASE LT 24 LJ C EST PIEDADELAGOS8600-620LagosFaro
A4 SOCIEDADE TABACARIAS LDAAV SA CARNEIRO EDF BARBYROSA LT 8 LJ 2QUARTEIRA8125-118LouléFaro
P D COMBUSTIVEIS LDAEN 125 KM 3 2 CORTESOES SULFERREIRAS8200-557AlbufeiraFaro
P D COMBUSTIVEIS LDAEN 125 KM 3 2 CORTESOES NORTEFERREIRAS8200-557AlbufeiraFaro
APOLONIA SUPERMERCADOS SAURB GRAMITAL LT2 EN 124 1 NEWS & CIGARSLAGOA8400-428Lagoa (Algarve)Faro
MANUEL AFONSO & GOMES LDAEN 125 ASV BP PENINAALVOR8500-082PortimãoFaro
INTER SAO BRAS ALPORTEL SUPERM LDALUGAR DA CAMPINA APARTADO 204 INTERMARCHE ITMISÃO BRÁS DE ALPORTEL8150-022São Brás de AlportelFaro
ANTONIO RAIADO LDALARGO MERCADO 1QUARTEIRA8125-168LouléFaro
A PINTO COMERCIO COMBUST UNIP LDAEN125 107 685 SENTIDO OLHAO FARO ASV GALPFARO8005-528FaroFaro
A PINTO COMERCIO COMBUST UNIP LDAEN 2 KM 729 5 ASV GALP COIRO BURRA ESTOIESTOI8005-443FaroFaro
TABACARIA BAIXINHA UNIPESSOAL LDALUGAR DA TORRE LT C 1 PINGO DOCEARMAÇÃO DE PÊRA8365-184SilvesFaro
PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SAEN 2 KM735 8 CAMPINAS B PORTUGAL ASV REPSOLFARO8000-433FaroFaro
PRIO ENERGY SASITIO VALE DEUS ASV LAGOAESTOMBAR8400-123Lagoa (Algarve)Faro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAEN 12 POÇO SECO CARDOSASPORTIMÃO8500-464PortimãoFaro
PETROMIX LDAAV SAO LOURENÇO BARROSA V 6 LT 18 ASV BPPORTIMÃO8500-510PortimãoFaro
FERNANDA CONCEIÇAO DOS SANTOS VERAEST QTA LAGO QTA SHOPPING LJ 41 TAB NOVA ERAALMANCIL8135-106LouléFaro
RIACHO DE LETRAS LDAENTREPOSTO SERVA EDF F LJ 5 VALE PARAISO FERREIRASALBUFEIRA8200-001AlbufeiraFaro
SODIMEDRONHEIRA SUPERMERCADOS LDATORRE MEDRONHEIRA INTERMARCHEALBUFEIRA8200-591AlbufeiraFaro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SALANKA PARQUE COM IND ALGARVE NOTE JORNAISGUIA ABF8200-417AlbufeiraFaro
TECLAS SORTUDAS LDAR ANTERO NOBRE LT 5 LJ BOLHÃO8700-240OlhãoFaro
LETRAS E ESTRELAS PAP TAB J L LDAR D PEDRO ALVARES CABRAL 35MONTE GORDO8900-465Vila Real de Santo AntónioFaro
ARMINDO BARROS E FILHOS LDASITIO MATOS PICOTA CRUZAMENTO EN 270 EM 1180 ASV BP BOLIQUEIME IILOULÉ8100-307LouléFaro
FILIPA SUSANA PEREIRA ROMAOR DO NORTE EIRAS LT 11 LJ 4VILA DO BISPO8650-405Vila do BispoFaro
OBISUN LDAEDF OURA PRAIA EST STA EULALIA LJ 16ALBUFEIRA8200-381AlbufeiraFaro
QUIOSQUE FORMOSA UNIPESSOAL LDAR MANUEL TOME VIEGAS VAZ 19OLHÃO8700-459OlhãoFaro
SHOW BOMBONS UNIPESSOAL LDACENTRO HOSPITALAT BARLAVENTO ALGARVIO E P UNID PORTIMAOPORTIMÃO8500-338PortimãoFaro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV ALGARVE 5 NOTE IKEA LOULE JORNAISALMANCIL8135-182LouléFaro
SODIQUARTEIRA SUPERMERCADOS LDAAV ENG JOAO MEIRELES ED ATRIUM BLOCO A R/C INTERMARCHEQUARTEIRA8125-406LouléFaro
TEMPERA & TEMPERA LDAURB VILA ROSA LT 54 LJ 5 ROTUNDA EDPPORTIMÃO8500-782PortimãoFaro
PETROMIX LDAEST NAC 125 BP PORCHESPORCHES8400-489Lagoa (Algarve)Faro
TEIXEIRA & PEREIRA LDAR DIOGO CAO EDF VELEIRO LJ 4 R/CMONTE GORDO8900-440Vila Real de Santo AntónioFaro
QUIOSQUE PORTIMONENSE SC UNIP LDAPC MANUEL TEIXEIRA GOMES 4PORTIMÃO8500-542PortimãoFaro
MENU DOURADO PRESTAÇAO S ALIM LDAURB HORTA LARANJEIRAS CC LJ 15 GALERIA COMERCIAL PINGO DOCE LT 5FARO8005-329FaroFaro
TERESA ISABEL NORONHA F CORREIAAV DA RIA FORMOSA 76CABANAS DE TAVIRA8800-591TaviraFaro
GS ORIGENS LDAAV 16 JUNHO 80ROGIL8670-440AljezurFaro
JOSE FILIPE GONÇALVES GUERREIROAV REPUBLICA QUIOSQUE GUADIANAVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-231Vila Real de Santo AntónioFaro
PERFECTVANILLA UNIPESSOAL LDALARGO 25 ABRIL S/N QUIOSQUE VILA MONCARAPACHOMONCARAPACHO8700-085OlhãoFaro
FLEXCARBORATE LDAESTRADA NACIONAL 2 SITIO HORTAS E MOINHOSSÃO BRÁS DE ALPORTEL8150-021São Brás de AlportelFaro
RUI JORGE DA SILVA TIAGOAVENIDA 25 DE ABRIL QUIOSQUE KALUNGAPORTIMÃO8500-511PortimãoFaro
ALGARFAVORITA LDAURB MONTE CARVOEIRO LOTE 1 R/CCARVOEIRO LGA8400-562Lagoa (Algarve)Faro
THOMAS KOBLELG DAMASO ROCHA 1MEXILHOEIRA GRANDE8500-132PortimãoFaro
ARMINDO BARROS E FILHOS LDAAV CEUTA ASV BPQUARTEIRA8125-116LouléFaro
PAPELARIA RADICAL UNIPESSOAL LDAR VIOLETAS BL Q LJBFARO8000-081FaroFaro
FONTES & LEGENDAS LDAAV INF D HENRIQUE 10 CC GUADIANAMONTE GORDO8900-413Vila Real de Santo AntónioFaro
JORGE MANUEL COELHO MONIZ PEREIRAAV SA CARNEIRO LOJA 127 MONTECHOROALBUFEIRA8200-262AlbufeiraFaro
JANGADA MARAVILHA LDALUGAR MARIM QUELFES LT 2 LJ 1 INTERMARCHE OLHÃOOLHÃO8700-221OlhãoFaro
DIOGO GAGO UNIPESSOAL LDALG DR F SA CARNEIRO MERCADO OM 23 FAROFARO8000-151FaroFaro
TABACARIA AMEIJEIRA VERDE UNIP LDAAMEIJEIRA VERDE PEDRA ALCADA LT2 CC INTERMARCHE LAGOSLAGOS8600-546LagosFaro
LIBANIO S J & ALEXANDRA G LIV LVAR TEOFILO BRAGA 110 VILA REAL SANTO ANTÓNIOVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-207Vila Real de Santo AntónioFaro
QUIOSQUE ROSARIO E EDUARDO LDAAV 5 OUTUBRO LJ 107 ABCOLHÃO8700-306OlhãoFaro
VITOR ILDEFONSO UNIPESSOAL LDAACESSO AO PORTO DE PESCA DO RIO ARA DOCAPESCA PARCHALPARCHAL8400-611Lagoa (Algarve)Faro
ALEXANDRA PINTO ALMEIDAAV TOMAS CABREIRA C COM VARANDAS RO LJ19PORTIMÃO8500-803PortimãoFaro
GONCALVES E RAMOS LDAAV V6 ASV REPSOLPORTIMÃO8500-510PortimãoFaro
GONCALVES E RAMOS LDAAV DESCOBRIMENTOS ASV REPSOLLAGOS8600-657LagosFaro
GONCALVES E RAMOS LDAAV UM E DOIS ZONA DIQUE ASV REPSOLPORTIMÃO8500-539PortimãoFaro
CIGARRA FABULOSA UNIP LDAURBANIZACAO CERRO DAS MOS 315 (CONTINENTE MODELO)LAGOS8600-571LagosFaro
JOAO PEDRO SARAMAGO DUARTE SANTOSRUA DIREITA 64PORTIMÃO8500-627PortimãoFaro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SALUGAR HORTAS EN 125 MDL VRS ANTONIO JORNAISVILA REAL SANTO ANTÓNIO8900-258Vila Real de Santo AntónioFaro
LIV JARDIM-PAP E ESCRITORIO, LDAR. VASCO BORGES, 5GUARDA6300-771GuardaGuarda
JORGE L VICENTE CARDOSO FILHOS LDAR. REPUBLICA, 2GOUVEIA6290-518GouveiaGuarda
TUTTI FRUTTI CAFE SNACK BAR LDAAV 1 MAIO ED RODOLFO 14-BSEIA6270-479SeiaGuarda
ANTONIO MANUEL RODRIGUES NEVESRUA STO ANTONIO 2SÃO ROMÃO SEI6270-299SeiaGuarda
SUPERGUARDA SUPERMERCADOS, LDAESTRADA DO BARRACAOGUARDA6300-309GuardaGuarda
MANUEL PEREIRA DOS SANTOSR 1 MAIO 22MANTEIGAS6260-101ManteigasGuarda
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA25 KM141 NORTE AS CELORICO BEIRA( GUARDA/VISEU)RATOEIRA6360-140Celorico da BeiraGuarda
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA25 KM141 SUL AS CELORICO BEIRA (VISEU/GUARDA)RATOEIRA6360-140Celorico da BeiraGuarda
GOUVEIA-AUTO LDALUG DOS BARREIROSGOUVEIA6290-320GouveiaGuarda
HORACIO MONTEIRO RICO, LDALG 25 DE ABRIL, 1974VILAR FORMOSO6355-270AlmeidaGuarda
DISTRITRANCOSO SUPERMERCADOS, LDALG DE S. DOMINGOSTRANCOSO6420-008TrancosoGuarda
CHAPEIRA & MIRANDA LDAAV DR JOAO PEREIRASABUGAL6320-314SabugalGuarda
PAPEL DE FUNDO UNIPESSOAL, LDALG DO PELOURINHO, Nº 2GOUVEIA6290-653GouveiaGuarda
EGICAFE SOC TUR E HOT LDAR MOUSINHO ALBURQUEQUE 3GUARDA6300-734GuardaGuarda
EXPRESS FUEL LDAEN 16 R CASTELOS VELHOS ASV REPSOLGUARDA6300-373GuardaGuarda
CONGAL COMBUSTIVEIS DA GUARDA LDAAV CIDADE DE BEJAR AS GUARDAGUARDA6300-541GuardaGuarda
ANA MARGARIDA T A SEQUEIRACC VIVACI GUARDA LJ 2.35 AV BOMB VOLUNTARIOS EGITANIENSESGUARDA6300-523GuardaGuarda
VITOR MANUEL RELVAS FIGUEIREDORUA DA CORREDOURA 6GUARDA6300-825GuardaGuarda
MANUEL REBELO COSTA UNIP LDALG ESTACAO 7 QUIOSQUE "O MANELO"VILAR FORMOSO6355-262AlmeidaGuarda
PETROMONDEGO COM COMB LDAEN16 ASV REPSOLPORTO DA CARNE6300-170GuardaGuarda
MINI M BEIRAO RIBEIRO & SARAIVA LDAITMI SEIA LJ4 LUG DO CRESTELOSEIA6270-427SeiaGuarda
DEOLINDO BARATA MONTEIROAV COMBATENTES DO ULTRAMAR 87 PAP MONTEIROAGUIAR DA BEIRA3570-015Aguiar da BeiraGuarda
RODRIGO MARECO PATRICIOLG SERPA PINTO QUIOSQUEFIGUEIRA CASTELO RODRIGO6440-118Figueira de Castelo RodrigoGuarda
PRIO ENERGY SAAV DA FRONTEIRA 14 PA VILAR FORMOSOVILAR FORMOSO6355-270AlmeidaGuarda
LETRAS INESGOTAVEIS LDAESTAÇÃO CP EDF REFER LG 1º DEZEMBROGUARDA6300-832GuardaGuarda
ANTONIO MANUEL E DAVID ALEXANDRE LDR CIDADE GUARDA 20ALDEIA DE SANTO ANTÓNIO6320-360SabugalGuarda
VITOR MANUEL BORGES SANTOS UNIP LDALG PD FRANCISCO FERREIRA 6TRANCOSO6420-069TrancosoGuarda
VITOR HUGO PEDROSA UNIPESSOAL LDALARGO SAO JOAO 19GUARDA6300-752GuardaGuarda
PAULA MARIA M DOS SANTOS SILVAAV CARNEIRO GUSMAOPINHEL6400-337PinhelGuarda
ILUSTRE NEURONIO UNIPESSOAL LDARUA DA BOA ESPERANCA S/NGUARDA6300-522GuardaGuarda
MARIA HELENA FONSECA M REIGADOR. FREDERICO ULRICH-QUIOSQ AVENIDAPINHEL6400-378PinhelGuarda
CHARCUTARIA FLOR DO RESTELO LDAAV ILHA MADEIRA 48 ALISBOA1400-205LisboaLisboa
ALBANO ALVES UNIPESSOAL LDAAV 25 ABRIL 1974 Nº44 LOJA 2LINDA A VELHA2795-196OeirasLisboa
NOVO RUMO LIV E DECORACOES LDAAV PORTUGAL 14 BCARNAXIDE2790-128OeirasLisboa
MARIA AUGUSTA & CASEIRO LDAR PINHEIRO BORGES LJ 2 ALFRAGIDE PV1AMADORA2610-140AmadoraLisboa
ALMENARA TAB PAP LDAESTR BENFICA 460LISBOA1500-104LisboaLisboa
JOSE AMARAL FERREIRACALÇADA TOJAL 102 B TAB LOJINHALISBOA1500-597LisboaLisboa
PAPELARIA TAB VENHA CA LDAR GARCIA HORTA 34 ADAMAIA2720-252AmadoraLisboa
PAP TAB SAMPAIO LDAR PROF REINALDO SANTOS 12 C BENFICALISBOA1500-505LisboaLisboa
PAPELARIA SOL DE BELEM LDAR JERONIMOS 16 DLISBOA1400-211LisboaLisboa
JOSEFINA TAVARES CONRADO F COSTALARGO RIO SECO 18 A 20LISBOA1300-496LisboaLisboa
D INACIO E SANTOS LDAR SANTOS O VELHO 72LISBOA1200-813LisboaLisboa
HENRIQUE NUNES PIMENTA LDAAV DUQUE AVILA 38 E TAB ASTORIALISBOA1050-083LisboaLisboa
CESALTINA FREIRE MARTINSAV PRAIA VITORIA 19 A TAB CELTALISBOA1000-245LisboaLisboa
CLAUDIO & CASTILHO LDAAV BARBOSA BOCAGE 52 ALISBOA1000-072LisboaLisboa
EULALIA & CARDOSO LDAAV 5 OUTUBRO 95 CLISBOA1050-051LisboaLisboa
PAP TAB UNIVERSITARIA LDAAV. FORCAS ARMADAS 26 C 26 DLISBOA1600-082LisboaLisboa
TAB CASTOR LDAR. BENEFICENCIA Nº197 A-BLISBOA1600-019LisboaLisboa
ROSABELA UNIPESSOAL LDAAV BERNA 41 ALISBOA1050-038LisboaLisboa
BAZAR PATRICIA VIEIRA & CAMPOSR. PEREIRA SOUSA 8 BLISBOA1350-241LisboaLisboa
TABACARIA GARCEZ NUNO LDAR SAMPAIO BRUNO 56 BLISBOA1350-285LisboaLisboa
TAB ULTRAMAR-MARIA LAIRE M S MOURAAV. SACADURA CABRAL 27 ALISBOA1000-272LisboaLisboa
PAO DE ACUCAR LDAAL D AFONSO HENRIQUES 70 ALISBOA1000-124LisboaLisboa
TAB NOVA CARVALHO & PAIS LDALG CRISTOVAO AIRES 6 ALISBOA1700-126LisboaLisboa
MARIA MATILDE & BERTA MARIA LDAAL LINHAS TORRES 99 B TAB DUNALISBOA1750-140LisboaLisboa
LIV PAP PANTUFA LDAR REPUBLICA PARAGUAI 41LISBOA1750-247LisboaLisboa
LIVRARIA 2001 LDAR ALEXANDRE FERREIRA 20 BLISBOA1750-011LisboaLisboa
COTACO LDAPCT REPUBLICA,12PÓVOA DE SANTO ADRIÃO2620-162OdivelasLisboa
MARQUES & CADETE LDAAV ALMIRANTE REIS 79 CLISBOA1150-011LisboaLisboa
TABACARIA HAVANEZA ALTO S JOAO LDAPARADA DO ALTO S JOAO 5 ALISBOA1900-051LisboaLisboa
HAVANEZA BANDEIRA TAB LIV LDALG GRACA 99 105 105 ALISBOA1170-165LisboaLisboa
LOPES BARBEDO & FERREIRA LDAAV MOSCAVIDE 72MOSCAVIDE1885-062LouresLisboa
TAB COSMOS PEREIRA CARMONA LDAR. ALF BARRILARO RUAS 5 COLIVAIS1800-006LisboaLisboa
PAP BRAZ JOSE AUGUSTO B BRAZ LDAR FIGUEIRINHA 5 LJ BOEIRAS2780-015OeirasLisboa
PAPELARIAS MIBRIL LDAR. TEN FERREIRA DURAO 62 DLISBOA1350-318LisboaLisboa
BARATA & BARATA LDAR JOSE PEDRO SILVA 4PAÇO DE ARCOS2770-107OeirasLisboa
A SILVA & CORREIA LDAR CAMPO OURIQUE 24 DLISBOA1250-061LisboaLisboa
SOC REPRESENTACOES BELTA LDAR. ILHA PORTO SANTO 10 ALOURES2670-443LouresLisboa
HENRIQUETA CONCEIÇAOAV MOCAMBIQUE 8 B TAB LITUXAOEIRAS2780-027OeirasLisboa
ANSELMO E BARRETO LDAR NUNES SANTOS 17 TAB PAP S PEDRO S PEDRO ESTORILESTORIL2765-546CascaisLisboa
MIRANDA & CARVALHO LDALG 5 OUTUBRO 4 B PAP ALCABIDECHEALCABIDECHE2645-040CascaisLisboa
TABACARIA CARREL LDAR ANTONIO ALEIXO 2 BPAÇO DE ARCOS2770-015OeirasLisboa
M MORGADO PUBLICIDADE LDAR CANDIDO REIS 39 AOEIRAS2780-213OeirasLisboa
BELMIRO SILVA PEREIRALG JOSE REGIO 4 F LJ TAB TALUDAPAREDE2775-221CascaisLisboa
GRACIETE MARIA G NAVE SANTOSR 31 JANEIRO 5 CC AQUARIOPAREDE2775-295CascaisLisboa
PAPELARIA BONANZA LDAPC CARREIRA LT 30 S JOAO ESTORILESTORIL2765-482CascaisLisboa
TABACARIA DO CRUZEIRO LDAAV FAUSTO FIGUEIREDO 279 HOTEL LONDRESESTORIL2765-412CascaisLisboa
TAB HAVANEZA CASCAIS LDAAV MARGINAL 6 CC CASCAIS LJ 31CASCAIS2750-427CascaisLisboa
TABACARIA TRIUNFO LDAR REGIMENTO 19 INFANTARIA 73 A BCASCAIS2750-474CascaisLisboa
JORGE SILVA LDACC RINCHOA 28 ARIO DE MOURO2635-001SintraLisboa
VITOR CARMO E LUCAS LDATERREIRO D JOAO V 28MAFRA2640-492MafraLisboa
J GUIMARAES PINHEIRO LDAPÇ REPUBLICA 11 PAST HAVANEZATORRES VEDRAS2560-288Torres VedrasLisboa
CONTRACAPA PAP LIV E GALERIA LDAAV CHABY PINHEIRO 24MEM MARTINS2725-264SintraLisboa
MARIA ROMANA L DOS SANTOSR JOSE PEDRO LOPES TAB ROMANA APARTADO 17 STA CRUZSILVEIRA2560-498Torres VedrasLisboa
SOC PASTELARIAS BOMARTE LDAR ALFREDO KEIL 20 24AMADORA2700-036AmadoraLisboa
SILVA & PEREIRA LDAR MARQUESA ALORNA 19 ALISBOA1700-300LisboaLisboa
PAPELARIA S BRAS PAP TABACARIA LDAEST SERRA MIRA 44 A CASAL SAO BRASAMADORA2700-788AmadoraLisboa
DUARTE NUNES PEREIRA LDAR CASCAIS 887 A CAFE CARACOL MALVEIRA SERRAALCABIDECHE2755-162CascaisLisboa
ALEXANDRE CARVALHO SANTOSLG 1 MAIO QUIOSQUE BRANDOAAMADORA2650-143AmadoraLisboa
FRANCISCO MANUEL & LUIS LDAAV ELIAS GARCIA 29 NINHO OURICOLISBOA1000-148LisboaLisboa
FREIRE & CARONHO LDAESTR BENFICA 271 ALISBOA1500-072LisboaLisboa
ANTONIO MANUEL SA VASSALOQTA PALMEIRAS 84 B PAP BAZARUCA NOVA OEIRASOEIRAS2780-146OeirasLisboa
NOVO RUMO LIV & DEC LDA FILIAL LJ 2AV CAROLINA MICHAELIS 31 BLINDA A VELHA2795-053OeirasLisboa
TAB GRANJO LDAR DR ANTONIO GRANJO 14 BLISBOA1070-090LisboaLisboa
TAB SIDNEYR DR GAMA BARROS 3 ALISBOA1700-143LisboaLisboa
VALENTE E QUINTANS PAP ABC LDAC COM ROSSIO LJ 15LOURINHÃ2530-147LourinhãLisboa
PALIDISCO PAP CENTRAL QUEIJAS LDAR RAMALHO ORTIGAO 39 BQUEIJAS2790-407OeirasLisboa
ZELIA CORREIA SOARES SANTOS LDAAV. D PEDRO V 8 ALINDA A VELHA2795-150OeirasLisboa
PAP TAB E BRINQUEDOS MARTINS LDAPCT HENRIQUE POUSAO 7 CQUELUZ2745-123SintraLisboa
KERMESSE MOD CAPELA & CAPELAEST MEM MARTINS 221 BMEM MARTINS2725-389SintraLisboa
PAPELARIA TIMOTEO LDAPRACA DR EUGENIO DIAS 7SOBRAL DE MONTE AGRAÇO2590-016Sobral de Monte AgraçoLisboa
VIRGINIA MARIA ANANIAS L BARATAR DO OUTEIRO 12MANIQUE DO INTENDENTE2065-344AzambujaLisboa
CASA SIMOES COM PAP & VIDEO LDALG TERRA GRANDE 11CARNAXIDE2790-157OeirasLisboa
EUGENIA F RAMOS PINELA BARROSOR DIREITA DAFUNDO 81A PAP V GAMACRUZ QUEBRADA-DAFUNDO1495-718OeirasLisboa
M PAPELARIA TABACARIA LDAAL LINHAS TORRES 238 LJ 28 CC LUMIARLISBOA1750-151LisboaLisboa
VITOR MANUEL ROCHA ABREUEST CONSIGLIERI PEDROSO C COM GLOBOBARCARENA2730-041OeirasLisboa
FLOR LOTUS LDA SOC PAP LIV TABR. PROF FRANCISCO GENTI EDF E1 LJ 2LISBOA1600-625LisboaLisboa
EDUARDO CASTRO & TAVARES LDAURB TERPLANA LT 16 LJ 4RANA2775-001CascaisLisboa
ADELINO CLARO GOMESR. S BERNARDO 100LISBOA1200-826LisboaLisboa
PAP S BARTOLOMEU LDAAV SERGIO VIEIRA MELO LT 23LISBOA1750-450LisboaLisboa
LAURINDA RIBEIRO GASPAR DIAS MACEDOAV AMERICO FERRER LOPES 9 LJ C MASSAMAQUELUZ2745-714SintraLisboa
EUROLOJAS PAPELARIAS LDAAV SR JESUS NAVEGANTES 5 PINGO DOCPAÇO DE ARCOS2770-161OeirasLisboa
EUROLOJAS PAPELARIAS LDAR GEN HUMBERTO DELGADO 19ALGÉS1495-068OeirasLisboa
SALES PEDROSA LDA ASV REPSOLAV. CONDE CASTRO GUIMARAESAMADORA2720-113AmadoraLisboa
JOAQUIM M NEVES MARTINSTRAVESSA PRAÇA QUIOSQUE ROSA FT PASTEIS BELEMLISBOA1300-469LisboaLisboa
MAJORALI PAP LIV TAB & PERF LDAAV QTA GRANDE 4 A ALFRAGIDEAMADORA2610-159AmadoraLisboa
O PANDA TAB PAP LIV LDAR ANT SILVA LT 127 A LJ 1 CC ASSUNÇAOCASCAIS2750-101CascaisLisboa
ESTAÇAO SERVIÇO DA CEGONHA LDAAV DR CATANHO DE MENESESLOURINHÃ2530-117LourinhãLisboa
MEDALHA NOVIDADES PAP TAB LDAAV D CARLOS I 53LISBOA1200-647LisboaLisboa
SALVADOR JOSE SILVA COSTACALCADA TOJAL 102 BLISBOA1500-597LisboaLisboa
APARA LAPIS PAPELARIA LDAR ARY SANTOS 204 A PENEDO MADORNASÃO DOMINGOS DE RANA2785-526CascaisLisboa
RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES LUCIANOR ANTONIO REIS 116 LINHOSINTRA2710-299SintraLisboa
JARDIM SOL PAST LDAR CORAÇAO MARIA 1 C C SHOPING CACEM LJ 1 3AGUALVA-CACÉM2735-470SintraLisboa
FELISBELA SEQUEIRA CARVALHOR GASPAR CORTE REAL 121 CAFE PARISIENSESÃO DOMINGOS DE RANA2785-453CascaisLisboa
CIRCULO VERMELHO COM SERVICOS LDAR ACTOR ANT SILVA QUIOSQUE VERMELHO VENDA NOVAAMADORA2700-006AmadoraLisboa
MONTEIRO ELISA LDA MAXI MIXAV BIARRITZ 10 AESTORIL2765-200CascaisLisboa
PAPELARIA TAB VISSRAM LDAR FORNO TIJOLO 16 BLISBOA1170-135LisboaLisboa
ISABEL MARIA CARREIRA FERREIRAR ANTERO QUENTAL R BOLHAO PATOODIVELAS2675-481OdivelasLisboa
MATOS MOTA & BETENCOURT LDAAV MARGINAL EDF HOTEL VILA GALEESTORIL2765-270CascaisLisboa
TAB PAP BAZAR ABELHEIRAR CARLOS CHARBEL 23 BAGUALVA-CACÉM2735-019SintraLisboa
FLORENTINO CARDOSO & SANTOS LDAR. SAMPAIO BRUNO 127 A CCOM ASTORIA LJ 10 11PAREDE2775-279CascaisLisboa
ANTONIO MANUEL SILVA NEVESR LUIS CAMOES 52 AALGÉS1495-082OeirasLisboa
QUARENTA SESSENTA TAB PAP LDAC COM COLINA SOL LJ 2AMADORA2650-191AmadoraLisboa
BAZAR TALUDA SORTE BRINDE LDAR LATINO COELHO 16 LJ 1 CC PAREDEPAREDE2775-275CascaisLisboa
PAP TAB RUNO LDAAV INF D HENRIQUE MERCADO DE TERCEN PISO 0 LOJA DQUELUZ2745-279SintraLisboa
ANTONIO FERREIRA ABRANTESEN 10 KM 115 8 ASV REPSOL GADO BRAVOVILA FRANCA DE XIRA2600-286Vila Franca de XiraLisboa
TAB PLIM LDAR. DR. MANUEL ARRIAGA 5 B LJ19 CCPLCARCAVELOS2775-602CascaisLisboa
EDUARDO JORGE BARREIRA AMORIMR REPUBLICA FT ESC SECUNDARIA QUIOFORTE DA CASA2625-454Vila Franca de XiraLisboa
FRANCISCO AMANDIO RODRIGUESAVBARBOSA BOCAGE FT CX G DEPOSITOLISBOA1000-070LisboaLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV BONS AMIGOS ASV BPAGUALVA-CACÉM2735-074SintraLisboa
EUREKA PAPELARIA LIVRARIA LDAGAL COM JUMBO LJ 11ALVERCA DO RIBATEJO2615-170Vila Franca de XiraLisboa
ARCADA AREA SERVIÇO PALHOCA SAEN 115 KM 14 160 D ASV CEPSA PALHOCAFIGUEIROS2550-306CadavalLisboa
LUISA MARIA COSTA VENTURA R PINHOR LUIS CAMOES FRENTE 2LISBOA1300-360LisboaLisboa
MARIA TERESA S FERREIRA CIPRIANOR. PADRE AMARO TEIXEIRA AZEVEDO 52SINTRA2710-633SintraLisboa
BELMIM FONSECA & FILHOS LDAR MARIA ANDRADE 64 BLISBOA1170-218LisboaLisboa
MARIA ADELAIDE B MENDES FERNANDESAV ALM REIS FRT N103 BANCA JORNAISLISBOA1100-001LisboaLisboa
TISALOIA COM COMBUSTIVEIS LDAR LUIS CAMOES EN 250 POSTO GALP SENTIDO AMADORACANEÇAS1685-525OdivelasLisboa
MIMOSO & LOPES LDAR SACADURA CABRAL 55 AALENQUER2580-371AlenquerLisboa
O ESCRITORIO ANA JORGE LDAAV. BOMBEIROS VOLUNTARIOS 19CPONTINHA1675-108OdivelasLisboa
TAB VELEZ LDAR ELIAS GARCIA 271 AAMADORA2700-320AmadoraLisboa
SERVIÇOS SOCIAIS C G DEPOSITOSAV JOAO XXI 63 PISO2 CGD AREA COM AREA FINANCEIRALISBOA1000-300LisboaLisboa
MARIA JESUS REBELO FONSECAR DUARTE PACHECO PEREIRA 14 AAMADORA2720-214AmadoraLisboa
JOSE ABILIO GUERREIROR MURTAS 1 A KIOSKIZERIO DE MOURO2635-110SintraLisboa
DINESH BADRACIMAV ANT ENES 25 LJ201 CC D MARIAQUELUZ2745-068SintraLisboa
NUNO M MILHANO CORREIA LDAAV MARISTAS ASV REPSOLPAREDE2775-242CascaisLisboa
JOSE CARLOS MORAIS FELIXR PROJECTADA AZINHAGA ULMEIROS LJ 3 GALERIA CC P DOCE TELHEIRASLISBOA1600-776LisboaLisboa
ROSADO & GUILHERME LDAR DIREITA MASSAMA LT 3 LJ DTAQUELUZ2745-751SintraLisboa
ANABELA SARAIVA CALDEIRA VALER PROF DR SOUSA MARTINS LT104 LJ MASSAMAQUELUZ2745-001SintraLisboa
JOSE JOAQUIM GONCALVES RODRIGUESR PERO VAZ CAMINHA QUIOSQUE PINHEIROPONTINHA1675-201OdivelasLisboa
TABACARIA ARTEMISA LDAAV RAINHA D AMELIA 24 BLISBOA1600-678LisboaLisboa
TABACARIA MEMORIA LDAR GALVAO 1 ALISBOA1400-176LisboaLisboa
AURORA SANTOS PESETAAV MISSIONARIOS 47AGUALVA-CACÉM2735-136SintraLisboa
ELISA MARIA FERREIRA CASTRO RAMALHOPQ URBANO BURACA QUIOSQUE BURACAAMADORA2700-001AmadoraLisboa
HELENA & GARCIA LDAAV PROF DR AUGUSTO ABREU LOPES 2 AODIVELAS2675-296OdivelasLisboa
JOAO CARLOS FERREIRA ALVESEST NACINAL 247 BARRIL 74 A MAFRAENCARNAÇÃO2640-202MafraLisboa
PAPELARIA 22 LDAR CARD MERCIER MERC BRSANTOSLISBOA1600-001LisboaLisboa
ARTUR JOSE COELHO SEMIAOLG VISCONDE ASSECA 4 CAFE CENTRAL JANASINTRA2710-253SintraLisboa
MARIA FERNANDA FONSECA LUISLG INFANTE DOM HENRIQUE QUIOSQUE VARZEA COLARESCOLARES2705-351SintraLisboa
ARTUR MATOS CABRAL LDAESTAÇÃO CPCASCAIS2750-001CascaisLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV CEUTA NORTE SUL ASVLISBOA1300-254LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDASEGUNDA CIRCULAR SUL NORTELISBOA1700-284LisboaLisboa
JOSE ANTONIO GREGORIO SILVAPRAÇA IGREJA QUIOSQUEAMADORA2700-458AmadoraLisboa
FACE MIL REP COM E SERVICOS LDAAV ROMA QUIOSQ VIAROMA ENTRE 14 16LISBOA1000-265LisboaLisboa
PETROMENINOS LDAEN 8 ASV GALP VENDA PINHEIROMALVEIRA2665-001MafraLisboa
FRANCISCO MANUEL MOUSINHO OLIVEIRAR URZES CLC RINCHOA QUIOSQUERIO DE MOURO2635-354SintraLisboa
ATLANTA ARTIGOS PAPELARIA LDAR ABRANCHES FERRAO 5 ALISBOA1600-296LisboaLisboa
VITOR MANUEL RENDEIRO VICENTEESTRADA BENFICA 220 B S DOMINGOS BENFICALISBOA1500-094LisboaLisboa
OASIS COMBUST LUBRIFICANTES LDAR MAJ JOAO L MOURA LT 6 ASV BPFAMÕES1685-650OdivelasLisboa
MARIA LUCILIA COSTA EUSTAQUIOLUG CONQUINHA CC MODELO LJ 3TORRES VEDRAS2560-271Torres VedrasLisboa
CODIVIDEO VIDIOCLUBE LDAAV LIBERDADE 9 A BONS DIASRAMADA2620-317OdivelasLisboa
SHEELA CHANDRACANT JAGUEJIVANER GRAÇA 21 A TABACARIA CRISHALISBOA1170-166LisboaLisboa
BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDASHOPPING CENTER MIRA SERRA LJ 1TORRES VEDRAS2560-299Torres VedrasLisboa
SERVONE CAFE ALIMENTOS JOGOS LDAR ENTREQUINTAS 2 B 2 C RIBEIRA SINTRASINTRA2710-462SintraLisboa
LUCINDA & SANTOS COM PAPELARIA LDAR DR FRANCISCO SA CARNEIRO 12 BAMADORA2720-197AmadoraLisboa
OMECA TABACARIA PAPELARIA LDATV BOA HORA À AJUDA 21 A BLISBOA1300-104LisboaLisboa
MARIA FUMACA PAP E TAB LDASHOPPING CENTER SERRA NOVA LJ 31 CASAL SERRA P STA IRIAPÓVOA DE SANTA IRIA2625-218Vila Franca de XiraLisboa
JOAO AGOSTINHO AMADO VALENTER FERREIRA BORGES 70 FT BCPLISBOA1350-001LisboaLisboa
PARQUE VERDE SOC ACT HOT SIMIL LDAR GEN FIRMINO MIGUEL 8 BLISBOA1600-300LisboaLisboa
SUZETE PIRES E VARELA LDACC AJUDA 137 ALISBOA1300-008LisboaLisboa
JULIA MARIA ALVES VIEIRA CUPIDOAV. NOSSA SR DA ASSUNÇÃO 1100 LJ AMALVEIRA SERRA2755-139CascaisLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAROT PINAMANIQUE JT ESTADIO CASA PIALISBOA1500-001LisboaLisboa
ELIPEDRO COMERCIO PAPELARIA LDAR FIRMINO REBELO 16 BPORTO SALVO2740-062OeirasLisboa
BALEIA & MENDES LDAR JOAQUIM EREIRA 2649CASCAIS2750-389CascaisLisboa
MENDONÇA & TEIXEIRA LDAEST NAC 1 KM 25 5 ASV REPSOL POVOSVILA FRANCA DE XIRA2600-009Vila Franca de XiraLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDAAV ANT MACEDO OEIRAS PARQUE LJ 105 OEIRASPAÇO DE ARCOS2770-219OeirasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDASEGUNDA CIRCULAR NORTE SUL SANTANALISBOA1700-284LisboaLisboa
ABREU & FONTES LDA GUACHE PAP TABR F MAGALHAES ASV VISC VALMORLJPAREDE2775-366CascaisLisboa
RECTIDIGITO SIST IMAGEM DIGITAL LDAR JOAO L MARTINS LJ 21 T MOCHOPAÇO DE ARCOS2770-087OeirasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDACRUZAT AV CENTRAL VIA PERPEN EXPO98 LISBOA EXPO SACAVÉMLISBOA1990-362LisboaLisboa
TABACARIA PAPELARIA TUNEL LDAR AFONSO ALBUQUERQUE 14 CAGUALVA-CACÉM2735-045SintraLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEN 9 LUGAR DA ABUXARDA PAI VENTO DRAMATICO CASCAISCASCAIS2750-001CascaisLisboa
ANTONIO FERNANDO MATIAS BATISTAR. SANTA TERESA 32 B BR. SANTANACASCAIS2750-118CascaisLisboa
H 5 TABACARIA LDATERMINAL RODOVIARIO SETE RIOSLISBOA1070-213LisboaLisboa
PICAR O PONTO PAPELARIA UNIP LDACC PORTELA LJ 13 1 PORTELA DE SACAVEMPORTELA LRS2685-223LouresLisboa
CALÇADAS LDAPRAÇA 7 DE MARÇO DE1843 NR30ALHANDRA2600-513Vila Franca de XiraLisboa
RUI MANUEL MIRA GONÇALVES SANTOSR FRANCISCO ANTUNES 4CAMPELOS2565-065Torres VedrasLisboa
LIVRARIA PAP FOSHINI LDAPCT 1 MAIO 1 AQUELUZ2745-316SintraLisboa
PEREIRAS LDAEN 8 KM 44 ASV GALP TORRES VEDRASA DOS CUNHADOS2560-001Torres VedrasLisboa
TRAQUINO RODRIGUES & ALVES LDAR COMERCIO 25 APORTO SALVO2740-035OeirasLisboa
CARDIGOS COSTA COM ART TAB UNIP LDAAV. D JOAO II CC VASCO GAMA LJ 0 04LISBOA1900-094LisboaLisboa
PAPEIS TEIXEIRA DIAS LDAPC CASAS NOVAS-MERCADO ENC.SUL LJ12LISBOA1800-053LisboaLisboa
JOSE MANUEL SILVAPC MANUEL M ABREU QUIOSQ JARDIMCARREGADO2580-505AlenquerLisboa
PAPELARIA UNIAO LDAAV. 5 OUTUBRO 25 - 25 ATORRES VEDRAS2560-270Torres VedrasLisboa
JACINTO E SILVA LDAR. BELA VISTA 11 C - DSANTO ANTÓNIO CAVALEIROS2660-241LouresLisboa
TABACARIA PAP CIDADELA LDAEST TORRE ED DRAM DESP CASCAISCASCAIS2750-748CascaisLisboa
GREEN LETTER SOC DIST LITERARIA LDALUG ALTO FORTE LJ 12 CARGAS DESCARGAS CC FORUM SINTRARIO DE MOURO2635-019SintraLisboa
PETROSINTRA DIST COM T C L P Q LDAAV. 29 AGOSTO 16 18 ASV GALPTERRUGEM2705-869SintraLisboa
PAPELARIA TAB FORTUNA MILENIO LDAR V ALM AZEVEDO COUTINHO LJ 11A VENDA NOVAAMADORA2700-843AmadoraLisboa
LIV ESPELHO DO TEJO LDAR ILHA AMORES LT 28 B V EXPOLISBOA1990-118LisboaLisboa
MARIA AMELIA ANDRADE FONSECA SANTOSR HEROIS MUCABA QUIOSQUEPONTINHA1675-125OdivelasLisboa
PAPELARIA TABACARIA SERPIS LDAR ALJUBARROTA G LJ212 CC GALERIAS ALTO DA BARRAOEIRAS2780-178OeirasLisboa
JOAQUIM FRANCISCO O ARGENCIO LDAR SAO JOSE LT A LJ ESQCASCAIS2750-135CascaisLisboa
OLGA MARIA VIDA LARGA DUARTE PAÇOAV 29 AGOSTO 167 RCTERRUGEM SNT2705-869SintraLisboa
JORGE JOSE CATALAO MAIOR ACTOR TABORDA QUIOSQUELISBOA1000-001LisboaLisboa
ESTAÇAO SERVIÇO GUIA-SOC UNIP LDAEST GUINCHO ASV REPSOLCASCAIS2750-642CascaisLisboa
NEWS ON SHORE LIV TAB ART NAUT LDAMARINA DE CASCAIS LJ 12CASCAIS2750-285CascaisLisboa
BLOOM SOC REP PROD SERVIÇOS LDAR ENG VIEIRA SILVA 3 D LJ 1.30 SALDANHA RESIDENCELISBOA1050-105LisboaLisboa
PAPELARIA PAREDE LDAPC5 OUTUBRO-CENT COM PAREDE LJ 7PAREDE2775-184CascaisLisboa
PAPELARIA ALENQUERENSE LDAR TRIANA 84ALENQUER2580-373AlenquerLisboa
TABACARIA 1111 LDAR. ANTONIO SERGIO 6 AOEIRAS2780-186OeirasLisboa
LUCINDA JESUS F FRAQUEIRO MOREIRAAV JULIO DINIS 10 A LJ 3LISBOA1050-131LisboaLisboa
BRANDAO & PIANO TAB PAP LDAAV TULIPAS LJ 011 CC DOLCE VITA MIRAFLORESALGÉS1495-028OeirasLisboa
MARIO SILVA ROCHA ANTUNESAV BOMBEIROS VOL 22 A PAPISAGUALVA-CACÉM2735-239SintraLisboa
FRANCISCO JOSE A MATEUS HERD LDALG TRINDADE COELHO QUIOSQ SORTELISBOA1200-001LisboaLisboa
PALMA & GUERREIRO UNIPESSOAL LDAAV S MIGUEL DAS ENCOSTAS 249 DCARCAVELOS2775-750CascaisLisboa
LUIS MANUEL ANTUNES ROCHA ALVESTABACARIA HOTEL ESTORIL EDEN AV SABOIA 209 MONTE ESTORILESTORIL2769-502CascaisLisboa
GIESTA TABACARIA PAPELARIA LDAR. RECIFE 8 A JARDIM DOS ARCOSOEIRAS2780-033OeirasLisboa
TABACARIA ARTIL LDAR S JOSE 121LISBOA1150-322LisboaLisboa
TERESA MARIA PORTAL BRITO LADEIRAR ALMEIDA E SOUSA 47 DLISBOA1350-008LisboaLisboa
OLGA ROSA FERREIRA BRANCO HERDEIROSAV 9 JULHO 103 RC DT PAP RADICALVENDA DO PINHEIRO2665-519MafraLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV ILHA MADEIRA BELENENSES RESTELOLISBOA1400-203LisboaLisboa
GISELA MARIA H M SANTOSR JOSE JOAQUIM MIRANDA LT7 LETRA D SANTA CRUZSILVEIRA2560-496Torres VedrasLisboa
CATARINA & TENDEIRO LDAAV ROMA 110 A TAB MARTALISBOA1700-353LisboaLisboa
MILENIO DA SORTE-COM PAP UNIP LDALG 5 OUTUBRO LJ DPAREDE2775-184CascaisLisboa
AGIESTORIL COMB LUBRIFICANTES LDAEST MATO TORRE ASV REPSOLSÃO DOMINGOS DE RANA2785-798CascaisLisboa
FERNANDES & BANDEIRA LDAR POÇO NEGROS 82 84LISBOA1200-341LisboaLisboa
TABACARIA O MONTE LDAR. PROF VIRGILIO MACHADO 17 BQUELUZ2745-345SintraLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAEST SINTRA LISBOA IC 19 ASV BPCACEM2735-001SintraLisboa
MARIA ROSARIO SANTOS REIS MARTINSR. HENRIQUES NOGUEIRA QUIOSQUE 76TORRES VEDRAS2560-001Torres VedrasLisboa
ROSADO SILVERIO PAPELARIA TAB LDAR JACINTO ISIDORO SOUSA 18 D LJCARCAVELOS2775-711CascaisLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDAAV D PEDRO I LT 1-2 LJ 1 04/1 05CASCAIS2754-527CascaisLisboa
SORTE DA QUINTA TAB PAPELARIA LDAR ERNEST SOLVAY QUIOS QTA PIEDADEPÓVOA DE SANTA IRIA2625-167Vila Franca de XiraLisboa
ANTONIO ALVES JUNIOR & FILHOS LDAR FRANCISCO MARQUES BEATO 1 CMOSCAVIDE1885-032LouresLisboa
XANDRA PAP TAB PREST SERVIÇOS LDAPC D AFONSO V GAL COM PINGO DOCE 1 PORTELA SINTRASINTRA2710-521SintraLisboa
CAROLINA & FILHAS UNIPESSOAL LDAR ARCO GRAÇA 57 59LISBOA1150-050LisboaLisboa
TABACARIA SPRING 2002 UNIP LDAMERCADO CAMPO OURIQUE LJ 5 E 6LISBOA1350-077LisboaLisboa
TABACARIA PAPELARIA ROSALINDA LDAR JOSE CARLOS SANTOS 3 ALISBOA1700-256LisboaLisboa
PAPEL E VICIOS MAT ESCRITORIO LDAAV MARIA HELENA V SILVA 22 BLISBOA1750-182LisboaLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV. 19 MAIO- ASV BPPERO PINHEIRO2715-001SintraLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDACP GRANDE ACESSO NORTON MATOSASV CAMPO GRANDELISBOA1500-001LisboaLisboa
JOAQUIM DAVID ANTUNES MORAISR D MARIA I 7 BQUELUZ2745-164SintraLisboa
RITA FELISBERTO TAB PAP UNIPESSOALPCT GIL VICENTE 72 B LJESTORIL2765-484CascaisLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAE N 374-CASAL FREIRA-ASV BPSETE CASAS2670-350LouresLisboa
O URSINHO PAPELARIA LDAEN 250 CASAL PIPA LJ31 CC CONTINENTE LOURESLOURES2670-339LouresLisboa
ESPACO RIYADH TABACARIA LDAAV GASPAR CORTE REAL 198 CENT COM RIYADH LJ 40 B ROSARIOCASCAIS2750-164CascaisLisboa
DAIL PAPELARIA E TABACARIA LDAR GUARDA JOIAS 32 ALISBOA1300-294LisboaLisboa
TABACARIA VAL SANTA RITA LDALG AMALIA RODRIGUES LJ 2 MERCADOESTORIL2765-281CascaisLisboa
SANTOS & BALTAZAR,TAB PAPELARIA LDAR. GOMES FREIRE 223 BLISBOA1150-175LisboaLisboa
CARINHAS & MARTINS LDAAV INFANTE D HENRIQUE ASV BPCASCAIS2750-167CascaisLisboa
HELENA MARIA CARVALHOR. GOMES FREIRE-QUIOSQUE JT 179LISBOA1150-001LisboaLisboa
PAPELARIA DUARTE CORDEIRO LDAR PEDRO DEL NEGRO 3 A REBOLEIRAAMADORA2720-449AmadoraLisboa
MARIA FATIMA F VIEIRA T LOPESR DUARTE PACHECO PEREIRA QUIOSQUELISBOA1400-140LisboaLisboa
SONIA & NUNES LDAR MARCELINO MESQUITA 21 BLINDA A VELHA2795-134OeirasLisboa
HABITOS & COSTUMES PAP TAB LDAAV ENG DUARTE PACHECO AMOREIRASLISBOA1070-103LisboaLisboa
PAPELARIA LUCRECIA LDAAV RIO JANEIRO 27 BLISBOA1700-331LisboaLisboa
VITOR MANUEL PARDELHA DO CARMOR DR BOSSA VEIGA 6 CABEÇO MONTACHIQUELOUSA LRS2670-741LouresLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV CONDE SUCENA RAMALHAOSINTRA2710-459SintraLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDAEST PAIA ODIVELAS PARQUE LJ 2 069 CC STRADA SHOPPING ODIVELASODIVELAS2675-421OdivelasLisboa
JOSE LUIS NOBRE CRUZ CARRILHORUA 1 DEZEMBRO LOJA CELEIROLISBOA1200-357LisboaLisboa
TAPALI SOC REPRESENTACOES UNIP LDAAV SAO PEDRO LT R 2 LJ APONTINHA1675-171OdivelasLisboa
MARIA ADILIA FERREIRA MORGADOEN 247 AV NOSSA SRA DO CABO 101 CASA DA GUIA CASCAISCASCAIS2750-374CascaisLisboa
TERREIRO COM ART PAP UNIPESSOAL LDAPSO JACARANDAS LT4.17.01C LT B-EXPOMOSCAVIDE1990-374LisboaLisboa
PAPELARIA BENTO LDAR HELENA FELIX 145 BSÃO DOMINGOS DE RANA2785-504CascaisLisboa
TAIPAS AGUARELA SAMARITANA LDAR MARGARIDA MALHEIROS LT 38 LJ BBELAS2605-292SintraLisboa
JOAO ANTONIO BATISTA GOMES OLIVEIRARUA JOSE LUIS CRESPO 2 AERICEIRA2655-347MafraLisboa
CASA MENDONCA-ADOLFO MENDONCA LDAR. BERNARDINO COSTA 46-48LISBOA1200-053LisboaLisboa
TABACARIA HAVANEZA SAO MARCOS LDAR. CIDADE S SALVADOR. 15 B-SAO MARCCACEM2735-651SintraLisboa
JOSE EDUARDO SANTOS PINHEIROPRACETA FRATERNIDADE UNIVERSAL 7AGUALVA CACEM2735-106SintraLisboa
LUCILA SILVA TAB PAP UNIPESSOAL LDAR ANT FELICIANO CASTILHO 38 AQUEIJAS2790-307OeirasLisboa
MARIA JOAO FERREIRA DIAS DE MOURAR GALIZA LJ 3ESTORIL2765-325CascaisLisboa
NUNO ALEXANDRE SILVA MARTINSEST BENFICA FT IGREJALISBOA1500-071LisboaLisboa
ROSALINA MARTINSESTRADA DA LUZ 177 BLISBOA1600-154LisboaLisboa
PAPELOCAS PAP TAB MAT ESCOLAR LDAMERCADO MUNICIPAL LJ 67RIO DE MOURO2635-356SintraLisboa
FLOR DE PAPEL LDAR. SEB ACACIO VEIGA 36LJ3 CC PINGOAGUALVA-CACÉM2735-584SintraLisboa
SUPER RANA SUPERMERCADOS, LDAQTA DA TORRE DA AGUILHASÃO DOMINGOS DE RANA2785-559CascaisLisboa
CAMELO LDAR. PRESIDENTE WILSON 1LISBOA1000-249LisboaLisboa
MARIA JOAO GONÇALVES CATITAR COMB ULTRAMAR 21 PINHEIRO LOURESLOURES2670-506LouresLisboa
PISAPAPEIS PAPELARIA LDAAV EDMUNDO LIMA BASTOS 9 DCARNAXIDE2790-487OeirasLisboa
MARIA PRECIOSA CORREIA P OLIVEIRAAV EDUARDO JORGE 51 A TAB XANDUAMADORA2700-306AmadoraLisboa
JOSE ANTONIO MARQUES SARAIVAR. LUCIANO CORDEIRO QUIOSQUELINDA A VELHA2795-122OeirasLisboa
TAB GRACIANO BATISTA LDAR. MADALENA 239LISBOA1100-319LisboaLisboa
JOSE CRUZ COM JORNAIS REVISTAS LDAEST ALGUEIRAO BANCA JT ESTACAO ALGUEIRAOMEM MARTINS2725-150SintraLisboa
PENGASOLEOS A T AUTOMOVEIS, LDAAV. ENG ALVARO ROQUETTE POSTO GALP TANGERINAOEIRAS2780-002OeirasLisboa
AUGUSTO DA SILVA CARVALHO LDAAV MOSCAVIDE 14 AMOSCAVIDE1885-060LouresLisboa
TAB TABEX LDAR MATO GROSSO 43LISBOA1170-234LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST NAC 9 JORNAIS CC CASCAISHOPPINGALCABIDECHE2645-543CascaisLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST NAC 1 VENTEIRA APARTADO 187 CONTINENTE AMADORA JORNAISAMADORA2724-510AmadoraLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST NAC 116 SALGADOS MODELO MAFRA JORNAISMAFRA2640-577MafraLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV LUSIADA JORNAIS CC COLOMBOLISBOA1500-392LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV D JOAO II CONTINENTE JORNAIS CC VASCO DA GAMALISBOA1990-094LisboaLisboa
PAPELARIA TABACARIA JUNQUEIRA, LDAR DA JUNQUEIRA 34LISBOA1300-343LisboaLisboa
PAPELARIA AÇORES M CEU MIGUEL LDAR AÇORES 26 AOLIVAL BASTO2620-032OdivelasLisboa
RICARDO & COSTA LDALG HENRIQUE P COUCEIRO ESTACAO CPOEIRAS2780-111OeirasLisboa
MARIA AMELIA JESUS GARCIA SANTOSAV STA MARIA MERCADO MUN AGUALVAAGUALVA-CACÉM2735-996SintraLisboa
PAPELARIA DUARTE CORDEIRO LDACALÇADA DO TOJAL 90 ALISBOA1500-592LisboaLisboa
BERNARDO & MAIA LDAR DR CAMARA PESTANA 1ODIVELAS2675-307OdivelasLisboa
TABACARIA ARNALDO UNIPESSOAL LDAPC NATALIA CORREIA 3 C DAMAIA CIMAAMADORA2720-414AmadoraLisboa
PATRICIA G C ART PAP BRI UNIP LDAESTRADA STA MARIA 88 MAGOITOSÃO JOÃO DAS LAMPAS2705-691SintraLisboa
MULTI JOGOS COM REPRESENTAÇÕES, LDAAV NAÇOES UNIDAS LJ 23 CC CONTINENTE TELHEIRASLISBOA1600-528LisboaLisboa
MARIA PAULA FERREIRA PIRES MONTEIROR. TOMÁS ANUNCIAÇÃO QUIOSQ CARTEIROODIVELAS2675-254OdivelasLisboa
M CONCEICAO V O HOMEM SOC UNIP LDAAV 25 ABRIL 18 D PAP ESTUDANTEPONTINHA1675-182OdivelasLisboa
GIFTNEWS UNIPESSOAL LDAEST METRO ALAMEDA LJ 12LISBOA1000-124LisboaLisboa
ESCRITA FINA LDAR. D DINIS 68-CC OCEANO LJ 43ODIVELAS2675-328OdivelasLisboa
SABERES C SABOR AOS M PAP CAFE LDARUA PAUL HARRIS 12AMADORA2610-196AmadoraLisboa
MARIO NUNES & AMORIM LDACALCADA ESTRELA 243LISBOA1200-663LisboaLisboa
PAPELARIA VERDE MAR LDAR DR ANT PATRICIO GOUVEIA 26OEIRAS2780-185OeirasLisboa
TAB PAP FUMISTA LDAR CIDADE BOLAMA 4 LJ 224 CC STPACIO SHOPPINGLISBOA1800-079LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAROT AEROPORTOLISBOA1700-007LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA8 LOURES MALVEIRA KM13 95 LADOALOUSA LRS2670-769LouresLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV GEN NORTON MATOS BENFICA B ESTADIOLISBOA1500-313LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV SALGADO ZENHA AV C PINHAO OLAIASLISBOA1950-444LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA9 SUBLANÇO ALVERCA LOURES AS REPSOL CREL NORTE ABUCELAS2670-647LouresLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA9 SUBLANÇO LOURES ALVERCA AS REPSOL CREL NORTE BBUCELAS2670-647LouresLisboa
PENSAMOS EM TUDO LDAR URANO 17 LJ 2RIO DE MOURO2635-580SintraLisboa
TABACARIA NOTAGROSSA LDAAV CONDE VALBOM 127 CLISBOA1050-066LisboaLisboa
SOLIDAR GESTAO BRINDES UNIP LDAAV CORONEL EDUARDO GALHARDO 3 GLISBOA1170-105LisboaLisboa
GALERIA DO INFANTADO LDAR VASCO DA GAMA 7LOURES2670-395LouresLisboa
MAHOMED TAAHIR KARIMOAV 5 OUTUBRO FT 147 FARMACIA FATIMALISBOA1050-053LisboaLisboa
TAB CALU LDAR. TOMAS ANUNCIACAO 43 CLISBOA1350-322LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA8 MALVEIRA LOURES KM13 95 LADOBLOUSA LRS2670-741LouresLisboa
PIRAMIDE DO SUCESSO PAP LDAR NUNO GONCALVES 18RIO DE MOURO2635-438SintraLisboa
MARIA RELIQUIAS H G MONTEALEGREAV D AFONSO HENRIQUES 39ARRUDA DOS VINHOS2630-232Arruda dos VinhosLisboa
MARGARIDA & RAPOSO LDACC ODIVELAS PARQUE LJ 1138 AODIVELAS2675-383OdivelasLisboa
MEMORIAS SOLTAS C B E PAP LDAR ARTILHARIA UM 37 ALISBOA1250-037LisboaLisboa
ISABEL CRISTINA ALMEIDA BOTELHOAL LINHAS TORRES QUIOSQUE JT241LISBOA1750-144LisboaLisboa
BRANDAO & PIANO TAB PAP LDAC LAZER CAMPO PEQUENO LJ 1 57LISBOA1000-082LisboaLisboa
TINOCO E ALCIDES LDAR MANUEL MARTINS HORA 3 A AMEIXOEIRALISBOA1750-008LisboaLisboa
MONICA CRISTINA HELIODORO ROMAOPRACETA VASCO GAMA 17 B COTOVIOSSÃO JOÃO DOS MONTES2600-817Vila Franca de XiraLisboa
M & V SOUSA LDAR LEOPOLDO ALMEIDAMEM MARTINS2725-357SintraLisboa
ASZTALI LDAR 5 OUTUBRO 29 ACARCAVELOS2775-562CascaisLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAQTA INFANTADO LT 257 JORNAIS CC LOURES SHOPPINGLOURES2670-443LouresLisboa
SERVIHOSPITAL SOC SERV A HOSP U LDAR DUARTE GALVAO 541LISBOA1549-008LisboaLisboa
ARMINDA MARIA REIS MORGADO SILVAR DOS SOEIROS ESQUINA ESTRA DA LUZBENFICA1500-580LisboaLisboa
MARGARIDA E JOAO LDAURB S MARCO CC S MARCOS PISO 1 LJ 4AGUALVA-CACÉM2735-010SintraLisboa
SOQUEBRAND COMC INTERNACIONAL LDAC C CASCAIS SHOPPING LJ 069 ALCABIDECHEALCABIDECHE2645-543CascaisLisboa
PLANALTOS DO SABER UNIPESSOAL LDAAV PROF EGAS MONIZ HOSP STA MARIA LJ PRESS CENTER PISO 1LISBOA1649-035LisboaLisboa
PMPR UNIPESSOAL LDAAE A 21 TROCO MALVEIRA MAFRA ENTRE KM 13 700 E 13 900CLANCO NORTEMILHARADO2665-300MafraLisboa
PMPR UNIPESSOAL LDAAE A 21 TROCO MAFRA MALVEIRA ENTRE KM 13 700 E 13 900 LANCO SULMILHARADO2665-300MafraLisboa
AJITCUMAR DANGIR. CIRCULAR. NORTE QUIOSQUELISBOA1800-134LisboaLisboa
TUTIPAPER PAPELARIA E TABACARIA LDAAV AMALIA RODRIGUES 2 LJ 1 URB RIBEIRADAODIVELAS2675-076OdivelasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAR VALE FORNO R AIRES ORNELAS ODIVELASODIVELAS2675-272OdivelasLisboa
ROTEIRO DAS PALAVRAS LDAQUIOSQUE ESTAÇAO DA CP DE ALGESALGÉS1495-089OeirasLisboa
MINUTO DIARIO UNIP LDALG GRACA R DAMASCENO MONTEIRO QUIOSQUELISBOA1170-165LisboaLisboa
AFONSO ALVES FRANCO LDAR. INACIO NUNES DA COSTA 19SILVEIRA2560-546Torres VedrasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAEN 8 KM 13 ASV STO ANT CAVALEIROSPÓVOA DE SANTO ADRIÃO2620-540OdivelasLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV BERLIM ASV GALP JT AKI M24 BERLIMLISBOA1800-001LisboaLisboa
LEITURA FRESCA UNIPESSOAL LDAPC TEOFILO BRAGA EST METRO LJ 1A ALFORNELOSAMADORA2650-074AmadoraLisboa
RESUMOS DIARIOS UNIPESSOAL LDAAV. DAS TILIAS LT 136 B LJ BPAREDE2775-335CascaisLisboa
LUGAR ESPECIAL LDACASAL AMEAIS CIMA LJ 2003 PISO 2 CC ARENA SHOPPINGTORRES VEDRAS2560-256Torres VedrasLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDACC CARRICHE 160 ASV GALP M24 CALÇADA CARRICHELISBOA1750-001LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV CIDADE DO PORTO ASV M24 AEROPORTO SUL NORTELISBOA1800-111LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV MARCHAL CRAVEIRO LOPES ASV M24 AEROPORTO NORTE SULLISBOA1800-111LisboaLisboa
PALAVRAS CRUZADAS UNIP LDAR OLIVEIRA MARTINS 7 LJ AAMADORA2700-618AmadoraLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV PADUA JT CEMITERIO OLIVAIS M24 OLIVAISLISBOA1800-001LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV PADRE CRUZ ASV GALP M24 PADRE CRUZLISBOA1600-433LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV DUARTE PACHECO ASV GALP M24 DUARTE PACHECO LISB CASCAISLISBOA1070-113LisboaLisboa
JOSE CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPESR. BARATA SALGUEIRO FR. AO 37 QUIOSLISBOA1250-042LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV ENG ALV ROQUETTE ASV M24 OEIRAS PARQUEOEIRAS2780-002OeirasLisboa
A PADEIRA LDAR. AQUILINO RIBEIRO 34 HCARNAXIDE2790-027OeirasLisboa
MARIA FATIMA SOARES BAPTISTA BARJALARGO JARDIM QUISQUEBOBADELA LRS2695-046LouresLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA 8 KM 48 ASV T VEDRAS SUL NORTE M24 TORRES VEDRAS SUL NORTERAMALHAL2565-646Torres VedrasLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA 8 KM 48 ASV TORRES NORTE SUL M24 TORRES VEDRAS NORTE SULRAMALHAL2565-646Torres VedrasLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAEIXO NORTE SUL SENTIDO SUL NORTE M24 TELHEIRAS BENFICALISBOA1600-209LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAESTRADA TORRE ASV GALP M24 BIRRECASCAIS2750-269CascaisLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV ENG ADELINO AMARO COSTA ASV M24 AA COSTACASCAIS2750-279CascaisLisboa
RELATOS & VERSOES UNIPESSOAL LDAAV 1 MAIO 11 EMAFRA2640-455MafraLisboa
JOANA LIDIA COSTA MARTINS CERQUEIRAPRACA CIDADE LUSO QUIOSQUELISBOA1800-100LisboaLisboa
MARIA HELENA O BAPTISTA CASINHASALAMEDA D AFONSO HENRIQUES 41 CMONTELAVAR2715-665SintraLisboa
SEASA SOC EXP A SERVICO AMORA LDAR SANTO ELOY LT 59 POSTO TOTALPONTINHA1675-178OdivelasLisboa
PREMIO MERECIDO UNIPESSOAL LDAPRACA FERNANDO LOPES GRACA 274 BSÃO DOMINGOS DE RANA2785-625CascaisLisboa
TATEBITATE LDAR DR JOSE CUNHA 25 COEIRAS2780-187OeirasLisboa
PAPELARIA A CENTRAL DA PAMPULHA LDACALÇADA PAMPULHA 73LISBOA1200-751LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV HELEN KELLER JT CEMITERIO M24 AJUDALISBOA1400-198LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV BOMB VOLUNTARIOS 48 A GALP M24 ESTORILESTORIL2765-201CascaisLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAROTUNDA CAVALEIRAMEM MARTINS2710-418SintraLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAEN 117 LISBOA AMADORA M24 ALFRAGIDE L AAMADORA2700-001AmadoraLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAEN 117 AMADORA LISBOA M24 ALFRAGIDE A LAMADORA2610-283AmadoraLisboa
M & V SOUSA LDAR ENG VQUEIROS QTA DROGAS VERDELHASALVERCA DO RIBATEJO2615-213Vila Franca de XiraLisboa
WORKCITY SOC UNIPESSOAL LDAR PADRE AMERICO 12 ALISBOA1600-548LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAE A5-SENTIDO LX CASCAIS KM 9.6 M24 OEIRAS LISBOA CASCAISOEIRAS2760-191OeirasLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAE A5-SENTIDO CASCAIS LX KM 9.6 M24 OEIRAS CASCAIS LISBOAOEIRAS2760-191OeirasLisboa
PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDAEST NAC 9 KM 7 6 POSTO GALP LINHOSINTRA2710-323SintraLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAPARQUE NACOES ASV LJ 208 M24 GARE ORIENTELISBOA1990-203LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR CASQUILHA ASV TOTAL BENFICALISBOA1500-152LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST NAC 6-8 KM 4 2952 E 2952A ALCOITAO (EST/SIN)ESTORIL2765-143CascaisLisboa
A I NORBERTOS PASTELARIA LDAPRACETA PEDRO A CABRAL LT 9 RCCARREGADO2580-494AlenquerLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAR REPUBLICA 4 ASV GALP M24 LOURESLOURES2670-472LouresLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST NAC 6-8 KM 4 2879 ALCOITAO (SIN/EST) ALCABIDECHE2645-143CascaisLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDARUA DO CAMPO SANTO GALIZA ASV TOTAL GALIZA GALIZA-CASCAISESTORIL2765-306CascaisLisboa
EDUARDO JORGE PATROCINIO CARRILHOR STA JUSTA FT 65LISBOA1100-483LisboaLisboa
MARIA FERNANDA G MALVAR F INACIORT ENTRE CAMPOS FT MODELO QUIOSQUELISBOA1700-155LisboaLisboa
MARIO JOAQUIM OLIVEIRA LOURENÇOAV JOAO XXI FT 10 QUIOSQUELISBOA1200-001LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST MEM MARTINS ASV TOTALMEM MARTINS2725-011SintraLisboa
KANAREIA LDARUA DA AREIA 1392CASCAIS2750-052CascaisLisboa
WORLDBOX LDAR ALMIRANTE GAGO COUT 7 INTERMARCHEMAFRA2640-487MafraLisboa
TABACARIA CONDESTAVEL LDAR ALMEIDA E SOUSA 22 LJ ALISBOA1350-011LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV EGAS MONIZ/AV COMB LG FONSECAS ESTADIO UNIVERSITARIOLISBOA1600-100LisboaLisboa
PATRICIA MARIA CRAVEIRO RODRIGUESR EMIGRANTE LJ A BLOCO CERICEIRA2655-269MafraLisboa
CONTINENTE HIPERMERCADOS SAQUINTA BACOREIRA CONTINENTE MAFRA JORNAISMAFRA2640-469MafraLisboa
CONTINENTE HIPERMERCADOS SAE N 250 QTA CASAL PIPA JORNAIS CC CONTINENTE S.ANT CAVALEIROSLOURES2670-339LouresLisboa
MARIA CELIA ANJOS FERREIRA PEREIRAAV MARQUES MARIALVA QUIOSQUESANTO ANTÓNIO CAVALEIROS2660-308LouresLisboa
ALIRIO SANTOS CHARCUTARIA F UN LDAR VITORINO NEMESIO 10 ALISBOA1750-307LisboaLisboa
JOSE ALBERTO ALVESAV M BOMBARDA/AV MARQUES TOMAR FT MILLENNIUMLISBOA1050-152LisboaLisboa
ISABEL MARIA MONTEIRO MARQUESAV ROMA FT 103LISBOA1700-035LisboaLisboa
ZULFICAR AYOOB DAUDELG ESTEFANIA FT 22LISBOA1000-157LisboaLisboa
HAMZA ABDULPÇ FRANCISCO SA CARNEIRO FT 7LISBOA1900-159LisboaLisboa
P D COMBUSTIVEIS LDAAV LIBERDADE 10 CONQUINHA ASV REPSOL TORRES VEDRASTORRES VEDRAS2560-271Torres VedrasLisboa
ARLETE CONCEIÇAO ALVES NEVESPÇ LONDRES FT MEXICANALISBOA1000-167LisboaLisboa
JOSE MATIAS PEDREIROAV DUQUE D AVILA FT Nº8 QUIOSQUELISBOA1000-140LisboaLisboa
MARIA ODETE V C RODRIGUES BAJOUCAAV MIGUEL BOMBARDA 136 138QUELUZ2745-258SintraLisboa
P D COMBUSTIVEIS LDAEN 8 CHOUPAL ASV REPSOLTORRES VEDRAS2560-300Torres VedrasLisboa
LETRAS COLORIDAS LDAAZINHAGA RIO NOVO 13 R/C ESQMEM MARTINS2725-435SintraLisboa
ANTONIO MANUEL SOUSA LAMEIRASAV IGREJA FT 32LISBOA1700-300LisboaLisboa
FERNANDO JORGE NEVES GONÇALVESR S NICOLAU FT 98 R OUROLISBOA1100-183LisboaLisboa
MARIA CARMO L PARREIRA GONÇALVESLG GRAÇA FT HAVANEZA BANDEIRALISBOA1170-165LisboaLisboa
CASTELO DE PALAVRAS PAP UNIP LDAURB QTA CASTELO LT11 R/C LOJA DTASANTA IRIA DE AZÓIA2690-414LouresLisboa
ANABELA CRUZ ABREU BARROSLG CHIADO 8 FT MUNDIAL CONFIANÇALISBOA1249-125LisboaLisboa
JOAO MANUEL SOUSA CRUZCALÇADA COMBRO FT 24LISBOA1200-110LisboaLisboa
ANTONIO FONSECA SOUSAR ALEXANDRE HERCULANOLISBOA1200-001LisboaLisboa
NARESH KUMAR G & J GAMANLAL LDAESTRADA BENFICA 461 CLISBOA1500-081LisboaLisboa
IN TOTUM LDAAV GENERAL NORTON MATOS ESTADIO LUZLISBOA1500-312LisboaLisboa
MARIA MANUELA DINIS CESAR COSTAR VIEIRA LUSITANO 6 BDAMAIA2720-539AmadoraLisboa
LUIS RODRIGUESRUA GILBERTO ROLA 60 JT PAST LIL QUIOSQUELISBOA1350-154LisboaLisboa
FRANCISCO JOSE SANTOS PIRES AMARALAV D CARLOS I FT 42LISBOA1200-147LisboaLisboa
ANTONIO GUMERCINDO ESTEVES SILVAR IMPRENSA NAC FT 116 QUIOSQUELISBOA1250-127LisboaLisboa
JOSE COSTA RODRIGUES CERQUEIRAR AFONSO ALBUQUERQUE QUIOSQ S ANDRBARREIRO2830-177BarreiroSetúbal
MANUEL JOAQUIM CONCEIÇAO GOMESLG 5 OUTUBRO QUIOSQUEOEIRAS2780-225OeirasLisboa
HENRIQUE MANUEL BALTAZAR NEVESPÇ PRINCIPE REALLISBOA1250-184LisboaLisboa
LEONILDE MARIA E GODINHO MALHAOAV REPUBLICA FT 21 QUIOSQUELISBOA1050-185LisboaLisboa
DOMINGOS G REP PINTURA COM LDALG FREI HEITOR PINTO FT PASTELARIALISBOA1700-336LisboaLisboa
PAULO A ALMEIDA P JESUS PEREIRAAV EUA BANCO JUNTO AO 139LISBOA1700-173LisboaLisboa
FERNANDO VITOR MATOS WOLCKARTR CAMILO CASTELO BRANCO JT 43 EDPLISBOA1150-001LisboaLisboa
FERNANDO MANUEL MARQUESAV D RODRIGO CUNHA FT 8LISBOA1700-170LisboaLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAGAVETO AV GIL EANES AV DESC RINCHOARIO MOURO2635-388SintraLisboa
LUIS DO ESPIRITO SANTO FRANCOR BARTOLOMEU DIAS 166LISBOA1400-031LisboaLisboa
PETROFAST POSTOS ABASTECIMENTO LDAAV DUQUE LOULE LT 1 ASV GALPLINDA A VELHA2795-119OeirasLisboa
PETROFAST POSTOS ABASTECIMENTO LDAR CANDIDO REIS ASV GALPARRUDA DOS VINHOS2630-233Arruda dos VinhosLisboa
PETROFAST POSTOS ABASTECIMENTO LDAEST NAC 9 CASAL ALCONDE ASV GALPTORRES VEDRAS2560-258Torres VedrasLisboa
O REBUÇADO PASTELARIA LDAR COMBATENTES ULTRAMAR 6PINHEIRO DE LOURES2670-506LouresLisboa
PRIO ENERGY SAEN 1 KM 35ALENQUER2580-374AlenquerLisboa
SAO JANUARIO COM COMBUSTIVEIS LDAEN 247-POSTO GALP KM 6,3ALCOITAO2645-475CascaisLisboa
SEQUEIRA PINTO COM COMBUSTIVEIS LDALOTEAMENTO CASAL TROCA LT2 ASV GALPODIVELAS2675-626OdivelasLisboa
FREI TUCK PASTELARIA SNCK BAR LDAR EIRA 18 AALGÉS1495-231OeirasLisboa
TACTICA CERTA UNIPESSOAL LDAAV DESCOBERTAS LJ 202 CC GALERIAS ALTO DA BARRAOEIRAS2780-053OeirasLisboa
ROSA E AURORA LDAALAMEDA INFANTE D HENRIQUE QUIOSQUEODIVELAS2675-373OdivelasLisboa
PA4M GESTAO P ABASTECIMENTO LDAR CONDE ALMOSTER II ASV REPSOLLISBOA1500-001LisboaLisboa
PA4M GESTAO P ABASTECIMENTO LDAR FRANC GENTIL M CONDE ALMOSTER I ASV REPSOLLISBOA1600-001LisboaLisboa
CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV NACOES UNIDAS JORNAIS CC CONTINENTE TELHEIRASLISBOA1600-528LisboaLisboa
JARDIM DE PAPEL UNIPESSOAL LDAR AQUILES MACHADO QUIOSQUE FT 1LISBOA1900-077LisboaLisboa
MOMENTOS DE SOL LDAAV LUSIADAS 100 HOSPITAL LUZLISBOA1500-611LisboaLisboa
PARODIA LETRAS TAB PAP UNIP LDAEN 8 KM 23 9 INTERMARCHE LJ 4MALVEIRA2665-258MafraLisboa
AURA BRAVIA UNIPESSOAL LDAAV GEN HUMBERTO DELG LT6 ASV REPSOL MONTE ABRAOQUELUZ2745-280SintraLisboa
C B ANT COM AUTOMOVEL UNIP LDAR GONCALVES RAMOS ASV BPAMADORA2700-439AmadoraLisboa
COMBUSTOP COMB RESTAURACAO UNIP LDAAV FORTE ASV BPCARNAXIDE2790-074OeirasLisboa
PAGINAS D ESTILO UNIPESSOAL LDAR FIALHO ALMEIDA 21 SAMSLISBOA1070-128LisboaLisboa
ARCA DOS NUMEROS TABACARIA PAP LDAESTACAO METRO SENHOR ROUBADOODIVELAS2675-333OdivelasLisboa
INDYSNOOP UNIPESSOAL LDAR PEDROUCOS 61 BLISBOA1400-285LisboaLisboa
AUTOMAFRA PNEUS A COM VIATURAS LDAAV 25 ABRIL ASV GALPMAFRA2640-456MafraLisboa
M & V SOUSA LDAEST NAC 249 KM 5 75 ASV GALPSÃO DOMINGOS DE RANA2785-033CascaisLisboa
ENIGMA DA SORTE UNIP LDAR MANUEL SILVA LEAL 2 BLISBOA1600-166LisboaLisboa
PAINEL DAS LETRAS UNIPESSOAL LDAR ANT ENES EST CP QUELUZ BELASQUELUZ2745-106SintraLisboa
M & V SOUSA LDAEST MERCES ALGUEIRAO ASV GALPMEM MARTINS2725-093SintraLisboa
AMSC TABACARIA UNIPESSOAL LDAR RICARDO REIS 3 LJ 4 CCOM APOLOODIVELAS2675-239OdivelasLisboa
OASIS COMBUST LUBRIFICANTES LDAR GENERAL ALVES ROCADAS 8 ASV BPODIVELAS2675-286OdivelasLisboa
ANA FATIMA CORREIA SOC UNIP LDAAV PROF DR CAVACO SILVA ED 5 BCPPORTO SALVO2744-002OeirasLisboa
PETROCONDE COMBUSTIVEIS LDAEST NAC 10 KM 138 400 ASV BPSÃO JOÃO DA TALHA2695-715LouresLisboa
PEDRO A VREA M CARLA O S V MARTINSPRACA GAMA PINTO LT 36 LJ 3AMADORA2720-416AmadoraLisboa
GARAGEM AV OESTE COM I P P AUT LDAR DR JOAO BARROS ASV BPMEM MARTINS2725-487SintraLisboa
SERGIO NICOLAU REDONDO FIGUEIRAR FRANCISCO SA CARNEIRO 14RC LJ ESQMEM MARTINS2725-316SintraLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUARTEL NOVOALGÉS1495-023OeirasLisboa
SOMA LETRAS PAP TAB UNIP LDAR MARIO COSTA FERREIRA LIMA EDF ESTACAO CP PORTELA SINTRASINTRA2710-430SintraLisboa
PETROFAST POSTOS ABASTECIMENTO LDAAV REPUBLICA 63 ASV GALP PALMEIRASOEIRAS2780-160OeirasLisboa
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV EUSEBIO DA SILVA FERREIRA FONTE LISBOALISBOA1600-104LisboaLisboa
PRIO ENERGY SAEN 10 KM 131 200 (ALVERCA)FORTE DA CASA2625-445Vila Franca de XiraLisboa
CARIGRAFIA CARIMBOS FLEXOGRAFIA LDAR COZINHA ECONOMICA 30 E LJ J EMP ALCANTARA RIOLISBOA1300-149LisboaLisboa
SARA MONICA OLIVEIRA CALADO MARQUESR DR ANTONIO CORREIA SA 55 MUCIFALCOLARES2705-214SintraLisboa
REDEFONE COM E TELECOMUNICAÇOES LDAEN 116 MODELO LJ 3 A SALGADOSMAFRA2640-577MafraLisboa
BRANDAO & PIANO TAB PAP LDAAV LIBERDADE 180 TIVOLI FORUM LJ6 PISO 1LISBOA1250-146LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV ALMIRANTE GAGO COUTINHO ASV M24 GAGO COUTINHOLISBOA1700-031LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV STO CONDESTAVEL BR LOIOSLISBOA1950-392LisboaLisboa
PREMIOS & PRENDAS LDAALAMEDA LINHAS TORRES 117 LJ 9LISBOA1750-141LisboaLisboa
MANUEL ANTONIO GAMEIRO ALVESAV BRITO PAISAMADORA2720-071AmadoraLisboa
TABACARIA CONTINENTAL LDAESTACAO CP BENFICA LJ 4LISBOA1500-001LisboaLisboa
MUNDOPAGINA UNIPESSOAL LDAR JOSE FALCAO 29OEIRAS2780-334OeirasLisboa
PAP TAB O TEIMOSO LDAAV MARQUES POMBAL 34SOBRAL DE MONTE AGRAÇO2590-041Sobral de Monte AgraçoLisboa
REDEFONE COM E TELECOMUNICAÇOES LDAEN 8 LJ 3 PINGO DOCE LIMITES VENDA VALADORMALVEIRA2665-291MafraLisboa
NUNO MIGUEL PIRES JERONIMOR JOAO ORTIGAO RAMOS QUIOSQ JT31LISBOA1500-001LisboaLisboa
JOGADA MAGICA UNIPESSOAL LDAR ALEXANDRE HERCULANO FT 16LISBOA1250-011LisboaLisboa
PAULO JESUS & FATIMA JESUS LDAALTO FORTE LJ 0 44 CC FORUM SINTRARIO DE MOURO2635-018SintraLisboa
FERNANDO NASCIMENTO DOMINGUESAV INF D HENRIQUE 11 BRIO DE MOURO2635-367SintraLisboa
PAPELARIA TIMOTEO LDAAV GENERAL ROÇADAS 72 CLISBOA1170-164LisboaLisboa
GONLU COM CAFES PASTELARIA LDALAGOAS PARK LT 23 LJ 7 PISO 0 CENTRO EMPRESARIALPORTO SALVO2740-265OeirasLisboa
DIVIES MAUGI UNIPESSOAL LDAR FREI HERMANO CAMARA URB TORRES MIRAMAR LT 1 ACARCAVELOS2775-702CascaisLisboa
ADAM & REIMABANU LDAPC MARQUES POMBAL FT 15 QUIOSQLISBOA1250-163LisboaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDACALÇADA CARRICHE 137 ASV GALP M24 CALÇADA CARRICHE ODI LISBOALISBOA1750-054LisboaLisboa
LUIS MANUEL FIGUEIREDO UNIP LDAAV CABO B ESPERANCA URB BARRADACARREGADO2580-469AlenquerLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV 25 DE ABRIL ASV M24 LINDA A VELHALINDA A VELHA2795-226OeirasLisboa
CARLOS MANUEL FERREIRA VIEIRAAV DR FERNANDO P SANTOS 18 B MOINHOS FUNCHEIRAAMADORA2650-292AmadoraLisboa
SODICARREGADO SUPERMERCADOS LDAQT COLONIA LT 2 INTERMARCHE ITMICARREGADO2580-491AlenquerLisboa
CEVADA & SARAIVA LDAR PASCOAL MELO 13 CLISBOA1000-230LisboaLisboa
IN TOTUM LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS 70BALGÉS1495-023OeirasLisboa
PCLX LDAAV ENG ADELINO AMARO COSTACASCAIS2750-280CascaisLisboa
ANA PAULA SANTOS MARTINSAL LINHAS TORRES 236 A QUIOSQ A CC LUMIARLISBOA1750-151LisboaLisboa
DEOLINDA CAIXEIRINHO LDAAV FITARES 1 LJ 2 RINCHOARIO DE MOURO2635-009SintraLisboa
ELISABETE GRACA UNIPESSOAL LDAR DR JOSE JOAQUIM ALMEIDA ASV BPCARCAVELOS2775-594CascaisLisboa
TABACARIA CABETE LDAESTAÇAO CP MERCESMEM MARTINS2725-093SintraLisboa
CONTINENTE HIPERMERCADOS SACAMINHO MOCHOS APARTADO 21 CONTINENTE OEIRAS INP CC OEIRAS PARQUEPAÇO DE ARCOS2770-125OeirasLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SALUGAR NOVO CONQUILHA MODELO TORRES VEDRAS INPTORRES VEDRAS2560-275Torres VedrasLisboa
PALAVRAS E ARGUMENTOS LDAR JOAQUIM ROCHA CABRAL 12 ALISBOA1600-086LisboaLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDALUGAR DE ABRUNHEIRA LT6 FREGUESIA S PEDRO PENAFERRIM ABRUNHEIRA (ALB/SIN)SINTRA2710-089SintraLisboa
UNLIMITED STUFF UNIPESSOAL LDARUA PADRE ALBERTO NETO SIMOES DIASQUELUZ2745-059SintraLisboa
VIOLETAS NA JANELA UNIPESSOAL LDAR CORONEL FERREIRA AMARAL 25 DLISBOA1900-165LisboaLisboa
PRIO ENERGY SAR FLORENCIO FREIRE TRES CANTOSSÃO DOMINGOS DE RANA2785-663CascaisLisboa
JORGE DANIEL FERREIRA BARBOSAESQUINA R ALFREDO GAMEIRO R PROF EGAS MONIZODIVELAS2675-404OdivelasLisboa
TABULAR DE PALAVRAS LDAAV INFANTE SANTO FT 347 QUIOSQLISBOA1350-289LisboaLisboa
PAUTALETRA PAPELARIA LDAPRAÇA 5 OUTUBRO 11 LJ ESQ CASAL BAROTABELAS2605-253SintraLisboa
TERESA GONÇALVES PEREIRATV JOGO DA BOLA 9 AERICEIRA2655-297MafraLisboa
JUSTINO GOMES BESSA E FILHOS LDAR PINTO BARREIROS ASV REPSOLCARREGADO2580-499AlenquerLisboa
MARVIMAR SOC ABASTECEDORA COMB LDAAV D AFONSO HENRIQUES ASV GALP LJ TANGERINASÃO JOÃO DA TALHA2695-691LouresLisboa
NALFUEL COM DERIVADOS PETROLEO LDAAV 10 AGOSTO 165SÃO JOÃO DAS LAMPAS2705-736SintraLisboa
SANTOS GATA TAB E PAPELARIA LDAR SILVA TAVARES 7 LJ67 CC MOURAS SHOPPINGLISBOA1750-287LisboaLisboa
PRIO ENERGY SAAV CARLOS CUMBRE TAVARES PARQUE URBANO NEUDELAMADORA2720-505AmadoraLisboa
GPAB II POSTO ABASTECIMENTO LDAESTRADA VARZEAS ASV QUEIJASQUEIJAS2790-444OeirasLisboa
NOVAS FOLHAS LDAEST CP PASSAGEM INFERIOR LJ 7AMADORA2700-349AmadoraLisboa
JOSE MANUEL MATOS GUERRALG MESTRE MATEUS FERNANDES QUIOSQUE BATALHABATALHA2440-103BatalhaLeiria
AGENCIA MARINHENSE JOR REVISTAS LDAR MARQUES POMBAL 45MARINHA GRANDE2430-244Marinha GrandeLeiria
FOTOBRINDE FOTOGRAFIA VIDEO LDAR COMERCIO 23 ACARANGUEJEIRA2420-091LeiriaLeiria
ANTONIO PEREIRA SILVAAV VIDREIRO 78 PAP PIERROTMARINHA GRANDE2430-822Marinha GrandeLeiria
GUIDA E GUARDADO LDAAV VITOR GALO 51 RC DTOMARINHA GRANDE2430-171Marinha GrandeLeiria
DISTRIPOMBAL-SUPERMERCADOS SAVARZEAVILA CÃ3100-835PombalLeiria
TAB MARQUES LDALG 5 OUTUBRO 40LEIRIA2400-120LeiriaLeiria
M.CARREIRA FARIACSL DA AMIEIRA POSTO REPSOLBATALHA2440-001BatalhaLeiria
ALICHARME PERFUMARIASLG ALEXANDRE HERCULANO, 18LEIRIA2410-083LeiriaLeiria
JOAQUIM MATIAS FERREIRA LDAPC 25 ABRIL 23 24 TABACARIA ROSSIOALCOBAÇA2460-018AlcobaçaLeiria
ISABEL MARIA S CARREIRA JANUARIOR. DR. MIGUEL BOMBARDA 2 BCALDAS DA RAINHA2500-238Caldas da RainhaLeiria
TERESA MARIA JORGE BERNARDOAV 1 MAIO 10 RCCALDAS DA RAINHA2500-081Caldas da RainhaLeiria
PETROCALDAS COM COMB LDAEST NAC 360 KM 7-LUGAR CHARNECACALDAS DA RAINHA2500-272Caldas da RainhaLeiria
LEAL LEAL & INES LDAEN 361 ROT ACESSO IC1 GALPBOMBARRAL2540-001BombarralLeiria
PEREIRA & RIBEIRO LDAR MERCADO MUNICIPALPOMBAL3100-463PombalLeiria
ANABELA SILVA RAMOSR D FILIPA LENCASTRE 4 C 4 D PAP LIV AFASBATALHA2440-116BatalhaLeiria
GASOGASGEST GESTAO POSTOS ABAST LDAAV. VITOR GALLO 123-AREA SERV GALPMARINHA GRANDE2430-202Marinha GrandeLeiria
CISTERCOPIAS-CENT FOTO UNIPESSOALPC JOAO DEUS RAMOS LT D RC ESQALCOBAÇA2460-055AlcobaçaLeiria
DULCE MARIA FARIA CORDEIROAV D MANUEL F FREIRE CAMARA 5CALDAS DA RAINHA2500-184Caldas da RainhaLeiria
EDITE TABACARIA LDAAV COM G GUERRA CC D DINIS LJ508LEIRIA2400-122LeiriaLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAE A 8-SUB LANÇO GAEIRAS APT 93 A8 OBIDOS(LIS/LRA) GAEIRAS CALDASÓBIDOS2510-001ÓbidosLeiria
MARLENE ROSA B QUENTALR LUIS QUARESMA 13 PAP JUVENIL VALE DO RIOFIGUEIRÓ DOS VINHOS3260-355Figueiró dos VinhosLeiria
PAP O PELOURINHO-MªPAULA C AUGUSTOR. PADRE MANUEL FURTADO , 76CHAO DE COUCE3240-470AnsiãoLeiria
DUARTE J CIPRIANO, LDAR. D. AFONSO HENRIQUES 49BOMBARRAL2540-081BombarralLeiria
PAPELARIA TAKILOTO UNIPESSOAL LDALG PADRE A ANTUNES FARIA14 RC POUSOSLEIRIA2410-001LeiriaLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA8 SUB LANÇO GAEIRAS APARTADO 93 A8 OBIDOS (LRA/LIS) CALDAS/GAEIRASA DOS FRANCOS2500-001Caldas da RainhaLeiria
MOTA NEVES E RODRIGUES C V I LDACC JARDINS LIZ LJ 31LEIRIA2410-367LeiriaLeiria
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEN ALTO VIEIRO JORNAIS CC LEIRIA SHOPPINGLEIRIA2400-822LeiriaLeiria
ILDA MARIA D SIMOES C REAL UNIP LDACASAL PEDROGAO INTERMARCHEGAEIRAS-OBIDOS2510-739ÓbidosLeiria
GASOGASGEST GEST POST ABAST LDAEN 242 KM 103 EMBRA LOJA 2 GALPMARINHA GRANDE2430-534Marinha GrandeLeiria
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV URB ALMOINHALEIRIA2415-636LeiriaLeiria
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV VARGENS-MEM MARTINS A ALTO DO FORTEMEM MARTINS2725-001SintraLisboa
SUSANA MARGARIDA FAJARDO COSTAR DUQUESA CAMINHA 3AMARINHA GRANDE2430-515Marinha GrandeLeiria
DISTRIGRANDEAV. JOSE GREGORIOMARINHA GRANDE2430-275Marinha GrandeLeiria
PEDRO MIGUEL S CARREIRA SOUSAR. VALE GRANDE LT 2 R/C DT ATELHEIRO2410-482LeiriaLeiria
CHUVA DE PALAVRAS UNIPESSOAL LDAR. DR. RAFAEL G GRAÇA 53 R/C DS MARTINHO DO PORTO2460-648AlcobaçaLeiria
PETROCALDAS COM COMB LDAR D JOAO II 1 ACALDAS DA RAINHA2500-852Caldas da RainhaLeiria
SOSI COMBUSTIVEIS LDAQTA COVA DA ONÇAALCOBAÇA2460-001AlcobaçaLeiria
PETROFAIAS LDAEN1 IC2 COVA FAIAS SUL NORTE ASV REPSOLLEIRIA2420-354LeiriaLeiria
LEITOR ATENTO UNIPESSOAL LDAEST NAC 8/6 JT POSTO GALP QUIOSQUEBENEDITA2475-149AlcobaçaLeiria
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV NOSSA SRA FATIMA ASV M24 LEIRIALEIRIA2410-140LeiriaLeiria
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAE A1 NORTE KM 166 7 SUL NORTE M24 POMBAL LISBOA PORTOREDINHA3105-312PombalLeiria
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAE A1 NORTE KM 166 7 NORTE SUL M24 POMBAL PORTO LISBOAREDINHA3105-312PombalLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR CAROLINA FERREIRA RIBEIROOLHALVAS2410-095LeiriaLeiria
JOMAFEL SOC EXPL HOT BENEDITA SAEN 1 KM 84 104 CASAL CARVALHOBENEDITA2475-016AlcobaçaLeiria
PAULA & NELSON LDAAV MARGINAL EDIF DUQUE LOULE LOJAS 3 4SÃO MARTINHO DO PORTO2460-096AlcobaçaLeiria
SOCIEDADE AUT CRUZ DE CRISTO LDAAV HUMBERTO DELGADO GALP S BERNARDALCOBAÇA2460-001AlcobaçaLeiria
POSICAO E VELOCIDADE LDAAE 8 KM 5,2-S/LANÇO V FRADES-N/SULNAZARÉ2450-201NazaréLeiria
POSICAO E VELOCIDADE LDAAE 8 KM 5,2-S/LANÇO V FRADES-SUL/NNAZARÉ2450-201NazaréLeiria
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLANÇO MTE REDONDO/GUIA SUL/NORTEMONTE REDONDO2425-623LeiriaLeiria
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA 17 MARINHA GRANDE/MIRA SUBLANÇO MTE REDONDO/GUIA NORTE/SULMONTE REDONDO2425-623LeiriaLeiria
LEAL LEAL & INES LDAEN 242 KM 32 200 ASV GALP LUGAR DE CALHAUNAZARÉ2450-138NazaréLeiria
SODIGUIA SUPERMERCADOS LDAEST SERRADO 24 EN109 INTERMARCHECARRIÇO3105-063PombalLeiria
MIGALHA QUENTE LDAIC2 ALTO CABACO ASV REPSOLPOMBAL3100-314PombalLeiria
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR GENERAL H DELGADO SITIO CONVENTO LT 7 CONTINENTE PENICHE JORNAISPENICHE2520-446PenicheLeiria
AUGUSTO CONCEICAO SOARES LDAR. HEROIS ULTRAMAR. 19POMBAL3100-462PombalLeiria
JOAO CAMPOS SILVAR 5 OUTUBRO PAPELARIA ROSSIOPORTO DE MÓS2480-326Porto de MósLeiria
TABACARIA MARQUES LDAIC 2 KM 67 4 PINGO D CHAO FEIRACALVARIA DE CIMA2480-055Porto de MósLeiria
PUNHADO DE LETRAS UNIP LDAR TENENTE VALADIA QUIOSQUE PONTELEIRIA2410-190LeiriaLeiria
LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDAEN 360 NO LIGIC1 ASV REPSOL1090A DOS FRANCOS2500-001Caldas da RainhaLeiria
LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDAEN 8 LAVRADIO ASV REPSOL 1015CALDAS DA RAINHA2500-099Caldas da RainhaLeiria
LFG COMERCIO VEICULOS COMB LDAAV INF D HENRIQ 30ASV REPSOL1091A DOS FRANCOS2500-001Caldas da RainhaLeiria
SUPERPATAIAS SUPERMERCADOS LDALUGAR ALVA EST NAC 242 ITMIPATAIAS2445-012AlcobaçaLeiria
GILDA MARIA FERREIRA BARROSR PROF ARMINDA ALVES LJ 1CALDAS DA RAINHA2500-066Caldas da RainhaLeiria
BOXMIX UNIPESSOAL LDAAV MARQUES POMBAL GA JOSE LJ16LEIRIA2410-152LeiriaLeiria
AMERICANA PAPELARIA SAR S FRANCISCO CCOM MARINGA LJ 37 TABACARIA MARINGALEIRIA2400-118LeiriaLeiria
MIGALHA QUENTE LDAEN 242 KM 13 7 ROTUNDA ZONA DESPORTIVA ASV REPSOLMARINHA GRANDE2430-535Marinha GrandeLeiria
MARIA CIDALIA SILVA MOROUÇOR PEIXEIRAS 25MARTINGANÇA2445-718AlcobaçaLeiria
QUIOSQUE DEL HABANO LDAEST NAC 8 LT 1 PINGO DOCEÓBIDOS2510-115ÓbidosLeiria
JORGE NEVES GAMEIRO UNIP LDAIC 2 44 OUTEIRO RANHAVERMOIL3105-405PombalLeiria
HVA PAPELARIAS LDAR INDIA 26 ORDEMMARINHA GRANDE2430-370Marinha GrandeLeiria
ARCADAS DO JARDIM LDAAV PORTO PESCA EMP JARDINS MAR LT F LJ 2PENICHE2520-208PenicheLeiria
SARA SABIO UNIPESSOAL LDAR PRINCIPAL 39 EN360 ASV REPSOLSALIR DE MATOS2500-637Caldas da RainhaLeiria
J R MOREIRA LDAAV DOS PESCADORES LT 27 LJ B PRAIA DA VIEIRAVIEIRA DE LEIRIA2430-673Marinha GrandeLeiria
FIPOLEIRIA SUPERMERCADOS LDAR OLHALVAS INTERMARCHELEIRIA2410-196LeiriaLeiria
LEAL LEAL & INES LDAAV PORTO PESCAS ASV AB GALPPENICHE2520-208PenicheLeiria
FERNANDA PERU RIBEIRO UNIP LDALG BISPO MARIANA 15 APENICHE2520-229PenicheLeiria
SUPER PORTO MOS SUPERMERCADOS LDAAV S PEDRO INTERMARCHEPORTO DE MÓS2480-303Porto de MósLeiria
POSICAO E VELOCIDADE LDAAV DR JOSE HENRIQUES VAREDA 8 BPMARINHA GRANDE2430-307Marinha GrandeLeiria
ARCADAS DO JARDIM LDAAV VIEIRA GUIMARAES 15 ANAZARÉ2450-110NazaréLeiria
NELIA MARIA PATRICIO SILVA OLIVEIRALARGO REPUBLICA O QUIOSQUEVIEIRA DE LEIRIA2430-795Marinha GrandeLeiria
INTERALCOBAÇA SUPERMERCADOS LDAEST BOAVISTA PATAEIRAALCOBAÇA2460-001AlcobaçaLeiria
INTERJUNCAL SUPERMERCADOS LDAEN 8 CUMEIRA CIMA INTERMARCHEJUNCAL2480-078Porto de MósLeiria
PRIO ENERGY SAEN 1 TREMOCEIRA PEDREIRAS POENTE ASVPEDREIRAS2480-113Porto de MósLeiria
FERNANDO CARREIRA MARQUES LDAE ENG GUILHERME SANTOS SERRADO CASTANHEIROS LJ C 7LOURIÇAL3105-165PombalLeiria
MANUEL BANDARRINHA UNIP LDARUA CRUZ DAS ALMAS 38PENICHE2520-305PenicheLeiria
RESULTASILABA UNIPESSOAL LDAAV 1 MAIO 8 LJ DTACALDAS DA RAINHA2500-081Caldas da RainhaLeiria
CAFE ARCADAS DO JARDIM LDAAV 1 MAIO 3CALDAS DA RAINHA2500-081Caldas da RainhaLeiria
MARIA GLORIA A SANTOS-CAB C HER DEEN 247 23 BOAVISTASILVEIRA2560-426Torres VedrasLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA1 SUBLANÇO FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LRA/LIS NORTE/ SULARRABAL2420-020LeiriaLeiria
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA1 SUBLANÇO FATIMA/LEIRIA CARDOSAS ASV CEPSA A1 LEIRIA LIS/LRA SUL/NORTEARRABAL2420-020LeiriaLeiria
SODIRAINHA SUPERMERCADOS LDAQUINTA DOS PINHEIROS LOTE 1 EDF INTERMARCHECALDAS DA RAINHA2500-297Caldas da RainhaLeiria
RODRIGUES & LAGARTO LDAAV DA COMUNIDADE EUROPEIA POSTO GALPLEIRIA2400-448LeiriaLeiria
GABRIEL JOSE CARMO UNIPESSOAL LDAAV RAINHA SANTA ISABEL 150PATAIAS2445-207AlcobaçaLeiria
ARCADAS DO JARDIM LDAAV HEROIS ANGOLA PINGO DOCE LJ2LEIRIA2400-154LeiriaLeiria
JOSE M DA SILVA NOGUEIRA LDAESTRADA ESTAÇAO ASV BPLEIRIA2415-408LeiriaLeiria
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SARUA ALVARO PIRES MIRANDA Nº 9009 NOTE MARRAZES JORNAISLEIRIA2415-370LeiriaLeiria
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR FERNANDO PONTE E SOUSA NOTE CALDAS RAINHA JORNAISCALDAS DA RAINHA2500-200Caldas da RainhaLeiria
PETROFAIAS LDAEN 356 KM 5.625 ASV REPSOLMACEIRA LRA2405-026LeiriaLeiria
PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SAR INFANTE D HENRIQUES 1CALDAS DA RAINHA2500-218Caldas da RainhaLeiria
ALVAREZ E PEREIRA LDAESTE NAC 356 1 GLA INTERMARCHE LJ 3 GANDARA MACEIRA LRAMACEIRA LRA2405-017LeiriaLeiria
GATO DA SORTE UNIPESSOAL LDAR 25 ABRIL 31 ALFEIZERÃOALFEIZERÃO2460-162AlcobaçaLeiria
BRUNO MARQUES ROCHA UNIP LDAR D MARIA GRACA LUCIO SILVA TABACARIA DO TEATRO LEIRIALEIRIA2400-181LeiriaLeiria
LUIS PINTO & GOMES LDACRUZ SAO TOME ESTRADA D MACEIRA POS LEIRIALEIRIA2400-823LeiriaLeiria
PRIO ENERGY SARUA DR JOAO SOARES 999 PA LEIRIA LEIRIALEIRIA2400-448LeiriaLeiria
AMERICANA PAPELARIA SAC COM LISSHOPPING R DR JOAO SOARES PORTO MONIZLEIRIA2400-448LeiriaLeiria
A M C E & RIBEIRO LDAAV MANUEL REMIGIO EDIF INTERCONSTRU LOJA 2NAZARÉ2450-106NazaréLeiria
ISABEL OLIVEIRA VIDAL UNIP LDAR D JOSE ALVES CORREIA SILVA 68 CRUZ DA AREIALEIRIA2410-118LeiriaLeiria
DUARTE J CIPRIANO LDAESTRADA NACIONAL 109 1 CAXARIA MARINHA DA GUIACARRIÇO3105-063PombalLeiria
CARINA ALEXANDRA V SILVA UNIP LDAESTRADA DA FIGUEIRA DA FOZLEIRIA2415-766LeiriaLeiria
VCM PAPELARIA UNIPESSOAL LDAR LEIRIA BL 3 LJ 5MACEIRA LRA2405-018LeiriaLeiria
PAULO GONCALVES LDARUA SERPA PINTO 4LEIRIA2410-067LeiriaLeiria
PARODIAS E SORRISOS UNIPESSOAL LDAAV DR SA CARNEIRO QUIOSQUE AVENIDASPORTO DE MÓS2480-102Porto de MósLeiria
ONDA DE PALAVRAS UNIPESSOAL LDARUA CASAL MORTAIS 4 B RCVIALONGA2625-692Vila Franca de XiraLisboa
DISTRIFIGUEIRÓ SUPERMERCADOS LDASRª DOS REMEDIOS LT Nº 1FIGUEIRÓ DOS VINHOS3260-349Figueiró dos VinhosLeiria
SUPERANSIAO SUPERMERCADOS, LDAVALE MOSTEIROANSIÃO3240-235AnsiãoLeiria
PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SAR 5 VILAS POSTO REPSOLAVELAR3240-306AnsiãoLeiria
SEDUCAO FLORAL UNIP LDARUA SILVA BERNARDES Nº23 CASTANHEIRA DE PÊRACASTANHEIRA DE PÊRA3280-044Castanheira de PêraLeiria
PRIO ENERGY SAA13 LANCO TOMAR AVELAR SUL KM 26+00 PA ALVAIAZEREMAÇÃS DE DONA MARIA3250-275AlvaiázereLeiria
PRIO ENERGY SAA13 LANCO TOMAR AVELAR SUL KM 26+00 OESTE PA ALVAIAZEREMAÇÃS DE DONA MARIA3250-275AlvaiázereLeiria
PAPELARIA MONTAGRAÇO LDAAV MARQUES POMBAL 102SOBRAL DE MONTE AGRAÇO2590-041Sobral de Monte AgraçoLisboa
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDALUGAR DE ABRUNHEIRA LT13 FREG S PEDRO PENAFERRIM ABRULHEIRA (SIN/ALB) SINTRA/ABRUNHEIRASINTRA2710-089SintraLisboa
ARJR PAPELARIA LDAALAMEDA OCEANOS LT 3 14 04 LJ B PARQUE NAÇOES SULLISBOA1990-196LisboaLisboa
LUIS MIGUEL VITORINO SERENOAV FONTES P MELO R P CHAGAS QUIOSQUELISBOA1050-078LisboaLisboa
M S VASQUES LDAPOMAR RIBEIRO BAIXO EN 1 POVO INTERMARCHE LJ 1VILA FRANCA DE XIRA2600-214Vila Franca de XiraLisboa
TIPOGRAFIA MEDINA SAAV HELIODORO SALGADO 6SINTRA2710-572SintraLisboa
OCTAJOGOS COM REP LDAAV DESCOBERTAS 90 LJ0 19SHOPING LOURESLOURES2670-443LouresLisboa
QUIOSQUE ARMANDO LIMA E FILHO LDAR RODRIGO FONSECA 182 ALISBOA1070-243LisboaLisboa
PERGAMINHO MITICO LDAEST FER ROSSIO LG DUQ CADAVAL 17 LJ1LISBOA1200-160LisboaLisboa
MARIA CONCEICAO ESTEVES FORMIGOESTR BENFICA QUIOSQ JUNTO 393 ALISBOA1500-077LisboaLisboa
JOAO MATEUS LOPES UNIP LDAAV ALMIRANTE GAGO COUTINHO BP AREEIROLISBOA1000-016LisboaLisboa
ESPADA & ESPADA LDAAV ARISTIDES S MENDES LJ 0 26SÃO DOMINGOS DE RANA2785-740CascaisLisboa
ANTONIO MANUEL M SILVA LEMOSEST BENFICA QUIOSQUE PAST CALIFA 463 CLISBOA1500-001LisboaLisboa
GABRIEL VEIGA CARDOSO PAPELARIA LDAR CANDIDO ABREU 8AZAMBUJA2050-320AzambujaLisboa
ALBANO ALVES UNIPESSOAL LDAAV 25 ABRIL 4 LJ 1 30 CENTRAL PARKLINDA A VELHA2795-195OeirasLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV ENG DUARTE PACHECO POSTO ABASTECIMENTO LADO SULLISBOA1070-100LisboaLisboa
HORACIO SIMOES GOMESAV GENERAL HUMBERTO DELGADO 21ALMARGEM DO BISPO2715-226SintraLisboa
BLOOM SOC REP PROD SERVIÇOS LDAPRACA DUQUE SALDANHA 1 LJ 70LISBOA1050-094LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR FERREIRA BORGES 82 BOOK IT JORNAISLISBOA1350-133LisboaLisboa
DAISYGIFT UNIPESSOAL LDAHOSPITAL FERNANDO FONSECA IC19AMADORA2720-276AmadoraLisboa
SERGIO MANUEL ROCHA SOBRALR ANTONIO NUNES SEQUEIRA QUIOSQ JT ESCOLA FERREIRA DIASAGUALVA-CACÉM2735-055SintraLisboa
TABACARIA BAIA LDAR ALEXANDRE BRAGA 3 AODIVELAS2675-274OdivelasLisboa
REDEFONE COM E TELECOMUNICAÇOES LDACASAL EIRA VELHA LOTEAMENTO GORCINHOS GALARIAS C PINGO DOCEMAFRA2640-389MafraLisboa
FNAC PORTUGAL A CULTURAIS E DISTBUSGATE NORTE PARTIDAS LADO AR LJ 1 01LISBOA1700-008LisboaLisboa
DAUDE MAMADE RACHIDE THATHIAALAMEDA LINHAS TORRES 221 BLISBOA1750-144LisboaLisboa
ONEROUND LDAAV ANTONIO AUGUSTO AGUIAR 31LISBOA1069-413LisboaLisboa
PRIO ENERGY SAAV MANUEL REMIGIO EN 242NAZARÉ2450-106NazaréLeiria
CARDOSO M COMBUSTIVEIS UNIP LDAR LAGOA 25 EN 8 KM 21 9 ASVMALVEIRA2665-258MafraLisboa
TRANSPORTES O GATO LDAR PARQUE REGIONAL EXPOSIÇOES EXPOTORRES FRAÇAO 2TORRES VEDRAS2560-661Torres VedrasLisboa
MOMENTOS DE SOL LDAPÇ ALVALADE 6 B LJ19 CC ALVALADELISBOA1700-035LisboaLisboa
MANUEL JOSE DOS ANJOS VASCONCELOSR AUGUSTO FRAGA 16MEM MARTINS2725-589SintraLisboa
SNACK BAR MOURENSE LDACALÇADA DA PALMA DE BAIXO 31 BLISBOA1600-175LisboaLisboa
FNAC PORTUGAL A CULTURAIS E DISTAV ENG DUARTE PACHECO LJ 1148 CC AMOREIRAS SHOPPING CENTERLISBOA1070-103LisboaLisboa
LETRAGRADAVEL UNIPESSOAL LDAPRACA LONDRES QUIOSQUE FT BESLISBOA1000-191LisboaLisboa
PRIO ENERGY SAA 16 IC 16 KM 2600 A 3100 - SUL SINTRA LX MIRA SINTRAAGUALVA-CACÉM2735-395SintraLisboa
ATMOSFERAS URBANAS LDAR BARTOLOMEU D RIVIERA LJ 4 6 CC RIVIERA SHOPPING CENTERCARCAVELOS2775-551CascaisLisboa
SEQUEIRA PINTO COM COMBUSTIVEIS LDAAV MOUZINHOS ALBUQUERQ ASV GALPLISBOA1170-268LisboaLisboa
LETRAS VAIDOSAS UNIP LDAPC FRANCISCO SA CARNEIRO QUIOSQ FT CHAVES AREEIROLISBOA1000-160LisboaLisboa
OCTAJOGOS COM REP LDAAV LUSIADAS LJ 0 173 CC COLOMBOLISBOA1500-392LisboaLisboa
VOZONE E VOZONE LDAR FUNCHAL CC PINGO DOCE LJ 4LOURES2670-364LouresLisboa
TABACARIA ZOO LDAEST METRO J ZOOLOGICO AT SUL LJ7LISBOA1070-067LisboaLisboa
AURA BRAVIA UNIPESSOAL LDAAV BOMB VOLUNTARIOS 61 ASV REPSOLESTORIL2765-202CascaisLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAEN 250 KM 19 5 ASV BPCANEÇAS1685-355OdivelasLisboa
PULSAÇAO VELOZ COMBUSTIVEIS LDAAV GUERRAS PENINSULARES ASV BPTORRES VEDRAS2560-592Torres VedrasLisboa
PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDAEN 247 5 FT SANOFI JT AERODROMO MANIQUEALCABIDECHE2645-011CascaisLisboa
LONGITUDES AGENCIA VIAGENS TUR LDAR COUDEL ASV GALPMEM MARTINS2725-275SintraLisboa
PETROWHITE LDAAV CAPITAES ABRIL LT103 ASV GALP ALGUEIRAOMEM MARTINS2725-039SintraLisboa
MARIA A SILVA CABEÇA C HERANÇA DER TOMAS ANUNCIAÇAO 3 BLISBOA1350-321LisboaLisboa
MARVIFORCE LDAR VASCO GAMA BR DA CHASA ASVALVERCA DO RIBATEJO2615-215Vila Franca de XiraLisboa
PEM LDAR ENG QUARTIN GRAÇA 2 ALISBOA1750-100LisboaLisboa
HEROIS E SEREIAS UNIPESSOAL LDAAV ALFREDO COELHO QUIOSQUE PRAIACOLARES2705-329SintraLisboa
CAPITULOS & RETICENCIAS LDAR MUNDIAL DA CRIANÇA 51 APAREDE2775-001CascaisLisboa
ANA CRISTINA MARTINS J CARACHINHOAV JOAO FREITAS BRANCO 36 A B LAVEIRASCAXIAS2760-073OeirasLisboa
PRIO ENERGY SALARGO 25 ABRILALGÉS1495-128OeirasLisboa
MOREIRA E BISPO LDAR VALE FORMOSO CIMA 152 C LJ 18LISBOA1950-280LisboaLisboa
DOM PIPE LDAEST BENFICA 503 LJ 77 CC FONTE NOVALISBOA1500-485LisboaLisboa
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SAPRACA DUQUE TERCEIRA LJ1 CAIS SODRELISBOA1200-161LisboaLisboa
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SAAEROPORTO CHEG VOOS INTERN AL COMUNIDADES PORTUGUESASLISBOA1700-353LisboaLisboa
TUTIPAPER PAPELARIA E TABACARIA LDAR JOSE GOMES MONTEIRO 3 AODIVELAS2675-395OdivelasLisboa
LETRAS MALABARISTAS PAP TAB UNIP LDR CENTRO SAUDE 7 LJ 2AZAMBUJA2050-270AzambujaLisboa
VASP PREMIUM ENT PERS PUB LDAMEDIA LOGISTICS PARK QT GRAJAL VENDA SECAAGUALVA-CACÉM2739-511SintraLisboa
NARRATIVAS E PORMENORES LDALARGO OSTENDE 14 AESTORIL2765-431CascaisLisboa
MENDES CURIAO LDACC AREIAS S JOAO LJ 12ESTORIL2765-533CascaisLisboa
PRIO ENERGY SAAV ACACIAS R SARA AFONSO LT 10 ASV ARROJAODIVELAS2675-582OdivelasLisboa
MONICA SOFIA MURÇA ESTEVAOAV TENENTE VALADIM 23 BTORRES VEDRAS2560-275Torres VedrasLisboa
KIOSK QUINTA NOVA UNIP LDAR ABEL MANTA QTA NOVA QUIOSQUEODIVELAS2675-209OdivelasLisboa
PAULO JESUS & FATIMA JESUS LDAEN 117 CC ALEGRO ALFRAGIDE LJ 73 JUMBOCARNAXIDE2790-045OeirasLisboa
CLAUDIA SUSANA C R SANTOS UNIP LDAVALE ABRANTES TAB NTERMARCHELOURINHÃ2530-320LourinhãLisboa
M & V SOUSA LDAR SERTORIO MONTE PEREIRA ASV GALPCARNAXIDE2790-180OeirasLisboa
MARIA CONCEIÇAO CARMO S HENRIQUESAV RESSANO GARCIA FT 6 ALISBOA1070-175LisboaLisboa
JTV COMBUSTIVEIS LDAEST CRUZ CAVALINHOS ASVBARCARENA2730-059OeirasLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST NAC 249 1 VENTEIRA NOTE! AMADORA JORNAISAMADORA2724-510AmadoraLisboa
PAPELARIA POLANA DE GRACIETE S LDAAV MADAME CURIE 15 B TAB POLANALISBOA1070-166LisboaLisboa
PRIOSTE GOMES LDAR JOSE LEITE VASCONCELOS 59PAÇO DE ARCOS2770-195OeirasLisboa
LUIS FERREIRA PEREIRAR ENG PAULO BARROS 30 CLISBOA1500-264LisboaLisboa
MTPB AUTO LDAEN 249 KM 7 4 ASV GALPSÃO DOMINGOS DE RANA2785-754CascaisLisboa
JOAO RICARDO PINTO ALMEIDA VALENTER FERREIRA BORGES FT 77 QUIOSQUELISBOA1350-127LisboaLisboa
FERNANDO CONCEIÇAO SANTANALG CAMINHOS FERRO QUIOSQUE STA APOLONIALISBOA1100-105LisboaLisboa
WELCOMEAGAIN UNIPESSOAL LDAR FRANCISCO STROMP QTA ALVALADE M24 LUMIAR SPORTING ASV GALPLISBOA1600-410LisboaLisboa
PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDAEN 6 3 KM 0 20 NS ALTO B VIAGEMCAXIAS2760-059OeirasLisboa
JOAQUIM AGOSTINHO JORGE FIUZAR JOSE MARIA COSTA 28 A PAP TAPADAMAFRA2640-496MafraLisboa
PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDAEST ACESSO A8 SENTIDO NORTE SULTORRES VEDRAS2560-585Torres VedrasLisboa
CHIVEVE AZUL LDAR ADELAIDE CABETE 1 ALISBOA1500-023LisboaLisboa
PAPELARIA DE RANA UNIPESSOAL LDAR ANTONIO LOURO 675 BPAREDE2775-311CascaisLisboa
CARINHAS & MARTINS LDAAV ENG ADELINO A COSTA 1210 BPCASCAIS2750-453CascaisLisboa
SODIJUNCAL SUPERMERCADOS LDARETA FRESCA CASAL CRUZ ITMIARRUDA DOS VINHOS2630-358Arruda dos VinhosLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEN 1 VARIANTE ALVARO PEDRO 1 CASAL MACHADO MDL CARREGADO JORNAISALENQUER2580-351AlenquerLisboa
OPTIMISTIKPRIORITY COMBUSTIVEIS LDAVIA RAPIDA MEM MARTINS ESTRADA EIRINHA CASAIS MEM MARTINS ASVMEM MARTINS2725-299SintraLisboa
VALENTE E QUINTANS PAP ABC LDAAV ANT JOSE ALMEIDA PINGO DOCELOURINHÃ2530-120LourinhãLisboa
TRANQUILO PLANALTO LDAAV RUI L GOMES COLINA SOL GALPAMADORA2650-125AmadoraLisboa
PAPILONIALUFI UNIPESSOAL LDACC BABILONIA LJ 3AMADORA2700-337AmadoraLisboa
IDALIA MARIA EVANGELISTAR ACTOR VALE 31 BLISBOA1900-023LisboaLisboa
AVN PAPELARIA E RESTAURAÇAO LDAAV D JOAO II LJ G 211 GARE ORIENTE ARDINA CAFELISBOA1990-094LisboaLisboa
JANGADA DE LETRAS LDACASAL CARPINTEIROS PINGO DOCE BREJENJASSILVEIRA2560-403Torres VedrasLisboa
BERTA ALEXANDRA M RODRIGUES ALMEIDAAV BRASIL 27 ACASAL DE CAMBRA2605-729SintraLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAEN 9 KM16 7 ESTE RAL BP LOURELSINTRA2710-001SintraLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAEN 9 KM 16 7 OESTE RAL BP LOURELSINTRA2710-001SintraLisboa
ANA LIDIA CECILIA VARELA BORGESCAMPO MARTIRES PATRIA QUIOSQUELISBOA1150-228LisboaLisboa
JOAO MATEUS LOPES III LDAAV MARECHAL ANT SPINOLA ASV BP BELA VISTALISBOA1950-380LisboaLisboa
BERTA RODRIGUES UNIPESSOAL LDAAV ALMIRANTE REIS FT 136 QUIOSQLISBOA1150-023LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV LUSIADAS CC COLOMBO NOTE COLOMBO JORNAISLISBOA1500-392LisboaLisboa
LETRAS SORRIDENTES LDAR FARO 81 BR ALCAIDEALCABIDECHE2755-281CascaisLisboa
PATAMAR DE LETRAS PAP UNIP LDAR FERNANDO PESSOA 8 COEIRAS2780-235OeirasLisboa
PAGINAFRESCA PAP TABACARIA UNIP LDAR CURADO QUIOSQUE PINGO DOCEVILA FRANCA DE XIRA2600-133Vila Franca de XiraLisboa
ALEXANDRE MIGUEL HELIODORO JESUSRUA GIL VICENTE 9 AQUEIJAS2790-440OeirasLisboa
DUPLODETALHE LDAMERCADO MUNICIPAL LJ1 PAÇO ARCOSPAÇO DE ARCOS2770-048OeirasLisboa
PETROCONDE COMBUSTIVEIS LDAR DOMINGOS SEQUEIRA 20 ASV BPLISBOA1350-122LisboaLisboa
SÁBIA LEGENDA PAPELARIAS UNIP LDAR ABRANCHES FERRAO 8 H LJ 5 GALERIAS ATLANTA PARKLISBOA1600-296LisboaLisboa
POLICOMBUSTIVEIS LDAASV AVIA OEIRAS CACILHAS LUGAR CACILHASOEIRAS2780-117OeirasLisboa
INTERAZOIA SUPERMERCADOS LDAR D AFONSO ALBUQUERQUE INTERMARCHESANTA IRIA DE AZÓIA2690-340LouresLisboa
PRIO ENERGY SAA16 KM9+500LANÇO RANHOLAS/LOUREL NASCENTE SENTIDO CREL SINTRASINTRA2710-032SintraLisboa
PRIO ENERGY SAA16 KM9+500LANÇO LOUREL/RANHOLAS POENTE SENTIDO SINTRA CRELSINTRA2710-032SintraLisboa
FILIPE JORGE & AGUEDA LDAR HELENA V SILVA16 C QUIOSQ TIA RITA ALTO DO LUMIARLISBOA1750-431LisboaLisboa
STATIONGER LDAEN9 KM 59 ASV BP CASALINHOS ALFAIATASILVEIRA2560-393Torres VedrasLisboa
ANTONIO PEDRO CORREIA SILVAR PENHA FRANÇA 150 BLISBOA1170-238LisboaLisboa
INTERFAMOES SUPERMERCADOS LDAINTERMARCHE LOJA 6 FAMOESFAMÕES1685-755OdivelasLisboa
MIL & UMA HISTORIAS LDAR PALHA BLANCO 1CASTANHEIRA DO RIBATEJO2600-669Vila Franca de XiraLisboa
PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDAAV CRUZEIRO SEIXAS 5 E 7 LJ 0067 CC DOLCE VITA TEJOAMADORA2650-504AmadoraLisboa
PAUTAS DIVERTIDAS PAPELARIAS LDAAV BONS AMIGOS 87 LJ 5 CC FONTE EIRASAGUALVA-CACÉM2735-081SintraLisboa
TERTULIARECORD UNIPESSOAL LDAESTRADA BENFICA 329 BLISBOA1500-075LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST BENFICA 506 LJ 30 CC FONTE NOVA NOTE JORNAISLISBOA1500-328LisboaLisboa
TITULOS E TOPICOS UNIPESSOAL LDAAV DAS ACACIAS 53 BPAREDE2775-342CascaisLisboa
PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDAR ARCO CEGO 69 M24LISBOA1000-020LisboaLisboa
PAPELARIA CRIATIVA S LIMITES U LDATRAVESSA DO MIRADOURO 5 A PINGO DOCE DE ALFRAGIDEAMADORA2610-114AmadoraLisboa
TRANQUILO PLANALTO LDAAV BRASILIA DOCA RECREIO LJ GALP TANGERINALISBOA1400-038LisboaLisboa
P D COMBUSTIVEIS LDAAV ARAUJO 23 ASV REPSOLMARTELEIRA2530-339LourinhãLisboa
LADEIRA DE LETRAS UINIP LDAAV PADUA 10 QLISBOA1800-297LisboaLisboa
OLIVIA SERRA LOPES UNIP LDAR BERNARDIM RIBEIRO 2 BCAXIAS2760-016OeirasLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV FORTE 5 NOTE CARNAXIDE JORNAISCARNAXIDE2790-071OeirasLisboa
VERDADE PLURAL LDAR ESCRITORES QUIOSQUE FT LT 135PORTELA LRS2685-207LouresLisboa
JOSE CARLOS FELIX UNIPESSOAL LDAAV M HELENA VIEIRA SILVA 121 G 6 LUMIARLISBOA1750-312LisboaLisboa
AQUELA PAPELARIA LDAROT NUNO RODRIGUES SANTOS CC PORTELA LJ 24PORTELA LRS2685-223LouresLisboa
VANDA PATRICIA FERREIRA CARVALHOR JOAO PAULO II BL A LJ 9AZAMBUJA2050-275AzambujaLisboa
SUSANA PAULA J PEREIRA CARVALHOR PRINCIPAL 13 LJ 1 E 2AZUEIRA2665-015MafraLisboa
DAVID ALEXANDRE RIBEIRO VALENTER LUIS CAMOES MERCADO ALGESALGÉS1495-091OeirasLisboa
PRIO ENERGY SAEST FORTE AMEIXOEIRA LT 29 1 URBZ ALTO LUMIAR TRADELISBOA1750-114LisboaLisboa
PAPELARIA BRAVISSIMO LDALG RAINHA STA ISABEL 4 A TAB CENTRALALENQUER2580-372AlenquerLisboa
LETRAS DA SORTE SOC UNIPESSOAL LDALRG DA REPUBLICA S/N QUIOSQUELOURINHÃ2530-120LourinhãLisboa
BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDARUA LEONEL TRINDADE 14 LJ 7 GALERIAS DO INTERMARCHETORRES VEDRAS2560-612Torres VedrasLisboa
REFINADA-SINTRA UNIPESSOAL LDAAV ALMIRANTE GAGO COUTINHO PARCELA B POSTO BPMEM MARTINS2725-320SintraLisboa
TABACARIA GASPAR LDAEN 116 22 SOBREIROMAFRA2640-578MafraLisboa
TABACARIA GASPAR LDALG SAO SEBASTIAO 2 CASA GASPARMAFRA2640-578MafraLisboa
PRIO ENERGY SAR 1 MAIO JUNQUEIRAVIALONGA2625-717Vila Franca de XiraLisboa
BRUNO MAXIMINO A P C T A P UNIP LDAR ANT COMES GALERIAS INTERMARCHE SILVEIRA LJ CSILVEIRA2560-531Torres VedrasLisboa
FRANCISCA FERNANDES UNIPESSOAL LDARUA PRIOR DO CRATO JUNTO AO NOVO BANCOLISBOA1350-260LisboaLisboa
PETROMONSERRATE SOC UNIP LDAAV D FRANCISCO ALMEIDA 47 ASV BPSINTRA2710-562SintraLisboa
INTERMERCEANA SUPERMERCADOS LDASITIO DO MOINHO DA CRUZALDEIA GALEGA DA MERCEANA2580-087AlenquerLisboa
AUTO JULIO SARUA 25 DE ABRIL 22 ASV GALPIGREJA NOVA MFR2640-321MafraLisboa
HELDER MANUEL OSORIO DIASRUA CIDADE BOLAMA QUIOSQ OLIVAIS CC SPACIO SHOPPINGLISBOA1800-078LisboaLisboa
FLORBELA ESTEVES SALVADOR LOURENÇOAV GENERAL BARNABÉ ANTONIO FERREIRA 175 ASV CEPSA NEGRAISALMARGEM DO BISPO2715-315SintraLisboa
BERNARDO ANTONIO SERRA UNIP LDAR CASAL NOVO URB TAGIDES PARK BLOCO A LJ 1 PINGO DOCEPÓVOA DE SANTA IRIA2625-239Vila Franca de XiraLisboa
PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDAEN 1 KM 24 7 ASV GALPVILA FRANCA DE XIRA2600-009Vila Franca de XiraLisboa
PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDAVARIANTE 501 QT TROIA ASV GALPVIALONGA2625-735Vila Franca de XiraLisboa
VASP PREMIUM ENT PERS PUB LDATAB ASSEMBLEIA REPUBLICA 2 PALACIO S. BENTOLISBOA1249-069LisboaLisboa
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAV BERLIM ASV BP AEROPORTOLISBOA1700-100LisboaLisboa
REAL MATRIZ LDAEN 9 CASCAIS SHOPPING LJ 093ALCABIDECHE2645-543CascaisLisboa
MARIA LOURDES F PACHECO UNIP LDAR MARIA MACHADO 6 ALFORNELOSAMADORA2650-187AmadoraLisboa
CONSULTADORIA FINANCEIRA ALEMA LDAR CARLOS MOTA PINTO 1 AMEM MARTINS2725-251SintraLisboa
PATRICIA SUSANA CARVALHO DA SILVAAV CARDOSO LOPES QUIOSQUE JT EST CPAMADORA2700-160AmadoraLisboa
PAULO SILVA TEIXEIRA UNIPESSOAL LDAR ALEX HERCULANO QUIOSQUE FT TRANQUILIDADELISBOA1150-005LisboaLisboa
PERICIACOMUM LDAR PRAIA 6VILA FRANCA DE XIRA2600-233Vila Franca de XiraLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAESTRADA DA PORTELA NOTE BELAS JORNAISBELAS2605-120SintraLisboa
BURGOCOMPLETO LDAAV MOSCAVIDE JUNTO IGREJA QUIOSQ AVMOSCAVIDE1885-063LouresLisboa
XANDRE LIVRARIA E PAPELARIA LDAAV 25 ABRIL 722 EDIF SOL CASCAISCASCAIS2750-512CascaisLisboa
COISAS D ESCRITAS UNIPESSOAL LDAPRAÇA FRANCISCO SA CARNEIRO 7 CLISBOA1000-159LisboaLisboa
RISCAS ORDENADAS UNIPESSOAL LDAR JAIME LOPES DIAS 6 LOJA BLISBOA1750-124LisboaLisboa
DUARTE DA MOTA LDAAV CASCAIS 620 POSTO BPSINTRA2710-329SintraLisboa
HITHESH ARVIND JIVAR STA MARTA 50 TAB HOSPITAL STA MARTALISBOA1100-024LisboaLisboa
WILLIAM GERMANO RODRIGUESR ALCANTARA 21VILAR CDV2550-069CadavalLisboa
JOSE MANUEL BASTOS CASINHASAV LIBERDADE 79 APERO PINHEIRO2715-003SintraLisboa
METALOMECANICA SOARES E IRMAOS LDAESTRADA NACIONAL 115/15 QTA CRUZSÃO JULIÃO DO TOJAL2660-367LouresLisboa
DUARTE DA MOTA LDAAV PEDRO ALVARES CABRAL POSTO BPSINTRA2710-144SintraLisboa
NAFISSA EBRAHIM ABDUL KARIMPC DUQUE SALDANHA FRT 19 QUIOSQLISBOA1050-094LisboaLisboa
PATRICIA SUSANA REGO REBELOR MARCOS PORTUGAL 18 AALGÉS1495-091OeirasLisboa
TEMPOS DE SONHO ACT HOTELEIRAS LDARUA DE MATARRAQUE Nº410 R/C BSÃO DOMINGOS DE RANA2785-696CascaisLisboa
PINK EMBRACE LDALARGO DO MERCADO 3A DOS CUNHADOS2560-036Torres VedrasLisboa
TERTULIARECORD UNIPESSOAL LDAR PULIDO VALENTE ZONA 10 6 R/C LOJA 1ODIVELAS2675-675OdivelasLisboa
FERNANDO BENTO FOTOGRAFIA UNIP LDAR D ISABEL ARAGAO 13BELAS2605-653SintraLisboa
ANA PATRICIA CARVALHO DA SILVAAV MARQUES TOMAR FT 35 CLISBOA1050-153LisboaLisboa
CAPA RT CAFETARIA E PAPELARIA LDAR PROF JOAO BARREIRA 27 LJLISBOA1600-635LisboaLisboa
FESTA A MEDIDA LDAR GEN BARNABE ANTONIO FERREIRA 127 SABUGO ALMARGEM DO BISPOALMARGEM DO BISPO2715-311SintraLisboa
GARDENIA CONFEITARIA ARTESANAL LDAR ALVARO PEDRO GOMES 10 A SACAVÉMSACAVÉM2685-140LouresLisboa
PAULO ALEXANDRE PESSOA UNIP LDARUA BARBOSA DO BOCAGE 69 LJ ESQ RIO DE MOURORIO DE MOURO2635-414SintraLisboa
PALPITES E ADIVINHAS UNIPESSOAL LDALARGO DA IGREJA QUIOSQUE DAMAIA AMADORAAMADORA2720-295AmadoraLisboa
COMBUSLOURES COM COMB LUBRIF LDAAV 9 JULHO 31 POSTO BP VENDA DO PINHEIROVENDA DO PINHEIRO2665-518MafraLisboa
PRIO ENERGY SAAV RUY LUIS GOMES ALFORNELOS AMADORAAMADORA2650-125AmadoraLisboa
O URSINHO PAPELARIA LDAEST PACO ARCOS 48 AUCHANPAÇO DE ARCOS2770-129OeirasLisboa
SEQUEIRA PINTO COM COMBUSTIVEIS LDAD CARLOTA JOAQUINA 1 ASV GALP MASSAMA NORTEBELAS2605-279SintraLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR QTA SEMINARIO R ALTO VIEIRO LEIRI SHOPPING NOTE CNT LEIRIA JORNAIS LEIRIALEIRIA2400-441LeiriaLeiria
FLORBELA CONCECAO LOURENCO FERREIRAR JULIO DANTAS QUIOSQUEAMADORA2700-044AmadoraLisboa
PAPELARIA SIMOES E SILVA UNIP LDAR ANT ANTUNES M OLIVEIRA 2 LOJA DAGUALVA-CACÉM2735-535SintraLisboa
APOSTAGORA UNIPESSOAL LDAR D JOAO I 50 LOJA ASÃO DOMINGOS DE RANA2785-378CascaisLisboa
PRESENTGRAVITY IMOB EUROPEIA I LDAEN 117 KM 15 250 CASALINHO SABUGOALMARGEM DO BISPO2715-346SintraLisboa
ANA DOMINGOS PEDRO RODRIGUESR D NUNO ALVARES PEREIRA 10 APÓVOA DE SANTO ADRIÃO2620-093OdivelasLisboa
CARLA SOFIA SA SILVEIRAEST CAMINHOS FERRO ALVERCA RIBATEJOALVERCA DO RIBATEJO2615-174Vila Franca de XiraLisboa
JOAQUIM JOSE RAFAEL GEADA UNIP LDAR 13 JANEIRO 1 RCCADAVAL2550-121CadavalLisboa
MARIO SA BANDEIRA CAB CASAL HER DER DOS HERMINIOS 54PENICHE2520-421PenicheLeiria
BBLL PAPELARIA E TABACARIA LDAR 25 ABRIL 11 LOJA PINGO DOCELINDA A VELHA2795-085OeirasLisboa
PMPR UNIPESSOAL LDAESTRADA MARGINAL ASV BP TAMARIZESTORIL2765-607CascaisLisboa
PMPR UNIPESSOAL LDAAV MARGINAL ASV BP STO ANTONIOESTORIL2765-607CascaisLisboa
TRIUNFO OBRIGATORIO UNIP LDAR 1 MAIO 9SÃO JULIÃO DO TOJAL2660-368LouresLisboa
B & THINGS ARTIGOS P LAR UNIP LDAR POLO NORTE 14 BLISBOA1990-266LisboaLisboa
TROVAS E QUADRAS LDAAV BONEVILLE FRANCO QUIOSQ ANITUXAPAÇO DE ARCOS2770-055OeirasLisboa
PLANICALCULO UNIPESSOAL LDARUA 25 ABRIL 7ALDEIA GALEGA DA MERCEANA2580-087AlenquerLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV RALIS MDL PORTELA RALIS JORNAIS LISBOAPORTELA LRS2685-252LouresLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAVENIDA RALIS NOTE PORTELA JORNAISPORTELA LRS2685-252LouresLisboa
100% SUPER LDAR JOSE MAXIMO COSTA EDF TORRE LOJALOURINHÃ2530-236LourinhãLisboa
MJCNL UNIPESSOAL LDAEST MALVEIRA SERRA 1040 ALDEIA JUZOCASCAIS2750-834CascaisLisboa
GLP IBERICA GEST G P AB S UNIP LDAR TORRE REPSOL FT CEMITERIOCASCAIS2750-762CascaisLisboa
JOSE CARLOS SILVA NUNESRUA SILVA CARVALHO 104LISBOA1250-057LisboaLisboa
PLANETACONVERSA UNIPESSOAL LDAAV JOSE ELIAS GARCIA 119 LJ 320 CC DOM PEDRO IIIQUELUZ2745-149SintraLisboa
MARIA CRISTINA PEREIRA ALVES GOMESR BELA VISTA A LAPA 98 ALISBOA1200-614LisboaLisboa
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV C PAIVA COUCEIRO C/ R PAULO REIS NOTE QUELUZ PC JORNAIS LISBOAQUELUZ2745-190SintraLisboa
LJR DESIGN LDAESTRADA DE ALVIDE 260 AALCABIDECHE2755-027CascaisLisboa
RICARDO PORTUGAL COM P PAP UNIP LDAEST TORNADA FEIRA NOVA LJ5CALDAS DA RAINHA2500-315Caldas da RainhaLeiria
FOTOVILA FOTOGRAFIA E VIDEO LDAR BARTOLOMEU A DA SANTA N 63CASTELO DE VIDE7320-117Castelo de VidePortalegre
ORTIZ & FILHOS LDAPRAÇA D SANCHO II 5 CAFE CIDADE NOVAELVAS7350-127ElvasPortalegre
GASLEGRE COMB PORTALEGRE LDAAV ESTREMADURA ESPANHOLA 106 ASV GALPPORTALEGRE7300-551PortalegrePortalegre
ADELINDA C NUNO SERAFIM FAZERESR MANUEL PIRES ANTIGO 4SOUSEL7470-253SouselPortalegre
CAIAGESTE GESTÃO AREAS SERVIÇO-LDAIP7/A6-ELVAS/CAIA GALP-KM 4,5-SHELLCAIA7350-443ElvasPortalegre
AUTOALEGRE AUTOMOVEIS PORTALEGRE SAAV ESTREMADURA ESPANHOLA 37 ASSENTOSPORTALEGRE7300-051PortalegrePortalegre
TEODORO SANTOS PAPELARIA UNIP LDAR CONDE TORRE 3 RC ESQPONTE DE SOR7400-308Ponte de SorPortalegre
PAPELAVIS ARTIGOS PAPELARIA LDAR DR ANTONIO JOSE ALMEIDA 33AVIS7480-123AvisPortalegre
KITANDA PARQUE PAP TAB UNIP LDAAL 25 ABRIL QUIOSQ JT ASV SHEELGAVIÃO6040-130GaviãoPortalegre
FAUSTINO A CARREIRAS LDAEN 246 1 SITIO SRA LUZ ASV GALPCASTELO DE VIDE7320-202Castelo de VidePortalegre
ISABEL BISCAINHO LDAR D NUNO ALVARES PEREIRA 33PORTALEGRE7300-200PortalegrePortalegre
LUBRIPOR LUB COMB PORTALEGRE LDAR D NUNO ALVARES PEREIRA 20 EST PENHA ASVPORTALEGRE7300-200PortalegrePortalegre
SORTE AGRADAVEL LDAR JOINAL LJ 4 CC E LECLERCPORTALEGRE7300-526PortalegrePortalegre
DANIEL FREDERICO C BOTELHEIROR OLIVENÇA 21 AARRONCHES7340-019ArronchesPortalegre
SORTE AGRADAVEL LDAEN 241 1 QUINTA DA MOUTOSA LT 2CASTELO DE VIDE7320-138Castelo de VidePortalegre
SORTE AGRADAVEL LDAAV MFA CC FONTEDEIRA LJ 79 LOJA DA SORTEPORTALEGRE7300-072PortalegrePortalegre
JOSE VICENTE R COURINHA PRATESLARGO DA IGREJA 10MONTARGIL7425-101Ponte de SorPortalegre
PREMIOS E FUMOS LDAPÇ REPUBLICA RC ESQ 115 TAB PLATANONISA6050-350NisaPortalegre
A F UNIPESSOAL LDAAV LIBERDADE 14PONTE DE SOR7400-216Ponte de SorPortalegre
INTERELVAS SUPERMERCADOS LDARUA PACO BANDEIRA 4 INTERMARCHEELVAS7350-310ElvasPortalegre
MARQUES & FILHO LDAAV HUMBERTO DELGADO POSTO GALPCAMPO MAIOR7370-106Campo MaiorPortalegre
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SARUA DO JOINAL NOTE JORNAISPORTALEGRE7300-526PortalegrePortalegre
M ADELAIDE BRAGA SAMPAIO CORREIAR. MORGADO MATEUS, 88 TAB BELAS ARTESPORTO4000-333PortoPorto
A FERREIRA & SANTOS LDAR. CANDIDO REIS 411 LIV PAP TULIPAAMARANTE4600-055AmarantePorto
CAFE MACHADO - MANUEL M MACHADOR. DO CARVALHO, 153 - VILA FRAZAOFRAZÃO4595-108Paços de FerreiraPorto
JOSE AUGUSTO P MONTEIROR PROF BENTO JESUS CARACA 93 LJ4 PAPELANDIAPORTO4200-131PortoPorto
LOURENCO & DURAES LDAR CONDE S BENTO 206 QUIOSQUE PEDROTROFA4785-296TrofaPorto
AMANHECER PAPELARIA E LIVRARIA LDAR. AGRA,1288 RC ESQ-AGRA-MILHEIRÓSMAIA4475-304MaiaPorto
JOSE CARVALHO ALMEIDA LDAAV MANUEL PINTO AZEVEDO 579 PAP MACHADOSENHORA DA HORA4460-360MatosinhosPorto
JOAQUIM DA CONCEICAO LDAR CARMO 15/16 PAP CARMOPORTO4050-164PortoPorto
TAB OVNI 2001-ROSA M & SANTOS, LDAR. EUGENIO CASTRO, 230PORTO4100-225PortoPorto
TAB FONTE MOURA LDAAV. ANTUNES GUIMARAES, 61PORTO4100-079PortoPorto
NOVA TAB TRINDADE LDAAV BRASIL 179PORTO4150-151PortoPorto
RIOS & RIOS LDAR BRITO CAPELO 772MATOSINHOS4450-068MatosinhosPorto
ESPACIAL LIV PAP LDAAV. D AFONSO HENRIQUES,1088MATOSINHOS4450-011MatosinhosPorto
TAB CAFE LUA-CRISPIM & SILVA LDAR. AFONSO CORDEIRO,9MATOSINHOS4450-005MatosinhosPorto
TAB CAFE VELASQUEZ, LDAPC DR FRANCISCO SA CARNEIRO, 301PORTO4200-314PortoPorto
ALMEIDA & PAIXAO UNIP LDAR FARIA GUIMARAES 469 TAB CHAMAPORTO4000-207PortoPorto
TAB HEIDI,LDAR. S BRAS, 445PORTO4000-496PortoPorto
TAB IDEAL EDUARDO EDEM P CARVALHOR. BOAVISTA, 822PORTO4050-106PortoPorto
TAB APOLO 9-LUIS AUGUSTO GOMESR. 9 JULHO, 2PORTO4050-433PortoPorto
ALBERTINA M M CARV ESTEVES BARREIRAR. BARTOLOMEU DIAS, 295 TAB PAULINHAVILA NOVA DE GAIA4400-043Vila Nova de GaiaPorto
JORGE MANUEL SILVA VEIGAR S ROQUE LAMEIRA 2382PORTO4350-306PortoPorto
QUIOSQ ALA-ARRIBA & CA, LDAPC ALMADAPOVOA VARZIM4490-438Póvoa de VarzimPorto
CONVIVIO RESTAURANTE MARISQUEIRA,LDR. ARQUITECTO MARQUES SILVA, 303PORTO4150-484PortoPorto
ANT C & C LDA-CAFE TRANSTURISTICAR. DR. ALFREDO MAGALHAES,106PORTO4000-062PortoPorto
JOSE P OLIVEIRA UNIP LDAR. ALFREDO CUNHA,115MATOSINHOS4450-023MatosinhosPorto
FREITAS E CIA LDAPC MUNICIPAL 101/103 TAB IMPERIALPENAFIEL4560-481PenafielPorto
PAPELARIA GRACIMAR UNIP LDAR. MANUEL FERREIRA PINTO, 74GUEIFAES4470-077MaiaPorto
QUIOSQ CEU AZUL-MANUEL S FERNANDESLARGO PADRE AMERICO, S/NPENAFIEL4560-453PenafielPorto
MARIA A F OLIVEIRA & CHAPOUTO UNIPR CONSTITUICAO 15 PAP PAPLAOPORTO4200-197PortoPorto
COIMBRA BESSA LDAR D AFONSO HENRIQUES 2906MAIA4425-591MaiaPorto
PAP ATLANTICA EXPRESSO, LDAR. COSTA CABRAL, 1748PORTO4200-216PortoPorto
ROSA MARIA MACHADO FERREIRAAV COM COUTINHO LANHOSO 603 BAZAR TRIANGULOVILA DO CONDE4480-662Vila do CondePorto
MODESTA LOPES T SILVA CA, LDAPARQUE JOSE GUILHERMEPAREDES4580-130ParedesPorto
PAP IBERICA-FERNANDO FER PEREIRALG STO. ANTONIO,325-GRIJOGRIJÓ VNG4415-539Vila Nova de GaiaPorto
TAB BARROS-ANTONIO VAREJAO BARROSAV. GENERAL SILVEIRA - C COM PARQUEAMARANTE4600-001AmarantePorto
J M J - ABASTECIMENTO COMB, LDAVIA NORTESÃO MAMEDE DE INFESTA4465-001MatosinhosPorto
MARIA JOSE SANTOS CUNHA BALSEMAOR. HENRIQUE LOPES MENDONCA,25 LJ 1PORTO4150-394PortoPorto
TAB MONTE BURGOS-M FERNANDA BORGESR. MONTE BURGOS 790PORTO4250-313PortoPorto
ALVELOS OLIVEIRA E LOUREIRO LDAR. TOMAS RIBEIRO,475MATOSINHOS4450-298MatosinhosPorto
TAB VENTURA LDAR. PEDRO HISPANO JT VIADUTOPORTO4100-398PortoPorto
FESOMA-ADMIN PATRIMONIOS INVEST LDAR. MARECHAL SALDANHA 365 LJ 1PORTO4150-657PortoPorto
ANA RAMALHO J ALMEIDA VENDA J R LDALUG DE SOUTELO VILAR DO TORNO A LLOUSADA4620-400LousadaPorto
NATALIA DO CARMO TEIXEIRA CALHEIROSAV. VISCONDE BARREIROSMAIA4470-151MaiaPorto
ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDAR OURO 58 ASV REPSOLPORTO4150-001PortoPorto
ALDA MANUELA ANTUNES LOURENCO PINTOAV. DR RIBEIRO MAGALHAESFELGUEIRAS4610-108FelgueirasPorto
TAB PRELADA LDAR. DA PRELADA, 111PORTO4250-376PortoPorto
FERNANDO SANTOS GUIMARAESR. RAS, LJ 7 CENTRAL CAMIONAGENSSANTO TIRSO4780-374Santo TirsoPorto
RAQUEL MARIA MATOS CUNHA M COMP LDAAV. DR FERNANDO AROSO, 176MATOSINHOS4450-662MatosinhosPorto
PAP MAIEL - RUI ORLANDO P CAPELASR. CENTRAL GIESTA, 7RIO TINTO4435-024GondomarPorto
SCOL SOBRADO COMB LDAR S JOAO SOBRADO ASV CEPSASOBRADO4440-339ValongoPorto
MAQUITROFA LDA POSTO REPSOLR DA INDUSTRIA - EN14TROFA4785-624TrofaPorto
JOAO SILVA E COELHO LDAAV GOMES JUNIOR 86 SUP BELPRECOVILA NOVA DE GAIA4405-750Vila Nova de GaiaPorto
PAP CARVALHIDO-COM PAP TAB LDAPC EXERCITO LIBERTADOR,64PORTO4250-204PortoPorto
DOROCEAN-DOMINGOS AFONSO LEITER. STA OVAIA FANZERESFÂNZERES4510-665GondomarPorto
M J VENDEIRO SAESTRADA NOVA, 837 - TERROSOPOVOA DE VARZIM4495-524Póvoa de VarzimPorto
ISABEL MARIA LIMA ALMEIDAR. D ANTONIO FERREIRA GOMES 273VILA NOVA DE GAIA4400-112Vila Nova de GaiaPorto
DAVID MOREIRA E IDALINA BARBOSA LDALG 5 OUTUBRO-BAR ESTAÇÃO CP DEVESASVILA NOVA DE GAIA4400-089Vila Nova de GaiaPorto
PAP SEIXAS JOAO EDUARDO AUGUST SEIXR. MACHADO SANTOS 873 COIMBROESVILA NOVA DE GAIA4400-209Vila Nova de GaiaPorto
PAP CRUZEIRO II SERAFIM M ALM LIMAR. ANTONIO CASTRO MEIRELES, 21/23ERMESINDE4445-397ValongoPorto
TEIXEIRA E SUCESSORES LDAAV BRASIL 803-811 BAZAR MOLHEPORTO4150-154PortoPorto
ARMINDO PONTES LDAR. DR. CARLOS PINTO FERREIRA, 10VILA DO CONDE4480-665Vila do CondePorto
SOC DE COMBUSTIVEIS LAGOA LDAR DA LAGOA POSTO REPSOLMATOSINHOS4450-174MatosinhosPorto
PAP QUIOSQ RECTANGULO LDAAV. TENENTE LEONARDO MEIRELES 166PAÇOS DE FERREIRA4590-516Paços de FerreiraPorto
ARDINA TAB PAP UNIPESSOAL LDAR. CAMPO ALEGRE, 1618PORTO4150-176PortoPorto
TAB PAP PIRILAMPO LDAAV. DR DOMINGUES DOS SANTOS, 50SENHORA DA HORA4460-236MatosinhosPorto
PAP AVENIDA, LDAAV. N SRA NEVES, 73 (A VER O MAR)POVOA VARZIM4490-011Póvoa de VarzimPorto
JOSE AUGUSTO P FILHOS SAR GAGO COUTINHO 199 ASV BPMARCO CANAVESES4630-206Marco de CanavesesPorto
MACALFA COMBUSTIVEIS LDAR JOSE JOAQUIM RIBEIRO TELESERMESINDE4445-485ValongoPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR FONSECA DIAS LUG ESPINHEIROVALONGO4440-652ValongoPorto
PETRO DAC COMBUSTIV SERVICOS LDAR AUGUSTO N SILVA EN 14 KM 10 8MAIA4475-615MaiaPorto
CAROCHA PAP LDAAV. COMBATENTES GRANDE GUERRA, 651MATOSINHOS4450-642MatosinhosPorto
MANUEL PEREIRA & CARVALHOSA LDAR SERPA PINTO 636PORTO4250-465PortoPorto
PAP PINHAL, LDAAV. LIBERDADE, 20 LABRUGEVILA CONDE4485-301Vila do CondePorto
LUCILIO FERREIRA DOS SANTOSESPLANADA DO CASTELO 136 PAP JOMARPORTO4150-196PortoPorto
CARRANCHO E CARRANCHO LDAR. DO CRASTO,53FOZ4150-245PortoPorto
AUTO ABAST. ANTONIO P SILVA LDAR. NOVA SEIXO, 1184SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-216MatosinhosPorto
ALVARENGA & ALVARENGA UNIP LDAAV FERNAO MAGALHAES 886PORTO4350-152PortoPorto
POSTO GALP-ANDRADE E SILVA LDAR. MARQUES POMBAL-AVELHEIRATROFA4785-173TrofaPorto
ANTÓNIO JOSÉ COSTA MOREIRA, LDAR. DIOGO BOTELHO, 671PORTO4150-001PortoPorto
LUIS & FERNANDES LDAAV MOUZINHO ALBUQUERQUE 8 CAFE EXPRESSOPOVOA DE VARZIM4490-409Póvoa de VarzimPorto
OCTAVIO ALMEIDA FILHOS LDAR DR RENATO ARAUJO ASV REPSOLSÃO JOÃO DA MADEIRA3700-242São João da MadeiraAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAREA DE SERVIÇO REPSOL LJ 1323CASTELÕES PNF4560-055PenafielPorto
ARLINDO SOARES PINHO LDAAV INFANTE D HENRIQUE 6 POSTO BPVALE DE CAMBRA3730-241Vale de CambraAveiro
FRANCISCO TIBERIO HENRIQUESR. D AFONSO HENRIQUES,3226 AGUAS SANTASMAIA4425-057MaiaPorto
O TABAQUINHO LDAPC MUNICIPIO 59MAIA4470-202MaiaPorto
PINHEIRO &PONTES LDA TAB NOVA POVOAR. CASA POVEIROS RIO,657 LJ. 4POVOA VARZIM4490-499Póvoa de VarzimPorto
CANDIDO SILVA COSTA & CAMPOS LDAR JULIO DINIS 9 BAZAR TINATROFA4785-330TrofaPorto
PETROSANJO-COM COMB LDA-POSTO GALPAV. LIBERDADESÃO JOÃO DA MADEIRA3700-164São João da MadeiraAveiro
PAIVA SILVA LDA - CAFE TONIAV. CENTRAL BROALHOS.429 BROALHOSGONDOMAR4515-345GondomarPorto
RIO ALTO EMP TURISTICOS LDAR. ESTELA 1024 ESTELAPOVOA VARZIM4570-209Póvoa de VarzimPorto
AUTO BEMGUIADOS COM SERV AUT LDAESTRADA,13 POSTO GALP ALTO PEGAVILA CONDE4480-001Vila do CondePorto
AUTO BEMGUIADOS COM SERV AUT LDAR. 5 OUTUBRO,58 POSTO GALPVILA CONDE4480-599Vila do CondePorto
FERNANDO AVELINO FERREIRAR. VISCONDE 2347SÃO JOÃO DA MADEIRA3700-266São João da MadeiraAveiro
PAPELARIA ETC DA FOZ LDAR. PARAISO FOZ,48 LJ 143PORTO4150-565PortoPorto
M ALICE OLIVEIRA SANTOSR DA MATA 680 EDF MONTEIROPAÇOS DE BRANDÃO4535-296Santa Maria da FeiraAveiro
VIRGILIO CONSTANTINO & Cª, LDAEN,13 LUGAR PINHEIRO MINDELOVILA CONDE4485-629Vila do CondePorto
LIGA PORTUGESA CONTRA O CANCROR. DR. ANT BERNARDINO ALMEIDA NUCLEO REG NORTEPORTO4200-072PortoPorto
COMBUSTIVEIS FOJO, LDAR. NOVA FOJO POSTO BP NO FOJOCANIDELO4400-232Vila Nova de GaiaPorto
MENDONCA & REBELO COMBUSTIVEIS LDAR. JOAO PAULO II ESTRELA POSTO BPTROFA4785-141TrofaPorto
PEDRO MIGUEL SERVO RIBEIROPC MARQUES POMBAL 224PORTO4200-431PortoPorto
ANTONIO MANUEL DAMAS TAVARESR. COSTA CABRAL 2310 LJ 7PORTO4200-218PortoPorto
PETROVAZ REV COMB GRANEL LDAR D PEDRO V ASV GALPMURO4745-308TrofaPorto
MANUEL MAGALHAESR. JOAQUIM PINTO 32SENHORA HORA4460-338MatosinhosPorto
PAPELARIA REALIDADE LDAPCT CONCORDIA 25SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-092MatosinhosPorto
MANUEL MARTINS E ADELINA NOG LDALG DOMINGOS MOREIRA, 170SANTO TIRSO4780-371Santo TirsoPorto
MELO RIBEIRO E SOUSA LDAAV SEQUEIROS 942 EST PENAFIEL - VIZELALODARES4620-226LousadaPorto
SOCOVIRA - SOC COMB VIA RAPIDA,LDAESTRADA NACIONAL 107 - POSTO GALPMATOSINHOS4460-001MatosinhosPorto
XICARA - CASA CHA, LDAR. GONDAREM, 912PORTO4150-375PortoPorto
TORRES E VAZ, LDA - POSTO GALPE N 107 KM 1 - POENTELAVRA4455-001MatosinhosPorto
LAURINDA MOREIRA MARTINSR. COMENDADOR. RAINHO QUIOSQUE TIVOLISÃO JOÃO DA MADEIRA3700-093São João da MadeiraAveiro
MARIA CONCEICAO FERREIRA SILVAR. IGREJA, 490MODIVAS4485-580Vila do CondePorto
LIV PAP DUARTE-JOAQUIM PINTO SILVAR. Nº 18 , 618ESPINHO4500-245EspinhoAveiro
MATECAMEN-PAP TAB LDAAV. FERNAO MAGALHAES, 1269PORTO4350-169PortoPorto
M CONCEICAO S CARVALHO-QUIO ARMANDOPC ALMADAPOVOA VARZIM4490-438Póvoa de VarzimPorto
M FATIMA PEREIRA BRAGA AGUIARR. GENERAL TORRES, 1220 PISO 0 LOJA 59 C COM DOUROVILA NOVA DE GAIA4400-164Vila Nova de GaiaPorto
EDUARDO MANUEL MARQUES CRUZR. D MANUEL I VARZIM QUIOSQUEPOVOA DE VARZIM4490-592Póvoa de VarzimPorto
SUPERFIEL-SUPERMERCADOS LDAQTA SARDOALPENAFIEL4560-907PenafielPorto
PETROMARANUS COMB LDAR RAMPA ALTA 556 POSTO GALPAMARANTE4600-275AmarantePorto
SE CALHAR - PAPELARIA LDAR. ANTONIO F BRAGA JUNIOR 479CANIDELO4400-364Vila Nova de GaiaPorto
PAPELARIA TASEBEM, UNIPESSOAL LDAR. VARAO, 23 LOJ 1PERAFITA4455-572MatosinhosPorto
JOCORUM TABACARIA LDACC GAIA JARDIM LJ 25 AV ESCULTORESVILA NOVA DE GAIA4404-504Vila Nova de GaiaPorto
PETRO ZONA COMER COMBUSTIVEIS,LDADOMINGOS JOSE OLIVEIRA, ZONA IND TR ASVSÃO JOÃO DA MADEIRA3700-316São João da MadeiraAveiro
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV ANTONIO SANTOS LEITEMAIA4470-142MaiaPorto
ARAUJO & IRENE, LDAR. COSTA CABRAL, 854PORTO4200-213PortoPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAR. JULIO DINIS, 320/348- LJ 1311PORTO4050-318PortoPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV.ENGENHEIRO DUARTE PACHECO 731 LJ 1305ERMESINDE4445-416ValongoPorto
DUARTE & MOTA, LDAR. S MARTINHO, 14ARGONCILHE4505-164Santa Maria da FeiraAveiro
SODI AMARANTE SUPER LDAR BOMBEIRO MACIEIRA 153AMARANTE4600-021AmarantePorto
EUCLIDES SANTOS TRIPECA BAZAR ESMERPARQUE D JOAO GOMES LARANJO 76SENHORA HORA4460-330MatosinhosPorto
JOAO ALMEIDA OLIVEIRA LDAASV BRANCA AP 15 GALPALBERGARIA-A-VELHA3850-001Albergaria-a-VelhaAveiro
MARIA ISABEL MAGALHAES PACHECOEDIF VILLA BL B R/C 204 LAGINHAS - BRANCABRANCA ALB3850-576Albergaria-a-VelhaAveiro
ESTEVES & RIBEIRO LDA Q OLIVEIRENSEAV. DR ALBINO REISOLIVEIRA AZEMEIS3720-241Oliveira de AzeméisAveiro
MARLINDA SOC PAP LDAAV COM AUGUSTO M PEREIRA 55SEVER DO VOUGA3740-254Sever do VougaAveiro
GLC-GÁS LUBRIFICANTES E COMB, LDAEN 109-KM 46 ASV BPESTARREJA3860-001EstarrejaAveiro
LIV MODERNA-DELIA V B GONÇALVESR. BOMBEIROS VOLUNTARIOS, 59ESTARREJA3860-367EstarrejaAveiro
POSTO A MOBIL-JOSE SILVA & COMP LDAAV. DR FRANCISCO SA CARNEIRO ASV BPOVAR3880-112OvarAveiro
TAB ALMEIDA-MARIA CONCEICAO ALMEIDAR. DR. CARLOS BARBOSA 9PARDELHAS3870-213MurtosaAveiro
RAUL AUGUSTO CARVALHO UNIP LDAR. AMEAL, 384PORTO4200-054PortoPorto
HERNANI S A HOTELARIA LDA - CONF BR. JARDIM, 69 VILAR DO PARAISOVILA NOVA DE GAIA4405-823Vila Nova de GaiaPorto
MANUEL GOMES & GUSTAVO GOMES LDAR DE S JOAO 9 E 11CAMINHA4910-145CaminhaViana do Castelo
PALAVRAS CIGARROS C A PAP UNIP LDACC PINGO DOCE LJ 31SANTA MARIA DA FEIRA4520-210Santa Maria da FeiraAveiro
SANTA FE SOC COM PROD AUTO LDAAV. DR. MOREIRA SOUSA, 3905 NORTE / SUL ASV GALPCARVALHOS4415-386Vila Nova de GaiaPorto
PAPELARIA PALMEIRA DOURO UNIP, LDAAV. DA REPUBLICA, 863 LJ. 19 GALERIA PALMEIRAVILA NOVA DE GAIA4430-201Vila Nova de GaiaPorto
GUIMAINVESTE COM COMB E SERV LDAPQ INDUSTRIAL S JOAO DE PONTE 1 FASE ASV GALPPONTE GMR4805-258GuimarãesBraga
RIBEIRO & AMERICO MOREIRA LDAR. BONJARDIM, 706/708PORTO4000-119PortoPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA28 (ANTIGO IC1) KM372 VILA NOVA ANHA APT52 A28 VIANA CASTELO (VNC/POR) VIANA CASTELO-PORTOBARROSELAS4905-999Viana do CasteloViana do Castelo
TICO-TICO BAZAR LDAAV DR JOAO CANAVARRO 303 CC ALAMEDA LJ12VILA DO CONDE4480-668Vila do CondePorto
PAPELARIA CENTRAL DA CANCELA, LDAR. ELIAS GARCIA,638 TRAVAGEMERMESINDE4445-413ValongoPorto
TOMAS ANTONIO E MOREIRA LDAAV. VASCO GAMAAVINTES4430-755Vila Nova de GaiaPorto
MARIA CEU L OLIVEIRA CARVALHO LDAR DR JOAQUIM NOGUEIR SANTOS 708MAIA4475-474MaiaPorto
SOCIEDADE COMB SILVA DO VALE, LDAAV. 25 ABRILVIANA CASTELO4900-496Viana do CasteloViana do Castelo
MARIA LURDES RIBEIRO SILVAR ANIBAL CUNHA 42PORTO4050-017PortoPorto
ALBANO JORGE MARQUES SOUSAR. FREI JOSE VILACA FERREIROSBRAGA4700-236BragaBraga
CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVAR. ALFERES DIOGO MACALFA LJ 3 AAROUCA4540-117AroucaAveiro
JOAQUIM FERNANDES E CRUZ LDAAV BESSA 137PORTO4100-012PortoPorto
TAB PAP ANDRADE,LDAR. CONSTITUIÇAO , 560PORTO4200-193PortoPorto
BORGES PINTO E FERREIRA LDAR. CAMPO ALEGRE N 654PORTO4150-171PortoPorto
TORCATO PEREIRA MEIRELES LDAESTACAO CP CAMPANHAPORTO4300-032PortoPorto
LAURINDA MARIA O BRANDAO MARTINSLUGAR DA ARROTINHA LJ2 BEDUIDOESTARREJA3860-207EstarrejaAveiro
SPM SOC PETROLEOS MARCO LDAAV. MANUEL PEREIRA SOARES 711MARCO CANAVESES4630-296Marco de CanavesesPorto
SUPERALPE- SUPERMERCADOS LDALUG DE LEIRIA - SANTA SABINAALPENDURADA4575-011Marco de CanavesesPorto
SILVA MAIA - JORNAIS E TABACOS LDAGAVETO RUA ANTÓNIO LUÍS GOMES COM AV DA REPÚBLICAVILA NOVA DE GAIA4430-194Vila Nova de GaiaPorto
RENATO E OLIMPIA LDACC DOLCE VITA PORTO - LJ 17 R CAMP EUROPEUSPORTO4350-414PortoPorto
MARIA DAS DORES MACHADO LDAAV. CALOUSTE GULBENKIAN , 1343SENHORA DA HORA4460-270MatosinhosPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR. JOAO MENDONCA 505 APT 75- CONTINENTE MATOSINHOS-JORNAISSENHORA DA HORA4450-001MatosinhosPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV DOS DESCOBRIMENTOS CONTINENTE V N GAIA JORNAIS CC GAIA SHOPPINGVILA NOVA DE GAIA4404-503Vila Nova de GaiaPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SACC MODELO CONTINENTE HIPER VCL QTA. AMEAL- MEADELA- JORNAISVIANA CASTELO4900-549Viana do CasteloViana do Castelo
GEPOIL SOC GEST PAC SAESTRADA NACIONAL 109 ASV BP ARCOZELO ARCOZELO VNGARCOZELO VNG4410-001Vila Nova de GaiaPorto
CASILCÓPIA LDAR. DA IGREJA, 194MAIA4475-641MaiaPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAUTO ESTRADA PORTO LISBOA KM 295 B REPSOLVILA NOVA DE GAIA4430-129Vila Nova de GaiaPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAR. CONSTITUICAO 2570 LJ 1310PORTO4250-165PortoPorto
TABACARIA ELISIA LDAAV SERPA PINTO 241MATOSINHOS4450-280MatosinhosPorto
LUTECO LDAR. D ILDEFONSO , 7MACIEIRA MAIA - V CONDE4485-401Vila do CondePorto
GNIEVES UNIPESSOAL LDAR. SOUSA TREPA , 67 - 69SANTO TIRSO4780-554Santo TirsoPorto
TFGEST- GESTAO C P PETROLIFEROS LDAR. CENTRAL DE GANDRA 1050GANDRA PRD4585-116ParedesPorto
JOSE MANUEL LOPES SILVAAV. RODRIGUES FREITAS , 324PORTO4000-418PortoPorto
TFGEST- GESTAO C P PETROLIFEROS LDAE N 105 KM 8 . 4ALFENA4425-245MaiaPorto
PLATAFORMA COMBUSTIVEIS SAR. 16 DE MAIO , 978TROFA4785-608TrofaPorto
PAPELARIA O SONHO LDAR. ANDRADE CORVO, 286SENHORA DA HORA4460-230MatosinhosPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR. DOS CAMPEÕES EUROPEUS, Nº28/34 CONTINENTE ANTAS - JORNAIS CC DOLCE VITAPORTO4300-005PortoPorto
CURIOSAS AVENTURAS, LDAAV. JOAQUIM NEVES SANTOS Nº695MATOSINHOS4450-394MatosinhosPorto
ODETE & LIDIA LDAR. COSTA CABRAL Nº 2879PORTO4200-234PortoPorto
J F MOREIRA ARAUJO E IRMÃO, LDAR. FONSECA DIAS (POSTO REPSOL) N 291VALONGO4440-652ValongoPorto
MARIA MADALENA DIAS BATISTA TAVARESAV. D. MARIA 1º CC LJ 2OLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-300Oliveira de AzeméisAveiro
MANUEL OLIVEIRA E MENDES LDAR. DOS BOEIROS Nº 123VILARINHO4795-819Santo TirsoPorto
ESTUDOS DE PAPEL-PAP E TAB , LDAR. DA BELGICA Nº 2202CANIDELO4400-046Vila Nova de GaiaPorto
HERDEIROS DE MANUEL CRUZ LOPESR FELIZARDO LIMA 3 (CAFE 3 M)PORTO4100-238PortoPorto
MANUEL CARNEIRO PIRES LDACC PAO DE ACUCAR LJ5 R DE RASSANTO TIRSO4780-219Santo TirsoPorto
PRIO ENERGY SAAV VALE CAIMA 750 870158 PA VALE DE CAMBRAVALE DE CAMBRA3730-202Vale de CambraAveiro
ANIBAL SILVA XARA , LDABUSTELO S.ROQUES.ROQUE3720-011Oliveira de AzeméisAveiro
JOSE FREITAS, LDAR. DOS PINHEIROS MANSOSAMARANTE4600-301AmarantePorto
MARISA DE JESUS LOPES CORREIAAV. AMERICO TEIXEIRA LJ1 Nº900 EDF S.JOSÉREBORDÕES4795-160Santo TirsoPorto
HELENA MARIA TEIXEIRA NUNES BARROSR. SERPA PINTO Nº 147PORTO4050-585PortoPorto
PETROJA-COM COMB CENT LAV UNIP, LDAR. S. MIGUEL ANJO 305 POSTO BPARGIVAI4490-224Póvoa de VarzimPorto
TABACARIA LIBOLO, LDAAV CONDE 6253SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-099MatosinhosPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA 29 VILAR DO PARAISO NORTE SUL LJ 1347 VILAR DO PARAISOVILA NOVA DE GAIA4405-853Vila Nova de GaiaPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA S VILAR DO PARAISO- SUL- NORTE LJ 1351 VILAR DO PARAISOPEROSINHO4415-008Vila Nova de GaiaPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAESTRADA NACIONAL 108, KM 2.3 VALBOM - GONDOMARGONDOMAR4420-007GondomarPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAEXTERIOR CIRCUNVALAÇÃO KM 07 AS PARQUE REALMATOSINHOS4450-097MatosinhosPorto
RISOS E PALAVRAS PAPELARIA , LDAR. DO AMIAL 1116PORTO4200-058PortoPorto
SODIPAREDES-SUPERMERCADOS, LDAR. CENTRAL DE MOURIZMOURIZ4580-007ParedesPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAR. SENHOR DE MATOSINHOS 809 LJ1343VILA NOVA DE GAIA4400-303Vila Nova de GaiaPorto
H & D PAPELARIA LDAR. ALBERTO L MOREIRA JUNIOR. Nº281LEÇA DA PALMEIRA4450-711MatosinhosPorto
MCUNHA CONS FISC E CONT LDAR JOAO BARROS LJ2PORTO4150-416PortoPorto
MARIA DA PIEDADE FREIRE S C RIBEIROPARQUE DO CAMPISMO - ARVOREÁRVORE4480-116Vila do CondePorto
DREAM GIFT, LDAR FABRICA,274 LJ10 INTERMACHÉVILA NOVA TELHA4470-768MaiaPorto
PC GIFT-TABACARIA E PAPELARIA, LDAR MARIA GIL TUIAS-INTERMACHÉMARCO DE CANAVESES4630-297Marco de CanavesesPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA3 KM11 PORTO/BRAGA AS STO TIRSO (TROFA) LUG VILA LILASÃO MAMEDE CORONADO4745-506TrofaPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA3 KM11 BRAGA/PORTO AS STO TIRSO (TROFA) LUG VILA LILASÃO MAMEDE CORONADO4745-506TrofaPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA28 KM12 PORTO-VIANA DO CASTELO AS VILA DO CONDE S/N MODIVASMODIVAS4485-618Vila do CondePorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA28 KM12 VIANA DO CASTELO-PORTO AS VILA DO CONDE N/S MODIVASMODIVAS4485-618Vila do CondePorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAR DA RECHOUSA - EN1 KM299 AS RECHOUSACANELAS VNG4410-222Vila Nova de GaiaPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAESTR. EXT CIRCUNVALACAO AS CAOLINOSSENHORA DA HORA4460-280MatosinhosPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAR BELCHIOR ROBLES AS LECA DA PALMEIRAMATOSINHOS4450-626MatosinhosPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAEST EXT CIRCUNVALAÇAO 82-130 AS FREIXOPORTO4300-129PortoPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA4 KM9.8 AMARANTE-PORTO AS AGUAS SANTASMAIA4425-547MaiaPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA4 KM9.8 PORTO-AMARANTE AS AGUAS SANTASMAIA4425-547MaiaPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV DO MAR AS POVOA VARZIMPÓVOA DE VARZIM4490-406Póvoa de VarzimPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV GENERAL HUMBERTO DELGADO AS GONDOMARGONDOMAR4420-155GondomarPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV DA BOAVISTA 4663 A 4685 AS BOAVISTAPORTO4100-141PortoPorto
FERNANDO DOMINGOS OLIVEIRA UNIP LDAR DE RECHOUSA, Nº 655CANELAS4410-222Vila Nova de GaiaPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR SALVADOR BRANDAO GULPILHARES ASV CEPSAVILA NOVA DE GAIA4405-702Vila Nova de GaiaPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST EXTERIOR CINCUNVALAÇAO 7446/7448PORTO4200-162PortoPorto
CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV ESCULTORES CONTINENTE GAIA - JORNAIS CC GAIA JARDIMVILA NOVA DE GAIA4404-504Vila Nova de GaiaPorto
AUTO MODERNA MAIA COMBUSTIVEIS, LDAR AUGUSTO SIMÕES 550 - POSTO BPMAIA4470-147MaiaPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAR DIOGO BOTELHO 2049 AS UNIVERSIDADE CATOLICAPORTO4150-268PortoPorto
TEMAS E PALAVRAS-PAPELARIA, LDAR CASTANHEIROS 230 LAVRALAVRA4455-089MatosinhosPorto
NOTICIAS MARAVILHOSAS, LDAR DR JOAQUIM PIRES DE LIMA 145/147PORTO4200-350PortoPorto
ANTONIO JOSE PINTO DA SILVA TAVARESAV HINTZ RIBEIRO Nº 2 - ATORREIRA3870-323MurtosaAveiro
JOCORUM TABACARIA LDAPCT JOSE FERNANDES CALDAS CC ARRABIDA SHOPPING LJ 13 BVILA NOVA DE GAIA4400-480Vila Nova de GaiaPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS AS MATOSINHOS SUL/NORTECUSTÓIAS MTS4460-739MatosinhosPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA4 KM 3.8 SUBLANCO CUSTOIAS AS MATOSINHOS NORTE/SULCUSTÓIAS MTS4460-739MatosinhosPorto
MARIA CELESTE VELEZ LUCIO BISPOR. DR. MANUEL RODRIGUES,92BEMPOSTA2205-179AbrantesSantarém
ESPERANCA NASCIMENTO LDABR. NOVO,1 SAO MIGUEL RIO TORTOTOMAR2205-001AbrantesSantarém
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAE 1,KM 85-SENTIDO SUL-NORTE ASV BPSANTARÉM2001-701SantarémSantarém
BEMPOSTA PAPELARIA TABACARIA LDABEMPOSTASANTA CATARINA DA SERRA2495-186LeiriaLeiria
O LAPIS PAPELARIA TABACARIA LDAR PEDRO SANTAREM 110 RCSANTARÉM2000-223SantarémSantarém
CAFE CENTRAL DE OUREM LDAPC DR AGOSTINHO A ALMEIDA 25OURÉM2490-500OurémSantarém
PAP CONDES LDAR. 17 AGOSTO,3ABRANTES2200-001AbrantesSantarém
SUPERTEJO-SUPERMERC. TEJO LDAR. DE CORUCHE-ZONA INDUSTRIALALMEIRIM2080-221AlmeirimSantarém
LIVRARIA PAP O CLIPNETO UNIP LDAR INFANTARIA 15 23TOMAR2300-583TomarSantarém
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAR CORUCHE POSTO ABST CEPSA ALMEIRIMALMEIRIM2080-094AlmeirimSantarém
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAVARIANTE EN 114 KM 3,375 POSTO BPSANTARÉM2005-068SantarémSantarém
MARIA LUISA AMARO CAVALHO PILRER JOAO PINTO FIGUEIREDO 170MARINHAIS2125-181Salvaterra de MagosSantarém
CARBOSERV SERVIÇOS COMERCIO LDAR. Ó-POSTO ABASTECIMENTO REPSOLSANTARÉM2000-005SantarémSantarém
MARTINS E GUERREIRO LDAR BATALHOZ 17 RC CASA FORTUNACARTAXO2070-069CartaxoSantarém
MARIA JOSE FRANCO JESUSR SERPA PINTO 40 LUSOFILATOMAR2300-592TomarSantarém
ROSARIO & CALADO LDAR 25 ABRIL FT RODOVIARIA DO TEJO QUIOSQUE ALCANENAALCANENA2380-042AlcanenaSantarém
CPP COM PRODUTOS PETROLIFEROS LDAAV ANTONIO FARINHA PEREIRA ALFERRAREDEABRANTES2200-024AbrantesSantarém
ANA ISABEL NEVES I CARRAPIÇOAV JOSE EDUARDO VITOR NEVES CC LJ TAB BIGBOOGENTRONCAMENTO2330-066EntroncamentoSantarém
F F E J COMBUSTIVEIS LDARIBEIRO BARATO ASV GALPSARDOAL2230-146SardoalSantarém
JOSE MANUEL SILVA MARQUESR MAESTRO FERNANDO 13 A PAP ISAMARRIO MAIOR2040-327Rio MaiorSantarém
DANIEL & FILHOS LDAPC BARAO BATALHA 37-CASA HAVANEZAABRANTES2200-365AbrantesSantarém
AUTO MINDRICA LDAAV SAO SEBASTIAO 425 ASV GALPMINDE2395-104AlcanenaSantarém
SACATRECOS TAB PAP SOC UNIP LDAMODELO HIPER SANTAREM LJ 6 CC CONTINENTE SANTAREMSANTARÉM2005-181SantarémSantarém
TAB CARLOS ALBERTO O SILVA UNIP LDAAV. DR JOAO MARTINS AZEVEDO-QUIOSQUTORRES NOVAS2350-601Torres NovasSantarém
PROPETROL COM PROD PETROLIFEROS LDAAV D JOAO I ASV ABABRANTES2200-233AbrantesSantarém
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAA23 KM44 SUB LANÇO ABRANTES MOURISCAS APT70 A23 ABRANTES (LIS/ABR) ABRANTES-MOURISCASMOURISCAS2200-994AbrantesSantarém
TIPAL T PAP IDEAL FERREIRENSE LDAPC PEDRO FERREIRA, LT BFERREIRA DO ZÊZERE2240-342Ferreira do ZêzereSantarém
DISTRIMACAO SUPERMERCADO LDAZONA INDUSTRIAL-LAMASMAÇÃO6120-726MaçãoSantarém
HENRIQUETA M MATOS ESPERANÇA RAMOSR ENG MARIO COSTA QUIOSQ ZONA VERDEENTRONCAMENTO2330-153EntroncamentoSantarém
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAAE 1,KM 85-SENTIDO NORTE-SUL ASV BPSANTARÉM2001-701SantarémSantarém
J M CORDEIRO LDAR DO O ASV GALP SUL NORTESANTARÉM2000-005SantarémSantarém
J M CORDEIRO LDAR DO O ASV GALP NORTE SULSANTARÉM2000-005SantarémSantarém
CABRA CEGA LDAURB DAS BALEIAS LJ 4CORUCHE2100-202CorucheSantarém
TURRISHOP COM RET PAP JORNAIS R LDASTO ANTONIO CHASBMODELO HIPERTORRES NOVAS2350-559Torres NovasSantarém
TABACARIA MOURAO LDAAV 8 JULHO MERCADO MUNICIPAL LJ 4TORRES NOVAS2350-724Torres NovasSantarém
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR ALEX HERCULANO QTA S BERNARDO CC CONTINENTE SANTAREM JORNAISSANTARÉM2005-181SantarémSantarém
LUCIA BARRETO SOCIEDADE UNIP LDAR CIDADE SANTAREM QUIOSQUEALCANEDE2025-034SantarémSantarém
JOAO MARQUES MARTINSR. FRANCISCO SERRANO 31 AMAÇÃO6120-747MaçãoSantarém
ANA ROSA SANTOS SILVAR ANTONIO AMARO DOS SANTOS 73AVEIRAS DE CIMA2050-075AzambujaLisboa
SERVIRAMA COMBUSTIVEIS TURISMO LDAEST DA SERRA - POSTO REPSOLTOMAR2300-415TomarSantarém
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAE A1 SENTIDO SUL NORTE M24 AVEIRAS SUL NORTEAVEIRAS DE CIMA2050-075AzambujaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAE A 1 SENTIDO NORTESUL M24 AVEIRAS NORTE SULAVEIRAS DE CIMA2050-075AzambujaLisboa
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 N/S SUB LANÇO ALMEIRIM/SALVATERRA MAGOS M24 SALVATERRA MAGOS NORTE SULSALVATERRA DE MAGOS2125-125Salvaterra de MagosSantarém
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA13-AE ALMEIRIM/MARATECA-KM60.4 S/N SUBLANÇO SALVATERRA MAGOS/ALMEIRIM M24 SALVATERRA MAGOS SUL NORTESALVATERRA DE MAGOS2125-125Salvaterra de MagosSantarém
CALADO & PEIXOTO LDAR SERPA PINTO 111 TAB DISCALTOMAR2300-592TomarSantarém
PEREIRA DA SILVA LDAR DAVID MANUEL FONSECA 2RIO MAIOR2040-276Rio MaiorSantarém
MECA-SUPERMERCADOS LDAAV. 13 JUNHO-MATANAFERREIRA DO ZÊZERE2240-368Ferreira do ZêzereSantarém
ALBERTO PEREIRA DINISAV BERNARDO SANTARENO QUIOSQ AVSANTARÉM2005-177SantarémSantarém
J M CORDEIRO LDAAV ANDRADE CORVO CEREJAL POSTO GALPTORRES NOVAS2350-599Torres NovasSantarém
RICARDO PORTUGAL COM P PAP UNIP LDAQTA ALORNA LJ3 RC LT61 PINGO DOCALMEIRIM2080-221AlmeirimSantarém
CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR TONOVA QTA FERRARIAS JORNAISTORRES NOVAS2350-484Torres NovasSantarém
RAIZ REPRESENTACOES LDAR DR BARRAL FILIPE 55 57VILA NOVA DA BARQUINHA2260-416Vila Nova da BarquinhaSantarém
F A CORDEIRO LDAEST NAC 118 KM 33 ASV GALPSAMORA CORREIA2135-206BenaventeSantarém
LUBRISCAINHO LDAEST NAC 119 KM 34 ASV REPSOLBISCAÍNHO2100-651CorucheSantarém
CREAVENTURA LDAR CIDADE DE LISBOA 10 LJ ASANTARÉM2005-256SantarémSantarém
LIVRO SABIO LIVRARIA E PAP LDAR D NUNO ALVARES PEREIRA LJ 5 BENTRONCAMENTO2330-145EntroncamentoSantarém
BARCO DE PAPEL LDAC COM TORRESHOPPING PRESS LJ C03 TORRES NOVASRIACHOS2350-376Torres NovasSantarém
NJBFERREIRA C COMBUSTIVEIS UNIP LDAA E 15 KM 23 4 NORTE SUL ASV BPRIO MAIOR2040-071Rio MaiorSantarém
SODICHAMUSCA SUPERMERCADOS LDAEN 118 QTA ARNEIRO CIMA INTERMARCHECHAMUSCA2140-011ChamuscaSantarém
MIGALHA QUENTE LDAR COIMBRA SN ASV REPSOLTOMAR2300-347TomarSantarém
OURO NEGRO COMB LUBRIFICANTES SAEN 3 ASV ANTIGO CAMPO DA FEIRA REPSOLAZAMBUJA2050-306AzambujaLisboa
MARIA ROSA FIGUEIREDO SILVA VARGASAV. PAULO VIRIO MAIOR2040-325Rio MaiorSantarém
ICE CREAM CAFE LDALG VARZEA CANCELA LEAO LT 1 INTERMARCHETORRES NOVAS2350-433Torres NovasSantarém
ESCRITA COM CHARME UNIPESSOAL LDAR PEDRO SANTAREM 29 LJ 1 33 CC W SHOPPINGSANTARÉM2000-223SantarémSantarém
CADM LDAAV FORÇAS ARMADAS EDF SOPADEL LJ 1 7ABRANTES2200-300AbrantesSantarém
LEGENDAS E NUMEROS UNIP LDAR GIL EANES 1 CC E LECLERC LJ 5ENTRONCAMENTO2330-271EntroncamentoSantarém
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SASTO ANTONIO CHAS STA MARIA JORNAIS LOJA NOTETORRES NOVAS2350-540Torres NovasSantarém
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SALG PALHAVA STA M OLIVAIS BOOK IT JORNAISTOMAR2300-390TomarSantarém
KIOSKEDOSSEGREDOS UNIPESSOAL LDAAV MARQUES POMBAL LUGAR PERAL INTERMARCHE QUIOSQUEALCANENA2380-180AlcanenaSantarém
AFONSO ALVES FRANCO LDAAV MARQUES POMBAL 543 ASV CEPSAALCANENA2380-015AlcanenaSantarém
OBVIOPARALELO COMERCIO E SERV LDAR 5 OUTUBRO MERCADO MUNIC LJ 3CORUCHE2100-999CorucheSantarém
GRAÇA BARREIRO UNIPESSOAL LDAAV MADRE ANDALUZ 1 A QUIOSQUESANTARÉM2000-210SantarémSantarém
SUPERNOVE OUREM SUPERMERCADOS LDAR NAMORADOS VILA SHOPING LJ 13 CORREDOURAOURÉM2490-339OurémSantarém
PRIO ENERGY SAAV COMBATENTES FONTE LAGOA NORTE ASVRIO MAIOR2040-344Rio MaiorSantarém
MALTA E SILVA LDAR MESTRE CID GALERIA INTERMRCHE LJ 8CARTAXO2070-012CartaxoSantarém
RASCUNHO LIMPO LDAENCOSTA BARATA GALERIA COMERCIAL LOJA 8 PINGO DOCEABRANTES2200-183AbrantesSantarém
GASLEGRE COMB PORTALEGRE LDAEN 110 JM 101 ASV GALP TANGERINA CARVALHOS FIGUEIREDOTOMAR2300-338TomarSantarém
POLIOCOMBUSTIVEIS LDAURB QTA DA CABREIRA LT 63 ASVCARTAXO2070-001CartaxoSantarém
PRIO ENERGY SAFAZENDAS NOVAS EN 118 KM 39 6 POENTE ASVBENAVENTE2130-999BenaventeSantarém
FORMULAS ACROBATICAS UNIPESSOAL LDAR LAMEIRAO 18 VALE DE FIGUEIRA STRVALE DE FIGUEIRA STR2000-737SantarémSantarém
RICARDOS E SILVERIO LDAAV AFONSO HENRIQUES 1 ASANTARÉM2000-179SantarémSantarém
PRIO ENERGY SAEN 3 KM 41 430 PORTELA PADEIRAS ASVSANTARÉM2005-357SantarémSantarém
SUPERABRANTES SUPERMERCADOS LDAR ESCOLAS QTA SAO JOSE ALFERRAREDEABRANTES2200-042AbrantesSantarém
MARIA DO CEU VIEIRA REIS LDAAV BEATO NUNO 352 EDF SOL NASCENTEFÁTIMA2495-401OurémSantarém
GT PETRO COMBUSTIVEIS E SERV LDAEN 113 MOINHO AREIA ASV BPOURÉM2490-444OurémSantarém
ABASTIMOR LDAEN118 KM31 POENTE AV NOSSA SRA GUADALUPE ENTREGAS AGENTE 142021SAMORA CORREIA2135-015BenaventeSantarém
RAIZ REPRESENTAÇOES LDAR NORTON DE MATOS 28 ATOMAR2300-438TomarSantarém
FRADMAIOR LDAPRAÇA DA REPUBLICA 60RIO MAIOR2040-320Rio MaiorSantarém
REGO E FRANCISCO LDAR MANUEL MARTINS ALVES 80 ASANTO ESTEVÃO BNV2130-143BenaventeSantarém
TERESA COCHICHO UNIP LDAZONA INDUSTRIAL LT 10COUÇO2100-379CorucheSantarém
INTERTOMAR SUPERMERCADOS LDAQTA DAS GORDUCHAS INTERMARCHETOMAR2300-394TomarSantarém
SUPERAZAM SUPERMERCADOS LDAQUINTA MARQUESA ASV BOMBAS INTERMARCHEAZAMBUJA2050-276AzambujaLisboa
ABASTIMOR LDAEN 118 N 158MARINHAIS2125-115Salvaterra de MagosSantarém
PETROSALSA DIST COMBUSTIVEIS LDAR CABINE VALE ESTACAS REGUEIRA ESTRADA ROTUNDA HOSPITALSANTARÉM2005-264SantarémSantarém
TABACARIA A TOCA LDAAL 1 MARÇO CENT COM TEMPLARIOS LJ 153TOMAR2300-431TomarSantarém
CASTELA & CASTELA SAESTRADA NACIONAL 3 KM 25,6 CARTAXOVILA CHÃ DE OURIQUE2070-621CartaxoSantarém
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDALUGAR LAMEIRA GRANDE TORRES NOVASZIBREIRA2350-830Torres NovasSantarém
NUMEROS A ESPREITA UNIP LDAR NOSSA SENHOA FATIMA 42 PINGO DOCEMINDE2395-103AlcanenaSantarém
SODIMAGOS SUPERMERCADOS LDAQUINTA DA PINHEIROCA ESTRADA REGO ITMISALVATERRA DE MAGOS2120-064Salvaterra de MagosSantarém
PETROALVES DIST COMBUSTIVEIS LUB SAAV FORÇAS ARMADAS ASV GALPABRANTES2200-320AbrantesSantarém
POSICAO E VELOCIDADE LDAR COIMBRA 10 GORDUCHAS TOMARTOMAR2300-394TomarSantarém
ANABELA DA SILVA DUARTER ENG MANUEL MERCADO DIARIO LJ 1 TRAMAGALTRAMAGAL2205-699AbrantesSantarém
QUADRADO EMERGENTE UNIPESSOAL LDAR ANTONIA MARQUES CARVALHO 16 SERRASERRA2300-251TomarSantarém
PUBLIJOGOS LDAEN3 R PONTE PORTELA GAL COM PINGO D VILA CHÃ DE OURIQUEVILA CHÃ DE OURIQUE2070-621CartaxoSantarém
PEDRO MIGUEL ALVES CORREIAAV DIOGO BOITACA LOJA C2GOLEGÃ2150-154GolegãSantarém
ARCADAS DO JARDIM LDACENTRO COM ELECLERC SANTAREM LJ5 QTA MERGULHAOSANTARÉM2005-071SantarémSantarém
SOMAS E ESTIMATIVAS UNIPESSOAL LDAAVENIDAS DAS FORCAS ARMADAS PINGO DOCEENTRONCAMENTO2330-065EntroncamentoSantarém
ABREVIA E RESUME PAPELARIA LDAR COIMBRA 17TOMAR2300-471TomarSantarém
ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDAAV 24, 316 ASV REPSOLESPINHO4500-204EspinhoAveiro
JOCORUM TABACARIA LDAAV FRANÇA EST METRO CASA MUSICA PISO -1 ENT NASCENTEPORTO4250-278PortoPorto
ALVARO SOARES E IRMAOAV FRANÇA 96PORTO4050-275PortoPorto
AMANHECER PAPELARIA LIVRARIA LDAAV D MANUEL II 1272MAIA4470-334MaiaPorto
JOCORUM TABACARIA LDAAV 24 N 1013ESPINHO4500-201EspinhoAveiro
TIAGO FERNANDO SOUSA SILVAAV MANUEL DIAS MACHADO 304SÃO MARTINHO CAMPO4795-445Santo TirsoPorto
CEDILHALERTA QUIOSQUE UNIP LDAR HUMBERTO DELAGO S/N QUIOSQUEOLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-254Oliveira de AzeméisAveiro
CELEIRO DOS NUMEROS LDAPC D AFONSO V 126PORTO4150-024PortoPorto
PEDRO RENATO P REBELO DE SALG DO ROSSIO QUIOSQUESANTA MARIA DA FEIRA4520-170Santa Maria da FeiraAveiro
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDARUA DO CORVO 719ARCOZELO VNG4410-439Vila Nova de GaiaPorto
LETRAS IMPERIAIS LDAR SANTA MARIA LOJA 5 INTERMARCHESANTA MARIA DE LAMAS4535-356Santa Maria da FeiraAveiro
M J VENDEIRO SAEST NAC 13 KM 16 ASV BPMINDELO4485-473Vila do CondePorto
M J VENDEIRO SARUA TOME DE SOUSA 166RATES4570-417Póvoa de VarzimPorto
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEN 12 KM 0.710 PARQUE DA CIDADE4100-002PortoPorto
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAR MOSTEIRO 925 AGUAS SANTASMAIA4425-140MaiaPorto
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAASMAIA SUL A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3MAIA4470-372MaiaPorto
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAASMAIA NORTE A41 SUBLANCO ALIPOR EN 3MAIA4470-372MaiaPorto
ELISABETE MARIA L LEONOR MOREIRAAV SACADURA CABRALPENAFIEL4560-480PenafielPorto
DULCE PAULA RIBEIRO UNIPESSOAL LDAPC MUNICIPIO FT TRIBUNAL MAIAMAIA4470-202MaiaPorto
M J VENDEIRO SARUA SANTOS DIAS 761SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-255MatosinhosPorto
IRMAOS PERES LDAPADRAO SOUTO POSTO GALPSOUTO VFR4520-709Santa Maria da FeiraAveiro
ANTERO NUNES LOUREIRORUA DO MONTE 149ARADA3885-099OvarAveiro
PARSSARA UNIPESSOAL LDAAV SAO TOME EDF N SRA CHAOS 525BITARÃES4580-792ParedesPorto
MIGUEL PATRICIO MESQUITA MONTEIROR S ROQUE LAMEIRA 476 CASA ARIMPORTO4350-299PortoPorto
PETROL CHAIN GEST P ABAST UNIP LDAAV JOAO XXIII 192PAÇOS DE FERREIRA4590-515Paços de FerreiraPorto
PETROL CHAIN GEST P ABAST UNIP LDAVIA DO PODER LOCAL 889FERREIRA PFR4590-901Paços de FerreiraPorto
JOCORUM TABACARIA LDAR GONÇALO SAMPAIO 350 LJ 085 SHOPPING CIDADE PORTOPORTO4150-365PortoPorto
LAURINDA LOPES MARTINSR. CAPITAO PRAÇA BARRO S OUTEIROCARVALHOSA4590-016Paços de FerreiraPorto
ALFABETO NOMADA UNIPESSOAL LDAAV SOUSA CRUZ 652SANTO TIRSO4780-365Santo TirsoPorto
TIAGO PINTO RIBEIROAV BOMBEIROS VOLUNT PORTO 43. FURADOUROOVAR3880-352OvarAveiro
GASCOMBGEST UNIPESSOAL LDAAV ALBERTINA FERREIRA AMORIM 642MOZELOS VFR4535-202Santa Maria da FeiraAveiro
KIOSQUE DO LAZER LDAAV HOSPITAL PADRE AMERICO 210PENAFIEL4564-007PenafielPorto
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDARUA DE REBORDOESRIO TINTO4435-416GondomarPorto
JORGE FERREIRA E AZEVEDO LDAR SAO ROQUE DA LAMEIRA 1749PORTO4350-307PortoPorto
MARIO RUI SEQUEIRA UNIPESSOAL LDAR SIMAO BOLIVAR 83 LOJA 24MAIA4470-214MaiaPorto
M J VENDEIRO SAEST CIRCUNVALACAO 1033 1057 EN12 ASV BPPORTO4250-155PortoPorto
KIOSKGEST UNIP LDAR DR EDUARDO TORRES HOSP PEDRO HISPANOMATOSINHOS4454-513MatosinhosPorto
ROGERIO A OLIVEIRA SOC UNIP LDAR VILA NOVA 8BITARÃES4580-294ParedesPorto
SF COSTA II TABACARIAS LDAAV AMILCAR NETO 279 LOUSADALOUSADA4620-687LousadaPorto
M J VENDEIRO SAGIESTEIRA S TIAGO RIBA UL APT 3 POSTO REPSOL SANTIAGO DE RIBA-ULSANTIAGO DE RIBA-UL3720-502Oliveira de AzeméisAveiro
SUSANA FEIJOO UNIPESSOAL LDAAV SPORT CLUBE CASTELO DA MAIA 15 QUIOSQUE PINGO DOCE MAIAMAIA4475-396MaiaPorto
PORTO JOAO & NUNES LDAR DA MISERICORDIA 398 POSTO REPSOLSANTO TIRSO4780-501Santo TirsoPorto
FUELDOIS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAAV DE FONTES 147 SOBROSASOBROSA4580-729ParedesPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAA 44 KM 6 7 SUL NORTE BP ESTE VILA NOVA DE GAIAVILA NOVA DE GAIA4405-575Vila Nova de GaiaPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAA 44 KM 6 7 NORTE SUL POSTO BP OES VILA NOVA DE GAIAVILA NOVA DE GAIA4405-575Vila Nova de GaiaPorto
TEIANUMERICA LDAR JOAO DE DEUS 368 TAB JOAO DE DEUS PORTOPORTO4100-458PortoPorto
INTERAVINTES SUPERMERCADOS LDAR ESCOLA CENTRAL 910 AVINTESAVINTES4430-822Vila Nova de GaiaPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SARUA LIBERDADE 213 BP GRANJA SÃO FELIX DA MARINHASÃO FELIX DA MARINHA4410-153Vila Nova de GaiaPorto
LATITUDE SUMARIA UNIPESSOAL LDAR LUCIA LOUSADA 335 LT 20 RC LOUSADALOUSADA4620-030LousadaPorto
PINTO COELHO TAB LDAR CAMPO ALEGRE 282 PORTOPORTO4150-169PortoPorto
DEVESA E SILVA FERREIRA LDAEN 1 AREAL KM 283SÃO JOÃO DE VER4520-605Santa Maria da FeiraAveiro
VIRGILIO ANTONIO GONCALVES LIMAR VILAR 234PORTO4050-625PortoPorto
ADAO M PERES CABECA C HERANCA DENESPEREIRANESPEREIRA CNF4690-363CinfãesViseu
TEMAS E RELATOS UNIPESSOAL LDAR GODINHO 133 R/CSÃO MAMEDE DE INFESTA4465-154MatosinhosPorto
PRIO ENERGY SAAV POETA EUGENIO ANDRADE CANIDELO ALCABIDECHEVILA NOVA DE GAIA4400-357Vila Nova de GaiaPorto
RESUMOS E PERCENTAGENS PAP TAB LDAR CRUZ DE PAU 312MATOSINHOS4450-103MatosinhosPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR SARA AFONSO C COM NORTESHOPPING NOTE JORNAISSENHORA DA HORA4464-001MatosinhosPorto
UNANIMOUS WORLD LDAAV COMENDADOR ABILIO SEABRA QUIOSQU ESTRELA DA CIDADEPAREDES4580-029ParedesPorto
RAFAEL ALEXANDRE BARROS SOUSAPRACA DA REPUBLICA 15OVAR3880-141OvarAveiro
TANIA DANIELA FERREIRA TORRESESTRADA DOM MIGUEL PINGO DOCESÃO PEDRO DA COVA4510-243GondomarPorto
PRIO ENERGY SARUA DAS PASSARIAS 721 PA ALFENA TRADEALFENA4445-171ValongoPorto
HEROIS DA ESCRITA UNIPESSOAL LDAR DOS AMIGOS 213MATOSINHOS4450-657MatosinhosPorto
BONUSABSOLUTO LDAR COMENDADOR INACIO SOUSA 27VILA NOVA DE GAIA4430-362Vila Nova de GaiaPorto
ANA TERESA DA SILVA CABRALAV MENERES 611MATOSINHOS4450-191MatosinhosPorto
SF COSTA II TABACARIAS LDAAV PROF HERNANI MONTEIRO HOSP S JOA ATRIUM HOSPITALIDADE PISO 1PORTO4200-319PortoPorto
PROVE E LEVE IND C PANIFICACAO LDARUA MANUEL PEREIRA SOARES 201MARCO DE CANAVESES4630-296Marco de CanavesesPorto
RUBEN TIAGO CUNHA PACHECORUA DO FREIXO 1709PORTO4300-206PortoPorto
MORTAGUA E SILVA COM COMB LDAAV 25 DE ABRIL ASV REPSOLESTARREJA3860-376EstarrejaAveiro
MARIA DULCE GUIMARAES FERREIRAR NOVA MOUTIDOS 20MAIA4425-143MaiaPorto
MARIA ALICE ALMEIDA N MATOSPCT S GENS 213CUSTÓIAS MTS4460-819MatosinhosPorto
F OLIVEIRA MARTINS & CA LDAR GOLGOTA MASSARELOS POSTO GALPPORTO4150-167PortoPorto
JULIO FERNANDO A MOREIRA UNIP LDAR CONCEICAO FERNANDES H GAIA VILAR ANDORINHOVILA NOVA DE GAIA4430-502Vila Nova de GaiaPorto
DIOGO MESQUITA DE ALMEIDAR COLEGIO DE SARDAO 38VILA NOVA DE GAIA4430-361Vila Nova de GaiaPorto
MARIA CELESTE MARQUES SOUSA COSTARUA 1 MAIO 1857ALFENA4445-243ValongoPorto
VISITA PALAVRAS UNIPESSOAL LDARUA JULIO DINIS 754 LOJA 36 E 37 CEDOFEITAPORTO4050-012PortoPorto
JOSE ALBERTO BRANDAO UNIP LIMITADAR DR FRANCISCO VALLE GUIMARAES 129SÃO PAIO DE OLEIROS4535-478Santa Maria da FeiraAveiro
TEORIAS AIROSAS LDARUA JULIO DINIS 938PORTO4050-322PortoPorto
NUNO MIGUEL COSTA ANCIAES GOMESAV CONSELHO EUROPA LOJA 41PORTO4250-543PortoPorto
CLEUSIMAR LUIZ VICENTERUA 5 DE OUTUBRO 200 CENTROVILA DO CONDE4480-630Vila do CondePorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR HEROIS E MARTIRES ANGOLA 49 LJ NOTE PINHAIS FOZJORNAISPORTO4150-414PortoPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE NOTE FELGUEIRAS JORNAISFELGUEIRAS4610-211FelgueirasPorto
AREA VERTICAL UNIPESSOAL LDAAV EGAS MONIZ ESTAÇAO MOBILIDADEPENAFIEL4560-546PenafielPorto
FMP MOVEIS UNIPESSOAL LDAR CENTRAL DA VERGADA 678MOLEZOS VFR4535-166Santa Maria da FeiraAveiro
VILSTATION COMERCIO COMBUSTIVEIS SAAV DA LIBERDADE 540 POSTO BPGIÃO VFR4525-305Santa Maria da FeiraAveiro
ENYSIS UNIPESSOAL LDAR MONTE BURGOS 316PORTO4250-309PortoPorto
CAROLINA SANTOS DA COSTA CADILHER CHOUSO 33/43SANTA CRUZ DO BISPO4455-805MatosinhosPorto
PAULO JORGE M DIAS COSTA UNIP LDAR CAPELO IVENS 86 LIVRARIA COSTASANTARÉM2000-039SantarémSantarém
SILCRUZ F FERREIRA J BRAS FERREIRAR BATALHOZ 2 FCARTAXO2070-071CartaxoSantarém
M J VENDEIRO SAR GODINHO FARIA C/ R SA E MELOSÃO MAMEDE DE INFESTA4465-151MatosinhosPorto
M J VENDEIRO SAEST NACIONAL, KM 8.4, 13MOREIRA MAIA4470-616MaiaPorto
PRESENTES PERFEITOS UNIPESSOAL, LDAR FERNANDO ALMEIDA 65MAIA4470-288MaiaPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAROTUNDA DO BESSA AS FRANCOSPORTO4100-012PortoPorto
PAP E TAB AUGUSTO PEDRO, LDAR DA CERCA Nº 520PORTO4150-201PortoPorto
MARIA ANTONIA RAMOS M S VILAS BOASAV CORONEL AIRES MARTINS LG AREIA VILA DO CONDEÁRVORE4480-051Vila do CondePorto
ANTONIO MARTINS & FILHOS II, LDAVIA8 LADO 1 NORTE SUL ASV REPSOL CANDALVILA NOVA DE GAIA4400-001Vila Nova de GaiaPorto
TORRES & VAZ, LDAAV 24 - POSTO GALP - ESPINHOESPINHO4500-002EspinhoAveiro
PRIO ENERGY SAVIA DIAGONAL GONDIM PA MAIA VIA DIAGONALMAIA4470-400MaiaPorto
PRIO ENERGY SAAV 25 ABRIL FRT MODELO PA POVOA VARZIMPÓVOA DE VARZIM4490-004Póvoa de VarzimPorto
BAZAR FATINHA PAP E LIV UNIP, LDAR DE TRAVANCA Nº 2274TRAVANCA4605-467AmarantePorto
MARIA DE FATIMA DUARTE OLIVEIRAAV BRASIL , Nº 6SÃO JOÃO DA MADEIRA3700-068São João da MadeiraAveiro
M J VENDEIRO SAEN 107 KM 19AGUAS SANTAS4425-419MaiaPorto
ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDAR TENENTE VALADIM - EN 15 POSTO GALPPENAFIEL4560-457PenafielPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAR MANUEL FRANCISCO CORREIA LT 18 B ASV BPLAVRA4455-237MatosinhosPorto
M J VENDEIRO SAR SANTOS LESSA (POSTO REPSOL)LEÇA DO BALIO4465-749MatosinhosPorto
QUOCIENTE & RESTO C ECO FIN LDAR PADRE MANUEL DA SILVA 80MAIA4470-618MaiaPorto
SOCIEDADE LIMIANA DE PETROLEOS LDAR ELIAS GARCIA Nº460ERMESINDE4445-413ValongoPorto
SOC COMBUSTIVEIS SILVA VALE, LDAR AGOSTINHO RIBEIRO -POSTO GALPFELGUEIRAS4610-102FelgueirasPorto
ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDAAV REPUBLICA INICIO IP 4 ASV REPSOLMATOSINHOS4450-001MatosinhosPorto
STOCK IMPAR, LDAR DR PLACIDO COSTA CC CAMPOS S.JOAOPORTO4200-450PortoPorto
EMILIA ANTUNES MARTINS V PEREIRAR D AFONSO HENRIQUES, 360 LJ TALFENA4445-085ValongoPorto
BREVE NARRATIVA UNIP LDAR HEROIS DE FRANCA 630MATOSINHOS4450-150MatosinhosPorto
PRIO ENERGY SAAV INDUSTRIAL TEXTIL 154 PA VILA DAS AVESSÃO TOMÉ NEGRELOS4795-548Santo TirsoPorto
PRIO ENERGY SAR PRINCIPAL GRANDAL PA FIAESFIÃES VFR4505-375Santa Maria da FeiraAveiro
PINTO COELHO TAB LDACC VIA CATARINA LJ4.15 R STA CATARINAPORTO4000-443PortoPorto
FERNANDO ASSUNÇÃO & FILHOS LDACC GAIA SHOPPING LJ 210 AV DOS DESCOBRIMENTOS 549VILA NOVA DE GAIA4404-503Vila Nova de GaiaPorto
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAA 29 KM 26,600- POENTEOVAR3885-100OvarAveiro
ILIDIO MOTA PETROLEOS DERIVA LDAAV 25 DE ABRILSANTA MARIA FEIRA4520-161Santa Maria da FeiraAveiro
GEPOIL SOC GEST PAC SAR CENTRAL ARCOS ASV BP S PEDRO DE FINSMAIA4425-321MaiaPorto
AREAS PORTUGAL REST DISTRIB SAAEROP.FRANCISCO SÁ CARNEIRO LJ 23 E 24 DIVERS PORTO(ESTAGEST)MAIA4470-558MaiaPorto
M J VENDEIRO SAR. ENG DUARTE PACHECO, 661MAIA4470-282MaiaPorto
ANTONIO ROCHA DANTAS LDAR DA ALEGRIA Nº 1 ( KIOSKE ALEGRIA)PORTO4000-021PortoPorto
ABSOLUTEFICAZ COMBUSTIVEIS LDAAV AFONSO HENRIQUE 1580/1610 ASV REPSOLMATOSINHOS4450-001MatosinhosPorto
TORRES & VAZ, LDAAV JOAO PAULO IIARCOZELO VNG4410-406Vila Nova de GaiaPorto
PALAVRAS E NUMEROS QUIOSQ UNIP LDAPC LUIS DE CAMÕESPOVOA DE VARZIM4490-441Póvoa de VarzimPorto
PRIO ENERGY SAR ENG FERREIRA DIAS 1104 PA PORTO ZIPORTO4100-247PortoPorto
MARIA MANUELA COELHO UNIP LDAAV ENG DUARTE PACHECO RETAILPARK INERMESINDEERMESINDE4445-416ValongoPorto
PRIO ENERGY SAGV AV VASCO GAMA R BAIZA1243 PA GAIAVILA NOVA DE GAIA4430-335Vila Nova de GaiaPorto
PEDALROUTE COMBUSTIVEIS LDAR D PEDRO V LG FINZES S MARTINHO BOUGADOTROFA4785-301TrofaPorto
STARINGAYA PAP LIV LDAR CONCEICAO FERNANDES 27VILA NOVA DE GAIA4430-065Vila Nova de GaiaPorto
JOSE ANT LOUREIRO LOPES MANSOR SAMPAIO BRUNO 8APORTO4000-439PortoPorto
TORRES & VAZ, LDAQT DAS SEDAS LT7 AS NORTESHOPPINGSENHORA DA HORA4460-052MatosinhosPorto
JORGE FERREIRA E AZEVEDO LDAAV COMBATES GRANDE GUERRA 627PORTO4200-190PortoPorto
M J VENDEIRO SAFONTINHAS - BALAZARBALAZAR PVZ4570-040Póvoa de VarzimPorto
ILUADVISER PLAN INV IMOBILIARIO SAR DO NEGRAL 1CAMPO VLG4440-115ValongoPorto
ANA PAULA SILVA PINTOR 32 611ESPINHO4500-320EspinhoAveiro
EDUARDO ESTEVES DE MATOSAV FABRIL NORTE 1345SENHORA DA HORA4460-315MatosinhosPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR AGOSTINHO SILVA ROCHA MODELO MAIA JARDIM JORNAISMAIA4470-007MaiaPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV DR MACHADO MATOS MODELO LIXA JORNAISLIXA4615-352FelgueirasPorto
DUARTE JACOB LDAAV D MANUEL II POSTO PBMAIA4470-334MaiaPorto
SANDRA HERMINIA TINOCO FERREIRAR PRO DR JOAQUIM PIRES DE LIMAAREIAS STS4780-025Santo TirsoPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR.PROFESSOR JOAQUIM BARROS LEITE MODELO FELGUEIRAS JORNAISFELGUEIRAS4610-211FelgueirasPorto
AUGUSTO & DARIO LDAR SOARES DOS REIS 776VILA NOVA DE GAIA4400-314Vila Nova de GaiaPorto
LETRA LEGIVEL PAP TAB EQ INF LDAR DOS CASTANHEIROS 46 LUGAR DA TORREESMORIZ3885-504OvarAveiro
JOAO PEDRO MENDES MOREIRAR ALVARO CASTELOES142 R/CPORTO4200-038PortoPorto
INTERTROFA SUPERMERCADOS LDALUGAR DAS PATEIRASTROFA4785-344TrofaPorto
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDAR DOM AFONSO HENRIQUES KM 1,8RIO TINTO4435-003GondomarPorto
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDARUA BRITO CAPELO N 951MATOSINHOS4450-077MatosinhosPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAVIA 8 (LADO SHOPPING) AS GAIA V8 SULVILA NOVA DE GAIA4400-698Vila Nova de GaiaPorto
DOMINGOS GODINHO PERALTAR 23 211 PAP LIVRALIAESPINHO4500-141EspinhoAveiro
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV DAS DESCOBERTAS 34 AS ALTO DO VALONGOVALONGO4440-575ValongoPorto
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAVIA 8 (LADO RIO) AS GAIA V8 NORTEVILA NOVA DE GAIA4400-698Vila Nova de GaiaPorto
JOGOS DECISIVOS COM JORN REV LDAPC CAMILO CASTELO BRANCO 21 R/CSANTO TIRSO4780-374Santo TirsoPorto
THEMAS & PHENOMENOS LDAR PEDRAS NOVAIS 356 LJB LECA DA PALMEIRAMATOSINHOS4450-767MatosinhosPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV ABADE BACAL BRITEIRO-JORNAIS MODELO BRAGANÇABRAGANÇA5300-068BragançaBragança
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAVINHA - INP OLIVAL S LAZARO S GONÇALO MODELO AMARANTEAMARANTE4600-279AmarantePorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SALUG CASAL MONTE REGUFE JORNAIS MODELO VILA CONDEVILA DO CONDE4480-776Vila do CondePorto
PRIO ENERGY SAR DAS LAJES 1165-1195 PA CANELAS A29CANELAS VNG4410-272Vila Nova de GaiaPorto
VGV ABAST MONT DE GAS UNIP LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS PAREDESPAREDES4580-053ParedesPorto
FERNANDO ASSUNÇÃO & FILHOS LDACC NORTESHOPPING LJ 14446 R SARAH AFONSOSENHORA DA HORA4460-841MatosinhosPorto
ACTUALIZANDO LDAR PD ANTONIO VIEIRA 75 Gulpilhares (MIRAMAR)VILA NOVA DE GAIA4405-679Vila Nova de GaiaPorto
MAPA DA SORTE LDACC MARSHOPPING LJ 0.043 R DR OSCAR LOPESMATOSINHOS4450-337MatosinhosPorto
AUGUSTO & ROSA MIL LDAAV GENERAL HUMBERTO DELGADOCASTELO DE PAIVA4550-151Castelo de PaivaAveiro
CAF TASCO ALENTEJANO UNIP LDAR DAS ESTRADAS 662VÁLEGA3880-508OvarAveiro
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDAAV DR LEONARDO COIMBRAFELGUEIRAS4610-105FelgueirasPorto
PAP BIJU LILI UNIP LDAR D AFONSO HENRIQUES 1608 R/CRIO TINTO4435-003GondomarPorto
M J VENDEIRO SAVIA PODER LOCAL POSTO REPSOLPAÇOS DE FERREIRA4590-554Paços de FerreiraPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SALUG NAZES QTA RABOLAL - JORNAIS MDL LAMEGOLAMEGO5100-108LamegoViseu
PAULA CRISTINA LOPES GRAMOSOAV JOSE INACIO AREIAS EDF MINIPRECOESPOSENDE4740-574EsposendeBraga
SORTE E SABER COMER EC E SER LDAAV COMENDADOR AUGUSTO MARTINS PEREIRA N 117SEVER DO VOUGA3740-254Sever do VougaAveiro
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR COMENDADOR SA COUTO MODELO STA M FEIRA JORNAISSANTA MARIA DA FEIRA4520-192Santa Maria da FeiraAveiro
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDAR PEDRO ALVARES CABRAL LUGAR CHAO VERDERIO TINTO4435-386GondomarPorto
METAFASCINANTE LDAR CIMO DA SERRA 213GONDOMAR4420-068GondomarPorto
RUI MATOS MOURA SOC UNIP LDAR DA LAPA 26 R/CPORTO4050-332PortoPorto
ARMANDO ALVES FERREIRA LDAAV PRINCIPAL 550 POSTO CEPSA EN1 KM285LOUROSA4535-013Santa Maria da FeiraAveiro
PAGINASDOCES UNIP LDACC 8A AVENIDA 1067SÃO JOÃO DA MADEIRA3700-240São João da MadeiraAveiro
PAP BABO UNIP LDAAV ALTO DA LIXA 4BORBA DE GODIM4615-229FelgueirasPorto
ARMANDO ROCHA & JORGE ROCHA LDAR HINTZE RIBEIRO 643MATOSINHOS4450-693MatosinhosPorto
H A C MADUREIRA SAAV DR RIBEIRO MAGALHAES ASV REPSOLFELGUEIRAS4610-108FelgueirasPorto
FERNANDO M FREITAS UNIP LDAR ADARIO GONCALVES MOREIRA 1523VILAR DE PINHEIRO4485-826Vila do CondePorto
CRUZEIRO SOC PREST SERV LDAR PD BERNARDO COUTINHO 241 R/CPINHEIRO DA BEMPOSTA3720-469Oliveira de AzeméisAveiro
MANUEL ALBERTO M TEIXEIRA UNIP LDAVIA NACIONAL 15 1417 BAZAR LOLITAFIGUEIRÓ (SANTIAGO)4615-191AmarantePorto
CHAMAUTO SOC TRANSMONTANA AUTO LDAR DO COMERCIO S/N ASV GALPLOUSADA4620-583LousadaPorto
ANTOREP REVENDA COMBUSTIVEIS LDAR CONDE DA COVILHAPORTO4100-187PortoPorto
NIDIA MARIA SOUSA ALVES RODRIGUESR DAMIAO DE GOIS 452PORTO4050-224PortoPorto
ALEATORIO UNIP LDAC COM JUMBO MAIA LJ 24MAIA4470-091MaiaPorto
BRINTAMEGA COM LOICAS BRINQUEDOS LDR 31 JANEIRO DO NR 71 ao 73AMARANTE4600-043AmarantePorto
FSI COM COMB LDAR D MERCEDES BARROS S/N POSTO CEPSAFREAMUNDE4590-403Paços de FerreiraPorto
FSI COM COMB LDAR DO COMERCIO S/N POSTO GALPFREAMUNDE4590-344Paços de FerreiraPorto
FERNANDO LEAL CARNEIRO UNIP LDAR CENTRAL DA TRINDADE 56 CAFE TRINDADEMEIXOMIL4595-192Paços de FerreiraPorto
RESUMOS & CAPITULOS UNIP LDAEL CORTE INGLES GAIA AV REPUBLICA 1435VILA NOVA DE GAIA4430-999Vila Nova de GaiaPorto
KIOSQUE K PAP UNIP LDARUA QTA DA TAPADA LJ 30 AREIAÁRVORE4480-069Vila do CondePorto
KIOSQUE K PAP UNIP LDAR DA PRAIA 23MINDELO4485-495Vila do CondePorto
REPORTINDEX LDAR CICLO PREPARATORIO ITMI LJ2ALFENA4445-067ValongoPorto
DEVESA & SILVA FERREIRA LDAR RETA DE GOMIL 152 ASV REPSOLFRAZÃO4595-144Paços de FerreiraPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAAV REPUBLICA 1510 POSTO BPVILA NOVA DE GAIA4430-193Vila Nova de GaiaPorto
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SAAEROPORTO FRANCISCO S CARNEIRO CAIS DE EMBARQUEMAIA4470-558MaiaPorto
LAGARDERE TRAVEL RETAIL SAAEROPORTO FRANCISCO S CARNEIRO HALL PARTIDAMAIA4470-558MaiaPorto
LETRASLEVES UNIP LDAR 20 JUNHO 135 PAP ESTRELASANTA MARINHA DO ZÊZERE4640-475BaiãoPorto
DEVESA & SILVA FERREIRA LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOS MCV POSTO REPSOLMARCO DE CANAVESES4630-470Marco de CanavesesPorto
MARTINHO M PEDROSA GOMES UNIP LDAR NARCISO JOSE MACHADO GUIMARAES ITMI LJ 6AVES4795-089Santo TirsoPorto
PETROAZUL COMB SERV LDAAV FERNAO MAGALHAES 2322 POSTO GALPPORTO4350-172PortoPorto
ALTERNATIVA SINGULAR UNIP LDAR D GONCALO 23 ASV BPSÃO ROQUE3720-691Oliveira de AzeméisAveiro
SIGMAPRESTIGE SERV UNIP LDAAVENIDA 8 - QUIOSQUE REFER QUIOSQUE PRESTIGE NA CP DE ESPINHOESPINHO4500-002EspinhoAveiro
PATRICIA ALEXANDRA GOMES AGUIARLG DO SOUTOGONDOMAR4420-307GondomarPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR JOAO MENDONCA 509 - JORNAIS NOTE MATOSINHOSSENHORA DA HORA4460-334MatosinhosPorto
FERREIRA SILVA & FERREIRA SILVA LDAAV D MARIA PA REPSOL JUNTO ROT BOMBEIROSOLIVEIRA DE AZEMÉIS3720-253Oliveira de AzeméisAveiro
ANTONIO MARTINS E FILHOS LDAAV MARECHAL GOMES DA COSTA 107 POSTO REPSOLPORTO4150-357PortoPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SACC ARRABIDA SHOPPING LJ 0.28 NOTE ARRABIDA - JORNAISVILA NOVA DE GAIA4400-346Vila Nova de GaiaPorto
CARAVELA LUSA COMBUSTIVEIS UNIP LDAEN12 EST EXT CIRCUNVALACAO 12040SENHORA DA HORA4460-282MatosinhosPorto
TREVOMANIA LDALG TOJELA 148AVES4795-018Santo TirsoPorto
RUI FILIPE MACHADO SOARESR DR PINTO MESQUITA 39 PURO FLOWLOUSADA4620-661LousadaPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SALUG CHAOS CIMA NOTE PENAFIEL - JORNAISMILHUNDOS4560-232PenafielPorto
MEMORIA ADMIRAVEL LDAR S PEDRO 36ANCEDE4640-036BaiãoPorto
SONIA QUEIROS UNIP LDAR DA ARROTEIA 184 FRENTE PEDROUCOSMAIA4425-622MaiaPorto
PETROVAZ REV COMB GRANEL LDARUA TERRA DE SANTA MARIA OUTEIRO ASV REPSOLARRIFANA3700-393Santa Maria da FeiraAveiro
PAPELARIA TOPAZIO LDAAV BOMB VOLUNTARIOS PORTO 104 FURADOUROOVAR3880-352OvarAveiro
CASSILDA CONCEICAO F SILVA MARQUESR MANUEL GONCALVES LAGE FRENTE AO 906MAIA4425-122MaiaPorto
LETRAS AMISTOSAS PAP TAB LDAAL MANUEL FRANCISCO CORREIA 111 PAP PINHAISLAVRA4455-237MatosinhosPorto
TAB MARQUITA LDAR STA CATARINA 527PORTO4000-452PortoPorto
JOSE CARLOS SOUSA MAGALHAESAV D JOAO I 10RIO TINTO4435-208GondomarPorto
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAR 5 DE OUTUBRO 574 POSTO BPPORTO4100-173PortoPorto
PERIPECIAS DAS PALAVRAS P UNIP LDAR FERNANDO ALMEIDA 113MAIA4470-288MaiaPorto
RUI AUGUSTO P FERREIRA UNIP LDAAV MARGINAL 867 CAFE MEANDRORIO MAU PNF4575-627PenafielPorto
PAULO RODRIGUES UNIP LDACC PINGO DOCE BOAVISTA AV DA BOAVISTA 1349PORTO4100-120PortoPorto
SOCOVIRA SOC COMB VIA RAPIDA LDAAV FERNAO MAGALHAES 3352 POSTO GALPPORTO4350-162PortoPorto
MARIA ALDINA A G CASTELO BRANCOR MARQUES SA BANDEIRA 504 CC MINIPRECOVILA NOVA DE GAIA4400-217Vila Nova de GaiaPorto
KIOSK PRESTIGE LDACC PINGO DOCE LJ 03 R STO ANDRE LUG ARCAS CRISTELOSLOUSADA4620-122LousadaPorto
BESSA PAP TAB E JOGOS LDAR 19 1470ESPINHO4500-251EspinhoAveiro
ANA MARIA MARTINS PINTOHOSP DA PRELADA R SARMENTO BEIRES 153PORTO4250-449PortoPorto
JOAO CARLOS ALVES SOUSAR SANTIAGO 481CUSTÓIAS MTS4460-809MatosinhosPorto
RAIZ DO EXITO LDATV OUTEIRO 27SÃO MAMEDE DE INFESTA4465-224MatosinhosPorto
ERMELINDA FERNANDA M SILVA CARDOSOR DO SOUTELO QUIOSQUE C+SMOURIZ4580-596ParedesPorto
GEPOIL SOC GEST PAC SAAV DOS COMB ULTRAMAR PORTUGUES 493 A 531 - POSTO PRIOVILA NOVA DE GAIA4405-528Vila Nova de GaiaPorto
CASTELA & CASTELA SAR DELFIM DE LIMA 1281 POSTO RECANELAS VNG4410-228Vila Nova de GaiaPorto
MANUEL SAUL ALMEIDA FERREIRAR ANTONIO COENTRO PINHO 5OVAR3880-039OvarAveiro
ONDE HA FUMO LDAR NOVA DE FONTES 100 PINGO DOCEGANDRA PRD4585-191ParedesPorto
TFGEST GESTAO C P PETROLIFEROS LDAAV FERNAO MAGALHAES 1854/74 AS ESTADIOPORTO4300-187PortoPorto
QUIOSQUE TAB DOM CARLOS LDAPC MOVIMENTOS FORCAS ARMADAS 2 LJ OMARCO DE CANAVESES4630-224Marco de CanavesesPorto
SAGA DA CIDADE CAFE UNIP LDAR FERREIRA CASTRO 101 R/COVAR3880-218OvarAveiro
F OLIVEIRA MARTINS & CA LDAAV VASCO DA GAMA 1538 POSTO GALPVILA NOVA DE GAIA4430-249Vila Nova de GaiaPorto
M J VENDEIRO SAR PARTICULAR DE MONSANTO 162-192PORTO4250-362PortoPorto
SANDRA MARIA CARDOSO NUNESCC PINGO DOCE R D MARIA COSTA BASTO 16VILA NOVA DE GAIA4430-381Vila Nova de GaiaPorto
FERNANDO PEDRO ALVARENGA DO VALER DR PEDRO SOUSA 738 PEREIROPORTO4100-389PortoPorto
ANDREIA AMARO UNIPESSOAL LDAAV PROF ANIBAL CAVACO SILVA 113RIO TINTO4435-127GondomarPorto
RUI MANUEL CERQUEIRA UNIPESSOAL LDAR S DINIS 492PORTO4250-428PortoPorto
DISTROMAZOOTE DISTRI COMB LDAR PADRE ANGELO FERREIRA PINTO 451 467 ASV BPPERAFITA4455-559MatosinhosPorto
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAAV ABELHEIRA 156 ASV BPVIANA DO CASTELO4900-926Viana do CasteloViana do Castelo
P D COMBUSTIVEIS LDAR COCELHEIRO L MAGALHAES LJ 1322 MOREIRA MAIA ASVMAIA4470-616MaiaPorto
JOSE FREITAS LDAAV REPUBLICA ASV GALPLIXA4615-676FelgueirasPorto
O NOSSO KIOSK SOCIEDADE UNIP LDAR S MIGUEL ANJO SN QUIOSQUE ARGIVAIARGIVAI4490-224Póvoa de VarzimPorto
GLORIA ALVARENGA UNIPESSOAL LDAR ALMADA 217 A/BPORTO4050-038PortoPorto
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR HEROIS E MARTIRES ANGOLA 49 LJ 1 059 0NOTE TRINDADE JORNAISPORTO4000-285PortoPorto
PALPITES E DIALOGOS LDARUA ALDEIAS DE CIMA PINGO DOCE Q1TROFA4785-699TrofaPorto
PAPELARIA TOPAZIO LDALARGO 5 DE OUTUBROOVAR3880-062OvarAveiro
ACTIV HOTELEIRAS MIMOSA LDAEST NAC 262-MIMOSAALVALADE7565-101Santiago do CacémSetúbal
PAPELARIA GRAO D AREIA LDAPC JOSE MARIA COSTA 6 CCOSTA DE CAPARICA2825-472AlmadaSetúbal
PENTAJOGOS COM REPRESENTAÇOES LDAAV CORAÇAO MARIA LJ 0 012 CC ALEGROSETÚBAL2910-031SetúbalSetúbal
O CATRAIO COM REPRESENTAÇOES LDAPC MARTIRES LIBERDADE 17SEIXAL2840-487SeixalSetúbal
PAPIRO PAP LIV TABACARIA LDALG CATARINA EUFEMIAGRÂNDOLA7570-130GrândolaSetúbal
AUTO SERVICO SANTA MARTA CORROIOSEN 10 KM 7 ASV GALPAMORA2845-547SeixalSetúbal
ANTONIO MANUEL SOUSA PEREIRAR DR MANUEL PACHECO NOBRE LT78 A PASTELARIA MODERNABARREIRO2830-080BarreiroSetúbal
CASA PRIMAVERA TEODORO FERREIRA LDAR CIDADE COIMBRA 1 R/C DTO LJ 6CORROIOS2855-139SeixalSetúbal
LOURENÇO & TORRES LDAAV 25 ABRIL 21 CALMADA2800-301AlmadaSetúbal
TABACARIA PAP DINALMADA LDAR COMANDANTE ANTONIO FEIO 40 CALMADA2800-255AlmadaSetúbal
AMADEU SILVA & VERISSIMO LDAAV D AFONSO HENRIQUES 30 BALMADA2800-010AlmadaSetúbal
TAB NOVO DIA LDALG REPUBLICA 4 ATRAFARIA2825-886AlmadaSetúbal
MULTIPLA LIVROS T PAPEIS UNIP LDAPQ RES VERDE ATLANTICO TORRE B 3 LJ D F SOBREDA CAPARICASOBREDA2815-800AlmadaSetúbal
PAP LILIMAR LDARUA DO MERCADO 1 PINGO DOCE LOJA 1 VILA NOVA DE SANTO ANDRÉVILA NOVA DE SANTO ANDRÉ7500-120Santiago do CacémSetúbal
ANTONIA R GALHANAS MALAGUETA DAMIAOR CAPITAO LEITAO 81 A LJ 9ALMADA2800-136AlmadaSetúbal
CAROLINA CARVALHO BARBOSA REISAV ANT PEREIRA ALMEIDA 46 SANTANASESIMBRA2970-590SesimbraSetúbal
MARIA VITORIA BARBOSA D COIMBRAHOSPITAL N SENHORA ROSARIO BAZARBARREIRO2834-003BarreiroSetúbal
VITORIOS TAB PAP LDAC FEIRA NOVA LJ 46BARREIRO2830-138BarreiroSetúbal
SILVAS LDAR D JOÃO CASTRO 6 A LIV QUOTIDIENALMADA2800-106AlmadaSetúbal
PAP ALFARIM CRUZ CHAGAS LDAAV JOSE CARLOS EZEQUIEL 57 A ALFARIMSESIMBRA2970-004SesimbraSetúbal
INVERNEIRO TAB P VEST ACT HOT LDAAV 18 DEZEMBRO 10 A BCARVALHAL GDL7570-779GrândolaSetúbal
LIV PAP ASO LDAAV. GEN HUMBERTO DELGADO 113 BVALE FIGUEIRA2815-849AlmadaSetúbal
AUTOAREA COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAE.N.252 kM 14.8 AIRES. ESTÇÃO DE SERVIÇO REPSOL.AIRES PALMELA2950-011PalmelaSetúbal
NOVAVIA PAPELARIA LDAR LUIS CAMOES LT 5 LJ 2FERNÃO FERRO2865-601SeixalSetúbal
REGATA PAPELARIA LDAR D FRANCISCO X NORONHA 6 LJALMADA2800-088AlmadaSetúbal
PAPELARIA NOVALMADA LDAR TORCATO JOSE CLAVINE 9 PRAGALALMADA2800-710AlmadaSetúbal
MARIO MAIA ISIDROPRACETA LIBERDADE LT 47 RC D PAP TOP LINE ARROTEIASMOITA2860-427MoitaSetúbal
ODETE & FATIMA LDAAV LIBERTADORES TIMOR LORO SAE TORRE MARINHA RIO SUL SHOPP LJ20 CC RIO SUL SHOPPINGSEIXAL2840-168SeixalSetúbal
LABORIS PAP TAB LDAR D SEBASTIAO 69 DCOSTA DE CAPARICA2825-407AlmadaSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV RUI GRACIO STA MARTA PINHAL SANTA MARTA CORROIOSCORROIOS2855-001SeixalSetúbal
CECILIA MARQUES MARIA SANTOS COSTAAV. LUIS CAMOES-QUIOSQUE AMARELOCORROIOS2855-121SeixalSetúbal
ANA PAULA PEREIRA COSTA RIBEIROAV MARCOS PORTUGAL 2 AAMORA2845-545SeixalSetúbal
APARO ARTIGOS PAPELARIA TAB UNP LDAR D ANT ELVAS SHOP CENTER LJ 6LARANJEIRO2810-164AlmadaSetúbal
PAPELARIA MONTALVAO LDAR. FREI ANTONIO CHAGAS 38 BSETÚBAL2900-090SetúbalSetúbal
SIMPLE AND FAST COM MAT COMUNI LDAAV SINES LT 152 LJ 3 ZAM VILA NOVA DE SANTO ANDRÉVILA NOVA DE SANTO ANDRÉ7500-100Santiago do CacémSetúbal
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAQTA BATATEIRO-V RAP COSTA/ALMADA-BPALMADA2810-001AlmadaSetúbal
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAQTA BATATEIRO-V RAP ALMADA/COSTA-BP NORTEALMADA2800-000AlmadaSetúbal
LUIS A MARTINS LDAAV 1 MAIO 78 RC PAP TRIC TRICAMORA2845-604SeixalSetúbal
CAPA D OURO TAB PAP UNIPESSOAL LDAR MIGUEL TORGA 45COSTA DE CAPARICA2825-443AlmadaSetúbal
PRESSE LINHA COM PUBLICAÇOES LDAVALE MOURELOS ALMADA FORUMLARANJEIRO2810-354AlmadaSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAEST CIPRESTES QTATAVARES LT 12 SETUBAL AIRES PALMELA PISCINASSETÚBAL2900-001SetúbalSetúbal
ROSA VILHENA E SOBRAL LDALG CAEIROS QUIOSQUE VICENTINOCERCAL DO ALENTEJO7555-115Santiago do CacémSetúbal
MANUEL MARQUES SANTOS LDAR NIZA 11 C COM PIERROT LJ 17 ALTO MOINHOCORROIOS2855-421SeixalSetúbal
COMPORPRESSE COM PUB LDACC FORUM MONTIJO 017MONTIJO2870-100MontijoSetúbal
PAPELARIA FIOTE LDABR 288 FOGOS BL 17 RC DTOVILA NOVA DE SANTO ANDRÉ7500-200Santiago do CacémSetúbal
M SILVA SANTOS & FILHO LDAR CIDADE SETUBAL 5SANTIAGO DO CACÉM7540-150Santiago do CacémSetúbal
MANUEL MARINHO LDAEST DE VILA AMELIA LT 36-POSTO GALPQUINTA DO ANJO2950-805PalmelaSetúbal
JOSE RODRIGUES MIRCO HERD LDAQTA CONDE MASCARENHAS VIA 1 8 VALE FETALCHARNECA DA CAPARICA2820-652AlmadaSetúbal
JACINTO MANUEL CARDOSO LOUROAV. LIBERDADE 27 A LJSESIMBRA2970-635SesimbraSetúbal
PAPELARIA BARRANQUINHO LDAPC INDEPENDENCIA LJ 6 ESETÚBAL2910-716SetúbalSetúbal
PAULA CRISTINA DUARTE RIBEIROPCT D ANTAO DE ALMADA 9 F LARANJEIROALMADA2810-050AlmadaSetúbal
COMBUSLU COM COMB LUB UNIP LDAAV ENG HENRIQUES MENDIA ASV GALPCOSTA DE CAPARICA2825-333AlmadaSetúbal
MANUEL PINHO MARCALO & FILHOS LDAR MARÇALOS CCI 11121 LAGAMEÇASPOCEIRÃO2965-261PalmelaSetúbal
ROQUE & SOUSA COM COMBUSTIVEIS LDAE N 379 KM 13.830 D ASV REPSOLSESIMBRA2970-139SesimbraSetúbal
CATIA MOURATO UNIPESSOAL, LDAR. JOAO VAZ CORTE REAL Nº 7 BQUINTA DO ANJO2950-752PalmelaSetúbal
PAPELARIA TABACARIA ROUXINOL LDAAV LUIS CAMOES CC ROUXINOL LJ 28 MIRATEJOCORROIOS2855-121SeixalSetúbal
INVERNEIRO TAB P VEST ACT HOT LDALG LUIS DE CAMOES 15ALCÁCER DO SAL7580-117Alcácer do SalSetúbal
URBISSORTE LIVRARIA PAPELARIA, LDAPCT FERNANDO PESSOA 6SETÚBAL2900-364SetúbalSetúbal
T XUGO CLIP PAPELARIA LIV TAB LDAR HELENA FELIX 75 B QTA TEXUGOCHARNECA DA CAPARICA2820-266AlmadaSetúbal
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEST NAC 10 QTA NOVA JUDEU CONTINENTE SEIXAL JORNAIS CC RIO SUL SHOPPINGSEIXAL2840-469SeixalSetúbal
LUDOVINA S C ALCANTARA & FILHOS LDAR LIBERDADE 44B PANTERA COR ROSAALMADA2800-149AlmadaSetúbal
CULTOLETRAS LDAEST INTERFACE PINHAL NOVOPINHAL NOVO2955-338PalmelaSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV LUISA TODY-SETUBAL (FERRY)SETÚBAL2900-001SetúbalSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAV BENTO GONCALVES ALMADA BALMADA2800-354AlmadaSetúbal
MARIA LURDES J RAFAEL GEADASR COTOVIA 12SESIMBRA2970-317SesimbraSetúbal
CARLOS AUGUSTO MARQUES GRACAR SANT ANA DOINISIO 2 A QTA MARIALVASCORROIOS2855-501SeixalSetúbal
PAPELARIA TAB MARIANA UNIP LDAR ALEXANDRE HERCULANO 4 C COVA PIEDADEALMADA2805-314AlmadaSetúbal
JOSE PINHAL POLIDO E FILHOS LDAEST NAC 377 KM 34.400 - POSTO BP ALFARIMALFARIM2970-866SesimbraSetúbal
REBOLA E FILHO LDAAV RESTAURAÇAO LT 47 ASV BARRISALCOCHETE2890-080AlcocheteSetúbal
ANA SOFIA RODRIGUES SIMAO TEIXEIRAATLANTIC PARK-AV MESTRE LIMA FREITASETÚBAL2910-001SetúbalSetúbal
VMT LDAR MARCO CABAÇO 18 ACHARNECA DA CAPARICA2820-644AlmadaSetúbal
TITULOS & TEMAS UNIPESSOAL LDAR VASCO DA GAMA 3PORTO COVO7520-437SinesSetúbal
PETROROTUNDA COMBUSTIVEIS LDAEN 11 44 LANÇADASARILHOS GRANDES2870-507MontijoSetúbal
PALACIOS & FELIX LDAPCT MANUEL FEVEREIRO 11F MARISOLCHARNECA DA CAPARICA2820-382AlmadaSetúbal
ESTACAO SERV CENTRAL COM COMB LDAEN 11 CHAO DURO ASV GALPMOITA2860-606MoitaSetúbal
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA E 2 SENTIDO SUL NORTE M24 PALMELA SETUBAL LISBOAPALMELA2950-786PalmelaSetúbal
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA E 2 SENTIDO NORTE SUL M24 PALMELA LISBOA SETUBALPALMELA2950-786PalmelaSetúbal
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 NS M24 ALCACER SAL NORTE SULALCÁCER DO SAL7580-325Alcácer do SalSetúbal
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAUTO ESTRADA SUL A2 KM 68 5 SN M24 ALCACER SAL SUL NORTEALCÁCER DO SAL7580-325Alcácer do SalSetúbal
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA13 KM 73 SUB LANÇO S ESTEVAO PEGOES NS M24 MONTIJO NORTE SULMONTIJO2985-999MontijoSetúbal
TABACARIA PARQUE UNIPESSOAL LDAR FLORES 5 B LJ 1 CC SOMMERALMADA2800-078AlmadaSetúbal
AUTO POSTO 8600 C COMBUSTIVEIS LDAREGATEIRA VIA L3 ASV GALPCHARNECA DA CAPARICA2820-222AlmadaSetúbal
M & V SOUSA LDAAV ELIAS GARCIA ASV GALP EN377 KM7CHARNECA DA CAPARICA2820-222AlmadaSetúbal
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAEST MUNI 501 PONTE V GAMA SN M24 ALCOCHETE SUL NORTEALCOCHETE2890-001AlcocheteSetúbal
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAEST MUNI 501 PONTE V GAMA NORTE SUL M24 ALCOCHETE NORTE SULALCOCHETE2890-493AlcocheteSetúbal
JORGE ALEXANDRE GALVAO DE ALMEIDAPC MFA 5 A LJ 23 C COM FARAOALMADA2800-171AlmadaSetúbal
ROQUE & SOUSA COM COMBUSTIVEIS LDAAV OLIVENÇA POSTO 2 REPSOL LADO ESQMONTIJO2870-108MontijoSetúbal
ESTACAO SERV CENTRAL COM COMB LDAAV RODRIGUES MANITO BONFIM ASV GALPSETÚBAL2900-065SetúbalSetúbal
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAR CANDIDO OLIVEIRA R D JOAO I BARREIRO JORNAISBARREIRO2830-276BarreiroSetúbal
PAPELPRATA PAPELARIAS UNIP LDAR STARA ZAGORA 1 CAMPO CORD LJ0.16 CENTRO COM FORUM BARREIROBARREIRO2830-364BarreiroSetúbal
PRESSELOJA PAP TABACARIA LDAEN 10 CC BARREIRO RETAIL P LJ25BCOINA2830-411BarreiroSetúbal
CONTINENTE HIPERMERCADOS SAZONA IND QUEIMADO R AZINHEIRA CC FORUM MONTIJO JORNAISMONTIJO2870-454MontijoSetúbal
DINA ISABEL PEREIRA PINELALARGO MERCADO LJ 1 AMELIDES7570-616GrândolaSetúbal
ISABEL MARIA CONCEIÇAO F BAIONALG ALFREDO DINIS EST FLUVIAL LJ5CACILHAS2800-252AlmadaSetúbal
MAGALI MARIE PIERRE B BERNARDAV GEN HUMBERTO DELGADO 2 AALHOS VEDROS2860-021MoitaSetúbal
PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDAEST NAC 10 KM 10 7 FOGUETEIROALDEIA DE PAIO PIRES2840-601SeixalSetúbal
NUNO M MILHANO CORREIA LDAE N 10 POSTO REPSOLAZEITÃO2925-742SetúbalSetúbal
JAPO UNIPESSOAL LDAAV ALBANO NARCISO PEREIRA 1 BSEIXAL2840-467SeixalSetúbal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEST NAC 10 KM 10,330 LUGAR DE RIO JUDEU FOGUETEIROAMORA2845-591SeixalSetúbal
PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDAEST MARGINAL VARIANTE EN378 GALP ARRENTELASEIXAL2840-268SeixalSetúbal
RAIVEL E SOBRAL LDAEN 262 KM 39 ASV GALP MIMOSAALVALADE7565-101Santiago do CacémSetúbal
SARA CARMELINDA G RAMOS UNIP LDAR COMENDADOR ESTEVAO OLIVEIRA 36ALCOCHETE2890-044AlcocheteSetúbal
LAURA MARIA VERGA VALENTIM PINA LDAR JOAO FACCO VIANA 1ALCOCHETE2890-080AlcocheteSetúbal
PAPELARIA PATYGOO UNIP LDAR PAZ LT 4502 A LJ A PINHAL FRADESSEIXAL2840-316SeixalSetúbal
MOITASUL IMOVEIS CONSTRUCOES LDAFAZENDA COSTA ASV GALP CARVALHINHOSMOITA2860-578MoitaSetúbal
ESTACAO SERV CENTRAL COM COMB LDAAV VISCONDE TOJAL CABANASQUINTA DO ANJO2950-601PalmelaSetúbal
ALEXANDRE MANUEL DUARTE SILVARUA DO PERU 16 AAZEITÃO2925-206SetúbalSetúbal
STATIONGER LDAVARIANTE EN 10 QTA ALEMBRANCA BP FEIJOALMADA2810-106AlmadaSetúbal
V LUCAS COMERCIO COMBUSTIVEIS LDAEN 10 CASAL DO MARCO ASV BPALDEIA DE PAIO PIRES2840-547SeixalSetúbal
ZONA PRESS LDAALAMEDA BOMB VOLUNTARIOS 12 ASEIXAL2840-395SeixalSetúbal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LANÇADA (MOITA/MONTIJOSARILHOS GRANDES2870-521MontijoSetúbal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIC32 NO DO BARREIRO / A12 (IP1) KM 9,4 A33 AS LANÇADA (MONTIJO/MOITA)SARILHOS GRANDES2870-521MontijoSetúbal
SODISOBREDA SUPERMERCADOS LDAEST CARCEREIRA 22 INTERMARCHECHARNECA DA CAPARICA2820-246AlmadaSetúbal
BLACKTARGET LDAEN 10 GAMBIA SITIO DAS PONTES ALTO GUERRA ASV GALP NORTE SULSETÚBAL2910-302SetúbalSetúbal
PAPELPRATA PAPELARIAS UNIP LDAEN 11 KM 31 LANÇADASARILHOS GRANDES2870-526MontijoSetúbal
LILIANA MARALHAS UNIPESSOAL LDAR LISBOA 306 308AZEITÃO2925-556SetúbalSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAROTUNDA FREEPORTALCOCHETE2890-174AlcocheteSetúbal
DAMASIO CAIXINHA S MELO PAP TAB LDAR ALFREDO SILVA 76 B CC FORUM BARREIROBARREIRO2830-302BarreiroSetúbal
KZ ARDINA AZEITAO UNIPESSOAL LDAPC REPUBLICA 40 ENTREGAAZEITÃO2925-585SetúbalSetúbal
BLACKTARGET LDAAV NACIONALIZACOESBARREIRO2830-597BarreiroSetúbal
ANABELA SOUSA GUERREIROR BR AFONSO COSTA 5 PCT LEONEL SOUSA PAP ANAISASETÚBAL2910-414SetúbalSetúbal
PAPELARIA O CANHOTO LDAE N 5 HIPERMERCADO LECLERC LJ 10 AMONTIJO2870-803MontijoSetúbal
PETROLINOS SOC COMB S LIQUIDOS LDAEST FOROS AMORA POSTO CEPSASEIXAL2845-213SeixalSetúbal
SECULODISSEIA UNIP LDAR DAMIAO GOIS LJ 10 70MONTIJO2870-224MontijoSetúbal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV ESCOLA FUZILEIROS NAVAIS QTA LOMBA BARREIRENSEBARREIRO2830-150BarreiroSetúbal
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SALOT M A NORTE R 52 LT 4 JORNAISSINES7520-001SinesSetúbal
SANTA MARTA E FIUZA LDAEN 378 EST SESIMBRA BP FLOR MATA FERNAO FERROSEIXAL2840-263SeixalSetúbal
PRIO ENERGY SAAPEADEIRO SARILHOSSARILHOS GRANDES2870-502MontijoSetúbal
PRIO ENERGY SAR HENRIQUE ANDRADE EVANS SN VILA CHA COINASANTO ANTÓNIO DA CHARNECA2835-722BarreiroSetúbal
LETRAS E ESTRELAS PAP TAB J L LDAAV BENTO GONÇALVES 21 ASETÚBAL2910-433SetúbalSetúbal
CELIA LIMA CARMO SIMOES UNIP LDAR JOAO DEUS 1QUINTA DO ANJO2950-731PalmelaSetúbal
VALENTE & MARTO LDAR ALEXANDRE SEQUEIRA 14 AMOITA2860-458MoitaSetúbal
PRIO ENERGY SACOURELAS BRAVA MARCO GRILOSESIMBRA2970-001SesimbraSetúbal
TERESA GORRAO UNIPESSOAL LDAAV REPUBLICA GUINE BISSAU LJ 11 CC BONFIMSETÚBAL2900-590SetúbalSetúbal
PALPITE CERTO LDAR ISIDORO CALDEIRAO 1CHARNECA DA CAPARICA2820-227AlmadaSetúbal
PRIO ENERGY SAESTRADA MUNICIPAL 1087 LT 1 ASVVILA NOVA DE SANTO ANDRÉ7500-120Santiago do CacémSetúbal
ANA MARIA E PAP VESTUARIO UNIP LDAAV DR ANT RODRIGUES MANITO 56 ASETÚBAL2900-060SetúbalSetúbal
ALBINO MACEDO & FILHOS LDAQT CONDE CABEÇOS ENFCARNADO BPQUINTA DO ANJO2950-805PalmelaSetúbal
NUNO M MILHANO CORREIA LDAEN 510 VILA CHA ASV REPSOLSANTO ANTÓNIO DA CHARNECA2835-490BarreiroSetúbal
NUNO M MILHANO CORREIA LDAEN 4 KM 30ASV REPSOL FAIAS PEGOES VELHOSCANHA2985-001MontijoSetúbal
SOMA ENCONTRADA UNIP LDAAV BOCAGE 9 FBARREIRO2830-003BarreiroSetúbal
JOSE ALBERTO R SANTOS A UNIP LDAR LUIS CAMOES 24 LJ ESQSEIXAL2840-440SeixalSetúbal
MOMENTABERTO COMBUSTIVEIS LDAAV GEN HUMBERTO DELGADO LETRA O ASV REPSOLSINES7520-105SinesSetúbal
BLACKTARGET LDAEN 10 KM 47 PONTES SUL NORTE ASV GALPSETÚBAL2910-302SetúbalSetúbal
RICARDO JORGE MARQUES DIASAV JOAO PAULO II 58 PAP COTOVIASESIMBRA2970-868SesimbraSetúbal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEN 5 KM 31 SENTIDO NORTE SUL ENTREGAS NO AGENTE 153351 S NÁGUAS DE MOURA2965-589PalmelaSetúbal
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAEN 5 KM 31 SENTIDO SUL NORTE MARATECA (ALG/SET)ÁGUAS DE MOURA2965-589PalmelaSetúbal
LUISA CRISTINA NASCIMENTO A SOUSAR MIGUEL BOMBARDA AV STA MARIA QUIOSQUEBARREIRO2830-035BarreiroSetúbal
CHEINA ALI UNIPESSOAL LDAR MARIO SAMPAIO RIBEIRO 15 RC LJCORROIOS2855-598SeixalSetúbal
BARAO E GARCIA LDAR DR ANTONIO ELVAS 9 BALMADA2810-167AlmadaSetúbal
SODIVICENTINA SUPERMERCADOS LDAINTERMARCHE NO RODOVIARIO 120SINES7520-011SinesSetúbal
INTERALCACER SUPERMERCADOS LDACERRADO MAJAPOAS INTERMARCHEALCÁCER DO SAL7580-054Alcácer do SalSetúbal
INTERVNSA SUPERMERCADOS LDABAIRRO PETROGAL LT A 1VILA NOVA DE SANTO ANDRÉ7500-120Santiago do CacémSetúbal
ISIDORA VALENTIM PAP TAB UNIP LDABECO DAS COMPORTAS 1COMPORTA7580-634Alcácer do SalSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAPRAÇA INDEPENDENCIA ASV MONTE BELOSETÚBAL2910-716SetúbalSetúbal
HELENA CRISTINA C TOME UNIP LDAPCTA CUSTODIO CARDOSO BARBOSA 2ALDEIA DE PAIO PIRES2840-087SeixalSetúbal
JOAQUIM B C CABEÇA C HERANÇA DELG TRABALHADOR RURAL 12 PAP CENTRALMOITA2860-415MoitaSetúbal
PIXELTEJO UNIPESSOAL LDAR ADRIANO CORREIA OLIVEIRA MERCADO MUNC MIRATEJO LJ 9CORROIOS2855-277SeixalSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA33 KM 2 2 SENTIDO COSTA CAPARICA COINA AS A33CHARNECA DA CAPARICA2820-194AlmadaSetúbal
PAULO BALTAZAR FERREIRA UNIP LDAR DAS PERCEBEIRAS RC 4SINES7520-191SinesSetúbal
POLIOCOMBUSTIVEIS LDAR CARLOS SANTOS COSTA POSTO BP VILA CHASANTO ANTÓNIO DA CHARNECA2835-625BarreiroSetúbal
WIN MART UNIPESSOAL LDAEST LAGOA DA PALHA EDIF INTERMARPINHAL NOVO2955-009PalmelaSetúbal
QUERUBIM BAPTISTA MARQUES FILHOS LDEST NAC 261 3 KM 1 4 ZONA LIGEIRSANTIAGO DO CACÉM7540-235Santiago do CacémSetúbal
SODICASTROVERDE SUPERMERCADOS LDAR. POETA SEBASTIAO DA GAMA 30/32VILA NOGUEIRA AZEITAO2925-589SetúbalSetúbal
ANDREIA MARISA SILVA MATEUSPRAÇA DO COMERCIO 6SANTIAGO DO CACÉM7540-135Santiago do CacémSetúbal
PINTO DA FONSECA & PEREIRA LDAGARE DA CP LJ 8BARREIRO2830-303BarreiroSetúbal
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAEN 10 C/ RUA FAMILIA BRONZE NOTE BREJOS AZEITAO JORNAISAZEITÃO2925-561SetúbalSetúbal
VEIMONTE LDAPOSTO REPSOL TAIPADASCANHA2985-064MontijoSetúbal
I & J SILVA LDAR D JOAO II N20CHARNECA DA CAPARICA2820-111AlmadaSetúbal
FUELGEST 24 EXP P A LOJAS C S U LDAA2 KM 12SEIXAL2840-000SeixalSetúbal
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAAV GENERAL HUMBERTO DELGADOSINES7520-105SinesSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA2 KM 111,0 SUBLANCO GRANDOLA SUL/GRANDOLA NORTEGRÂNDOLA7570-221GrândolaSetúbal
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAA2 KM 111.0 SUBLANÇO NORTE/SULGRÂNDOLA7570-221GrândolaSetúbal
CARMEN PARREIRA UNIPESSOAL LDAR ELISA PEDROSO 9 LJ BCHARNECA DA CAPARICA2820-602AlmadaSetúbal
PRIO ENERGY SALOTEAMENTO INDUSTRIAL QTA DAS REBELAS LT 1 PALHAISBARREIRO2830-222BarreiroSetúbal
LUZIAS LDAEN 120 KM 17 5 ASV BP GRÂNDOLAGRÂNDOLA7570-124GrândolaSetúbal
ISABEL ALEXANDRA S MATEUS PINHALLARGO ALMIRANTE GAGO COUTINHO 21SESIMBRA2970-653SesimbraSetúbal
DISCRETA REPETICAO LDAEN 10 1 PORTA 589 VILA NOVA CAPARICCAPARICA2825-157AlmadaSetúbal
PETROSW LDALOTEAMENTO MUNICIPAL NORTE DE R52 LSINES7520-001SinesSetúbal
LOUREIRO E FILHOS LDAAV 5 OUTUBRO 28SETÚBAL2900-308SetúbalSetúbal
INTER FERNAO FERRO SUPERMERCADOS LDAV 10 JUNHO R CASA BRANCA EDIF INTEFERNÃO FERRO2865-015SeixalSetúbal
MARIA ISABEL MILHARADAS LDAR DR JACINTO NUNES 31GRÂNDOLA7570-253GrândolaSetúbal
SKYLAND LDAR CONCEICAO S ANTUNES 14 BALMADA2805-122AlmadaSetúbal
APOSTAPROEZA UNIPESSOAL LDAAV GEN HUMBERTO DELGADO 11 BPINHA NOVO2955-115PalmelaSetúbal
RESPOSTA SINCERA UNIPESSOAL LDARUA FORTUNATO DE ALMEIDA 4 A VALE FALMADA2810-360AlmadaSetúbal
LURDES DE ASSUNCAO SILVA UNIP LDAAV LIBERDADE LT 8 LJ 8PALMELA2950-201PalmelaSetúbal
PAPELARIA PINHA VERDE LDAR MARCOS DE ASSUNCAO 11 BALMADA2805-290AlmadaSetúbal
BOMBA GALP-J PIMENTA & FILHOS, LDAFEITOSAPONTE DE LIMA4990-351Ponte de LimaViana do Castelo
ANTONIO MARTINS & FILHOS-LDAARCOZELOPONTE DE LIMA4990-150Ponte de LimaViana do Castelo
MARIA CANDIDA MARTINS ALVES NUNESR. GEN PIMENTA DE CASTRO 9MONÇÃO4950-498MonçãoViana do Castelo
FILOMENA DOMING & DOMING,LDAR. MIGUEL BOMBARDA 8 AVILA PRAIA DE ÂNCORA4910-524CaminhaViana do Castelo
TAB CISO-LUCILIA R S C V BASTOS LDAAV. COMB GR GUERRA,131VIANA DO CASTELO4900-563Viana do CasteloViana do Castelo
OTAPOR LAVAGEM COMBUST AUTOMOV LDAEST NAC 13 KM 117 - FAVAIS ARAOARÃO4930-049ValençaViana do Castelo
GOMES PEREIRA-PAPELARIA LDAPC DA REPUBLICA, 33VIANA DO CASTELO4900-520Viana do CasteloViana do Castelo
LOUREIRO & OLIVEIRA LDAR. CONS MIGUEL DANTAS, 10-LJ 15/16PAREDES DE COURA4940-529Paredes de CouraViana do Castelo
TEIXEIRA LOUREIRO LDAALTO DE FREITAS POSTO GALPARCOS DE VALDEVEZ4970-231Arcos de ValdevezViana do Castelo
FILIPA OLIVEIRA PINTO BRAVOR. SÃO JOÃO - STA MARIA MAIOR.VIANA CASTELO4900-418Viana do CasteloViana do Castelo
ANTONIO MARTINS E FILHOS LDAAV. CAPITAO GASPAR DE CASTROVIANA CASTELO4900-462Viana do CasteloViana do Castelo
ISMAEL LUIS LOPES BRAGAR. 5 DE OUTUBRO Nº 21MONÇÃO4950-428MonçãoViana do Castelo
RITIK COM TAB JORN REV LDACC CONTINENTE LJ 8VIANA CASTELO4900-204Viana do CasteloViana do Castelo
MEGADRIVE- COMBUSTIVEIS , LDAR. 31 DE JANEIRO POSTO REPSOLVILA PRAIA DE ÂNCORA4910-455CaminhaViana do Castelo
ANA PAULA ARAUJO GONÇALVES AMORIMAV MIGUEL DANTAS EDF LEPANTO LJ3VALENÇA4930-678ValençaViana do Castelo
CARLOS ALBERTO FERNANDESLG HERMENEGILDO SOALHEIROMELGAÇO4960-551MelgaçoViana do Castelo
DISTRILIMA SUPERMERCADOS LDAQTA DE SERNADOS FEITOSAPONTE DE LIMA4990-015Ponte de LimaViana do Castelo
DICAVALOR-CONTABILIDADE LDAR DA CAMINHA, 18VIANA DO CASTELO4900-468Viana do CasteloViana do Castelo
ROSA ISABEL PEREIRA DIASR CONSELHEIRO ROCHA PEIXOTO Nº 34PONTE DA BARCA4980-626Ponte da BarcaViana do Castelo
SUPERAREOSA SUPERMERCADOS LDABOUCA DE EMPAIO AREOSAVIANA DO CASTELO4900-036Viana do CasteloViana do Castelo
ERMELINDA M A REGO PACOR QUEIROS RIBEIRO 18VILA NOVA DE CERVEIRA4920-289Vila Nova de CerveiraViana do Castelo
DARQLIMA LDAAV CONCHADA CC INTERMARCHE LJ 10MAZAREFES4935-443Viana do CasteloViana do Castelo
ANA CATARINA SILVA BARROSR MESTRE JOAO LOPES 7PONTE DE LIMA4990-128Ponte de LimaViana do Castelo
TEIXEIRA & MARTINS AUTOMOVEIS LDARUA DA IGREJA MEADELA - POSTO GALPVIANA DO CASTELO4900-717Viana do CasteloViana do Castelo
PINGO DO SABER UNIPESSOAL LDALUG DO BARREIRO PACOARCOS DE VALDEVEZ4970-236Arcos de ValdevezViana do Castelo
LIV ESCOLAR DORA CARDOSO UNIP LDAR CAMILO COSTA 321VIEIRA DO MINHO4850-528Vieira do MinhoBraga
DISTRICOURA SUPERMERCADOS LDAR AQUILINO RIBEIRO ITMI PAREDES DE COURAPAREDES DE COURA4940-533Paredes de CouraViana do Castelo
ANTONIO R OLIVEIRA AMARAL & FL LDAR MONSERRATE EN13 ASV GALPVIANA DO CASTELO4900-355Viana do CasteloViana do Castelo
MARIA TERESA DE C PINTO DA COSTAR PORTAS DO SOLMONÇÃO4950-500MonçãoViana do Castelo
GONCALO BOUCAS & FERNANDES LDAR DR JOQUIM MOREIRA DE BARROSPONTE DA BARCA4980-634Ponte da BarcaViana do Castelo
STREETFUELS GESTAO E SERV LDAR FORNEIRA 1VIANA DO CASTELO4925-059Viana do CasteloViana do Castelo
PASTELARIA DO CASTELO LDAR JOAO LOPES O VELHO 13-17 E/C CABEDELOVIANA DO CASTELO4935-156Viana do CasteloViana do Castelo
SANDRA MEIRA CARVALHO UNIP LDATV DOS ANTUIRIOS 38 R/C ESQ CAIS NOVOVIANA DO CASTELO4935-133Viana do CasteloViana do Castelo
COMBUSTIVEIS POMBO LDALUG ESTRADA ASV BPMAZEDO4950-288MonçãoViana do Castelo
SOCIEDADE LIMIANA DE PETROLEOS LDAAV S NICOLAU POSTO REPSOLVILA FRANCA4935-641Viana do CasteloViana do Castelo
MANUEL E PAULA MARTINS LDAR ERNESTO ROMA 361 LOJA 9VIANA DO CASTELO4900-502Viana do CasteloViana do Castelo
ARMANDO ALBINO MARTINS UNIP LDAPRACA CONSELHEIRO S. TORRES N 69CAMINHA4910-122CaminhaViana do Castelo
TEIXEIRA & LOUREIRO LDAQUINTA DAS CARVALHAS LT 18 POSTO GALP GUILHADESESARCOS DE VALDEVEZ4970-195Arcos de ValdevezViana do Castelo
ANTONIO MARTINS & FILHOS LDAVIA DO FORAL DE D TERESA 1679 PONTE DE LIMAPONTE DE LIMA4990-354Ponte de LimaViana do Castelo
MEGADRIVE COMBUSTIVEIS LDAEM 13 KM 77 250 POSTO BP AFIFEAFIFE4900-058Viana do CasteloViana do Castelo
RAPEL COMB E LUBRIF LDAR LEBRE 5 FREG RIBEIRA PONTE LIMAPONTE DE LIMA4990-374Ponte de LimaViana do Castelo
SOFIA AFONSO E JOSE GOMES LDAR 5 OUTUBRO 304 BVILA PRAIA DE ÂNCORA4910-456CaminhaViana do Castelo
MARIA CARMO M R E ANA PAULA M R SR. SANTA IRIA, 54VILA REAL5000-446Vila RealVila Real
DOMINGOS JOSE M PINTOLG PIOLEDO C COM D DINIZ, LJ 2VILA REAL5000-596Vila RealVila Real
EDUARDO FREITAS PINTOED DA ESTACAO LJ 1-2 PEDRAS SALGADASBORNES DE AGUIAR5450-156Vila Pouca de AguiarVila Real
ALMEIDA & ALMEIDA LDALG ESTAÇAO PAVILHAO VASVEDRAPESO DA RÉGUA5050-237Peso da RéguaVila Real
JUVINETOS SOC UNIPESSOAL LDAROT DO RAIO X GALERIAS ELECLERC LJ 11 12CHAVES5400-011ChavesVila Real
DOURAUTO LDAZONA IND CONSTANTIM ASV BP VILA REALCONSTANTIM VRL5000-081Vila RealVila Real
ASV REPSOL STC LDAAV AURELIANO BARRIGASVILA REAL5000-413Vila RealVila Real
MANUEL ANTONIO MOREIRA MARTINSR. STA SOFIA QUIOSQUE MODELOVILA REAL5000-680Vila RealVila Real
JOAQUINA GONCALVES TEIXEIRAAV. GALIZA POSTO TOTALCHAVES5400-293ChavesVila Real
MARIA ALICE FRAGA FERREIRA MARTINSAV. EUROPA - EDIFICIO DORIO LJ 2VILA REAL5000-557Vila RealVila Real
TABCENT TABACARIA LDACC DOLCE VITA DOURO LOJ 211 ALAMEDA DE GRASSEVILA REAL5000-703Vila RealVila Real
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAESTRADA DA BORRALHA CONTINENTE VILA REAL-JORNAIS CC CONTINENTE VILA REALVILA REAL5000-062Vila RealVila Real
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAQUINTA DO ENTRONCAMENTO LT.16VILA REAL5000-047Vila RealVila Real
FERNANDO MANUEL AREIAS ANDRADEAV CARVALHO ARAUJO Nº 48 R/C DTºVILA REAL5000-657Vila RealVila Real
JUDITE-FAB ART E PAST PAN UNIP, LDAPR D.ANTONIO VALENTE FONSECA -LJ 2SABROSA5060-313SabrosaVila Real
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAAV DA NORUEGA - POSTO CEPSAVILA REAL5000-508Vila RealVila Real
CHAMAUTO SOC TRANSMONTANA AUTO LDARECTA RAIO X EN 2CHAVES5400-479ChavesVila Real
JOSE FERNANDO COSTA NOVAISAV CIDADE DE ORENSE TORRE SUL LJ 211VILA REAL5000-678Vila RealVila Real
TOMEIFEL COM IND AUTO LDAR DA FERREIRINHAPESO DA RÉGUA5050-261Peso da RéguaVila Real
MARIA NORMA R T FERNANDES UNIP LDAAV RAINHA STA ISABEL LJ 3 LT4VILA REAL5000-434Vila RealVila Real
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAZONA INDUSTRIAL OUTEIRO SECO BOOK IT CHAVES- JORNAISCHAVES5400-006ChavesVila Real
SUPERVILAREAL SUPERMERCADOS LDAQT DA LAMEIRAO N SRA CONCEICAO ITMI VILA REALVILA REAL5000-046Vila RealVila Real
PONCIO ALVES JANEIRO & IRMAO LDAR FERREIRINHA POSTO REPSOLPESO DA RÉGUA5050-261Peso da RéguaVila Real
TOMEIFEL COMER E IND DE AUT LDAAV EUROPA 4 ASV GALPVILA REAL5000-557Vila RealVila Real
R & M TAB LDAITMI VALPACOS LJ 5 LUG FREIXOVALPAÇOS5430-424ValpaçosVila Real
FLAVIMPERIO LDAAV STO AMARO POSTO REPSOLCHAVES5400-055ChavesVila Real
FMACHADO INVEST UNIPESSOAL LDAAV IGREJA 3MONDIM DE BASTO4880-231Mondim de BastoVila Real
JOSE MONTEIRO DA COSTA - CABECAAV CONS JOSE MARIA ALPOIM 508MESÃO FRIO5040-310Mesão FrioVila Real
JOSE MONTEIRO DA COSTA - CABECA DEAV JOAQUIM LEITE CARVALHO 16AMARANTE4600-019AmarantePorto
ILUADVISER PLAN INV IMOBILIARIO SARUA GASPAR SAMEIRO 920VILA REAL5000-261Vila RealVila Real
VIA RODA SOC COMERCIAL COMBUST,LDAIP5 KM 106 RODA AP, 120 KM 103,4MANGUALDE3530-254MangualdeViseu
CASA ALBUQUERQUE-COM L PAPELARIA LDAV. DESCOBRIMENTOS, 8OLIVEIRA DE FRADES3680-110Oliveira de FradesViseu
MELO & CARVALHO LDAR DR HILARIO ALMEIDA PEREIRA 59 CAFE SATAOSÁTÃO3560-172SátãoViseu
JOSE JOAO FERNANDES CASTELALG CALVARIO N 212STA CRUZ TRAPA3660-253São Pedro do SulViseu
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIP3 LANCO CHAMADORO-RAIVA (ANT E KM222,1 (SUL)SÃO JOANINHO SCD3440-070Santa Comba DãoViseu
PROPEL PRODUTOS PETROLEO LDAIP3 LANCO CHAMADOURO-RAIVA (NORTE) KM222,1 NORTESÃO JOANINHO SCD3440-070Santa Comba DãoViseu
DOCUMENTIUNS-DOC E SERV,LDA-LOJA 2R. S JOAO DE DEUS, 28CARREGAL DO SAL3430-055Carregal do SalViseu
PAP ADRIAO, LDALG DO ROSSIO, 3MANGUALDE3530-133MangualdeViseu
TAB TENTE A SORTE J AMARAL UNIP LDAR. LUIS CAMOES, 13NELAS3520-062NelasViseu
CASA TAPADA LIV PAP SOC UNIP LDAR TENENTE VALADIM 19TONDELA3460-615TondelaViseu
PAP R VELHO-CARLOS ALBERTO L RAMOSAV. LIBERDADE 82-84MANGUALDE3530-183MangualdeViseu
DOMINGOS AGOSTINHO & FILHOS LDAR FORMOSA 80VISEU3500-134ViseuViseu
ANA PAULA OLIVEIRA SOARES PEREIRAR ALEXANDRE HERCULANO 462 LJA EDF HERCULANO III PAP HERCULANOVISEU3510-039ViseuViseu
CESAR AUGUSTO ALMEIDA ALVESR DIREITA, 19 TAB PINOQUIOVISEU3500-110ViseuViseu
JOSE LUIS PINTO BARRADASLG 5 OUTUBRO PAP 2000TABUAÇO5120-390TabuaçoViseu
MARIA ISABEL DA SILVA M CARDOSOC C MIRANDA -LG 25 ABRILCINFÃES4690-031CinfãesViseu
POSTO ABASTECIMENTO SASA LDAESTR NACIONAL 226 ASV BPDALVARES3610-013TaroucaViseu
EZEQUIEL SILVA MONTEIROR CAMILOS 4 CASA BORRAJOPESO DA RÉGUA5050-272Peso da RéguaVila Real
LUZIA DORES TEIXEIRA GUERRA CARDOSOAV. SACADURA CABRAL - QUI GODIMREGUA5050-071Peso da RéguaVila Real
QUIOSQUE A CURVA UNIPESSOAL LDAAV DR ALFREDO SOUSA S/NLAMEGO5100-066LamegoViseu
TOTOLAMEGO SOC COM LDAQTA PRADOS DE BAIXO LUG DE RINA E. LECLERCLAMEGO5100-197LamegoViseu
P. LV.DANUBIO-M DOLORES G FERNANDESR ALEXANDRE HERCULANO 240/242 R/CVISEU3510-034ViseuViseu
PAP PATRIARCA LIV PAP SOC UNIP LDAR. SA CARNEIRO, LT 15VOUZELA3670-234VouzelaViseu
REBELO E ALMEIDA, LDAFRANCISCO ALEXANDRE LOBO, 15VISEU3510-010ViseuViseu
MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS SAAV. DA BELGICA CC CONTINENTE VISEU - JORNAISVISEU3510-159ViseuViseu
CAETANO BAVIERA COM AUTO SAAV. REGIMENTO DE INFANTARIA 14VISEU3510-118ViseuViseu
SPR PAP LIV UNIPESSOAL LDAR ANTONIO DA SILVA RIBEIRO LJ A EDIFICIO CARAMULOCAMPO DE BESTEIROS3465-055TondelaViseu
PRES CENTER CIGARRETTE LDACC PALACIO DO GELO LJ 111 QTA DA ALAGOAVISEU3500-606ViseuViseu
COCHE TAB E PAP UNIP LDAR CONSELHEIRO AFONSO MELO 41VISEU3510-046ViseuViseu
PRIO ENERGY SAZONA IND LT 12 APT 17 870157 PA OLIVEIRA DE FRADESOLIVEIRA DE FRADES3680-170Oliveira de FradesViseu
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA 25 KM 53.4 LANCO NO IC2 AS VOUZELA SUL/NORTECAMPIA3670-056VouzelaViseu
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDAA25 KM 53.4 LANCO NO IC2 AS VOUZELA NORTE/ SULCAMPIA3670-056VouzelaViseu
SEMPRE A POSTOS PROD ALIM UTIL LDALG DA FEIRA - FONTELO AS VISEUVISEU3500-856ViseuViseu
RCGAS RED DE GAS DO CENTRO LDAAV CAPITAO HOMEM RIBEIRO ASV REPSOLVISEU3514-502ViseuViseu
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAS REPSOL A 25 VISEU NORTE A25-SUB-LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM 2, 300KM E 2,700VISEU3510-006ViseuViseu
GESPOST GESTAO POSTOS ABASTEC LDAAS REPSOL A25 VISEU sul -LANCO NO DE FAIL/NO DE NELAS ENTRE KM2,300 E KM 2,700 LJ 1806VISEU3500-006ViseuViseu
IRENE MARQUES UNIPESSOAL, LDAAV. GENERAL HUMBERTO DELGADO LJ 5 EDIF LINO MOTASANTA COMBA DÃO3440-325Santa Comba DãoViseu
SUPERVISEU SUPERMERCADOS, LDAR DA RIBEIRAPOVOA SOBRINHOS3505-486ViseuViseu
SDL SOC DISTRI LUBRIFICANTES LDARECTA DO CACADOR KM3.6VISEU3505-577ViseuViseu
PETROCENTRO COM DERIV PETROLEO LDAPRACA CARLOS LOPESVISEU3510-058ViseuViseu
ENSEADA DE CONTRASTES LDAR COM ALBERTO CARDOSO MATOS 136 CC ARLEMATONDELA3460-552TondelaViseu
SUPERMORTAGUA SUPERMERCADOS LDAAV BOMBEIROS VOLUNTARIOSMORTÁGUA3450-122MortáguaViseu
P E B SUPERMERCADOS LDAAV DAS TILIAS 62 R/CSERNANCELHE3640-290SernancelheViseu
SUPERMONTEMURO SUPERMERCADOS LDAAV 25 DE ABRIL 5CASTRO DAIRE3600-124Castro DaireViseu
DAVID & MORAIS PAP LDAAV 25 DE ABRIL 52 PAP LAPISMOIMENTA DA BEIRA3620-304Moimenta da BeiraViseu
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