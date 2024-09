Jogo EA Sports WRC: Upgrade inclui troço de Fafe

Novos locais, mais momentos, palcos, veículos e opções de personalização estão agora disponíveis em três pacotes de conteúdo temático

A Electronic Arts revelou a data de lançamento e o conteúdo da aguardada Expansão da Temporada 2024 do EA Sports WRC 24, com lançamento previsto para 8 de outubro. Com conteúdo nas três classes do WRC, os fãs de rally podem agora experimentar a emoção da temporada de rally de 2024 com novos locais, momentos, especials, veículos de alto desempenho e equipas licenciadas.

O EA Sports WRC 24 – Pack de Expansão da Temporada* coloca os jogadores ao corrente do ano atual do FIA World Rally Championship através de três Pacotes de Conteúdo:

Localização & Veículos (disponível a outubro de 2024) apresenta dois novos locais emocionantes: o desafiante Tet Rally Latvia, que faz a sua estreia no WRC este ano, e o icónico Orlen 80th Rally Poland, que regressa ao calendário após um hiato de cinco anos. Com cinco novos veículos de alto desempenho, os jogadores podem navegar em vários terrenos enquanto conduzem os mais recentes híbridos Rally1 da Ford, Hyundai e Toyota, o Ford Fiesta Rally3 Evo e o Toyota GR Yaris Rally2. Os fãs de rally também poderão personalizar a sua experiência com 52 novas animações e competir contra 104 pilotos e copilotos da temporada 2024 do WRC.

Le Maestros (disponível no inverno 2024/2025) vai acrescentar dois novos percursos meticulosamente recriados, Briançonnet e Fafe.

Briançonnet possui 14,55 km de estradas com curvas de teste de precisão, quedas, pontes estreitas, hairpins clássicos e terreno dinâmico contra as paisagens deslumbrantes de Monte Carlo.

Fafe levará as habilidades dos jogadores ao seu limite com saltos emocionantes ao longo desta famosa especial localizada no norte de Portugal.

Os Hard Chargers (disponíveis na primavera de 2025) trarão uma experiência de rally cheia de adrenalina com duas especials recém-atualizadas. O pacote inclui os percursos rápidos e técnicas de Umeå, com longas retas, curvas acentuadas e solavancos estratégicos. Este palco apresenta caminhos totalmente arborizados, seções desflorestadas, um túnel e a famosa Red Barn Arena. Além disso, os pilotos enfrentarão o sinuoso percurso montanhoso de Harvati no Rally da Acrópole da Grécia, conhecido pelas suas desafiadoras superfícies rochosas, lamacentas e de gravilha.

“A Expansão do WRC 24 cumpre o nosso compromisso de criar a experiência de rally mais autêntica e emocionante, permitirá ainda que os jogadores continuem a sua jornada de rally”, disse Matthew Battison, Diretor Criativo da Codemasters. “A Expansão de 2024 está alicerçada no videojogo base com novos conteúdos, paisagens de cortar a respiração e desafios intensos que realmente captam a essência do rally em classe mundial.”

Tanto o Le Maestros quanto o Hard Chargers contarão com conteúdo adicional, que será revelado mais perto do lançamento. EA SPORTS WRC, o videojogo oficial do FIA World Rally Championship é a derradeira experiência de rally que leva a condução ao limite do controlo na busca da corrida perfeita.

O videojogo está disponível para a PlayStation5, Xbox Series X|S e PC via EA App, Epic Store e Steam.

Os jogadores podem comprar o EA Sports WRC 24 – Pack de Expansão da Temporada, que contém os três pacotes de conteúdo, ou comprar cada um deles individualmente na loja digital que considerem mais relevante.