João Ribeiro é aposta da Volland Racing para o Europeu de Ralicross | AutoSport

Nos últimos sete anos, a Volland Racing tem sido inquestionavelmente a equipa a vencer na categoria Euro RX3 do Campeonato Europeu de Rallycross da FIA. João Ribeiro junta-se a um naipe de pilotos de luxo que tudo farão para estender o domínio da formação germânica para oito épocas seguidas.

Será uma oportunidade soberana para João Ribeiro reunir todas as condições para estar entre os candidatos ao título. Em 2022, mesmo sem integrar uma estrutura técnica com este quilate, o piloto de Paredes assinou uma temporada de grande nível. Para além de duas presenças no pódio, João Ribeiro esteve na luta pelo Top 3 do campeonato até ao fim, concluindo a época no 4º posto, a 1 “magro” ponto do pódio.

“O João fez um grande trabalho no ano passado na sua primeira temporada completa no campeonato, competindo em pistas que na sua maioria eram desconhecidas para ele e muito diferentes daquilo a que está habituado em Portugal. Agora, ele precisa aproveitar o conhecimento da equipa para realmente avançar para o próximo nível como piloto”, defende Rolf Volland, CEO da Volland Racing.

A hegemonia da equipa por si liderada tem sido tal que, em 2022, os seus Audi A1 garantiram cinco dos seis primeiros lugares na classificação do Euro RX3, com Kobe Pauwels seguindo os passos do antecessor Yury Belevskiy ao vencer quatro vezes em cinco provas, para reclamar o título.

Relembre-se que o português Nuno Araújo debutou em 2022 no campeonato integrado na Volland Racing, terminando no 5º posto.