João Ferreira, Filipe Palmeiro e a Santag receberam prémios FIA

Co-pilotos do Campeonato FIA de Ralis do Médio Oriente: Giovanni Bernacchini

As celebrações reconheceram os concorrentes que tiveram sucesso numa grande variedade de formas de automobilismo, desde as séries juniores de monolugares, passando por diferentes séries de corridas de circuito para carros de produção (carros de turismo, GT e corridas de camiões), até às corridas de arrancada, até aos campeonatos regionais de ralis e às classes de apoio WRC e W2RC.

Um dia de celebrações na capital do Ruanda que começou com a gala dos Prémios FIA de Ralis e Circuitos, que homenageia os vencedores e campeões das muitas competições regionais e internacionais da FIA realizadas em todo o mundo em 2024.

Antes da gala dos Prémios FIA de sexta-feira à noite, os vencedores de 2024 das inúmeras competições regionais e internacionais foram homenageados no Centro de Convenções de Kigali, no Ruanda

