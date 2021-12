Jean Todt lembrou Michael Schumacher na última gala da FIA como presidente | AutoSport

Na última gala da FIA como presidente do organismo, Jean Todt lembrou o amigo de longa data, Michael Schumacher, durante o evento de ontem à noite, a horas de cessar a sua presidência.

“Quero ser muito sincero, sinto falta do Michael hoje à noite connosco”, disse Jean Todt. “Porque faz parte da minha vida, fará sempre, e temos construído tantas coisas juntos porque temos sofrido juntos e isso tornou-nos mais fortes”.

Recordando a sua eleição para a presidência da federação internacional, Todt afirmou ainda que: “Há 12 anos atrás – amanhã teremos eleições – cada candidato foi convidado a ter seis pessoas com ele para o apoiar nas eleições. Lembro-me que, há 12 anos atrás, tinha três pessoas comigo: a minha mulher, Michael e o meu filho. E isso é algo que eu nunca esquecerei”.

O francês, que presidiu à FIA nos últimos 12 anos, está “bastante feliz por este capítulo ter terminado”. “Já lá vão 12 anos, é muito tempo. Fazer o trabalho da forma como o fiz é exigente”, explicou Todt. “Penso que é muito bom que a FIA receba sangue fresco, equipa fresca. Entre o legado que deixo, deixo uma equipa fantástica e a equipa é capaz de continuar a fazer o trabalho com a nova equipa eleita. Claro que ainda tenho a mesma paixão. Sou abençoado. Adoro corridas de automóveis, continuarei a seguir as corridas de automóveis”.

Hoje é conhecido o novo presidente da FIA para os próximos 4 anos e a escolha faz-se entre Mohammed Ben Sulayem e Graham Stoker.